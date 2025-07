Las 10 mejores alternativas a SavvyCal para una programación y productividad más inteligentes

¿Tienes que hacer malabarismos con solicitudes de reuniones, múltiples calendarios y zonas horarias? Si SavvyCal ya no satisface tus necesidades, ya sea por motivos presupuestarios o por sus funciones, no eres el único. *

Encontrar la solución de gestión del tiempo adecuada puede llevar mucho tiempo, pero nosotros te lo ponemos más fácil.

Este blog recoge las mejores alternativas a SavvyCal con sus funciones clave, precios y opiniones de los usuarios para ayudarte a elegir tu próxima herramienta de programación.

Alerta de spoiler: una de ellas lo hace todo, y sí, es ClickUp . 🧠📅

¿Por qué elegir estas 10 alternativas?

SavvyCal es una herramienta de programación sólida, pero está lejos de ser perfecta. Estas son las razones clave por las que los equipos empiezan a buscar estas alternativas:

Programación en tiempo real lenta: Retrasos al acceder o programar reuniones, lo que ralentiza a los equipos dinámicos que necesitan experiencias de reserva rápidas

La ampliación es cara: con precios por usuario y sin un plan gratuito para siempre, SavvyCal puede resultar caro rápidamente a medida que crece tu equipo, especialmente si intentas mantener los gastos generales bajos

Integraciones nativas limitadas: Aunque cubre aspectos básicos como Google Calendar, las opciones de integración directa de SavvyCal pueden parecer escasas o limitadas. Para los equipos que dependen habitualmente de apps, aplicaciones complejas son su única opción

Funciones rígidas de programación de equipos: Adoptar la superposición de calendarios de SavvyCal aumenta tu flexibilidad, pero no tanto. Carece de funciones como la programación por turnos, la disponibilidad compartida o los enlaces de reserva dinámica, que son esenciales para flujos de trabajo productivos

No es ideal para equipos pequeños o de uso poco frecuente: Con un precio más elevado que el de la competencia con funciones similares, SavvyCal es ineficaz para las empresas más pequeñas. Además, no ofrece un plan gratuito para profesionales que solo programan citas de forma ocasional, lo que lo hace menos adecuado para autónomos o consultores independientes.

🧠 Dato curioso: Los estudios demuestran que tu equipo puede estar perdiendo dos días completos de trabajo cada semana debido a la ineficiencia de las reuniones y las respuestas por correo electrónico.

Alternativas a SavvyCal de un vistazo

Herramienta Mejor función Caso de uso principal Precios ClickUp – Combina calendario, tareas, documentos y chat – Programación con IA, toma de notas y resúmenes – Gran variedad de plantillas Equipos que desean una gestión integral de proyectos y reuniones en una sola plataforma Free Forever; personalización disponible para corporaciones Calendly – Enlaces de reserva personalizados – Lógica de enrutamiento para los invitados – Detección inteligente de disponibilidad Consultores, reclutadores y equipos de ventas que automatizan las reuniones con los clientes Gratis; planes de pago desde 12 $ al mes por usuario Motion – IA que programa automáticamente reuniones + tareas – Bloques dinámicos de trabajo profundo – Reorganización del calendario en tiempo real Profesionales ocupados que necesitan una planificación diaria automatizada Planes de pago desde 49 $ al mes por usuario Doodle – Encuestas grupales para franjas horarias – Opciones de votación anónima – Panel de control para administradores para el seguimiento de respuestas Recursos humanos, organizadores de eventos, grupos académicos que coordinan reuniones grandes o flexibles Gratis; planes de pago desde 14,95 $ al mes por usuario SimplyMeet. me – Reservas con código QR – Compatibilidad con citas de pago – Panel sencillo y optimizado para dispositivos móviles Entrenadores, terapeutas y profesionales independientes que reservan citas con clientes Gratis; planes de pago desde 11,99 $ al mes por usuario Acuity – Páginas de programación personalizadas – Formularios de admisión + facturación – Flujos de trabajo de pago de clientes Empresas de servicios como salones de belleza, clínicas y consultorías Planes de pago desde 20 $ al mes por usuario Zoho Bookings – Integraciones profundas con Zoho CRM – Tipos de eventos personalizados + automatizaciones ligeras – Portal de autoservicio para clientes Equipos que utilizan el ecosistema Zoho para el ciclo de vida de los clientes potenciales hasta la reunión Gratis; planes de pago desde 8 $ al mes por usuario OneCal – Sincronización de varios calendarios – Ocultación de títulos y personalización de la marca – Reserva inteligente según la zona horaria Profesionales que gestionan varias cuentas personales y de trabajo Planes de pago desde 6 $ al mes por usuario Cal. com – Totalmente de código abierto + autohospedado – Mercado de plugins modulares – Enrutamiento de clientes potenciales con API nativas Desarrolladores y equipos técnicos que desean tener un control total sobre la programación Gratis; planes de pago desde 15 $/mes por usuario YouCanBookMe – Sugerencias de reserva inteligentes – Lógica condicional en formularios – Integraciones profundas con calendario + CRM Equipos que necesitan sincronizar calendarios, reservas automáticas y formularios personalizados Gratis; planes de pago desde 9 $ al mes por usuario

