13 alternativas y competidores de Seamless IA para potenciar su generación de leads

ZoomInfo: Ideal para grandes corporaciones que necesitan datos B2B extensos

Apollo. io: Lo mejor para los equipos de ventas para un objetivo preciso de clientes potenciales

UpLead: Lo mejor para datos B2B de SaaS

Lusha: La mejor para crear listas de clientes potenciales con objetivos específicos

Clearbit: Lo mejor para el enriquecimiento avanzado de datos

Lead411: Lo mejor para equipos que buscan automatizar flujos de trabajo

Cognism: Lo mejor para la prospección inteligente

Nimble: La mejor para la gestión de relaciones

LinkedIn Sales Navigator: Lo mejor para aprovechar la red profesional de LinkedIn

Hunter. io: Lo mejor para soluciones de prospección por correo electrónico

Snov. io: Lo mejor para la generación de clientes potenciales a través del correo electrónico

LeadIQ: Lo mejor para agilizar la generación y recopilación de clientes potenciales

¿Qué es Seamless. IA?

Seamless. AI es una plataforma de generación de leads y ventas impulsada por IA, diseñada para ayudar a los profesionales de ventas a encontrar y conectar con clientes potenciales.

Utiliza algoritmos avanzados para buscar en la web datos en tiempo real sobre clientes potenciales, incluyendo información de contacto, roles laborales y detalles de la empresa, y los sincroniza directamente con CRM como Salesforce y HubSpot.

¿Su principal ventaja? Automatización de las partes de la prospección que consumen mucho tiempo para ofrecer un alcance más rápido y preciso.

¿Por qué elegir Seamless. Alternativas de IA?

He aquí por qué explorar a los competidores de Seamless IA podría ser una decisión inteligente:

Consideraciones de costes: Consigue funciones similares a un precio más asequible

Funciones avanzadas: Acceda a análisis más profundos, información de IA o puntuación avanzada de clientes potenciales

Precisión de los datos: Encuentra herramientas adaptadas a tu sector y público

Facilidad de uso: Disfrute de interfaces más limpias y flujos de trabajo e integraciones de CRM más fluidos

Las 13 mejores alternativas y competidores de Seamless. IA

Antes de entrar en detalles, aquí tienes un resumen de las principales alternativas a Seamless. IA, destacando lo que cada herramienta hace mejor, sus funciones clave y cuánto cuesta empezar a usarla.

Herramienta Mejor caso de uso Funciones clave Precio inicial ClickUp Gestión de proyectos de equipo de ventas y CRM Asistente de IA (ClickUp AI), CRM, Formularios, Paneles, Automatización, Plantillas Planes gratis, de pago desde 7 $/usuario/mes ZoomInfo Amplia base de datos B2B para grandes corporaciones más de 70 millones de llamadas, más de 170 millones de correos electrónicos, SalesOS, scripts de correo electrónico con IA Precios personalizados Apollo. io Objetivo preciso de clientes potenciales para equipos de ventas Puntuación de clientes potenciales de IA, alcance multicanal, 97,5 % de precisión en el correo electrónico Planes Free, de pago desde 59 $/usuario/mes UpLead Datos B2B SaaS con alta precisión 95 % de precisión, más de 50 filtros, filtros de pila tecnológica, verificación en tiempo real Versión de prueba gratis, de pago a partir de 99 $ al mes Lusha Listas de clientes potenciales objetivo en EE. UU./UE Cumplimiento del RGPD/CCPA, recomendaciones de IA basadas en ICP, extensión de Chrome Gratis, gratuito/a, de pago a partir de 49 $ al mes Clearbit Enriquecimiento avanzado de datos y segmentación de clientes potenciales Actualizaciones en tiempo real, formularios dinámicos, paneles para visitantes NA Lead411 Automatización de flujos de trabajo con datos de intención de compra Puntuación de clientes potenciales, desencadenantes de ventas, datos de intención de crecimiento (Versión de) prueba gratis, de pago a partir de 99 $/usuario/mes Cognism Prospección inteligente con cumplimiento del RGPD Diamond Data®, señales de intención, filtros firmográficos/tecnográficos Precios personalizados Ágil CRM centrado en la gestión de relaciones Sincronizar datos de redes sociales y correo electrónico, plantillas de flujo de trabajo, expedientes detallados de clientes potenciales 29,90 $/usuario/mes LinkedIn Sales Navigator Aprovechar la red profesional de LinkedIn InMail, recomendaciones de clientes potenciales, Explorador de relaciones 99,99 $/mes (básico) Hunter. io Prospección por correo electrónico y seguimiento de campañas Buscador de correo electrónico, TechLookup, análisis de campañas Gratis, de pago a partir de 34 $ al mes Snov. io Generación de clientes potenciales a través del correo electrónico con automatización Correos electrónicos de IA, automatización de LinkedIn, campañas de goteo, integración de CRM (Versión de) prueba, de pago desde 39 $ al mes LeadIQ Optimización de la generación y el enriquecimiento de clientes potenciales Extensión de Chrome, generador de correo electrónico con IA, análisis de uso Free, gratuito/a, de pago a partir de 45 $/usuario/mes

