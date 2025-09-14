Cómo la IA generativa está transformando el marketing: estrategias y ejemplos

Eres un profesional del marketing. Entonces, ¿por qué te sientes como un impostor al enfrentarte a plazos de publicación imposibles y cambios de rumbo en las campañas?

Mientras tú sientes que nunca hay tiempo suficiente para equilibrar la creatividad con la escala, tus competidores parecen estar en todas partes a la vez con mensajes perfectamente dirigidos a objetivos específicos.

El 73 % de los profesionales del marketing coinciden en que las herramientas de IA pueden aumentar su productividad.

La brecha entre quienes adoptan la IA y el resto se está ampliando rápidamente. Y cada minuto que dedicas a tareas repetitivas o a luchar contra el bloqueo creativo es un minuto perdido frente a tu competencia.

Al automatizar la creación, la personalización y la optimización de contenidos, la IA generativa aporta rapidez y eficiencia a los flujos de trabajo de marketing sin comprometer la calidad de los resultados.

En esta guía, te mostraremos cómo la IA generativa encaja en tus procesos diarios de marketing —desde la generación de contenido y el SEO hasta el correo electrónico y la planificación de campañas— con ejemplos, herramientas y directrices éticas integradas.

¿Qué es la IA generativa en marketing?

La IA generativa se refiere a la IA capaz de crear (o generar) contenido —texto, imágenes, vídeos e incluso código— aprendiendo de los patrones de los datos existentes con los que ha sido entrenada.

Pero esto no significa en absoluto dejar tus campañas en manos de un robot. Se trata de potenciar lo que ya funciona: automatizar el trabajo pesado, ampliar la creatividad sin agotar a tu equipo y darte más tiempo para centrarte en la estrategia, la narración y los resultados.

🎨 El marketing siempre ha sido en parte ciencia y en parte arte. Los modelos de IA generativa simplemente hacen que la ciencia sea más inteligente y que el arte sea más escalable.

Cómo funciona la IA generativa

En esencia, la IA generativa utiliza modelos de aprendizaje automático —especialmente modelos de lenguaje a gran escala (LLM) o modelos de difusión— para predecir y generar nuevos resultados basados en los datos con los que se ha entrenado.

👉🏼 Por ejemplo: Texto : Herramientas como GPT-4 predicen la siguiente palabra de una secuencia basándose en miles de millones de ejemplos, generando borradores de blogs, textos para correos electrónicos o variaciones de anuncios.

Imágenes : Plataformas como DALL·E o Midjourney combinan estilos visuales y datos de entrada para crear gráficos o ilustraciones totalmente nuevos.

Vídeo y voz: Herramientas como Synthesia generan vídeos realistas a partir de guiones, a menudo con voces en off multilingües incluidas

✨ La magia reside en lo que se conoce como «transformadores»: redes neuronales que comprenden el contexto y las relaciones entre los elementos de una forma que las tecnologías anteriores no podían.

Entre bastidores, estos modelos se perfeccionan constantemente basándose en patrones de uso, comentarios de los usuarios y datos nuevos, lo que significa que los resultados se vuelven más inteligentes con el tiempo. Aun así, su calidad depende de la indicación, el contexto y la revisión humana. Y ahí es donde entras tú.

📚 Leer también: IA generativa frente a IA predictiva

Principales ventajas clave del uso de la IA en el marketing

Las ventajas de la IA generativa van mucho más allá del simple ahorro de tiempo (aunque eso sin duda es valioso). Esto es lo que la hace más útil:

Creación de contenido a gran escala : Crea contenido personalizado para diferentes segmentos de público sin multiplicar tu carga de trabajo. Las empresas que implementan bien la personalización registran : Crea contenido personalizado para diferentes segmentos de público sin multiplicar tu carga de trabajo. Las empresas que implementan bien la personalización registran un 40 % más de ingresos por esas actividades que las empresas medias.

Menos bloqueos creativos: ¿Recuerdas ese momento en el que te quedas en blanco al intentar escribir el titular perfecto? La IA puede generar docenas de opciones para despertar tu creatividad cuando te quedas atascado

Optimización basada en datos : la IA aprende constantemente qué es lo que funciona. Tus campañas de marketing dirigidas se vuelven más inteligentes con el tiempo, a medida que la IA analiza los datos de rendimiento y se adapta.

Voz de marca coherente : puedes entrenar a la IA con las directrices de tu marca y el contenido anterior para mantener la coherencia en todos los canales, incluso cuando intervienen varios miembros del equipo

Capacidad de pensamiento estratégico : cuando no estás atascado en tareas de producción, puedes centrarte en la estrategia y la innovación, los ámbitos en los que la creatividad humana sigue reinando de forma indiscutible

Reducción de los costes de producción y los plazos de entrega: La creación de contenido de alta calidad suele requerir mucho tiempo y dinero. La IA reduce drásticamente esos costes y la inversión de tiempo, sin perder calidad.

Pero quizás la ventaja más poderosa de utilizar la IA generativa en marketing es la accesibilidad. Las herramientas de marketing que antes requerían habilidades especializadas o grandes presupuestos ahora están al alcance de equipos de todos los tamaños. El terreno de juego se está nivelando, y es la creatividad —no solo los recursos— la que determina quién gana. 🤝

Casos de uso de la IA generativa en marketing

El verdadero poder de la IA generativa reside en sus aplicaciones prácticas a lo largo de todo el ciclo de vida del marketing. La tecnología de IA generativa puede ofrecerte el mayor retorno de la inversión a través de:

1. Creación de contenido impulsada por IA (blogs, redes sociales, anuncios, etc.)

La velocidad de creación de contenido se ha convertido en una ventaja competitiva. Pero también lo es la calidad, y ahí es donde la IA generativa destaca cuando se utiliza con un propósito claro.

Las herramientas de redacción con IA como Jasper, Claude y ClickUp Brain ayudan a los equipos a generar esquemas de blogs, descripciones de productos y pies de foto para redes sociales en cuestión de segundos. Con la formación adecuada y una ingeniería de indicaciones eficaz, puedes refinar textos genéricos hasta convertirlos en borradores pulidos, adaptados al tono, la persona y la fase del embudo que desees.

🔮 Idea clave: Los expertos en marketing utilizan la IA como herramienta de brainstorming y luego la combinan con datos de clientes, marcos de posicionamiento y criterio editorial para producir contenido de alta calidad y amplificar la voz única de su marca.

Con ClickUp Brain, los profesionales del marketing pueden generar contenido acorde con la marca directamente dentro del entorno de gestión de proyectos de ClickUp.

