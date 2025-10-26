Las 10 mejores plataformas de comunicación clínica en 2025

Demasiados hospitales siguen dependiendo de mensajes de texto grupales irregulares, buscapersonas obsoletos y bandejas de entrada repletas de avisos informativos. Esto ralentiza el trabajo de todos: las enfermeras persiguen aprobaciones, los médicos se pierden actualizaciones y los administradores se ven obligados a actuar como intermediarios.

Los equipos médicos necesitan un único lugar para comunicarse, realizar un seguimiento y actuar sin la confusión que genera la falta de coordinación. Una plataforma de comunicación clínica mantiene las actualizaciones claras, rápidas y justo donde deben estar.

A continuación, le presentamos 10 herramientas de software de comunicación clínica diseñadas para hacer frente al ritmo, la presión y las realidades del trabajo clínico y mejorar los resultados de los pacientes. 🩺

Resumen de los mejores programas de comunicación clínica

Estas son las mejores soluciones de software de gestión clínica para ayudarle a ofrecer una mejor atención al paciente. 📄

Herramienta Lo mejor para Mejores funciones Precios* ClickUp Gestión de tareas asistenciales, mensajes y protocolos en un espacio de trabajo que cumple con la normativa HIPAATamaño del equipo: Ideal para equipos clínicos multifuncionales y sistemas hospitalarios Chat y Brain MAX con tecnología de IA, conversaciones vinculadas a tareas, actualizaciones en tiempo real, búsqueda activada por voz, control de versiones de protocolos, recordatorios, vistas personalizadas, automatización de flujos de trabajo preparados para turnos Free Forever; personalizaciones disponibles para corporaciones TigerConnect Mantenga la seguridad y la trazabilidad de los mensajes clínicos con alertas en tiempo real. Tamaño del equipo: ideal para hospitales, redes de médicos y centros de cuidados intensivos Flujos de trabajo de escalado automático, cronómetros de autodestrucción de mensajes, integraciones comunes con EHR, plantillas de mensajes preestablecidas, enrutamiento de alertas de prioridad Precios personalizados PerfectServe Automatización de los turnos de guardia y la derivación de pacientes a los médicos durante las emergencias. Tamaño del equipo: ideal para hospitales y grupos médicos multiespecializados Árboles de llamadas automatizados, directorios de médicos, análisis de respuestas y programación de vacaciones Precios personalizados Emitrr Realización de campañas automatizadas para recordar, informar y hacer un seguimiento de los pacientes. Tamaño del equipo: ideal para clínicas pequeñas y consultas ambulatorias Campañas por SMS/correo electrónico/voz, gestión de las preferencias de los pacientes, paneles de participación y encuestas que cumplen con la HIPAA Precios personalizados Symplr Incorporación del cumplimiento normativo y el seguimiento de auditorías en la comunicación diaria. Tamaño del equipo: ideal para empresas sanitarias y organizaciones con un alto nivel de cumplimiento normativo Señalización de políticas integrada, registros de auditoría, plantillas normativas y alertas de riesgo Precios personalizados OnPage Envío de alertas persistentes para emergencias y actualizaciones urgentesTamaño del equipo: Ideal para equipos de emergencia y hospitales que necesitan un enrutamiento de alertas críticas Cadenas de escalamiento, alertas sonoras/de anulación e integración de la monitorización de dispositivos A partir de 13,99 $ al mes por usuario (facturado anualmente) Rocket. Chatear Personalización de la mensajería de seguridad para equipos sanitarios con control total de código abierto Tamaño del equipo: Ideal para equipos de TI de hospitales y grandes redes con compatibilidad de desarrollo interno. Autoalojamiento, canales ilimitados, acceso completo al código, mensajería segura. Gratis; la versión Pro cuesta a partir de 4 $ al mes por usuario. Klara Permite a los pacientes enviar texto directamente a los equipos de atención médica sin ningún tipo de fricción. Tamaño del equipo: Ideal para consultas que dan prioridad a una comunicación rápida y conforme con la normativa con los pacientes. Enrutamiento de mensajes de texto de pacientes, registros de chat de conexión (a internet) al EHR, historial de conversación. Precios personalizados Spok Conecta los buscapersonas heredados/a con los modernos sistemas de mensajería segura. Tamaño del equipo: ideal para hospitales que modernizan sistemas antiguos sin empezar de cero. Enrutamiento basado en canales, integraciones de llamadas a enfermeras, análisis de respuestas y mensajería compatible con buscapersonas. Precios personalizados Vocera (Stryker) Permite la comunicación manos libres y prioritaria por voz en entornos clínicos. Tamaño del equipo: ideal para equipos quirúrgicos y unidades de cuidados de alta movilidad. Insignias de voz portátiles, comandos activados por voz e integración con sistemas de llamada a enfermeras. Precios personalizados

¿Qué es una plataforma de comunicación clínica?

