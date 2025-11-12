Las 11 mejores herramientas de software de recopilación de datos para organizar la información (2025)

Hace tres meses, lanzó una encuesta personalizada a los clientes esperando recibir quizás 100 respuestas.

Avancemos rápidamente hasta hoy, y te encuentras ante 3000 entradas repartidas en múltiples hojas de cálculo, cada una más confusa que la anterior.

Bienvenido al momento que todo equipo de operaciones teme. 😶‍🌫️

La verdad es que la mayoría de las iniciativas de recopilación de datos comienzan con buenas intenciones, pero a menudo terminan en un caos digital.

El software de recopilación de datos resuelve este problema. Las buenas plataformas facilitan la creación de encuestas, la organización de las respuestas y la detección de patrones en sus datos.

Veamos 11 opciones que son trabajo. 📋

Las mejores aplicaciones de recopilación de datos de un vistazo

Estas son las mejores soluciones de software de recopilación de datos comparadas.

Nombre de la herramienta Funciones principales Ideal para Precios* ClickUp Formularios con lógica condicional, automatización del flujo de trabajo, campos de IA, campos personalizados, paneles, asignación de comentarios, documentos, chat, integraciones, búsqueda conectada. Equipos que necesitan una recopilación de datos flexible integrada en los flujos de trabajo. Plan Free; planes de pago desde 7 $/usuario/mes. Formulario de Google Colaboración en tiempo real, lógica de ramificación, gráficos con actualización automática, integración con Hojas de cálculo de Google, notificaciones por correo electrónico, incrustación en sitios web. Creación rápida de encuestas, respuestas ilimitadas. Free Microsoft Formulario Integración con Office 365, creación de cuestionarios, paneles de Power BI, información de IA, controles de respuesta, flujos de trabajo de Power Automate. Usuarios de Office 365, entornos corporativos Planes de pago desde 9,99 $/usuario/mes. Zoho Formulario Automatización de procesos empresariales, cobro de pagos, firmas digitales, flujos de trabajo de aprobación, lógica avanzada, integración CRM. Automatización de procesos empresariales, flujo de trabajo CRM plan Free; planes de pago desde 12 $ al mes. FastField Prioridad para dispositivos móviles, recopilación de datos sin conexión, captura de fotos y GPS, paneles en tiempo real, geolocalización, adjuntos. Recopilación de datos móviles, equipos de campo (versión de) prueba gratis; planes de pago desde 30 $/usuario/mes. KoboToolBox Formularios multilingües, lógica de salto compleja, grupos repetidos, estándares humanitarios, compatibilidad sin conexión. Recopilación de datos humanitarios, ONG (versión de) prueba gratuita; planes de pago desde 159 $ al mes. Wufoo Formularios personalizables, procesamiento de pagos, análisis, API/webhooks, automatización del correo electrónico, integraciones CRM/correo electrónico. Soluciones de formularios integrados, desarrolladores web Plan Free; planes de pago desde 16,25 $ al mes. Typeform Formularios conversacionales, saltos lógicos, paneles de análisis, integraciones (Slack, HubSpot, Zapier), páginas de agradecimiento personalizadas. Experiencias de usuario interactivas, encuestas atractivas. plan Free; planes de pago desde 29 $ al mes. Jotform Más de 10 000 plantillas, cobro de pagos, lógica de condición, análisis, firmas electrónicas, generador de arrastrar y soltar. Variedad de plantillas de formularios, fácil personalización. plan Free; planes de pago desde 39 $ al mes. Paperform Formularios de estilo documento, formularios inteligentes, cálculos en tiempo real, pago y reservas, personalización CSS. Formulario tipo documento, presupuestos, comercio electrónico (versión de) prueba gratuita; planes de pago desde 29 $ al mes. Fulcrum SIG móvil, datos geoespaciales, anotaciones fotográficas, flujos de trabajo de aprobación, seguridad basada en roles, compatibilidad sin conexión. Recopilación de datos de campo, equipos geoespaciales Demostración gratuita; planes de pago desde 52 $/usuario/mes.

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puede confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real del producto. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

¿Qué debe buscar en un software de recopilación de datos?

La mayoría de los programas de recopilación de datos son demasiado básicos o demasiado torpes, lo que te deja atrapado con campos que faltan, entradas duplicadas y sin forma de actuar sobre los datos que tanto trabajo te ha costado recopilar. 🫠

Busque funciones que resuelvan estos problemas:

Creación flexible de formularios: cree campos personalizados, menús desplegables, casillas de selección y flujos lógicos para recopilar lo que necesita sin depender del soporte de desarrollo.

Entrada de múltiples fuentes: recopile respuestas de sitios web, dispositivos móviles, códigos (QR) o integraciones con recopile respuestas de sitios web, dispositivos móviles, códigos (QR) o integraciones con software de bases de datos

Validación integrada: evite errores tipográficos, espacios en blanco y respuestas irrelevantes con campos obligatorios, límites de entrada y reglas automatizadas.

