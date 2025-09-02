las 11 mejores alternativas a TimeHero en 2025

Son las 9 de la mañana y tu lista de pendientes ya te parece abrumadora. Tienes reuniones que se solapan, plazos que se acercan y esa tarea que siempre acabas posponiendo para mañana.

Si ha probado TimeHero, tiene una probabilidad alta de haberle gustado su enfoque de programación. Sin embargo, ¿necesita algo un poco más innovador, flexible y personalizable?

En esta entrada del blog, hemos recopilado las mejores alternativas a TimeHero, cada una de las cuales ofrece automatización inteligente de tareas, programación inteligente y gestión del tiempo. 🕰️

¿Por qué optar por alternativas a TimeHero?

Cuando una herramienta empieza a ser más un obstáculo que una ayuda, es una clara señal de que hay que considerar otras opciones. Esto es lo que los usuarios reales han compartido sobre las deficiencias de TimeHero. 📈

demasiado rígido con la automatización: *El motor de programación a menudo reordena las tareas de formas que no se ajustan a cómo la gente realmente quiere trabajar en su trabajo

personalización insuficiente: *Los usuarios no pueden modificar fácilmente aspectos como las vistas del calendario o los diseños de los proyectos para adaptarlos a su flujo de trabajo

*faltan algunas integraciones clave: varios usuarios mencionan la falta de sincronizar bidireccional con Google Calendar e iCalendar

Notificaciones inconsistentes: los recordatorios no siempre son oportunos, lo que puede desviar las prioridades diarias

Curva de aprendizaje pronunciada: Aunque parece sencillo, profundizar en sus herramientas avanzadas puede resultar complicado o confuso

🧠 Dato curioso: antes de que los calendarios fueran algo que se consultaba en el teléfono, los habitantes de la Escocia prehistórica ya controlaban el tiempo utilizando la luna. Alrededor del año 8000 a. C., excavaron 12 hoyos en el suelo en el campo de Warren, alineados con las fases lunares, creando el calendario más antiguo conocido del mundo.

*alternativas a TimeHero de un vistazo

Aquí tienes una tabla que te ayudará a elegir entre las mejores alternativas a TimeHero. 📊

Herramienta Funciones clave Lo mejor para Precios* ClickUp • Calendario y vista de calendario con tecnología de IA • Agentes Brain + Autopilot para una programación inteligente • Vista Carga de trabajo para la planificación de la capacidad • Automatización, tareas periódicas y tomador de notas con IA Ideal para todos los Teams (desde particulares hasta corporaciones) que necesitan planear tareas, programar y colaborar de forma inteligente Plan Free disponible; Enterprise: precios personalizados Motion • Programación automática con IA y reorganización en tiempo real • Bloque de tiempo para trabajo profundo • Correos electrónicos diarios de plan • Sincronizar con Google/Outlook Ideal para usuarios que desean una programación dinámica con IA que se adapte al instante a los cambios (versión de) prueba gratuita disponible; planes de pago a partir de 49 $/usuario/mes; Enterprise: precios personalizados Todoist • Creación de tareas en lenguaje natural • Sistema Karma para gamificar la productividad • Niveles de prioridad y seguimiento del progreso • Sincronizar multiplataforma Ideal para particulares y autónomos que desean un seguimiento sencillo de sus tareas personales Plan Free disponible; planes de pago a partir de 5 $/usuario/mes Recupera • Reuniones inteligentes con tiempos de margen • Programador de hábitos para rutinas • Reprogramación automática • Integración con Google y Outlook Ideal para profesionales que necesitan una gestión inteligente del calendario y protección del tiempo de concentración Plan Free disponible; planes de pago a partir de 10 $/usuario/mes; Enterprise: precios personalizados TickTick • Seguimiento de hábitos + tareas • Cronómetro Pomodoro integrado • Múltiples vistas (lista, Kanban, calendario) • Conversión de notas de voz en tareas Ideal para personas que combinan tareas y creación de hábitos en una sola herramienta Plan Free disponible; plan anual de pago por 35,99 $ al año Taskade • Flujos de trabajo visuales con mapas mentales y Kanban • Chatear de vídeo y comentarios integrados • Generador de flujos de trabajo con IA y agentes con IA • Subtarea ilimitada y listas anidadas Ideal para equipos remotos que necesitan mapas visuales de tareas/ideas con colaboración Plan Free disponible; planes de pago a partir de 20 $ al mes; Enterprise: precios personalizados Trello • Tableros Kanban y flujos de trabajo basados en tarjetas • Automatización Butler • Power-Ups para extensiones • Integraciones (Slack, Drive, Jira) Ideal para equipos que gestionan flujos de trabajo sencillos y visuales Plan Free disponible; planes de pago a partir de 6 $/usuario/mes; Enterprise: precios personalizados Things3 • Programación en lenguaje natural • Botón Magic Plus para una captura rápida • Herramientas de registro y estructuración • Sincronizar perfecto con el ecosistema de Apple Ideal para usuarios de Apple (particulares, autónomos, profesionales) que necesitan una gestión de tareas sin distracciones gratuitas y a la carta No hay plan Free; compra única por dispositivo Wrike • Permisos granulares y flujos de trabajo de cumplimiento normativo • Asignación de recursos y gestión de la carga de trabajo • Paneles personalizables • Control de tiempo asistido por IA Ideal para corporaciones y organizaciones complejas que necesitan controles de proyectos y cumplimiento normativo Plan Free disponible; planes de pago a partir de 10 $/usuario/mes; Corporación: precios personalizados Sunsama • Ritual diario de plan guiado • Extraiga tareas de múltiples herramientas • Integración de calendario + tareas • Control de tiempo para obtener información Ideal para trabajadores del conocimiento que buscan un plan diario consciente y concentración (Versión de) prueba gratuita disponible; plan de pago a partir de 16 $ al mes Akiflow • Centro de comandos con prioridad al teclado • Bloque de tiempo de las tareas • Bandeja de entrada universal y notificaciones inteligentes • Integraciones profundas entre herramientas Ideal para usuarios avanzados que buscan maximizar su productividad y prefieren la gestión unificada de tareas y el bloqueo de tiempo. Versión de prueba gratuita disponible; planes de pago a partir de 19 $ al mes

