Plantillas gratuitas de presupuesto para startups para planear, realizar un seguimiento y optimizar las finanzas

Más de dos tercios de las startups nunca ofrecen un rendimiento positivo a los inversores. Y no es necesariamente porque la idea o el modelo de empresa sean defectuosos. A veces, el problema es la gestión del dinero.

Normalmente empieza con pequeñas cosas. Algunos gastos de empresa que no esperabas. Un esfuerzo en la contratación. Una factura de marketing que llega demasiado pronto. En poco tiempo, ves cómo tu saldo se reduce sin tener una forma clara de detenerlo.

Ahí es donde entra en juego una plantilla de presupuesto sólida para startups. Te ayuda a correlacionar lo que vas a gastar, lo que vas a ganar y lo que necesitarás para seguir adelante. No es necesario que la crees desde cero ni que hagas conjeturas.

En esta guía encontrarás las mejores plantillas de presupuesto para startups, gratuitas y fáciles de usar, para realizar el seguimiento de los gastos, planear el crecimiento y adelantarte a un paso del caos.

🧠 Dato curioso: La palabra «presupuesto» proviene del latín bulga, que significa «bolsita». Esto dio lugar al francés antiguo bougette, diminutivo de bouge, que significa «bolsa de cuero».

¿Qué son las plantillas de presupuesto para startups?

Una plantilla de presupuesto para startups es un formato que te permite organizar los costes iniciales, realizar una previsión de ingresos y llevar el seguimiento de los gastos reales. Incluye elementos comunes como el alquiler, el software, las nóminas y el marketing. Puedes utilizar una plantilla de presupuesto para startups para ayudarte a elaborar un presupuesto de empresa que refleje tus prioridades.

Para los fundadores que se encuentran en una fase inicial, es una forma práctica de estimar la tasa de consumo de capital, supervisar los gastos generales y mantenerse en línea con las metas financieras a largo plazo.

Muchas plantillas también cuentan con la compatibilidad para crear un estado de pérdidas y ganancias y detectar deficiencias antes de que se conviertan en problemas.

Tanto si estás en fase de prelanzamiento como si estás creciendo rápidamente, un presupuesto le da a tu startup la disciplina necesaria para crecer con enfoque. Y con la plantilla adecuada, podrás dedicar menos tiempo a crear hojas de cálculo y más tiempo a desarrollar tu empresa.

¿Qué caracteriza a una buena plantilla de presupuesto para startups?

Para sacar el máximo partido a tu plantilla de presupuesto para startups, asegúrate de que la que elijas incluya las siguientes funciones:

elementos principales*: incluye categorías esenciales como alquiler, salarios, software, equipo de ventas y marketing para cubrir todos los gastos típicos de una startup

desglose de los costes de puesta en marcha*: Separa los costes estimados únicos de puesta en marcha de los gastos recurrentes cruciales para mayor claridad y plan a largo plazo

proyecciones de ingresos*: estima los ingresos previstos de diferentes fuentes para realizar un seguimiento del potencial de crecimiento

comparación entre datos reales y de proyecto*: muestra los datos en paralelo para evaluar la precisión financiera y ajustar los planes rápidamente

sección de la cuenta de resultados*: resumir los ingresos, los gastos y el resultado neto para comprender la salud financiera de un vistazo

controlador del flujo de caja*: supervisa cuándo entra y sale el dinero para evitar déficits

opciones de personalización*: edición de las categorías y de los campos para reflejar tu modelo de empresa y tus prioridades únicas

resumen general*: Ofrece una panorámica clara mensual o trimestral para que puedas detectar tendencias y tomar decisiones informadas

👀 ¿Sabías que...? La falta de capitalización es una de las principales razones por las que fracasan las startups. Por lo tanto, al elaborar el presupuesto de una startup, no te centres solo en las unidades de productos vendidos, sino que Zoom la perspectiva y ten en cuenta el panorama general. Ten en cuenta los préstamos, los gastos generales y cómo distribuirás los recursos a lo largo del tiempo. Asegurarte de tener acceso a una financiación flexible y una vista clara de tu flujo de caja es clave para mantenerte a flote y crecer de forma inteligente.

