Las 11 mejores alternativas a Trainual para la formación de equipos y la documentación de procesos en 2025

Hacer crecer una empresa significa hacer crecer la forma en que se forma al personal. Ahí es donde entra en juego Trainual, un sistema de gestión de la formación diseñado para la documentación, la incorporación y la coherencia de los procesos. Es sencillo y estructurado, pero a medida que los equipos crecen, la flexibilidad de la plataforma empieza a mostrar sus limitaciones.

Al explorar las alternativas a Trainual, querrá plataformas que combinen una documentación sencilla con automatización, análisis y entrega de contenido sin interrupciones. Se valorará que también sirvan como sistema de gestión de tareas o HRIS.

Al explorar las alternativas a Trainual, querrá plataformas que combinen una documentación sencilla con automatización, análisis y entrega de contenido sin interrupciones. Se valorará que también sirvan como sistema de gestión de tareas o HRIS.

Hemos terminado el trabajo por usted y hemos reunido las mejores alternativas a Trainual para la formación de equipos y la documentación de procesos.

¿Por qué optar por alternativas a Trainual?

Aquí tienes algunas razones por las que podrías considerar una alternativa a Trainual para la formación y la incorporación de empleados:

La función de búsqueda puede resultar complicada: la función de búsqueda es útil en teoría, pero no siempre funciona tan bien como cabría esperar. Si su contenido no está organizado correctamente o etiquetado con claridad, los resultados pueden ser muy dispares.

Personalización y flexibilidad de diseño con límite: los usuarios informan de restricciones en las opciones de diseño del contenido; por ejemplo, el formato suele ser básico y carece de estilos de viñetas multinivel o capacidades avanzadas de personalización de marca.

(elaboración de) informes y análisis básicos: aunque la elaboración de informes cumple su función, carece de análisis profundos. No podrás obtener más información sobre el rendimiento de los cuestionarios, el tiempo dedicado a cada tema o los registros de actividad en tiempo real, como ocurre con herramientas como Documentos de Google.

Carece de importación de documentos: la importación de documentos grandes o complejos puede requerir un reformateo, y no hay forma nativa de sincronizar documentos de Google, por lo que sigue siendo necesario copiar y pegar.

Sin ejecución de tareas en tiempo real: Trainual se centra en módulos de formación y procedimientos operativos estándar, pero no incluye listas de tareas en tiempo real ni seguimiento de la ejecución sobre el terreno. Necesitará sistemas de gestión de tareas o HRIS para el cumplimiento operativo y las necesidades de formación.

Restricciones de precios: los precios varían en función del número de usuarios y requieren complementos como Trainual+ para la compatibilidad con varios idiomas, dominios personalizados y firmas electrónicas, lo que lo hace costoso para equipos pequeños.

Página de contenido desordenada: a medida que tu biblioteca de formación crece, la página de contenido empieza a parecer un caos. Todo aparece en una vista larga, lo que puede resultar abrumador.

Exploremos las alternativas a Trainual que superan estos límites y ofrecen más flexibilidad, así como una interfaz de usuario intuitiva.

Alternativas a Trainual de un vistazo

Aquí tienes un resumen de las mejores plataformas para la formación, la incorporación y la documentación de procesos.

Herramienta Ideal para Mejores funciones Precios ClickUp Formación, documentación y operaciones basadas en IA en una sola plataforma. Tamaño del equipo: ideal para startups, pymes y empresas en crecimiento. ClickUp documentos, base de conocimientos, asistente de IA (ClickUp Brain), automatizaciones, plantillas, permiso. Free Forever; personalizaciones disponibles para corporaciones. Document360 Bases de conocimientos internas y externas estructuradas Tamaño del equipo: Ideal para equipos de soporte al cliente y formación sobre productos Chatbot con IA (Ask Eddy), versiones de artículos, dominios personalizados, análisis detallados. Precios personalizados Absorb LMS Gestión del aprendizaje de nivel empresarial con herramientas de IA Tamaño del equipo: Ideal para grandes organizaciones con necesidades de cumplimiento normativo Absorb Create IA, Intelligent Assist, compatibilidad con SCORM/xAPI, portales multilingües. Precios personalizados Scribe Documentación paso a paso de los procesos con capturas visuales Tamaño del equipo: Ideal para equipos de operaciones, TI y equipo de soporte POE generados automáticamente, páginas Scribe, creador de manuales, uso compartido con un solo clic. Free Forever; planes de pago desde 15 $/usuario/mes. TalentLMS Formación corporativa gamificada y accesible Tamaño del equipo: Ideal para equipos de RR. HH. y de aprendizaje y desarrollo Constructor de arrastrar y soltar, TalentCraft IA, gamificación, certificaciones. Desde 149 $ al mes. Lessonly by Seismic Formación interactiva para equipos de ventas y éxito del cliente Tamaño del equipo: Ideal para programas de capacitación y coaching para la generación de ingresos. Puntuación de vídeo con IA, integración de contenido Seismic, lecciones interactivas. Precios personalizados Process Street Automatización de procesos sin código y seguimiento del cumplimiento normativo Tamaño del equipo: Ideal para equipos de RR. HH., operaciones y cumplimiento normativo Creador de listas de control, agente de IA (Cora), aprobaciones, análisis del flujo de trabajo. Precios personalizados 360Learning Formación corporativa colaborativa y basada en compañeros Tamaño del equipo: Ideal para programas de aprendizaje y desarrollo de la corporación Aprendizaje social, recomendaciones de IA, análisis de cohortes, academias personalizables. Desde 8 $/usuario/mes. Guru Hubs de conocimiento internos impulsados por IA con respuestas contextuales Tamaño del equipo: Ideal para equipos distribuidos y lugares de trabajo híbridos Tarjetas de conocimiento, Guru GPT, integraciones con navegadores/Slack, análisis. (versión de) prueba gratuita; planes de pago desde 18 $/usuario/mes. Coassemble Microaprendizaje rápido y visual y cursos interactivos Tamaño del equipo: Ideal para equipos pequeños y programas de formación creativos. Más de 40 plantillas, modo sin interfaz, cuestionarios interactivos, análisis. Gratis; planes de pago desde 100 $ al mes. Docebo Automatización del aprendizaje empresarial impulsada por IA Tamaño del equipo: Ideal para organizaciones globales y formación de clientes Autor con IA, coaching virtual, búsqueda profunda, integraciones CRM/HRIS. Precios personalizados

