Plan de gestión de la construcción: qué es y cómo crear uno

Desde la creación del diseño básico hasta las propuestas volumétricas y los diseños de construcción, tengo que hacer un seguimiento de todos los aspectos de la creación, desde las opciones de pavimentación y el diseño del paisaje hasta la producción de la iluminación y la compatibilización estructural. NO HAY MANERA de que pueda trabajar tan rápido y concentrado sin Clickup para ayudarme a crear listas estructuradas y perfectamente organizadas. Sé qué tareas se han ejecutado y cuáles quedan por realizar; Puedo añadir comentarios, recordatorios y documentos a cada tarea y realizar un seguimiento del tiempo que tardo en completar tareas individuales y proyectos completos. Podría seguir y seguir. ME ENCANTA ClickUp. Y, sinceramente, ni siquiera estoy utilizando el 30 % de lo que esta herramienta es capaz de hacer. Tiene una función GANTT con la que he jugado un poco y me encantan los MINDMAPS, que son simplemente deliciosos, y mucho más...