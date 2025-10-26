Las 10 mejores alternativas a Journey para llevar un diario y mejorar el bienestar mental

Un usuario de Reddit hizo uso compartido de sus opiniones sobre llevar un diario:

¡Empecé por motivos de salud mental cuando estaba en terapia en 2010! Con el tiempo, se convirtió en una forma de expresar mis pensamientos cuando sentía que nadie a mi alrededor me escuchaba...

La primera parte de su mensaje nos quedó grabada. Llevar un diario se ha convertido silenciosamente en una de las herramientas más poderosas para la autorreflexión, el seguimiento de la salud mental y el procesamiento emocional, especialmente en un mundo que a menudo se mueve demasiado rápido como para sentarse a reflexionar sobre los propios pensamientos.

Plataformas como Journey ayudan a que miles de personas puedan llevar un diario de forma accesible y constante. Pero si has llegado hasta aquí, probablemente estés buscando algo diferente. Quizás Journey te parece demasiado rígido, te preocupa la privacidad o simplemente buscas una herramienta que se adapte mejor a tu ritmo personal.

Tanto si quieres llevar un seguimiento de tu estado de ánimo, reflexionar sobre los días difíciles o simplemente empezar a utilizar las funciones básicas de los diarios digitales, ¡hemos recopilado las mejores herramientas que se adaptan a tus necesidades!

Alternativas a Journey de un vistazo

Si Journey ya no te conviene, hay muchos productos similares que ofrecen más privacidad, herramientas de salud mental más profundas o simplemente una experiencia de escritura más fluida. ⤵️

Herramienta Funciones clave Lo mejor para Precios* ClickUp – Documento, tareas, recordatorios, hábitos – Plantillas para llevar un diario – Información basada en IA (ClickUp Brain) – Seguimiento del estado de ánimo – Paneles de metas Personas que desean una herramienta todo en uno para llevar un diario, realizar el seguimiento de sus hábitos, gestionar sus tareas y mejorar su productividad. plan Free; precios personalizados disponibles. Day One – Diario privado con cifrado – Recordatorios de «En este día» – Compatibilidad con entradas de audio, fotos y calendario Usuarios que buscan un diario reflexivo, seguro y con un diseño atractivo, con contenido multimedia. plan Free disponible; planes de pago a partir de 2,92 $ al mes. Penzu – Función Cápsula del tiempo – Modo de escritura Zen – Etiquetas para realizar un seguimiento de los patrones emocionales Escritores que desean llevar un diario que ofrezca seguridad, que priorice la privacidad y la autorreflexión a largo plazo. plan Free disponible; planes de pago a partir de 19,99 $ al año. Diarium – Cronograma y etiquetado de recuerdos – Entradas con gran cantidad de contenido multimedia – Integración del tiempo, la ubicación y el estado físico Usuarios que desean un seguimiento profundo de su vida con un diario que tenga en cuenta la ubicación y las emociones. plan Free disponible; precios personalizados. Grid Diary – Diario basado en indicaciones – Diseño Mandala de 9 cuadrículas – Sistema personalizado de seguimiento de hábitos Principiantes y escritores reflexivos que buscan un diario estructurado y basado en preguntas. Los planes de pago empiezan en 2,99 $ al mes. Reflectly – Indicaciones generadas por IA – Gráficos de estado de ánimo – Retos de mindfulness Usuarios que desean realizar controles emocionales diarios y escribir reflexiones con la ayuda de la IA Plan Free disponible; compras dentro de la aplicación Daylio – Registro del estado de ánimo con iconos – Informes visuales «Year in Pixels» – Escritura minimalista con seguimiento de metas Personas que desean llevar un diario visual ultraminimalista y realizar el seguimiento de sus hábitos Free Diarios de viaje – Mapa de viajes y registros fotográficos – Diarios impresos – Capítulos online que se pueden compartir Viajeros que desean documentar viajes de autorreflexión con narraciones visuales y recuerdos físicos Plan Free disponible; planes de pago a partir de 13,99 $ al mes Dabble Me – Diario por correo electrónico – Retrospectivas de entradas anteriores – Integración con Spotify Usuarios que prefieren llevar un diario por correo electrónico, sencillo y lleno de nostalgia Plan Free disponible; planes de pago a partir de 4 $ al mes Evernote búsqueda de notas con tecnología de IA – Recortador web – Transcripción de medios – Productividad + diario híbrido Escritores que combinan el diario con la investigación, la productividad y las reflexiones con gran presencia de medios Plan Free disponible; planes de pago a partir de 14,99 $ al mes

🧠 Dato curioso: A finales de la década de 1980, el psicólogo James Pennebaker introdujo la escritura expresiva, una técnica que consiste en anotar libremente tus pensamientos y sentimientos más profundos sin preocuparte por la ortografía, la gramática o la redacción. Se trata de una liberación emocional pura y sin filtros

¿Por qué optar por alternativas a Journey?

