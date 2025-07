Las mejores alternativas a Loomly para una gestión más inteligente de las redes sociales en 2025

Loomly se ha labrado un nombre sólido entre los especialistas en marketing de redes sociales gracias a sus herramientas de programación, sus calendarios de contenido intuitivos y sus funciones integradas de colaboración en equipo. Es elegante, tiene una interfaz limpia y hace que sea relativamente fácil mantener el flujo de contenido.

Sin embargo, no es perfecta. La función de análisis no siempre es tan detallada como te gustaría. Además, si necesitas una automatización más avanzada, integraciones más profundas e información basada en IA, Loomly podría empezar a parecerte un poco... básica.

Y ni siquiera hablemos de lo rápido que pueden subir los precios a medida que crece tu equipo.

Si eso te suena familiar, es hora de empezar a buscar mejores opciones. En este blog, hemos hecho una lista de algunas alternativas sólidas a Loomly que ofrecen impresionantes funciones de marketing en redes sociales, análisis más avanzados y todo lo demás dentro de tu presupuesto.

Alternativas a Loomly de un vistazo

Aquí tienes un resumen rápido de las mejores alternativas a Loomly en función de sus funciones de gestión de redes sociales, estructura y precios.

Herramientas Lo mejor para Funciones clave Precios ClickUp Equipos de todos los tamaños (particulares, pequeñas empresas, medianas empresas y grandes corporaciones) IA integrada para la generación automática de informes, calendario compartido, plantillas de planificación de contenidos, herramientas de colaboración y automatización del flujo de trabajo Plan Free disponible; planes de pago a partir de 7 $ al mes por usuario Buffer Pequeñas y medianas empresas y creadores Publicación automatizada, plantillas para redes sociales y análisis en profundidad Gratis; planes de pago a partir de 6 $ al mes Hootsuite Empresas medianas y grandes Seguimiento de tendencias, seguimiento del rendimiento e IA integrada Planes de pago a partir de 149 $ al mes por usuario CoSchedule Pequeñas y medianas empresas Automatización del flujo de trabajo y programación basada en IA Gratis; planes de pago a partir de 29 $ al mes por usuario Planable Agencias de marketing a gran escala Generación de contenido con IA, historial de versiones y vista previa de publicaciones Gratis; planes de pago desde 39 $/mes por entorno de trabajo Sprout Social Empresas medianas y grandes Análisis de opiniones, escucha social y programación de contenidos Planes de pago a partir de 199 $ al mes por usuario Agorapulse Corporaciones Informes de interacción para múltiples canales, bandeja de entrada compartida y herramientas de IA para redes sociales Gratis; planes de pago a partir de 99 $/mes por usuario SocialPilot Startups y pequeñas empresas Ideas de contenido generadas por IA, bandeja de entrada unificada y gestión de anuncios Planes de pago a partir de 30 $ al mes Más tarde Empresas medianas y grandes que realizan campañas con influencers Seguimiento de influencers, sugerencias de hashtags, Linkin. bio Planes de pago a partir de 25 $ al mes Sendible Corporaciones y agencias de marketing Seguimiento UTM, análisis y sugerencias de contenido Planes de pago a partir de 29 $ al mes SocialBee Startups y creadores Ideas de contenido impulsadas por IA, reciclaje de contenido y programación de publicaciones Planes de pago a partir de 29 $ al mes

¿Por qué optar por alternativas a Loomly?

Loomly es un punto de partida sólido para la planificación de contenidos, la programación de redes sociales y la colaboración, especialmente para equipos pequeños. Sin embargo, a medida que tu estrategia de redes sociales se expanda, es posible que te enfrentes a algunas limitaciones.

Análisis limitado : carece de análisis en profundidad, como segmentación de la audiencia, tendencias de clics y seguimiento del ROI

Automatización básica : No es compatible con flujos de trabajo complejos, respuestas automáticas ni programación en varios pasos

Problemas con la escala de precios : se encarece rápidamente sin ofrecer funciones avanzadas proporcionales

Herramientas de interacción que faltan : No hay bandeja de entrada unificada ni herramientas integradas para gestionar respuestas, comentarios o mensajes directos

Escucha social limitada : ofrece información mínima y carece de funciones de escucha sólidas

Integraciones restringidas: No se conecta fácilmente con herramientas CRM especializadas, creadores de contenido de IA o software avanzado

Loomly funciona bien para la programación sencilla y el trabajo en equipo. Sin embargo, cambiar a un software de gestión de campañas más avanzado puede ser la mejor opción. Especialmente si tu objetivo es ampliar tu alcance, obtener información más detallada y flujos de trabajo más inteligentes.