Plantillas de presupuesto para startups

Las siguientes plantillas te ayudarán a realizar un seguimiento de los costes, planear con antelación y mantener la eficiencia. Úsalas para ver dónde va tu dinero y cuánto tiempo te durará. ¡Elige la que más te convenga y empieza a elaborar tu presupuesto!

1. Plantilla de presupuesto simple de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Realice un seguimiento de los ingresos, los gastos y el flujo de caja neto con la plantilla de presupuesto simple de ClickUp

Si estás empezando desde cero, la plantilla de presupuesto simple de ClickUp te ofrece una forma clara de elaborar el presupuesto de tu startup sin complicaciones. Desglosa tus finanzas en lo que realmente necesitas: ingresos, gastos y totales mensuales.

Añade Campos personalizados de ClickUp para detalles como importes presupuestados, gastos reales, información de proveedores y fechas de pago, para que siempre sepas exactamente dónde está tu dinero

utiliza esta plantilla para:*

Crea un presupuesto limpio desde cero utilizando cinco vistas personalizadas específicas: plan presupuestario, ingresos, gastos, efectivo neto y primeros pasos

Edita 16 Campos personalizados para realizar un seguimiento de los ingresos y gastos de tu empresa

Realiza un seguimiento del flujo de caja real frente al proyecto para adelantarte al gasto mensual

Organiza y realiza un seguimiento de las tareas con los estados personalizados «Completar» y «Nueva entrada»

Actualiza los estados para mantener informados a tus socios

🔑 Ideal para: Fundadores que necesitan una plantilla de presupuesto básica y editable para mantener el control desde el primer día.

📖 Leer también: Trucos para optimizar la gestión de gastos y el flujo de trabajo de tu Teams

2. Plantilla de presupuesto de marketing de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Plan, realiza un seguimiento y ajusta tus campañas con la plantilla de presupuesto de marketing de ClickUp

Todas las campañas de marketing tienen un coste. La plantilla de presupuesto de marketing de ClickUp te ayuda a mantenerte al día desglosando tu presupuesto por tipo, meta y rendimiento. Esta plantilla te permite ver qué está haciendo cada campaña y cómo lo está haciendo.

utiliza esta plantilla para:*

Realiza un seguimiento del gasto a través de cinco vistas: cronograma, seguimiento de costes, gasto por tipo de campaña, metas de marketing y primeros pasos

Clasifica los elementos por plataforma, tipo de campaña e impacto utilizando Campos personalizados

Actualiza el estado del presupuesto (Terminado, En curso, En espera, No activo) para que tu equipo sepa qué está activo

Identifica qué campañas se han excedido o no han alcanzado el presupuesto antes de que se conozcan los resultados

Alinea cada dólar con las Metas de ClickUp para evitar desviaciones presupuestarias

🔑 Ideal para: Startups que realizan campañas eficientes en múltiples canales y necesitan centrarse en el retorno de la inversión.

💡Bonificación: ClickUp for Finance Teams ofrece una solución optimizada para gestionar y realizar previsión de presupuestos. Puedes crear paneles personalizados de ClickUp para obtener una vista general de dónde va tu dinero, realizar un seguimiento de las asignaciones presupuestarias, supervisar los gastos reales y ver los beneficios, todo en un solo lugar y en tiempo real.

3. Plantilla de presupuesto para proyectos de ClickUp con WBS

Obtenga una plantilla gratuita Desglosa las tareas, asigna los costes y mantén el presupuesto con la plantilla ClickUp Project Budget with WBS

Dirigir un proyecto sin una estructura clara es arriesgado: los costes se acumulan, los cronogramas se incumplen y nadie sabe cuál es la situación. La plantilla ClickUp Project Budget with WBS te ofrece la estructura que necesitas para gestionar los presupuestos sin perder de vista el trabajo.

utiliza esta plantilla para:*

Divida las metas de su proyecto en tareas de ClickUp más pequeñas y fáciles de seguir utilizando la estructura de desglose del trabajo (WBS)

Asigna a cada tarea un coste fijo o variable, un cronograma y un propietario, para que nada se te escape

Utiliza Campos personalizados para la fase del proyecto, el tipo de tarea y los detalles del presupuesto para mantenerte organizado

Alinea al equipo con estados como «Pendiente», «en curso» y «Terminada»

Intercambia ideas con las partes interesadas y conviértelas en acciones coordinadas utilizando las pizarras de ClickUp

🔑 Ideal para: Fundadores de startups y gestores de proyectos que desean controlar los costes y cumplir los plazos sin complicar demasiado el proceso.