Genera contenido nuevo o realiza la edición del contenido existente con ClickUp Brain dentro de ClickUp Docs

El contenido se formaatea automáticamente y se inserta en ClickUp Docs, lo que elimina la necesidad de cambiar de herramienta y la pérdida de contexto. Puedes dar una indicación a la IA para que cree un borrador de tuit basado en un resumen de campaña o que genere introducciones para entradas de blog vinculadas a un perfil de marketing personalizado.

Crea contenido detallado y briefs creativos utilizando la IA en ClickUp Brain

✨ También ayuda a:

Genera contenido completo y briefs creativos que se ajusten a las directrices de la marca

Elabora rápidamente borradores iniciales que recojan los mensajes clave

Amplía las variaciones de contenido en todos los canales sin perder la coherencia

Supera los bloqueos creativos sugiriendo nuevos enfoques sobre temas conocidos

¿Te has quedado sin ideas nuevas? Deja que ClickUp Brain te prepare algo para tus necesidades de marketing de contenido

Combínalo con la plantilla de calendario de marketing de ClickUp y el flujo de trabajo de gestión de campañas para agilizar las aprobaciones, gestionar los activos y asignar propiedades claras.

Consigue una plantilla gratuita Planifica fácilmente tu próxima gran campaña con la plantilla de calendario de marketing de ClickUp

Los campos personalizados de ClickUp permiten realizar el seguimiento del tipo de contenido, el canal y la participación de la IA, para que siempre sepas qué ha sido escrito por personas, asistido por IA o generado por IA, y puedas analizar el rendimiento en consecuencia.

El resultado es un motor de alto rendimiento que mantiene el contenido estratégico, ágil y escalable, sin que tengas que sacrificar la creatividad ni el control.

⭐ ClickUp BrainGPT: el punto de inflexión para los profesionales del marketing ClickUp BrainGPT es el complemento de escritorio avanzado de ClickUp Brain, diseñado específicamente para profesionales del marketing que desean aprovechar la IA generativa para la creación de contenido, la gestión de campañas y la automatización de flujos de trabajo. Mientras que ClickUp Brain se integra a la perfección en la aplicación web de ClickUp para ofrecer asistencia de IA en contexto, BrainGPT lleva la productividad un paso más allá al ofrecer una experiencia de IA independiente y multiaplicación directamente desde tu escritorio. ¿Qué distingue a BrainGPT? Búsqueda con IA de ClickUp Enterprise: Busca al instante en ClickUp, en tus aplicaciones conectadas (Google Drive, Figma, GitHub y más) y en la web recursos de marketing, archivos de campañas e inspiración, todo en un solo lugar Busca al instante en ClickUp, en tus aplicaciones conectadas (Google Drive, Figma, GitHub y más) y en la web recursos de marketing, archivos de campañas e inspiración, todo en un solo lugar

Acciones impulsadas por IA: Genera textos de marketing, genera ideas para campañas, resume informes y realiza la automatización de tareas repetitivas mediante comandos en lenguaje natural

Talk-to-Text : dicta resúmenes de campañas, publicaciones en redes sociales o notas de reuniones sin necesidad de usar las manos: Brain Max transcribe y ejecuta tus comandos de voz : dicta resúmenes de campañas, publicaciones en redes sociales o notas de reuniones sin necesidad de usar las manos: Brain Max transcribe y ejecuta tus comandos de voz

Compatibilidad con múltiples modelos: elige entre los principales modelos de IA (ClickUp Brain, ChatGPT, Claude, Gemini) para obtener los mejores resultados en la generación de contenido y la ideación

Integración entre aplicaciones: Conéctate y busca en tus herramientas de marketing favoritas sin tener que cambiar de pestaña o ventana

Experiencia centrada en el escritorio: Accede a funciones de IA, atajos y automatizaciones de flujos de trabajo directamente desde tu escritorio, lo que aumenta la velocidad y la concentración de los equipos de marketing

🤝 Recordatorio amistoso: los matices son importantes. Las mejores estrategias de contenido basadas en IA siguen contando con la supervisión humana.

2. Marketing por correo electrónico personalizado y recorridos del cliente

🧠 Dato curioso: El correo electrónico sigue ofreciendo uno de los mayores retornos de la inversión en marketing, especialmente para las marcas B2C y el marketing de consumo. Pero el envío masivo ya no funciona. Lo que triunfa hoy en día es la hiperpersonalización: correos electrónicos que parecen escritos solo para ti.

Ahí es donde entran en juego herramientas de IA generativa como Copy.ai o Salesforce Einstein. Utilizan datos del comportamiento pasado, el historial de compras o los segmentos de clientes para redactar variantes de correo electrónico personalizadas a gran escala. Piensa en: asuntos que reflejan el historial de navegación, textos adaptados a la fase del ciclo de vida y llamadas a la acción vinculadas a la intención prevista.

ClickUp permite a los equipos de marketing coordinar todo esto con precisión.

Automatiza los flujos de trabajo de las campañas de correo electrónico con ClickUp Automatizaciones

Con ClickUp Automations, puedes desencadenar la creación de tareas de correo electrónico en función de las acciones del recorrido del cliente, como registros de nuevos usuarios o descargas de contenido. Puedes gestionar variantes de pruebas A/B en ClickUp Docs y utilizar ClickUp Tasks para coordinar las ediciones de texto, las aprobaciones creativas y los flujos de trabajo de control de calidad entre todas las partes interesadas.

Es hora de dar la bienvenida a una segmentación más inteligente, una ejecución más rápida y recorridos que parecen diseñados a medida en lugar de prefabricados.

📮ClickUp Insight: El 62 % de nuestros encuestados utiliza herramientas de IA conversacional como ChatGPT y Claude. Su interfaz de chatbot, con la que están familiarizados, y sus versátiles capacidades —para generar contenido, analizar datos y mucho más— podrían ser la razón por la que son tan populares en diversos roles y sectores. Sin embargo, si un usuario tiene que cambiar a otra pestaña cada vez que quiere hacer una pregunta a la IA, los costes asociados al cambio de pestaña y al cambio de contexto se acumulan con el tiempo. Pero no con ClickUp Brain. Se integra directamente en tu entorno de trabajo, sabe en qué estás trabajando, entiende indicaciones en texto sin formato y te ofrece respuestas muy relevantes para tus tareas. ¡Duplica tu productividad con ClickUp!

3. La IA en la optimización de motores de búsqueda: investigación y optimización automatizadas de palabras clave

Es probable que hayas oído cientos de opiniones controvertidas sobre el contenido SEO, especialmente desde que los resúmenes de IA de Google se han apoderado de los SERP. Y es cierto: ya sabíamos que casi el 60 % de las búsquedas son ahora de cero clics. Con los resultados de IA en juego, es aún más difícil conseguir tráfico y conversiones a través del marketing de contenidos.

Entonces, ¿de dónde proviene tu ventaja competitiva en SEO? Surge de la inteligencia con la que seas capaz de conectar la intención de búsqueda con tu estrategia de contenido.

