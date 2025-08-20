10 plantillas de listas de reproducción gratuitas y creativas en 2025

Las listas de reproducción son más que simples listas de canciones: son tableros de inspiración, herramientas de enseñanza, motivadores para hacer ejercicio y animadores de fiestas.

Tanto si eres un amante de la música que selecciona temas para cada momento del día, un DJ que planifica su próxima sesión, un creador de contenido que sincroniza canciones con vídeos o un instructor de fitness que anima a sus alumnos en clase, necesitas una lista de reproducción que suene tan bien como se ve.

Por eso hemos recopilado plantillas de listas de reproducción gratuitas y tremendamente creativas que harán que tu Spotify, Apple Music o incluso las carátulas de tus CD dibujadas a mano (retro, nos encanta) parezcan auténticas obras de arte.

Sigue leyendo, porque tu plantilla de lista de reproducción favorita te está esperando.

¿Qué son las plantillas de listas de reproducción?

Las plantillas de listas de reproducción son estructuras que organizan y presentan listas de reproducción musicales con un diseño claro y coherente. Suelen utilizarlas DJ, profesores, especialistas en marketing y creadores para organizar canciones según el estado de ánimo, el género, el evento o el público.

Por ejemplo, un instructor de fitness podría utilizar una plantilla para separar las pistas de calentamiento, pico y enfriamiento, incluyendo marcas de tiempo y niveles de intensidad.

Lo que las hace útiles no es solo la organización, sino que también facilitan el uso compartido en Apple Music, Spotify u otras plataformas.

🧠 Dato curioso: La lista de reproducción creada por usuarios con más seguidores en Spotify no es de una celebridad, sino de «Today’s Top Hits» de Spotify. Sin embargo, si tienes curiosidad, la lista de reproducción independiente más popular es « Foreverlost », que superó a muchas listas de grandes discográficas en 2025. El poder de la curación no se limita a los grandes nombres; el etiquetado inteligente y la coherencia pueden ganar al algoritmo.

¿Qué hace que una plantilla de lista de reproducción sea buena?

Esto es lo que debes buscar en una plantilla de lista de reproducción que realmente funcione en todos los formatos y casos de uso:

Diseño limpio : organiza tus canciones favoritas por estado de ánimo, género o evento sin desorden. Una estructura ordenada facilita la navegación, la actualización y la reutilización posterior de tu lista de reproducción

Uso multiplataforma : comparte listas de reproducción fácilmente en Apple Music, Spotify o enlaces web. Esto ahorra tiempo y garantiza la coherencia, independientemente de dónde escuche tu público

Notas sobre artistas y pistas : añade descripciones breves o contexto para cada canción. Esto resulta útil para ajustar el tono, destacar créditos o explicar la relevancia de las pistas

Estructura basada en el tiempo : correlaciona canciones por duración para entrenamientos, clases o sets. Te ayuda a controlar el ritmo y garantiza que la lista de reproducción se adapte exactamente a tu evento o formato

Secciones codificadas por colores : agrupa tu música visualmente por tipo o finalidad. Las señales visuales te permiten encontrar lo que necesitas más rápidamente, especialmente en listas de reproducción largas o complejas

Opciones de filtro : ordena tus listas de reproducción por artista, tempo, estado de ánimo u ocasión. El filtrado te permite reestructurar fácilmente las listas de reproducción existentes para crear nuevos temas sin tener que empezar desde cero

Categorías flexibles : adapta las plantillas para vídeos, eventos o presentaciones, haciendo que la misma herramienta funcione en diferentes proyectos

Etiquetas de estado de ánimo : asigna canciones a estados de ánimo o tonos emocionales específicos. Crea una experiencia más inmersiva e intencionada para tus oyentes

Exportación fácil: copia o descarga listas de reproducción en formatos compartibles para equipos o estudiantes. Esto simplifica la distribución, tanto si se trata de clientes, editores o artistas

🧠 Dato curioso: ¿Alguna vez has imaginado una herramienta de gestión de proyectos que creara su propia música? ClickUp lo ha hecho, produciendo temas relacionados con la productividad, con ritmos alegres para mantenerte concentrado y con energía mientras trabajas. Echa un vistazo a «Workflows» de ClickUp:

10 plantillas de listas de reproducción que no te puedes perder

Encontrar la plantilla de lista de reproducción adecuada no tiene por qué ser un caos de enlaces dispersos e ideas inconexas.

Cuando quieras compartir canciones en las redes sociales o crear sets para un evento, estas plantillas te ayudarán a centrarte en la música y en cómo presentarla.

1. Lista de reproducción musical minimalista en gris para artistas en Instagram Stories

a través de Canva

Si quieres mostrar música con un aspecto minimalista, la plantilla Lista de reproducción de música minimalista en gris para Instagram es una buena opción. El degradado gris llama la atención sin ser estridente, mientras que la lista compacta de canciones y las señales visuales (iconos de corazones rojos y carátulas de álbumes) le dan un aspecto pulido.