Organización automatizada: clasifique los datos entrantes utilizando carpetas, etiquetas inteligentes y filtros para que no se pierda nada.

Seguimiento en tiempo real: supervise el estado de los envíos, vea las tendencias al instante y actúe ante cualquier problema que surja.

Exportación y sincronizar: descargar conjuntos de datos limpios o conéctese directamente a sus herramientas de análisis con integraciones perfectas.

Controles de permiso: mantenga la información confidencial en seguridad con ajustes de acceso granulares y registros de auditoría.

Flujos de trabajo basados en desencadenantes: automatice los seguimientos, las alertas o los traspasos basándose en diversos automatice los seguimientos, las alertas o los traspasos basándose en diversos métodos de recopilación de datos

🧠 Dato curioso: El primer censo conocido se realizó en Babilonia en el año 3800 a. C. En él se registraban el ganado, los trabajadores y los suministros de alimentos para ayudar a planear la distribución de los recursos en todo el imperio.

El mejor software de recopilación de datos

Estas son nuestras selecciones de las mejores herramientas de recopilación de datos.

ClickUp (ideal para equipos que necesitan una recopilación de datos flexible integrada en sus flujos de trabajo)

Conecta la recopilación de datos a tus flujos de trabajo en ClickUp. Crea formularios ClickUp para recopilar respuestas y enviarlas directamente a tus flujos de trabajo.

Recopilar datos es una cosa. Hacer algo útil con ellos es otra muy distinta.

Como primer entorno de trabajo de IA convergente, ClickUp resuelve este problema integrando la recopilación de datos en sus flujos de trabajo. No necesita herramientas independientes para recopilar y procesar respuestas. Todo fluye directamente a su software de gestión de tareas, listo para la acción.

Supongamos que su equipo de operaciones gestiona solicitudes internas de recursos. Usted configura un formulario ClickUp que recopila datos como el tipo de solicitud, la urgencia, el departamento y la fecha requerida. Pero no se trata de un formulario básico que vierte los datos en una hoja de cálculo.

Personaliza los formularios para un enrutamiento más inteligente.

La lógica condicional de ClickUp Forms te ofrece un mayor control. Puedes mostrar u ocultar campos en función de respuestas anteriores, organizar preguntas mediante separadores y encabezados, y dirigir los envíos a diferentes listas en función de su contenido.

Así, si alguien selecciona «Equipos informáticos» como tipo de solicitud, el formulario de ClickUp puede mostrar preguntas adicionales sobre las preferencias de modelo o las necesidades de software y enviar automáticamente la tarea a su departamento de informática, en lugar de al de instalaciones.

Realice un seguimiento de las solicitudes entrantes y su progreso con ClickUp Forms*.

Una vez enviada, la respuesta se convierte en una tarea de ClickUp.

Si un ingeniero de campo solicita un ordenador portátil, la tarea aparece en la «Cola de compras», ya etiquetada con su departamento y nivel de prioridad. El responsable de logística la asigna, añade notas y actualiza el estado a medida que la solicitud pasa por fases como «Confirmada», «Enviada» y «Entregada».

Filtra el ruido

Para evitar tener que rebuscar entre tareas o crear filtros desordenados, puedes añadir campos personalizados de ClickUp adaptados a tus flujos de trabajo. Los campos personalizados con IA amplían aún más esta posibilidad.

Un gestor de proyectos que realice encuestas de planificación interfuncionales podría utilizar un formulario para recopilar las aportaciones del equipo y etiquetar cada tarea con el departamento, el tipo de iniciativa y el trimestre. De este modo, filtrar todos los envíos de ingeniería del tercer trimestre lleva segundos, en lugar de horas.

Pida ayuda a la IA.

Extraiga las tareas de alta prioridad y los comentarios de la información recopilada con ClickUp Brain.

A medida que aumentan las respuestas, ClickUp Brain te ayuda a evitar la clásica pesadilla del CTRL+F.

Puede pedirle al asistente de IA integrado cosas como «Muéstrame todas las respuestas de la encuesta a las partes interesadas etiquetadas como de alta prioridad de esta semana» o «¿Qué tareas de retroalimentación de incorporación siguen pendientes?». Le responderá al instante sin que tenga que recordar dónde está almacenado cada cosa.

Configura las automatizaciones de ClickUp para avanzar en tu trabajo al instante

Si el volumen de datos comienza a aumentar, no querrá que su equipo pierda tiempo clasificando todo manualmente.

ClickUp Automatización puede ayudarte a distribuir las tareas en función de los datos introducidos en los formularios. Si quieres desentenderte por completo, configura un agente en ClickUp.

Supongamos que alguien marca un formulario de comentarios como urgente. Los agentes de ClickUp pueden etiquetar la tarea, asignarla al responsable de éxito del cliente y publicar un comentario solicitando una respuesta en 24 horas. El paso de clasificación manual desaparece. Así es como lo utilizamos en ClickUp:

Crea paneles de ClickUp para supervisar los datos entrantes y realizar un seguimiento del movimiento de las tareas en tiempo real.