Los profesionales de SEO de élite están utilizando la IA para: Identifica grupos semánticos y relaciones entre temas que los humanos podrían pasar por alto

Crea resúmenes de contenido completos que aborden todo el espectro de la intención de búsqueda

Crea variaciones de etiquetas de título y metadescripciones que se optimicen tanto para las personas como para los algoritmos

🔎 Las herramientas modernas de SEO, como Clearscope, Surfer y los asistentes de IA de Semrush, pueden identificar grupos de palabras clave, generar automáticamente metadescripciones e incluso redactar resúmenes de contenido optimizados. Estas herramientas comprenden la autoridad temática y la intención de búsqueda, lo que ayuda a los profesionales del marketing a pasar de estrategias de SEO reactivas a proactivas.

¿Y la buena noticia?

El 85 % de los profesionales del marketing están obteniendo resultados positivos al utilizar la IA para crear contenido SEO.

ClickUp se convierte en tu centro de control para implementar este flujo de trabajo.

Utiliza ClickUp Docs para almacenar directrices de contenido SEO actualizadas, integrar datos de SERP directamente en las tareas y asignar listas de control de optimización con recomendaciones generadas por IA

Mejor aún, utiliza la plantilla de desarrollo web de ClickUp para gestionar campañas de SEO, desde actualizaciones de la estructura del sitio hasta renovaciones de contenido. Etiqueta las tareas por palabras clave de prioridad, asigna propietarios para los enlaces internos y actualiza automáticamente los estados a medida que los briefings pasan por las fases de investigación → redacción → publicación.

Consigue una plantilla gratis Pasa del mapa del sitio a la página web terminada con una única plantilla de gestión de proyectos

Con la IA generativa y ClickUp juntos, el SEO deja de ser un cuello de botella para convertirse en una palanca de crecimiento.

🔮 Idea clave: El rol de la IA no se limita a ayudarte a crear contenido SEO, sino que también te ayuda a comprender el patrón subyacente que determina el posicionamiento del contenido. Al analizar miles de páginas exitosas, la IA puede extraer principios que van más allá de la simple colocación de palabras clave.

4. Chatbots y soporte al cliente impulsado por IA

¿Sigues pensando en respuestas predefinidas cuando piensas en los agentes de soporte con IA? Tienes pendientes algunas tareas.

💬 Los modelos de chatbot actuales, impulsados por modelos de lenguaje grande (LLM) como GPT-4 e integrados en plataformas como Intercom o Drift, pueden resolver consultas de primer nivel, generar respuestas contextuales e incluso redirigir a los usuarios en función de su estado de ánimo o de la urgencia.

¿La ventaja? Tus equipos de marketing y de experiencia del cliente recuperan tiempo, sin que la experiencia del cliente se vea afectada.

Pero la automatización sin responsabilidad es arriesgada. Ahí es donde ClickUp te ayuda.

Utiliza las pizarras de ClickUp para visualizar flujos de trabajo automatizados

Los equipos de soporte y marketing pueden utilizar ClickUp para documentar los flujos de los bots en las pizarras y los mapas mentales de ClickUp, crear bucles de retroalimentación desde las conversaciones del chatbot hasta la creación de contenido (piensa en: «¿qué preguntas sigue haciendo la gente?»), y asignar tareas para que el equipo humano realice un seguimiento cuando sea necesario.

5. IA para la redacción publicitaria y la optimización de campañas

La eficacia de los creativos publicitarios depende del volumen de pruebas y de la iteración. La IA generativa acelera ambos procesos. Cuando puedes probar 50 conceptos en lugar de cinco, aumentas drásticamente tus posibilidades de lograr un rendimiento excepcional.

📊 Plataformas como Meta Advantage+ y Performance Max de Google utilizan ahora modelos generativos para probar combinaciones de titulares y textos de forma dinámica. Herramientas de marketing basadas en IA como AdCreative.ai o CopySmith generan docenas de variantes basadas en la segmentación de la audiencia y los datos de la marca.

ClickUp te permite gestionar este caos de forma estratégica. Utiliza las más de 15 vistas de ClickUp para organizar los creativos de las campañas por plataforma, segmento de audiencia u objetivo, en listas, tableros Kanban y mucho más.

Elige entre listas, tableros Kanban, diagramas de Gantt y mucho más para realizar el seguimiento de las campañas y los activos en ClickUp

Incluso puedes crear reglas de automatización: cuando se apruebe una variante, utiliza los desencadenantes para activar actualizaciones de estado, configuraciones de seguimiento del rendimiento o incluso sincronízate con plataformas publicitarias externas a través de las más de 1000 integraciones de ClickUp.

Asigna y realiza el seguimiento automático de los comentarios sobre los creativos y las tareas de seguimiento con las automatizaciones de ClickUp

Lo que antes llevaba días de idas y venidas ahora se hace en cuestión de horas, gracias a que la IA y ClickUp crean un ciclo de retroalimentación rápido entre la ideación, la ejecución y la optimización.

💡Consejo profesional: Así es como nuestros equipos en ClickUp planifican sus campañas de marketing de principio a fin. Escúchalo de boca de Mike, uno de nuestros ingenieros de soluciones estratégicas. 👇🏼

6. Imágenes generadas por IA y marketing de vídeo

🧠 Dato curioso: ¡Los vídeos cortos (21 %), las imágenes (19 %) y los vídeos en directo (16 %) son actualmente algunos de los tipos de contenido con mejor rendimiento!

Los profesionales del marketing utilizan ahora la IA para crear bocetos de conceptos, generar imágenes de productos o crear vídeos explicativos a partir de guiones de texto, todo ello en una fracción del tiempo y del coste.

🎥 Las herramientas de IA generativa como Midjourney, Runway y Synthesia han abierto nuevas vías creativas. Synthesia, por ejemplo, permite a los equipos crear vídeos con portavoces multilingües sin necesidad de estudios ni nuevas grabaciones, utilizando avatares de IA predefinidos o personalizados.

Colabora fácilmente con los miembros del equipo y da tu opinión sobre los archivos con las funciones de anotaciones, Revisión y comentarios de ClickUp

Dentro de ClickUp, los profesionales del marketing pueden poner todo esto en práctica fácilmente. Pueden almacenar y adjuntar recursos visuales en documentos y utilizar las herramientas de Revisión de ClickUp para documentar los comentarios, asignar cronogramas de producción mediante los gráficos de Gantt de ClickUp y crear ciclos de retroalimentación con comentarios asignados para la dirección visual, el control de versiones y las aprobaciones.

🔮 Conclusión clave: Las herramientas de IA allanan la curva de aprendizaje del diseño visual, que tradicionalmente ha sido muy pronunciada. Los equipos de marketing ya no tienen que elegir entre velocidad, calidad y coste: pueden optimizar los tres aspectos a la vez.