Destaca una canción destacada, lista las canciones compatibles debajo y adapta todo a tu marca o estética con unos pocos clics.

⭐ Por qué te encantará esta plantilla

Añade fotos de artistas y actualiza los nombres de las canciones en cuestión de segundos para mantener tu historia siempre actualizada

Comparte directamente en Instagram Stories sin preocuparte por el formato o el tamaño

Ajusta los colores y los estilos de texto para que coincidan con tu marca sin alterar el diseño

🔑 Ideal para: creadores y artistas que comparten listas de reproducción personales o promocionan nuevos lanzamientos en las redes sociales

▶️ Más información: Factores que reducen la productividad y cómo superarlos

2. Publicación moderna de listas de reproducción en Instagram

a través de Canva

La plantilla para publicaciones en Instagram «Lista de reproducción moderna» está diseñada para contar historias de forma clara y visual. Su fondo difuminado y su diseño llamativo, similar al de una tarjeta, atraen la atención sin resultar recargado.

Es ideal para compartir canciones rápidas o el ambiente del fin de semana. Esta plantilla prioriza la claridad y la flexibilidad, lo que la hace ideal para contenido breve, lo más destacado de artistas o actualizaciones basadas en el estado de ánimo.

⭐ Por qué te encantará esta plantilla

Programa directamente desde Canva sin herramientas de terceros

Añade enlaces rápidos para reproducir con un solo toque en historias interactivas

Cambia el tamaño para crear portadas de carretes o publicaciones cuadradas sin alterar el diseño

🔑 Ideal para: Amantes de la música o profesionales del marketing que desean una imagen rápida y limpia para compartir selecciones de listas de reproducción sin demasiado ruido

💡 Bonus: Si quieres: Busca al instante en ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint y la web tus listas de reproducción, archivos de música, mezclas y mucho más

Usa Talk to Text para preguntar, dictar y dar comandos a tu trabajo con la voz, sin usar las manos y en cualquier lugar

Sustituye herramientas de IA inconexas como ChatGPT, Claude y Perplexity por una única solución independiente de LLM para una lluvia de ideas creativa Prueba ClickUp Brain MAX, la superapp de IA que realmente te entiende porque conoce tu trabajo. No se trata de otra herramienta de IA más para añadir a tu colección musical. Es la primera app de IA contextual que las sustituye a todas.

3. Plantilla vectorial para lista de reproducción musical

a través de Template.net

La plantilla vectorial de lista de reproducción musical le da a tu lista de reproducción un aspecto elegante, similar al de una app. Diseñada para verse primero en dispositivos móviles, cuenta con imágenes grandes de las pistas, iconos personalizados y una lista de desplazamiento limpia.

La paleta de colores contrastados es ideal para marcas atrevidas y, al estar basada en vectores, se adapta bien a todos los formatos digitales, desde Instagram hasta presentaciones.

⭐ Por qué te encantará esta plantilla

Añade contadores de pistas animados o cronómetros en las apps compatibles

Conviértela en un PDF de varias páginas para kits de medios digitales

Utiliza un mismo diseño en múltiples tamaños de pantalla sin distorsiones

🔑 Ideal para: Diseñadores o creadores de contenido que buscan presentar listas de reproducción con un diseño tipo app para campañas digitales o sociales

▶️ Más información: Consejos para mejorar tu productividad en el trabajo y en tu vida personal

4. Plantilla divertida para portada de lista de reproducción

a través de Template.net

La plantilla de portada para listas de reproducción divertidas aporta energía y humor a tu fiesta musical. Con texto de gran tamaño y elementos visuales divertidos, es ideal para listas de reproducción desenfadadas o música satírica.

Esta plantilla apuesta por la diversión sin perder la estructura, lo que la hace perfecta para creadores que quieren dejar huella sin renunciar a la rapidez y la facilidad de edición.

⭐ Por qué te encantará esta plantilla

Conviértela en una serie de listas de reproducción rotativas con temas cromáticos

Utiliza el diseño como miniatura para YouTube o episodios de podcast

Crea por lotes portadas para diferentes estados de ánimo o categorías de bromas en cuestión de minutos

🔑 Ideal para: creadores de contenido y usuarios ocasionales que crean listas de reproducción ligeras, divertidas o nostálgicas para su uso compartido en formato digital o impreso

5. Planificador de listas de reproducción para bodas

a través de Template.net

La plantilla para planificar la lista de reproducción de canciones para bodas ayuda a las parejas a organizar la música para cada momento de su día especial, desde la ceremonia hasta el último baile. Garantiza un flujo perfecto de canciones que reflejan su historia de amor y su estilo únicos.

Con elegantes tonos lavanda y categorías de canciones divididas, cada parte del evento (ceremonia, recepción, interludio) tiene su propio espacio, lo que mantiene las listas de reproducción ordenadas y los cronogramas precisos.