Si llevas tiempo utilizando Journey, es posible que te identifiques con algunas de estas limitaciones comunes 👇

*controles de privacidad de límite: Journey almacena los datos a través de Google Drive, lo que no es ideal si buscas almacenamiento local, cifrado de extremo a extremo o completar control sobre las entradas de tu diario

Interfaz de usuario rígida: La app, aplicación, puede parecer un poco anticuada o desordenada, lo que interrumpe el flujo de escritura y no se adapta bien a los diferentes estilos de diario

*acceso restringido a funciones esenciales: Las herramientas básicas, como el sincronizar, las copias de seguridad y la carga de archivos multimedia, solo están disponibles con una suscripción, lo que hace que la versión gratuita parezca más una (versión de) prueba

Falta de profundidad en materia de salud mental: Journey no ofrece funciones como indicaciones basadas en la TCC, seguimiento del estado de ánimo o análisis de la salud mental que otras aplicaciones están empezando a incluir

Sin personalización profunda: No se pueden cambiar mucho los estilos de fuente, los temas ni el diseño. Si te gusta que tu diario sea realmente tuyo, esto puede ser un factor decisivo

*compatibilidad offline mínima: El acceso a tus entradas sin conexión (a internet) tiene un límite, lo que no es ideal si quieres llevar un diario mientras te desplazas

👀 ¿Sabías que...? Hace casi 2000 años, un hombre llamado Ma Dubo llevó un diario de viaje mientras caminaba hacia el monte Tai para realizar un ritual para el emperador. En aquella época, solo los emperadores podían «escribir la historia», pero el diario de Ma dio voz a la vida cotidiana en la antigua China

¿Qué debes buscar en las alternativas a Journey?

Esto es lo que debes tener en cuenta al explorar otras apps, aplicaciones de diario que prometen ser tu nuevo diario digital 👇

control de datos*: busca opciones que te permitan almacenar datos localmente o elegir tu servicio en la nube preferido, lo que te dará control sobre tu información

*acceso sin conexión: comprueba si la app permite escribir un diario sin conexión (a internet), para que puedas escribir sin conexión a internet y sincronizarlo más tarde

Voz a texto : para escribir un diario sin usar las manos, busca apps con una función fiable de voz a texto

Seguimiento del estado de ánimo y los hábitos : busca aplicaciones que ofrezcan herramientas integradas de seguimiento del estado de ánimo y : busca aplicaciones que ofrezcan herramientas integradas de seguimiento del estado de ánimo y formación de hábitos , que pueden ser beneficiosas para la autorreflexión y el crecimiento personal

Exportación de datos: asegúrate de que la app, aplicación, te permite exportar tus entradas en varios formatos, como PDF, DOCX o Markdown, para realizar copias de seguridad o migraciones

🧠 El arte y la ciencia de llevar un diario: Zeb Evans, fundador de ClickUp, comparte el uso compartido de cómo llevar un diario le ayudó a estar más tranquilo, consciente y resiliente: Llevo escribiendo un diario desde mi adolescencia, pero en la última década lo he convertido en una práctica diaria. Escribo en mi diario dos veces al día, haciendo ajustes a mis metas, intenciones y áreas de interés tanto para mi vida laboral como personal. Esto ha resultado ser muy valioso para mí. Cada mañana, cuando escribo en mi diario, primero releo lo que escribí el día anterior para recordar lo que sucedió ese día y repasar las lecciones que aprendí. He descubierto que soy capaz de organizar mejor mis pensamientos, tomar decisiones y, en general, vivir con intención gracias a escribir en un diario todos los días. Llevo escribiendo un diario desde mi adolescencia, pero en la última década lo he convertido en una práctica diaria. Escribo en mi diario dos veces al día, estableciendo mis metas, intenciones y áreas de interés tanto para mi vida personal como para mi vida laboral. Esto ha resultado ser muy valioso para mí. Cada mañana, cuando escribo en mi diario, primero releo lo que escribí el día anterior para recordar lo que sucedió ese día y repasar las lecciones que aprendí. He descubierto que soy capaz de organizar mejor mis pensamientos, tomar decisiones y, en general, vivir con intención gracias a escribir en un diario todos los días.

Las mejores alternativas a Journey

Aunque Journey ofrece una buena experiencia para llevar un diario, hay otras aplicaciones que son proveedoras de funciones y ventajas únicas que pueden adaptarse mejor a tus metas. Exploremos sus funciones en detalle.

ClickUp (ideal para llevar un diario, realizar el seguimiento de los hábitos y planear el día a día en un espacio de trabajo personalizable).

Escribe entradas de diario altamente personalizables con ClickUp Documento.

Si eres de los que quieren una app, aplicación para organizar sus pensamientos, hacer seguimiento de sus hábitos y gestionar sus rutinas diarias, ClickUp es un excelente punto de partida y, a menudo, la mejor opción.

Escribe todo lo que te apetezca en documento y Bloc de notas.

En el centro de esta flexibilidad se encuentra ClickUp Documento. Te permite crear entradas tipo diario en un espacio de escritura limpio y sin distracciones. Puedes utilizarlo para anotar reflexiones diarias, llevar un diario de gratitud o escribir entradas más largas cuando necesites procesar algo en profundidad.

Organiza las entradas de tu diario con listas de control, encabezados y un sinfín de opciones de formato de texto en ClickUp Documento.