👀 ¿Sabías que solo el 29 % de los proyectos se completan de forma exitosa? La mayoría fracasa debido a desviaciones en el alcance, desajustes o metas poco claras, riesgos que podrían desestabilizar fácilmente a una startup incipiente. Un alcance claro del proyecto soluciona eso. Establece expectativas, define lo que está incluido y lo que no, y mantiene a tu equipo centrado en lo que importa. Así es como se termina lo que se empieza. ¿Necesitas ayuda para redactar una? Lee la guía completa de ClickUp sobre cómo definir y gestionar el alcance de un proyecto.

4. Plantilla de presupuesto Business de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Desglosa los costes, realiza el seguimiento de los ingresos y detecta las deficiencias con la plantilla de presupuesto de empresa de ClickUp

La plantilla de presupuesto empresa de ClickUp está diseñada para fundadores que necesitan una vista clara de los ingresos, los gastos y los retrasos. Te permite realizar el seguimiento de los gastos proyectados y reales de los equipos, tiendas o departamentos.

utiliza esta plantilla para:*

Determina cuánto dinero necesitas asignar a las diferentes áreas de tu empresa en ClickUp Documento

Realiza un seguimiento de los presupuestos por tienda, departamento o equipo con vistas preestablecidas como la guía de inicio, el seguimiento del presupuesto y el presupuesto general

Clasifica las entradas con Campos personalizados para el tipo de gasto, el tipo de producto, el tipo de empleo y el estado de la proyección

Supervisa el rendimiento con estados como «Abierto», «Para revisión» y «Aprobado»

Detecta a tiempo las deficiencias financieras consultando los totales por equipo, producto y categoría

Mejora el seguimiento del presupuesto con acciones como comentarios , recordatorios automáticos y seguimiento en múltiples ubicaciones

🔑 Ideal para: propietarios de negocios que necesitan una forma sencilla de gestionar las finanzas de la empresa sin tener que rebuscar en hojas de cálculo.

💡 Bonificación: Si quieres agilizar y facilitar las cosas a tu equipo mediante.. Búsqueda instantánea de archivos en ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint y la web

Utiliza Talk to Texto para preguntar, dictar y dar comando a tu trabajo con la voz, sin necesidad de usar las manos y desde cualquier lugar

Sustituye herramientas de IA inconexas como ChatGPT, Claude y Perplexity por una única solución independiente de LLM y preparada para Enterprise Prueba ClickUp Brain MAX , la superapp de IA que realmente te entiende, porque conoce tu trabajo. No se trata de otra herramienta de IA más que añadir a tu colección. Es la primera app de IA contextual que las sustituye a todas

5. Plantilla de presupuesto para eventos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Realiza un seguimiento de todos los costes, desde el lugar del evento hasta los proveedores, con la plantilla de presupuesto para eventos de ClickUp

Los eventos pueden suponer una gran pérdida de dinero si no se tiene cuidado. La plantilla de presupuesto para eventos de ClickUp te ayuda a mantenerte al día mediante el seguimiento de los costes línea por línea. Está diseñada para planificadores que necesitan ver el conjunto a nivel macro y micro: lo que se ha gastado, lo que está pendiente y lo que queda.

utiliza esta plantilla para:*

Registra todos los gastos en una vista Lista clara, tanto los plan como los reales

Etiqueta los elementos por tipo: catering, logística, locales, marketing

Marca las entradas con Campos personalizados para gestionar los gastos y visualizar el presupuesto

Realice un seguimiento del estado con rótulos claros como «Pendiente», «en curso» y «Completada» para supervisar el progreso

Mantente al tanto de los costes pendientes para que nada te pille desprevenido

🔑 Ideal para: equipos de startups o planificadores independientes que gestionan eventos con márgenes ajustados y sin margen para sorpresas.