Ahora, exploremos cada alternativa de Seamless. IA con más detalle para ayudarte a encontrar la que mejor se adapte a tu estrategia de ventas y marketing.

1. ClickUp (la mejor para la gestión de proyectos de ventas y las relaciones con los clientes)

ClickUp es una de las mejores alternativas a Seamless. IA. Es la app, aplicación, todo para el trabajo que es una potencia para los equipos de ventas y marketing.

Califique a los clientes potenciales con los formularios de ClickUp

Los formularios de ClickUp le permiten capturar y calificar clientes potenciales en un formato estructurado y personalizable. Puede crear formularios de admisión para segmentos de clientes y asignar automáticamente las respuestas a los representantes de ventas pertinentes. Incorpore formularios de calificación de clientes potenciales directamente en documentos para facilitar el traspaso de marketing y ventas.

Califique a los clientes potenciales creando formularios personalizados con ClickUp Forms

Cree campañas más inteligentes con ClickUp Brain

Aunque ClickUp no es una herramienta tradicional de generación de clientes potenciales, sus funciones basadas en IA, ClickUp Brain, la convierten en una herramienta revolucionaria para los equipos de marketing y ventas. Ayuda a generar ideas para campañas, escribir correos electrónicos de ventas y resumir interacciones pasadas con clientes.

Utiliza IA para acceder a CRM y datos de proyectos, lo que le ayuda a crear mensajes de divulgación hiperpersonalizados y a automatizar tareas repetitivas.

Genere textos para campañas, presentaciones de ventas o documentos de capacitación en segundos

Resumir automáticamente acuerdos, reuniones o tareas clave

Obtenga nuevas ideas para su próxima estrategia, todo desde un asistente de IA

Piense en su próxima estrategia correcta con ClickUp Brain

Graba, transcribe y resume las reuniones del equipo de ventas con ClickUp AI Notetaker

El tomador de notas ClickUp AI ayuda a los equipos de ventas a mantenerse concentrados durante las reuniones al grabar, transcribir y resumir automáticamente las conversaciones.

Es especialmente útil durante las llamadas de descubrimiento, las actualizaciones de clientes o los traspasos internos, ya que garantiza que nunca se pierda ningún detalle importante. Los resúmenes incluyen decisiones clave, elementos de acción y seguimientos, que pueden enlazarse directamente a tareas o registros CRM.

Sincroniza automáticamente las notas con las tareas y los tratos relacionados

Crea resúmenes estructurados en los que tu equipo puede basarse para actuar

Compatibilidad con una comunicación más precisa y coherente en todo el proceso

Utiliza ClickUp Brain para tomar notas detalladas y conectarlas con el resto de tu trabajo

ClickUp para equipos de ventas automatiza los procesos de ventas, los visualiza y gestiona, y realiza un seguimiento del progreso de los acuerdos. Funciones como chatear, asignar comentarios, tareas y listas de control garantizan que todos estén en la misma página.

