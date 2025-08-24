las 13 mejores herramientas de implementación de software para equipos DevOps (2025)

Ha escrito el código, ha superado todas las pruebas y ahora es el momento de la verdad. Pero, por desgracia, no es tan sencillo.

Una configuración incorrecta y tu viernes se convierte en un simulacro de incendio. Por eso, la herramienta de implementación adecuada puede ser tu red de seguridad y, en ocasiones, salvarte el fin de semana.

En esta entrada del blog, hemos recopilado algunas de las mejores herramientas de implementación de software que ayudan a los equipos de DevOps a realizar lanzamientos con confianza. También le mostraremos cómo los Teams pueden aprovechar ClickUp para unificar el proceso de desarrollo de software de manera eficiente. 🎯

Aquí tiene una comparación rápida de las mejores herramientas de implementación de software:

Herramienta Ideal para Mejores funciones Precios* Jenkins Pipelines de CI/CD altamente personalizables con flexibilidad de plugins para equipos pequeños y grandes configuraciones de CI de corporación Amplio ecosistema de extensiones, canalizaciones declarativas y con scripts, integración con cientos de herramientas gratis/a Free *gitLab CI/CD Plataforma DevOps única que combina la gestión de código y CI/CD para editores de código y grandes corporaciones que utilizan repositorios GitLab CI/CD integrado con sistemas de control de versiones Git, canalizaciones DevOps automáticas y flujos de trabajo basados en solicitudes Plan Free disponible; plan de pago a partir de 29 $ al mes por usuario CircleCI Compilaciones basadas en el rendimiento con ejecución paralela rápida para equipos ágiles centrados en la velocidad y la eficiencia Compatibilidad con almacenamiento en caché y paralelismo, orbs para configuraciones reutilizables, soporte nativo con Docker Plan Free disponible; plan de pago a partir de 15 $ al mes por usuario Azure DevOps Gestión integral del ciclo de vida del desarrollo para equipos de desarrollo Enterprise que utilizan la pila tecnológica de Microsoft Azure Pipelines, gestión de lanzamientos, integración nativa con los servicios de Azure y Microsoft Configuration Manager Precios personalizados AWS CodeDeploy Implementaciones automatizadas en Amazon EC2, Lambda y servidores locales para equipos de infraestructura híbrida y nativa de AWS Implementaciones in situ y azul/verde, integración nativa con los servicios de AWS, enlaces a eventos del ciclo de vida Precios personalizados Octopus Deploy Orquestación automatizada de lanzamientos y coordinación de la infraestructura para Teams que necesitan lanzamientos controlados y repetibles Runbooks para la automatización de DevOps, implementaciones multitenant y paquetes de aplicaciones de versión No hay plan Free; los planes de pago empiezan en 360 $ al año por 10 proyectos Argo CD Implementaciones de Kubernetes basadas en GitOps para sincronizar de forma declarativa para equipos de ingeniería de plataformas y DevOps que utilizan K8s Patrón App-of-Apps, sincronizar Git declarativo, detección automática de desviaciones Free Ansible Automatización sin agentes para el aprovisionamiento, la implementación y la gestión de la configuración para administradores de sistemas y equipos de infraestructura que gestionan flotas Automatización basada en guías, configuraciones declarativas basadas en YAML, ejecución SSH sin agentes Precios personalizados TeamCity Integración continua con una profunda personalización de la compilación y paralelización para equipos de ingeniería que buscan flexibilidad y control Cree cadenas y instantáneas de dependencias, agrupación de agentes y configuraciones de canalizaciones basadas en Kotlin No hay plan Free; los planes de pago empiezan en 18 $ al mes por tres usuarios Atlassian Bamboo CI/CD integrado con Jira y Bitbucket para equipos que ya utilizan herramientas de Atlassian Planifique ramas para la creación de funciones, una estrecha integración con Jira/Bitbucket y proyectos de implementación No hay plan Free; los planes de pago empiezan en 1200 $ al año por usuario Chef Automatización de la infraestructura basada en políticas para equipos de operaciones que gestionan la infraestructura como código Libros de recetas y recetas, Chef Infra y Chef Automatización, auditoría de cumplimiento normativo No hay plan Free; los planes de pago empiezan en 59 $ al año Puppet Aplicación de la configuración del sistema en entornos híbridos para grandes organizaciones de TI que gestionan infraestructuras complejas Lenguaje de configuración idempotente, módulos Puppet Forge, aplicación de acceso basado en rol Precios personalizados Spinnaker Entrega continua en múltiples nubes con estrategias de implementación avanzadas para Teams que implementan en AWS, GCP, Azure o K8s Implementaciones azul/verde y canario, fases de evaluación manual, funciones de implementación continua, control de nube centralizado Free

Al evaluar las herramientas DevOps, priorice las funciones que influyen directamente en la velocidad de lanzamiento, la estabilidad y la visibilidad en entornos diversos. Busque:

flexibilidad del proceso: *Soporte para flujos de trabajo de varias fases, pasos condicionales y desencadenantes personalizados para satisfacer diversas necesidades de implementación

compatibilidad con múltiples nubes: *Permite implementaciones coherentes en AWS, Azure, Google Cloud o Kubernetes sin necesidad de reescribir los flujos de trabajo

Mecanismos de reversión: Ofrece opciones de reversión automáticas o manuales en caso de fallos en la implementación

compatibilidad con infraestructura como código: *Permite controlar las versiones de la lógica de configuración e implementación

integración con herramientas de supervisión: *Se establece la conexión (a internet) con Prometheus, Datadog o New Relic para realizar el seguimiento del impacto de la implementación en tiempo real

control de acceso y aprobaciones:* aplica controles de acceso basados en los rols, puertas manuales y ventanas de implementación restringidas para reducir el riesgo

Gestión de artefactos: Se encarga del empaquetado y el seguimiento de los componentes implementables, lo que garantiza la reproducibilidad en todos los entornos

La vida de un desarrollador de software es incierta. En un momento estás combinando código limpio y al siguiente estás despierto a las 2 de la madrugada intentando resolver una implementación fallida.

