Plantillas gratuitas de organigramas de Lucidchart para visualizar la estructura del equipo

¿Te entra el pánico cada vez que hay un cambio en la estructura del equipo y tienes que actualizar tu gráfico?

Sabes que la visibilidad es importante, pero rebuscar en registros antiguos como un arqueólogo digital no es la mejor manera de mantener a todos en la misma página.

Una forma de solucionar este problema es crear gráficos visualmente atractivos y accesibles para todos.

Empezar con una plantilla de organigrama de Lucidchart te permite crear, actualizar y compartir rápidamente organigramas visuales que reflejan tu estructura actual.

En este artículo, te ayudaremos a encontrar la plantilla de Lucidchart perfecta para tus necesidades. Si deseas conectar tus organigramas directamente con tareas, equipos y flujos de trabajo, también exploraremos cómo ClickUp puede ayudarte a ahorrar tiempo.

¿Qué son las plantillas de organigramas gráficos de LucidChart?

Las plantillas de organigramas de Lucidchart son diseños visuales listos para usar, creados para ayudarte a crear organigramas rápidamente. Estas plantillas te permiten correlacionar estructuras de equipo generando automáticamente gráficos que muestran (elaboración de) informes, líneas jerárquicas y departamentos.

Puedes personalizarlas con fotos, información de contacto y descripciones de rol, lo que las hace ideales para equipos de RR. HH., gerentes y jefes de proyecto que necesitan gráficos claros y profesionales sin tener que empezar desde cero.

Crear un gráfico en LucidChart resulta especialmente útil para corporaciones o equipos más inteligentes y ágiles que gestionan cambios frecuentes en el personal y en la elaboración de informes.

👀 ¿Sabías que... Casi el 75 % de los equipos multifuncionales no logran reunirse para cumplir metas clave, como el presupuesto, el cronograma y las expectativas de los clientes, debido a una gobernanza poco clara, metas vagas y una falta de responsabilidad.

¿Qué hace que una plantilla de organigrama de Lucidchart sea buena?

Una plantilla de organigrama de Lucidchart totalmente personalizable puede ayudar a aclarar las responsabilidades y reducir la confusión sobre quién hace qué. Te permite crear un organigrama básico, importar datos y utilizar el editor de organigramas cuando sea necesario.

Esto es lo que debe buscar:

*bloques de roles editables: añade, elimina o mueve miembros del equipo en tu estructura organizativa sin tener que empezar de cero

Formato jerarquía integrado: alinea automáticamente las líneas de elaboración de informes y los departamentos a medida que creas o actualizas tu fuente de datos

opciones de personalización: *Incluye títulos, fotos, rótulos de departamento o campos personalizados de empleados según cómo operen los miembros de tu equipo

Funciones de colaboración: Asegúrate de poder comentar, etiquetar o realizar un uso compartido de versiones en vivo con las partes interesadas y mejora la comunicación

*opciones de exportación e incrustación: Importe datos de gráficos a presentaciones de incorporación, documentos de planificación del rendimiento o lanzamientos de proyectos sin complicaciones

📖 Lea también: Cómo utilizar el análisis de la plantilla para crear un lugar de trabajo próspero

Plantillas gratuitas de organigramas de Lucidchart

Los documentos de LucidChart utilizan una biblioteca flexible de figuras para organigramas, lo que facilita arrastrar y soltar y personalizar los rols, las líneas de elaboración de informes y los datos de rendimiento.

Puede correlacionar la información de los empleados, planear una estructura jerárquica o aclarar el sistema operativo de su organización. Estas plantillas gestionan los datos y ayudan a su equipo a trabajar de forma más inteligente, dándoles una ventaja inicial. Explórelas aquí:

1. Plantilla de gráfico

a través de LucidChart

La plantilla de organigrama de Lucidchart te ayuda a representar visualmente la estructura de tu organización y a realizar la edición según sea necesario. Se puede utilizar para crear un organigrama que muestre las relaciones (de elaboración de) informes y te permita actualizar la estructura rápidamente.