🔍 ¿Sabías que...? Se proyecta que el tamaño del mercado de las aplicaciones de calendario alcance los 16 370 millones de dólares en 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 10,4 % durante el periodo de previsión.

Las 11 mejores alternativas a Timehero

TimeHero es la herramienta ideal para automatizar los calendarios de tareas y bloquear tiempo en los calendarios. Ayuda a las personas a planear sus días en función del trabajo real. Sin embargo, a menudo se queda corto para los equipos que necesitan un control más profundo de las tareas, una automatización más sólida y soporte de IA integrado.

Tanto si necesitas una herramienta más visual, como si se te da mejor gestionar tareas periódicas o simplemente eres menos estricto con tu agenda, esta lista tiene algo para ti. 🎯

clickUp (la mejor opción para la planificación de tareas con gestión del tiempo y automatización integradas)*

Consigue gratis, gratuito/a el calendario con tecnología de IA de ClickUp Cree y ajuste su agenda diaria según sus prioridades, confirmaciones y preferencias con ClickUp Calendario

ClickUp es la app, aplicación integral para el trabajo que combina la gestión de proyectos, la gestión del conocimiento y el chatear, todo ello impulsado por la IA, que le ayuda a trabajar de forma más rápida e inteligente.

Incluye funciones para añadir capas adicionales de visibilidad, colaboración en equipo y toma de decisiones respaldada por IA a sus flujos de trabajo diarios.

Planifica con ClickUp Calendario

Cuando planifiques tu día para lograr la máxima eficiencia, empieza por el Calendario de ClickUp. Este crea tu agenda diaria basándose en datos en tiempo real, como los plazos de las tareas, las reuniones, la carga de trabajo y la disponibilidad del equipo.

Supongamos que está planificando una campaña de marketing de productos en tres regiones. Necesita tiempo para revisar el diseño de la campaña, realizar controles diarios con los responsables regionales y coordinar los ciclos de retroalimentación. El calendario con IA bloque automáticamente esos espacios en función de la prioridad preestablecida y ajusta sus tareas si se produce algún cambio.

Todas las reuniones se sincronizan directamente con tu Google Calendar, además de que obtienes compatibilidad con las principales herramientas de reuniones en línea, como Google Meet, Zoom o Teams. ¿Por qué es importante? Te permite unirte a estas reuniones directamente desde tu entorno de trabajo de ClickUp, en lugar de tener que cambiar entre varias pestañitas.

💡 Consejo profesional: ¿Quieres capturar notas automáticamente durante una reunión inicial con un cliente? Activa el interruptor de ClickUp AI Notetaker en tu Calendario. Se une por sí solo a las reuniones permitidas, transcribe y graba la discusión, extrae los elementos de acción y crea automáticamente tareas enlazadas, lo que elimina la necesidad de volver a escribir o realizar un seguimiento manualmente.

Optimice con ClickUp Brain y ClickUp Autopilot Agents

Estructura los patrones de trabajo semanales utilizando el plan inteligente con IA de ClickUp Brain

Ahora, incorpore ClickUp Brain para optimizar su agenda. Este asistente de IA no adivina lo que es importante, sino que estudia cómo trabaja usted para asegurarse de que sus recomendaciones le ayuden, y no le perjudiquen.