🧠 Dato curioso: El famoso botón «Me gusta» de Facebook estuvo a punto de llamarse «Awesome» (Impresionante).

Las 11 mejores alternativas a Loomly

Ahora que sabes que Loomly es bastante limitante para la gestión avanzada de redes sociales y marketing de contenidos, exploremos alternativas que se adapten mejor a tus necesidades.

1. ClickUp (ideal para la planificación de contenidos, flujos de trabajo de proyectos y colaboración)

Prueba ClickUp ahora Planifica, gestiona y programa publicaciones en redes sociales fácilmente con ClickUp

ClickUp es la app, aplicación, todo lo que necesitas para trabajar, que combina gestión de proyectos, gestión del conocimiento y chat, todo ello impulsado por IA que te ayuda a trabajar más rápido y de forma más inteligente.

Va más allá de la programación de contenidos para gestionar todas tus tareas en redes sociales en un solo lugar. Piensa en análisis en profundidad y en tiempo real, IA integrada, automatización del flujo de trabajo, plantillas de redacción de contenidos para campañas en redes sociales y mucho más

Para empezar, ClickUp Calendar te ayuda a programar publicaciones en redes sociales, asignar tareas de marketing y planificar reuniones desde una interfaz unificada. Se actualiza en tiempo real, lo que garantiza que todo tu equipo esté sincronizado.

Puedes personalizar tu vista (diaria, semanal, mensual) y conectarla con Google, Outlook o Apple Calendar para gestionar todos los eventos en un solo lugar, sin tener que hacer malabarismos con múltiples apps.

Visualiza cronogramas de campañas, colabora en planes de gestión de redes sociales y accede a informes detallados con ClickUp Marketing

Te permite gestionar visualmente tu canal de contenidos arrastrando tareas desde tus secciones «Backlog» (Pendiente) o «Overdue» (Vencido) a «Priorities» (Prioridades), lo que garantiza que las publicaciones más importantes estén siempre en primer plano. A cada tarea se le puede asignar una prioridad, lo que facilita centrarse en las campañas de mayor impacto.

La sección Backlog te ayuda a realizar un seguimiento de las ideas de contenido no programadas, para que puedas llenar rápidamente los huecos de tu calendario según sea necesario. ¿Lo mejor? El calendario de ClickUp funciona con IA. Puede recomendar las horas ideales para publicar en función de tu flujo de trabajo, lo que te ayuda a optimizar fácilmente tu estrategia de contenido.

Hablando de IA, ClickUp Brain te ayuda a detectar lagunas en tu estrategia de redes sociales, resumir el progreso y generar ideas de contenido, pies de foto y publicaciones.

Resume el progreso, genera pies de foto y publicaciones, y crea estrategias para redes sociales con ClickUp Brain

Tu equipo de contenido puede crear de forma masiva pies de foto para Instagram en torno a un tema de producto, adaptarlos a diferentes plataformas e incluso redactar resúmenes completos de campañas y hojas de ruta de marketing de contenidos en cuestión de minutos. ¿Necesitas respuestas predefinidas para comentarios frecuentes o textos para anuncios pagados? ¡Brain también puede hacerlo!

En resumen, ClickUp para equipos de marketing facilita la lluvia de ideas, la elaboración de estrategias y la ejecución de campañas en redes sociales desde un solo lugar. Asigna tareas de diseño al equipo creativo y realiza un seguimiento de las aprobaciones de las publicaciones mediante estados personalizados como «Borrador», «Listo para revisar» y «Programado», y gestiona todo, desde el contenido hasta los comentarios, en un único entorno de trabajo.

¿No sabes por dónde empezar con el marketing en redes sociales? Las plantillas de planificación de redes sociales de ClickUp son un excelente punto de partida.

Obtener plantilla gratis Organiza y planifica el contenido con la plantilla avanzada para redes sociales de ClickUp

La plantilla avanzada para redes sociales de ClickUp, por ejemplo, te permite organizar las publicaciones por canales, estado de publicación y asociación. Planifica el contenido próximo, realiza un seguimiento de las colaboraciones de la marca y genera nuevas ideas basadas en las tendencias emergentes, todo en un tablero personalizable.