Así es como ClickUp le ayuda en la gestión de proyectos de ventas:

ClickUp Brain para la estrategia de generación de leads

Cree comunicaciones personalizadas con ClickUp Brain

ClickUp Brain para equipos de marketing y ventas garantiza que todos los procesos de ventas sean ágiles y eficientes. Desde la creación de mensajes de divulgación hasta el diseño de flujos de trabajo, ayuda a automatizar tareas repetitivas que, de otro modo, harían perder tiempo al equipo.

También aprovecha los datos de CRM para elaborar comunicaciones personalizadas para los clientes potenciales. Al extraer información de interacciones pasadas, actividades de ventas y otros datos, ClickUp Brain crea correos electrónicos y campañas que realmente conectan con los clientes potenciales.

¿Y lo mejor? Genera resúmenes al instante, escribe contenido de apoyo a las ventas y sugiere nuevas ideas para la próxima campaña.

Centralice la gestión de clientes potenciales con ClickUp CRM

Cree una base de datos de clientes centralizada con ClickUp CRM

ClickUp CRM simplifica la gestión de clientes potenciales al ofrecer una vista clara del canal de ventas. Puede realizar un seguimiento del estado de los clientes potenciales, personalizar los campos de datos y obtener recordatorios automáticos de seguimiento, todo desde un solo lugar.

Organizar bases de datos de clientes

Analizar datos de ventas para obtener información

Centralizar los esfuerzos de acercamiento al cliente

Personalice el seguimiento de su canal de ventas con Campos personalizados y supervise el progreso con paneles de ventas en tiempo real

Simplifique los procesos con las automatizaciones de ClickUp

Cree automatizaciones personalizadas con ClickUp Automations

Las automatizaciones de ClickUp ahorran tiempo al automatizar tareas rutinarias, como enviar correos electrónicos de seguimiento o actualizar el estado de las tareas. Puede configurar flujos de trabajo personalizados mediante IA que activen acciones específicas, haciendo que el desarrollo de clientes potenciales y la gestión de tareas sean más eficientes y menos manuales.

Ahorre tiempo con las plantillas de ClickUp

ClickUp cuenta con un amplio repositorio de plantillas, que incluye plantillas para la elaboración de informes y planes de ventas. Estas son tres de las que recomendamos:

Plantilla de seguimiento de ventas : Supervise el rendimiento individual y del equipo en tiempo real ClickUpPlantilla de seguimiento de ventas: Supervise el rendimiento individual y del equipo en tiempo real

Plantilla de plan de ventas : Establezca metas, desarrolle estrategias y organice campañas ClickUpPlantilla de plan de ventas: Establezca metas, desarrolle estrategias y organice campañas

Plantilla de CRM de ClickUp: seguimiento de clientes potenciales, información de contacto e interacciones con los clientes seguimiento de clientes potenciales, información de contacto e interacciones con los clientes

Las mejores funciones de ClickUp

Límites de ClickUp

Curva de aprendizaje pronunciada

No proporciona bases de datos de contactos de clientes potenciales (se utiliza con herramientas de generación de clientes potenciales)

Precios de ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7 $/usuario al mes

Business: 12 $/usuario al mes

Enterprise: Contacto para precios

ClickUp Brain: Añadir a cualquier plan de pago por 7 $ por miembro al mes

ClickUp AI Notetaker: Añádalo a cualquier plan de pago por tan solo 6 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4. 7/5 (más de 9000 reseñas)

Capterra: 4. 7/5 (más de 4000 reseñas)

Esto es lo que Max Segal, director de informática y sistemas de información de XYZ, tiene que decir sobre ClickUp:

*La creación automatizada de tareas a partir de las direcciones de correo electrónico de las carpetas y la integración con la empresa Slack ha supuesto una gran diferencia en la eficiencia del flujo de trabajo

*La creación automatizada de tareas a partir de direcciones de correo electrónico de carpetas y la integración con la empresa Slack ha supuesto una gran diferencia en la eficiencia del flujo de trabajo

2. ZoomInfo (la mejor para grandes corporaciones que necesitan datos B2B extensos)

a través de ZoomInfo

ZoomInfo es una de las alternativas más completas a Seamless. IA. Su base de datos incluye más de 70 millones de números de teléfono de marcación directa y 170 millones de direcciones de correo electrónico verificadas.

El software es compatible con campañas de marketing y optimiza los canales de ventas. Su función SalesOS, repleta de datos firmográficos, tecnográficos y de intención, hace que la conexión con los clientes potenciales sea más inteligente.

ZoomInfo Copilot también le ofrece la ventaja de la IA con resúmenes interactivos para chatear y correos electrónicos con guiones de IA para obtener mejores recomendaciones de clientes potenciales.

ZoomInfo mejores funciones

Evalúe las interacciones a través de varios canales para convertir mejor a los clientes con Chorus

Acceda a una completa base de datos de inteligencia

Seguimiento de los visitantes del sitio web para conectar con los responsables de la toma de decisiones

Se integra con las herramientas de marketing y ventas más populares

ZoomInfo limitaciones

Muchos usuarios se han quejado de datos inexactos y desactualizados

Precios de ZoomInfo

Equipo de ventas: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de ZoomInfo

G2: 4. 5/5 (más de 8000 reseñas)

Capterra: 4. 1/5 (más de 200 reseñas)

3. Apollo. io (Lo mejor para los equipos de ventas para un objetivo preciso de clientes potenciales)

a través de Apollo.io

Apollo. io es una plataforma versátil de inteligencia de ventas que combina la generación de leads, la difusión multicanal y la gestión de acuerdos en una sola herramienta potente. Su base de datos incluye más de 210 millones de contactos profesionales y más de 35 millones de perfiles de empresas.

Además, su función personalizable de puntuación de clientes potenciales mediante IA identifica a los clientes potenciales de alta conversión utilizando el historial de intentos correctos y parámetros como criterios, ponderaciones y variables.

Apollo. io también ofrece herramientas para personalizar la divulgación, automatizar la comunicación y hacer un seguimiento de los resultados.

Mejores funciones de Apollo. io

Obtenga un 97,5 % de precisión en el correo electrónico

Investigue mejor a los clientes potenciales y personalice el correo electrónico con la IA de Apollo

Personalice el alcance según el tipo de cliente potencial con lógica condicional

Límites de Apollo. io

Algunos usuarios han informado de direcciones de correo electrónico verificadas desactualizadas

Muchos usuarios también encontraron que el soporte al cliente era difícil de contactar

Precios de Apollo. io

Free

Básico: 59 $/mes por usuario

Profesional: 99 $/mes por usuario

Organización: 149 $/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Apollo. io

G2: 4. 7/5 (más de 8000 reseñas)

Capterra: 4. 6/5 (más de 300 reseñas)

Esto es lo que un usuario de G2 tiene que decir sobre Apollo. io:

Apollo. io proporciona información de contacto muy precisa y actualizada, incluidas direcciones de correo electrónico y números de teléfono, que son increíblemente útiles para llegar a personas que no conocía antes. La interfaz de usuario es muy sencilla y permite acceder a todas las opciones.

Apollo. io proporciona información de contacto muy precisa y actualizada, incluidas direcciones de correo electrónico y números de teléfono, que son increíblemente útiles para llegar a personas que no conocía antes. La interfaz de usuario es muy sencilla y permite acceder a todas las opciones.