Ejemplos reales de IA generativa en marketing

Ahora vamos más allá de la teoría y veamos cómo las marcas con visión de futuro están implementando la IA generativa para resolver retos reales de marketing.

IA para contenidos y campañas

Coca-Cola: plataforma Create Real Magic

Coca-Cola utilizó la IA generativa para combinar la imagen de marca clásica con contenido generado por los usuarios, personalizando las campañas de marketing y aumentando la interacción con los consumidores y el reconocimiento de marca, especialmente entre la Generación Z.

Crearon una plataforma propia que permitía a los consumidores y creadores generar material gráfico de marca utilizando los elementos icónicos de Coca-Cola, como la botella contorneada, el logotipo, Papá Noel y el oso polar.

La campaña fomentó la participación a nivel mundial, y las obras de arte seleccionadas se exhibieron en vallas publicitarias digitales en Times Square, en Nueva York, y en Piccadilly Circus, en Londres. El resultado fue que los consumidores generaron más de 120 000 obras de arte utilizando herramientas de IA, lo que puso de manifiesto el salto en la calidad de imagen de la IA de DALL-E 2 a DALL-E 3.

Heinz: Refuerzo de la identidad de marca mediante imágenes generadas por IA

Heinz llevó a cabo un experimento utilizando DALL-E 2 de OpenAI para generar imágenes a partir de indicaciones como «ketchup». La IA produjo de forma sistemática imágenes que se asemejaban al icónico diseño de la botella de Heinz, incluso sin menciones explícitas de la marca.

Esta campaña puso de relieve el fuerte reconocimiento de marca de Heinz y su asociación con el ketchup, logrando más de 1150 millones de impresiones ganadas y una tasa de interacción un 38 % superior en comparación con campañas anteriores.

Personalización impulsada por IA en el comercio electrónico y el comercio minorista

Rufus de Amazon: el asistente de compras con IA que impulsa los ingresos

Amazon presentó Rufus, un asistente de compras basado en IA, para mejorar la búsqueda de productos y las recomendaciones. Lanzado en febrero de 2024, Rufus ayuda a los clientes a encontrar productos personalizados según sus preferencias.

a través de Amazon

Amazon prevé que Rufus generará indirectamente más de 700 millones de dólares en beneficios operativos en 2025 al influir en el gasto general de los clientes.

Deep Brew: el secreto de Starbucks para la hiperpersonalización

Starbucks utiliza una sofisticada plataforma de IA llamada Deep Brew, que aprovecha grandes cantidades de datos de clientes, como el historial de transacciones, la hora del día, el tiempo, la ubicación y otros datos contextuales, para personalizar ofertas y recomendaciones para los miembros del programa de fidelización.

Esta plataforma permite a Starbucks sugerir el producto adecuado en el momento oportuno, mejorando la experiencia y la fidelización de los clientes. La personalización impulsada por IA se extiende a la app, aplicación y a la experiencia en tienda, donde los baristas pueden reconocer a los clientes y sus preferencias, creando un servicio fluido y personalizado. Deep Brew también ayuda a optimizar el inventario, la dotación de personal y las operaciones de la tienda basándose en análisis predictivos.

Starbucks informa de mejoras significativas en la interacción con los clientes y el retorno de la inversión gracias a estos esfuerzos de marketing impulsados por la IA. Por ejemplo, los informes internos citan un aumento del 30 % en el retorno de la inversión y un crecimiento del 15 % en la interacción con los clientes gracias a la personalización mediante IA y al marketing dirigido.

La IA en el marketing de influencers y la interacción en redes sociales

La inteligencia artificial integra ahora el análisis de texto, imagen, vídeo y audio para comprender las conversaciones en redes sociales de forma integral, lo que permite a las marcas crear contenidos más ricos y atractivos.

Los sistemas de IA incluso ayudan a las plataformas sociales a detectar y eliminar contenidos nocivos, como el discurso de odio, las noticias falsas y el spam, de forma más eficiente que los moderadores humanos. Son expertos en identificar cuentas falsas y bots, lo que contribuye a mantener entornos sociales más seguros y fiables.

👉🏼 Marcas como Prada, Versace y Red Bull han recurrido a influencers de IA para sus promociones online. Estas personalidades virtuales interactúan con el público en las redes sociales, ofreciendo a las marcas una forma novedosa de conectar con los consumidores.

a través de Instagram

🤖 Ejemplo: Creada por la startup Brud en 2016, Lil Miquela es una de las primeras y más famosas influencers de IA. Combina moda, activismo y música, habiendo lanzado sus propias canciones y aparecido en vídeos musicales. Su personalidad realista y su forma de contar historias la han convertido en una pionera del marketing de influencers de IA. Ha colaborado con marcas como BMW, Samsung y Calvin Klein, por nombrar algunas.

Lo que hace que estos ejemplos de IA generativa en marketing sean tan potentes es cómo estas marcas han integrado la IA en sus flujos de trabajo existentes. Lejos de permitir que la IA sustituyera a sus equipos de marketing, les han dotado de herramientas que han potenciado sus capacidades.

Elegir las herramientas de IA adecuadas puede mejorar significativamente las estrategias de marketing. Hemos seleccionado algunas que realmente están funcionando para equipos como el tuyo:

ClickUp Brain

¿Quieres un redactor de IA que también actúe como estratega de contenido integrado en tu equipo de marketing? ClickUp Brain es el asistente de IA nativo de ClickUp, y es de lo más versátil que hay. Se integra a la perfección en tus tareas, documentos y flujos de trabajo, y te ayuda a generar textos acordes con la marca para blogs, correos electrónicos, publicaciones en redes sociales, resúmenes de campañas y mucho más, justo donde se desarrolla el trabajo.

Utiliza ClickUp Brain para generar ideas de contenido y desarrollarlas

Gracias a la comprensión contextual que obtiene de las descripciones de tus tareas, las metas de los proyectos y los comentarios del equipo dentro de ClickUp, ClickUp Brain genera contenido que se ajusta a tu estrategia, no solo a tu indicación.

Es ideal para equipos de marketing que desean crear y perfeccionar contenido dentro de un entorno de trabajo centralizado sin tener que cambiar de herramienta. Porque saben que la verdadera ventaja competitiva proviene de unificar las operaciones de marketing en una única plataforma donde la IA puede aprender de todo el ecosistema de marketing, en lugar de solo de tareas aisladas.