6. Plantilla de gestión de proyectos presupuestados de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Estructura las fases de tu proyecto, supervisa los costes y mantén el control con la plantilla de gestión de proyectos presupuestados de ClickUp

¿Diriges un proyecto sin un control presupuestario estricto? Es arriesgado. La plantilla de gestión de proyectos presupuestados de ClickUp te ofrece una estructura para gestionar los costes, los cronogramas y las tareas sin perder el control.

utiliza esta plantilla para:*

Organiza las tareas como abiertas o completadas para realizar un seguimiento del progreso

Realiza un seguimiento de lo que queda por gastar utilizando campos como «Presupuesto restante», «Presupuesto del proyecto » y «Dentro del presupuesto»

Marca los detalles clave con Campos personalizados para notas, miembros del equipo y fase del proyecto

Visualiza el cronograma del proyecto con un gráfico (diagrama de) Gantt e identifica las áreas que se pueden mejorar

Cambia entre cinco vistas claras: Guía de inicio, Presupuesto, Calendario del proyecto, Fases del proyecto y Estado de las actividades

🔑 Ideal para: gestores de proyectos que necesitan mantener la supervisión financiera mientras mantienen el seguimiento de los proyectos.

7. Plantilla de gestión de costes de proyectos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Calcula, aprueba y realiza un seguimiento de todos los gastos de cada proyecto de principio a fin con la plantilla de gestión de costes de proyectos de ClickUp

Todos los proyectos tienen partes móviles, y cada una de ellas cuesta dinero. La plantilla de gestión de costes de proyectos de ClickUp te ayuda a mantenerte a la vanguardia mediante el seguimiento de cada gasto, su estado de aprobación y su ubicación en el proceso. Está diseñada para Teams que manejan múltiples presupuestos y aprobaciones y que necesitan evitar retrasos y mantener el gasto bajo control.

utiliza esta plantilla de presupuesto para startups para:*

Registra todos los costes en la tabla de costes del proyecto con campos para el coste estimado, el coste real y la variación

Realice un seguimiento del estado de las aprobaciones en un tablero específico: «En espera», «Aprobado» o «Necesita cambios»

Planifica el inicio y la finalización de tus tareas con la vista de calendario

Crea tareas periódicas personalizadas en ClickUp para ayudarte a estar al día con los plazos de pago (una vez que marcas una factura como pagada, ClickUp crea automáticamente la tarea del mes siguiente por ti)

Realice un seguimiento de los elementos de costo desde su envío hasta su aprobación, para que nada detenga el progreso

🔑 Ideal para: gestores de proyectos que necesitan un control más estricto del gasto, especialmente cuando hay varias partes interesadas que deben revisar cada elemento.

💡 Consejo profesional: ¿Quieres mantener tus proyectos dentro del presupuesto y evitar sorpresas financieras? El software de presupuesto de proyectos puede ayudarte a realizar el seguimiento de los gastos, a realizar la previsión de los costes y a mantenerte organizado financieramente de principio a fin.

8. Plantilla de propuesta presupuestaria de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Elabora propuestas presupuestarias claras y concisas para tu equipo y las partes interesadas con la plantilla de propuesta presupuestaria de ClickUp

La plantilla de propuesta presupuestaria de ClickUp está pensada para Teams que necesitan presentar los costes de los proyectos de forma estructurada y rápida. En ella se detallan todos los elementos, desde los gastos puntuales hasta los gastos generales, y se simplifica el proceso de aprobación.

utiliza esta plantilla para:*

Describe los gastos detallados del presupuesto de la startup utilizando la vista Lista para mayor claridad

Visualiza los cronogramas y las dependencias con la vista de diagrama de Gantt

Supervisa el progreso de las propuestas mediante estados personalizados como «Borrador», «En revisión» y «Aprobado»

Personaliza los campos para incluir los costes estimados, el gasto real y la variación para un seguimiento preciso

Colabora con las partes interesadas asignando tareas y haciendo ajustes de plazos para que todos estén en sintonía

🔑 Ideal para: Jefes de proyecto y equipos de startups que crean solicitudes de presupuesto que deben ser precisas, rápidas y estar listas para su aprobación.