Las mejores alternativas a SavvyCal

¿Estás listo para superar los límites de SavvyCal y alcanzar la excelencia en la programación? Estas son las mejores alternativas del mercado:

1. ClickUp (Lo mejor para productividad y programación todo en uno)

¿Buscas una solución para dejar de perseguir confirmaciones de reuniones, confusiones con las zonas horarias y correos electrónicos interminables con enlaces a la agenda del equipo? Te presentamos ClickUp, la app que lo tiene todo para el trabajo y que convierte los dolores de cabeza de la agenda en una planificación fluida y optimizada.

Planifica de forma más inteligente con el Calendario de ClickUp

Planifica el calendario perfecto en función de tus tareas, eventos y metas con el Calendario de ClickUp

ClickUp Calendar es tu planificador visual de referencia para organizar reuniones como un profesional. Su diseño vibrante hace que los eventos sean fáciles de localizar (y recordar). ¿Lo mejor? Bloquea automáticamente el tiempo para cada tarea que creas, para que tu agenda empiece a trabajar para ti, sin necesidad de estar constantemente modificándola.

Planifica proyectos, programa eventos recurrentes y visualiza todo en formatos diarios, semanales o cronogramas.

Arrastra y suelta para reprogramar, filtra por equipo y crea elementos procesables, todo en una sola vista. Esto añade impulso instantáneo a todas las reuniones en línea.

💡 Consejo profesional: Ahorra tiempo preparando algunos planes de programación prediseñados en tu hub de recursos. De esta manera, podrás empezar a trabajar inmediatamente cuando comience un nuevo proyecto, sin retrasos en la configuración del cronograma.

¿Te interesa optimizar las tareas junto con tus reuniones? ¡ClickUp también tiene una solución específica para eso!

Convierte las reuniones en acciones con las tareas de ClickUp

Convierte las solicitudes en tareas viables con una propiedad clara y un seguimiento del progreso después de una reunión con las tareas de ClickUp

ClickUp Tasks es la herramienta para convertir las palabras en acciones, antes, durante y después de cualquier reunión.

Incluye prioridades, fechas límite y dependencias ajustables para que tus entregables estén siempre en primer plano. Adjunta documentos, enlaza subtareas y añade comentarios en tiempo real a tus tareas programadas para obtener el máximo contexto.

Si tu empresa funciona con facturas y horas de proyecto, el control de tiempo de ClickUp puede medir cada gramo de tu esfuerzo. Además, las automatizaciones inteligentes, como las actualizaciones de estado condicionales, los movimientos de archivos y las notificaciones instantáneas, mantienen las ruedas en movimiento sin trabajo adicional.

Utiliza la IA para planificar reuniones más rápido con ClickUp Brain

Crea resúmenes de reuniones, recupera documentos clave, establece puntos de acción y mucho más con ClickUp Brain

Si todo lo que necesitas es un enlace de reserva, SavvyCal es una opción inteligente. Pero si estás cansado de que la programación esté desconectada de todo lo demás que haces en el trabajo, ClickUp Brain es la opción más inteligente.

ClickUp no es solo una herramienta de programación, es tu entorno de trabajo completo para reuniones con IA. Con ClickUp Brain, puedes generar agendas, recuperar documentos relevantes, asignar elementos de acción y resumir debates automáticamente, todo desde el mismo entorno de trabajo en el que tu equipo ya gestiona proyectos y tareas.

Tanto si estás planificando una sincronización rápida como si te estás preparando para una presentación a un cliente, ClickUp Brain te ayuda a estar listo en segundos. Entiende el contexto de tu entorno de trabajo, extrae notas de reuniones anteriores e incluso sugiere las preguntas adecuadas, sin necesidad de copiar y pegar ni cambiar de app, aplicación.

Si necesitas romper el hielo o trucos para mejorar la productividad antes de una reunión, Brain también se encarga de ello en cuestión de segundos.

Haga una lluvia de ideas y genere preguntas útiles antes de una reunión con ClickUp Brain

💡 Consejo profesional: Además de la comunicación del equipo, Brain puede crear, delegar y programar tareas a partir de notas clave de reuniones de una sola vez. Solo tienes que pedirlo y ClickUp Brain asignará automáticamente los seguimientos y mantendrá tus proyectos en marcha.

Y con Brain MAX, la experiencia se convierte en voz. Con Talk to Text, puedes dictar tareas, anotar recordatorios o desencadenar acciones de IA con solo tu voz. No es solo voz a texto, sino que es sensible al contexto, al flujo de trabajo y está listo para actuar. Piensa en ello como un compañero de IA personal que conecta tus ideas directamente con la ejecución.