4. UpLead (la mejor para datos B2B de SaaS)

a través de UpLead

UpLead adopta un enfoque centrado en la prospección B2B, ofreciendo una base de datos seleccionada de más de 160 millones de contactos profesionales y más de 16 millones de perfiles de empresas con una impresionante tasa de precisión de datos del 95 %.

Aunque su base de datos es más pequeña que la de algunos competidores de Seamless. IA, prioriza la calidad sobre la cantidad.

Una función destacada es su enfoque en los conocimientos tecnológicos. Esto le permite buscar empresas en función de su pila tecnológica, ideal para aquellos que se especializan en herramientas o servicios específicos.

Las mejores funciones de UpLead

Obtenga soporte al cliente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, de agentes humanos

Verifique sus datos en tiempo real con la verificación por correo electrónico

Utiliza más de 50 filtros de búsqueda para obtener contactos que coincidan con tu buyer persona

Integración con CRM y herramientas de automatización de ventas como HubSpot, Salesforce, etc.

Límites de UpLead

Funciones como los datos de intención y la inteligencia de la competencia solo están disponibles en planes caros

Opciones de personalización limitadas

Precios de UpLead

Versión de prueba gratis (durante 7 días)

Essentials: 99 $ al mes (por 170 créditos)

Plus: 199 $ al mes (por 400 créditos)

Profesional: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de UpLead

G2: 4. 7/5 (más de 700 reseñas)

Capterra: 4. 6/5 (más de 70 reseñas)

5. Lusha (la mejor para crear listas de clientes potenciales objetivo)

a través de Lusha

Lusha es una opción sólida para los equipos B2B que se centran en los mercados estadounidense y europeo. Una de sus funciones más destacadas es su enfoque en el cumplimiento: Lusha garantiza que todos sus datos cumplen con el RGPD, la CCPA y la ISO 27701.

Otra gran función es su buscador de clientes potenciales basado en IA. Proporciona recomendaciones personalizadas basadas en su perfil de cliente ideal (PCI), lo que hace que la prospección sea más inteligente y eficiente.

Las mejores funciones de Lusha

Reciba alertas de actividad de clientes potenciales cada vez que sus clientes potenciales realicen un cambio relevante

Utilice filtros de búsqueda avanzados, como financiación y tecnología, y puntuaciones de intención para encontrar empresas de interés

Extraiga datos de contacto validados directamente de varias plataformas utilizando extensiones de Chrome y Firefox

Límites de Lusha

Los datos B2B se centran únicamente en los mercados europeo y americano

La precisión de los datos es inferior a la de otras herramientas

Precios de Lusha

Gratis para un asiento

Pro : 49 $/mes (para tres asientos)

Premium : 99 $/mes (para cinco asientos)

Escala: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Lusha

G2 : 4. 3/5 (más de 1400 reseñas)

Capterra: 4. 0/5 (más de 300 reseñas)

Averigüemos por qué los usuarios de G2 consideran que Lusha es la mejor herramienta para encontrar clientes potenciales:

Una herramienta increíble para encontrar clientes potenciales y contactar directamente con ellos para que participen en la demostración.

Una herramienta increíble para encontrar clientes potenciales y contactar directamente con ellos para que participen en la demostración.

6. Clearbit (la mejor para el enriquecimiento avanzado de datos)

a través de Clearbit

Clearbit es más que una herramienta de enriquecimiento de datos. Combinado con HubSpot, es una opción sólida para agilizar la gestión de clientes potenciales y los procesos de ventas.

Esta alternativa a Seamless. IA ayuda a las empresas a mejorar sus registros en tiempo real para obtener información precisa y procesable que les permita tomar decisiones basadas en datos.

Sus listas inteligentes y recomendaciones basadas en IA permiten a los equipos priorizar y segmentar con precisión los clientes potenciales cualificados, simplificando la prospección y mejorando las tasas de conversión.