Utilice esta plantilla para:

Aclara quién elabora informes a quién y ayuda a reducir la confusión durante la incorporación de nuevos empleados o los proyectos entre equipos

Incruste el gráfico en materiales de plan, directorios de empleados o documentos de incorporación

Planifica durante las reorganizaciones o los cambios departamentales modelando las estructuras potenciales

🔑 Ideal para: responsables de RR. HH. y directores de departamento que necesitan mantener y comunicar estructuras organizativas claras y accesibles.

2. Plantilla de gráfico de equipo de ventas

a través de LucidChart

La plantilla de gráfico de ventas de Lucidchart le permite crear un gráfico específico para su equipo de ventas.

Por ejemplo, supongamos que acaba de reorganizar la estructura de su equipo de ventas, pero nadie tiene claro quiénes son los nuevos jefes de equipo o quiénes son los propietarios de las cuentas. Esta plantilla permite visualizar los rols del equipo, las líneas de rendimiento y los territorios.

Con esta plantilla, puedes:

Esboza los SDR, los AE y la jerarquía de liderazgo dentro de la matriz de la estructura organizativa de ingresos

Explique la estructura del equipo de ventas a los Teams multifuncionales y utilice la información en la incorporación o la estrategia GTM

Proporciona soporte de incorporación ayudando a los nuevos representantes a comprender quiénes son los miembros del equipo y cuáles son sus rols, y cómo escalar las preguntas

🔑 Ideal para: Jefes de ventas y equipos de capacitación que necesitan un correlacionar en tiempo real de su equipo de ventas para planear y tener visibilidad.

3. Gráfico de planificación de sucesión

a través de LucidChart

Imagina que tu vicepresidente de operaciones anuncia su jubilación y te das cuenta de que no hay ninguna copia de seguridad. El organigrama de planificación de sucesión de LucidChart es muy útil para estos casos extremos, ya que te permite ver a los miembros en su rol actual y al siguiente en la línea de sucesión.

También ofrece soporte para planificar la continuidad a largo plazo y para identificar las carencias de talento antes de que se conviertan en emergencias.

Aprovecha esta plantilla para:

Destaca los rolos de prioridad e identifica el talento interno listo para la promoción

Colabora con los jefes de departamento para revisar y actualizar los readiness plans en tiempo real

Reduzca el riesgo durante las transiciones mediante el plan de las líneas de liderazgo y documentando las opciones de contingencia

🔑 Ideal para: ejecutivos de RR. HH. y líderes empresariales que elaboran planes de continuidad del liderazgo en toda la organización.

🧠 Dato curioso: el 70 % del compromiso de un equipo en el entorno de trabajo depende de su gerente.

4. Plantilla de organigrama de RR. HH

a través de LucidChart

La plantilla de organigrama de RR. HH. de Lucidchart ofrece una panorámica clara de su departamento de RR. HH. y sus rols. Ayuda a los Teams a saber dónde buscar ayuda dentro del panel de contexto, lo que fomenta la visibilidad interna y favorece la transparencia.

Personaliza esta plantilla de forma personalizada para:

Destaca los rols de RR. HH. y sus responsabilidades en materia de contratación, cumplimiento normativo, formación y desarrollo, y prestaciones

Actualiza la información de los miembros del equipo o la información de contacto en tiempo real a medida que cambian o aumentan los rols

Incrústalo en materiales de incorporación o páginas de intranet como referencia de autoservicio

Genera un estatuto del equipo que también describa las metas y las responsabilidades

🔑 Ideal para: Departamentos de RR. HH. que buscan mejorar la claridad del Soporte interno y reducir la confusión de los empleados sobre dónde acudir.

5. Plantilla de gráfico para el análisis de deficiencias de habilidades

a través de LucidChart

La plantilla de gráfico de análisis de deficiencias de habilidades de Lucidchart te ayuda a visualizar las habilidades actuales de tu equipo para que puedas asignar a las personas adecuadas a los proyectos y planear la formación o la contratación en consecuencia. ¡Esto significa que ya no habrá puntos ciegos a la hora de asignar proyectos a tu equipo!

Esta plantilla puede ayudarte a:

Anota las tarjetas de los empleados con indicadores de habilidades con código de color para compararlos rápidamente

Agrupa a los miembros del equipo por nivel de competencia o especialización utilizando la vista Equipo personalizada

Destaca las carencias de alta prioridad que requieren desarrollo o contratación inmediatos

🔑 Ideal para: Jefes de equipo y socios de empresa de RR. HH. que gestionan la asignación de talento y el desarrollo de habilidades en todos los departamentos.