Supongamos que sus días incluyen trabajo de diseño concentrado por las mañanas, llamadas por la tarde y sesiones de revisión en profundidad dos veces por semana. ClickUp Brain utiliza estos patrones, la duración de las tareas y los plazos actuales para estructurar su semana.

A continuación, ClickUp Autopilot Agents va un paso más allá. En lugar de tener que reorganizar constantemente las tareas cuando cambian los proyectos, crea agentes Autopilot personalizados para ajustar automáticamente las prioridades, reasignar propietarios e incluso reprogramar los plazos de tus tareas clave.

Por ejemplo, si se cambia una reunión con un cliente, su agente aplicará el cambio a todas las tareas en dependencia, liberará bloques de concentración y reprogramará los entregables, sin que usted tenga que mover un dedo.

*ejecute con tareas de ClickUp

Divida los proyectos en partes viables con tareas de ClickUp

Ya tienes tu día correlacionado y es hora de empezar a terminar cosas. Recurre a la Tarea de ClickUp, donde se encuentran todas las tareas asignadas. Cada tarea ofrece compatibilidad con la duración estimada y el control de tiempo, campos personalizados, subtareas, dependencia y comentarios hilos para añadir contexto.

Por ejemplo, si estás coordinando el lanzamiento de un nuevo sitio web. Puedes crear tareas para el diseño de la experiencia de usuario, borradores de textos, traspasos de desarrollo, control de calidad y lanzamiento final, y etiquetar cada una de ellas con los propietarios, los plazos y las prioridades.

visualiza los cronogramas con la vista de calendario de ClickUp*

Ajuste los cronogramas de las tareas y equilibre las cargas de trabajo con la vista de calendario de ClickUp

Todo se sincroniza visualmente en la vista de calendario de ClickUp, donde puede cambiar los cronogramas de las tareas y los proyectos e identificar los obstáculos de un vistazo. Puede ver sus tareas por día, bloque de 4 días, semana o mes. Reorganizar y actualizar las fechas límite al instante es tan sencillo como arrastrar y soltar los cronogramas de las tareas.

Puede codificar por color las tareas según la persona asignada o la prioridad, mostrar Campos personalizados, filtrar tareas por estado e incluso incluir Tareas periódicas o días festivos nacionales para planear mejor los proyectos.

💡 Consejo profesional: mientras que la vista de calendario te ayuda a visualizar y planear los cronogramas de las tareas, la vista Carga de trabajo de ClickUp es ideal para planear la capacidad de tu equipo. Supongamos que tu diseñador tiene tres reuniones que cumplir en la misma semana. La vista Carga de trabajo destaca esta sobrecarga al instante, para que puedas reasignar o redistribuir el trabajo antes de que las cosas se retrasen.

Las mejores funciones de ClickUp

*automatice las actualizaciones de tareas: active acciones como asignar propietarios, cambiar estados y modificar plazos sin esfuerzo manual con ClickUp Automatización

*obtenga sugerencias de tareas inteligentes: Deje que ClickUp Brain le recomiende los mejores momentos para trabajar en tareas específicas en función del esfuerzo, la prioridad y la disponibilidad

establece tareas recurrentes:* mantén al día las tareas periódicas, como sincronizar semanalmente, elaborar informes mensuales o realizar revisiones trimestrales, sin tener que volver a configurarlas cada vez

visualiza la carga de trabajo del equipo: *Identifica quién está al límite de su capacidad y quién puede asumir más trabajo viendo la distribución de tareas con la vista Carga de trabajo de ClickUp

escribe más rápido con la IA: *Pide a ClickUp Brain que redacte descripciones de tareas, respuestas a correo electrónico, resúmenes de proyecto o notas de seguimiento directamente en tu entorno de trabajo

planifica tu día con comandos de voz*: utiliza Talk to Texto en ClickUp Brain MAX , tu superapp de IA para escritorio, para dictar tu plan para el día, programar reuniones y hasta ejecutar trabajo mediante comandos de voz

*límite de ClickUp

Retrasos ocasionales o rendimiento más lento en entornos de trabajo grandes

*precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 450 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4500 opiniones)

*¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Así es como un usuario de Reddit describió su experiencia:

ClickUp definitivamente vale la pena! Quiero decir, más allá de ser una herramienta de gestión de proyectos, tiene muchos usos. Sin embargo, mi favorito es la vista de calendario. No hay nada mejor que poder ver todo mi trabajo y mis confirmaciones en un solo lugar. ¿Mis tareas laborales? Listo. ¿Esa cita para tomar café? Listo. ¿El cumpleaños de mi madre? ¡También hecho! Sin embargo, hay una cosa que sí lo supera. ClickUp Brain. Chicos, solo tengo que preguntarle cuándo estoy gratis para programar una reunión o si los miembros de mi equipo pueden asumir más trabajo, ¡y ahí lo tengo todo! ¿Me sorprende? Muchísimo.