Todos estos datos se introducen directamente en los paneles de ClickUp, donde puede visualizar lo que está sucediendo sin necesidad de generar (elaboración de) informes ni exportar nada.

Las mejores funciones de ClickUp

Asigne acciones al instante: etiquete a sus compañeros de equipo directamente con etiquete a sus compañeros de equipo directamente con ClickUp Assign Comments para que puedan gestionar entradas específicas en formularios sin necesidad de contexto adicional.

Documente el significado de los datos: redacte resúmenes de encuestas, resúmenes de comentarios o registros de decisiones en redacte resúmenes de encuestas, resúmenes de comentarios o registros de decisiones en ClickUp Docs , manteniendo el contexto vinculado al trabajo.

Discute las entradas donde se encuentran: Entra en Entra en ClickUp Chat para aclarar respuestas, compartir actualizaciones rápidas o colaborar en lo que hay que hacer a continuación junto a las tareas.

Conecta herramientas sin pasos adicionales: importa los datos existentes de tu CRM y hojas de cálculo utilizando importa los datos existentes de tu CRM y hojas de cálculo utilizando las integraciones de ClickUp

Busca de forma más inteligente, no más difícil: encuentra cualquier tarea, comentario o documento vinculado a los datos recopilados utilizando encuentra cualquier tarea, comentario o documento vinculado a los datos recopilados utilizando la búsqueda conectada de ClickUp , incluso si solo recuerdas una palabra clave.

Genere preguntas personalizadas para formularios: pida a la IA que cree preguntas para investigaciones o campos de encuestas basados en los meta de su proyecto o en datos anteriores.

Límites de ClickUp

La interfaz del software de automatización de formularios puede resultar abrumadora sin una configuración clara.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Escuche la opinión de este usuario en Reddit:

Me gusta mucho el aspecto de la función Formularios. Parece intuitiva y la función de IA es bastante interesante. No recibo muchas respuestas a los formularios, pero veo que esto ahorraría tiempo si se tienen que clasificar constantemente comentarios o solicitudes. Además, permiten personalizar más los formularios. He probado las imágenes de portada y los color de los botones, y es agradable no tener que quedarse con los valores predeterminados.

2. Google Forms (ideal para la creación de encuestas rápidas)

a través de Google Forms

Google Formularios convierte la recopilación de datos en un deporte de equipo.

Al tratarse de una herramienta flexible, su equipo de marketing puede intercambiar ideas sobre las preguntas de la encuesta mientras su analista configura el seguimiento de las respuestas, todo ello en tiempo real.

El software de recopilación de datos forma parte del ecosistema de Google, por lo que las respuestas recopiladas tienen un flujo automático hacia las Hojas de cálculo de Google, donde su equipo puede comenzar a analizarlas de inmediato.

Obtendrá respuestas ilimitadas sin pagar ni un céntimo, lo que significa que podrá realizar una encuesta a toda su base de clientes sin preocuparse por alcanzar el límite de respuestas.

Las mejores funciones de Google Forms

Cree una sofisticada lógica de rama que muestre diferentes rutas de preguntas basadas en respuestas anteriores.

Genere resúmenes de respuestas completos con gráficos y tablas interactivos que se actualizan automáticamente a medida que llegan nuevos datos.

Incruste formularios a la perfección en sitios web utilizando código HTML personalizable o compártalos a través de enlaces acortados.

Configure notificaciones por correo electrónico que activen como desencadenante cuando se cumplan criterios de respuesta específicos, manteniendo informadas a las partes interesadas al instante.

Límites de Google Forms

Opciones de personalización limitadas para el diseño y la marca al crear una encuesta en Google Forms

Tipos de preguntas básicas en comparación con herramientas de encuesta especializadas

Las cargas tienen un límite de entre 10 y 25 MB por archivo y un límite en el número de archivos.

Los usuarios han expresado su deseo de disponer de más plantillas de Google Formulario

Precios de Google Forms

Free

Valoraciones y reseñas de Google Forms

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: 4,7/5 (más de 11 180 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Google Forms?

Escuche la opinión de este usuario:

Como organización sanitaria, contar con herramientas que cumplen con la HIPAA, como Google Meet y Google Forms, ha facilitado y profesionalizado la admisión, la documentación y las sesiones virtuales con los clientes. Las unidades compartidas y la configuración de permisos de usuario también ayudan a mantener la privacidad de los datos, al tiempo que permiten la colaboración en equipo.