💡 Consejo profesional: Accede a varios modelos de lenguaje grande (LLM) dentro de una sola herramienta a través de ClickUp Brain. Prueba Claude para la generación de contenido, GPT y Gemini para la investigación en profundidad y el razonamiento, y ClickUp Brain para integrar el conocimiento contextual de tu entorno de trabajo en tu contenido. Cambia entre varios modelos de lenguaje grande (LLM) con ClickUp Brain y optimiza el modelo para la tarea en cuestión

Jasper

Jasper es un potente asistente de redacción basado en IA diseñado para profesionales del marketing, agencias y equipos de contenido que buscan ampliar la producción de contenido de alta calidad. Ofrece más de 50 plantillas para diversos tipos de contenido, incluyendo entradas de blog, textos publicitarios y correos electrónicos.

Con compatibilidad para más de 30 idiomas e integraciones con herramientas como Surfer SEO y Copyscape, Jasper garantiza que el contenido esté optimizado y libre de plagio.

Copy. IA

Copy.ai está diseñado para profesionales del marketing que desean adaptar contenido rápidamente a diversos formatos, incluyendo publicaciones en redes sociales, descripciones de productos y correos electrónicos. Su interfaz intuitiva y su amplia biblioteca de plantillas lo hacen accesible para usuarios de todos los niveles.

Plataformas de creación de imágenes y vídeos con IA

Midjourney

Midjourney es un generador de imágenes basado en IA conocido por su capacidad para crear imágenes de alta calidad en diversos estilos artísticos a partir de indicaciones de texto. Accesible a través de Discord, está dirigido a diseñadores y profesionales del marketing que buscan imágenes únicas para sus campañas.

🧠 Dato curioso: Como usuario de ClickUp, no necesitas invertir en una herramienta independiente para la generación de imágenes con IA. ¡Las pizarras de ClickUp ofrecen el lienzo perfecto para generar arte e imágenes con IA utilizando simples indicaciones de texto! Utiliza ClickUp Brain para generar maquetas, diagramas y mucho más en las pizarras de ClickUp

DALL-E 3

DALL·E 3, desarrollado por OpenAI, es un modelo de generación de imágenes de última generación que convierte indicaciones de texto detalladas en imágenes originales de alta calidad.

A diferencia de versiones anteriores, DALL·E 3 está profundamente integrado con ChatGPT, lo que permite a los usuarios iterar y perfeccionar las indicaciones de imagen de forma conversacional. Esto lo hace ideal para los profesionales del marketing y los equipos creativos que desean generar elementos visuales únicos para campañas, anuncios o contenido sin tener que empezar desde cero ni recurrir a imágenes de archivo.

Runway

Runway Gen-2 es una herramienta de vanguardia para la generación de vídeos mediante IA que permite a los creadores transformar indicaciones de texto, imágenes o vídeos existentes en contenido de vídeo dinámico y de alta calidad.

Con funciones como movimientos de cámara personalizables y pinceles de movimiento, los usuarios pueden dirigir el movimiento de elementos específicos dentro de un fotograma, lo que ofrece un control creativo sin igual. Esto la convierte en un recurso inestimable para los profesionales del marketing, los creadores de contenido y los cineastas que buscan producir narrativas visualmente atractivas sin necesidad de grandes recursos.

Hedra

Hedra es una plataforma de generación de vídeo con IA que permite a los usuarios crear vídeos realistas y animados combinando imágenes y audio de conversión de texto a voz. Su modelo Character-3 integra vídeo, voz, movimiento y emoción para lograr un rendimiento superior del carácter, lo que lo hace ideal para aplicaciones de marketing de corporaciones.

Software de automatización de marketing basado en IA

HubSpot Marketing Hub

HubSpot ofrece funciones de IA dentro de su suite de automatización de marketing, incluyendo la optimización de contenidos y la puntuación predictiva de clientes potenciales. Combina el CRM con herramientas de marketing basadas en IA para la optimización de contenidos, la personalización y la gestión de campañas.

Sus completas herramientas y sus sólidos análisis la convierten en la opción ideal para empresas que buscan una solución de marketing integral.

Salesforce Einstein

Salesforce Einstein ofrece capacidades de IA en toda la plataforma de Salesforce, lo que ayuda a obtener información sobre los clientes y a realizar un marketing personalizado. Su profunda integración con los productos de Salesforce y sus análisis avanzados lo convierten en la solución ideal para las grandes corporaciones.

Marketo

Marketo es una plataforma de automatización de marketing de nivel corporativo con capacidades de IA para la puntuación de clientes potenciales, el contenido predictivo y la optimización de campañas. Es conocida por sus completas capacidades B2B, su tecnología madura y sus análisis en profundidad.

ClickUp para equipos de marketing

Más allá de las capacidades de IA, ClickUp ofrece una gestión integral del flujo de trabajo de marketing con automatización que conecta la estrategia con la ejecución.

La plantilla de plan de marketing de ClickUp está diseñada para profesionales del marketing que necesitan un sistema claro y repetible para gestionar campañas multicanal. Incluye secciones predefinidas para establecer las metas de la campaña, definir el público objetivo, realizar el seguimiento del presupuesto frente a los resultados reales y asignar entregables en materia de contenido, diseño y medios de pago.

Consigue una plantilla gratuita Consigue una estructura lista para usar que te permita planificar, ejecutar y realizar el seguimiento de tus campañas en un solo lugar con la plantilla de plan de marketing de ClickUp.

Con sus campos personalizados, diagramas de Gantt y actualizaciones de estado automatizadas, ayuda a los equipos a alinearse con la estrategia y a estar al tanto de cada detalle, desde el inicio hasta el análisis posterior.

📚 Lee también: Cómo utiliza ClickUp el equipo de marketing de ClickUp

ClickUp se puede utilizar como hub de automatización para la planificación de campañas, la producción de contenidos, la coordinación del lanzamiento de campañas y la elaboración de informes y optimización del rendimiento.

Aquí tienes algunos ejemplos sencillos de flujos de trabajo para que te hagas una idea:

Ejemplo 1: Para gestionar la producción de contenidos

Los flujos de trabajo de contenido implican a múltiples partes interesadas, ediciones, aprobaciones y plazos, y llevar un control de todo ello es un trabajo a tiempo completo.

Crea una tarea por cada activo (blog, vídeo, publicación en redes sociales) utilizando la plantilla de calendario de marketing de ClickUp

Aplica campos personalizados como «Tipo de contenido», «Canal», «Fase del embudo», «Fecha límite» y otros para que los detalles estén siempre a mano

Utiliza las automatizaciones para: Asignar una tarea al redactor cuando el estado sea «Listo para borrador». Notificar al editor cuando el estado sea «En revisión». Actualizar el calendario de publicación cuando el estado sea «Aprobado».

Asigna una tarea al redactor cuando el estado sea «Listo para el borrador».

Notificar al editor cuando el estado sea «En revisión»

Actualiza el calendario de publicación cuando el estado sea «Aprobado»

Asigna una tarea al redactor cuando el estado sea «Listo para el borrador».