⭐ Por qué te encantará esta plantilla

Duplícalo para varias bodas y proyectos de clientes

Añade códigos QR personalizados para compartir listas de reproducción directamente con los invitados

Exporta tu lista como recuerdo o como parte de un folleto de boda

🔑 Ideal para: Organizadores de eventos o parejas que desean correlacionar selecciones de canciones para una ceremonia de boda en un formato limpio e imprimible

💡 Consejo profesional: si vas a incrustar listas de reproducción de Spotify en un blog o cartera, utiliza la opción «Personalizar vista previa» antes de copiar el código de incrustación. Esto te permitirá controlar las dimensiones y adaptarlas a la estética de tu sitio sin necesidad de CSS adicional.

6. Portada para lista de reproducción de fiestas y celebraciones

a través de Template.net

La plantilla para portadas de listas de reproducción para fiestas y celebraciones incluye imágenes nostálgicas, como coronas con cintas, fuentes llamativas y texturas acogedoras. Está diseñada para parecer un casete vintage y funciona bien tanto para publicaciones digitales como para folletos impresos. Es perfecta para fiestas familiares, mezclas para el aula o contenido festivo en redes sociales.

⭐ Por qué te encantará esta plantilla

Cambia rápidamente las imágenes para reutilizarlas en otras fiestas

Úsalas como miniaturas para mezclas o historias de temporada en YouTube

Imprímela como carátula de CD o tarjeta navideña con enlaces a música

🔑 Ideal para: aficionados a la música que crean listas de reproducción nostálgicas o temáticas para fiestas navideñas, reuniones familiares o lanzamientos de contenido de temporada

▶️ Más información: Plantillas gratuitas para mejorar la productividad en Excel y ClickUp

7. Plantilla de lista de reproducción de Spotify de TeachersPayTeachers

a través de TPT (Teachers Pay Teachers)

La plantilla de lista de reproducción de Spotify de TeachersPayTeachers añade profundidad al uso compartido de música con un espacio integrado para la reflexión.

Diseñada para su uso en el aula, va más allá de la simple lista de canciones, ya que ayuda a los alumnos a explorar los antecedentes de los artistas, los temas y las conexiones (a internet). Es perfecta para proyectos de identidad, análisis cultural o indicaciones para la escritura creativa.

⭐ Por qué te encantará esta plantilla

Úsalo como tarea alternativa a los ensayos tradicionales

Añádela a Google Classroom para el aprendizaje a distancia o híbrido

Fomenta hábitos de escucha relacionados con los temas del plan de estudios

🔑 Ideal para: Estudiantes, profesores o cualquier persona que quiera crear un proyecto personalizado y bien pensado sobre su artista favorito

🔍 ¿Sabías que... Más del 75 % de los oyentes de la Generación Z utilizan listas de reproducción seleccionadas como principal forma de descubrir música nueva, según el Informe Global de la Música de la IFPI?

8. Plantilla para reservar listas de reproducción/bandas sonoras de TeachersPayTeachers

a través de TPT (Teachers Pay Teachers)

La plantilla Lista de reproducción/Banda sonora convierte la selección musical en un proyecto literario. Los estudiantes crean bandas sonoras que se ajustan a los caracteres, los giros argumentales o los momentos emotivos de una historia.

Diseñadas para su uso en el aula, hacen que la literatura resulte más personal e interactiva, ideal para informes de libros alternativos o proyectos en grupo.

⭐ Por qué te encantará esta plantilla

Conecta la literatura y la música para mejorar el recuerdo emocional

Funciona bien en clases de música, escritura creativa y literatura inglesa

Imprime o asigna digitalmente como evaluación integrada en las artes

🔑 Ideal para: Estudiantes de secundaria y bachillerato que crean reflexiones personalizadas sobre libros en forma de banda sonora como alternativa a los informes estándar

▶️ Más información: Las mejores listas de reproducción para mejorar la productividad y ayudarte a concentrarte

9. Lista de reproducción para el aula de TPT

a través de TPT

La plantilla de lista de reproducción para clases invita a los alumnos a crear juntos el ambiente de su aula. Ya sea para sesiones de estudio relajadas, descansos mentales o música de fondo durante el trabajo en grupo, esta plantilla convierte los gustos compartidos en una actividad que requiere poco esfuerzo y genera un gran compromiso.