Lo que hace que los documentos destaquen es que puedes organizar tus escritos como quieras. Por ejemplo, puedes crear carpetas para diferentes estados de ánimo, etiquetas para temas recurrentes e incluso enlazar entradas del diario a tareas o eventos del calendario.

🎯 Truco rápido: ¿Quieres acelerar el formato en ClickUp Documento? Haz clic en el control deslizante (⋮⋮) situado a la izquierda de cualquier bloque para abrir el menú de opciones del bloque. Formatea el contenido rápidamente con ClickUp Documento. Desde allí, podrás al instante: Convertir en → Títulos, listas, citas, tiras o bloques de código

Color de bloque → Añade color a tu texto o fondo.

Duplicar → Clona el bloque con un solo clic.

Copiar enlace del bloque → Compartir o enlazar directamente a un bloque

Eliminar → Elimina todo el bloque sin complicaciones.

Escribe tu diario sin problemas con Bloc de notas.

¡Reunión ClickUp Notepad, tu nuevo lugar marcado como favorito para capturar pensamientos, ideas y reflexiones!

Plan una fiesta o escribe un diario, ClickUp Bloc de notas lo tiene todo.

Así es como se hace:

Anota cualquier cosa, en cualquier momento: captura rápidamente tus logros diarios, preocupaciones o ideas descabelladas, sin necesidad de notas adhesivas.

Organízate con facilidad: crea notas separadas para cada día o tema, para que tus pensamientos nunca se pierdan en la confusión.

Sincronizar entre dispositivos: empieza a escribir una entrada en tu diario en tu ordenador portátil y termínala en tu teléfono: tus notas te acompañarán allá donde vayas.

Convierte tus notas en acciones: convierte fácilmente tus reflexiones en tareas o recordatorios, lo que te ayudará a convertir tus ideas en progreso real.

Convierte los hábitos en tareas.

Además, las tareas de ClickUp añaden una capa de funcionalidad perfecta para el seguimiento de hábitos y rutinas personales. Puedes configurar tareas periódicas para actividades como llevar un diario, meditar, hidratarte y realizar un seguimiento de tu estado de ánimo, lo que convierte a ClickUp en el planificador digital ideal.

Realiza un seguimiento de tus hábitos y rutinas diarios con tareas de ClickUp.

Cada tarea puede tener campos personalizados de ClickUp, por lo que puedes valorar tu estado de ánimo, nivel de energía o estrés cada día y empezar a notar patrones a lo largo del tiempo. Puedes ver tus tareas en un calendario, en una lista o incluso en un cronograma, lo que hace que sea muy fácil ver tu constancia. Si te produce satisfacción tachar cosas de una lista, esta configuración puede ser increíblemente motivadora.

Pide a la IA que te sugiera indicaciones para escribir en tu diario.

A esta potente herramienta se suma ClickUp Brain, el asistente con IA integrado en la plataforma.

Puedes pedirle a ClickUp Brain que genere indicaciones para la reflexión, resuma tus entradas o incluso te ayude a identificar tendencias en tu diario y tus tareas. Incluso puedes mover las respuestas a un documento o crear una tarea.

Genera indicaciones reflexivas y analiza las tendencias de tu diario con ClickUp Brain.

ClickUp combina sin esfuerzo el crecimiento personal con la productividad diaria. En lugar de cambiar entre múltiples aplicaciones de pendientes, diarios digitales y registros de meta y hábitos, dispones de un único lugar donde todo permanece con conexión.

💡 Bonus: Llevar un diario no tiene por qué ser algo unidimensional. Si quieres escribir tus pensamientos mientras vas al trabajo o hablar si sabes escribir a máquina, puedes hacerlo y mucho más. A continuación te explicamos cómo: Busca al instante en ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint y TODAS tus aplicaciones de conexión (a internet) + la web para la ubicación de archivos, documentos y adjuntos.

Utiliza Talk to Text para preguntar, dictar y dar comando a tu diario con la voz, sin necesidad de usar las manos y desde cualquier lugar.

Aprovecha modelos externos de IA premium como ChatGPT, Claude y Gemini con una única solución contextual. Prueba ClickUp Brain MAX , la superapp de IA que realmente te entiende, porque conoce tu trabajo. Deshazte de la proliferación de herramientas de IA, utiliza tu voz para escribir un diario, crear notas y mucho más. Captura ideas y comparte tus sentimientos con Talk to Text en ClickUp Brain MAX.

Empieza con plantillas para escribir un diario.

También tienes la opción de utilizar plantillas ClickUp ya preparadas o personalizables si encuentras una estructura que te guste, como un registro matutino o una reflexión vespertina.

Por ejemplo, la plantilla ClickUp Daily Notes te ayuda a anotar rápidamente tus pensamientos y notas, realizar un seguimiento de tu progreso y convertir tus reflexiones en acciones. Utiliza la vista de calendario para planear tu día a día con plazos y horarios de un solo vistazo.

Consigue una plantilla gratis. Añade notas rápidas, realiza un seguimiento de tu progreso y reflexiona sobre tu día con la plantilla de notas diarias de ClickUp.