Para ayudarle a abordar estos problemas, aquí tiene nuestra selección de las mejores herramientas de implementación de software. 👇

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial es seguidor de un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puede confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real de los productos. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

1. Jenkins (ideal para procesos de CI/CD altamente personalizables con flexibilidad de plugins)

a través de Jenkins

Jenkins es un servidor de automatización de código abierto que permite a los Teams crear, probar e implementar aplicaciones de forma coherente.

Sirve como motor de los flujos de trabajo de integración continua (CI) y entrega continua (CD), automatizando las tareas repetitivas de desarrollo.

Su extensión permite a Teams integrar Jenkins con prácticamente cualquier herramienta del ciclo de vida del desarrollo de software. También puede definir flujos de trabajo de implementación personalizados mediante scripts o pipelines declarativos, gestionar múltiples entornos e integrarse con herramientas como Docker, Kubernetes y proveedores de nube.

Las mejores funciones de Jenkins

Defina los flujos de trabajo de CI/CD como código con Jenkins Pipelines , lo que permite el control de versiones y las implementaciones repetibles

Amplíe la función con más de 1800 complementos que se conectan con servicios de nube, control de versiones, herramientas de contenedores, marcos de pruebas automatizadas y mucho más

Ejecute trabajos en varias máquinas (agentes), reduciendo los tiempos de espera en proyectos a gran escala

Implemente utilizando flujos de trabajo GitOps con Jenkins X y promueva automáticamente las aplicaciones entre entornos

Límites de Jenkins

La configuración inicial puede resultar compleja

Al ser de código abierto, carece de soporte al cliente oficial

Precios de Jenkins

Free

Valoraciones y reseñas de Jenkins

G2: 4,4/5 (más de 500 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Jenkins?

Directamente de una reseña de G2:

Jenkins es de código abierto y su implementación en nuestro ecosistema no supone un gran coste. La configuración inicial requiere mucho tiempo y esfuerzo. Habrá casos en los que tendremos que depurar manualmente los procesos y resolver problemas.

Jenkins es de código abierto y su implementación en nuestro ecosistema no supone un gran coste. La configuración inicial requiere mucho tiempo y esfuerzo. Habrá casos en los que tendremos que depurar manualmente los procesos y resolver problemas.

📖 Más información: Las mejores herramientas de gestión de lanzamientos

2. GitLab CI/CD (ideal para combinar la gestión de código y CI/CD)

a través de GitLab

GitLab CI/CD está estrechamente integrado en la plataforma GitLab, lo que permite a Teams definir, ejecutar y gestionar procesos de implementación automatizados directamente junto con su código fuente.

Los desarrolladores configuran los procesos mediante un archivo .gitlab-ci.yml, donde definen las tareas, las fases y las condiciones de ejecución. También admite la ejecución paralela y secuencial de tareas. Además, GitLab Duo integra capacidades de IA, como sugerencias de código y explicaciones de vulnerabilidades, directamente en el flujo de trabajo del desarrollador para mejorar la productividad y la seguridad.

Las mejores funciones de GitLab CI/CD

Asigne trabajos a ejecutores alojados en GitLab o personalizados en todas las plataformas con soporte para contenedores, shells y máquinas virtuales

Ejecute pipelines automáticamente en envíos, solicitudes de fusión o programaciones, superando los retos del desarrollo de software

Inyecte variables de entorno y credenciales protegidas en los trabajos sin exponerlas en registros o configuraciones

Visualice el progreso de las confirmaciones a través de las fases de compilación, prueba e implementación

Límite de GitLab CI/CD

No es ideal para la colaboración pública de código abierto ni para la visibilidad de la comunidad

Aunque el nivel gratuito es generoso, algunas de las funciones más avanzadas de seguridad e implementación son exclusivas de los niveles de mayor coste

Algunas funciones nuevas (como las variables CI/CD) están ocultas en los ajustes, lo que dificulta su ubicación para los nuevos usuarios

Precios de GitLab CI/CD

Free

Premium: Precio personalizado

Ultimate: Precio personalizado

Valoraciones y reseñas de GitLab CI/CD

G2: 4,5/5 (más de 840 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 1100 opiniones)

🧠 Dato curioso: El término «software» apareció impreso por primera vez en enero de 1958, en una revista de matemáticas de John W. Tukey, de Princeton, donde describía rutinas de programas y compiladores.

3. CircleCI (ideal para compilaciones orientadas al rendimiento con ejecución paralela rápida)

a través de CircleCI

CircleCI ofrece soporte para canalizaciones en entornos autohospedados o en la nube, utilizando una sencilla configuración YAML. Puede ejecutar trabajos dentro de contenedores Docker, máquinas virtuales Linux o máquinas macOS sin necesidad de configuración manual.

Una función clave de CircleCI es Orbs, que son paquetes compartibles de configuración de CircleCI que se pueden utilizar para simplificar integraciones complejas y reducir el código repetitivo en las definiciones de los procesos.