Las mejores alternativas a Trainual que puedes utilizar

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puede confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real del producto. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

Estas son las alternativas a Trainual diseñadas para equipos modernos como el suyo.

ClickUp (la mejor opción para la formación y las operaciones basadas en IA en una sola plataforma)

Crea procedimientos operativos estándar (POE), guías de incorporación y wikis que se enlacen a la perfección en tus flujos de trabajo con ClickUp Documento.

Si tu plataforma de formación actual dificulta mantener los procedimientos operativos estándar alineados con las tareas o obliga a tu equipo a cambiar entre una wiki, un documento y un tablero de proyectos solo para terminar el trabajo, ClickUp resuelve eso en un solo lugar.

ClickUp, la app, todo en uno para el trabajo, combina documentación, gestión de proyectos y asistencia con conocimientos de IA en un único entorno de trabajo. Su ClickUp Documento, con numerosas funciones, le permite crear POEEs dinámicos, guías de incorporación y wikis internos que se conectan directamente con las tareas y los flujos de trabajo. Para endulzar el trato, también admite la colaboración y la edición en tiempo real.

Cree documentos colaborativos y fáciles de navegar con ClickUp Docs.

Puede asignar elementos desde un documento, realizar un seguimiento del progreso en tiempo real, incorporar widgets visuales como paneles o cronogramas, e incluso bloquear secciones para el acceso basado en permiso.

Asigne elementos, realice un seguimiento del progreso, incorpore paneles y bloquee secciones para garantizar un acceso seguro dentro de ClickUp Documento.

📌 Truco rápido: ¿Quieres crear una wiki al instante? Abre el hub de documentos, haz clic en Crear documento en la esquina superior derecha y selecciona Wiki en blanco entre las opciones disponibles. Crea una wiki al instante en ClickUp Documento.

Para ir aún más allá, ClickUp Knowledge Management se presenta como una capa que transforma la forma en que su equipo encuentra la información. Supongamos que alguien escribe «¿Cuál es nuestra política de permiso parental?». ClickUp Brain, el socio de IA integrado en su entorno de trabajo, escanea instantáneamente sus documentos, tareas, wikis e incluso integraciones externas de conexión para ofrecer la respuesta más precisa y actualizada.

Utilice ClickUp Knowledge Management para facilitar la búsqueda de información.

Además, ClickUp Brain también le ayuda a redactar nuevos POEEs desde cero, resumir las listas de control de incorporación existentes en tareas de tamaño breve y generar automáticamente conocimientos internos a partir de tareas, comentarios y documentos anteriores.

Redacte documentos de conocimiento al instante con ClickUp Brain.

Incluso puede pedirle que reescriba las políticas con un tono diferente, cree guías prácticas basadas en flujos de trabajo completados o sugiera actualizaciones de la documentación cuando cambien las tareas, lo que le ahorrará horas de mantenimiento manual.

Conocimiento y automatización impulsados por IA ClickUp mejora la formación y la documentación con IA integrada directamente en tu entorno de trabajo: Estas funciones de IA convierten a ClickUp de una simple herramienta de documentación en un hub de formación autónomo, donde el conocimiento no solo se almacena, sino que trabaja constantemente para usted.