📮 ClickUp Insight: Nuestra encuesta sobre el equilibrio entre la vida laboral y personal reveló que el 46 % de los trabajadores trabaja entre 40 y 60 horas a la semana, mientras que un sorprendente 17 % supera las 80 horas. Sin embargo, el trabajo no se detiene ahí: el 31 % tiene dificultades para dedicar tiempo a su vida personal de forma constante. Es la receta perfecta para el agotamiento. 😰 ¿Pero sabes qué? ¡El equilibrio en el trabajo comienza con la visibilidad! Las funciones integradas de ClickUp, como la vista Carga de trabajo y el control de tiempo, facilitan la visualización de la carga de trabajo, la distribución equitativa de las tareas y el seguimiento de las horas reales dedicadas, para que siempre sepas cómo optimizar el trabajo y cuándo hacerlo. *resultados reales: Lulu Press ahorra 1 hora al día por empleado gracias al uso de ClickUp Automatización, lo que se traduce en un aumento del 12 % en la eficiencia del trabajo.

2. Motion (la mejor para la programación y automatización de tareas basadas en IA)

a través de Motion

¿Te sientes abrumado al intentar programar tu jornada de trabajo? Motion aborda este problema de frente. Esta plataforma impulsada por IA elimina las conjeturas a la hora de priorizar tareas, programándolas automáticamente en función de los plazos, las estimaciones de duración y tus horas de trabajo.

Cuando surgen reuniones inesperadas o cambian los plazos, la herramienta de programación de tareas se adapta sobre la marcha, eliminando la tediosa reprogramación manual. Aprende de sus patrones de trabajo para sugerir los momentos óptimos para concentrarse profundamente y agiliza el trabajo colaborativo mediante la asignación sencilla de tareas y el seguimiento del progreso.

Las mejores funciones de Motion

Cree proyectos Unlimited y organice las tareas en entornos de trabajo personalizados para diferentes clientes o iniciativas

Bloquea automáticamente tiempo para el trabajo de forma intensiva en función de la prioridad de las tareas y la proximidad de los plazos

Integre a la perfección Google Calendar, Outlook y diversas herramientas para obtener un sistema centralizado

Reciba correos electrónicos diarios con recomendaciones personalizadas de tareas basadas en sus proyectos en curso y los próximos plazos

*límite de movimiento

Opciones de personalización con límite en comparación con herramientas más consolidadas

La función de la aplicación móvil se queda atrás en comparación con la versión web

Precios dinámicos

Pro IA: 49 $ al mes por usuario

iA empresa: *69 $ al mes por usuario

corporación: *Precio personalizado

Valoraciones y reseñas de Motion

G2: 4,1/5 (más de 115 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 75 opiniones)

*¿Qué opinan los usuarios reales sobre Motion?

Directamente de una reseña de G2:

Me encantan los rellenos de tiempo con IA. Si necesito cancelar una reunión o tengo algo de tiempo libre, llena mi espacio con el proyecto o la tarea que hay que terminar... Las únicas dos desventajas son tener que configurar todo adecuadamente en los proyectos y plantillas para poder utilizarlos. La automatización de tareas y pasos es sencilla, pero no es tan compleja como me gustaría en términos de escribir variables para nombres o iniciar automáticamente proyectos fuera de la empresa, en lugar de a nivel personal privado.

3. Todoist (la mejor para una organización optimizada de las tareas personales)

a través de Todoist

Todoist logra un equilibrio ideal entre simplicidad y solidez. Su interfaz limpia hace que capturar tareas sea muy fácil, mientras que sus capacidades de IA convierten frases en lenguaje natural como «Enviar informe (elaboración de) informes todos los Monday a las 9 a. m.» en tareas programadas.

El «sistema karma» añade una competitividad amistosa al entorno de trabajo, otorgando puntos por las tareas completadas y gamificando la productividad. Muchos usuarios comienzan utilizando esta app, aplicación de planificación diaria para tareas personales, pero pronto se dan cuenta de que también la utilizan para proyectos de trabajo complejos.

Las mejores funciones de Todoist

Organice los proyectos con secciones, subtareas y niveles de prioridad con código de color para una claridad jerárquica visual

Realice un seguimiento de las tendencias de productividad a través de informes de progreso visuales, que incluyen los logros diarios y semanales

Acceda a las tareas sin problemas en todos los dispositivos y plataformas con sincronizar en tiempo real

*límite de Todoist

(Elaboración de) informes y análisis con límite en comparación con otras herramientas de gestión de proyectos

Carece de capacidades de control de tiempo sin integraciones de terceros y de la función nativa del (diagrama de) Gantt

*precios de Todoist

Principiante: Gratis, gratuito/a

Pro: 5 $ al mes por usuario

Empresa: 8 $ al mes por usuario

valoraciones y reseñas de Todoist*

G2: 4,4/5 (más de 800 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 2600 opiniones)

*¿Qué opinan los usuarios reales sobre Todoist?