⭐ Por qué te encantará esta plantilla

Úsala como calentamiento o para romper el hielo al principio del semestre

Cambia los temas cada semana (por ejemplo, «Jueves de recuerdos», «Canciones que no te puedes perder»)

Deja que los alumnos voten las canciones destacadas y lleguen a un consenso

🔑 Ideal para: Profesores que desean crear una cultura de clase a través de la música o establecer una conexión (a internet) con los alumnos mediante listas de reproducción creadas por ellos mismos

📮 ClickUp Insight: ¿No te parece que las plantillas lo hacen todo más fácil? ¿Incluso las metas más ambiciosas? Menos del 5 % de las personas que participaron en nuestra reciente encuesta están trabajando activamente para alcanzar grandes metas en la vida, como comprar una casa, viajar por el mundo o poner en marcha una empresa. ¿Por qué? Porque esos grandes sueños suelen parecer demasiado abrumadores o lejanos como para empezar a planificarlos. 🔭 Pero con la plantilla de plan de vida o la plantilla de metas anuales de ClickUp, puedes convertir esos sueños a largo plazo en pasos factibles. Divide tus metas en hitos, visualiza tu progreso a lo largo de meses o incluso años con la vista Cronograma y mantente al día con plazos claros. ¡Convierte ese «algún día» en un plan de acción!

💡 Consejo extra: Cuando etiquetes canciones por estado de ánimo o género, entrena primero tu oído con pistas de referencia. Busca ejemplos en bibliotecas musicales como Epidemic Sound o Artlist. Utilizan sistemas de etiquetado muy estructurados que te ayudarán a categorizar tus propias pistas de forma más eficaz.

10. Cartel y tarjetas para solicitar canciones para la lista de reproducción de la clase, de TPT

a través de TPT

La plantilla de póster y tarjetas para solicitar canciones para la lista de reproducción de la clase hace que la participación sea tangible. Los alumnos rellenan tarjetas imprimibles con sus solicitudes, que se añaden a una lista de reproducción pública para la clase. Es sencillo, interactivo y se adapta fácilmente a sistemas de recompensas o días temáticos.

⭐ Por qué te encantará esta plantilla

Convierte las peticiones musicales en incentivos para el aula

Refuerza la redacción y la comunicación mediante breves reseñas

Mantén los envíos organizados con secciones editables y codificadas por colores

🔑 Ideal para: Educadores que desean impulsar la participación de los alumnos con una experiencia práctica e interactiva de listas de reproducción en el aula

▶️ Más información: Podcasts sobre productividad para motivarte

Crea tus propias listas de reproducción con ClickUp

ClickUp es ampliamente reconocida como una app, aplicación, para todo el trabajo, pero llamarla simplemente una herramienta de productividad es quedarse muy corto.

Desde documentos, chats, paneles y automatizaciones hasta redacción y programación con IA, consolida todos los rincones de tu flujo de trabajo en un único ecosistema.

Realiza un seguimiento de las tendencias de las listas de reproducción, clasifícalas por estado de ánimo o género y obtén una panorámica visual rápida de lo que funciona y lo que no con los paneles de ClickUp

Lo que lo distingue es la combinación de flexibilidad y personalización; está diseñado para adaptarse a tu forma de trabajar, y no al revés.

📣 Opinión de un cliente: Esto es lo que Will Helliwell, subdirector de ingeniería de Inform Communications Ltd, opina sobre ClickUp: La gestión de proyectos se ha vuelto mucho más fácil en todos los departamentos de la empresa. Cuando llega un nuevo proyecto, podemos utilizar una plantilla que crea todas las entradas directamente. Además, a cada persona se le asignan automáticamente sus tareas, por lo que no hay confusión sobre quién debe hacer qué parte del trabajo. La gestión de proyectos se ha vuelto mucho más fácil en todos los departamentos de la empresa. Cuando llega un nuevo proyecto, podemos utilizar una plantilla que crea todas las entradas de inmediato. Además, a cada persona se le asignan automáticamente sus tareas, por lo que no hay confusión sobre quién debe hacer qué parte del trabajo.

Esa misma flexibilidad convierte a ClickUp en una plataforma sólida para proyectos no tradicionales, como la creación de plantillas de listas de reproducción.

Cómo crear una plantilla de lista de reproducción en ClickUp

ClickUp te permite gestionar tu música utilizando documentos, listas, vistas de tabla y mucho más. Incluso puedes incorporar IA para categorizar pistas o generar nombres para tus listas de reproducción. A continuación te explicamos cómo crear una plantilla de lista de reproducción con ClickUp:

Paso 1: Empieza creando tu elemento de entorno de trabajo

Elige una vista Documento o Tabla según cómo quieras mostrar tu lista de reproducción. Utiliza ClickUp Docs para un formato narrativo o Tablas para un diseño tipo hoja de cálculo.

Crea una lista de reproducción colaborativa con estilo narrativo con ClickUp Docs

Paso 2: Añade tus campos personalizados

Con los campos personalizados de ClickUp, puedes crear campos como Título de la canción, Artista, Género, Estado de ánimo, Ocasión, Enlace a la plataforma y Duración de la pista. Esto te ayuda a ordenar y filtrar tus canciones fácilmente. También puedes incrustar portadas de álbumes, añadir notas o insertar hipervínculos.