Las mejores funciones de ClickUp

Límites de ClickUp

Los principiantes pueden sentirse un poco abrumados al principio por las amplias y personalizables funciones de elaboración de informes de proyectos

Precios de ClickUp

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los clientes reales sobre ClickUp?

Una reseña de TrustRadius dice:

Utilizamos ClickUp para gestionar y realizar el seguimiento de nuestro proceso de creación de contenido para redes sociales y medios digitales. Esto nos permite ver el estado de cada pieza de contenido (en curso, necesita ediciones, programado, etc.) junto con quién es el diseñador principal. También elimina toda la comunicación por correo electrónico, ya que la sección de comentarios de cada tarea se puede utilizar para deliberar y delegar tareas/pasos siguientes (lo que satisface la necesidad de seguimiento y control de nuestro ciclo de creación de contenido).

💡 Consejo profesional: pasa el cursor sobre tu tarea en el Calendario de ClickUp y haz clic en Plan. Las horas disponibles se mostrarán en el calendario según la duración estimada de la tarea. A continuación, pasa el cursor sobre el día y la hora en que deseas programar la tarea, haz clic en Bloquear tiempo y añade los detalles para crear un evento.

2. Buffer (ideal para equipos pequeños e influencers que gestionan campañas en una o dos plataformas de redes sociales)

vía Buffer

Aunque Loomly es intuitivo y tiene una interfaz limpia, se inclina en gran medida hacia flujos de trabajo estructurados y sistemas de aprobación, ideales para procesos rígidos. Buffer, por otro lado, ofrece una experiencia más flexible para creadores individuales, pequeñas empresas y equipos ágiles.

Tiene una curva de aprendizaje mínima, funciones de programación de publicaciones más rápidas, plantillas para redes sociales y precios transparentes. Esto la convierte en una plataforma de gestión de redes sociales más accesible para los usuarios que desean empezar rápidamente sin tener que navegar por complejas capas de colaboración o ajustes de permisos.

Las funciones más destacadas de Buffer incluyen la programación multiplataforma, análisis completos y un asistente de IA integrado para escribir subtítulos, todo ello disponible incluso en sus planes más básicos. Además, la función Start Page permite a los usuarios crear una página de destino personalizable para dirigir el tráfico desde las biografías de las redes sociales.

Las mejores funciones de Buffer

Descubre los mejores momentos, formatos y frecuencias para publicar en todas las plataformas

Etiqueta y recicla el contenido con mejor rendimiento y guarda nuevas ideas

Identifica qué contenido funciona mejor en cada plataforma y por qué

Crea páginas de destino accesibles directamente desde las biografías de las redes sociales

Crea un hub de conocimiento con guías de estilo y estándares de contenido

Automatiza la publicación y responde a los comentarios en múltiples redes sociales

Limitaciones de Buffer

El sistema suele ralentizarse al procesar grandes conjuntos de datos

Gestionar Pinterest desde Buffer es un poco complicado

Precios de Buffer

Free Forever

Essentials: Desde 6 $ al mes

Equipo: Desde 12 $ al mes

Valoraciones y opiniones sobre Buffer

G2: 4,3/5 (más de 1000 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 1500 opiniones)

¿Qué opinan los clientes reales sobre Buffer?

Una reseña de Capterra dice:

Me encanta que puedas gestionar 3 canales gratis, ¡ha sido un recurso muy rentable para los clientes que quieren una plataforma fuera de Meta Business para planificar y programar contenidos! Buffer tiene análisis personales de LinkedIn limitados. Sin embargo, puedes conectar una cuenta personal de LinkedIn si gestionas cuentas personales.

3. Hootsuite (la mejor para aprovechar tendencias en varias cuentas de redes sociales)

vía Hootsuite

Casi 9 de cada 10 clientes recurren a las redes sociales para estar al tanto de las últimas tendencias y acontecimientos culturales. Por eso, las marcas deben realizar un seguimiento de los temas emergentes e interactuar con ellos para aumentar su visibilidad y conectar con su público.

Hootsuite combina la programación de redes sociales con capacidades de seguimiento de tendencias, algo que Loomly no ofrece. Sus mayores fortalezas residen en la gestión de redes sociales a nivel corporativo. Obtienes un panel unificado para programar, publicar, escuchar redes sociales y obtener análisis detallados de las principales plataformas.

Hootsuite también ofrece soporte de marketing de contenidos basado en IA, potentes funciones de colaboración en equipo e integraciones con herramientas como Canva, Google Drive y Adobe.