Las mejores funciones de ClickUp

Nota rápida: Anota tus ideas rápidamente y accede a ellas en cualquier momento y lugar con Anota tus ideas rápidamente y accede a ellas en cualquier momento y lugar con ClickUp Bloc de notas

Reflexión segura: crea espacios privados con tareas periódicas automatizadas para desarrollar un hábito de escritura diario constante.

Seguimiento del crecimiento personal: supervise su proceso de bienestar mental estableciendo objetivos medibles en supervise su proceso de bienestar mental estableciendo objetivos medibles en ClickUp Goals

Recordatorios oportunos: mantén el control de tus reflexiones con notificaciones para los momentos clave de tu diario con mantén el control de tus reflexiones con notificaciones para los momentos clave de tu diario con ClickUp Reminders

Seguimiento visual del progreso: supervisa tus metas de salud mental con supervisa tus metas de salud mental con los paneles de ClickUp , que te muestran un análisis detallado y visual de la carga de trabajo y controles de salud.

Límites de ClickUp

La herramienta puede requerir un periodo de aprendizaje inicial para los usuarios novatos.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2 : 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Un usuario de G2 dice:

Empecé a usar ClickUp en un trabajo hace unos años y desde entonces lo he implementado en futuros trabajos. También lo uso para uso personal: como diario, como registro de salud, literalmente para todo. Una vez que le coges el truco, las posibilidades son infinitas y es una herramienta increíble.

Empecé a utilizar ClickUp en un trabajo hace unos años y desde entonces lo he implementado en otros trabajos. También lo utilizo para uso personal: como diario, como registro de salud, literalmente para todo. Una vez que le coges el truco, las posibilidades son infinitas y es una herramienta increíble.

2. Day One (la mejor para llevar un diario privado con mejora de la memoria contextual)

a través de Day One

Lanzada en 2011 por Bloom Built, Day One se ha convertido en una aplicación de diario que ofrece compatibilidad con el bienestar mental a través de la reflexión estructurada y privada. Su función «On This Day» (En este día) recupera entradas pasadas con fotos, audio o datos de ubicación, lo que indica a los usuarios a reflexionar sobre el crecimiento emocional y los patrones de vida. Esto la convierte en una buena alternativa a Journey para aquellos que buscan un espacio seguro y reflexivo en el que capturar y revivir los momentos de la vida con profundidad.

Las funciones de transcripción de voz de la herramienta te permiten convertir tus pensamientos en entradas de texto sobre la marcha. Puedes enriquecer tu diario con entradas ilimitadas, fotos, vídeos, grabaciones de audio, notas manuscritas o dibujos.

Las mejores funciones de Day One

Genera resúmenes Today View que combinan eventos del calendario y medios de comunicación para una práctica holística diaria de mindfulness.

Graba entradas de voz a texto o audio para conservar pensamientos fugaces, ideal para procesar emociones sobre la marcha.

Recibe preguntas seleccionadas como «¿Qué has aprendido esta semana?» para inspirar la escritura reflexiva.

Límites de Day One

Los usuarios suelen experimentar actualizaciones de ubicación inconsistentes, en las que las ubicaciones ajustadas manualmente se desplazan a un único punto con el paso del tiempo.

Precios de Day One

Free

Premium: 2,92 $ al mes (facturado anualmente)

Valoraciones y reseñas de Day One

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Day One?

Una reseña de G2 dice:

Es muy fácil de usar y hay una entrada lista para empezar. Escribe un poco o mucho, ¡y listo! Además, lleva un seguimiento de las «rachas» de escritura (¡yo llevo 67 días seguidos en fila!).

Es muy fácil de poner en marcha y hay una entrada lista para empezar. Escribe un poco o mucho, ¡y listo! Además, lleva un seguimiento de las «rachas» de escritura (¡yo llevo 67 días seguidos en fila!).

🌷 Consejo de atención plena: Cuando te sientas atrapado en tu cabeza o arrastrado por las emociones, haz una pausa y W. A. K. E. : W: Witness («¿Qué está pasando dentro de mí en este momento?»)

A: Permitir («¿Puedo dejar que esto esté aquí por un momento?»)

K: Conocer («¿Qué hay de verdad más allá del ruido?»)

E: Comprométete («¿Cuál es el siguiente paso más consciente?»)

3. Penzu (ideal para llevar un diario con historial de versiones para revisar información sobre salud mental)

vía Penzu

Como plataforma de diario online que prioriza la privacidad, Penzu ofrece un espacio seguro para procesar las emociones y reducir el estrés a través de la escritura constante. Su función «Time Capsule» permite a los usuarios enviar por correo electrónico entradas a su yo futuro, lo que fomenta la reflexión a largo plazo sobre el crecimiento personal y la diferencia del enfoque más inmediato de Journey.

Para una experiencia más personalizable y reflexiva, la herramienta ofrece compatibilidad con el etiquetado de diarios y entradas, el formato de texto enriquecido, los filtros de búsqueda y la navegación estructurada de entradas anteriores. También hay una función llamada «Looking Glass», que te envía entradas anteriores por correo electrónico (por ejemplo, «Esto es lo que escribiste hace 3 años») para que puedas echar un vistazo a tu trayectoria con el diario.