Una reseña de G2 lo expresa así:

Utilizo Todoist desde 2016. Hasta ahora he completado 57 500 tareas. En los últimos años he visto muchos progresos en este programa. Creo que es un programa fácil de usar con muchas herramientas y opciones útiles. No puedo imaginar mi vida sin una herramienta como Todoist, tanto en mi vida profesional como en mi vida privada. Si alguien quiere organizar cientos de tareas diarias, ¡Todoist es la mejor opción! Lo uso todos los días.

💡 Consejo profesional: Cuando todo parece urgente, vale la pena contar con un sistema de priorización en el que puedas confiar. Utiliza la matriz de Eisenhower para clasificar lo que es realmente urgente e importante, y lo que puede esperar, ser delegado o descartarse por completo.

4. Reclaim (la mejor para la gestión inteligente del calendario)

vía Reclaim

Reclaim IA es un asistente de calendario inteligente que se encarga activamente de las tareas más pesadas por usted, incluyendo la programación de tareas, hábitos y descansos entre reuniones. Se adapta a los cambios inesperados en la agenda, manteniendo intactas sus prioridades incluso cuando los planes cambian.

El software de gestión de reuniones se conecta con herramientas que, con probabilidad, ya esté utilizando, como Google Calendar y Outlook, y trabaja en segundo plano para encajar todo sin sobrecargar su día. ¿Tiene una reunión de última hora? La herramienta ajusta su agenda inmediatamente. ¿Se retrasa en una tarea? La reprogramará por usted. Y sí, también incluye tiempo de reserva y tiempo de descanso.

recupera las mejores funciones*

Deja que programe reuniones con tiempos de margen basados en la disponibilidad, las preferencias, los posibles conflictos e incluso las zonas horarias con Smart Meetings

Asigna tiempo a las tareas repetitivas y rutinarias con Habit Scheduler

Realice un seguimiento de la distribución del tiempo entre los diferentes proyectos y prioridades personales, y obtenga información sobre cómo emplea su tiempo

*recupera los límites

Funciones de gestión de tareas con límite en comparación con los gestores de tareas dedicados

Carece de funciones completas de colaboración en equipo

Recupera el precio

Free

Starter: 10 $ al mes por usuario

Empresa: 15 $ al mes por usuario

corporación: *Precio personalizado (facturado anualmente)

recupera valoraciones y reseñas*

G2: 4,8/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

*¿Qué opinan los usuarios reales sobre Reclaim?

Un crítico de G2 hizo uso compartido de esta opinión:

Me gusta que las reuniones internas de mi equipo puedan ser flexibles, de modo que puedo ofrecer más disponibilidad cuando tengo reuniones importantes con clientes o posibles clientes. Fue muy fácil de implementar con el equipo y me encantó integrarlo en mi jornada de trabajo.

📖 Lea también: Las mejores integraciones de Calendly

5. TickTick (la mejor para el seguimiento de hábitos con gestión de tareas)

a través de TickTick

¿Quiere abordar las tareas pendientes y crear mejores hábitos mientras lo hace? TickTick combina brillantemente estas dos cosas. A diferencia de los gestores de tareas especializados, le ayuda a desarrollar rutinas consistentes, supervisando los hábitos diarios junto con las tareas habituales.

El cronómetro Pomodoro integrado fomenta sesiones de trabajo concentradas seguidas de descansos reparadores. Las tareas cobran vida con amplias opciones de formato, adjuntos y notas de voz. Muchos usuarios abandonan otras apps, específicamente por el procesamiento del lenguaje natural de TickTick, que transforma frases sencillas en tareas programadas con recordatorios y fechas de límite.

Las mejores funciones de TickTick

Realice un seguimiento de sus hábitos junto con las tareas gracias a las estadísticas y rachas integradas que visualizan su constancia

Visualiza las tareas en múltiples formatos, incluyendo vistas de lista, Kanban y calendario, para adaptarse a tu estilo de trabajo

Crea notas de voz que se convierten automáticamente en tareas basadas en texto, perfectas para capturar ideas sobre la marcha

*límite de TickTick

Las funciones premium están bloqueadas y solo se pueden acceder mediante una suscripción de pago

La vista de calendario es menos robusta que las aplicaciones de calendario específicas

precios de TickTick*

Plan anual: 35,99 $ al año

valoraciones y reseñas de TickTick*

G2: 4,6/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 120 opiniones)

*¿Qué opinan los usuarios reales sobre TickTick?