Una plataforma de comunicación clínica es una herramienta de colaboración con seguridad que ayuda a los profesionales sanitarios a gestionar mensajes, alertas, tareas, archivos de pacientes y actualizaciones en un solo lugar.

Sustituye los canales dispersos, como buscapersonas, correos electrónicos y textos personales, por un sistema diseñado para una comunicación rápida y clara entre turnos y departamentos.

Cómo elegir el software de comunicación clínica adecuado

La mejor plataforma de comunicación clínica se basa en la forma de trabajar de su equipo. Esto es lo que debe buscar:

Interfaz sencilla: permite a los miembros empezar a utilizarla sin necesidad de formación ni compatibilidad técnica.

Acceso móvil: trabaja perfectamente en cualquier dispositivo, incluso durante las rondas.

Cumplimiento de la HIPAA: protege los datos de los pacientes con controles de seguridad integrados.

Seguimiento de tareas: asigna responsabilidades de forma clara y mantiene las actualizaciones con visibilidad para asigna responsabilidades de forma clara y mantiene las actualizaciones con visibilidad para una comunicación asíncrona

Asistencia receptiva: resuelve los problemas rápidamente a través de opciones de ayuda en tiempo real.

Acceso basado en roles: le permite hacer uso compartido de la información adecuada con las personas adecuadas.

Alertas en tiempo real: señala las actualizaciones críticas sin demora ni ruido.

Integración con EHR: Se conecta a la perfección con sus sistemas sanitarios existentes.

Herramientas de traspaso de turnos: mantienen la fluidez en las transiciones gracias al uso compartido del contexto.

Registros de auditoría: realiza un seguimiento del historial de comunicaciones para garantizar la transparencia y la responsabilidad.

Mensajería grupal: llega a todos los departamentos o equipos de atención de una sola vez.

Opciones de voz y vídeo: añaden flexibilidad a añaden flexibilidad a la comunicación centralizada cuando el chatear no es suficiente.

🔍 ¿Sabías que...? La Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA) se aprobó el 21 de agosto de 1996. Se diseñó para mejorar la eficiencia de la atención sanitaria y la cobertura de los seguros. Sin embargo, su famosa norma de privacidad se añadió tras una iniciativa en la década de 1990 para estandarizar la forma en que se transmitía la información sanitaria electrónica con el fin de proteger la información de los pacientes.

El mejor software de comunicación clínica

Veamos nuestra selección del mejor software de comunicación clínica para la gestión de proyectos en el ámbito sanitario. 👇

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puede confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real del producto. A continuación, le ofrecemos un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

ClickUp (la mejor opción para la colaboración integral y la gestión de tareas de los equipos de atención sanitaria)

Comuníquese mejor al chatear en ClickUp. Elimine el «impuesto de interruptor» con ClickUp Chat.

El software de gestión de proyectos sanitarios de ClickUp es una plataforma de comunicación clínica todo en uno que reúne el seguimiento de tareas, la mensajería de equipo, la documentación y la asistencia mediante IA en un único hub que cumple con la normativa HIPAA.

Comuníquese sin problemas con Chatear.

Cuando la comunicación entre el personal se produce a través de múltiples aplicaciones y conversaciones en los pasillos, nadie tiene una visión completa y todos saltan entre herramientas y hilos para obtener contexto y llegar a una fuente de verdad. Eso es la dispersión del trabajo en acción y es un sumidero de productividad y potencial.

ClickUp Chat reúne todo eso en un solo lugar, directamente dentro de sus entornos de trabajo, proyectos e incluso tareas individuales de ClickUp.

Supongamos que el jefe de turno elabora informes de la pérdida de un equipo durante un traslado postoperatorio. En lugar de enviar un mensaje por separado o añadir otro hilo de correo electrónico, puede etiquetar al responsable de inventario directamente en el chat de la tarea. El mensaje permanece vinculado a la tarea exacta en la que se produjo el problema, por lo que nadie tendrá que hacer conjeturas más tarde.

Puede convertir cualquier mensaje en una tarea manualmente o utilizar la IA para generar el nombre, la descripción y los enlaces de la tarea. Por ejemplo, si un coordinador hace una mención sobre la actualización del protocolo de alta, la IA puede crear una tarea prellenada y enlazarla al hilo original en cuestión de segundos.

Usa información en tiempo real con SyncUps y Clips

clickUp SyncUps * permiten al personal médico celebrar reuniones rápidas y estructuradas o reuniones rápidas diarias, lo que garantiza que todos estén alineados en cuanto a la atención al paciente, los cambios de turno y las actualizaciones urgentes.

Hable cara a cara con su personal en cuestión de segundos utilizando ClickUp SyncUps

Gracias a los resúmenes automatizados y las tareas pendientes, no se pasa nada por alto y los equipos pueden centrarse en lo que más importa.

Si desea compartir información de forma asíncrona, en lugar de enviar largos correos electrónicos o notas escritas, puede grabar un breve vídeo para aclarar instrucciones y responder a consultas urgentes. Aquí es donde ClickUp Clips le ayuda. Permite a los médicos, enfermeros y administradores grabar y compartir tutoriales en vídeo, explicar casos complejos o mostrar procedimientos de forma visual.