ClickUp Insight: Solo el 12 % de los encuestados en la encuesta utiliza funciones de IA integradas en paquetes de productividad. Este bajo nivel de adopción sugiere que las implementaciones actuales pueden carecer de la integración contextual fluida que obligaría a los usuarios a abandonar sus plataformas de conversación independientes preferidas. Por ejemplo, ¿puede la IA ejecutar un flujo de trabajo de automatización basado en una indicación de texto sin formato del usuario? ¡ClickUp Brain puede hacerlo ! La IA está profundamente integrada en todos los aspectos de ClickUp, incluyendo, entre otros, resumir hilos de chat, redactar o pulir texto, extraer información del espacio de trabajo, generar imágenes y mucho más. ¡Únase al 40 % de los clientes de ClickUp que han sustituido más de tres aplicaciones por nuestra aplicación Todo para el trabajo!

3. Microsoft Forms (el mejor para la integración con Office 365)

a través de Microsoft Forms

Microsoft Forms se adapta perfectamente en el Inicio de los entornos corporativos.

Su departamento de TI ya confía en la seguridad de Microsoft, por lo que obtener la aprobación para este software de recopilación de datos suele llevar minutos en lugar de meses.

La función de creación de cuestionarios transforma las aburridas plantillas de Microsoft Forms en evaluaciones atractivas con puntuación automática y comentarios personalizados. Cuando lo conectas a Power BI, los datos de tu encuesta se convierten en impresionantes visualizaciones de paneles que hacen felices a los ejecutivos.

Las mejores funciones de Microsoft Formulario

Exporte los datos de las respuestas directamente a Excel con funciones avanzadas de filtrado y tablas dinámicas para acelerar el análisis de datos.

Aprovecha la información basada en IA para identificar tendencias de respuesta, patrones de opinión y correlaciones estadísticas en tus datos.

Establezca controles de respuesta, incluyendo límites de envío, cumplimiento de plazos y requisitos de autenticación de los encuestados.

Cree flujos de trabajo automatizados con Power Automate para actuar como desencadenante de la creación de tareas, notificaciones por correo electrónico o actualizaciones de bases de datos basadas en las respuestas de los formularios.

Límites de Microsoft Forms

Requiere una suscripción a Microsoft 365 para disfrutar de todas las funciones.

Personalización de diseño con límite en comparación con las alternativas a Microsoft Forms

No hay tipos de preguntas avanzadas como clasificación o elección de imágenes.

Funciones básicas de elaboración de informes sin integración con Power BI.

Precios de Microsoft Formulario

Business Basic: 9,99 $ al mes por usuario.

Business Standard: 12,99 $ al mes por usuario.

Business Premium: 19,99 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Microsoft Forms

G2: 4,4/5 (más de 360 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 290 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Microsoft Forms?

Esta reseña de G2 explica qué es el trabajo (y qué no):

Microsoft Forms es muy fácil de configurar y utilizar, y permite crear muchos tipos de formularios diferentes. Se integra bien con otros productos de Microsoft. Lo utilizo cada vez que necesito recopilar opiniones o información. […] Las funciones de presentación tienen límite. Tampoco hay forma de realizar encuestas o introducir datos en directo.

🔍 ¿Sabías que... La empresa Nielsen comenzó a realizar seguimientos de la audiencia radiofónica en la década de 1930? Su sistema evolucionó hasta convertirse en la industria de la valoración televisiva y, finalmente, en la medición del comportamiento digital, lo que ha figurado en la forma en que se compran y venden los medios de comunicación en la actualidad.

4. Zoho Formulario (el mejor para la automatización de procesos de empresa)

a través de Zoho Formulario

Zoho Formulario va más allá de la simple recopilación de datos.

Cuando alguien rellena tu formulario, el software de recopilación de datos puede crear automáticamente un cliente potencial en tu CRM, enviar un correo electrónico de bienvenida, asignar una tarea a tu equipo de ventas y programar un recordatorio de seguimiento.

Puede aceptar pagos, recopilar firmas digitales y enviar aprobaciones a través de su organización sin necesidad de manejar datos manualmente.

La herramienta se conecta con más de 40 aplicaciones de Zoho y cientos de herramientas de terceros, convirtiendo los envíos de formularios en flujos de trabajo completos.

Las mejores funciones de Zoho Formulario

Procesa pagos con seguridad a través de pasarelas integradas como PayPal, Stripe y Authorize. Net, con experiencias de pago personalizables.

Diseña sofisticados flujos de trabajo de aprobación que envían las solicitudes a múltiples partes interesadas con notificaciones por correo electrónico y seguimiento del estado.

Configure una lógica condicional avanzada con múltiples rutas de ramificación, campos ocultos y secciones de formularios dinámicos que se adaptan en función de las respuestas de los usuarios.

Optimice el rendimiento del formulario con análisis del embudo de conversión, seguimiento de abandonos y mapeo del recorrido del usuario.

Límites de Zoho Formulario

Las funciones de automatización avanzadas requieren un proceso de aprendizaje.

Algunas integraciones requieren suscripciones de nivel superior.

Puede incluir hasta cinco campos de carga de archivos por formulario. A menudo, esto no es suficiente para los flujos de trabajo de incorporación o con gran cantidad de documentos.