Conocimiento y automatización impulsados por IA

ClickUp mejora la formación y la documentación con IA integrada directamente en su entorno de trabajo:

ClickUp Brain MAX: Busque en todos sus documentos, tareas, pizarras y aplicaciones conectadas de ClickUp, como Google Drive, Slack y Figma, para encontrar al instante el contexto adecuado, incluso en contenidos complejos o antiguos, con un simple comando de voz a texto.

Brain MAX muestra respuestas detalladas mediante búsquedas en documentos, tareas y aplicaciones conectadas, lo que permite acceder al instante incluso a conocimientos complejos u ocultos.

ClickUp AI Agent:s Haz preguntas en inglés sencillo (como «¿Cuál es nuestra lista de control para la incorporación?») y obtén respuestas instantáneas y verificadas procedentes del conocimiento de tu entorno de trabajo.

Los agentes de ClickUp AI ofrecen respuestas instantáneas y citadas de fuentes a preguntas en lenguaje natural, convirtiendo su entorno de trabajo en una base de conocimientos viva.

Estas funciones de IA convierten a ClickUp de una simple herramienta de documentación en un hub de formación autónomo, donde el conocimiento no solo se almacena, sino que trabaja constantemente para usted.

¿Quieres saber más sobre cómo utilizar la IA para redactar documentación? Haz clic en el vídeo a continuación 👇

Para empezar con tu documentación, puedes utilizar la plantilla de base de conocimientos de ClickUp. Viene preestructurada con carpetas, páginas y Campos personalizados para ayudarte a organizar los POEEs, las políticas internas, los documentos de incorporación y las preguntas frecuentes en un solo lugar.

Obtenga una plantilla gratis Organice los POE, las políticas, los documentos de incorporación y las preguntas frecuentes en un solo lugar con la plantilla de base de conocimientos de ClickUp.

Puede vincular documentos a tareas, asignar propietarios e incluso realizar seguimiento de las páginas que necesitan actualizaciones para que su base de conocimientos se mantenga actualizada y sea útil.

⚡ Archivo de plantillas: ¿Necesita implementar su programa de formación sin perder ningún paso? Utilice la plantilla «Plan de implementación de formación» de ClickUp para correlacionar cronogramas, asignar tareas y realizar un seguimiento de cada fase, desde la fase piloto hasta el lanzamiento completo.

Las mejores funciones de ClickUp

Tareas para una formación lista para la ejecución: Asigne directamente desde sus documentos, añada listas de control, dependencias y fechas de límite para convertir cada pieza de conocimiento en un flujo de trabajo con Asigne directamente desde sus documentos, añada listas de control, dependencias y fechas de límite para convertir cada pieza de conocimiento en un flujo de trabajo con tareas de ClickUp

Vistas para cada estilo de aprendizaje: utilice utilice las vistas de ClickUp para POEEs en forma de lista, flujos de procesos Kanban y mucho más.

Controle el acceso con permisos basados en roles: gestione la edición, el uso compartido y la visibilidad por rol o departamento para garantizar la seguridad del contenido confidencial o crítico para el cumplimiento normativo.

Colaboración integrada: comente, etiquete a compañeros de equipo, asigne elementos y mantenga hilos de discusión dentro de cada documento o tarea con comente, etiquete a compañeros de equipo, asigne elementos y mantenga hilos de discusión dentro de cada documento o tarea con ClickUp Collaboration Detection

Proteja los datos con seguridad de nivel empresarial: confíe en el inicio de sesión único (SSO), los permisos granulares y la estricta privacidad de los datos de IA; no se utilizan datos del entorno de trabajo para el entrenamiento de IA.

Captura conocimientos automáticamente con ClickUp AI Notetaker : graba, transcribe y resume sesiones de incorporación o formación para obtener información que se puede buscar y compartir.

Límite de ClickUp

Puede requerir un pequeño esfuerzo de aprendizaje debido a la gran cantidad de funciones que ofrece.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Una reseña de G2 dice:

Lo que más me gusta de ClickUp es lo flexible que es a la hora de adaptarse a las necesidades de mi equipo. Lo uso a diario para organizar ciclos de pruebas de control de calidad, documentar pruebas, automatizar tareas repetitivas y realizar un seguimiento del progreso de los tickets en varios equipos. Las automatizaciones y las plantillas personalizadas ahorran mucho tiempo y ayudan a mantener la coherencia en nuestros procesos.

Lo que más me gusta de ClickUp es lo flexible que es a la hora de adaptarse a las necesidades de mi equipo. Lo uso a diario para organizar ciclos de pruebas de control de calidad, documentar pruebas, automatizar tareas repetitivas y realizar un seguimiento del progreso de los tickets en varios equipos. Las automatizaciones y las plantillas personalizadas ahorran mucho tiempo y ayudan a mantener la coherencia en nuestros procesos.

2. Document360 (ideal para bases de conocimientos estructuradas con búsqueda mediante IA)

a través de Document360

Document360 está diseñado para equipos que necesitan documentar procesos repetibles, contenido de formación y conocimientos sobre productos en un formato que permita realizar búsquedas.