La plataforma ofrece compatibilidad con la ejecución paralela, el escalado de recursos y los flujos de trabajo personalizados, lo que le permite gestionar cualquier cosa, desde aplicaciones móviles hasta código de infraestructura.

Las mejores funciones de CircleCI

Utilice la división automática de pruebas para acelerar grandes conjuntos de pruebas en varios ordenadores

Incorpore fragmentos de configuración reutilizables y versionados para las tareas cotidianas y la integración de herramientas

Utilice el panel de control Insights para supervisar la duración de los trabajos, las tendencias de fallos y las tasas de intento correcto

Asigne clases de computación específicas para cada paso con el fin de optimizar los costes o las métricas de rendimiento

Depure los trabajos fallidos de forma eficiente con acceso SSH directo al entorno de compilación

Límites de CircleCI

Implementar flujos de trabajo de implementación muy complejos a nivel de corporación con muchos controles manuales puede resultar complicado

Los trabajos que requieren un alto rendimiento pueden sufrir ralentizaciones o retrasos en las colas

Precios de CircleCI

Free

rendimiento: *15 $ al mes por usuario

Escala: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de CircleCI

G2: 4,4/5 (más de 500 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 90 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre CircleCI?

Esto es lo que dice una reseña de G2:

Su interfaz de usuario es excelente. La configuración del canal de CI, con todas las funciones de Docker y las diferentes opciones, lo convierte en una opción ideal para su canal de CI... A veces, la configuración de CI requiere algunas actualizaciones (algunas versiones antiguas dejan de tener compatibilidad, etc.)

Su interfaz de usuario es excelente. La configuración del canal de CI, con todas las funciones de Docker y las diferentes opciones, lo convierte en una opción ideal para su canal de CI... A veces, la configuración de CI requiere algunas actualizaciones (algunas versiones antiguas dejan de tener soporte, etc.)

📖 Más información: Herramientas de automatización de DevOps para optimizar su flujo de trabajo

4. Azure DevOps (lo mejor para la gestión del ciclo de vida del desarrollo en Microsoft)

a través de Azure DevOps

Azure DevOps, que forma parte del ecosistema de Microsoft, combina el control de versiones, los procesos de CI/CD, los planes de pruebas y la gestión de artefactos. Permite a los Teams definir y gestionar procesos automatizados de implementación de software dentro de la misma plataforma que utilizan para colaborar.

azure Pipelines* ofrece compatibilidad tanto con la clásica creación de canalizaciones basadas en GUI como con las modernas definiciones «pipeline-as-code» basadas en YAML. Esta flexibilidad lo hace accesible a equipos con diferentes niveles de experiencia.

Con funciones integradas como puertas de lanzamiento, obtendrá un control completo sobre cómo se crea y envía el software.

Las mejores funciones de Azure DevOps

Lance sus productos en Azure, AWS, GCP o servidores locales desde un único canal

Gestione todo el ciclo de vida de las aplicaciones, desde el plan hasta la implementación, en una sola suite

Publique y consuma paquetes como NuGet, npm y Maven directamente desde Azure Artifacts

Realice un seguimiento de las implementaciones manuales en Tableros para mantener la trazabilidad desde la solicitud de funciones hasta el lanzamiento de la producción

Límites de Azure DevOps

Los usuarios elaboran informes en los que informan de dificultades para estimar los costes y de cargos inesperados

Algunos usuarios han experimentado problemas de rendimiento o tiempo de inactividad

Aunque la compatibilidad con múltiples nubes es sólida, la experiencia más fluida y con más función suele obtenerse al implementar en Azure

Precios de Azure DevOps

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Azure DevOps

G2: 4,3/5 (más de 580 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 140 opiniones)

🔍 ¿Sabías que...? El concepto de software moderno se remonta a Charles Babbage en la década de 1850, mucho antes de que existieran los ordenadores electrónicos.

5. AWS CodeDeploy (ideal para implementaciones automatizadas en EC2, Lambda y entornos locales)

a través de AWS CodeDeploy

AWS CodeDeploy es un servicio gestionado de automatización de implementaciones que forma parte del conjunto de herramientas para desarrolladores de AWS. Gestiona las implementaciones en EC2, Lambda y servidores locales sin intervención manual.

No se trata de una plataforma CI/CD completa, sino de una herramienta especializada centrada en la fase de implementación. Utiliza archivos de configuración para controlar cómo se instala el código, cuándo se ejecutan los hooks y cómo se desvía el tráfico.

La herramienta ofrece compatibilidad con implementaciones in situ y azul/verde, se integra con AWS CodePipeline y minimiza el tiempo de inactividad, mediante la automatización de las restauraciones.

Las mejores funciones de AWS CodeDeploy

Controle los enlaces del ciclo de vida y especifique scripts para cada fase de implementación con el archivo AppSpec

Elija métodos de implementación como azul/verde o canario, adaptados a su tiempo de actividad y tolerancia al riesgo

Supervise el estado de la flota con comprobaciones de estado integradas y tome medidas correctivas

Desencadenante automáticamente las reversiones mediante CloudWatch Alarms para volver a la última versión estable si las métricas superan los umbrales definidos

Límites de AWS CodeDeploy

Carece de capacidades avanzadas de elaboración de informes, depuración y supervisión

Diseñadas principalmente para entornos AWS; no son ideales para implementaciones híbridas o en nube múltiple

Precios de AWS CodeDeploy

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de AWS CodeDeploy

G2: 4,2/5 (más de 60 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre AWS CodeDeploy?