En Penzu, todos los diarios son privados de forma predeterminada, por defecto, con un bloqueo básico opcional (doble contraseña) para los usuarios gratuitos y un cifrado AES de 256 bits de grado militar para las cuentas Pro.

Las mejores funciones de Penzu

Activa el modo Zen para disfrutar de un espacio de escritura sin distracciones, lo que mejora la concentración durante la redacción de diarios emocionales

Haz tus diarios personalizados con fotos personales, portadas, temas, fuentes y color

Configura recordatorios personalizados por correo electrónico (diarios/semanales) para fomentar un hábito constante de escritura en tu diario

Límites de Penzu

La herramienta tiene opciones de personalización con límite, como el cambio de tamaño de las fotos y los color de las páginas

Precios de Penzu

Free Forever

Pro: 19,99 $ al año

Pro+: 4,16 $ al año

Valoraciones y reseñas de Penzu

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Penzu?

Una reseña de Trustpilot dice:

Penzu es ideal para desahogarme, escribir sobre mi día y tomar notas sobre cosas sin que nadie lo sepa.

Penzu es ideal para desahogarme, escribir sobre mi día y tomar notas sobre cosas sin que nadie lo sepa.

📮 ClickUp Insight: Solo el 12 % de las personas utilizan diarios físicos para hacer un seguimiento de sus metas, y un sorprendente 38 % no hace ningún seguimiento. Pero, ¿y si pudieras hacer un seguimiento de tus metas con mayor precisión y facilidad? Entra en ClickUp, donde la estructura de una agenda se une al poder de la automatización. Desde establecer tareas y plazos hasta realizar un seguimiento del progreso con paneles visuales, ClickUp te ayuda a mantenerte organizado y centrado. Con recordatorios basados en IA y flujos de trabajo automatizados, nunca volverás a perderte un hito. 💫 Resultados reales: Los usuarios de ClickUp informan de un aumento del doble en la productividad

4. Diarium (ideal para llevar un diario basado en la ubicación con un seguimiento detallado de los recuerdos)

vía Diarium

Desde 2017, Diarium ha evolucionado hasta convertirse en una potente herramienta de diario para múltiples dispositivos que te permite añadir diferentes formatos multimedia, múltiples estilos y utilizar la entrada de texto sin manos.

Puedes importar automáticamente datos de servicios como eventos del calendario, el tiempo, Fitbit, Strava, Untappd, GitHub, Trakt, Facebook, Last.fm, para enriquecer las entradas del diario con contexto. Además, puedes dictar tus pensamientos con la función de voz a texto para escribir en tu diario de forma fácil y sin usar las manos, gracias al reconocimiento de voz.

Las mejores funciones de Diarium

Diseña etiquetas de seguimiento personalizadas para controlar hábitos únicos, como la calidad del sueño o los estallidos creativos, con gráficos personalizados

Celebra los días del año con indicaciones especiales y añade un contexto único a tus entradas diarias

Bloquea la app, aplicación, con una contraseña, un PIN, una huella dactilar, Touch ID, Face ID o Windows Hello para mayor privacidad

Límites de Diarium

Los usuarios a veces se enfrentan a problemas con la carga de archivos en Chrome, lo que requiere actualizaciones manuales del teléfono a pesar de las afirmaciones de multiplataforma premium

Precios de Diarium

Gratis para siempre

Ventaja: Precio personalizado (disponible como compra dentro de la aplicación)

Valoraciones y reseñas de Diarium

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Diarium?

Un usuario de Reddit dice

Llevo un año usando Diarium y me encanta. Lo descubrí después de probar otras aplicaciones de diario como Journey y Journalit. Esta es la mejor. Me encanta que se pueda comprar la app en lugar de pagar una suscripción anual. Conservo mis datos descargando todas mis notas de audio en mi teléfono y exportando mis entradas como archivos de Word al final de cada mes.

Llevo un año usando Diarium y me encanta. Lo descubrí después de probar otras aplicaciones de diario como Journey y Journalit. Esta es la mejor. Me encanta que se pueda comprar la app en lugar de pagar una suscripción anual. Conservo mis datos descargando todas mis notas de audio en mi teléfono y exportando mis entradas como archivos de Word al final de cada mes.

5. Grid Diary (la mejor para escribir un diario con indicaciones que te ayudarán a superar el bloqueo del escritor)

a través de Grid Diary

El diseño de cuadrícula 3×3 de Grid Diary (con la fecha y el estado de ánimo en la celda central) es ideal para organizar ocho indicaciones separadas por entrada en un formato conciso que ayuda a reducir el bloqueo del escritor y a mantener las entradas centradas.

Está diseñado como un híbrido entre diario y agenda que te permite realizar un seguimiento de tu progreso a lo largo del tiempo con plantillas y rituales diarios, semanales, mensuales y anuales de entrada.