También obtienes acceso seguro y unificado a tus herramientas (ClickUp, Gmail, Slack, Docs y más) sin compartir datos con terceros ni tener que alternar entre 10 pestañas. Es IA sin complicaciones.

🔍 Ya no tendrás que saltar entre tu calendario, tu app de notas y tu gestor de tareasClickUp reúne tu programación, documentación y acciones de seguimiento en un solo lugar, gracias a los últimos modelos de IA como GPT-4. 1, Claude y Gemini.

Ahí es donde supera a SavvyCal. Mientras que SavvyCal se centra en los enlaces de reserva y la flexibilidad del calendario, ClickUp elimina los gastos generales de las reuniones. No solo estás reservando tiempo, lo estás recuperando.

¿Necesitas ayuda para empezar? Utiliza la plantilla del planificador de calendario

¿Empiezas desde cero? No es necesario. ClickUp ofrece plantillas fáciles de usar para todo, desde listas de tareas pendientes hasta calendarios de contenido.

Obtener plantilla gratis Organice los cronogramas de los equipos, evite conflictos de programación y cierre las tareas a tiempo con la plantilla de planificador de calendario de ClickUp

La plantilla de planificador de calendario de ClickUp es una solución lista para usar para equipos que buscan mejorar su programación. Ofrece seis estados personalizados y una práctica vista de resumen para correlacionar y realizar un seguimiento de todas las tareas de manera eficiente.

Los campos personalizados de la plantilla, como registros de tiempo, metas, direcciones y presupuestos, también ayudan a incluir información en cada punto de acción. Una vez actualizadas las fechas límite, las vistas predeterminadas del calendario y el cronograma se rellenan al instante en tiempo real para mostrar la carga de trabajo y los posibles cuellos de botella de cada equipo.

Las mejores funciones de ClickUp

Límites de ClickUp

Algunas vistas personalizadas aún no están optimizadas para dispositivos móviles

El uso de todas sus funciones requiere un poco más de tiempo para aprender a utilizarlas

Precios de ClickUp:

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp:

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4400 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Nathan G. , programador de Crestron, dice:

La capacidad de crear formularios, gestionar tareas, elementos del calendario y reuniones hacen de ClickUp una herramienta imprescindible para cualquier pequeña empresa en crecimiento. Además, la nueva función de chat hace que las aplicaciones de chat externas como Slack o Teams sean obsoletas e innecesarias para aquellos que buscan reducir el número de aplicaciones que utilizan.

La capacidad de crear formularios, gestionar tareas, elementos del calendario y reuniones hacen de ClickUp una herramienta imprescindible para cualquier pequeña empresa en crecimiento. Además, la nueva función de chat hace que las aplicaciones de chat externas como Slack o Teams sean obsoletas e innecesarias para aquellos que buscan reducir el número de aplicaciones que utilizan.

2. Calendly (ideal para una programación sencilla y profesional)

a través de Calendly

¿Quieres evitar las idas y venidas para coordinar la disponibilidad? Calendly está diseñado para simplificar la reserva de reuniones. Su función de reserva personalizada te permite enviar un enlace a la reunión. A continuación, los invitados pueden ver tus franjas horarias disponibles y reservar una hora.

La herramienta también es muy flexible, con la opción de personalizar los tipos de eventos. De esta forma, tanto las reuniones rápidas como las revisiones estratégicas en profundidad se gestionan sin problemas. Además, funciones como los búferes de llamadas te ayudan a reorganizarte entre reuniones sin interrumpir tu flujo de trabajo.

Calendly también es compatible con formularios de enrutamiento para dirigir a los invitados al miembro del equipo adecuado en función de sus respuestas, lo que lo convierte en una opción popular para los flujos de trabajo de ventas, contratación e incorporación de clientes.

Calendly se integra con Google Calendar, Outlook, Zoom, Slack, Salesforce, HubSpot y otras aplicaciones importantes para agilizar las confirmaciones, los recordatorios y los cambios de horario. Incluso puedes incrustar páginas de reserva directamente en tu sitio web o en campañas de correo electrónico para reducir el abandono y convertir más rápido.

Capacidad de IA: Con su nuevo asistente de programación basado en IA (disponible en planes de nivel superior), Calendly analiza las preferencias y el historial de reuniones para sugerir horarios óptimos, lo que reduce los conflictos de calendario y los ajustes manuales.