Según una reseña de G2:

AWS CodeDeploy ha superado nuestras expectativas. Ha simplificado nuestro proceso de implementación, reducido los errores manuales y mejorado la fiabilidad de nuestras aplicaciones. Gracias a su flexibilidad, escalabilidad e integración con otros servicios de AWS, CodeDeploy se ha convertido en una herramienta indispensable en nuestro flujo de trabajo de entrega continua. Lo recomendamos encarecidamente a cualquiera que busque una solución de implementación robusta y automatizada.

AWS CodeDeploy ha superado nuestras expectativas. Ha simplificado nuestro proceso de implementación, reducido los errores manuales y mejorado la fiabilidad de nuestras aplicaciones. Gracias a su flexibilidad, escalabilidad e integración con otros servicios de AWS, CodeDeploy se ha convertido en una herramienta indispensable en nuestro flujo de trabajo de entrega continua. Lo recomendamos encarecidamente a cualquiera que busque una solución de implementación robusta y automatizada.

6. Octopus Deploy (ideal para la coordinación de lanzamientos y la coordinación de infraestructuras)

a través de Octopus Deploy

Octopus Deploy se centra en simplificar la entrega continua de software a gran escala. Continúa donde terminan sus herramientas de CI, automatizando las implementaciones en Kubernetes, entornos de multinube y locales.

La plataforma utiliza un enfoque basado en modelos en el que se define una vez el proceso de implementación, la infraestructura y el ciclo de vida de las versiones, y luego se utiliza ese modelo para todas las implementaciones posteriores. Además, facilita la gestión de proyectos de software, sustituyendo los scripts personalizados por procesos reutilizables, el modelado del entorno y la gestión de versiones integrada.

Las mejores funciones de Octopus Deploy

Modele implementaciones complejas con Entornos y Tenants en múltiples regiones, personalizados o configuraciones

Automatice las promociones con Lifecycle y Channels mediante reglas, aprobaciones y programaciones coherentes

Garantice la seguridad y el cumplimiento normativo con permisos granulares y registros de auditoría detallados

Analice los fallos de implementación con Octopus IA Assistant para obtener diagnósticos de error contextuales y sugerencias de solución

Límites de Octopus Deploy

Se trata de una herramienta de implementación dedicada, que añade otro software a la cadena de herramientas de DevOps en lugar de proporcionar una solución todo en uno

Ciertas configuraciones, como las implementaciones multitenant, pueden resultar complicadas

Precios de Octopus Deploy

*starter: 360 $ al año para 10 proyectos

*profesional: 4170 $ al año para 20 proyectos

corporación: *23 400 $ al año para más de 100 proyectos

Valoraciones y opiniones sobre Octopus Deploy

G2: 4,4/5 (más de 50 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 50 opiniones)

📖 Lea también: Las mejores herramientas modernas de pruebas de control de calidad

7. Argo CD (ideal para implementaciones de Kubernetes basadas en GitOps con sincronización declarativa)

a través de Argo CD

Argo CD es un controlador de implementación nativo de Kubernetes que sincroniza continuamente el estado deseado de la aplicación desde su repositorio Git a sus clústeres. Trata Git como la única fuente de verdad y automatiza el sincronizar cuando se detecta una desviación.

Su interfaz de usuario visual ofrece una visión clara del estado de la aplicación, el historial de implementación y cualquier desviación en la configuración. Con compatibilidad con Helm, Kustomize y otras herramientas de implementación de software de configuración, se ejecuta de forma declarativa, realizando un seguimiento de cualquier cambio en los manifiestos y actualizando las cargas de trabajo.

Las mejores funciones de Argo CD

Sincroniza automáticamente el estado de las aplicaciones para garantizar que el estado de Kubernetes en tiempo real siempre coincida con el estado deseado definido en Git

Gestión de implementaciones en múltiples entornos a través de App Projects y agrupe aplicaciones bajo límites lógicos

Visualice y depure las desviaciones de configuración con Diff Vista , que le permite comparar Git y el estado del clúster en paralelo

Utilice los ganchos PreSync, Synchronizar y PostSync para habilitar la lógica de implementación canaria, azul/verde o personalizada

Límite de Argo CD

Se trata de una herramienta altamente especializada diseñada exclusivamente para Kubernetes y no es adecuada para la implementación en máquinas virtuales u otros entornos

Cuando falla el proceso de sincronizar o las apps dejan de funcionar, los mensajes de error suelen ser vagos y requieren una depuración manual

Las funciones de reversión están presentes, pero no son tan amigables para el usuario

Precios de Argo CD

Free

Valoraciones y reseñas de Argo CD

G2: 4,5/5 (más de 30 opiniones)

Capterra: No hay suficientes opiniones

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Argo CD?

Según una reseña de G2:

Una de las funciones más destacadas de Argo CD es su capacidad para supervisar continuamente las aplicaciones en ejecución y comparar el estado actual con el estado deseado. Esto hace que sea increíblemente fácil implementar y gestionar aplicaciones Kubernetes con un mínimo esfuerzo. Además, la interfaz de usuario es intuitiva y fácil de navegar, lo que permite una gestión fluida de implementaciones de aplicaciones complejas.

Una de las funciones más destacadas de Argo CD es su capacidad para supervisar continuamente las aplicaciones en ejecución y comparar el estado actual con el estado deseado. Esto hace que sea increíblemente fácil implementar y gestionar aplicaciones Kubernetes con un mínimo esfuerzo. Además, la interfaz de usuario es intuitiva y fácil de navegar, lo que permite una gestión fluida de implementaciones de aplicaciones complejas.