La app se adapta a tu estilo único de llevar un diario, desde registros matutinos de gratitud y intento correcto hasta diarios de notas, diarios de manifestaciones y mucho más. Incluso puedes capturar tu estado de ánimo, el tiempo, datos de actividad (a través de HealthKit) y métricas de paso o energía para añadir contexto de la vida real a cada entrada.

Las mejores funciones de Grid Diary

Diseña un diseño de mandala con una estructura de 9 cuadrículas para plasmar tus pensamientos como si fuera un mapa mental y así poder reflexionar más profundamente

Utiliza el diario con indicación y una biblioteca de preguntas para despertar la creatividad y realizar un seguimiento del crecimiento personal

Crea un sistema de control para supervisar tus hábitos y rutinas diarios , lo que te ayudará a mejorar la constancia, la atención plena y el cuidado personal

Límites de Grid Diary

Algunos usuarios afirman que han perdido entradas con frecuencia debido a un almacenamiento poco fiable, incluidos diarios anteriores, sin una respuesta eficaz por parte del soporte

Precios de Grid Diary

Pro: 2,99 $ al mes, 3 días de (versión de) prueba gratuita

Premium: 22,99 $ al año, 14 días de (versión de) prueba gratuita

Valoraciones y reseñas de Grid Diary

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Grid Diary?

Una reseña de Google Play dice

Es genial. Es muy bueno para llevar un diario de gratitud. La versión gratuita tiene suficientes funciones como para no restar valor a la experiencia de la app. Las indicaciones entre las que puedes elegir son de gran ayuda. El formato es estupendo para darte la sensación de que estás organizando tus pensamientos. Hubiera sido perfecto si se pudieran reorganizar las cuadrículas entre sí, para poder colocarlas en el orden en que me gustaría verlas. Pero no es algo que moleste demasiado. Sin duda lo recomiendo.

Es genial. Es muy bueno para llevar un diario de gratitud. La versión gratuita tiene suficientes funciones como para no reducir la experiencia de la aplicación. Las indicaciones entre las que puedes elegir son de gran ayuda. El formato es estupendo para darte la sensación de que estás organizando tus pensamientos. Habría sido perfecto si se pudieran reorganizar las cuadrículas entre sí, para poder colocarlas en el orden en que me gustaría verlas. Pero no es algo que moleste demasiado. Sin duda lo recomiendo.

🧠 Dato curioso: Un estudio dirigido por Hans S. Schroder utilizó electroencefalogramas para observar la actividad cerebral. Descubrieron que escribir sobre las preocupaciones reducía significativamente las señales de «negatividad relacionada con el error» del cerebro, es decir, esas bruscas caídas eléctricas desencadenadas por la preocupación o la distracción, en comparación con escribir sobre temas neutros.

⚡ Archivo de plantillas: Plantillas gratuitas para llevar un diario y realizar un seguimiento eficaz de tus actividades

6. Reflectly (la mejor para el seguimiento del estado de ánimo basado en IA para aumentar la conciencia de uno mismo)

a través de Reflectly

Reflectly es una app, aplicación para llevar un diario que actúa como un compañero de IA amigable en tu teléfono o tableta y te ayuda a escribir sobre tus sentimientos cada día con indicaciones y preguntas sugeridas por la IA. Realiza un seguimiento de tu estado de ánimo a lo largo del tiempo y proporciona gráficos visuales atractivos y datos de tendencias para ayudarte a comprender los patrones emocionales y los desencadenantes.

La app, aplicación, también incorpora elementos de psicología positiva, como ejercicios diarios centrados en la gratitud y la atención plena, citas, afirmaciones y consejos de autoayuda para brindar compatibilidad a tu viaje hacia la salud mental y reforzar una mentalidad positiva.

Para incentivar la redacción constante de un diario, ofrece elementos de gamificación, como rachas y recompensas, que te ayudarán a mantener la constancia en tu hábito de escribir un diario.

Las mejores funciones de Reflectly

Recibe indicaciones personalizadas basadas en IA a partir de tus entradas anteriores para una exploración emocional más profunda

Haga vista a los gráficos de correlación del estado de ánimo para detectar tendencias enlazadas que unen actividades y emociones a lo largo de semanas

Completar retos diarios de atención plena, como afirmaciones, para desarrollar una mentalidad positiva

Límites de Reflectly

Los usuarios elaboran informes sobre frecuentes fallos y errores biométricos en la app tras la actualización, y el perfil muestra cero datos a pesar de haber realizado varias entradas

Precios de Reflectly

Gratis (con compras dentro de la aplicación)

Valoraciones y reseñas de Reflectly

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Reflectly?

Un usuario de Google Play dice

En general, muy buena. Hay una experiencia de diario «básica» que es gratuita y plantea varias preguntas sobre cada día, y puede animarte con consejos para mantener una actitud positiva. La experiencia «premium» permite más de 100 caracteres en la mayor parte del diario (la otra no) y ofrece información más personal. En general, no creo que sea necesario el premium, y no te insiste en comprarlo. ¡Me encanta!

En general, muy buena. Hay una experiencia de diario «básica» que es gratuita y plantea varias preguntas sobre cada día, y puede animarte con consejos para mantener una actitud positiva. La experiencia «premium» permite más de 100 caracteres en la mayor parte del diario (la otra no) y ofrece información más personal. En general, no creo que sea necesario el premium, y no te insiste en comprarlo. ¡Me encanta!