Ordena las canciones por estado de ánimo, género o ambiente con los campos personalizados para capturar detalles como el nombre del artista, la duración de la pista y el enlace a la plataforma

Paso 3: Utiliza las funciones de agrupación y clasificación

Agrupa tus canciones por ambiente, género o tipo de evento para crear rápidamente bloques temáticos. Las herramientas «Agrupar por» y «Filtrar» de ClickUp te permiten ver exactamente lo que se adapta a cada estado de ánimo u ocasión.

Paso 4: Utiliza ClickUp Brain para acelerar el proceso

Utiliza el asistente de IA más completo del mundo, ClickUp Brain, para sugerir géneros, generar títulos de listas de reproducción o resumir etiquetas de estado de ánimo en tus pistas. También es útil para redactar rápidamente descripciones para uso compartido público.

Deja que ClickUp Brain te sugiera géneros, cree títulos para tus listas de reproducción y resuma temas en cuestión de segundos

💡 Consejo profesional: Utiliza la vista Formulario de ClickUp para recopilar sugerencias de listas de reproducción de forma digital, ya sea de estudiantes, colaboradores o fans. Puedes personalizar campos como «Nombre de la pista», «Por qué encaja» o «Etiqueta de estado de ánimo», y cada entrada se añade directamente a la lista de tareas de tu lista de reproducción para organizarla y ordenarla al instante. Es más rápido que las hojas de cálculo y más limpio que los mensajes directos.

Paso 5: Guárdala como plantilla reutilizable

Una vez que tengas un diseño que te guste, haz clic en el menú de tres puntos situados en la esquina superior, selecciona Plantillas y, a continuación, haz clic en Guardar como plantilla. Añade un nombre, etiquetas y una breve descripción, y selecciona quién puede acceder a ella. La configuración de tu lista de reproducción estará lista para volver a utilizarla tantas veces como quieras.

ClickUp te permite mantener tus listas de reproducción ordenadas, organizadas y listas para compartir, todo desde el mismo entorno de trabajo que utilizas para todo lo demás.

▶️ Más información: Las mejores canciones motivadoras para trabajar y mejorar tu estado de ánimo

Otras plantillas relacionadas con la música para ti

Si estás experimentando con la organización de la música más allá de las listas de reproducción, ClickUp tiene plantillas para ti. Te ayudan a gestionar y realizar el seguimiento de la producción, las listas de canciones, los proyectos relacionados con la música e incluso los flujos de trabajo del estudio.

Aquí tienes una para empezar:

1. Plantilla sencilla de lista de música de ClickUp

Obtener plantilla gratis Organiza y realiza el seguimiento de todo tu flujo de trabajo musical con la plantilla de lista de música sencilla de ClickUp

La plantilla Lista de música simple de ClickUp es una configuración para principiantes que gestionan tareas relacionadas con la música, ya sea planificar el lanzamiento de un EP, organizar una sesión improvisada o realizar el seguimiento de activos creativos.

Con tres vistas predefinidas, estados de tareas sencillos y un diseño intuitivo, está diseñada para agilizar tu flujo de trabajo sin necesidad de una curva de aprendizaje pronunciada.

⭐ Por qué te encantará esta plantilla

Vea sus tareas en forma de lista, tablero o calendario

Utiliza campos personalizados para realizar un seguimiento de los plazos, los colaboradores y los enlaces a archivos

Asigna tareas a tus compañeros de equipo o gestiona metas individuales

Adáptala rápidamente para adaptarla a diferentes proyectos musicales o de contenido

🔑 Ideal para: Músicos, managers y equipos de contenido que buscan una forma sencilla de realizar el seguimiento de proyectos relacionados con la producción musical, eventos o calendarios de lanzamientos

▶️ Leer más: Cosas productivas que hacer en tu tiempo libre

2. Plantilla avanzada de lista de música de ClickUp

Obtener plantilla gratis Planifica y prioriza tareas musicales o el contenido de listas de reproducción sin esfuerzo con la plantilla avanzada de listas de música de ClickUp

La plantilla avanzada de listas de música de ClickUp es una de las herramientas más versátiles de la biblioteca de ClickUp. Está diseñada para principiantes, pero es lo suficientemente potente como para equipos que necesitan estructurarse rápidamente.

Puedes correlacionar listas de tareas, entregas de contenido o sesiones creativas en un formato que se adapta sobre la marcha. Tanto si gestionas una campaña de listas de reproducción con varias partes como si solo haces un seguimiento de ideas por estado de ánimo o género, esta configuración te ayuda a trabajar de forma ordenada y a cumplir los plazos.