📮 ClickUp Insight: El 21 % de las personas afirma que más del 80 % de su jornada laboral la dedica a tareas repetitivas. Y otro 20 % afirma que las tareas repetitivas consumen al menos el 40 % de su jornada. Eso supone casi la mitad de la semana laboral (41 %) dedicada a tareas que no requieren mucho pensamiento estratégico ni creatividad (como los correos electrónicos de seguimiento 👀). Los agentes de ClickUp AI ayudan a eliminar esta rutina. Piensa en la creación de tareas, recordatorios, actualizaciones, notas de reunión, redacción de correo electrónico e incluso la creación de flujos de trabajo de principio a fin. Todo eso (y mucho más) se puede automatizar en un santiamén con ClickUp, tu app, aplicación todo en uno para el trabajo. 💫 Resultados reales: Lulu Press ahorra una hora al día por empleado gracias a ClickUp Automatización, lo que se traduce en un aumento del 12 % en la eficiencia del trabajo.

8. Ansible (ideal para el aprovisionamiento, la configuración y la implementación a gran escala sin agentes)

a través de Ansible

Ansible de Red Hat es un potente motor de automatización de TI de código abierto que se utiliza para la gestión de la configuración, la implementación de aplicaciones y la automatización de tareas.

Permite una implementación coherente de las aplicaciones en entornos híbridos mediante guías de YAML sencillas y legibles por humanos. No depende de agentes como SSH o WinRM, lo que lo hace muy ligero.

La herramienta también promueve la automatización colaborativa, lo que le permite realizar un uso compartido de guías, rol y colecciones a través de Ansible Automation Hub y Galaxy.

Las mejores funciones de Ansible

Escriba y ejecute Playbooks para definir el estado deseado de su aplicación utilizando la sintaxis declarativa YAML

Permita actualizaciones continuas y lógica de coordinación en múltiples entornos sin tiempo de inactividad

Aproveche los módulos de automatización preintegrados y con total compatibilidad de Red Hat y sus socios con Certified Content Collections

Gestione la automatización a gran escala con Automation Controller y Automation Mesh para obtener visibilidad y ejecución distribuida

Límites de Ansible

En entornos a gran escala con miles de nodos, su modelo sin agentes y basado en push puede ser más lento que las herramientas de gestión de la configuración basadas en agentes

Establece un límite en los procesos que reconocen la identidad y ofrece una integración perfecta de los secretos

La ejecución de forma predeterminada (por defecto) de tareas en un solo hilo puede ralentizar las operaciones

Precios de Ansible

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Ansible

G2: 4,6/5 (más de 300 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 40 opiniones)

🧠 Dato curioso: El interior de la carcasa original del ordenador Macintosh está firmado por los 47 miembros del equipo de 1982.

9. TeamCity (ideal para una integración continua flexible con una personalización profunda personalizada de la compilación)

a través de TeamCity

TeamCity de JetBrains es una herramienta de implementación de software que gestiona entregas a cualquier escala, desde proyectos individuales hasta procesos de nivel de corporación. Cuenta con compatibilidad para compilaciones de múltiples repositorios, pruebas paralelas automáticas y desencadenantes de procesos dinámicos.

TeamCity proporciona (elaboración de) informes excelentes de compilación y pruebas, con información detallada y análisis que ayudan a los Teams a identificar rápidamente los fallos y los cuellos de botella en el rendimiento. Ya sea alojada en la nube o en las instalaciones, la plataforma se integra con los principales sistemas VCS y proporciona información en tiempo real.

Las mejores funciones de TeamCity

Active compilaciones de forma condicional con Adaptable Build Triggers y filtre por autor de la confirmación, ruta del archivo o rama

Optimice los ciclos de prueba con inteligencia de prueba y paralelización inteligente que divide las revisiones de código entre los agentes según el historial de tiempo de ejecución

Configure los procesos como código con Kotlin DSL, lo que permite una lógica de procesos modular y de versión

Integración fluida con los IDE de JetBrains, los sistemas de control de versiones y los gestores de problemas

Límite de TeamCity

Hay menos complementos disponibles en comparación con otras herramientas de implementación continua

Los costes de licencia pueden suponer un gasto importante para equipos grandes o en crecimiento

Las guías de configuración y API no son claras, lo que dificulta la integración

Precios de TeamCity

TeamCity Pipelines: 18 $ al mes por tres usuarios

teamCity nube Enterprise: *54 $ al mes por tres usuarios

Valoraciones y opiniones sobre TeamCity

G2: 4,3/5 (más de 80 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 40 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre TeamCity?

Comentario de una reseña de G2:

La fácil integración con diversas herramientas y servicios, la rápida velocidad de respuesta, la disponibilidad de registros detallados para solucionar cualquier problema y los meticulosos resultados de compilación con notificaciones y correo electrónico de automatización son muy prácticos... La falta de documentación suficiente dificulta la configuración inicial.

La fácil integración con diversas herramientas y servicios, la rápida respuesta, la disponibilidad de registros detallados para solucionar cualquier problema y los meticulosos resultados de compilación con notificaciones y correos electrónicos de automatización son muy prácticos... La falta de documentación suficiente dificulta la configuración inicial.

10. Atlassian Bamboo (ideal para CI/CD estrechamente integrado con Jira y Bitbucket)

vía Atlassian

Bamboo es la solución de CI/CD de Atlassian que automatiza los procesos de implementación con trazabilidad completa en todo el código, las compilaciones, las pruebas y los lanzamientos. Cuenta con la compatibilidad de proyectos de implementación dedicados, flujos de trabajo específicos para cada rama y recuperación ante desastres desde el Box.