Las mejores funciones de Clearbit

Integración perfecta con plataformas como Marketo y Salesforce

Marque solo los campos necesarios y elimine los valores no disponibles utilizando la función de acortamiento dinámico de formularios

Resalte las empresas que coincidan con su ICP en el panel de visitantes

Límites de Clearbit

Curva de aprendizaje pronunciada

Algunos usuarios se han quejado del soporte al cliente

Precios de Clearbit

NA

Valoraciones y reseñas de Clearbit

G2: 4. 4/5 (más de 600 reseñas)

Capterra: 4. 5/5 (más de 30 reseñas)

📮ClickUp Insight: Solo el 7 % de los profesionales dependen principalmente de la IA para la gestión y organización de tareas. Esto podría deberse a que las herramientas están restringidas a apps específicas como calendarios, listas de tareas pendientes o apps de correo electrónico. Con ClickUp, la misma IA potencia tu correo electrónico u otros flujos de trabajo de comunicación, calendario, tareas y documentación. Simplemente pregunta: «¿Cuáles son mis prioridades hoy?». ClickUp Brain buscará en tu entorno de trabajo y te dirá exactamente lo que tienes entre manos en función de la urgencia y la importancia. Así de fácil, ¡ClickUp consolida más de 5 aplicaciones para ti en una sola superaplicación!

7. Lead411 (la mejor para equipos que buscan automatizar flujos de trabajo)

a través de Lead411

Lead411 ayuda a las empresas a encontrar, conectar y atraer a sus clientes potenciales B2B ideales. El proveedor de datos ofrece una función de Cadence que puede ser útil para su equipo.

La función simplifica la automatización de ventas al permitirle crear flujos de trabajo del tipo «si esto, entonces aquello», como desencadenar un correo electrónico basado en la actividad del mercado. Es una forma inteligente de mantenerse a la vanguardia sin tener que estar constantemente controlando cada movimiento.

Las mejores funciones de Lead411

Identifique a los responsables de la toma de decisiones dentro de sus organizaciones objetivo utilizando datos sobre la intención de compra

Utiliza Growth Intent Data para obtener información sobre empresas que están creciendo activamente y añadiendo servicios

Acceda a las empresas de más rápido crecimiento con puntuación de clientes potenciales

Límites de Lead411

Algunos usuarios se han quejado de problemas de filtrado

Los datos de intención solo están disponibles en las suscripciones anuales

Precios de Lead411

Gratis Versión de prueba durante 7 días

Basic Plus Unlimited : 99 $/mes por usuario

Enterprise Limited: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Lead411

G2: 4. 5/5 (más de 400 reseñas)

Capterra: 4. 7/5 (más de 60 reseñas)

Veamos por qué este usuario de G2 considera que Lead411 es el mejor para el contacto B2B:

Empecé a utilizar Lead 411 para contactos B2B y de alguna manera veo los resultados. Todavía es demasiado pronto para decidir nada, pero sí, conseguí una oferta mejor que en cualquier otro sitio con Lead411.

Empecé a utilizar Lead 411 para contactos B2B y de alguna manera veo los resultados. Todavía es demasiado pronto para decidir nada, pero sí, conseguí una oferta mejor que en cualquier otro sitio con Lead411.

8. Cognism (la mejor para la prospección inteligente)

a través de Cognism

Cognism es una plataforma de inteligencia de ventas B2B que proporciona datos de contacto precisos y que cumplen con el RGPD. Con acceso a más de 400 millones de contactos profesionales y 10 millones de perfiles de empresas en EMEA, NAM y APAC, es una opción sólida para los esfuerzos de prospección global.

Lo que diferencia a Cognism de otros competidores de Seamless. IA es su función Diamond Data®, que ofrece marcaciones directas verificadas con IA y comprobaciones manuales para una mayor precisión.

Otro punto fuerte es el uso de datos contextuales, como señales de intención y desencadenantes de ventas, para identificar clientes potenciales que ya muestran interés en sus ofertas.