📖 Leer también: Plantillas gratuitas para propuestas presupuestarias en Excel y ClickUp

9. Plantilla de informe de gastos mensuales de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Registra, clasifica y revisa los gastos de tu empresa con la plantilla de informe de gastos mensuales de ClickUp

En una startup, los pequeños gastos se acumulan rápidamente. Cafés, suscripciones a software, recibos de viajes... Si no haces seguimiento de ellos, acabarás perdiéndolos. La plantilla de informe de gastos mensuales de ClickUp te ayuda a registrarlo todo en un solo lugar.

utiliza esta plantilla para:*

Registra todos los gastos con campos para la fecha, el importe, el empleado, la categoría y las notas

Clasifica los gastos al instante utilizando etiquetas de tareas predefinidas, como «Transporte», «Comidas» y «Software»

Realiza un seguimiento de quién gasta qué y por qué con un desglose detallado por empleado

Marca los cargos duplicados o recurrentes para que puedas reducir el gasto innecesario antes de que crezca

Revisa el gasto total por categoría o persona al final de cada mes para tomar mejores decisiones

🔑 Ideal para: Fundadores y responsables financieros que necesitan una forma clara y repetible de elaborar informes sobre los gastos del equipo.

👀 ¿Sabías que...? El primer uso del término «presupuesto» en relación con la planificación financiera aparece en un folleto de 1733, The Budget Opened, de William Pulteney, primer conde de Bath. Pulteney utilizó el término «presupuesto» para criticar la política fiscal del gobierno sobre el vino, entre otras cosas.

10. Plantilla de informe presupuestario de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Realiza un seguimiento de los ingresos, los gastos y las diferencias presupuestarias con la plantilla de informe presupuestario de ClickUp

Los números no mienten, pero pueden ocultar información. La plantilla de informe presupuestario de ClickUp los saca a la luz para garantizar la transparencia. Está diseñada para comparar el presupuesto de tu startup con el rendimiento real.

Utiliza esta plantilla para:

Registra los ingresos y los gastos reales en categorías clave, todo en un solo lugar

Compara los gastos plan con los reales para detectar las diferencias antes de que aumenten

Señala los excesos, los objetivos no alcanzados o los ahorros inesperados con los Campos personalizados

Etiqueta cada elemento por departamento, motivo de la variación o proyecto para establecer la conexión (a internet) entre el gasto y los resultados

Haga vista de los totales en la parte superior y de los detalles de cada elemento en la parte inferior, para que nada quede oculto

🔑 Ideal para: Fundadores de startups y responsables financieros que desean una forma sencilla de revisar los gastos y controlar las metas.

📖 Lea también: Plantillas gratuitas para organizar facturas y realizar un mejor seguimiento de sus gastos

11. Plantilla de gestión financiera de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Realiza un seguimiento de las aprobaciones, los pagos y las tareas financieras con la plantilla de gestión financiera de ClickUp

Cuando se gestionan las finanzas, el tiempo es importante. Un retraso en una tarea puede retrasar una docena más. Esta plantilla de gestión financiera de ClickUp te ayuda a mantener cada paso en marcha, desde la solicitud inicial hasta la aprobación final.

Utiliza esta plantilla para:

Realice un seguimiento de los flujos de trabajo financieros con 28 estados personalizados, como «Firmado», «En revisión» y «Pendiente de aprobación»

Ve las tareas en el formato que más te convenga: lista, calendario o un tablero paso a paso «Empieza aquí»

Organiza los pagos, los presupuestos y el seguimiento de los proveedores con etiquetas, fechas de límite y categorías

Asigna responsabilidades y realiza el ajuste de recordatorios para que nada quede sin resolver

Gestiona las operaciones diarias con claridad utilizando ClickUp Project Time Tracking , dependencia y alertas automáticas

🔑 Ideal para: equipos financieros que gestionan múltiples aprobaciones, ciclos de pago y plazos de tareas, sin complicaciones

📮 ClickUp Insight: Más de la mitad de los empleados tienen dificultades para encontrar la información que necesitan en el trabajo. Mientras que solo el 27 % afirma que es fácil, el resto se enfrenta a algún nivel de dificultad, y el 23 % lo encuentra muy difícil. Cuando el conocimiento está disperso entre correos electrónicos, chats y herramientas, el tiempo perdido se acumula rápidamente. Con ClickUp, puedes convertir los correos electrónicos en tareas rastreables, vincular chats a tareas, obtener respuestas de la IA y mucho más, todo ello en un único entorno de trabajo de ClickUp. 💫 Resultados reales: Teams pueden recuperar más de 5 horas cada semana utilizando ClickUp, lo que supone más de 250 horas al año por persona, al eliminar los procesos obsoletos de gestión del conocimiento. ¡Imagina lo que tu equipo podría crear con una semana extra de productividad cada trimestre!