Puede crear bases de conocimientos privadas o públicas, organizar el contenido en categorías jerárquicas y colaborar mediante flujos de trabajo de revisión y versiones de artículos. Para casos de uso centrados en la formación, los equipos pueden integrar artículos prácticos, POEEs y flujos de árboles de decisión directamente en aplicaciones web o portales existentes.

Las mejores funciones de Document360

Utilice un dominio personalizado con SSL, personalización de marca mediante CSS/JS, metadatos generados automáticamente y análisis de contenido para realizar seguimiento de los términos de búsqueda, el rendimiento de los artículos y los comentarios de los usuarios.

Consigue el chatbot con IA «Ask Eddy» para responder a las preguntas de los usuarios con sugerencias de artículos contextuales.

Guía a los usuarios a través de rutas de ayuda paso a paso dentro de su portal con un widget de árbol de decisiones.

Límite de Document360

El editor de texto enriquecido a veces resulta menos intuitivo, lo que provoca problemas de formato al pegar o personalizar el estilo.

Precios de Document360

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Document360

G2: 4,7/5 (más de 450 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 200 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Document360?

Una reseña de G2 dice:

Es fácil crear y publicar artículos. El sitio permite varias categorías que son fáciles de navegar para nuestros clientes. Fue fácil implementar la herramienta. Nuestro equipo lleva un año utilizando Doc360 y hemos creado un extenso sitio de ayuda que es útil para nuestros usuarios. Nos resulta fácil publicar y actualizar artículos rápidamente cuando lanzamos una nueva función o necesitamos actualizar un artículo de ayuda existente.

Es fácil crear y publicar artículos. El sitio permite varias categorías que son fáciles de navegar para nuestros clientes. Fue fácil implementar la herramienta. Nuestro equipo lleva un año utilizando Doc360 y hemos creado un extenso sitio de ayuda que es útil para nuestros usuarios. Nos resulta fácil publicar y actualizar artículos rápidamente cuando lanzamos una nueva función o necesitamos actualizar un artículo de ayuda existente.

👀 ¿Sabías que... Un informe de Forrester reveló que el 97 % de las organizaciones siguen operando con procesos de documentación digital mínimos o inexistentes? Eso significa que casi todas las empresas funcionan con flujos de trabajo manuales y obsoletos.

3. Absorb LMS (la mejor opción para la gestión del aprendizaje a nivel de corporación y basada en IA)

a través de Absorb LMS

Absorb LMS es un sistema de gestión del aprendizaje basado en la nube que cuenta con funciones de herramientas de IA generativa para la creación rápida de cursos, itinerarios de aprendizaje personalizables y flujos de trabajo de administrador inteligentes.

La alternativa a Trainual también incluye funciones de comercio electrónico para vender contenido de formación, así como evaluaciones, certificaciones y seguimiento del cumplimiento normativo. La compatibilidad total con SCORM, xAPI y portales multilingües garantiza una entrega versátil, mientras que los controles basados en rol y el cumplimiento de SOC 2/GDPR cubren las necesidades de seguridad de la corporación.

Aproveche las mejores funciones de LMS.

Utilice el creador de cursos basado en IA «Absorb Create» para generar automáticamente marcos y materiales para cursos en cuestión de minutos.

Habilite los comandos en lenguaje natural y los informes con un solo clic para optimizar las tareas administrativas con la herramienta de administrador Intelligent Assist.

Obtenga un panel de elaboración de informes completo con análisis programados para realizar el seguimiento del progreso de los alumnos, las certificaciones y las métricas de ROI.

Absorbe la limitación de LMS.

La gestión de una biblioteca de cursos de extensión puede llevar mucho tiempo, ya que la plataforma carece actualmente de opciones sólidas de edición masiva.

Precios de Absorb LMS

Precios personalizados

Absorbe las valoraciones y reseñas de LMS.

G2: 4,6/5 (más de 600 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 300 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Absorb LMS?

Una reseña de G2 dice:

El producto se ajusta fielmente a lo descrito durante la fase de venta. Como creador de contenido LMS, es fácil aprender los conceptos básicos y aprovecharlo en la creación de materiales de formación para el entorno del usuario. El personal de compatibilidad es excepcional y responde rápidamente a las preguntas.

El producto se ajusta fielmente a lo descrito durante la fase de venta. Como creador de contenido LMS, es fácil aprender los conceptos básicos y aprovecharlo en la creación de materiales de formación para el entorno del usuario. El personal de compatibilidad es excepcional y responde rápidamente a las preguntas.

4. Scribe (la mejor opción para la documentación visual y de paso de los procesos)

a través de Scribe

Scribe es una herramienta de documentación automatizada que captura sus acciones en pantalla, incluidos los clics del ratón, las pulsaciones de teclas y las capturas de pantalla, y luego las convierte en guías de edición paso a paso.