Las mejores funciones de Calendly

Distribuya la carga de trabajo de forma equitativa entre su grupo con la programación por turnos

Dirige a los invitados a la reunión al grupo correspondiente con el enrutamiento basado en cuestionarios previos a la reunión

Ten en cuenta los horarios inusuales, como los días festivos o los eventos especiales, con la función de sustitución de fechas específicas

Incrusta widgets de reserva en páginas de destino, boletines informativos o centros de ayuda

Integraciones perfectas con herramientas como Salesforce, Zoom, HubSpot y Slack

Limitaciones de Calendly

Muchas funciones avanzadas, como round-robin, SSO, branding y enrutamiento, solo están disponibles en planes de nivel superior

Carece de integraciones sólidas con sistemas de productividad y CRM, lo que lo limita únicamente a la creación de reuniones

Precios de Calendly

Free

Estándar: 12 $ al mes por usuario

Teams: 20 $ al mes por usuario

Enterprise: A partir de 15 000 $ al año

Valoraciones y opiniones sobre Calendly

G2: 4,7/5 (más de 2200 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 3900 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Calendly?

Una reseña de G2 dice:

Lo más útil de Calendly es que evita los conflictos de programación según tu disponibilidad y la del usuario al otro lado de la pantalla, lo que lo hace mucho mejor para programar según las compatibilidades mutuas.

Lo más útil de Calendly es que evita los conflictos de programación según tu disponibilidad y la del usuario al otro lado de la pantalla, lo que lo hace mucho mejor para programar según las compatibilidades mutuas.

📖 Lea también: Las mejores integraciones de Calendly que debe conocer

3. Motion (ideal para tareas impulsadas por IA y programación de reuniones)

vía Motion

Motion se gana su lugar en esta lista por integrar a la perfección la IA en la programación diaria. Diseñado para eventos complejos, su calendario con IA analiza tu carga de trabajo para crear un plan diario optimizado. Si surge una llamada de un cliente o cambia una fecha límite, Motion reorganiza tu día para que todo encaje.

Una vez confirmadas las reuniones, el tiempo de preparación se bloquea automáticamente antes de cada una. La IA de Motion también crea franjas horarias de concentración profunda basadas en tus últimas tareas programadas y patrones de trabajo. Además, todos tus calendarios integrados se unifican en una sola vista, y el sistema ajusta tu cronograma automáticamente si las tareas tardan más de lo previsto o pierden prioridad.

Puedes establecer límites para las reuniones con el fin de evitar reservas consecutivas, bloquear horas específicas para trabajar en profundidad o designar días completos como libres de reuniones. La priorización automática de Motion es especialmente útil para autónomos, ejecutivos y profesionales neurodivergentes que buscan mantenerse al día sin tener que reprogramar manualmente constantemente.

Capacidad de IA: La IA de Motion crea y ajusta continuamente un plan diario personalizado, basado en la urgencia, la sensibilidad al tiempo, las preferencias de reunión y tu ritmo de productividad.

Las mejores funciones de Motion

Crea horarios dinámicos que se adaptan a los cambios con la optimización impulsada por IA

Evita llamadas consecutivas o mantén ciertos días libres de reuniones con preferencias predefinidas

Crea horarios diarios basados en la urgencia y tus patrones de trabajo con automatizaciones rápidas

Reprogramar automáticamente las tareas incompletas en función de los plazos y la prioridad

Sincroniza todos los calendarios de Google y Outlook en una vista unificada

Limitaciones de movimiento

Algunos usuarios encuentran su interfaz de usuario compleja para trabajar, especialmente aquellos con ventanas de trabajo dinámicas

No tiene opciones de uso compartido para involucrar a invitados externos tanto en tareas como en llamadas

La curva de aprendizaje es bastante alta a pesar de las automatizaciones y funciones relativamente básicas

Precios dinámicos

Pro IA: A partir de 49 $ al mes por usuario

Business IA: Desde 69 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Motion

G2: 4,1/5 (más de 110 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 70 opiniones)

4. Doodle (ideal para programar reuniones de grupo y realizar encuestas)

a través de Doodle

Si estás programando una gran reunión en diferentes zonas horarias, Doodle puede ser tu solución para un proceso sin dolores de cabeza. Con su función de encuesta grupal, los miembros del equipo pueden marcar su disponibilidad y Doodle sugiere automáticamente la mejor opción.

También aumenta la flexibilidad con una opción de votación «si es necesario», que permite a los equipos sugerir franjas horarias de copia de seguridad. Además, Doodle ofrece invitaciones rápidas 1:1, hojas de inscripción y páginas de reserva personalizadas según las zonas horarias locales. Los administradores pueden utilizar el panel de control del equipo de Doodle para realizar un seguimiento de las respuestas, establecer recordatorios y gestionar la disponibilidad de varios miembros del equipo.

Doodle se integra bien con herramientas como Google Calendar, Outlook, Microsoft Teams y Zoom, lo que ayuda a los equipos a coordinarse incluso cuando utilizan plataformas diferentes. Las encuestas de las reuniones también se pueden exportar o incrustar en portales de la empresa o correos electrónicos para un acceso más amplio.