Notificar al editor cuando el estado sea «En revisión»

Actualiza el calendario de publicación cuando el estado sea «Aprobado»

🧠 Bonificación de ClickUp Brain: Redacta esquemas de contenido, genera borradores o resume hilos de comentarios dentro de la tarea—lo que te ahorrará horas de idas y venidas. Resume rápidamente las novedades clave de los comentarios, los cambios de estado, las nuevas subtareas y las actualizaciones importantes de los proyectos con ClickUp Brain

Ejemplo 2: Para la elaboración de informes de rendimiento y la optimización

Los responsables y equipos de marketing suelen tener dificultades con los datos de rendimiento fragmentados, repartidos entre hojas de cálculo, plataformas de análisis y bandejas de entrada de los equipos. La elaboración de informes se convierte en una carrera de última hora cada mes, los insights se retrasan y la optimización llega demasiado tarde para que tenga importancia.

Empieza con una plantilla sistemática. Utiliza la . Utiliza la plantilla de informe de marketing de ClickUp para crear un espacio específico para los resúmenes de las campañas. Cada tarea o documento del informe incluye secciones estructuradas: Objetivos, Métricas de canales, Presupuesto frente a resultados reales, Principales logros, Aprendizajes y Próximos pasos. Utiliza la plantilla de informe de marketing de ClickUp para crear un espacio específico para los resúmenes de las campañas Cada informe, tarea o documento incluye secciones estructuradas: Objetivos, Métricas de canales, Presupuesto frente a resultados reales, Principales logros, Aprendizajes y Próximos pasos Realiza un seguimiento del rendimiento en tiempo real Añade campos personalizados a las tareas de la campaña para: Gasto Conversiones CTR/Tasa de interacción Parámetros UTM Plataforma (Google, Meta, LinkedIn, etc.) Utiliza Añade campos personalizados a las tareas de la campaña para: Gasto Conversiones CTR/Tasa de interacción Parámetros UTM Plataforma (Google, Meta, LinkedIn, etc.) Utiliza los formularios de ClickUp para recopilar comentarios tras el lanzamiento de las partes interesadas (Ventas, Atención al cliente, Directivos) Añade campos personalizados a las tareas de la campaña para: gasto, conversiones, CTR/tasa de interacción, parámetros UTM y plataforma (Google, Meta, LinkedIn, etc.). Gastar Conversiones CTR/Índice de interacción Parámetros UTM Plataforma (Google, Meta, LinkedIn, etc.) Utiliza ClickUp Formularios para recopilar comentarios tras el lanzamiento de las partes interesadas (equipo de ventas, atención al cliente, ejecutivos) Automatiza los desencadenantes de la elaboración de informes. Crea automatizaciones de ClickUp para: Asignar una tarea de elaboración de informes cuando una campaña se marque como «Lanzada». Pasar una campaña a «Revisión» tras X días. Realizar un recordatorio automático a los propietarios para que rellenen los campos de rendimiento 48 horas antes de la fecha límite del informe. Crea automatizaciones de ClickUp para: Asignar una tarea de elaboración de informes cuando una campaña se marque como «Lanzada» Pasar una campaña a «Revisión» tras X días Dar un recordatorio automático a los propietarios que rellenen los campos de rendimiento 48 horas antes de la fecha límite del informe Asigna una tarea de elaboración de informes cuando una campaña se marque como «Lanzada» Pasa una campaña a «Revisión» tras X días Envía un recordatorio automático a los propietarios para que rellenen los campos de rendimiento 48 horas antes de la fecha límite del informe Crea paneles dinámicos Utiliza los paneles de ClickUp para extraer datos en tiempo real de tareas y campañas: gráficos circulares que muestran la asignación presupuestaria por canal; gráficos lineales que registran las tendencias de conversión a lo largo del tiempo; tablas que resumen el ROI de las campañas; tarjetas filtradas por propietario de campaña, fase del embudo o equipo. Estos paneles ofrecen a los responsables de marketing una visibilidad instantánea y pueden compartirse con directivos o clientes como una ventana de rendimiento en tiempo real. Utiliza los paneles de ClickUp para extraer datos en tiempo real de tareas y campañas: gráficos circulares que muestran la asignación presupuestaria por canal; gráficos lineales que registran las tendencias de conversión a lo largo del tiempo; tablas que resumen el ROI de las campañas; y tarjetas filtradas por propietario de la campaña, fase del embudo o equipo. Gráficos circulares que muestran la distribución del presupuesto por canal Gráficos lineales de seguimiento de las tendencias de conversión a lo largo del tiempo Tablas que resumen el ROI de las campañas Tarjetas filtradas por propietario de la campaña, fase del embudo o equipo Estos paneles ofrecen a los responsables de marketing una visibilidad inmediata y pueden tener un uso compartido con directivos o clientes como una ventana de rendimiento en tiempo real.

Utiliza la plantilla de informe de marketing de ClickUp para crear un espacio específico para los resúmenes de las campañas

Cada informe, tarea o documento incluye secciones estructuradas: Objetivos, Métricas de canales, Presupuesto frente a resultados reales, Principales logros, Aprendizajes y Próximos pasos

Añade campos personalizados a las tareas de la campaña para: gasto, conversiones, CTR/tasa de interacción, parámetros UTM y plataforma (Google, Meta, LinkedIn, etc.).

Gastar

Conversiones

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Parámetros UTM

Plataforma (Google, Meta, LinkedIn, etc.)

Utiliza ClickUp Formularios para recopilar comentarios tras el lanzamiento de las partes interesadas (equipo de ventas, atención al cliente, ejecutivos)

Gastar

Conversiones

CTR/Índice de interacción

Parámetros UTM

Plataforma (Google, Meta, LinkedIn, etc.)

Crea automatizaciones de ClickUp para: Asignar una tarea de elaboración de informes cuando una campaña se marque como «Lanzada» Pasar una campaña a «Revisión» tras X días Enviar recordatorios automáticos a los propietarios para que rellenen los campos de rendimiento 48 horas antes de la fecha límite del informe

Asigna una tarea de elaboración de informes cuando una campaña se marque como «Lanzada»

Pasa una campaña a «Revisión» tras X días

Envía un recordatorio automático a los propietarios para que rellenen los campos de rendimiento 48 horas antes de la fecha límite del informe

Asigna una tarea de elaboración de informes cuando una campaña se marque como «Lanzada»

Pasa una campaña a «Revisión» tras X días

Envía un recordatorio automático a los propietarios para que rellenen los campos de rendimiento 48 horas antes de la fecha límite del informe

Utiliza los paneles de ClickUp para extraer datos en tiempo real de tareas y campañas: gráficos circulares que muestran la asignación presupuestaria por canal; gráficos lineales que registran las tendencias de conversión a lo largo del tiempo; tablas que resumen el ROI de las campañas; y tarjetas filtradas por propietario de la campaña, fase del embudo o equipo.