Obtenga respuestas rápidas de Brain

Las operaciones hospitalarias avanzan rápidamente con ClickUp Brain. Brain funciona como una función de asistente de IA bajo demanda que comprende su entorno de trabajo y proporciona respuestas contextuales.

Obtenga actualizaciones del proyecto en segundos con ClickUp Brain

Instancia, un responsable de operaciones clínicas puede escribir: «¿Cuál es el último protocolo de control de infecciones en el proyecto de la UCIN?». ClickUp Brain extrae el documento más actualizado, señala las tareas pendientes enlazadas con él y muestra quién lo modificó por última vez en cuestión de segundos.

Consejo útil: Si necesita enviar recordatorios de citas para varios departamentos al mismo tiempo, un coordinador de citas puede pedir a Brain MAX que genere borradores separados para radiología, cardiología y consultas generales. Utiliza los datos de su entorno de trabajo y sus preferencias de tono para crear mensajes pulidos y específicos para cada departamento, listos para enviar. Lo mejor es que puede utilizar su función Talk to Text (Hablar a texto) y dar instrucciones o tomar notas sobre la marcha. Vea este vídeo para obtener más información:

Facilite la gestión de los protocolos

Redacte y gestione protocolos clínicos en tiempo real en ClickUp Documento para obtener una visibilidad total

Los protocolos obsoletos, los documentos PDF dispersos y los documentos de Word con versiones deficientes hacen perder un tiempo valioso. ClickUp Docs ayuda a su equipo a crear y actualizar documentación en tiempo real que se enlaza directamente con las tareas y los miembros del equipo.

Por ejemplo, si su responsable de cumplimiento normativo actualiza la política de transfusiones sanguíneas, puede realizar edición en un documento compartido, etiquetar al jefe de medicina y al coordinador de hematología para que lo revisen, y enlazarlo a su lista de control de auditoría de calidad, todo ello dentro de la plataforma.

Las mejores funciones de ClickUp

Manténgase al día con los seguimientos: Configure Configure recordatorios de ClickUp para las revisiones de los pacientes, los plazos de documentación y las tareas urgentes en todos los turnos

añada el contexto adecuado a las tareas: *Personalice cada tarea con los campos personalizados de ClickUp para el tipo de paciente, el estado de escalamiento o el seguimiento del equipo

trabaje de la forma que prefiera su equipo: *Cambie entre las vistas de ClickUp , como el diagrama de (diagrama de) Gantt, el tablero o la tabla, para gestionar horarios, auditorías y flujos de trabajo clínicos

planifique de forma más inteligente sin esfuerzo manual: *Programe automáticamente las tareas con ClickUp Calendar en función de la urgencia, la carga de trabajo y la disponibilidad

Mantenga sus herramientas conectadas: sincronice ClickUp con calendarios, exportaciones de EHR, almacenamiento de archivos y aplicaciones de comunicación para optimizar las actualizaciones

Póngase al día después de un tiempo fuera: resumir al instante las actualizaciones y decisiones clave utilizando AI CatchUp en la resumir al instante las actualizaciones y decisiones clave utilizando AI CatchUp en la aplicación de mensajería todo en uno

Destaca claramente las actualizaciones importantes: publica anuncios, cambios en los procedimientos operativos estándar o actualizaciones para todo el equipo en el chat utilizando las publicaciones para facilitar su visibilidad

ClickUp: Límites

La incorporación puede llevar mucho tiempo si necesita opciones de personalización extendidas

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Esta reseña de Reddit lo dice todo:

¡ClickUp definitivamente vale la pena! Quiero decir, más allá de ser una herramienta de gestión de proyectos, tiene muchos usos. Sin embargo, mi favorito es la vista de calendario. No hay nada mejor que poder ver todo mi trabajo y mis compromisos en un solo lugar. ¿Mis tareas laborales? Listo. ¿Esa cita para tomar café? Listo. ¿El cumpleaños de mi madre? ¡También hecho! Sin embargo, hay algo que supera a eso. ClickUp Brain. Chicos, solo tengo que preguntarle cuándo estoy libre para programar una reunión o si los miembros de mi equipo pueden asumir más trabajo, ¡y ahí lo tengo todo! ¿Me sorprende? Muchísimo.

¡ClickUp definitivamente vale la pena! Quiero decir, más allá de ser una herramienta de gestión de proyectos, tiene muchos usos. Sin embargo, mi favorito es la vista de calendario. No hay nada mejor que poder ver todo mi trabajo y mis compromisos en un solo lugar. ¿Mis tareas laborales? Listo. ¿Esa cita para tomar café? Listo. ¿El cumpleaños de mi madre? ¡También listo! Sin embargo, hay una cosa que sí supera a eso. ClickUp Brain. Chicos, solo tengo que preguntarle cuándo estoy gratis para programar una reunión o si los miembros de mi equipo pueden asumir más trabajo, ¡y ahí lo tengo todo! ¿Me sorprende? Muchísimo.