⭐ Por qué te encantará esta plantilla

Utiliza siete vistas diferentes, incluyendo Lista, Tablero, Calendario y Gantt

Clasifica las tareas en estados personalizados como Pendiente, En curso y Completada

Añade campos personalizados para etiquetar el tipo de canción, la duración o la plataforma

Mantén el orden con recordatorios, dependencias y automatizaciones

🔑 Ideal para: Creadores o equipos que organizan proyectos musicales de varios pasos, calendarios de contenido o flujos de trabajo de listas de reproducción repetibles

💡 Consejo extra: Para que una lista de reproducción siga sonando fresca sin necesidad de cambios constantes, rota el 20 % de su contenido cada dos semanas. Esto mantiene alto el nivel de compromiso y la continuidad para los oyentes habituales.

3. Plantilla de lista de niveles de ClickUp

Obtener plantilla gratis Clasifica canciones, álbumes o artistas por ambiente o valor con la plantilla de clasificación musical por niveles de ClickUp

La plantilla de lista por niveles de ClickUp está diseñada para realizar comparaciones rápidas. Inspirada en el sistema de listas por niveles tan popular en los videojuegos, este formato funciona sorprendentemente bien para clasificar música por estado de ánimo, género, impacto de lanzamiento o favoritos personales.

Es especialmente útil para profesores que asignan análisis musicales, creadores que clasifican álbumes por artista o especialistas en marketing que crean listas de reproducción temáticas para campañas. La plantilla incluye tarjetas de tareas, campos de clasificación y categorías personalizadas que puedes adaptar a cualquier tipo de lista.

⭐ Por qué te encantará esta plantilla

Asigna canciones o álbumes a niveles personalizados

Utiliza tareas y campos personalizados para clasificar según el sonido, la letra o el valor de reproducción

Compara diferentes niveles en paralelo con la vista Tablero

Realiza un seguimiento de los cambios o actualizaciones con el estado de progreso integrado

🔑 Ideal para: Educadores, críticos musicales o aficionados que crean listas clasificadas de canciones, álbumes o artistas de diferentes temas o épocas

🧠 Dato curioso: Aunque parezca increíble, ¡la canción más corta del mundo dura solo 1,316 segundos! «You Suffer», de Napalm Death, es tan corta que se te pasará en un abrir y cerrar de ojos

4. Plantilla de lista de actividades de ClickUp

Obtener plantilla gratis Realiza un seguimiento de las sesiones creativas, las tareas musicales y los plazos con la plantilla de lista de actividades de ClickUp

La plantilla de lista de actividades de ClickUp es perfecta para mantener tu trabajo creativo en marcha, especialmente cuando estás haciendo malabarismos con varios proyectos musicales. Esto puede incluir tareas como la creación de listas de reproducción, sesiones de estudio, cronogramas de lanzamiento o actividades promocionales.

Está estructurada para principiantes, pero se amplía fácilmente. Ofrece campos personalizados y múltiples vistas para adaptarse a tu flujo de trabajo. Piensa en ella como tu gestor integral para todo lo que ocurre entre bastidores.

⭐ Por qué te encantará esta plantilla

Divida el trabajo creativo en tareas con estados como «En curso» y «Completada»

Asigna plazos y responsabilidades a tu equipo

Utiliza las vistas Calendario, Tabla y Tablero para gestionar cronogramas y prioridades

Añade etiquetas para géneros, eventos o categorías basadas en el estado de ánimo

🔑 Ideal para: Artistas en solitario, productores o equipos creativos que gestionan flujos de trabajo musicales con muchas tareas, como calendarios de grabación, entregas de contenido o cronogramas de listas de reproducción

🎥 Ver: Cómo usar ClickUp como músico!

▶️ Más información: Cómo crear un plan de productividad con plantillas

5. Plantilla de YouTube de ClickUp

Obtener plantilla gratis Gestiona listas de reproducción basadas en vídeos, entrevistas a artistas o lanzamientos de canales con la plantilla de YouTube de ClickUp

Esta plantilla de YouTube de ClickUp está diseñada para creadores que utilizan YouTube para compartir listas de reproducción, material detrás de las cámaras o funciones de artistas. Desde la idea hasta la subida, esta plantilla lo cubre todo: lluvia de ideas, seguimiento de la producción, calendarios de publicación y promoción.

Con campos personalizados como Lista de reproducción, Filmado y Categoría, puedes adaptar el flujo al flujo de trabajo de tu equipo de contenido. Esto es perfecto si gestionas un canal que combina música, comentarios o contenido promocional.

⭐ Por qué te encantará esta plantilla

Planifica, graba y publica contenidos con flujos de estado como Preproducción y Final

Utiliza las vistas Calendario y Tablero para correlacionar los cronogramas de publicación

Realiza un seguimiento del contenido por tipo, incluyendo entrevistas, listas de reproducción, reacciones y mucho más

Añade enlaces, miniaturas y notas para cada vídeo en un solo lugar para minimizar los cambios de contexto

🔑 Ideal para: creadores de contenido y canales centrados en la música que necesitan una forma organizada de gestionar subidas recurrentes, series de funciones o listas de reproducción de vídeos

💡 Consejo profesional: Si estás presentando listas de reproducción a marcas o agencias de sincronización, crea un PDF ligero de una página con información sobre las pistas, los temas y los estados de ánimo. Funciona mejor que enviar un enlace de streaming sin contexto.