6. Plantilla de organizador gráfico con rueda descriptiva

a través de LucidChart

La plantilla de organizador gráfico con rueda descriptiva de Lucidchart organiza visualmente un tema central en el medio, con atributos descriptivos que se extienden hacia afuera en segmentos rotulados para una lluvia de ideas estructurada y la expansión de ideas.

Por ejemplo, si vas a iniciar un taller de equipo sobre los valores de la empresa y quieres que los participantes debatan ideas abstractas como «integridad» o «innovación», esta plantilla te puede ayudar a organizar el debate.

Utilice esta plantilla para:

Da la indicación de los debates y el pensamiento crítico en talleres o sesiones de formación

Crea conjuntamente con tus compañeros de equipo o alumnos rellenando la rueda de forma colaborativa

Desglose un tema central en categorías descriptivas para facilitar la comprensión

🔑 Ideal para: facilitadores de RR. HH., jefes de equipo y educadores que desean una herramienta visual para la exploración de conceptos y el pensamiento colaborativo.

👀 ¿Sabías que... El 40 % de los trabajadores del conocimiento señalan que una estructura organizativa compleja es una causa de ineficiencia.

7. Plantilla de estructura organizativa SaaS

a través de LucidChart

La plantilla Lucidchart SaaS Org Framework Template te ayuda a reestructurar tu organización combinando tus equipos de ventas, marketing y intento correcto en grupos específicos que generan ingresos.

Cada módulo funciona como una unidad multifuncional alineada con una fase específica del recorrido del cliente, lo que mejora la colaboración, la cuenta y la eficiencia general. También potencia el crecimiento mediante un diseño de equipo modular y repetible.

Con esta plantilla, puedes:

Visualice los rols de SDR, AE y CSM como unidades de ingresos modulares en todo el embudo de equipo de ventas

Reduce la fricción entre departamentos definiendo claramente la propiedad y los puntos de traspaso

Presente el modelo a los equipos de liderazgo y capacitación para alinear la estructura con las metas de GTM

🔑 Ideal para: Ejecutivos de SaaS y responsables de ingresos que crean estructuras de equipos GTM escalables y basadas en módulos.

💡 Bonificación: ClickUp Brain puede generar y visualizar al instante ideas para organigramas basadas en la estructura y las metas de tu equipo. Utiliza sugerencias basadas en IA para explorar diferentes modelos organizativos y optimizar el flujo de trabajo de tu empresa.

8. Plantilla de gráfico basada en datos

a través de LucidChart

Tienes un gráfico, pero no sabes qué equipos tienen un rendimiento inferior al esperado, están sobredotados de personal o tienden al agotamiento. La plantilla de gráfico basado en datos de Lucidchart te permite incorporar datos de personal a tu gráfico para que puedas tomar decisiones estratégicas sobre la estructura, la dotación de personal y la inversión.

Utilice esta plantilla para:

Añade datos sobre remuneración, rendimiento o antigüedad a los rols de los empleados mediante campos personalizados

Visualiza en tiempo real los equipos con pocos recursos o las responsabilidades que se solapan

Toma medidas durante las revisiones trimestrales, las reestructuraciones o las sesiones de plan de la plantilla

🔑 Ideal para: responsables de RR. HH. y ejecutivos que toman decisiones organizativas estratégicas con datos integrados sobre la plantilla.

📖 Lea también: El mejor software de pizarra blanca para la colaboración

Plantillas alternativas de organigramas gráficos de Lucidchart

¿Buscas gráficos que estén pendientes de visualizar la estructura, pero que hagan algo más?

clickUp , la app para todo lo relacionado con el trabajo, *ofrece plantillas alternativas que conectan su gráfico directamente con los flujos de trabajo, las responsabilidades y la ejecución de proyectos, lo que elimina la necesidad de cambiar de contexto.