🎥 Ver: ¿Le preocupa perderse algún detalle clave en su informe clínico diario? Descubra cómo utilizar los recordatorios de ClickUp

2. TigerConnect (la mejor para la mensajería segura entre equipos)

a través de TigerConnect

TigerConnect salva las distancias en la colaboración clínica con mensajería cifrada que se integra a la perfección con sus flujos de trabajo existentes. El personal sanitario puede hacer uso compartido de fotos de pacientes, resultados de laboratorio y actualizaciones sobre la atención sin preocuparse por incumplimientos normativos o violaciones de seguridad.

La plataforma realiza un seguimiento automático de la entrega de mensajes y los acuses de lectura. Así, cuando envíe esa alerta urgente sobre la caída de la presión arterial de un paciente, sabrá con exactitud cuándo la ve el médico responsable.

Las plantillas de mensajes personalizadas agilizan las comunicaciones rutinarias, mientras que las reglas de escalado automatizadas garantizan que no se pierda información crítica.

Las mejores funciones de TigerConnect

Programe mensajes para que se eliminen automáticamente tras un periodo de tiempo predeterminado, protegiendo así los datos confidenciales de los pacientes

Conéctese con los sistemas EHR existentes para obtener los datos demográficos y el historial médico de los pacientes

Configure flujos de trabajo de escalado que reenvíen automáticamente los mensajes urgentes a los médicos de copia de seguridad cuando los contactos principales no respondan

Realice un seguimiento del estado de entrega de los mensajes en tiempo real para confirmar la coordinación de la atención

Límites de TigerConnect

Opciones de personalización limitadas de notificaciones para mensajes urgentes y rutinarios

La app, aplicación móvil, puede ralentizarse durante los periodos de mayor actividad, especialmente cuando el personal de enfermería la utiliza simultáneamente

Precios de TigerConnect

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de TigerConnect

G2: 4,5/5 (más de 190 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 45 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre TigerConnect?

Alguien en G2 hace uso compartido:

La plataforma TigerConnect ha demostrado ser un recurso fiable que permite la comunicación bidireccional con personas y grupos... La única desventaja que se me ocurre es el hecho de que muchos de nuestros procesos (incluidos los distintos equipos de atención telefónica del hospital) se han trasladado a esta plataforma, por lo que, si por alguna razón dejara de funcionar, nos veríamos muy perjudicados, ya que no hay una forma fácil de configurar una copia de seguridad

La plataforma TigerConnect ha demostrado ser un recurso fiable que permite la comunicación bidireccional con personas y grupos... La única desventaja que se me ocurre es el hecho de que muchos de nuestros procesos (incluidos los distintos equipos de atención telefónica del hospital) se han trasladado a esta plataforma, por lo que, si por alguna razón dejara de funcionar, nos veríamos muy perjudicados, ya que no hay una forma fácil de ajustar una copia de seguridad

📮 ClickUp Insight: El 30 % de los trabajadores cree que la automatización podría ahorrarles entre 1 y 2 horas a la semana, mientras que el 19 % estima que podría liberar entre 3 y 5 horas para realizar un trabajo profundo y concentrado. Incluso esos pequeños ahorros de tiempo se acumulan: solo dos horas recuperadas a la semana equivalen a más de 100 horas al año, tiempo que podría dedicarse a la creatividad, el pensamiento estratégico o el crecimiento personal. 💯 Con los agentes de IA de ClickUp y ClickUp Brain, puede automatizar los flujos de trabajo, generar actualizaciones de proyecto y transformar las notas de sus reuniones en pasos prácticos, todo ello dentro de la misma plataforma. No necesita herramientas ni integraciones adicionales: ClickUp le ofrece todo lo que necesita para automatizar y optimizar su jornada laboral en un solo lugar. 💫 Resultados reales: RevPartners redujo un 50 % sus costes de SaaS al consolidar tres herramientas en ClickUp, obteniendo una plataforma unificada con más funciones, una colaboración más estrecha y una única fuente de información más fácil de gestionar y escalar.

📖 Lea también: Plantillas gratuitas para planes de comunicación de proyectos

3. PerfectServe (la mejor para la programación de visitas médicas)

a través de PerfectServe

¿Alguna vez ha intentado localizar a un cardiólogo de guardia a las 2 de la madrugada? Sí, es frustrante. PerfectServe le facilita la vida, ya que realiza el seguimiento del horario, la especialidad y el método de contacto preferido de cada médico en un sistema centralizado.

Cuando se produce una emergencia, la plataforma de comunicación clínica sigue automáticamente el árbol de llamadas que usted ha configurado. Incluso aprende de los patrones de respuesta. Así, si el oncólogo de guardia no responde a su buscapersonas, pero sí a los textos, la plataforma se adapta en consecuencia.