12. Plantilla de informe de análisis financiero de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Analiza tendencias, compara métricas y crea informes que impulsen la toma de decisiones con la plantilla de informe de análisis financiero de ClickUp

La plantilla de informe de análisis financiero de ClickUp te ayuda a aclarar el caos financiero. Está diseñada para equipos que necesitan extraer números, detectar patrones y explicar su significado sin tener que crear un informe desde cero.

Utiliza esta plantilla para:

Realiza un seguimiento de los ingresos, los gastos, los márgenes y el flujo de caja en una vista Lista clara y editable

Destaca los cambios en el rendimiento utilizando Campos personalizados como la sección de informes, el tipo de tendencia y los indicadores clave

Documenta tus ideas, conclusiones y elementos a tomar en un solo lugar, sin más notas dispersas

Gestiona los ciclos de (elaboración de) informes con las vistas Calendario y vista Gantt, para que no se te escape ningún plazo

Organiza análisis en profundidad etiquetando los resultados por periodos de tiempo, equipos u metas financieras

🔑 Ideal para: analistas financieros y equipos de startups que necesitan presentar información clara y útil a los directivos o inversores.

13. Plantilla de gestión de cuentas de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Realice un seguimiento de las relaciones con los clientes, señale los riesgos y mantenga las cuentas en movimiento con la plantilla de gestión de cuentas de ClickUp

La plantilla de gestión de cuentas de ClickUp te ayuda a mantener un ojo en tus clientes satisfechos y en los que están abandonando. Realiza el seguimiento de las incorporaciones, las renovaciones y las señales de abandono en una sola vista. Da prioridad a las cuentas más importantes y asegúrate de que ninguna relación se quede en el olvido. Se trata de una gestión proactiva de los clientes, integrada en tu flujo de trabajo diario.

Utiliza esta plantilla para:

Realiza un seguimiento del estado de cada cuenta con estados personalizados como «Incorporación», «Cultivo», «Renovación» y «Abandono»

Registra los detalles importantes usando 10 Campos personalizados: información de contacto, fecha de cierre, notas de demostración, actividad de correo electrónico y más

Detecta a tiempo a los clientes en riesgo con vistas específicas como Cuentas de prioridad y En riesgo

Estandariza tu proceso con el Manual de intento correcto del cliente integrado para que todos los miembros del equipo sigan los mismos pasos

Encuentre y resuma la información clave de los clientes, como su estado, las comunicaciones recientes o las próximas renovaciones, simplemente preguntando a ClickUp Brain en lenguaje sencillo

🔑 Ideal para: equipos de éxito del cliente y gestores de cuentas que necesitan una forma clara y repetible de gestionar las relaciones con los clientes.

📖 Leer también: El mejor software y herramientas de cuenta con IA

14. Plantilla de libro mayor general de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Registra transacciones, clasifica entradas y mantén tus cuentas equilibradas con la plantilla de libro mayor general de ClickUp

La plantilla de libro mayor de ClickUp es tu libro mayor digital, más claro que una hoja de cálculo y diseñado para Teams que se preocupan por la precisión. Registra todos los débitos, créditos y referencias en un solo lugar. Tanto si estás conciliando extractos como preparándote para la temporada de impuestos, esto mantiene tus registros claros, fáciles de buscar y listos para la auditoría.

Utiliza esta plantilla para:

Registra cada transacción con campos para el título de la cuenta, débito, crédito, referencia y recibo

Realiza un seguimiento de la actividad de la cuenta en tiempo real utilizando estados como «Abierto» y «Completada»

Consulte los resúmenes financieros clave en las vistas de transacciones, pérdidas y ganancias, balance general y libro mayor

Marca rápidamente las entradas que no coincidan, los cargos duplicados o las lagunas en tus registros

Asigna entradas para su revisión o seguimiento, de modo que tu equipo se mantenga alineado

🔑 Ideal para: responsables financieros y contables que necesitan una forma fiable de realizar el seguimiento del flujo de caja sin tener que crear un sistema desde cero.