Puede personalizar y anotar cada paso, marcar el resultado con su marca, redactar información confidencial y exportar en diferentes formatos. Scribe se integra con los equipos a través de enlaces y rols compartibles, ofreciendo análisis para realizar un seguimiento y guiar el uso sobre la marcha.

Las mejores funciones de Scribe

Facilite el uso compartido con opciones de exportación e incrustación con un solo clic, lo que permite compartir guías a través de PDF, código incrustado o plataformas como ITG o Hudu.

Edita y personaliza el contenido, incluyendo ediciones de texto, inserción de enlaces, reordenación y estilo después de la captura.

Reúna varias guías en manuales completados , con colaboración en tiempo real e historial de versiones, utilizando Scribe Páginas y Gallery.

Límite de Scribe

La redacción a veces difumina el texto no confidencial, y las funciones de configuración de la IA podrían perfeccionarse según algunos.

Precios de Scribe

Gratis para siempre.

Equipo Pro : 15 $/usuario/mes (a partir de cinco puestos)

Pro Personal : 29 $/usuario/mes (a partir de una licencia)

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Scribe

G2: 4,8/5 (más de 400 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 20 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Scribe?

Una reseña de Capterra dice:

Scribe es una herramienta muy fácil de usar para crear manuales para pequeños flujos de trabajo. Gracias a sus funciones de edición, puede mejorar rápidamente el manual en general y disponer de una guía de alta calidad de su producto o flujo de trabajo en solo unos minutos. Las opciones de cambio de marca y de uso compartido son perfectas para compartir los conocimientos de su empresa.

Scribe es una herramienta muy fácil de usar para crear manuales para pequeños flujos de trabajo. Gracias a sus funciones de edición, puede mejorar rápidamente el manual en general y disponer de una guía de alta calidad de su producto o flujo de trabajo en solo unos minutos. Las opciones de cambio de marca y de fácil uso compartido son perfectas para compartir los conocimientos de su empresa.

🧠 Dato curioso: Los primeros documentos escritos conocidos surgieron entre el 3400 y el 3200 a. C. en la antigua Mesopotamia, utilizando la escritura cuneiforme sumeria, que evolucionó a partir de la protoescritura pictográfica.

⚡ Archivo de plantillas: Plantillas gratuitas de base de conocimientos en Word y ClickUp

5. TalentLMS (la mejor opción para la formación con gamificación integrada)

a través de TalentLMS

TalentLMS es un sistema de gestión del aprendizaje creado para equipos que desean ofrecer una formación estructurada a sus empleados sin una curva de aprendizaje pronunciada ni un proceso de configuración complejo.

Admite diferentes tipos de programas de formación, incluyendo la incorporación, la capacitación de socios y el seguimiento del cumplimiento normativo. Su equipo de administrador puede asignar cursos, agrupar a los usuarios por departamento o región y supervisar el progreso desde un panel central. La plataforma también se integra con herramientas como Zoom y Salesforce para mantener el aprendizaje integrado en las operaciones diarias.

Las mejores funciones de TalentLMS

Utilice el creador de cursos de arrastrar y soltar con compatibilidad para SCORM, xAPI, cmi5 y contenido multimedia.

Acceda a herramientas de IA a través de TalentCraft para generar resúmenes de cursos, preguntas de cuestionarios y sugerencias de redacción.

Añada elementos de gamificación, como insignias, puntos y tablas de clasificación, para aumentar la participación de los alumnos.

Límites de TalentLMS

La función de comercio electrónico no cuenta con compatibilidad para compras masivas por parte de clientes externos, lo que requiere el registro manual de cada participante o curso.

Precios de TalentLMS

Básico : 149 $ al mes

Crecer : 299 $ al mes

Pro : 579 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de TalentLMS

G2: 4,7/5 (más de 9000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre TalentLMS?

Una reseña de Capterra dice:

Aprecio la posibilidad de crear entornos de formación independientes a través de ramas. También hay bastantes opciones para diseñar cursos dentro de TalentLMS, especialmente con la incorporación de servicios integrados con IA como TalentCraft.

Aprecio la posibilidad de crear entornos de formación independientes a través de ramas. También hay bastantes opciones para diseñar cursos dentro de TalentLMS, especialmente con la incorporación de servicios integrados con IA como TalentCraft.

📮 ClickUp Insight: Más de la mitad de los empleados (57 %) pierden tiempo buscando en documentos internos o en la base de conocimientos de la empresa para encontrar información relacionada con el trabajo. ¿Y cuando no pueden? Uno de cada seis recurre a soluciones personales, como rebuscar en correos electrónicos antiguos, notas o capturas de pantalla solo para reconstruir el rompecabezas. ClickUp Brain elimina la búsqueda al proporcionar respuestas instantáneas basadas en IA, extraídas de todo su entorno de trabajo y de aplicaciones de terceros integradas, para que obtenga lo que necesita sin complicaciones.