Las mejores funciones de Hootsuite

Programa publicaciones en todas las principales plataformas sociales desde un calendario fácil de usar

Realiza un seguimiento del rendimiento con análisis detallados que muestran el compromiso, el alcance y el ROI

Genera subtítulos e ideas de contenido con OwlyWriter, la herramienta de IA de Hootsuite

Supervisa las tendencias y las menciones de tu marca en tiempo real con herramientas de escucha social

Responde a mensajes y comentarios de varias cuentas en una bandeja de entrada unificada

Conecta herramientas como Canva, Google Drive y Dropbox para optimizar la creación de contenido

Colabora con equipos mediante flujos de trabajo de aprobación, roles y permisos

Limitaciones de Hootsuite

Responder a los mensajes directos y comentarios desde esta plataforma de gestión de redes sociales lleva tiempo

La plataforma de análisis puede resultar abrumadora para equipos pequeños

Precios de Hootsuite

Estándar: 149 $/usuario al mes

Avanzado: 399 $/usuario al mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Hootsuite

G2: 4,2/5 (más de 6000 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (3000 opiniones)

¿Qué opinan los clientes reales sobre Hootsuite?

Una reseña de G2 dice:

*Me gusta la posibilidad de escribir y modificar pies de foto para varias plataformas de redes sociales en la interfaz «Crear publicación». También me gusta poder publicar directamente en las plataformas de redes sociales de mi organización desde Hootsuite. Utilizo Hootsuite entre cuatro y cinco veces a la semana, dependiendo de mi horario de trabajo, así que diría que lo uso bastante. También es bastante fácil volver a conectar las cuentas cuando se desconectan (por cualquier motivo)

👀 ¿Sabías que... Las empresas que ofrecen una experiencia excepcional al cliente obtienen márgenes brutos un 26 % superiores a los de sus competidores? Por lo tanto, utiliza tus canales de redes sociales para identificar y resolver las quejas de los clientes.

4. CoSchedule (ideal para identificar lagunas en los calendarios de contenidos y seleccionar las publicaciones con mejor rendimiento)

vía CoSchedule

Loomly gestiona bien la programación y el contenido, pero CoSchedule va más allá con herramientas basadas en IA que te ayudan a detectar lagunas y ajustar fácilmente las prioridades mediante la reprogramación por arrastrar y soltar.

Con tareas reutilizables, plantillas de calendario de contenidos y flujos de trabajo de aprobación integrados, CoSchedule agiliza tu proceso y te ahorra tiempo. También ofrece información detallada sobre el rendimiento de las publicaciones para ver qué funciona y qué se puede mejorar.

Para las marcas que buscan mantenerse organizadas y estratégicas, y mantener una presencia online coherente, CoSchedule ofrece más flexibilidad que Loomly.

Las mejores funciones de CoSchedule

Crea, organiza y supervisa múltiples mensajes en redes sociales de forma individual o en grupo

Automatiza los flujos de trabajo de las redes sociales con plantillas de tareas reutilizables y procesos de aprobación

Optimiza los horarios de publicación en función de la actividad de tu audiencia y vuelve a poner en cola automáticamente los contenidos más populares

Mide el rendimiento a través de informes integrados que ofrecen información sobre la interacción y el alcance

Colabora con equipos en la gestión de proyectos en redes sociales asignando tareas, ajustando plazos y realizando un seguimiento del progreso

Limitaciones de CoSchedule

Carece de integraciones con Google Business Profile

El equipo de soporte al cliente se toma su tiempo para resolver los problemas

Precios de CoSchedule

Calendario gratis

Calendario social: 29 $ al mes por usuario

Agency Calendar: 69 $ al mes por usuario

Calendario de contenidos: Precios personalizados

Marketing Suite: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre CoSchedule

G2: 4,4/5 (más de 150 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 100 opiniones)

¿Qué opinan los clientes reales sobre CoSchedule?

Una reseña de Capterra dice:

*¡CoSchedule ha convertido el procesamiento del flujo de trabajo en un arte! Como líder de un equipo de redacción, no puedo decirte cuánto tiempo he ahorrado con esta aplicación. Es fácil programar, asignar y supervisar, hasta compartir el contenido en una variedad de plataformas de redes sociales. Es un poco caro, pero es un asistente virtual y eso lo hace mucho más barato que un empleado a tiempo completo

📖 Lea también: Cómo utiliza ClickUp el equipo de marketing de ClickUp

5. Planable (la mejor para generar ideas y planificar contenidos para redes sociales)

vía Planable

Alrededor del 84 % de los profesionales del marketing afirman que la IA les ayuda a crear contenido de alta calidad más rápidamente. Sin embargo, con Loomly, necesitarás plugins externos para integrar la IA en tu gestión de redes sociales.