Las mejores funciones de PerfectServe

Genere secuencias de llamadas automatizadas que alcancen el progreso a través de médicos de copia de seguridad cuando los contactos principales no estén disponibles o no respondan

Elabore análisis detallados sobre los tiempos de respuesta de los médicos y los patrones de comunicación para identificar los cuellos de botella en situaciones de urgencia

Hazlos personalizados: los horarios de vacaciones y las solicitudes de permisos, que se ajustan automáticamente a las rotaciones de guardias

Límites de PerfectServe

La configuración inicial requiere una gran cantidad de entrada de datos y ajustes que pueden tardar semanas en completarse correctamente

La función móvil es básica, lo que impone un límite al acceso de los médicos que realizan principalmente su trabajo con tabletas o teléfonos inteligentes

Precios de PerfectServe

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de PerfectServe

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

🧠 Dato curioso: La palabra «hospital» proviene del latín hospes, que significa tanto «invitado» como «anfitrión». Originalmente, los hospitales eran lugares de hospitalidad que ofrecían refugio y cuidados a los viajeros, no solo a los enfermos.

4. Emitrr (la mejor para mejorar la atención al paciente y los flujos de trabajo de interacción)

vía Emitrr

Los pacientes olvidan las citas, ignoran las instrucciones del alta y no toman los medicamentos según lo prescrito. Emitrr aborda estos retos universales de la asistencia sanitaria mediante campañas de comunicación estructuradas que ofrecen resultados tangibles y fundamentales.

Piense en ello como el marketing por correo electrónico, pero para la atención al paciente. Basándose en desencadenantes, puede configurar secuencias automatizadas para recordatorios de citas, encuestas posteriores a la visita y controles de cumplimiento de la medicación.

El software, que cumple con la normativa HIPAA, realiza un seguimiento de los mensajes que los pacientes abren y responden, lo que le permite saber quiénes pueden necesitar una atención especial. Además, gestiona diversas preferencias de comunicación, incluidos los textos y las llamadas.

Las mejores funciones de Emitrr

Implemente secuencias de recordatorios automatizados a través de SMS, correo electrónico y mensajes de voz para reducir

Recopile datos sobre la satisfacción de los pacientes mediante encuestas personalizables que se integran directamente con iniciativas de mejora de la calidad

Supervise las métricas de participación de los pacientes, incluidas las tasas de apertura de mensajes, los tiempos de respuesta y las preferencias de comunicación, con panel en tiempo real

Límites de Emitrr

Las capacidades de integración tienen un límite con los sistemas EHR más pequeños y el software de gestión de consultas especializadas

Las funciones del portal para pacientes carecen de profundidad, lo que lo hace restrictivo para las organizaciones sanitarias con requisitos de flujo de trabajo complejos

Precios de Emitrr

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Emittr

G2: 4,8/5 (más de 20 reseñas)

Capterra: 4,9/5 (más de 140 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Emitrr?

Una reseña en Capterra dice lo siguiente:

Durante meses busqué un sistema de comunicación para enviar mensajes masivos y correos electrónicos que cumpliera con la normativa HIPAA y que pudiera utilizar para pacientes, clientes, amigos, conocidos, etc. Emitrr fue el primer sistema que encontré con un «precio razonable» tanto para una pequeña consulta de psicoterapia como para uso personal... Espero que desarrollen algún tipo de formación en vídeo sobre cómo utilizar el sistema de forma más compleja para que pueda incorporarlo a mi consulta y a mis plan de marketing.

Durante meses busqué un sistema de comunicación para enviar mensajes masivos y correos electrónicos que cumpliera con la normativa HIPAA y que pudiera utilizar para pacientes, clientes, amigos, conocidos, etc. Emitrr fue el primer sistema que encontré con un «precio razonable» tanto para una pequeña consulta de psicoterapia como para uso personal... Espero que desarrollen algún vídeo de formación sobre cómo utilizar el sistema de forma más compleja para que pueda incorporarlo a mi consulta y a mis planes de marketing.

5. Symplr (la mejor para la integración de la gestión del cumplimiento normativo)

a través de Symplr

Symplr integra la supervisión del cumplimiento directamente en sus flujos de trabajo de comunicación, lo que garantiza el seguimiento de todos los mensajes, alertas y conversaciones. Señala automáticamente las posibles infracciones de las políticas y crea registros de auditoría, lo que permite a los equipos de gestión de riesgos identificar los problemas antes de que se agraven.

Este software de gestión del cumplimiento normativo es especialmente valioso para las organizaciones que tienen dificultades con los requisitos de documentación. Recopila datos de comunicación que, de otro modo, podrían pasarse por alto durante los turnos más ajetreados.