Consejo útil: Si no quieres hacer uso compartido de tus pensamientos con nadie inmediatamente, puedes confiar en la IA. Simplemente pregunta: «Me siento [emoción]. ¿Puedes ayudarme a desentrañar lo que podría estar pasando bajo la superficie, sin juzgarme?

7. Daylio (ideal para llevar un seguimiento del estado de ánimo con un mínimo de escritura)

vía Daylio

Daylio utiliza una interfaz visual basada en iconos para llevar un diario. En lugar de escribir entradas completas, puedes registrar tu estado de ánimo y realizar la selección de actividades preestablecidas. Esto convierte el registro del estado de ánimo en un divertido juego con iconos y retos en tu teléfono.

Puedes crear metas personalizadas (como «Dormir 8 horas» o «Salir a caminar») y realizar un seguimiento de ellas con rachas diarias y recordatorios. La app realiza un seguimiento automático de los patrones entre tu estado de ánimo y tus actividades diarias con gráficos y estadísticas fáciles de leer que te ayudan a identificar cómo tus hábitos individuales afectan a tu bienestar mental.

Las mejores funciones de Daylio

Explora tu año de un vistazo con la vista de mapa de calor «Year in Pixels»

Realiza un seguimiento de tus metas y hábitos con rachas y recordatorios para desarrollar la constancia a lo largo del tiempo

Genera un informe anual de tu estado de ánimo con una panorámica detallada de tus emociones para uso compartido con terapeutas

Límites de Daylio

Algunos usuarios informan de que pierden el progreso de su racha, ya que las entradas guardadas después de medianoche no se registran

Precios de Daylio

Free

Valoraciones y reseñas de Daylio

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Daylio?

Un usuario de Reddit dice

Empecé a usarla en 2018 y hacía seguimiento varias veces al día. Ahora la uso más como un diario. Hago seguimiento a todo lo que hago y luego escribo un pequeño comentario o adjunto fotos. Me encanta cuando los recuerdos vuelven a mi mente más tarde y puedo ver lo lejos que he llegado desde entonces.

Empecé a usarla en 2018 y hacía seguimiento varias veces al día. Ahora la uso más como un diario. Anoto todo lo que hago y luego escribo un comentario o adjunto fotos. Me encanta cuando los recuerdos vuelven a mi mente más tarde y puedo ver lo lejos que he llegado desde entonces.

8. Diarios de viaje (ideales para contar historias de viajes con recuerdos impresos)

a través de Travel Diaries

A diferencia de las aplicaciones genéricas para llevar un diario, Travel Diaries está diseñada específicamente para documentar viajes. Permite a los usuarios crear diarios de viaje estructurados con entradas organizadas por fecha, destino o itinerario.

Las entradas tienen el estilo de una revista de viajes real, combinando texto, fotos y correlacionar en elegantes diarios digitales que se pueden desplazar para que tu diario se parezca más a un relato de viaje seleccionado. Incluso puedes guardar tu trabajo en línea y elegir convertirlo en un libro físico que te enviarán a tu casa.

Añade geoetiquetas y marca ubicaciones en mapas interactivos para trazar visualmente tu ruta y dotar a cada entrada de un rico contexto espacial que muestre dónde tuvo lugar. Puedes mantener tus diarios privados, compartirlos con amigos o familiares de selección, o publicarlos como blogs de viajes si eres un influencer de viajes.

Las mejores funciones de Travel Diaries

Marca tus rutas de viaje en un mapa interactivo con la función de marcadores de viaje para señalar todos los lugares en los que has estado

Usa compartido tus historias de viaje de forma selección publicando diarios completos o capítulos individuales como blogs en línea

Transforma tu diario digital en un libro impreso profesionalmente y crea un recuerdo tangible de tus aventuras

Límites de los diarios de viaje

Algunos usuarios elaboran informes sobre la imposibilidad de utilizar la aplicación sin conexión y la falta de opción para sincronizar al volver a conectarse

Precios de Travel Diaries

Gratis para siempre

Básico : 13,99 $ al mes por usuario

Online : 39,99 $ al mes por usuario

Impresión: 69,99 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Travel Diaries

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Travel Diaries?

Un usuario de Trustpilot dice

Ya he pedido cinco diarios a través de la empresa. Los libros son pequeños y brillantes, un tamaño perfecto para mi estantería. Son muy elegantes. Seguiré haciendo pedidos a medida que vayan pasando las vacaciones.

Ya he pedido cinco diarios a través de la empresa. Los libros son pequeños y brillantes, un tamaño perfecto para mi estantería. Son muy elegantes. Seguiré haciendo pedidos a medida que aumenten mis vacaciones.

9. Dabble Me (la mejor opción para llevar un diario por correo electrónico y conservar los recuerdos)

vía Dabble Me

Dabble Me es una aplicación de diario de código abierto que envía correos electrónicos diarios a tu bandeja de entrada, pidiéndote que reflexiones sobre tu día con una simple respuesta.