Planable, por otro lado, te permite generar pies de foto, intercambiar ideas y reescribir contenidos para diferentes tonos o plataformas, todo ello directamente desde sus flujos de trabajo.

Destaca por sus avanzadas herramientas de colaboración y su interfaz visual en tiempo real. Es compatible con múltiples formatos de contenido y ofrece una vista previa con precisión de píxeles de cómo se verán las publicaciones una vez publicadas.

En resumen, ofrece todo lo que ofrece Loomly, pero más rápido, de forma más colaborativa y con IA. Estas cualidades la convierten en una de las mejores herramientas de gestión de redes sociales para agencias y corporaciones.

Las mejores funciones de Planable

Utiliza herramientas de IA para generar, reescribir o ampliar los pies de foto directamente en la plataforma

Colabora en tiempo real con los miembros del equipo a través de comentarios, sugerencias y aprobaciones

Previsualiza las publicaciones tal y como aparecerán en las redes sociales antes de publicarlas

Organiza tus activos con la programación mediante arrastrar y soltar y carpetas de contenido multinivel

Gestiona las aprobaciones con flujos de trabajo personalizados para autorizaciones de uno o varios niveles

Realiza un seguimiento de los cambios utilizando el historial de versiones para ver y restaurar ediciones anteriores

Optimiza la publicación con integraciones directas en canales de redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn y muchos más

Limitaciones de Planable

La función de análisis y elaboración de informes de la herramienta de gestión de redes sociales carece de información detallada

No puedes publicar directamente en Instagram Stories y Pinterest

Precios planificables

Free Forever

Básico: 39 $/mes por entorno de trabajo

Pro: 59 $/mes por entorno de trabajo

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Planable

G2: 4,6/5 (más de 800 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 300 opiniones)

¿Qué opinan los clientes reales sobre Planable?

Un crítico de G2 dice:

Me gusta la facilidad de colaboración, la aprobación de los clientes, la app, la organización de los comentarios en cada publicación y mucho más. Me gusta lo asequible que es y lo claras que son sus estructuras de facturación. El soporte al cliente es un 10/10 y es una experiencia muy agradable.

📮 Información sobre ClickUp: Un trabajador del conocimiento típico tiene que conectarse con seis personas de media para realizar su trabajo. Esto significa ponerse en contacto con seis conexiones principales a diario para recopilar información esencial, alinear prioridades y hacer avanzar los proyectos. La lucha es real: los seguimientos constantes, la confusión entre versiones y los agujeros negros de visibilidad erosionan la productividad del equipo. Una plataforma centralizada como ClickUp, con búsqueda conectada y AI Knowledge Manager, aborda este problema poniendo el contexto al alcance de tu mano al instante.

6. Sprout Social (la mejor para la escucha social y el análisis de opiniones)

vía Sprout Social

Alrededor del 61 % de las empresas utilizan la escucha social para impulsar sus esfuerzos en las redes sociales, y el 82 % la consideran esencial para su estrategia en redes sociales. Pero eso no lo conseguirás con Loomly, y ¿quién quiere lidiar con otra herramienta de monitorización más?

Sprout Social es una plataforma que ofrece escucha social avanzada, herramientas de interacción en tiempo real y análisis. Realiza un seguimiento de las menciones de la marca, las tendencias de palabras clave y las conversaciones de la competencia en todos los canales, incluso cuando tu marca no está etiquetada directamente. Con su bandeja de entrada inteligente, sus informes personalizables y su análisis de opiniones basado en IA, tu equipo de marketing puede responder más rápido a las tendencias y mantenerse a la vanguardia.

Las mejores funciones de Sprout Social

Realiza un seguimiento de las menciones de tu marca, las palabras clave y las conversaciones de la competencia

Accede a todos los mensajes, comentarios y mensajes directos en una bandeja de entrada inteligente para facilitar la interacción

Genera informes detallados y personalizables para medir el rendimiento y el ROI de tus esfuerzos en las redes sociales

Colabora con tu equipo mediante flujos de trabajo de aprobación, asignación de tareas y notas internas

Programa y publica contenido en múltiples plataformas con un calendario de contenido visual

Supervisa el sentimiento en tiempo real para comprender cómo se siente tu público respecto a tu marca

Límites de Sprout Social

Esta herramienta de gestión de redes sociales es más cara que otras alternativas a Loomly

Los equipos pequeños y los principiantes pueden sentirse abrumados

Precios de Sprout Social

Estándar: 199 $/mes por usuario

Profesional: 299 $ al mes por usuario

Avanzado: 399 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Marketing de influencers: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Sprout Social

G2: 4,4/5 (más de 4000 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 600 opiniones)

¿Qué opinan los clientes reales sobre Sprout Social?