Las mejores funciones de Symplr

Establezca procesos de aprobación multinivel para las comunicaciones confidenciales que requieran la revisión de un supervisor antes de su transmisión

Cree documentación de auditoría con registros con marca de tiempo de todas las actividades de comunicación

Implemente alertas de riesgo automatizadas cuando los patrones de comunicación sugieran posibles problemas de seguridad para los pacientes

Acceda a plantillas de cumplimiento preconfiguradas diseñadas específicamente para los estándares de la Comisión Conjunta y los requisitos de los CMS

Límites de Symplr

La interfaz puede resultar abrumadora para el personal clínico que solo desea enviar mensajes sencillos

A menudo se requieren servicios profesionales para una integración adecuada con los sistemas de salud existentes

Precios de Symplr

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Symplr

G2: 4/5 (más de 20 reseñas)

Capterra: 3,6/5 (más de 115 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Symplr?

Basado en una reseña de Capterra:

El producto es fácil de usar una vez que lo tienes. El proceso de integración duró un mes, ya que hubo que proporcionar mucha formación intensiva sobre el sistema. Al principio es difícil, pero una vez lo entiendes es fácil.

El producto es fácil de usar una vez que lo entiendes. El proceso de integración duró un mes, ya que hubo que proveer mucha formación intensiva sobre el sistema. Al principio es difícil, pero una vez lo entiendes, es fácil.

🔍 ¿Sabías que...? El primer hospital de Estados Unidos, el Pennsylvania Hospital, fue fundado en 1751 por Benjamin Franklin y el Dr. Thomas Bond para tratar a los pobres de forma gratuita. También fue pionero en los primeros esfuerzos en atención de la salud mental y más tarde pasó a formar parte del Sistema de Salud de la Universidad de Pensilvania.

6. OnPage (la mejor para la gestión de alertas críticas)

a través de OnPage

Cuando alguien sufre un ataque al corazón, se necesitan alertas que llamen la atención. OnPage se especializa en notificaciones persistentes que siguen sonando hasta que alguien las confirma.

Sin embargo, no se preocupe: el software de comunicación clínica distingue entre mensajes rutinarios y verdaderas emergencias mediante el uso de diferentes tonos de alerta y patrones de escalamiento.

Si el oncólogo principal no responde a un resultado de laboratorio crítico en diez minutos, el sistema notifica automáticamente al médico copia de seguridad. También se integra con el equipo de monitorización de pacientes, lo que desencadena alertas inmediatas al equipo de atención adecuado cuando se detectan signos vitales anormales.

Las mejores funciones de OnPage

Establezca cadenas de escalamiento automatizadas que notifiquen a los contactos secundarios y terciarios cuando los destinatarios principales no respondan dentro de los plazos especificados.

Integre directamente con los sistemas de monitorización de pacientes y los dispositivos médicos para actuar como desencadenante de alertas basadas en infracciones de umbrales críticos.

Analice métricas detalladas sobre tiempos de respuesta y patrones de acuse de recibo para identificar deficiencias en la comunicación en el lugar de trabajo

Personaliza los niveles de prioridad de las alertas con distintos sonidos de notificación, patrones de vibración e indicadores visuales para diferentes tipos de emergencias.

Límites de OnPage

La fatiga por alertas se convierte en un problema real cuando se clasifican como críticos demasiados mensajes que no son urgentes.

Las opciones de personalización del sonido tienen un límite para las diferentes categorías de alertas.

Precios de OnPage

OnPage: 13,99 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Corporación Silver: 22,99 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Corporación Gold: 28,99 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Valoraciones y reseñas de OnPage

G2: 4,3/5 (más de 280 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 65 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre OnPage?

Según una reseña de G2:

Soy enfermera practicante y directora médica de una clínica de medicina estética y necesito estar localizable las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para casos de emergencia. Me encanta poder dar a mis clientes y a mi personal un número de contacto diferente al de mi teléfono personal. También me encanta que la app anule mi modo «No molestar», de modo que, siempre que mi teléfono esté encendido, ¡puedo estar localizable!… Me gustaría poder cambiar el tono de alerta que suena cuando recibo una página; quizá haya alguna forma de hacerlo, pero aún no lo he descubierto.

Soy enfermera practicante y directora médica de una clínica de medicina estética y necesito estar localizable las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para casos de emergencia. Me encanta poder dar a mis clientes y a mi personal un número de contacto diferente al de mi teléfono personal. También me encanta que la app supere mi modo «No molestar», de modo que, siempre que mi teléfono esté encendido, ¡puedo estar localizable!… Me gustaría poder cambiar el tono de alerta que suena cuando recibo una página, quizá haya alguna forma de hacerlo, pero aún no lo he descubierto.

📖 Lea también: El mejor software de colaboración documental para equipos

7. Rocket. Chatear (la mejor para la personalización personalizada de código abierto)

a través de Rocket.Chat para chatear

Con Rocket. Chatear, puede personalizar su plataforma para adaptarla a las operaciones de su organización. Al ser de código abierto, su equipo de TI tiene acceso a la base de código completa para realizar personalizaciones y auditorías de seguridad.

Esta flexibilidad resulta muy útil cuando se necesita integrar sistemas hospitalarios propios o crear flujos de trabajo que las plataformas comerciales no ofrecen compatibilidad.