Gracias a su profunda integración con Jira y Bitbucket, te permite mantener el control sobre los entornos, los permisos y los desencadenantes. Es una opción sólida para las organizaciones que ya han realizado una gran inversión en el ecosistema de Atlassian y desean una herramienta de CI/CD que funcione a la perfección dentro de él.

Las mejores funciones de Atlassian Bamboo

Habilite lanzamientos específicos para cada rama con Branch Deployment para aislar los flujos de desarrollo

Automatice la integración de código entre ramas con Automatic Merging , lo que reduce la resolución manual de conflictos

Gestione la capacidad de los agentes con Elastic y Remote Agents , escalando las implementaciones en función de la carga o el entorno

Recupérese rápidamente en caso de fallos con la función integrada de recuperación ante desastres, que garantiza el tiempo de actividad durante los problemas de implementación

Límite de Atlassian Bamboo

Algunos usuarios experimentaron retrasos en los procesos de entrega o tiempos de ejecución lentos

Los usuarios se ven obligados a migrar debido al fin de la vida útil de la versión local

Precios de Atlassian Bamboo

(versión de) prueba gratuita

centro de datos: *1200 $ (trabajos ilimitados, un agente remoto)

Valoraciones y reseñas de Atlassian Bamboo

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

🔍 ¿Sabías que...? El primer sistema de almacenamiento de Google se construyó con piezas de LEGO y solo tenía una capacidad de 40 GB.

11. Chef (ideal para la automatización de infraestructuras basada en políticas mediante código)

vía Chef

Chef es una herramienta de automatización de la configuración y la implementación que gestiona la infraestructura y la entrega de aplicaciones en entornos nube, híbridos y periféricos.

La plataforma funciona con un modelo declarativo basado en agentes, con un Chef Infra Cliente instalado en cada servidor gestionado.

Mediante un enfoque basado en código, define el estado del sistema utilizando «recetas» basadas en Ruby o plan modular que reúnen todas las dependencias de las app, aplicación, en artefactos portátiles e inmutables.

Las mejores funciones de Chef

Cree compilaciones portátiles con Chef App Delivery para agrupar todas las dependencias de tiempo de ejecución en un único artefacto

Aplique políticas coherentes a través de Policy as Código para lograr la automatización de los cambios de configuración en todos los entornos

Implemente de forma segura a gran escala con Edge Management Agent , que se encarga de la entrega, la supervisión y la reversión de aplicaciones en dispositivos periféricos

Aplique las normas de cumplimiento mediante Chef InSpec para auditar, detectar y corregir configuraciones incorrectas en tiempo real

Límite de Chef

Ajustar entornos para probar recetarios (por ejemplo, con Test Kitchen) supone un esfuerzo adicional

La curva de aprendizaje puede ser pronunciada, especialmente para personas que no están familiarizadas con Ruby y los principios del código

Los usuarios consideraron que la instalación y el uso del panel de control de Automatización eran poco intuitivos

Precios de Chef

Empresa: 59 $ al año por nodo

corporación: *189 $/año por nodo

enterprise Plus: *Precio personalizado

Valoraciones y reseñas de Chef

G2: 4,2/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 30 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Chef?

Una reseña de G2 hace uso compartido:

Progreso Chef es muy fácil de implementar. Cuenta con un gran número de funciones, entre las que se incluyen la gestión de infraestructuras, la automatización de lanzamientos, la gestión de tareas, el panel de control y la visualización, etc. La documentación de Progreso Chef podría ser más sencilla y adaptable.

Progreso Chef es muy fácil de implementar. Cuenta con un gran número de funciones, entre las que se incluyen la gestión de infraestructuras, la automatización de lanzamientos, la gestión de tareas, el panel y la visualización, etc. La documentación de Progreso Chef podría ser más sencilla y adaptable.

12. Puppet (ideal para aplicar una configuración de sistema coherente en entornos híbridos)

a través de Puppet

Puppet se especializa en definir implementaciones de infraestructura y aplicaciones como código, lo que permite el desarrollo colaborativo de software a través de un proceso coherente y repetible. Utiliza un modelo declarativo para describir los estados del sistema, de modo que su infraestructura se mantenga en línea.

Este modelo es especialmente eficaz para mantener la estabilidad y el cumplimiento normativo a gran escala. También puede aplicar puntos de referencia de seguridad para garantizar el cumplimiento de marcos normativos como CIS Benchmarks y DISA STIGs.

Las mejores funciones de Puppet

Aproveche su lenguaje declarativo específico del dominio (DSL) para describir los estados objetivos sin necesidad de codificar procesos

Aplique configuraciones idempotentes y garantice que los sistemas críticos se mantengan alineados con el estado previsto

Utilice un «Puppet master» central para gestionar las configuraciones de los nodos en sistemas distribuidos

Escala la gestión de la infraestructura desde unos pocos servidores hasta decenas de miles

Visualice y realice (elaboración de) informes sobre la infraestructura utilizando el asistente de IA

Límites de Puppet

Los usuarios informan de retrasos cuando las tareas se ponen en cola, lo que afecta al rendimiento

Gran dependencia del Puppet Master; si se cae, no se pueden gestionar los nodos secundarios

Precios de Puppet

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Puppet

G2: 4,2/5 (más de 40 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 20 opiniones)

13. Spinnaker (ideal para la entrega continua en entornos multi-nube con implementación avanzada)

a través de Spinnaker

Spinnaker es una plataforma de implementación de código abierto para Teams que gestionan aplicaciones en múltiples proveedores de nube. Creada inicialmente y probada en la práctica por Netflix, ofrece un control preciso sobre los procesos de implementación con soporte nativo para estrategias de lanzamiento avanzadas.