Conexión (a internet) de Zoho Forms con su propio ecosistema y aplicaciones de terceros a menudo requiere una configuración por formulario en lugar de ajustes globales.

Precios de Zoho Formulario

Free

Básico: 12 $ al mes

Estándar: 30 $ al mes

Profesional: 60 $ al mes

Premium: 110 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Zoho Forms

G2: 4,4/5 (más de 160 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 135 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Zoho Formulario?

Escuche la opinión de este usuario:

Es muy fácil configurar el formulario desde el diseñador, ejecutarlo rápidamente y comprobar también las respuestas de los encuestados.

📖 Lea también: El mejor software de gestión de miembros para organizaciones

5. FastField (el mejor para la recopilación de datos móviles)

vía FastField

FastField funciona en teléfonos inteligentes y tabletas, donde los equipos de campo realizan trabajo. Obras de construcción, tiendas minoristas, rutas de reparto y cualquier lugar donde la conexión Wi‑Fi sea irregular o inexistente.

Este software de recopilación de datos sigue trabajando incluso cuando no hay conexión (a internet), almacenando todo localmente hasta que vuelves a conectarte.

Cada envío captura exactamente dónde y cuándo ocurrió, además de que puede tomar fotos y adjuntar archivos directamente desde el campo. Su equipo de oficina recibe actualizaciones en tiempo real a través de paneles personalizados que muestran lo que está sucediendo en todas sus ubicaciones, lo que facilita una mejor gestión del equipo remoto.

Las mejores funciones de FastField

Obtenga coordenadas GPS precisas y marcas de tiempo con cada envío, creando registros de auditoría detallados basados en la ubicación.

Tome fotos de alta resolución y adjunte múltiples tipos de archivos directamente en los formularios, con compresión automática e integración con el almacenamiento en la nube.

Cree paneles personalizados con visualización de datos en tiempo real, mapas interactivos y métricas de rendimiento.

Optimice los procesos de recopilación de datos basados en la ubicación con desencadenantes de geovallas que abren formularios específicos cuando los usuarios entran en áreas designadas.

Límites de FastField

Precio más elevado en comparación con los sistemas básicos de recopilación de datos.

Filtrar mediante máscaras de visualización resulta en incómodos clics en menús desplegables; los usuarios deben seleccionar elementos de listas en lugar de simplemente escribir y pulsar Intro.

La interfaz de la aplicación web es menos intuitiva que la aplicación para Android.

Sus funciones requieren tiempo para dominarlas y la documentación es irregular.

Precios de FastField

(versión de) prueba gratuita

Básico: 30 $ al mes por usuario.

Pro : 45 $ por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de FastField

G2: 4,6/5 (más de 115 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 30 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre FastField?

Extraído directamente de una reseña de G2 sobre este software de recopilación de datos:

Utilizamos FastField para enviar formularios a los clientes. La función que más me gusta es la de fotos. Pedimos a nuestros clientes que nos envíen una foto de su permiso de conducir para poder archivarla. FastField es fácil de arrastrar y soltar para crear un formulario. Luego, enviarlo a un cliente es muy sencillo.

Utilizamos FastField para enviar formularios a los clientes. La función que más me gusta es la de fotos. Pedimos a nuestros clientes que nos envíen una foto de su permiso de conducir para poder archivarla. FastField es fácil de arrastrar y soltar para crear un formulario. Luego, enviarlo a un cliente es muy sencillo.

🧠 Dato curioso: En 2014, la Biblioteca Pública de Nueva York creó un conjunto de datos con más de 17 000 menús históricos de restaurantes. Los investigadores ahora lo utilizan para estudiar las tendencias alimentarias, los cambios en los precios y los cambios culturales a lo largo de décadas.

6. KoboToolBox (el mejor para la recopilación de datos humanitarios)

a través de KoboToolBox

KoboToolBox se ha diseñado para los entornos más difíciles: campos de refugiados, zonas de desastre y aldeas remotas donde otras aplicaciones de recopilación de datos simplemente no son suficientes.

Los trabajadores humanitarios necesitan formularios móviles que funcionen como función en varios idiomas, se adapten a estructuras familiares complejas y protejan la información confidencial.

La plataforma destaca en el manejo de grupos repetidos, lo que la hace fiable para recopilar información sobre todos los miembros del hogar o realizar seguimiento de múltiples distribuciones de suministros. Puede crear preguntas en cascada que se adapten en función de las regiones geográficas o los datos demográficos, y toda la información permanece encriptada y cumple con las normas humanitarias internacionales.

Las mejores funciones de KoboToolBox

Implemente formularios multilingües con un completo soporte de traducción que mantiene una estructura de datos coherente.

Cree secuencias complejas de preguntas con lógica de salto y en cascada que adapten los formularios en función de las regiones geográficas, los datos demográficos o las respuestas anteriores.