Gráficos circulares que muestran la distribución del presupuesto por canal

Gráficos lineales de seguimiento de las tendencias de conversión a lo largo del tiempo

Tablas que resumen el ROI de las campañas

Tarjetas filtradas por propietario de la campaña, fase del embudo o equipo

Estos paneles ofrecen a los responsables de marketing una visibilidad inmediata y pueden tener un uso compartido con directivos o clientes como una ventana de rendimiento en tiempo real.

Gráficos circulares que muestran la distribución del presupuesto por canal

Gráficos lineales de seguimiento de las tendencias de conversión a lo largo del tiempo

Tablas que resumen el ROI de las campañas

Tarjetas filtradas por propietario de la campaña, fase del embudo o equipo

Obtén una vista clara y consolidada del impacto de tu marketing —desde el alcance del contenido hasta las conversiones de ventas— con los paneles de marketing de ClickUp

💡 Consejo profesional: Utiliza ClickUp Brain para resumir automáticamente los resultados de las campañas y generar recomendaciones de optimización basadas en el rendimiento anterior.

Al aprovechar estas herramientas, los profesionales del marketing pueden mejorar sus estrategias digitales, optimizar los flujos de trabajo y ofrecer experiencias personalizadas a su público. ClickUp, con sus funciones basadas en IA y sus plantillas personalizables, actúa como un hub (o «la aplicación para todo») para gestionar equipos de marketing y realizar automatizaciones de flujos de trabajo.

Retos y consideraciones éticas en el marketing basado en la IA

A medida que el contenido generado por IA se vuelve cada vez más sofisticado, la línea divisoria entre el trabajo humano y el creado por IA se difumina. Las marcas responsables deben establecer políticas claras sobre el uso y la divulgación de la IA para evitar que se pongan en riesgo los datos internos y de los clientes. Esto también consolida la confianza de los clientes y garantiza unas prácticas comerciales justas.

A continuación, te presentamos algunos retos y consideraciones éticas para los que debes estar preparado:

1. Privacidad de los datos y consentimiento

El marketing basado en la IA depende en gran medida de la recopilación y el análisis de grandes cantidades de datos de los consumidores, incluyendo el comportamiento de navegación, el historial de compras y las interacciones en las redes sociales. Sin embargo, surgen preocupaciones cuando estos datos se recopilan sin consentimiento explícito o se utilizan más allá de su finalidad prevista.

Aspectos clave a tener en cuenta:

Transparencia: Comunica claramente las prácticas de recopilación de datos y obtén el consentimiento explícito de los consumidores.

Protección de datos: Implemente medidas de seguridad sólidas para proteger la información confidencial frente a posibles filtraciones

Cumplimiento normativo: Cumpla con las normativas de privacidad de datos, como el RGPD y la CCPA, para garantizar un tratamiento legal de los datos.

2. Sesgo algorítmico e inclusividad

📌 Un estudio reveló que los mensajes de los eslóganes de marketing generados por IA relacionados con las finanzas variaban significativamente en función de factores demográficos. «Las mujeres, los jóvenes, las personas con bajos ingresos y aquellas con un nivel educativo más bajo reciben mensajes más diferenciados en comparación con las personas mayores, con ingresos más altos y con un alto nivel educativo», lo que podría dar lugar a un trato injusto.

Los sistemas de IA aprenden a partir de datos históricos, que pueden contener sesgos inherentes relacionados con la raza, el género o el estado socioeconómico.

¿Cómo se puede mitigar ese sesgo para evitar el marketing discriminatorio?

👉🏼 Asegúrate de que los modelos de IA se entrenen con conjuntos de datos diversos y representativos. También debes realizar revisiones periódicas de los resultados de la IA para identificar y corregir sesgos. ¿Y cuál es el paso más imprescindible? Mantener la participación humana en los procesos de toma de decisiones para detectar y abordar posibles problemas.

3. Transparencia y explicabilidad

La naturaleza de «caja negra» de algunos algoritmos de IA dificulta la comprensión de cómo se toman las decisiones, lo que conduce a una falta de transparencia. Esta opacidad puede minar la confianza de los consumidores, especialmente cuando las personas desconocen cómo sus datos influyen en el contenido de marketing.

Algunas buenas prácticas que puedes seguir:

IA explicable (XAI): confía en modelos de IA que ofrecen explicaciones claras de sus decisiones

Educación del consumidor: Informa a los usuarios sobre cómo la IA influye en el contenido que ven y en las decisiones que toman

Marcos de responsabilidad: Establece protocolos para abordar y rectificar los problemas derivados de las decisiones de la IA

4. Desinformación y deepfakes

Con la democratización de la IA, es más fácil que nunca generar contenido realista pero falso, lo que conduce a la difusión de información errónea.

Un ejemplo destacado es el evento de Willy Wonka en Glasgow, donde los anuncios generados por IA engañaron a los consumidores, lo que resultó en una reacción negativa por parte del público.

Las medidas preventivas incluyen:

Verificación de contenidos: Implementa protocolos de verificación de datos para los contenidos generados por IA

Aviso: Identifica claramente el contenido generado por IA para informar a los consumidores

Cumplimiento normativo: Cumpla con las normas y regulaciones publicitarias para evitar prácticas engañosas

5. «IA washing» y tergiversación

Algunas empresas exageran el uso de la IA en sus productos o servicios, una práctica conocida como «AI washing». Esto puede inducir a error a consumidores e inversores, como se ha visto en casos en los que las empresas se han enfrentado a sanciones por afirmaciones falsas sobre la integración de la IA.

¿Nuestras recomendaciones?

Representa con precisión el rol de la IA en los productos y servicios

Mantente al día sobre la normativa relativa a las declaraciones sobre IA para evitar repercusiones legales

Genera confianza a través de la transparencia y la autenticidad en las comunicaciones relacionadas con la IA

7. Equilibrio entre la colaboración humana y la IA

Quizás el reto más complejo sea mantener el equilibrio adecuado entre la eficiencia de la IA y la creatividad humana.

Un artículo de HBR señala que los seres humanos que colaboran con la IA generativa obtienen un rendimiento y una eficiencia significativamente mejores en tareas como la redacción y la lluvia de ideas, en comparación con los seres humanos que trabajan solos o con la IA sola. Sin embargo, la motivación intrínseca disminuyó un 11 % y el aburrimiento aumentó un 20 % entre los participantes que colaboraron con la IA generativa en una tarea y luego abordaron otra tarea por su cuenta.