6. Lessonly by Seismic (ideal para equipos de ventas que necesitan prácticas basadas en vídeos)

a través de Seismic Learning

Lessonly, ahora conocido como Seismic Learning, es un software de formación basado en la nube que ayuda a los equipos de ingresos y soporte a crear, asignar y realizar un seguimiento de contenido de aprendizaje interactivo junto con sus recursos diarios de habilitación de ventas de Seismic.

Con el editor de arrastrar y soltar, los administradores pueden crear cursos para satisfacer las necesidades de formación online de los equipos en crecimiento. A continuación, organícelos en rutas basadas en ról y supervise el progreso desde los paneles de control de los gerentes.

Por otro lado, los alumnos practican presentaciones o escenarios de servicio en vídeo y reciben comentarios de coaching estructurados que se vinculan directamente con los resultados del mundo real.

Las mejores funciones de Lessonly by Seismic

Genere simulaciones de prácticas en vídeo con puntuación mediante IA para que los representantes graben escenarios de correo electrónico, chat o llamadas y reciban comentarios con marca de tiempo de los gerentes.

Utilice la integración de contenido de Seismic para mostrar formación justo a tiempo junto con guías y material adicional dentro de CRM o flujos de trabajo de correo electrónico.

Cree lecciones interactivas con múltiples tipos de archivos (vídeo, documentos, diapositivas) y cuestionarios integrados sin salir del entorno Seismic.

Lessonly by Seismic límite

Las opciones de cuestionarios y contenido interactivo son más limitadas que en las plataformas LMS con todas las funciones.

Precios de Lessonly by Seismic

Precios personalizados

Lessonly by Seismic: valoraciones y opiniones

G2: 4,7/5 (más de 550 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Lessonly by Seismic?

Una reseña de G2 dice:

Lessonly es muy útil, sobre todo para mi trabajo, porque me da ideas e información sobre el proceso para realizar mis tareas de forma eficaz y eficiente. Es como un profesor para mí, que me guía cada día sobre lo que tengo que hacer en el trabajo: una herramienta ideal para aquellos que tienen dificultades con el proceso.

Lessonly es muy útil, sobre todo para mi trabajo, porque me da ideas e información sobre el proceso para realizar mis tareas de forma eficaz y eficiente. Es como un profesor para mí, que me guía cada día sobre las cosas correctas que tengo pendientes en el trabajo, una herramienta ideal para aquellos que tienen dificultades con el proceso.

⚡ Archivo de plantillas: Plantillas gratuitas para plan de formación de empleados

7. Process Street (la mejor opción para el cumplimiento normativo sin código y la automatización de procesos)

a través de Process Street

Process Street es una plataforma de gestión de procesos y flujos de trabajo diseñada para equipos de operaciones, recursos humanos y formación en cumplimiento normativo.

Con esta herramienta, puede convertir procedimientos recurrentes en listas de control interactivas con lógica condicional, aprobaciones y automatizaciones. Como resultado, esta alternativa a Trainual le ayuda a automatizar la formación y a garantizar que las tareas se completen de forma coherente.

Aunque se utiliza a menudo para la incorporación y la ejecución de POEEs, muchos equipos también lo utilizan como un software de formación ligero para procesos internos paso a paso.

Las mejores funciones de Process Street

Consigue un generador de listas de control sin código con lógica condicional, aprobaciones, fechas de límite y pasos.

Utilice el agente de IA integrado «Cora», que supervisa la ejecución del flujo de trabajo , señala las tareas omitidas y ayuda a mantener el cumplimiento normativo.

Obtenga visibilidad sobre los cuellos de botella, el estado de finalización y el rendimiento de los procesos con paneles de elaboración de informes en tiempo real.

Límite de Process Street

La personalización del diseño es limitada, con restricciones estrictas en cuanto al número de carácteres y opciones básicas de formato.

Precios de Process Street

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Process Street

G2: 4,6/5 (más de 400 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 600 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Process Street?

Una reseña de Capterra dice:

Process Street es muy fácil de usar. Si estás buscando POE y sistemas escritos, esta es una app, aplicación ideal para ello.

Process Street es muy fácil de usar. Si estás buscando POE y sistemas escritos, esta es una app, aplicación ideal para ello.

🧠 Dato curioso: La idea de la máquina de escribir se remonta a 1714, cuando el inglés Henry Mill patentó una misteriosa «máquina artificial» para imprimir letras. Pero la primera máquina de escribir que hizo trabajo no se construyó hasta 1808, obra del inventor italiano Pellegrino Turri para su amiga ciega, la condesa Carolina Fantoni, ¡cuyas cartas mecanografiadas aún se conservan hoy en día!

⚡ Archivo de plantillas: Plantillas gratuitas para la documentación de procesos en Word y ClickUp.