Utilice grupos repetidos para recopilar múltiples puntos de datos relacionados de manera eficiente, como detalles de los miembros del hogar o elementos de inventario con repeticiones ilimitadas.

Límites de KoboToolBox

Requiere conocimientos técnicos para la creación avanzada de formularios.

El soporte al cliente se basa principalmente en la comunidad.

Los intentos de implementar encuestas con miles de preguntas a menudo se agotan o fallan debido al límite del servidor.

Las opciones descriptivas largas se truncan, lo que puede oscurecer el significado en flujos de trabajo complejos.

Precios de KoboToolBox

(versión de) prueba gratis

Profesional: 159 $ al mes

Equipos: 289 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de KoboToolBox

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre KoboToolBox?

Una reseña de G2 lo expresa así:

Por delante de otros, puedo decir que la recopilación de datos con la herramienta Kobo es fácil y divertida. No es necesario ser un experto en tecnología para diseñar cuestionarios en la herramienta, ya sean de respuesta abierta o cerrada. Cualquier persona con una orientación muy básica sobre la herramienta puede empezar a utilizarla sin ninguna dificultad e incluso descartará automáticamente la recopilación de datos en papel. Los datos recopilados se exportan fácilmente a diferentes formatos.

📖 Lea también: Plantillas gratuitas de formularios de admisión de clientes en Word y ClickUp

7. Wufoo (el mejor para soluciones de formularios integrados)

vía Wufoo

Wufoo domina CSS y HTML, lo que lo convierte en el software de recopilación de datos ideal para aquellas personas que se preocupan por el aspecto y la sensación que transmiten sus formularios. Su desarrollador web puede personalizar cada píxel para que se adapte a su marca, mientras que la plataforma se encarga del trabajo pesado del procesamiento de pago y la automatización del correo electrónico.

Obtendrá análisis detallados que le mostrarán exactamente en qué punto los usuarios abandonan sus formularios y qué preguntas causan más confusión. El acceso a la API le permite conectar Wufoo a prácticamente cualquier sistema que utilice su empresa, lo que le permite integrarse perfectamente con su infraestructura tecnológica existente.

Las mejores funciones de Wufoo

Desencadena secuencias de respuestas automáticas por correo electrónico con mensajes personalizados, adjuntos y contenido condicional basado en los envíos de formulario.

Elabora informes de análisis de datos de alta calidad, incluyendo tasas de conversión, análisis de abandono y seguimiento del comportamiento de los usuarios.

Integre a la perfección las plataformas de marketing por correo electrónico, los sistemas CRM y las herramientas empresariales más populares mediante conexiones nativas y compatibilidad con webhook.

Límites de Wufoo

Número limitado de formularios en los planes de nivel inferior.

Funciones básicas de colaboración en comparación con las soluciones de corporación

Sin capacidades offline para recopilar datos.

Los tiempos de respuesta del soporte al cliente pueden ser lentos.

Precios de Wufoo

Free

Starter: 16,25 $ al mes.

Profesional: 33,25 $ al mes.

Avanzado: 83,25 $ al mes.

Ultimate: 210 $ al mes.

Valoraciones y reseñas de Wufoo

G2: 4,2/5 (más de 290 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (220 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Wufoo?

Escuche la opinión de este usuario:

Utilizo la plataforma Wufoo en mi trabajo diario, ya que esta herramienta me permite conocer y ofrecer almacenamiento de todos los datos importantes personalizados de los clientes.

🔍 ¿Sabías que...? En 2008, el proyecto Flu Trends de Google intentó predecir los brotes de gripe basándose en el comportamiento de búsqueda de los usuarios. Era prometedor, pero finalmente resultó inexacto, lo que puso de relieve las dificultades de utilizar señales de datos indirectas sin una validación adecuada.

8. Typeform (el mejor para experiencias de usuario interactivas)

vía Typeform

Typeform convirtió las aburridas encuestas en conversaciones.

Mientras que la mayoría de las apps abruman a los usuarios con un sinfín de preguntas en una sola página, este software de recopilación de datos presenta una pregunta cada vez con animaciones fluidas que resultan realmente agradables.

Las personas permanecen más tiempo y completan más formularios porque la experiencia se parece más a un chat que a rellenar papeleo. Los saltos lógicos crean rutas personalizadas a través de sus preguntas para que solo vea lo que es relevante.

Las mejores funciones de Typeform

Conéctese con herramientas empresariales populares, como Slack, HubSpot y Zapier, para automatizar los flujos de trabajo y la sincronización de datos.

Obtenga análisis completos que cubren las tasas de finalización, el tiempo dedicado a cada pregunta y análisis detallados de abandono con paneles de elaboración de informes visuales.

Mantenga el interés del usuario después de que complete el formulario con páginas de agradecimiento personalizadas, funciones para el uso compartido en redes sociales y botones de llamada a la acción (CTA).

Límites de Typeform

Respuestas con límite en el plan Free.

Crear formularios complejos puede llevar mucho tiempo.