Según un crítico de Capterra:

Copiar listas de tareas desde el correo electrónico es muy fácil. Separa todas las líneas en tareas independientes automáticamente. El cronómetro Pomodoro también es muy útil. Por supuesto, también hay una vista de calendario. Algunos atajos son un poco difíciles de usar con el teclado, como el símbolo ~. El procesamiento del lenguaje natural no es tan bueno como el de Todoist, pero es más que suficiente.

recordatorio amistoso: *¿Quiere terminar más cosas sin sentirse agotado? Empiece por programar sus tareas más importantes cuando se encuentre en su mejor momento, ya sea a primera hora de la mañana, a última hora de la tarde o en la tranquilidad de la noche. Es como aprovechar al máximo el momento álgido de su cerebro.

6. Taskade (la mejor para la colaboración visual en equipo)

vía Taska de

Taskade combina la gestión de tareas con la comunicación en tiempo real del equipo en un paquete visualmente atractivo. Hace hincapié en la organización visual a través de mapas mentales, gráficos y tableros Kanban. Además, las funciones integradas de chatear y comentarios eliminan la necesidad de saltar entre múltiples apps para las discusiones del equipo.

La herramienta también ofrece generación de tareas y esbozo de proyectos basados en IA, lo que significa que puedes describir una meta y dejar que Taskade construya la estructura necesaria para alcanzarla. Añádele a eso la edición colaborativa en tiempo real, la sincronización automática entre dispositivos y el seguimiento inteligente de las fechas de vencimiento, y tendrás un entorno de trabajo unificado para planear, comunicar y ejecutar el trabajo.

las mejores funciones de Taskade*

Cree plantillas de programación reutilizables para proyectos o procesos recurrentes, lo que le permitirá ahorrar mucho tiempo de configuración

Organice el trabajo de forma jerárquica con subtareas ilimitadas y listas anidadas para aclarar las dependencias entre tareas

Genere automáticamente listas de pendientes y flujos de trabajo estructurados a partir de descripciones de proyectos de alto nivel utilizando el generador de flujos de trabajo con IA y las plantillas de indicaciones con IA

Utilice agentes de IA que comprenden el contexto, aprenden de sus documentos y proyectos, y gestionan las tareas por sí mismos

*límite de Taskade

Problemas ocasionales de rendimiento con proyectos de extensión

Funciones de elaboración de informes menos sólidas que las herramientas de la corporación

Precios de Taskade

Free

Pro: 20 $ al mes

Equipo: 100 $ al mes

corporación: *Precio personalizado

Valoraciones y reseñas de Taskade

G2: 4,5/5 (más de 50 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 60 opiniones)

*¿Qué opinan los usuarios reales sobre Taskade?

Un usuario satisfecho de G2 dijo lo siguiente:

Taskade ha pasado de ser una herramienta básica de gestión de proyectos a una potente herramienta de automatización con IA que le permite crear múltiples agentes de IA que pueden operar en equipos de forma autónoma. También puede crear flujos de trabajo que incluyan opciones como la transcripción de contenido sin necesidad de utilizar herramientas externas. Dado que Taskade está en la nube, su implementación es sencilla. El soporte al cliente está disponible directamente o a través de las retransmisiones en directo habituales. La integración con otras herramientas es relativamente fácil, aunque no se utiliza mucho en nuestro caso.

recordatorio amistoso: No dejes que el trabajo se extienda a tus tardes o fines de semana. Establece límites claros entre cuándo estás «conectado» y cuándo estás desconectado. Tu calendario también debe reflejar tu tiempo personal, no solo las reuniones y los plazos. *El 26 % de los trabajadores encuestados por ClickUp afirma que la mejor manera de desconectar del trabajo es dedicarse a sus aficiones

7. Trello (la mejor opción para una gestión intuitiva de proyectos Kanban)

a través de Atlassian

Trello pone la gestión visual de tareas al alcance de todos. Esta herramienta basada en tableros representa el trabajo como tarjetas que se mueven a través de columnas personalizables que representan diferentes fases de completada. Su simplicidad oculta potentes funciones como reglas de automatización, campos personalizados y vistas de calendario.

También puede integrar la plataforma con herramientas como Slack, Google Drive y Jira para mantener conectados sus flujos de trabajo. Para los Teams, Trello ofrece tableros compartidos, seguimiento de fecha límite y Menciones para una colaboración fluida. Además, se adapta a diferentes casos de uso, como el seguimiento de calendarios de contenido, sprints de desarrollo de software, plan de bodas y mucho más.

las mejores funciones de Trello*

Personaliza los tableros con rótulos de color, fechas límite, listas de control y adjuntos para obtener información escaneable

Automatiza acciones repetitivas personalizadas con Butler, la herramienta de automatización integrada de Trello

Amplíe la funcionalidad mediante Power-Ups para añadir control de tiempo, vistas de calendario y campos personalizados a su flujo de trabajo

*límite de Trello

El plan básico plan Free limita los Power-Ups a uno por tablero

Carece de capacidades nativas de control de tiempo

precios de Trello*

Free

Estándar: 6 $ al mes por usuario

Premium: 12,50 $ al mes por usuario

Enterprise: 17,50 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

valoraciones y reseñas de Trello*

G2: 4,4/5 (más de 13 670 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 23 430 opiniones)

*¿Qué opinan los usuarios reales sobre Trello?