8. 360Learning (la mejor opción para la formación corporativa colaborativa)

a través de 360Learning

360Learning es una plataforma colaborativa de gestión del aprendizaje (LMS) y formación en línea diseñada para que los equipos corporativos y los expertos en la materia puedan crear y compartir materiales de formación de forma conjunta.

Ideal para equipos en crecimiento, permite a los formadores lanzar cursos utilizando una moderna herramienta de autoría. Al mismo tiempo, los alumnos se benefician de experiencias de aprendizaje interactivas, como comentarios de compañeros, interacciones de aprendizaje social y funciones de pruebas A/B. Con gamificación y seguimiento de certificaciones integrados, la plataforma ofrece compatibilidad con el aprendizaje continuo, el cumplimiento normativo y el desarrollo de los empleados.

Las mejores funciones de 360Learning

Obtenga análisis integrados con seguimiento de cohortes, tasas de finalización superiores al 90 % e integraciones con herramientas de (elaboración de) informes.

Consulte en la página de inicio recomendaciones de aprendizaje personalizadas basadas en IA según el rol, las habilidades y el historial del usuario.

Utilice la función «Academias personalizables» para habilitar portales multimarca, páginas de inicio personalizadas, administradores de grupos y paneles de control de coaching.

Límite de 360Learning

Los alumnos no pueden seleccionar submódulos individuales dentro de un curso, por lo que deben completar todo el módulo tal y como está estructurado.

Precios de 360Learning

Equipo: 8 $ al mes por usuario registrado.

Empresa: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre 360Learning

G2: 4,6/5 (más de 400 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 400 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre 360Learning?

Una reseña de G2 dice:

El diseño de la plataforma es excepcionalmente fácil de usar para los usuarios. La navegación por las distintas funciones y módulos es intuitiva, lo que hace que sea muy fácil encontrar lo que necesito. La interfaz limpia y moderna es una verdadera ventaja, ya que minimiza las distracciones y me permite centrarme en el material de aprendizaje. Esta facilidad de uso mejora significativamente la experiencia de aprendizaje en general.

El diseño de la plataforma es excepcionalmente fácil de usar para los usuarios. La navegación por las distintas funciones y módulos es intuitiva, lo que hace que sea muy fácil encontrar lo que necesito. La interfaz limpia y moderna es una verdadera ventaja, ya que minimiza las distracciones y me permite centrarme en el material de aprendizaje. Esta facilidad de uso mejora significativamente la experiencia de aprendizaje en general.

💡 Consejo profesional: Graba las sesiones de formación desde la pantalla del alumno, no desde la del formador. Capturarás exactamente lo que ven los nuevos empleados, incluyendo sus dudas, errores y las preguntas reales que plantean, lo que hará que los futuros materiales de formación sean infinitamente más eficaces.

9. Guru (ideal para centros de conocimiento basados en IA y respuestas en línea)

vía Guru

Guru es una plataforma de gestión del conocimiento que utiliza integraciones con el navegador y Slack para mostrar tarjetas de conocimiento sensibles al contexto.

Su equipo puede crear tarjetas colaborativas que luego se distribuyen a través de agentes de IA como Guru GPT o Knowledge Agents, adaptados a equipos específicos. El sistema también incluye seguimiento de lectura, recordatorios y controles de acceso basados en roles, lo que lo hace adecuado para equipos que necesitan una entrega de conocimientos estructurada.

Las mejores funciones de Guru

Solicite a los expertos que revisen y aprueben el contenido durante un período con ciclos de verificación de tarjetas de conocimiento, lo que garantiza la precisión a lo largo del tiempo.

Muestra tarjetas relevantes basadas en el contexto, búsquedas recientes o páginas abiertas en el navegador con desencadenantes inteligentes y respuestas sugeridas.

Utilice los «Detalles de la respuesta» y el panel de análisis para mostrar a los usuarios por qué se proporcionó una respuesta, realizar un seguimiento de los recibos de lectura, las lagunas de contenido y el rendimiento de los agentes.

Límite de Guru

Las opciones de formato y diseño son de límite: las tablas, las imágenes y los desplegables suelen reducir el espacio útil, y la edición de texto carece de estilos avanzados.

Precios de Guru

(Versión de) prueba gratuita: 30 días gratis, gratuito/a, con acceso completo a la plataforma.

Todo en uno : 18 $/usuario/mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Guru

G2: 4,7/5 (más de 2000 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 600 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Guru?

Una reseña de G2 dice:

Aprecio mucho la agilidad y facilidad de uso de Guru. Crear y edición de tarjetas es sencillo e intuitivo, lo que agiliza mucho la documentación de procesos y el uso compartido de conocimientos entre equipos. La interfaz es limpia y directa, y la colaboración es fluida.

Aprecio mucho la agilidad y facilidad de uso de Guru. Crear y edición de tarjetas es sencillo e intuitivo, lo que agiliza mucho la documentación de procesos y el uso compartido de conocimientos entre equipos. La interfaz es limpia y directa, y la colaboración es fluida.