El coste se convierte rápidamente en una barrera, especialmente si necesita integraciones básicas o eliminar la marca Typeform.

Mostrar una pregunta cada vez es sencillo, pero los formularios pesados resultan lentos y tediosos, tanto en la experiencia del usuario como en la velocidad de edición.

Precios de Typeform

Free

Básico: 29 $ al mes

Además: 59 $ al mes.

Empresa: 99 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Typeform

G2: 4,5/5 (más de 875 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 920 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Typeform?

De una conversación en Reddit:

Las capacidades de diseño son excepcionales. El caso práctico más convincente que puedo ofrecerte es que necesitaba utilizar una encuesta para recopilar datos de clientes como forma de iniciar un proceso de aprendizaje automático, alimentando una base de datos con una aproximación de los datos de comportamiento que esperábamos recopilar mediante una operación continua. […] Teníamos un cuestionario LARGO y la tasa de completación aumentó del 14 % al 57 % simplemente por cambiar de Survey Monkey a Typeform. ¡El diseño es tan importante!

📖 Lea también: Cómo crear una encuesta anónima

9. Jotform (el mejor por su variedad de plantillas de formularios)

vía Jotform

Jotform cuenta con más de 10 000 plantillas que cubren todos los escenarios imaginables.

¿Necesita un formulario de confirmación de asistencia a una boda? Tienen 17 variantes. ¿Está planificando un evento corporativo? También hay una plantilla de formulario de comentarios para eso. Este software de recopilación de datos le evita tener que empezar con una página en blanco y le permite tener un formulario personalizado arrastrando y soltando elementos.

La lógica condicional es sorprendentemente sofisticada, creando formularios que se adaptan y cambian en función de las respuestas de los usuarios. Puede cobrar pagos, recopilar firmas y conectarse a herramientas empresariales sin escribir una sola línea de código.

Las mejores funciones de Jotform

Recibe pagos de forma segura a través de PayPal, Stripe y Square con compatibilidad para estructuras de precios complejas y facturación de suscripciones.

Juega con la lógica condicional compleja con múltiples escenarios ramificados, campos ocultos y secciones de formularios dinámicos que se adaptan en función de las respuestas del usuario.

Genere informes de envío completos con análisis detallados, datos exportables y notificaciones automáticas por correo electrónico para las partes interesadas y los encuestados.

Límites de Jotform

El plan Free te limita a 5 formularios y 100 envíos al mes; los planes de pago imponen límites de almacenamiento y vista que pueden requerir actualizaciones frecuentes.

Los formularios grandes o con muchas funciones pueden cargarse lentamente, fallar cuando hay mucho tráfico o provocar errores de envío.

Opciones de personalización con límite para diseños móviles.

Precios de Jotform

Free

Bronce: 39 $ al mes

Plata: 49 $ al mes

Gold: 129 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Jotform

G2: 4,7/5 (más de 3655 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2555 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Jotform?

Vea lo que dijo este usuario de Reddit:

Jotform es una plataforma increíble que hace que crear y gestionar formularios sea increíblemente fácil y eficiente. La uso habitualmente para mi empresa y ha supuesto un gran cambio a la hora de recopilar información de clientes, procesar solicitudes y organizar datos. La interfaz es fácil de usar y las opciones de personalización son fantásticas: puedes crear formularios que sean realmente personalizados y se adapten a tu marca y a tus necesidades. Mi único deseo es que aumenten el límite de asignación de formularios en los planes de nivel inferior, ya que puede resultar difícil justificar el salto a 40 $ al mes por las mismas funciones con solo más formularios. *

🧠 Dato curioso: La primera red de recopilación de datos meteorológicos fue lanzada en 1849 por la Institución Smithsonian. Observadores de todo Estados Unidos enviaban (elaboración de) informes diarios por telégrafo, creando uno de los primeros sistemas nacionales de datos en tiempo real.

10. Paperform (ideal para formularios tipo documento)

vía Paperform

Paperform se distingue por su interfaz de edición de formulario de texto gratis, único e intuitiva, que se parece a la edición de un documento y permite un diseño y una personalización muy flexibles sin necesidad de código.

Su capacidad más destacada es la creación de «formularios inteligentes» que incorporan lógica condicional avanzada, cálculos en tiempo real integrados y campos que se rellenan automáticamente para crear una experiencia de usuario dinámica y personalizada que se adapta a medida que el encuestado la rellena.

Esta función, combinada con potentes capacidades de pago y comercio electrónico, lo convierte en una excelente opción para generar presupuestos, gestionar pedidos y crear documentos digitales pulidos y visualmente atractivos.

Las mejores funciones de Paperform

Diseñe formularios con formato de documento, con formato de texto enriquecido, imágenes incrustadas, vídeos y diseños personalizados.

Cree páginas de destino y formularios de pedido completos con catálogos de productos integrados, gestión de inventario y función de carrito de la compra.