Capacidad de IA: el asistente de programación inteligente de Doodle sugiere los horarios de reunión más eficientes para cada participante mediante el análisis de las respuestas a las encuestas y las preferencias de zona horaria, lo que ayuda a los equipos a alcanzar un consenso más rápidamente.

Las mejores funciones de Doodle

Crea reuniones y encuestas ilimitadas para coordinarte con cualquier número de participantes

Ahorra tiempo programando directamente en el calendario de otra persona con la función «Reservar en nombre de»

Soporte la disponibilidad honesta sin presión de los compañeros con límites de votos, información oculta de los asistentes y selección anónima de franjas horarias

Exporta datos de encuestas o incrusta enlaces en plataformas compartidas para una coordinación más amplia

Se integra con Microsoft 365, Google Workspace, Slack y Zoom

Limitaciones de Doodle

Algunos usuarios encuentran que la interfaz es difícil de navegar y poco intuitiva

Las integraciones de apps de calendario pueden ser poco fiables y causar conflictos por actualizaciones perdidas o errores de sincronización

Precios de Doodle

Free

Pro: 14,95 $ al mes por usuario

Equipo: 19,95 $ al mes por usuario (mínimo dos usuarios)

Valoraciones y opiniones sobre Doodle

G2: 4,4/5 (más de 2000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 1800 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Doodle?

Una reseña de Capterra dice:

Me encanta cómo puedes ofrecer opciones a tu equipo enviándoles un Doodle.

Me encanta cómo puedes ofrecer opciones a tu equipo enviándoles un Doodle.

5. SimplyMeet. me (la mejor opción para reservar citas de forma fácil y sin complicaciones)

a través de SimplyMeet.me

SimplyMeet. me es un programador de reuniones que prioriza la simplicidad. Puede parecerse a Calendly, pero esta herramienta destaca por su configuración casi instantánea, incluso con múltiples integraciones.

Pero no te dejes engañar por su sencillez. SimplyMeet.me también ofrece funciones de reserva para grupos, ideales para talleres y seminarios web, en los que grandes grupos solicitan la misma franja horaria. Incluso hay una opción de uso compartido de códigos QR para que los clientes puedan escanear y reservar desde sus teléfonos.

Es compatible con la integración con Stripe y PayPal para reservas de pago, y los usuarios pueden personalizar los ajustes de disponibilidad para horarios recurrentes u ofertas de temporada. SimplyMeet.me también ofrece opciones de marca blanca para una experiencia de programación con la marca propia, lo que lo hace especialmente útil para los profesionales que tratan con clientes.

Capacidad de IA: Aunque no utiliza mucho la IA, SimplyMeet. me utiliza una lógica inteligente para automatizar los ajustes de zona horaria y sugerir franjas horarias óptimas basadas en las preferencias históricas de las reuniones y la ubicación del cliente.

Las mejores funciones de SimplyMeet.me

Organiza y gestiona todos los compromisos con un panel centralizado que visualiza todas las citas programadas, las reuniones pasadas y la información de los clientes

Optimice la facturación de las consultas durante la misma reunión con múltiples integraciones de pago

Gestiona todas las conversaciones y eventos sobre la marcha con una aplicación de administrador específica para móviles y escritorios

Limitaciones de SimplyMeet.me

Ofrece un intervalo limitado de integraciones nativas y depende de Zapier para las automatizaciones, lo que dificulta las configuraciones complejas

Carece de funciones sólidas de elaboración de informes y análisis en tiempo real para obtener información detallada sobre los patrones de las reuniones o la productividad

Comparte enlaces de reserva a través de códigos QR para acceder más rápido a eventos o tiendas

Ofrece integraciones con Zapier, Microsoft 365 y Google para sincronizar calendarios

Precios de SimplyMeet.me

Particulares: Gratis, gratuito/a

Profesional: 11,99 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre SimplyMeet.me

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: 4,7/5 (más de 80 opiniones)

6. Acuity Scheduling (ideal para empresas de servicios)

a través de Acuity Scheduling

¿Busca una herramienta de programación flexible que se adapte a su modelo de negocio? Acuity Scheduling es una gran opción gracias a su enfoque en los flujos de trabajo basados en servicios. La solución se centra en tipos de citas y duraciones de servicios únicos y centrados en el cliente.

Acuity también cuenta con amplias opciones de formato que se adaptan a los temas de las marcas. Puedes utilizar sus ajustes de configuración para personalizar los detalles más minuciosos, las suscripciones personalizadas y los precios basados en el volumen según el calendario del usuario del servicio. Con controles de marca blanca y personalización, Acuity permite a salones de belleza, clínicas y consultores crear una experiencia perfecta para el cliente, desde la reserva hasta la facturación.

Es compatible con formularios de admisión, citas recurrentes, clases en grupo y confirmaciones por correo electrónico o SMS. Además, se integra con Stripe, Square, Google Calendar, Zoom, QuickBooks y más de 500 herramientas a través de Zapier, lo que lo hace ideal para empresas que desean automatizar todo el ciclo de vida del cliente.