Un crítico de Capterra hizo uso compartido de esta opinión:

Trello es, con probabilidad, el software de gestión de proyectos más fácil de aprender y usar de todos los que se encuentran habitualmente en las empresas... No me gusta que todo el mundo tenga que estar en el mismo plan. Yo uso Trello en varias organizaciones y me gusta tener una suscripción premium, pero algunos de los equipos con los que trabajo no tienen suscripciones de pago...

🤝 Recordatorio amistoso: Las reuniones consecutivas no son una insignia de honor. Añade entre 10 y 15 minutos de margen entre reuniones para que puedas estirarte, reflexionar o simplemente respirar. Tu yo futuro te lo agradecerá.

8. Things3 (la mejor para la gestión de tareas en dispositivos Apple)

vía Things3

Things 3 mantiene la gestión de tareas limpia, sencilla y con un enfoque renovador. Con funciones como la programación en lenguaje natural, los plazos de los proyectos y un diario para realizar un seguimiento de las tareas completadas, está diseñado para ayudarte a mantenerte organizado sin agobiarte.

Si estás inmerso en el ecosistema de Apple, apreciarás lo bien que se sincroniza entre tus dispositivos. La función de búsqueda rápida te permite acceder fácilmente a cualquier cosa, y el botón Magic Plus te permite añadir tareas exactamente donde las necesitas. Dispondrás de herramientas de estructuración inteligentes, como encabezados de sección y un planificador «Esta tarde» para bloquear tiempo de forma sencilla, todo ello en una interfaz minimalista.

las mejores funciones de Things3*

Captura tareas al instante con atajos de teclado o el botón Magic Plus para una entrada sin fricciones

Etiqueta las tareas con rótulos personalizables para filtrarlas por contexto, prioridad o fase del flujo de trabajo

Programa plazos y recordatorios utilizando el procesamiento del lenguaje natural para una plan intuitiva

Busca palabras clave a nivel global para encontrar tareas, proyectos o notas al instante

*límites de Things3

Los usuarios deben pagar por cada dispositivo en el que quieran ejecutarlo

No puedes hacer uso compartido de tus listas y tareas con otras personas, ni adjuntar archivos a las tareas

Precios de Things3

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Things3

G2: 4,4/5 (más de 20 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 140 opiniones)

*¿Qué opinan los usuarios reales sobre Things3?

Según un crítico de G2:

Tiene un aspecto minimalista y está claramente integrado con muchas herramientas útiles. Eso me hace más productivo que nunca... No cuenta con la compatibilidad de una plataforma como Make. Sería genial poder crear un flujo de trabajo increíblemente productivo.

🔍 ¿Sabías que...? Los antiguos egipcios crearon un calendario inteligente. Crearon un calendario solar de 365 días con 12 meses de 30 días y añadieron cinco días «epagomenales» adicionales al final del año. Esta innovación les ayudó a alinear su calendario con las inundaciones anuales del Nilo, que eran cruciales para la agricultura.

9. Wrike (la mejor para la planificación de proyectos a nivel Enterprise)

a través de Wrike

Wrike ofrece sólidas capacidades de gestión de proyectos diseñadas para reunirse con las necesidades de la corporación. Se encarga de la asignación sofisticada de recursos, las dependencias y la colaboración entre equipos.

Los paneles personalizables de la plataforma transforman datos complejos en información útil para los responsables de operaciones. Muchos equipos de corporación eligen Wrike específicamente por sus controles de permisos granulares y sus flujos de trabajo de aprobación. Wrike destaca en la gestión de proyectos con requisitos de cumplimiento normativo o interdependencias complejas entre equipos.

*las mejores funciones de Wrike

Genere informes detallados sobre el estado de los proyectos, la utilización de los recursos y el rendimiento del equipo para identificar los cuellos de botella

Gestiona las cargas de trabajo de forma visual con herramientas de asignación de recursos que evitan el agotamiento del equipo y garantizan una distribución equilibrada de las tareas

Automatice el control de tiempo y permita a los usuarios registrar las horas dedicadas a las tareas sin necesidad de realizar la entrada manualmente gracias a las sugerencias de la IA

*límite de Wrike

El control de tiempo solo está disponible para los planes de pago

No cuenta con funciones completas de priorización

precios de Wrike*

Free

Equipo: 10 $ al mes por usuario

*business: 25 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Pinnacle: Precios personalizados

valoraciones y reseñas de Wrike*

G2: 4,2/5 (más de 3760 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 2785 opiniones)

*¿Qué opinan los usuarios reales sobre Wrike?