Puede alojar todo en sus propios servidores, lo que le proporciona un control total sobre los datos confidenciales de los pacientes. El software de comunicación clínica se adapta tanto a pequeñas clínicas como a grandes redes hospitalarias sin que las cuotas de licencia por usuario mermen su presupuesto.

Las mejores funciones de Rocket. Chatear

Cree canales y grupos de usuario ilimitados sin cuotas de licencia recurrentes ni restricciones de usuario.

Desarrolle integraciones API personalizadas con los sistemas sanitarios existentes utilizando la documentación para desarrolladores y los recursos de compatibilidad.

Realice auditorías exhaustivas de seguridad utilizando el acceso completo al código para garantizar el cumplimiento normativo.

Rocket. Límites para chatear

Los requisitos de conocimientos técnicos son considerables para la configuración inicial, el mantenimiento continuo y los proyectos de desarrollo personalizados.

Las funciones específicas para el sector sanitario requieren un desarrollo personalizado, en lugar de estar disponibles de forma inmediata.

Precios de Rocket. Chatear

Free

Pro: 4 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Corporación: Precios personalizados

Rocket. Chatear: valoraciones y opiniones

G2: 4,2/5 (más de 330 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 155 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Rocket. Chat?

Una reseña de G2 nota:

El uso de hilos para la comunicación y la posibilidad de crear debates para que las personas interesadas en el tema puedan participar de forma rápida y sencilla es un gran facilitador que ayuda a la comunicación. […] De vez en cuando, el servicio no reenvía las notificaciones, también es habitual estar desconectado a veces y esto acaba siendo un obstáculo en algunos casos. Creo que la parte de búsqueda global, aunque interesante, también podría mejorarse, para que pueda ajustarse a las frases y mostrar las conversaciones completas. *

El uso de hilos para la comunicación y la posibilidad de crear debates para que las personas interesadas en el tema puedan participar de forma rápida y sencilla es un gran facilitador que ayuda a la comunicación. […] De vez en cuando, el servicio no reenvía las notificaciones, también es habitual estar desconectado a veces y esto acaba siendo un obstáculo en algunos casos. Creo que la parte de búsqueda global, aunque interesante, también podría mejorarse, para que pueda ajustarse a las frases y mostrar las conversaciones completas.

🧠 Dato curioso: En el siglo XIV, los Hermanos Alexianos de Alemania atendieron a las víctimas de la peste negra. Se les considera algunos de los primeros socorristas de la historia.

8. Klara (la mejor para la mensajería de texto entre pacientes y proveedores)

a través de Klara

Los pacientes quieren enviar texto a sus médicos de la misma manera que lo hacen con cualquier otra persona, utilizando números de teléfono normales y aplicaciones de mensajería. Klara lo hace posible, al tiempo que cumple con la normativa HIPAA.

Los pacientes solo tienen que enviar un texto al número de su consulta y sus mensajes se envían automáticamente al miembro del equipo de atención adecuado. La plataforma reconoce los tipos de mensajes y puede distinguir entre solicitudes de citas y consultas médicas urgentes.

Todas las conversaciones se documentan automáticamente en su EHR, lo que elimina la necesidad de pegar manualmente las comunicaciones críticas entre pacientes y proveedores en los registros médicos.

Las mejores funciones de Klara

Integre el historial de conversaciones de texto a la perfección en los registros electrónicos de pacientes (EHR) para mantener la documentación de las comunicaciones

Implemente recordatorios de citas automatizados y secuencias de mensajes de seguimiento que funcionan como desencadenantes en función de los tipos de visita y los planes de atención al paciente

Acceda al contexto completo del paciente y al historial de conversación durante cada interacción por texto para proporcionar respuestas personalizadas y bien informadas

Límites de Klara

La complejidad de los mensajes tiene un límite, lo que la hace inadecuada para debates médicos detallados

El volumen de mensajes puede abrumar a las consultas pequeñas que no establecen límites claros en cuanto a la disponibilidad de la comunicación por texto

Precios de Klara

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Klara

G2: 4,5/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 210 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Klara?

Los comentarios en G2 dicen lo siguiente:

Klara ha mejorado mucho nuestra capacidad para comunicarnos con nuestros pacientes. Ha reducido significativamente nuestras llamadas salientes. También la utilizamos para la autoagendación de citas para exámenes oculares rutinarios con nuestros optometristas... Klara debe estar en la lista blanca de Mod Med. Además, cuando un paciente cancela o solicita cambiar la cita, se le elimina de la agenda, lo cual es estupendo. Pero si el paciente cambia de opinión antes de la cita y la cambia a «Confirmada», vuelve a aparecer en ese horario. A veces esto crea una doble reserva, ya que ese horario podría estar ya ocupado.