Procesa pagos y gestiona reservas a través de sistemas integrados con compatibilidad para la programación y la sincronización del calendario.

Personaliza formularios utilizando CSS y código personalizado con control sobre el estilo, las animaciones y los elementos interactivos para ofrecer experiencias de usuario únicas.

Límites de Paperform

Te enfrentarás a limitaciones de diseño: no hay fuentes personalizadas, los ajustes de marca tienen un límite y algunos diseños de plantillas resultan restrictivos.

Las preguntas de matriz y las respuestas de varios campos pueden exportarse a celdas individuales, lo que crea exportaciones desordenadas que dificultan el análisis cualitativo de los datos

Los formularios pesados o las versiones incrustadas pueden resultar lentos tanto para los creadores de formularios como para los encuestados.

Precios de Paperform

(versión de) prueba gratuita

Essentials: 29 $ al mes

Pro: 59 $ al mes

Empresa: 129 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Paperform

G2: 4,5/5 (más de 40 reseñas)

Capterra: 4,8/5 (más de 100 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Paperform?

Escuche la opinión de este usuario:

He utilizado Paperform durante la última década. Son el caballo de batalla de los servicios de formularios y, en mi experiencia, son los mejores. Tienen la interfaz adecuada, una gran cantidad de funciones y muchas opciones de personalización, además de incrustaciones muy bien diseñadas. He utilizado Typeform cientos (si no miles) de veces y sigo volviendo a él por su facilidad de uso, su facilidad de instalación y el hecho de que se integra con casi todo. Su soporte al cliente también es increíble. Siempre que tengo una pregunta, me responden.

🔍 ¿Sabías que Spotify recopila más información que solo lo que escuchas? También registra cuándo te saltas una canción, cuánto tiempo la pausas y a qué hora del día reproduces determinados géneros. Esos datos figuran todo, desde listas de reproducción personalizadas hasta informes de tendencias globales.

11. Fulcrum (el mejor para la recopilación de datos en el campo)

vía Fulcrum

Fulcrum es líder del sector en la recopilación de datos geoespaciales sobre el campo, y está dirigido a equipos que necesitan recopilar y gestionar información basada en la ubicación, como servicios públicos, servicios medioambientales y gestión de activos.

Su principal característica es su plataforma GIS móvil basada en IA, que permite a los equipos de campo recopilar datos geoespaciales precisos (puntos, líneas, polígonos) utilizando sus dispositivos móviles, incluso sin conexión. La plataforma garantiza la calidad de los datos mediante la validación basada en IA, los campos obligatorios y la captura automática de la ubicación, y se integra perfectamente con los sistemas GIS de la corporación, como Esri ArcGIS, convirtiendo las observaciones de campo en datos espaciales fiables y en tiempo real para la toma de decisiones críticas.

El software de análisis de encuestas maneja conjuntos de datos masivos en múltiples ubicaciones, al tiempo que mantiene el tipo de seguridad de datos y registros de auditoría que exigen las grandes organizaciones.

Las mejores funciones de Fulcrum

Anote fotos directamente en los formularios utilizando herramientas de dibujo, superposiciones de texto y funciones de medición para obtener una documentación detallada y controlar la calidad de los datos.

Establezca sofisticados flujos de trabajo de aprobación que envíen las solicitudes a varios revisores con notificaciones automáticas, seguimiento del estado y procedimientos de escalado.

Gestión de permisos de usuario y niveles de acceso completos con seguridad basada en rol, supervisión de actividades y registros de auditoría detallados.

Límites de Fulcrum

Precio más elevado en comparación con el software básico de recopilación de datos.

Los usuarios informan de fallos frecuentes durante la edición y sincronización de registros; la pérdida de datos durante la inspección ocurre con demasiada frecuencia.

Cada formulario no puede superar los ~1400 elementos (campos, secciones), y alcanzar ese límite con funciones avanzadas puede degradar el rendimiento.

Las capas de mapas base sin conexión a veces no se cargan o se muestran incorrectamente en áreas remotas.

Las exportaciones de Excel dividen las encuestas complejas en varias pestañas y se basan en enlazado con largas cadenas de ID, lo que dificulta el análisis.

Precios de Fulcrum

Demostración gratis

Profesional: 52 $ al mes por usuario

Elite: 52 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Fulcrum

G2: 4,6/5 (más de 235 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 225 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Fulcrum?

Según una reseña de G2:

Me gusta que Fulcrum sea fácil de usar y me ayude a terminar mi trabajo de forma rápida y sencilla. Es una herramienta sencilla y eficaz que hace que todo sea más rápido y fluido. […] El único problema que he tenido es que, una vez sincronizados los datos, no puedo hacer edición.

🧠 Dato curioso: La Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos intentó en su día archivar todos los tuits públicos. El proyecto se llevó a cabo entre 2010 y 2017, antes de detenerse debido a su magnitud. Esto puso de manifiesto lo difícil que es conservar los datos digitales en tiempo real de forma significativa.