Un crítico de Capterra escribe:

Me encanta la posibilidad de tener un número ilimitado de cuentas, junto con los informes de la competencia y la integración de IA. No me gusta el precio, pero lo encuentro bastante razonable para las funciones que ofrece.

🧠 Dato curioso: La foto con más «Me gusta» en Instagram es un simple huevo. Sí, ¡un huevo! La publicó @world_record_egg para batir el récord de «Me gusta».

7. Agorapulse (la mejor para gestionar la interacción en varias cuentas de redes sociales)

vía Agorapulse

A diferencia de Loomly, Agorapulse incluye un sistema de asignación y etiquetado de la bandeja de entrada. Te permite dirigir los mensajes entrantes a los compañeros de equipo adecuados, añadir rótulos para contextualizar y realizar un seguimiento de todas las respuestas. Es más adecuado para marcas que gestionan un gran volumen de interacción en redes sociales y equipos de atención al cliente muy ocupados.

Además de una gestión optimizada de la bandeja de entrada, Agorapulse ofrece programación masiva de contenidos, cola de publicaciones e informes detallados y exportables de seguimiento del rendimiento. También incluye análisis de la competencia integrado, herramientas avanzadas de colaboración en equipo y un calendario de contenidos unificado.

Las mejores funciones de Agorapulse

Combina todos tus mensajes, comentarios y menciones de las redes sociales en una sola bandeja de entrada

Programa publicaciones en bloque y organízalas con rótulos y colas

Obtenga informes claros sobre la interacción, el crecimiento de la audiencia y el rendimiento del contenido con el análisis de redes sociales

Asigna fácilmente tareas y aprobaciones de gestión de redes sociales a los miembros del equipo

Supervisa las menciones de tu marca y la actividad de la competencia en las redes sociales

Utiliza herramientas de IA para redes sociales para generar y automatizar contenidos

Limitaciones de Agorapulse

Algunas funciones necesarias, como la integración con Canva, la supervisión de anuncios en TikTok y LinkedIn, y los análisis en profundidad, solo están disponibles en los planes de pago

Las funciones de gestión de comunidades pueden fallar en ocasiones

Precios de Agorapulse

Free Forever

Estándar: 99 $ al mes por usuario

Profesional: 149 $ al mes por usuario

Avanzado: 199 $ al mes por usuario

Personalizado: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Agorapulse

G2: 4,5/5 (más de 950 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 700 opiniones)

¿Qué opinan los clientes reales sobre Agorapulse?

Una reseña de G2 dice:

Agorapulse es una herramienta increíblemente intuitiva que simplifica la gestión de las redes sociales. Me encanta lo fácil que es organizar mi calendario de contenidos y estar al día con mi calendario de publicaciones, lo que me ahorra una cantidad significativa de tiempo cada semana. Otra función destacada es su excelente equipo de asistencia técnica, que siempre es amable, está disponible y resuelve rápidamente cualquier problema.

📖 Lea también: KPI de marketing de contenidos que hay que seguir

vía SocialPilot

Mientras que Loomly se centra principalmente en la programación de publicaciones y la planificación de contenidos, SocialPilot va un paso más allá. Permite a los usuarios gestionar los comentarios, mensajes e incluso reseñas de redes sociales de plataformas de terceros a través de una única bandeja de entrada unificada.

Esto facilita a las marcas mantenerse receptivas, generar confianza y no perder nunca la oportunidad de interactuar con su público.

Además, esta herramienta de gestión de redes sociales también ofrece potentes funciones como programación masiva, calendario de contenidos, herramientas de colaboración en equipo y análisis detallados. Es compatible con múltiples canales sociales, ayuda a gestionar las cuentas de los clientes y ofrece informes de marca blanca.