15. Plantilla de diario de cuenta de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Registra entradas, cuadra libros y realiza un seguimiento de cada movimiento financiero con la plantilla de diario contable de ClickUp

Si tus cuentas no cuadran, aquí es donde debes mirar primero. La plantilla de diario contable de ClickUp te ofrece un lugar estructurado para registrar transacciones (fecha, cuenta, importe y nota) en una sola vista.

Utiliza esta plantilla para:

Registra cada entrada con campos para la fecha, el tipo de diario, el recibo, el número de entrada y el débito

Registra los elementos con detalles claros y listos para la auditoría: débitos, créditos, descripciones y referencias

Trabajo en la vista Tabla para realizar entradas rápidas, al estilo de una hoja de cálculo

Realice un seguimiento del progreso con estados como «Abierto» y «Completada»

Cambie a la vista de diario para ver el panorama completo y detectar errores rápidamente

Pide a ClickUp Brain una panorámica de tus entradas recientes en el diario, detecta tendencias en tus débitos y créditos o genera resúmenes rápidos de tu rendimiento financiero

🔑 Ideal para: contables y equipos financieros que buscan una forma de dependencia para realizar el seguimiento de las transacciones diarias y mantener los registros contables de los proyectos en orden.

Si estás acostumbrado a Excel, también puedes utilizar los campos de fórmula de ClickUp, que son similares a los de Excel, pero te permiten realizar cálculos directamente en tus tareas. Echa un vistazo al vídeo a continuación. 👇🏼

16. Plantilla de balance general de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Realiza un seguimiento de los activos, pasivos y patrimonio neto con la plantilla de balance general muestra de ClickUp

No necesitas un director financiero solo para comprender tu posición financiera. La plantilla de balance general de ClickUp te ayuda a lista los activos, pasivos y patrimonio neto en una vista estructurada, para que puedas tomar decisiones informadas sin distracciones. Es rápida de usar, fácil de actualizar y está diseñada para Teams que necesitan una visión clara.

Utiliza esta plantilla para:

Lista los activos corrientes y fijos junto con los pasivos a corto y largo plazo, todo en una única vista estructurada

Desglose los datos financieros por departamento, ubicación o periodo de tiempo para detectar tendencias y orientar las decisiones

Mantén los datos limpios con estados como Borrador, En revisión y Aprobado para marcar el trabajo en curso frente a los informes finalizados

Configura recordatorios periódicos para revisar y actualizar tu balance general a intervalos regulares con ClickUp Automatización

🔑 Ideal para: propietarios de pequeñas empresas y equipos financieros que buscan una forma sencilla de gestionar y revisar la posición financiera.

💡 Consejo profesional: Los emprendedores deben revisar y verificar periódicamente sus balances para comprobar que sean precisos y que estén completos, no solo al final del año, sino a lo largo de todo el año. Esto significa comprobar que no haya errores matemáticos, asegurarse de que todos los activos y pasivos estén correctamente clasificados y cotejar los datos con otros estados financieros para garantizar su coherencia. De este modo, detectará las discrepancias a tiempo y mantendrá una visión clara de la salud financiera de su Business.

17. Plantilla de presupuesto para startups en hoja de cálculo de Coefficient

vía Coefficient

Esta plantilla de hoja de cálculo para el presupuesto de una startup de Coefficient te ayuda a organizar todo: los costes iniciales, los ingresos proyectados, las fuentes de financiación y los gastos reales, para que puedas ver dónde va tu dinero y cuánto tiempo te durará.

utiliza esta plantilla para:*

Automatiza la asignación presupuestaria, las previsiones financieras y los cálculos

Realiza un seguimiento de las fuentes de financiación, los gastos y los ingresos

Modifica las categorías y los campos para reflejar los requisitos financieros específicos de tu startup

🔑 Ideal para: Fundadores que están elaborando su primer presupuesto de empresa y necesitan un modelo claro y editable para la previsión del flujo de caja y mantenerse en el buen camino.

18. Plantilla de Excel para los costes de puesta en marcha de una empresa, de Vertex42

vía Vertex42

Los gastos inesperados pueden arruinar un lanzamiento. Esta plantilla de Excel para los gastos de puesta en marcha de una empresa te ayuda a correlacionar todo con antelación (equipos, licencias, marketing, inventario y mucho más) para que no te pillen desprevenido cuando lleguen las facturas.