¿Por qué es importante, pendiente? Porque el 61 % del tiempo de los empleados se dedica a actualizar, buscar y gestionar información en sistemas dispersos. Eso es la proliferación de contextos en acción, donde la búsqueda de contexto en diversas herramientas, canales y plataformas merma la productividad. Con ClickUp, siempre tendrás el contexto completo de cada tarea, meta y proyecto. Cuando su gráfico se encuentra en el mismo espacio que la información de su empresa, los canales de comunicación del equipo y las tareas pendientes, se reduce la fragmentación. Esto aporta claridad y cuenta a su equipo, y le da tiempo para centrarse en lo que hace avanzar el Business.

Estas son las plantillas de ClickUp que puedes utilizar:

1. La plantilla de gráfico de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Identifica las deficiencias en la estructura de tu equipo con la plantilla de gráfico de ClickUp

Imagina que alguien te pregunta durante una reunión de liderazgo: «¿A quién reporta esta persona ahora?», y tú no tienes una respuesta clara. La plantilla de gráfico de ClickUp te ayuda a mantener un mapa visual actualizado de la jerarquía de tu empresa para que puedas responder con confianza.

Con solo un vistazo rápido, puedes ver las líneas de elaboración de informes, las estructuras de los equipos y los cambios recientes, sin necesidad de hacer conjeturas. Además, cuando cambian los rols o se incorporan nuevos empleados, actualizar el gráfico es muy sencillo, lo que permite que todos estén alineados e informados en tiempo real.

Utilice esta plantilla para:

Crea un mapa de las líneas de elaboración de informes utilizando una interfaz de arrastrar y soltar para obtener visibilidad en tiempo real de la estructura de tu equipo

Incrusta gráficos en ClickUp documentos o tareas de ClickUp para una incorporación más rápida y una referencia contextual en el plan de proyecto

Planifica el crecimiento futuro modelando visualmente cambios hipotéticos o adiciones de rol

🔑 Ideal para: Profesionales de RR. HH. y jefes de equipo que necesitan un gráfico visual y fácil de actualizar para facilitar el plan y la claridad.

👀 ¿Sabías que... Según el 73 % de los responsables de RR. HH., los empleados están experimentando fatiga por el cambio.

2. La plantilla «Reunión de Conoce al equipo» de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Utiliza la plantilla «Conoce al equipo» de ClickUp como recurso para mostrar a los clientes quién va con retraso detrás de los productos finales

Cuando los nuevos empleados o las partes interesadas externas quieren saber quién es quién, enumerar los nombres y los rols en una hoja de cálculo de Google o un archivo de Excel no es suficiente. La plantilla «Conoce al equipo» de ClickUp convierte las presentaciones en una experiencia más atractiva y organizada.

Puede crear biografías detalladas y editables con fotos, rols y datos relevantes para hablar sobre su equipo y mejorar la colaboración interna.

Con esta plantilla, puedes:

Añade personalidad y conexión a través de Campos personalizados como aficiones, intereses o citas marcar como favorito

Enlaza el documento del equipo en los flujos de trabajo de incorporación para ayudar a los nuevos empleados a familiarizarse rápidamente

Actualiza los perfiles al instante cada vez que alguien cambie de rol o se incorporen nuevos miembros al equipo

🔑 Ideal para: Equipos de RR. HH. y líderes empresariales que desean crear un directorio de equipos profesional y fácil de mantener para su uso compartido interno o externo.

📣 Opinión del cliente: Raúl Becerra, director de producto de Atrato, ha evaluado ClickUp: Nos dimos cuenta de que nos faltaba una forma eficaz de realizar un seguimiento de las tareas y no teníamos una visión clara de lo que hacía el equipo de producto, así que empezamos a buscar una nueva plataforma. Entonces encontramos ClickUp. La plataforma era la combinación perfecta: ni demasiado técnica y confusa, ni demasiado básica. Nos daba la flexibilidad necesaria para crear, mover y organizar Teams y proyectos a nuestra manera. Nos dimos cuenta de que nos faltaba una forma eficaz de realizar el seguimiento de las tareas y no teníamos una vista clara de lo que hacía el equipo de producto, así que empezamos a buscar una nueva plataforma. Entonces encontramos ClickUp. La plataforma era la combinación perfecta: ni demasiado técnica y confusa, ni demasiado básica. Nos daba la flexibilidad necesaria para crear, mover y organizar Teams y proyectos a nuestra manera.