Capacidad de IA: Acuity incluye una lógica de programación inteligente que recomienda las franjas horarias ideales para las citas en función de la duración del servicio, la disponibilidad del profesional y las zonas horarias de los clientes. También puede ajustar automáticamente la disponibilidad durante los periodos de mayor actividad en función del volumen de reservas.

Las mejores funciones de Acuity Scheduling

Domina las ventas adicionales con sus opciones de complementos personalizados en la página de programación

Optimice su carga de trabajo de citas y realice un seguimiento de las citas específicas de cada ubicación con acceso a múltiples recursos y direcciones de tiendas

Cree y envíe facturas con los detalles de los servicios y los clientes rellenados automáticamente en un formato prediseñado

Ofrece certificados de regalo, códigos de descuento y planes de pago personalizados

Sincronice automáticamente los calendarios de los miembros del personal y las salas de servicio

Límites de Acuity Scheduling

Algunos usuarios informan de que el sitio web falla al exportar citas

Carece de personalización en los portales, especialmente en la página de inicio de la agenda del cliente

El acceso a múltiples recursos y salas solo está disponible en planes de mayor precio

Las funciones de elaboración de informes están limitadas para operaciones a gran escala con múltiples ubicaciones

Precios de Acuity Scheduling

Emergente: 20 $ al mes por usuario

En crecimiento: 34 $ al mes por usuario

Powerhouse: 61 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Acuity Scheduling

G2: 4,7/5 (más de 400 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 5700 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Acuity Scheduling?

*Una reseña de G2 dice

Puedes empezar sin tener ninguna experiencia en CRM ni CS y utilizarlo, y te resultará tan fácil como dar un paso. Para mí fue la solución perfecta para programar, reservar, gestionar el calendario y realizar un seguimiento de las citas con los clientes.

Puedes empezar sin tener ninguna experiencia en CRM ni CS y utilizarlo, y te resultará tan fácil como dar la vuelta a la mano. Para mí fue la solución perfecta para programar, reservar, gestionar el calendario y realizar un seguimiento de las citas con los clientes.

7. Zoho Bookings (ideal para equipos que utilizan el ecosistema Zoho)

a través de Zoho Bookings

Zoho Bookings es la solución ideal para equipos que desean permanecer dentro del mismo ecosistema, y además es muy eficaz. Su interfaz unificada facilita la planificación diaria, mientras que los entornos de trabajo dedicados simplifican la colaboración.

La solución también sugiere múltiples tipos de reuniones adaptadas a tu sector durante la configuración. Y si tu equipo tiene llamadas únicas, los administradores pueden añadir tipos de eventos personalizados para cualquier cosa, desde revisiones de rentabilidad hasta celebraciones de cumpleaños.

Además, los gerentes pueden añadir una automatización ligera con desencadenantes específicos en un solo clic para todas aquellas reuniones internas que siguen a una llamada de un cliente. Zoho Bookings se integra con Zoho CRM, Zoho Desk, Zoho SalesIQ y sus sistemas de pago, lo que permite la automatización completa del ciclo de vida desde el cliente potencial hasta la reunión y el seguimiento.

Capacidad de IA: cuando se utiliza dentro del ecosistema de Zoho, Zoho Bookings puede aprovechar el asistente de IA de Zoho, Zia, para rellenar automáticamente los datos de los formularios, analizar las tendencias de las reservas y recomendar acciones de seguimiento basadas en el comportamiento de los clientes y la frecuencia de las citas.

Las mejores funciones de Zoho Bookings

Organiza tu día como quieras con reglas sencillas, como desactivar la reprogramación o establecer un periodo mínimo de aviso

Permita a los clientes actualizar sus citas y acceder a su historial por su cuenta con un portal de clientes dedicado

Integra instantáneamente todo el ecosistema Zoho, incluyendo Zoho CRM, SalesIQ, Zohodesk y sus plataformas de pago integradas

Asigna diferentes servicios a diferentes miembros del equipo y sincroniza los horarios en tiempo real

Utiliza webhooks y API para desencadenar flujos de trabajo externos o actualizaciones de CRM

Limitaciones de Zoho Bookings

Viene con un plan gratuito muy restrictivo, lo que lo hace más adecuado para grandes empresas y equipos

Configurarlo sin un ecosistema Zoho existente es un proceso tedioso y poco intuitivo que requiere conocimientos especializados

Las opciones de interfaz y personalización son limitadas fuera del paquete Zoho

Precios de Zoho Bookings

Gratis para siempre

Básico: 8 $ al mes por usuario

Premium: 12 $ al mes por usuario

Flex: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Zoho Bookings

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: 4,5/5 (más de 40 opiniones)

📖 Lea también: Las mejores soluciones de software para la gestión de reuniones y agendas

8. OneCal (la mejor para sincronizar y personalizar calendarios)

a través de OneCal

Para manejar todos los calendarios sin cambiar de pestaña, OneCal suele aparecer entre las mejores opciones. Su diseño, que prioriza la privacidad, te permite controlar qué detalles se sincronizan entre los calendarios, desde los títulos hasta las listas de asistentes. Si deseas mantener privadas tus citas personales, OneCal puede bloquear instantáneamente ese tiempo como «Ocupado».