Está diseñada para ofrecer flexibilidad y claridad, tanto si empiezas desde tu cocina como si abres una tienda.

Utiliza esta plantilla para:

Gestiona los gastos puntuales y recurrentes con categorías preestablecidas a las que puedes aplicar edición para adaptarlas a tu plan

Realiza un seguimiento de las fuentes de financiación para ver cómo se compara tu capital con las necesidades reales

Personaliza los elementos para sectores específicos, incluida una hoja de cálculo personalizada para restaurantes

Evita gastos irrelevantes, como el alquiler de una oficina, si vas a lanzar tu negocio desde el Inicio

Crea una imagen clara de la base financiera de tu startup para guiar las primeras decisiones

🔑 Ideal para: Emprendedores que desean una forma sencilla de planear y gestionar los gastos de lanzamiento de su empresa.

19. Plantilla de plan presupuestario para startups de Template. Net

Toda startup necesita un presupuesto básico antes de dar pasos importantes. Esta plantilla de presupuesto para startups te ofrece la estructura necesaria para planear los gastos iniciales sin complicar demasiado las cosas. Esta plantilla está disponible en varios formatos, incluidos Word, Excel, Documentos de Google y Hojas de cálculo de Google.

Utiliza esta plantilla para:

Lista los costes esenciales de la startup: equipamiento, alquiler, permisos, gastos legales y primeros salarios

Haz cada elemento personalizado para adaptarlo a tu sector, producto o ubicación

Realiza un seguimiento de los gastos proyectados y las estimaciones mensuales en una sola página

Detecta las deficiencias en la financiación o el gasto excesivo antes de que se conviertan en un problema

Utiliza la plantilla en Excel, Word, Documentos de Google o Hojas de cálculo de Google, lo que mejor se adapte a tu flujo de trabajo

🔑 Ideal para: Fundadores noveles que están elaborando el presupuesto de su empresa desde cero y buscan un documento imprimible y editable con el que empezar.

20. Plantilla de presupuesto financiero para startups de Template. Net

Poner en marcha una startup exige una plan financiera clara. La Plantilla de presupuesto financiero para startups te ofrece un lienzo en blanco para esbozar tus gastos iniciales, costes operativos y proyectos de ingresos. Diseñada para ser sencilla, te permite personalizar las entradas para adaptarlas a tu modelo de negocio específico.

Esta plantilla está disponible en formatos Word, Excel, Documentos de Google y Hojas de cálculo de Google, y es fácilmente editable y adaptable a la plataforma que elijas.

utiliza esta plantilla para:*

Realiza un seguimiento de los gastos puntuales, como los costes de configuración y los honorarios legales

Proyecto los costes operativos mensuales, incluyendo el alquiler, los servicios públicos y los salarios

Estime las posibles fuentes de ingresos y calcule los beneficios esperados

Identifica fuentes de financiación para cubrir tus gastos iniciales y continuos

🔑 Ideal para: Emprendedores que necesitan una herramienta ligera para organizar su presupuesto y mantenerse centrados en lo que realmente importa.

Crea presupuestos más inteligentes desde el primer día con ClickUp

Un presupuesto sólido no es solo algo deseable, es una cuestión de supervivencia, especialmente si se trata de una startup. Con ClickUp, no es necesario crear uno desde cero. Dispone de plantillas de presupuesto para startups ya preparadas para realizar un seguimiento de los gastos, estimar la trayectoria y supervisar el flujo de caja, sin tener que hacer malabarismos con hojas de cálculo.

ClickUp reúne tu plan, seguimiento e (elaboración de) informes en un solo lugar. Puedes etiquetar gastos, marcar excesos y comparar proyecciones con la realidad, todo ello rápidamente. Tanto si estás elaborando el presupuesto de un proyecto, un equipo o toda la empresa, ClickUp te ayuda a mantener la eficiencia y a tomar decisiones con confianza.

Y con más de 1000 plantillas gratuitas, encontrarás una que se adapte a tu estilo, a tu equipo y a tu crecimiento.

¿Listo para tomar el control de tus finanzas? Regístrate hoy mismo en ClickUp (ClickUp) de forma gratuita.