3. Plantilla de lista de personal de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Cambia los cronogramas con entradas actualizadas utilizando la plantilla de lista de personal de ClickUp

Si planificas manualmente los turnos semanales, realizas un seguimiento de las vacaciones y te aseguras de que todos los departamentos estén cubiertos, cambia a la plantilla de lista de personal de ClickUp. Aclara y controla la compleja programación de equipos y la gestión de la cobertura, lo que ayuda a los equipos de RR. HH. y a los gerentes de operaciones a mantenerse a la vanguardia.

Puedes asignar turnos, realizar un seguimiento de la disponibilidad y detectar huecos en la programación fácilmente. Además, con las notificaciones automáticas y una vista centralizada, todos saben exactamente cuándo y dónde se les necesita, sin prisas de última hora.

Esta plantilla te ayuda a:

🔑 Ideal para: Gerentes de operaciones y recursos humanos que coordinan horarios y disponibilidad en equipos dinámicos.

📖 Lea también: Cómo crear y optimizar organigramas

4. Plantilla de directorio de fotos del equipo de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Identifica al contacto adecuado añadiendo fotos en la plantilla de directorio de fotos del equipo de ClickUp

Hacer un seguimiento de tu equipo remoto en rápido crecimiento puede resultar difícil. Sin embargo, la plantilla de directorio de fotos del equipo de ClickUp ofrece un directorio centralizado y con función de búsqueda de fotos de los empleados y datos clave.

Teams de todo tipo, desde startups hasta corporaciones, pueden mantener su conexión (a internet) más fácilmente, navegar por su organización y encontrar a sus compañeros de trabajo.

Personaliza esta plantilla de forma personalizada para:

Etiqueta a los empleados por ubicación, equipo o proyecto para facilitar la búsqueda

Enlaza el acceso al directorio desde ClickUp Documento para ayudar a los nuevos empleados a establecer la conexión (a internet) entre nombres y caras

Sube y organiza las fotos de los miembros del equipo con detalles relevantes, como su rol y departamento

🔑 Ideal para: equipos de RR. HH. que gestionan equipos híbridos o remotos y necesitan un directorio de equipos accesible y visual.

👀 ¿Sabías que... el cambio de contexto está mermando silenciosamente la productividad de tu equipo? La investigación de ClickUp muestra que el 42 % de las interrupciones en el trabajo provienen de tener que hacer malabarismos con las plataformas, gestionar el correo electrónico y saltar de una reunión a otra. ¡Acaba hoy mismo con la dispersión del contexto!

5. Plantilla del manual del empleado de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Centralice los procedimientos de RR. HH. con la plantilla del manual del empleado de ClickUp

¿Las actualizaciones de políticas están ocultas en archivos PDF? Ya no. La plantilla del manual del empleado de ClickUp consolida las políticas, los procedimientos y las expectativas de los empleados en un documento organizado que puedes actualizar y compartir fácilmente.

Puedes añadir nuevas secciones para cosas como directrices de teletrabajo o políticas actualizadas de vacaciones pagadas, para que no se pierda nada. Además, cada vez que actualices una política, por ejemplo, tu código de conducta o tus prestaciones, tu equipo tendrá acceso instantáneo sin tener que buscar en adjuntos antiguos.

Con esta plantilla, puedes:

Colabora con el departamento jurídico y la dirección en las actualizaciones de políticas utilizando tareas de ClickUp

Integra el manual con la incorporación para que los nuevos empleados tengan acceso a expectativas claras desde el primer día

Establece ciclos de revisión con ClickUp Automatización para crear tareas periódicas y mantener el contenido actualizado y conforme a la normativa

🔑 Ideal para: responsables de RR. HH. y gestores de cumplimiento normativo que mantienen documentación sobre políticas actualizada y accesible (con permiso de mantenimiento).