6. Plantilla de podcast de ClickUp

Obtener plantilla gratis Planifica, graba y gestiona tu contenido de audio con la plantilla para podcasts de ClickUp

La plantilla de podcast de ClickUp está diseñada para creadores que desean flujos de trabajo de podcasting estructurados sin la sobrecarga de guiones inconexos, música de fondo y voces en off. Tanto si realizas entrevistas, seleccionas comentarios musicales o haces el seguimiento de episodios basados en listas de reproducción, esta plantilla lo mantiene todo, desde la programación hasta la publicación, en un solo lugar.

Personalízala con campos como «Temporada», «Número de episodio» y «Estado del audio», lo que te permitirá gestionar fácilmente varios programas o una serie continua de podcasts motivacionales.

⭐ Por qué te encantará esta plantilla

Utiliza las vistas Lista y Tablero para correlacionar las fases de los podcasts

Realiza un seguimiento de la producción con estados como «Grabado», «Editado» y «Publicado»

Asigna tareas para la reserva de invitados, las carátulas y la promoción

Almacena enlaces a episodios, temas y archivos de audio utilizando campos personalizados

🔑 Ideal para: Podcasters centrados en la cultura musical, debates sobre listas de reproducción o entrevistas con artistas y creadores

7. Plantilla de calendario de contenido para músicos de ClickUp

Obtener plantilla gratis Planifica, publica y promociona el contenido de tus listas de reproducción con la plantilla de calendario de contenido para músicos de ClickUp

La plantilla de calendario de contenido para músicos de ClickUp está diseñada para artistas que necesitan mantener la coherencia en sus lanzamientos de contenido, especialmente en las listas de reproducción.

Ya sea que estés gestionando fechas de lanzamiento, anunciando nuevas curaciones o coordinando la promoción en todos los canales, esta plantilla te permite ver el cronograma de tu contenido en su totalidad. Puedes asignar tareas, vincular activos y supervisar el rendimiento en un espacio centralizado.

⭐ Por qué te encantará esta plantilla

Planifica la música y las listas de reproducción en la vista Calendario, Gantt o Cronograma

Utiliza campos personalizados para gestionar gastos, plataformas, metas y tareas de marketing

Realiza un seguimiento del progreso con estados como «En desarrollo», «Listo» y «Publicado»

Mantén a tu equipo alineado con documentos integrados, automatizaciones y notas para reuniones

🔑 Ideal para: Músicos o profesionales del marketing que desarrollan estrategias de contenido multiplataforma en torno a listas de reproducción o lanzamientos musicales

▶️ Más información: Consejos inspiradores sobre cómo motivar a un equipo

8. Plantilla de cronograma de ClickUp para la producción y el lanzamiento de álbumes musicales

Obtener plantilla gratis Gestiona tu proyecto de álbum desde el estudio hasta la transmisión con la plantilla Cronograma de ClickUp para la producción y el lanzamiento de álbumes musicales

La plantilla de cronograma de ClickUp para la producción y el lanzamiento de álbumes musicales está diseñada para músicos que gestionan todo, desde los horarios de grabación hasta las campañas de promoción.

Con campos específicos para presupuestos, plazos y fases creativas, esta plantilla garantiza que todas las pistas, diseños de portadas y lanzamientos a la prensa se ajusten a tu calendario de publicación.

⭐ Por qué te encantará esta plantilla

Visualiza el flujo de trabajo de tu álbum en las vistas Cronograma, (diagrama de) Gantt y Calendario

Realiza un seguimiento de las fases clave, como la preproducción, la mezcla, la masterización y la promoción

Utiliza los campos personalizados para gestionar presupuestos, duraciones de tareas y fases

Asigna roles y responsabilidades a productores, diseñadores y responsables de relaciones públicas

🔑 Ideal para: Artistas independientes, bandas o sellos que gestionan ciclos completos de lanzamiento de álbumes

9. Plantilla de plan estratégico para músicos de ClickUp

Obtener plantilla gratis Crea tu hoja de ruta para una carrera musical a largo plazo, planifica el crecimiento de tus listas de reproducción, la imagen de marca y la captación de fans con la plantilla de plan estratégico para músicos de ClickUp

La plantilla de plan estratégico para músicos de ClickUp te ofrece una forma estructurada de pensar a largo plazo, más allá de las canciones y hacia el desarrollo de la marca. Tanto si tu objetivo es aumentar el número de seguidores en Spotify, conseguir acuerdos de sincronización o cerrar colaboraciones con marcas, esta plantilla te ayuda a alinear los esfuerzos de la lista de control diaria con tus ambiciones profesionales.