Las mejores funciones de SocialPilot

Gestiona comentarios, mensajes y reseñas desde una bandeja de entrada unificada

Colabora con los miembros del equipo mediante accesos basados en roles y flujos de trabajo de aprobación

Analiza el rendimiento con análisis en profundidad y métricas de interacción

Crea y personaliza informes de marca blanca para tus clientes

Planifica el contenido fácilmente con un calendario de contenido visual

Selecciona ideas de contenido con sugerencias de contenido integradas

Impulsa tus publicaciones directamente desde el panel con la integración de anuncios

Limitaciones de SocialPilot

Debes actualizar a un nivel superior para disfrutar de funciones específicas de la plataforma, como etiquetar y utilizar la herramienta de colaboración en Instagram

Publicar en X (antes Twitter) no es tan sencillo como con otras alternativas a Loomly

Precios de SocialPilot

SocialPilot

Imprescindible: 30 $ al mes

Estándar: 50 $ al mes

Premium: 100 $ al mes

Ultimate: 200 $ al mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre SocialPilot

G2: 4,5/5 (más de 830 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 370 opiniones)

¿Qué opinan los clientes reales sobre SocialPilot?

Una reseña de Capterra dice:

Me gusta su panel, simplificado y despejado. Permite un manejo fácil, incluso cuando eres principiante. A pesar de su pequeña interfaz fácil de usar, SocialPilot tiene muchas funciones. Programación de publicaciones, análisis de rendimiento, colaboración en equipo, gestión de anuncios, etc. Todo está ahí. [Pero] A veces, algunos problemas de carga de la página. Precio un poco más alto que algunos competidores.

9. Later (la mejor para la gestión de influencers)

vía Later

Casi la mitad de los compradores realizan compras mensuales basándose en publicaciones de influencers, y el 86 % lo hace al menos una vez al año. Si el marketing de influencers forma parte de tu estrategia, Loomly podría quedarse corto, ya que no ofrece herramientas específicas para gestionar las colaboraciones con creadores.

Layer, por otro lado, permite a los gestores de redes sociales conectar con creadores, gestionar campañas de influencers y realizar un seguimiento de su rendimiento en un solo lugar. Incluye una herramienta de colaboración para marcas y creadores, una biblioteca multimedia, sugerencias de hashtags y análisis detallados para ayudarte a ajustar tu estrategia de gestión de redes sociales.

Las mejores funciones de Later

Programa historias de Instagram y publicaciones con varias fotos

Colabora con influencers a través de Brand Collabs Manager

Accede a análisis detallados sobre la interacción, el crecimiento de seguidores y los horarios de publicación

Organiza tu biblioteca multimedia y obtén sugerencias de hashtags específicos para tu nicho

Crea una página de Linkin. bio con enlaces de compra para aumentar el tráfico y el equipo de ventas

Limitaciones posteriores

Esta herramienta de gestión de redes sociales carece de funciones para gestionar campañas en plataformas distintas de Instagram

Debes contratar un plan independiente para gestionar el marketing de influencers

Precios posteriores

Starter: 25 $ al mes

Crecimiento: 45 $ al mes

Avanzado: 80 $ al mes

Agencia: 200 $ al mes

Enterprise: Precios personalizados

Marketing de influencers: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas posteriores

G2: 4,5/5 (más de 300 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 390 opiniones)

¿Qué opinan los clientes reales sobre Later?

Una reseña de G2 dice:

Me encanta cómo Later Influence mantiene todo organizado, lo que facilita la gestión de colaboraciones, el seguimiento de plazos y la comunicación fluida con las marcas. La interfaz intuitiva agiliza todo el proceso, desde el descubrimiento de oportunidades hasta el análisis del rendimiento de las campañas. Me ayuda a estar al tanto de mis colaboraciones sin sentirme abrumado.

10. Sendible (la mejor para el seguimiento UTM en redes sociales y la gestión de clientes)

vía Sendible

Sendible integra herramientas de gestión de clientes que permiten a las agencias y equipos gestionar de forma eficiente las cuentas de varios clientes desde un solo panel. También ofrece informes personalizados con la marca y funciones de colaboración diseñadas para agencias.

Entre sus funciones clave se incluye el seguimiento UTM integrado, que añade automáticamente códigos de seguimiento para medir mejor las campañas. También hay una bandeja de entrada unificada para gestionar comentarios, análisis avanzados y elaboración de informes, escucha social y sugerencias de contenido.