Está diseñado específicamente para la entrega de software fiable y a gran velocidad a escala Enterprise. Con acceso basado en rol integrado, ejecución con restricciones de tiempo y enlaces de supervisión nativos, es ideal para gestionar implementaciones a nivel de producción.

Las mejores funciones de Spinnaker

Cree y gestione sofisticados procesos de implementación en varias fases para entornos de nube

Utilice opciones como highlander, blue/green y canary para adaptar los planes de implementación a su tolerancia al riesgo y a sus necesidades de tráfico

Límite cuándo se pueden ejecutar determinadas fases del proceso para evitar horas punta o garantizar la supervisión

Instale, configure y mantenga su instancia de Spinnaker utilizando Halyard CLI de Spinnaker

Integre proveedores de identidad como LDAP, OAuth, SAML o GitHub Teams para gestionar el acceso de los usuarios y la visibilidad de los proyectos

Límite de Spinnaker

Sin alertas ni supervisión nativas para pods o servicios fallidos

Los documentos oficiales y de la comunidad están fragmentados, lo que dificulta la resolución de problemas o la implementación de flujos de trabajo específicos

Se trata de una plataforma de CD específica, por lo que debe combinarse con una herramienta de CI independiente (como Jenkins o GitLab CI) para gestionar las fases de compilación y prueba del ciclo de vida

Precios de Spinnaker

Free

Valoraciones y reseñas de Spinnaker

G2: 3,9/5 (más de 20 opiniones)

Capterra: No hay suficientes opiniones

🧠 Dato curioso: La idea del programa almacenado, en el que un ordenador almacena instrucciones en la memoria, se perdió durante casi un siglo y se redescubrió en la década de 1940.

Si estas herramientas de implementación de software aún no le parecen adecuadas, aquí tiene otra opción a tener en cuenta. 🤩

ClickUp es la app, aplicación integral para el trabajo que combina la gestión de proyectos, los documentos y la comunicación del equipo, todo en una sola plataforma, acelerada por la automatización y la búsqueda con IA de última generación.

Aunque ClickUp no implementa software, ofrece soporte a todo lo relacionado con ese proceso con precisión y rapidez. Además, trabaja con sus herramientas Git o CI/CD para proporcionar visibilidad en tiempo real en todo el proceso a través de las integraciones de ClickUp.

*gitHub, GitLab y Bitbucket: Vincula compromisos, ramas y solicitudes de extracción a tareas y visualiza el estado de combinar directamente en ClickUp

jenkins y CircleCI: *Convierta las alertas del proceso en tareas prácticas y actualice automáticamente los estados cuando las compilaciones se aprueben o fallen

sentry y otras herramientas de supervisión de errores:* Crea tickets de error automáticamente a partir de alertas de error

Desde la plan de sprints y la organización del backlog hasta la coordinación del equipo, la documentación y los seguimientos automatizados, la solución de gestión de proyectos de software para equipos de ClickUp te ofrece todo lo que necesitas para tu flujo de trabajo de implementación.

Veámoslo en acción. 👇

🌀 Gestione ciclos de desarrollo ágiles

ClickUp para equipos ágiles te ofrece la flexibilidad necesaria para trabajar a tu manera, tanto si utilizas Scrum, Kanban o un enfoque híbrido.

Con las tareas de ClickUp, divide el trabajo de desarrollo en unidades manejables y rastreables que se correlacionan directamente con tus metas de implementación.

Crea tu primera tarea de ClickUp Divida los proyectos de desarrollo en tareas de ClickUp

📌 ejemplo: Estás creando un nuevo microservicio. Puedes crear una tarea llamada «Crear servicio de autenticación» y dividirla en subtareas como «Configurar el esquema de la base de datos», «Escribir la API de inicio de sesión», «Ejecutar pruebas unitarias» y «Revisar el código con un compañero*». Asigna cada una al desarrollador adecuado, establece plazos para los sprints y realiza un seguimiento de las dependencias de las tareas de ClickUp.

Arrastra y suelta tareas entre distintos estados con ClickUp Vista

Una vez realizados los ajustes de las tareas, lo importante es la visibilidad.

Con ClickUp Views, cambia entre una vista Lista para organizar el trabajo pendiente, una vista Tablero estilo Kanban para los (resumen) StandUp y una vista Gantt para alinear el cronograma de desarrollo con los hitos de implementación.

Y si necesita una vista general de los próximos lanzamientos, utilice la vista de Calendario o de Cronograma para detectar posibles obstáculos antes de que afecten a la producción.

Esto es lo que Sam Morgan, director de operaciones web de The Nine, dice sobre su experiencia con la plataforma:

Utilizamos ClickUp para realizar el seguimiento de nuestros proyectos de desarrollo de software internos; gestionar múltiples proyectos y Teams me facilita mucho las cosas, es una de las mejores herramientas que he utilizado hasta ahora para gestionar mis proyectos scrum y ágiles modernos.

Utilizamos ClickUp para realizar el seguimiento de nuestros proyectos de desarrollo de software internos; gestionar múltiples proyectos y Teams me facilita mucho el trabajo, es una de las mejores herramientas que he utilizado hasta ahora para gestionar mis proyectos scrum y ágiles modernos.