Más allá de la sincronización, las páginas de reservas de OneCal cuentan con elementos como enlaces a redes sociales para impulsar la participación y mostrar tu marca. También puedes insertar una URL personalizada que redirija a los invitados a una página de recursos o de agradecimiento una vez realizada la reserva. Los usuarios pueden personalizar el idioma y el formato de las invitaciones, lo que hace que la experiencia se adapte mejor a públicos globales o especializados.

OneCal también se integra con Outlook, Microsoft 365 y Google Workspace, y ofrece sincronizaciones multidireccionales entre varios calendarios, para que las reuniones nunca coincidan, ni siquiera entre cuentas personales y de trabajo.

Capacidad de IA: OneCal utiliza reglas de sincronización inteligentes para detectar posibles conflictos y actualizar automáticamente los eventos que se solapan entre plataformas, lo que garantiza que tu disponibilidad refleje siempre los últimos datos introducidos, incluso en diferentes zonas horarias o cuentas.

Las mejores funciones de OneCal

Controle lo que se sincroniza entre sus calendarios personales, de trabajo y de clientes individuales con sus capacidades de sincronización multidireccional

Oculte títulos y detalles según sus preferencias con automatizaciones, colores predefinidos, respuestas por correo electrónico y mucho más

Cambia el idioma en el que se presentan las invitaciones y atiende a un equipo global con las traducciones de enlaces de programación de OneCal

Personaliza las páginas de reserva con tu marca, enlaces de redireccionamiento y campos de interacción

Se integra con los calendarios de Google, Microsoft y Apple para una gestión perfecta

Limitaciones de OneCal

A algunos usuarios les resulta difícil compartir la disponibilidad de su equipo o coordinar eventos con sus compañeros

Solo es compatible con integraciones de calendarios populares y no sincroniza archivos ni medios entre plataformas

Elaboración de informes o análisis limitados para el seguimiento de tendencias de programación o ausencias

Precios de OneCal

Starter: 6 $ al mes por usuario

Esencial: 12 $ al mes por usuario

Premium: 20 $ al mes por usuario

Valoraciones y opiniones sobre OneCal

G2: 4,8/5 (más de 20 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre OneCal?

Una reseña de G2 dice:

Muy fácil de usar, soporte FANTÁSTICO, muy fácil de integrar e implementar. Lo uso a diario. Solo la función de sincronización del calendario ya vale el precio, y la interfaz de usuario es excelente.

Muy fácil de usar, soporte FANTÁSTICO, muy fácil de integrar e implementar. Lo uso a diario. Solo la función de sincronización del calendario ya vale el precio, y la interfaz de usuario es excelente.

9. Cal. com (la mejor opción para la flexibilidad de programación de código abierto)

a través de Cal.com

Cal. com es un gestor de reuniones diseñado para priorizar el control completo sobre la programación. Como solución de código abierto, te permite alojar tus servidores y personalizar todo con tu propia marca, sin logotipos de Cal. com, solo con tu estilo.

Ahora, no se trata solo de personalización. La solución ofrece elementos esenciales como programación por turnos, reservas en calendarios de grupo e invitaciones personalizadas para gestionar de forma eficiente las reuniones de clientes o equipos.

Además, cuenta con una API dedicada para desencadenar los requisitos más complejos, como enviar recordatorios de citas, actualizar registros CRM o asignar automáticamente clientes potenciales. El mercado de plugins de la plataforma incluye herramientas de pago, formularios de consentimiento, sincronización CRM y mucho más, lo que te ofrece un control modular sobre tu pila de programación.

Capacidad de IA: Aunque está pensado principalmente para desarrolladores, Cal.com puede integrarse con servicios de IA externos a través de API, por ejemplo, para generar automáticamente confirmaciones de reservas, analizar patrones de disponibilidad o recomendar franjas horarias para reuniones basándose en el comportamiento histórico.

💡 Consejo profesional: Utiliza apps de código abierto si tu empresa ya utiliza un proveedor de nube que admite implementaciones autohospedadas. Esto reducirá rápidamente los costes de infraestructura y liberará presupuesto para personalizaciones más profundas.