10. Coassemble (ideal para microaprendizaje y creación de cursos visuales)

a través de Coassemble

Coassemble es un software de formación diseñado para un microaprendizaje rápido y atractivo. Permite a los usuarios convertir documentos o ideas en cursos interactivos sin necesidad de código.

Los alumnos acceden al contenido a través de enlaces o SCORM sin necesidad de iniciar sesión. La plataforma alternativa a Trainual ofrece análisis de participación en tiempo real e integraciones con herramientas como Zapier y PayPal, lo que agiliza la distribución y el seguimiento.

Las mejores funciones de Coassemble

Consigue un creador de cursos de arrastrar y soltar con más de 40 plantillas interactivas: cuestionarios, tarjetas didácticas, vídeos, lista de control...

Amplíe su alcance con el modo Headless y los enlaces de pago compartibles para vender cursos fuera de los entornos LMS normales.

Consulte los análisis en paneles de participación en tiempo real para realizar el seguimiento de los abandonos, el tiempo dedicado y el seguimiento de la opinión de los usuarios.

Límite de Coassemble

La autoría de cursos puede resultar lenta o complicada, especialmente al formato de diseños o cargar archivos multimedia.

Precios de Coassemble

Gratis para siempre.

Equipo : 100 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Coassemble

G2: 4,7/5 (más de 9000 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 30 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Coassemble?

Una reseña de G2 dice:

Puede duplicar o reflejar mosaicos, lecciones, cuestionarios, etc. Una función que ahorra tiempo y facilita la creación de nuevos cursos. Excelentes funciones de análisis. Me encanta la integración con Paperform.

Puede duplicar o reflejar mosaicos, lecciones, cuestionarios, etc. Una función que ahorra tiempo y facilita mucho la creación de nuevos cursos. Excelentes funciones de análisis. Me encanta la integración con Paperform.

11. Docebo (la mejor opción para la automatización del aprendizaje empresarial impulsada por IA)

a través de Docebo

Docebo es un LMS preparado para corporación, diseñado para dar soporte a la formación corporativa a gran escala de empleados, socios y clientes. Ofrece creación de contenido basada en IA, inscripciones automatizadas, compatibilidad multilingüe y rutas de aprendizaje adaptativas.

Con su interfaz fácil de usar y su seguimiento del progreso integrado, la plataforma permite a los usuarios desarrollar habilidades técnicas de manera eficiente. Docebo también sirve como una sólida base de conocimientos, integrándose con CRM, HRIS, herramientas de conferencia y más para automatizar la formación y mantener la continuidad del flujo de trabajo.

Las mejores funciones de Docebo

Genere esquemas de cursos, evaluaciones, traducciones e incluso presentadores de vídeo con IA basados en sencillas indicaciones con IA.

Examine el texto y el discurso en todo el contenido para obtener resultados contextualmente relevantes con capacidades de búsqueda profunda.

Ofrezca prácticas basadas en escenarios con comentarios inteligentes integrados en las rutas de formación mediante el «entrenamiento virtual con /IA».

Límite de Docebo

No está optimizado para el microaprendizaje; el contenido del curso está estructurado y no es adecuado para módulos de tamaño bite.

Precios de Docebo

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Docebo

G2: 4,3/5 (más de 650 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 200 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Docebo?

Una reseña de Capterra dice:

La flexibilidad para gestionar diferentes catálogos, planes de aprendizaje y tipos de contenido ha sido crucial para reunir las diversas necesidades de nuestro público. Estamos muy contentos con la comunidad, que es una gran fuente de inspiración y también de resolución de problemas.

La flexibilidad para gestionar diferentes catálogos, planes de aprendizaje y tipos de contenido ha sido fundamental para reunir las diversas necesidades de nuestro público. Estamos muy contentos con la comunidad, que es una gran fuente de inspiración y también de resolución de problemas.

Modernice la forma en que su equipo aprende y hace trabajo con ClickUp.

Lo único peor que formar a tus empleados y que se vayan es no formarlos y que se queden.

Lo único peor que formar a tus empleados y que se vayan es no formarlos y que se queden.

La mayoría de las herramientas de formación e incorporación funcionan bien al principio.

Pero a medida que su empresa crece, los procesos evolucionan y los equipos se especializan, esas mismas herramientas a menudo se convierten en obstáculos. Actualizar el contenido resulta complicado. La información queda oculta. La gente deja de utilizar el sistema por completo.

ClickUp cambia esa ecuación. Combina documentación, tareas y conocimientos basados en IA en un solo lugar, de modo que el aprendizaje se conecta de forma natural con la práctica. Su equipo no solo completa la formación; la aplica en tiempo real.

¿Está listo para ir más allá de los manuales estáticos y probar una alternativa a Trainual más interactiva? Regístrese ahora en ClickUp.