⭐ Por qué te encantará esta plantilla

Establece metas claras y realiza un seguimiento de los hitos de tu carrera con seis vistas personalizadas

Define tu público, tus tácticas de crecimiento y tus canales de marketing

Supervise las prioridades estratégicas utilizando campos personalizados para el presupuesto, el cronograma y el esfuerzo

Visualice la carga de trabajo con las vistas Gantt y Cronograma

🔑 Ideal para: Músicos independientes que planifican estrategias de listas de reproducción, colaboraciones o la expansión de su marca

🔍 ¿Sabías que? La «playlistificación de la música» se refiere al creciente predominio de las listas de reproducción en la forma en que se descubre, consume e incluso se crea la música. Describe la tendencia según la cual la música se adapta cada vez más a criterios y algoritmos específicos de las listas de reproducción, en lugar de estar impulsada por la visión artística o las preferencias individuales.

▶️ Más información: El mejor software para el lugar de trabajo digital para equipos modernos

10. Plantilla de formulario de reserva de artistas musicales de ClickUp

Obtener plantilla gratis Contrata artistas para actuaciones en directo o funciones de listas de reproducción con la plantilla de formulario de contratación de artistas musicales de ClickUp

Simplifica la coordinación de artistas para listas de reproducción con actuaciones en directo, actuaciones o colaboraciones especiales. La plantilla de formulario de contratación de artistas musicales de ClickUp ayuda a centralizar las solicitudes de contratación de artistas, eliminando la necesidad de buscar detalles en correos electrónicos o hojas de cálculo.

Tanto si gestionas actuaciones retransmitidas en directo, apariciones en locales o presentaciones digitales vinculadas a una lista de reproducción, este formulario registra, realiza el seguimiento y aprueba todo en un único entorno de trabajo. Personaliza campos, asigna estados y supervisa el progreso desde la consulta hasta la confirmación, ideal para curadores, equipos de eventos o promotores.

⭐ Por qué te encantará esta plantilla

Campos predefinidos para capturar detalles de actuaciones, información sobre artistas y aprobaciones

Etiquetas de estado para realizar un seguimiento de las solicitudes desde «Nuevo» hasta «Concedido»

Múltiples vistas para gestionar los turnos de los artistas y la comunicación

Funciona para locales, promotores o curadores de listas de reproducción digitales con sesiones en directo

🔑 Ideal para: Creadores de listas de reproducción seleccionadas, gestores de eventos o enlaces con artistas que organizan sesiones en directo o colaboraciones en streaming

▶️ Más información: Las mejores apps de listas de control diarias para mantener la productividad

11. Plantilla para establecer metas de ClickUp Music Producers

Obtener plantilla gratis Fija tus metas de streaming, la cadencia de lanzamiento de listas de reproducción y tus objetivos creativos con la plantilla para establecer metas de productores musicales de ClickUp

La plantilla para establecer metas de ClickUp Music Producers ofrece secciones específicas para el seguimiento de ideas de canciones, hitos de producción y tareas de colaboración. Permite a los productores establecer plazos claros, gestionar los cronogramas de los proyectos y supervisar el progreso hacia el lanzamiento de nueva música.

Divide tus grandes ambiciones, como alcanzar hitos en streaming o sincronizar acuerdos de licencia, en pasos medibles. Esta plantilla incluye hojas de trabajo con metas SMART, análisis de esfuerzos y vistas de tareas para ayudar a los productores a mantenerse organizados con cada lanzamiento de lista de reproducción, colaboración o iniciativa de campaña.

⭐ Por qué te encantará esta plantilla

Crea metas SMART para el rendimiento de las listas de reproducción, los objetivos de crecimiento o las colaboraciones

Divide tu estrategia musical global en tareas más pequeñas

Visualiza el progreso con vistas personalizables (hoja de trabajo SMART, cronogramas, etc.)

Incluye seguimiento de los esfuerzos y estimación del impacto para cada meta

🔑 Ideal para: Productores que utilizan listas de reproducción para crear una marca, monetizar transmisiones o estructurar la producción a largo plazo

▶️ Más información: Las mejores apps para concentrarte y mantener la productividad

Realiza un seguimiento y comparte tus canciones favoritas con tus seres queridos utilizando ClickUp

Ya sea que estés creando listas de reproducción, gestionando cronogramas de lanzamientos o coordinando sets en vivo, ClickUp te ofrece las herramientas para organizar todo en un solo lugar.

Desde vistas Documento y Tabla hasta automatizaciones y campos personalizados, todas las funciones están diseñadas para ahorrar tiempo y permitirte centrarte en la música. Con plantillas creadas para músicos, productores y comercializadores, puedes dejar de reinventar la rueda y empezar a ampliar lo que funciona.

No pierdas horas combinando herramientas y crea un sistema que realmente funcione para crear y promocionar tu música.

Prueba ClickUp gratis y convierte el caos cacofónico en flujos de trabajo armoniosos!