Las mejores funciones de Cal.com

Dirige a los clientes directamente al equipo adecuado en función de sus datos, como el sector y el tamaño de la empresa, con un software nativo de enrutamiento de clientes potenciales

Reduzca las oportunidades perdidas con una calculadora de zona horaria integrada

Añade funciones esenciales como pagos, videollamadas, recordatorios y formularios de consentimiento en cuestión de segundos con el mercado de plugins de Cal.com

Aloje el servicio en su propio dominio con compatibilidad total con marca blanca

Crea flujos de trabajo modulares con la API para desarrolladores y los complementos comunitarios de Cal.com

Limitaciones de Cal.com

La configuración y el mantenimiento requieren conocimientos técnicos

El uso de la función API puede resultar bastante caro

Menos opciones plug-and-play para usuarios sin conocimientos técnicos

Precios de Cal.com:

Particulares: Gratis

Teams: Desde 15 $ al mes por usuario

Organizaciones: 37 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Cal. com:

G2: 4,3/5 (más de 30 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

10. YouCanBookMe (la mejor para integraciones con calendarios)

a través de YouCanBookMe

Si tu equipo tiene que hacer malabarismos con proyectos urgentes, adoptar YouCanBookMe es una decisión inteligente. Más allá de la sincronización en tiempo real y los bloques de amortiguación, destaca por sus profundas integraciones, desde Mailchimp y WordPress hasta Google Analytics y Pixel.

YouCanBookMe también es compatible con la disponibilidad compartida entre miembros y reglas de disponibilidad detalladas, perfectas para gestionar proyectos interfuncionales o vacaciones. No necesitarás seguimientos manuales gracias a las confirmaciones automáticas, las opciones de reprogramación o las secuencias de recordatorios. Los formularios de reserva también pueden incluir lógica condicional, lo que te permite precalificar instantáneamente a los clientes potenciales, clasificar las solicitudes de soporte o dirigir las reuniones internas al compañero de equipo adecuado.

La plataforma altamente personalizable permite a los equipos controlar los mensajes, la marca, la gestión de zonas horarias y el comportamiento de redireccionamiento tras la reserva. También puedes integrar webhooks, Zapier o scripts personalizados para desencadenar acciones en CRM, bases de datos u otros sistemas internos.

Capacidad de IA: YouCanBookMe ha introducido recientemente sugerencias de reserva inteligentes que ajustan automáticamente los tiempos de espera y la duración de las reuniones en función del tipo de cita, la urgencia y el comportamiento de reservas anteriores.

Las mejores funciones de YouCanBookMe

Precalifique a los clientes potenciales y clasifique las llamadas de soporte con formularios de reserva basados en lógica condicional

Realice reuniones de grupos grandes en un solo intervalo de tiempo con configuraciones de capacidad de sesión

Acelera las reservas con formularios personalizados que se rellenan automáticamente y capturan los datos del enlace URL

Integra con Google Calendar, Microsoft Outlook, Mailchimp y webhooks

Personaliza la marca, las confirmaciones, los seguimientos y las páginas de redireccionamiento para cada tipo de reserva

Limitaciones de YouCanBookMe

Algunos usuarios informan que el tiempo de respuesta del soporte al cliente es un poco más largo

Algunos cambios deben actualizarse manualmente en cada calendario conectado

Las conexiones (a internet) permitidas en los planes Free y Individual son limitadas

Las conexiones (a internet) permitidas en los planes Free e Individual son limitadas

Precios de YouCanBookMe

Free

Individual: 9 $ al mes por usuario

Profesional: 13 $ al mes por usuario

Teams: 18 $ al mes por usuario

Valoraciones y opiniones sobre YouCanBookMe

G2: 4,7/5 (más de 1900 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 340 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre YouCanBookMe?

*Una reseña de Capterra dice

Me gusta mucho cómo YouCanBook. me se sincroniza con mi calendario y bloquea automáticamente los horarios en los que no estoy disponible para reservar una reunión con un nuevo usuario. También me gusta la facilidad de uso tanto para mí como para la persona que completa la reserva en mi sitio web.

Me gusta mucho cómo YouCanBook. me se sincroniza con mi calendario y bloquea automáticamente los horarios en los que no estoy disponible para reservar una reunión con un nuevo usuario. También me gusta la facilidad de uso tanto para mí como para la persona que completa la reserva en mi sitio web.

Reuniones perfectas y gestión del tiempo con ClickUp

Las herramientas de programación adecuadas te permiten aumentar considerablemente tu productividad y la de todo tu equipo. Con calendarios accesibles y sincronización de datos en tiempo real, las reuniones se convierten en un potente trampolín hacia el valor real de tu empresa.

Aunque esta lista destaca muchas opciones sólidas, conformarse con apps que se conectan bien con tu ID de usuario de Outlook o Google Calendar no es suficiente. Necesitas una programación inteligente, integraciones amplias, encuestas grupales e información basada en IA. Ahí es donde ClickUp supera al resto.

Asociarse con ClickUp también significa combinar reuniones con tareas, análisis y automatizaciones integrales en una plataforma perfecta.