Klara ha mejorado mucho nuestra capacidad para comunicarnos con nuestros pacientes. Ha reducido significativamente nuestras llamadas salientes. También la utilizamos para la autoprogramación de citas para exámenes oculares rutinarios con nuestros optometristas... Klara debe estar en la lista blanca de Mod Med. Además, cuando un paciente cancela o solicita cambiar la cita, se le elimina de la agenda, lo cual es estupendo. Pero si el paciente cambia de opinión antes de la cita y la cambia a «Confirmada», vuelve a aparecer en ese hueco. A veces esto crea reservas dobles, ya que ese hueco podría estar ya ocupado.

9. Spok (la mejor para la modernización de sistemas heredados/a)

a través de Spok

La mayoría de los centros sanitarios siguen utilizando sistemas de página que han funcionado de forma fiable durante años. En lugar de verlo como un problema que hay que resolver, Spok lo trata como un activo sobre el que construir.

La plataforma actúa esencialmente como un traductor entre las redes de páginas existentes y las modernas funciones de mensajería de seguridad. Esto significa que el personal clínico puede seguir utilizando los flujos de trabajo de páginas que ya conoce, pero ahora cuenta con valiosas incorporaciones, como el hilo de mensajes y las confirmaciones de entrega.

Las mejores funciones de Spok

Envíe mensajes a través de los canales de comunicación preferidos en función del estado de disponibilidad del destinatario y sus preferencias individuales

Supervise los análisis de comunicación, incluidos los tiempos de respuesta, las valoraciones de entrega de mensajes y la eficacia de los canales en todos los departamentos

Integre sistemas de llamada a enfermeras y equipos de monitorización clínica para actuar como desencadenante de las alertas adecuadas en función de los cambios en el estado del paciente

Gestione las complejas preferencias de comunicación para diferentes rols del personal, departamentos y horarios de turnos desde paneles de administración centralizados

Límites de Spok

La complejidad de la configuración requiere una importante inversión en formación para el personal administrativo responsable de la gestión del sistema

Opciones de personalización limitadas para los sonidos de alerta y las preferencias de notificación

Precios de Spok

Free

Profesional: 19,90 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Spok

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

🔍 ¿Sabías que...? En 1992, los registros médicos electrónicos (EHR) se limitaban principalmente a centros académicos y sistemas híbridos. Sin embargo, en 2015 se habían extendido a residencias de ancianos, hospicios e incluso centros penitenciarios.

10. Vocera (Stryker) (la mejor para la comunicación por voz manos libres)

vía Stryker

Las manos lavadas, los entornos estériles y las actividades de atención al paciente no combinan bien con los dispositivos de pantalla táctil. Vocera resuelve este problema mediante la comunicación activada por voz, lo que permite al personal clínico comunicarse sin tocar nada.

El personal puede realizar llamadas, enviar mensajes y recibir alertas mediante sencillos comandos de voz, como «Llamar al Dr. Martínez». El sistema reconoce los patrones de habla naturales y establece la conexión entre los usuarios y las personas adecuadas en función de sus rolos y disponibilidad actual.

Además, estos dispositivos portátiles ligeros no interfieren con los procedimientos clínicos ni con los protocolos de control de infecciones.

Las mejores funciones de Vocera

Conéctese automáticamente con los miembros adecuados del equipo mediante un sistema inteligente de reconocimiento de voz que comprende los rols, los departamentos y el estado de disponibilidad actual

Acceda a información sobre los pacientes y actualizaciones del sistema en tiempo real mediante consultas activadas por voz que se integran con los sistemas de información hospitalarios existentes

Integre las funciones de comunicación por voz con los sistemas de llamada a enfermeras y los equipos de monitorización de pacientes existentes

Límites de Vocera

La duración de la batería de los dispositivos portátiles requiere ciclos de carga frecuentes que pueden resultar molestos durante turnos largos

Los problemas de conectividad inalámbrica en determinadas áreas del hospital pueden imponer un límite a la función y reducir la fiabilidad de las comunicaciones

Precios de Vocera

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Vocera

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

🧠 Dato curioso: Joseph Lister es conocido como el padre de la cirugía moderna por ser pionero en las técnicas antisépticas en la década de 1860. Antes de su trabajo, la cirugía solía ser mortal debido a las infecciones; los instrumentos no se esterilizaban y los hospitales consideraban prohibir la cirugía por completo. Inspirado por el trabajo de Louis Pasteur sobre los gérmenes, Lister comenzó a utilizar ácido carbólico para limpiar heridas e instrumentos.

Consiga que los equipos sanitarios estén en la misma página con ClickUp

Las operaciones clínicas no se interrumpen porque la información esté dispersa en demasiados lugares.

La plataforma de comunicación clínica de ClickUp soluciona ese problema.

En una sola plataforma, puede realizar un seguimiento de las tareas relacionadas con los pacientes, chatear en tiempo real, documentar protocolos y automatizar los seguimientos. Es segura, flexible y está diseñada para facilitar la comunicación entre los equipos de atención médica de distintos departamentos y turnos.

Si su equipo dedica más tiempo a coordinar el trabajo que a realizarlo, ClickUp puede ayudarle a cambiar esa situación. ¡Regístrese gratis hoy mismo! ✅