🌀 Automatiza las tareas repetitivas

ClickUp Automatizaciones le ayudan a reducir el trabajo manual en todo su proceso de ingeniería con desencadenantes «si esto, entonces aquello». Esto es lo que puede automatizar:

asigna automáticamente tareas de revisión de PR *cuando una tarjeta pasa a «Listo para revisión»

actualice el estado de la tarea* a «Implementado» cuando las herramientas de implementación de software confirmen que el intento correcto del lanzamiento se ha realizado

Desencadenante de alertas en tiempo real cuando se le aplica el rótulo «crítico» a un error o se incumple la fecha límite de una tarea

*ajusta recordatorios periódicos para listas de control semanales de lanzamientos o retrospectivas

Configure desencadenantes personalizados en todo su flujo de trabajo con ClickUp Automatización

🌀 Aproveche su asistente con tecnología de IA

¿Se pregunta cómo utilizar la IA en el desarrollo de software?

ClickUp Brain es un motor de inteligencia de proyectos integrado que se integra a la perfección en cada parte de su flujo de trabajo, desde documentos y tareas hasta cronogramas de proyectos.

Pide a ClickUp Brain que haga uso compartido de las actualizaciones de las tareas de tu entorno de trabajo

Así es como reduce los gastos generales de desarrollo:

planificación rápida: *Utilice el AI Project Manager para generar hojas de ruta, planes de pruebas y especificaciones técnicas con herramientas diseñadas por expertos para equipos ágiles

obtenga actualizaciones instantáneas: *resumir el progreso de los sprints, el estado de las incidencias y los documentos de diseño de software sin tener que leerlo todo manualmente

*automatice el refinamiento del backlog: aproveche las prioridades sugeridas por la IA y la limpieza de tickets, lo que le ayudará a mantener un backlog sano y clasificado

busca en todo tu flujo de trabajo: *Busca solicitudes de extracción específicas o especificaciones de prueba en tareas, documentos, confirmaciones de Git y archivos de Google Drive, todo a la vez con ClickUp Enterprise Search

genere notas de reunión automáticas: *Deje que ClickUp AI Notetaker registre y resumir las notas de reunión, identifique los elementos pendientes y los añada a su flujo de trabajo

🌀 Trabaje de forma más inteligente, no más dura

ClickUp Sprints le permite ejecutar sprints de alta velocidad sin la molestia de la configuración manual, el seguimiento o los traspasos. Inicie nuevos sprints automáticamente, cierre las completadas y transfiera las tareas pendientes.

Personaliza los sistemas de puntos para adaptarlos a tu flujo de trabajo con ClickUp Sprint

También puede agrupar estimaciones de subtareas, personalizar puntos de historia y asignar niveles de esfuerzo que se adapten al flujo de trabajo de su equipo, así como filtrar por puntos de sprint o carga de trabajo para controlar la capacidad.

¿Quiere ver cómo van las cosas? Los gráficos de burnup, burndown, velocidad y flujo acumulativo en tiempo real proporcionan visibilidad instantánea, lo que le permite identificar obstáculos o desviaciones del alcance antes de que le ralenticen.

🚀 Ventaja de ClickUp: ClickUp Brain MAX está diseñado para acelerar la ingeniería. En lugar de cambiar entre los registros de Jenkins y los paneles de GitLab, obtienes un asistente inteligente con IA que comprende tu completo flujo de trabajo de implementación. Captura ideas, usa el uso compartido de instrucciones y haz las cosas cuatro veces más rápido con Talk to Text en ClickUp Brain MAX ¿Necesita un resumen del lanzamiento? Dicte por voz. ¿Desea activar un flujo de trabajo de revisión? Solo tiene que pedirlo. Incluso puede elegir el mejor modelo de IA para la tarea, ya sea GPT-4. 1 para análisis detallados o Claude Sonnet para la redacción de documentación.

🌀 Utilice una plantilla prediseñada

Obtenga una plantilla gratuita Aproveche el plan y la implementación de los tableros sprint dentro de la plantilla de desarrollo de software de ClickUp

Ahorre tiempo en la configuración con la plantilla de desarrollo de software de ClickUp. Crea un espacio estructurado donde los equipos multifuncionales pueden gestionar todas las fases del ciclo de desarrollo.

Realice un seguimiento de las tareas en las que se está haciendo trabajo activo con la lista de ejecución semanal

Captura ideas y funciones para los próximos trimestres con Master Backlog

Optimice el proceso para que los equipos de control de calidad registren incidencias, asignen prioridades y los envíen

⚙️ Bonus: ¿Quieres más? Explora algunas de las mejores plantillas de desarrollo de software diseñadas para pruebas de API, seguimiento de errores, retrospectivas de sprints y todo lo demás.

Precios de ClickUp

Tu ciclo de implementación necesita ClickUp

Cada herramienta de implementación de software de esta lista aborda un aspecto crítico del proceso.

Pero la implementación de software es solo una fase. Con ClickUp, puedes gestionar todo lo relacionado con ello en una plataforma flexible que se adapta a las necesidades y procesos de tu equipo.

Divida los requisitos complejos en tareas y subtareas, realice un seguimiento del progreso con vistas personalizadas y gestione los sprints con ClickUp Sprint. Las automatizaciones reducen el trabajo aburrido pero esencial, mientras que ClickUp Brain muestra al instante las respuestas de todo su entorno de trabajo.

¡Regístrese hoy mismo en ClickUp de forma gratuita! ✅