Las mejores funciones de Sendible

Gestiona comentarios, mensajes y reseñas en una bandeja de entrada social unificada

Añade automáticamente el seguimiento UTM a los enlaces para mejorar el seguimiento de tus campañas

Crea informes personalizados con tu marca para clientes o equipos

Colabora con los miembros del equipo mediante roles, permisos y flujos de trabajo de aprobación

Supervisa las menciones de tu marca y las palabras clave con herramientas de escucha social

Descubre ideas de contenido con sugerencias integradas

Limitaciones de Sendible

No es la mejor herramienta de gestión de redes sociales para gestionar anuncios pagados

Los planes son bastante caros para pequeñas empresas y creadores

Precios de Sendible

Creador: 29 $ al mes

Traction: 89 $ al mes

Escala: 199 $ al mes

Avanzado: 299 $ al mes

Enterprise: 750 $ al mes

Valoraciones y opiniones sobre Sendible

G2: 4,5/5 (más de 880 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 130 opiniones)

¿Qué opinan los clientes reales sobre Sendible?

Un crítico de Capterra dice:

Es fácil programar contenido en muchas plataformas, incluyendo Instagram, Pinterest, Google My Business (¡sí, deberías publicar allí!). Hay una integración con Canva que hace que crear gráficos sea mucho más fácil y eficiente. Además, es muy fácil seleccionar nuevos contenidos y añadir fuentes RSS. Yo diría que su aplicación: viajo mucho y poder publicar contenidos a través de la aplicación sería ideal. No es tan intuitiva como la plataforma de escritorio. Espero que estén trabajando en ello, que es más que probable.

👀 ¿Sabías que... Los profesionales del marketing que utilizan IA tienen un 25 % más de probabilidades de obtener resultados satisfactorios que aquellos que no la utilizan?

11. SocialBee (la mejor para la generación de contenido en redes sociales con IA)

vía SocialBee

SocialBee te ayuda a crear contenido de manera eficiente, analizar datos de la audiencia y optimizar las estrategias de publicación.

SocialBee también cuenta con funciones de programación sencilla, categorización de contenidos y herramientas de interacción con la audiencia que ayudan a mantener una presencia social coherente. Su interfaz intuitiva es una ventaja adicional que ayuda a todos los usuarios a utilizar las funciones con facilidad.

Las mejores funciones de SocialBee

Utiliza la IA para generar ideas de contenido y acelerar la creación de publicaciones

Programa publicaciones en múltiples plataformas de redes sociales con facilidad

Organiza el contenido en categorías para publicar de forma equilibrada y coherente

Interactúa con tu público a través de la gestión de comentarios y mensajes

Analiza el rendimiento con informes detallados y datos relevantes

Colabora con los miembros del equipo mediante el acceso basado en roles y los flujos de trabajo

Recicla automáticamente el contenido atemporal para maximizar el alcance

Limitaciones de SocialBee

La plataforma ofrece opciones de integración limitadas

Las funciones de análisis avanzado solo están disponibles en los planes de nivel superior

Precios de SocialBee

Bootstrapped: 29 $ al mes

Acelera: 49 $ al mes

Pro: 99 $ al mes

Valoraciones y opiniones sobre SocialBee

G2: 4,8/5 (más de 440 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 30 opiniones)

¿Qué opinan los clientes reales sobre SocialBee?

Una reseña de G2 dice:

SocialBee me facilita la organización de mi contenido con sus colecciones de hashtags y su programación basada en categorías, lo que me ayuda a asegurarme de que mis publicaciones se alinean con mis pilares de contenido. Una de las funciones que más valoro es que determina automáticamente si un vídeo de YouTube debe ser un vídeo corto o completo en función de la duración y la orientación del vídeo, lo que me ahorra tiempo.

Impulsa tus esfuerzos de gestión de redes sociales con ClickUp

Loomly funciona para la programación básica, pero se queda corto a la hora de ampliar tus esfuerzos de marketing en redes sociales. Para los planificadores visuales, Planable ofrece una configuración más intuitiva. ¿Quieres subtítulos y programación generados por IA? SocialBee y Predis. ai son excelentes opciones. ¿Necesitas flujos de trabajo a nivel de corporación? CoSchedule y Sprout Social te lo ofrecen.

O evite las conjeturas y opte por ClickUp, una potente alternativa a Loomly. Obtendrá herramientas de colaboración en equipo, un calendario con IA, asistentes de IA integrados, automatizaciones y paneles personalizables para realizar análisis y elaborar informes en profundidad. Las plantillas gratuitas de gestión de redes sociales ayudan a simplificar la gestión de campañas.

¿Listo para subir de nivel? Prueba ClickUp gratis y gestiona campañas en redes sociales que aumentan la visibilidad y te conectan con tu público.