Ofrece una forma sencilla de documentar los eventos de la vida sin necesidad de una app, aplicación específica, lo que resulta atractivo para quienes prefieren el correo electrónico. También puedes ajustar la frecuencia de los correos electrónicos, desde diarios hasta mensuales, lo que te permite controlar el ritmo de tu diario.

Obtendrás agradables recuerdos con entradas pasadas de la misma fecha que te ayudarán a reflexionar sobre el crecimiento, los cambios y los patrones a lo largo del tiempo, y añadirán una conexión nostálgica y emocional. La herramienta sigue una filosofía minimalista, por lo que no impone rachas, metas ni paneles llamativos. Está diseñada más para la reflexión personal tranquila que para el seguimiento de la productividad.

Las mejores funciones de Dabble Me

Incrusta canciones de Spotify en tus entradas y añade una dimensión musical a tus reflexiones

Pega entradas anteriores de servicios como OhLife, Ahhlife y Trailmix. life, consolidando tu historial de diario

Etiqueta las entradas con palabras clave como «viajes» o «familia» para organizar y buscar en tu diario sin esfuerzo

Límite de Dabble Me

Las funciones de personalización son mínimas, lo que puede imponer un límite a la personalización para los usuarios que buscan un mayor control

Precios de Dabble Me

Gratis para siempre

Pro: 4 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Dabble Me

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

💡 Consejo profesional: Pon un cronómetro para 10-15 minutos y escribe todo lo que esté en ciclo en tu mente. No organices, hagas edición ni te preocupes por la ortografía. Incluye pensamientos aleatorios, preocupaciones, tareas, ideas, frustraciones, cosas que necesitas recordar y personas en las que estés pensando, literalmente todo lo que se te ocurra. La meta es transferir la carga mental de tu mente al papel.

10. Evernote (ideal para tomar notas avanzadas y aumentar la productividad)

a través de Evernote

Evernote mejora la escritura de diarios con una búsqueda inteligente y la gestión de tareas, lo que facilita mantenerse centrado en las metas de bienestar mental y aumentar la productividad con el tiempo. Puedes escribir tu diario en cualquier formato (escribir, dictar, adjunto, escanear notas manuscritas o insertar fotos) para que tus entradas sean más dinámicas.

Si te gusta llevar diarios separados, como el personal, el de gratitud, el de viajes, el de trabajo, etc., Evernote te permite organizar las entradas de tu diario utilizando libretas, etiquetas y pilas para una categorización detallada.

Las potentes funciones de búsqueda de la herramienta facilitan la localización de entradas antiguas del diario, incluso en notas manuscritas, archivos PDF e imágenes.

Las mejores funciones de Evernote

Utiliza la búsqueda basada en IA para formular preguntas en lenguaje natural y obtener respuestas extraídas de tus notas, archivos PDF, imágenes y escritos a mano

Transcribe archivos multimedia automáticamente a texto editable con IA Transcribe, que cuenta con compatibilidad con más de 50 idiomas

Personaliza tus notas con un formato personalizado, que incluye tablas, listas de control y bloques de código

Límites de Evernote

Algunos usuarios elaboran informes de que la versión gratuita muestra con frecuencia ventanas emergentes que promocionan actualizaciones de pago y límites de sincronizar en un solo dispositivo

Precios de Evernote

Gratis para siempre

Personal : 14,99 $ al mes por usuario

Profesional : 17,99 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Evernote

G2: 4,4/5 (más de 2000 reseñas)

Capterra: 4,4/5 (más de 8000 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Evernote?

Un usuario de G2 dice

Puedo guardar casi cualquier cosa en mi cuenta de Evernote: notas escritas, recortes de sitios web, archivos PDF, imágenes... Las funciones Web Clipper y «enviar por correo electrónico a la bandeja de entrada» me resultan especialmente útiles.

Puedo guardar casi cualquier cosa en mi cuenta de Evernote: notas escritas, recortes de sitios web, archivos PDF, imágenes... Las funciones Web Clipper y «enviar por correo electrónico a la Bandeja de entrada» me resultan especialmente útiles.

Dale a tus pensamientos un hogar seguro con ClickUp

La belleza de llevar un diario es que no te exige ser perfecto, solo te pide que estés presente. Y si has estado buscando un espacio que realmente ofrezca compatibilidad con esa presencia, ClickUp podría ser tu destino.

Con ClickUp Documento, obtienes un espacio limpio y personalizable para reflexionar, ya sea una lista de gratitud, un registro diario o un largo y sincero desahogo mental.

Tarea de ClickUp te ayuda a integrar el diario en tu rutina, con un seguimiento del estado de ánimo y bucles de hábitos que te mantienen en el buen camino.

Y cuando te quedes atascado, ClickUp Brain te ofrece indicaciones, reflexiones e incluso resúmenes para ayudarte a comprender lo que realmente está pasando. Para ideas rápidas sobre la marcha, ClickUp Bloc de notas es tu espacio tranquilo para tomar notas y respirar.

Una plataforma para todas tus necesidades de diario. ¡Regístrate ahora en ClickUp!