La magia surge cuando dejamos de ver la IA como un sustituto y empezamos a verla como nuestro socio creativo. Los equipos más exitosos están diseñando flujos de trabajo inteligentes en los que la IA se encarga de las tareas rutinarias que requieren mucho tiempo, mientras que los humanos se centran en lo que mejor saben hacer: el pensamiento estratégico y la dirección creativa.

8. Impacto medioambiental negativo

El impacto medioambiental de la IA se está convirtiendo en una consideración real para los equipos de marketing comprometidos con la sostenibilidad. Los grandes modelos de IA requieren importantes recursos computacionales, lo que contribuye a las preocupaciones medioambientales.

Vale la pena ser práctico al respecto: implementar políticas de uso que reserven el procesamiento intensivo de IA para aplicaciones de alto valor, mientras se utilizan modelos más ligeros para las tareas rutinarias. Se trata de ser prudente con estas potentes herramientas en lugar de aplicarlas de forma indiscriminada.

9. Consideraciones sobre la propiedad intelectual

El panorama legal en torno al contenido generado por IA y la propiedad intelectual sigue siendo incierto. Las cuestiones sobre la propiedad de los derechos de autor, el uso legítimo y la atribución siguen evolucionando. Los equipos de marketing deben desarrollar políticas claras sobre cómo interactúan las herramientas de IA con las obras protegidas y considerar el uso de marcas de agua o la atribución para los activos generados por IA.

El camino a seguir requiere un enfoque reflexivo que equilibre la innovación con la responsabilidad. Al abordar estos retos de forma proactiva, los profesionales del marketing pueden aprovechar el potencial de la IA al tiempo que desarrollan prácticas sostenibles y éticas que refuerzan la confianza en la marca en un panorama cada vez más impulsado por la IA.

Tendencias futuras de la IA generativa para el marketing

Teniendo en cuenta las tendencias tecnológicas actuales y las señales del mercado, esta es la dirección que está tomando el sector.

1. La IA generativa se convierte en un elemento fundamental de las operaciones de marketing

La IA generativa ha pasado de ser una novedad a convertirse en una necesidad en el marketing moderno.

El 88 % de los profesionales del marketing utiliza ahora la IA en su rol diario, el 93 % la aprovecha para generar contenido más rápido y el 90 % para agilizar la toma de decisiones.

2. La optimización de motores generativos (AEO) sustituye al SEO tradicional

Con el auge de los chatbots de IA como ChatGPT y Claude, los usuarios buscan cada vez más información a través de interfaces de conversación, lo que ha dado lugar a la aparición de la optimización de motores generativos (GEO).

A diferencia del SEO tradicional, que se centra en el posicionamiento de palabras clave, el GEO tiene como objetivo optimizar el contenido para las respuestas generadas por IA, abordando grupos de preguntas relacionadas para aumentar la visibilidad en diversas plataformas de IA.

🧠 Dato curioso: el 19 % de los profesionales del marketing ya ha planificado desarrollar una estrategia de SEO para la IA generativa en los motores de búsqueda.

3. La hiperpersonalización se lleva a cabo a gran escala

El techo de la personalización está a punto de romperse. Las experiencias personalizadas ya motivan a un 80 % de los clientes a realizar una conversión, pero los enfoques actuales suelen segmentar a los clientes en grupos amplios.

Los sistemas de IA permiten llevar a cabo un auténtico marketing 1:1 a escala de corporación, en el que las marcas líderes ofrecen experiencias de contenido únicas a cada cliente basándose en patrones de comportamiento en tiempo real.

👀 ¿Sabías que...? Herramientas como Dynamic Yield y Adobe Target facilitan ajustes en tiempo real de las experiencias de los clientes, lo que permite ofrecer contenido personalizado, recomendaciones de productos y mensajes que conectan a nivel individual.

4. La IA multimodal mejora la creación de contenidos

El futuro pertenece a los sistemas de IA que funcionan a la perfección con texto, imágenes, audio y vídeo. Estos sistemas permitirán a los profesionales del marketing crear campañas integradas en las que el contenido se adapte automáticamente a todos los canales, manteniendo al mismo tiempo la coherencia de la marca, por ejemplo, generando resúmenes en vídeo a partir de descripciones de texto o creando imágenes basadas en indicaciones textuales.

5. Los agentes de IA transforman las relaciones con los clientes

Los agentes de IA avanzados están revolucionando la interacción con los clientes al ofrecer una interacción más personalizada, receptiva y continua. Integrados en plataformas de mensajería como WhatsApp, estos agentes realizan tareas en áreas como la atención al cliente, la programación, los servicios jurídicos y la gestión de citas médicas, aprovechando grandes cantidades de datos de los usuarios para personalizar las experiencias.

Sin embargo, esta cercanía conlleva riesgos, ya que los errores pueden minar la confianza.

🧠 Dato curioso: Uno de cada cinco profesionales del marketing planifica explorar el uso de agentes de IA para automatizar las iniciativas de marketing, desde la estrategia hasta la ejecución.

Los profesionales del marketing que triunfen en esta era centrada en la IA serán aquellos que adopten estas tendencias sin dejar de lado el pensamiento estratégico y la visión creativa que la tecnología no puede replicar.

La probabilidad es que la IA no sustituya a los profesionales del marketing a corto plazo, pero los que la utilicen de forma eficaz sustituirán a los que no lo hagan.

Haz marketing de forma más inteligente con una IA que trabaja para ti

Desde recorridos de correo electrónico hiperpersonalizados hasta textos publicitarios de alto rendimiento, la IA ya ha comenzado a transformar cada paso del embudo de conversión. ¿Pero cuál es la verdadera ventaja competitiva? No reside únicamente en las herramientas. Reside en cómo las coordinas.

Esa es la conclusión: la IA necesita estrategia, estructura y visibilidad para aportar un valor real. Y ahí es donde ClickUp marca la diferencia.

Con ClickUp Brain, los profesionales del marketing van más allá de la simple generación de contenido y lo integran a la perfección en el panorama general. Crea borradores de los recursos de las campañas directamente dentro de las tareas, automatiza los flujos de trabajo repetitivos, utiliza la IA para resumir y analizar tendencias, y realiza el seguimiento del progreso de todas las partes implicadas, todo ello en un único entorno de trabajo diseñado para los equipos de marketing modernos.

Así que, tanto si estás ampliando un motor de contenido, optimizando tu SEO o probando creatividades en cinco conjuntos de anuncios y tres perfiles de usuario, ClickUp te ayuda a hacerlo más rápido, de forma más inteligente y sin perder tu ventaja competitiva.

La IA generativa está reescribiendo las reglas del juego. Si estás listo para crear el equipo de marketing del futuro, empieza con una herramienta que piense contigo. 👉 Prueba ClickUp hoy mismo y da vida a tu estrategia de marketing impulsada por IA.