🎥 Vea: ¡Aprenda ahora mismo a crear un POE en ClickUp! 👇🏼

6. La plantilla de incorporación de nuevos empleados de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Ofrece una experiencia coherente y de compatibilidad durante la primera semana con la plantilla de incorporación de nuevos empleados de ClickUp

Cuando un nuevo empleado se incorpora el Monday, te apresuras a enviar correo electrónico de bienvenida, solicitudes de acceso al sistema y documentos de formación. Este proceso desconectado no causa una buena primera impresión. La plantilla de incorporación de nuevos empleados de ClickUp ofrece una lista de control basada en tareas que garantiza que cada nuevo empleado obtenga todo lo que necesita para tener éxito antes de pedirlo.

Utilice esta plantilla para:

Crea planes de incorporación personalizados para cada nuevo empleado, rol o departamento

Asigna tareas a TI, RR. HH. y diferentes niveles de gerentes con tareas de ClickUp para la distribución de la propiedad y evitar que se pasen por alto pasos importantes

Realice un seguimiento del progreso con estados claros (por ejemplo, «No iniciado», «en curso», «Completada») para que todos estén alineados

🔑 Ideal para: Coordinadores de operaciones de personal y recursos humanos que crean flujos de incorporación coherentes y repetibles.

7. Plantilla de cultura empresarial de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Desarrolle su visión cultural con su equipo utilizando la plantilla de cultura empresarial de ClickUp

La plantilla de cultura empresarial de ClickUp te ayuda a plasmar por escrito tus valores, rituales y expectativas. Todos sabrán qué representa tu empresa y cómo hacéis el trabajo juntos, no solo qué hacéis.

Puedes personalizar fácilmente la plantilla para reflejar el ambiente único de tu equipo, ya sea celebrando los éxitos con choca esos cinco virtuales o haciendo ajustes claros para el teletrabajo. Además, cuando se incorporen nuevos miembros, captarán al instante lo que hace especial a tu empresa y cómo pueden encajar en ella.

Aprovecha esta plantilla para:

Establece metas para las iniciativas de creación de cultura y asigna la propiedad de cada uno de ellos

Desarrolla políticas internas vinculadas a la dinámica del equipo, la diversidad y la comunicación

Realiza un seguimiento del compromiso y los comentarios mediante el enlazado de ClickUp documentos y ClickUp pizarras

🔑 Ideal para: Responsables de cultura y equipos de RR. HH. que definen o desarrollan valores organizativos y prácticas de uso compartido.

8. Plantilla de panorama general de la empresa ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Crea una narrativa unificada de tu empresa con la plantilla de panorama de la empresa de ClickUp

Supongamos que estás preparando una reunión de la junta directiva o una llamada con inversores y debes presentar una vista general de la estructura y metas de tu empresa. En este caso, la plantilla de panorama general de la empresa de ClickUp te ayudará a presentar tu estructura, misión y progreso en una vista centralizada que es fácil de compartir y actualizar.

Con esta plantilla, puedes:

Organiza los detalles y proyectos de la empresa con tableros y listas específicos para cada departamento

Destaca las métricas y las metas clave que reflejan el rendimiento y la alineación

Visualiza la propiedad de los proyectos en todos los departamentos con las vistas de ClickUp, como Gantt, Calendario y Progreso

🔑 Ideal para: Ejecutivos, responsables de RR. HH. y directores de operaciones que requieren un permiso de mantenimiento para mantener una visión general accesible y actualizada de la empresa.

ClickUp hace que tu gráfico sea mucho más que un simple diseño atractivo

Las plantillas facilitan la visualización de la estructura de su equipo, pero eso es solo el principio. Si su gráfico no está conectado con el trabajo de su equipo, rápidamente quedará desactualizado o será ignorado.

Lucidchart es un proveedor de un punto de partida sólido para crear gráficos visuales. Pero si estás listo para una solución que haga más que diagramar rol, algo que te ayude a vincular la estructura con la ejecución, ClickUp puede ayudarte.

ClickUp reúne tu gráfico y tus proyectos, tareas, documentos y comunicaciones en un mismo espacio. En una sola plataforma, puedes mejorar la visibilidad del equipo, asignar responsabilidades y plan futuras contrataciones.

Si la estructura de tu equipo cambia con frecuencia o estás cansado de cambiar de herramienta solo para mantener a todos alineados, es hora de pasar a un sistema más conectado (a internet).

Regístrate en ClickUp de forma gratuita, para que la estructura de tu equipo tenga la función de ser funcional.