Extraído directamente de una reseña de Capterra:

Me gusta cómo Wrike ayuda a aumentar la transparencia y la colaboración en toda nuestra organización. En un proyecto, los datos de los campos solo se «copian/duplican» dentro del mismo nivel de tarea/proyecto. La única forma de copiar los datos de la tarea de nivel superior a las subtareas es pagar para habilitar las integraciones y pagar para que sus ingenieros de soluciones escriban código para crear una «integración de Wrike a Wrike» o transferir manualmente los datos a las subtareas.

10. Sunsama (la mejor para un plan diario consciente)

a través de Sunsama

¿Sueñas con una jornada laboral más tranquila y consciente? Sunsama te ayuda a conseguirlo. Esta ingeniosa herramienta de productividad combina la gestión de tareas con rituales de plan diario que fomentan la atención plena en el trabajo. Te pide que elijas las tareas para tu día, respetando deliberadamente los límites cognitivos.

Te envía mensajes diarios de reflexión para ayudarte a desarrollar mejores hábitos de plan con el tiempo. Además, su integración con el calendario muestra cómo tu lista de tareas se traduce en confirmaciones de tiempo, lo que evita la sobrecarga y el estrés.

Las mejores funciones de Sunsama

Plan cada día con un ritual guiado que te ayuda a priorizar las tareas en función de su importancia

Reúne tareas de múltiples fuentes, incluyendo correo electrónico, Asana, Trello y GitHub, en un plan diario unificado

Realice un seguimiento del tiempo dedicado a diferentes proyectos y categorías para identificar patrones y mejorar las duraciones estimadas futuras

*límite de Sunsama

Precio más elevado en comparación con otros gestores de tareas

Está diseñado principalmente para uso individual, más que para equipos o pequeñas empresas

Precios de Sunsama

Suscripción mensual: 20 $ al mes

Suscripción anual: 16 $ al mes (facturado anualmente)

Valoraciones y reseñas de Sunsama

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: 4,7/5 (más de 20 opiniones)

*¿Qué opinan los usuarios reales sobre Sunsama?

Un crítico de Capterra hizo uso compartido de esta opinión:

Sunsama necesita mejorar sus entornos de colaboración en tiempo real. Nuestro equipo utiliza Sunsama para gestionar reuniones, concretamente nuestras reuniones scrum dos veces por semana, que suelen tener agendas largas... La página de la reunión se recarga con regularidad; a veces se pierde contenido; otras veces, los colaboradores no pueden ver la información recién añadida o no pueden añadir información ellos mismos. Sin duda, ha mejorado, y nuestras dificultades son menos frecuentes, pero aún hay margen de mejora.

11. Akiflow (la mejor para la gestión unificada de tareas)

a través de Akiflow

Akiflow conecta correos electrónicos, eventos del calendario de gestión de proyectos y tareas de aplicaciones populares en un único centro de comandos. El enfoque centrado en el teclado resulta atractivo para los profesionales preocupados por la eficiencia que prefieren escribir comandos en lugar de hacer clic en iconos.

La función de bloque de tiempo transforma las listas de tareas en bloques concretos del calendario. Akiflow también incluye notificaciones inteligentes que evitan la superposición de tareas, una bandeja de entrada universal para recopilar tareas pendientes de diferentes plataformas y atajos de captura rápida para añadir tareas al instante desde cualquier lugar.

Las mejores funciones de Akiflow

Crea bloques de tiempo directamente desde las tareas con un sencillo atajo de teclado

Procesa los correo electrónicos directamente en Akiflow convirtiendo los mensajes en tareas o programándolos para su revisión posterior

Personaliza las vistas para mostrar exactamente lo que necesitas sin elementos adicionales que te distraigan, y disfruta de un centro de comandos personalizado

límite de Akiflow*

Requiere un tiempo de configuración inicial para la conexión y la verificación de varias cuentas

Retrasos ocasionales en el sincronizar con las plataformas conectadas

Precios de Akiflow

Pro Mensual: 34 $ al mes

Pro Anual: 19 $/mes (facturado anualmente)

valoraciones y reseñas de Akiflow*

G2: 5/5 (más de 30 reseñas)

Capterra: 4,8/5 (más de 90 opiniones)

*¿Qué opinan los usuarios reales sobre Akiflow?

Una reseña de Reddit lo expresa así:

Las franjas horarias son fantásticas, por ejemplo. Me encanta poder disponer de franjas de tiempo en las que puedo incluir varias tareas previstas, y que esas franjas puedan repetirse. […] También me resultaría muy difícil prescindir de la franja «Próximas», que permite programar tareas y proyectos para semanas o meses futuros, en lugar de tenerlos todos apilados en carpetas a la espera de ser programados. […] Los rituales y el seguimiento de estadísticas también son estupendos, y me encanta poder destacar una meta del día o de la semana.