Las mejores funciones de Cognism

Priorizar los contactos con más probabilidades de conversión con señales de intención y desencadenantes de ventas

Cree listas de clientes potenciales objetivo con datos de contacto precisos rápidamente

Acceda a inteligencia de ventas avanzada, incluyendo cuándo hay cuentas importantes disponibles y qué decir

Combine firmografía, tecnografía y señales de intención de compra

Utilice la búsqueda por IA para obtener resultados más rápidos y flujos de trabajo más eficientes

Límites de Cognism

Los precios son caros para las pequeñas empresas

Algunas personas han informado de intentos continuos de venta adicional

Precios de Cognism

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Cognism

G2: 4. 6/5 (más de 700 reseñas)

Capterra: 4. 6/5 (más de 160 reseñas)

9. Nimble (la mejor para la gestión de relaciones)

a través de Nimble

Nimble es un CRM centrado en las relaciones que simplifica la gestión de las conexiones (a internet) con clientes potenciales y clientes. Recopila y actualiza los datos de la empresa y de los contactos a partir del correo electrónico, las redes sociales y los sitios web, garantizando datos precisos y actualizados.

Le encantará cómo Nimble se integra perfectamente con las herramientas de Microsoft y Google. Tanto si gestiona su bandeja de entrada como si organiza tareas, Nimble encaja perfectamente en su flujo de trabajo.

Las mejores funciones de Nimble

Flujos de trabajo personalizados con plantillas y automatización para aumentar la eficiencia

Capture clientes potenciales con formularios web personalizados

Obtenga informes detallados e inteligencia de ventas sobre sus clientes potenciales

Límites de Nimble

Ofrece funciones limitadas en comparación con algunos CRM más grandes

Puede no ser adecuado para grandes organizaciones con procesos de ventas complejos

Precios ágiles

29,90 $/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Nimble

G2: 4. 5/5 (más de 1000 reseñas)

Capterra: 4. 4/5 (más de 1800 reseñas)

He aquí por qué un usuario de G2 considera que Nimble es inestimable para su empresa:

Nimble me ofrece una visión completa de mis clientes, prospectos, clientes potenciales y ofertas, todo en un solo lugar. Se acabaron las hojas de cálculo desordenadas, todo lo que necesito ver está aquí, y es absolutamente invaluable para mi empresa.

Nimble me ofrece una visión completa de mis clientes, prospectos, clientes potenciales y negocios, todo en un solo lugar. Se acabaron las hojas de cálculo desordenadas, todo lo que necesito ver está aquí, y es absolutamente invaluable para mi empresa.

10. LinkedIn Sales Navigator (la mejor herramienta para aprovechar la red profesional de LinkedIn)

a través de LinkedIn Sales Navigator

LinkedIn Sales Navigator es perfecto para encontrar y conectar con clientes potenciales de alto valor, aprovechando el tesoro de profesionales y empresas de LinkedIn.

Sus funciones de búsqueda avanzada son perfectas para los profesionales de ventas. Puede filtrar por título del puesto, tamaño de la empresa, sector, ubicación e historial profesional. Este enfoque granular garantiza que sus listas de clientes potenciales sean relevantes y precisas.

LinkedIn también planea añadir funciones de IA para una mejor generación de leads. Entre ellas se incluyen Lead Finder, Message Assist y Lead IQ para automatizar la búsqueda de leads, crear borradores personalizados y resumir información clave sobre los leads.

Las mejores funciones de LinkedIn Sales Navigator

Habilitar comunicaciones por InMail

Visualice a las partes interesadas clave en el acuerdo mediante la correlación de relaciones

Identifique las mejores vías para alcanzar sus objetivos con recomendaciones de clientes potenciales

Utilice el Explorador de relaciones para encontrar conexiones ocultas con cuentas objetivo

Límites de LinkedIn Sales Navigator

Algunos usuarios se han quejado de la calidad de los resultados de búsqueda

Algunos usuarios encontraron la interfaz un poco torpe

Precios de LinkedIn Sales Navigator

Básico: 99,99 $ al mes

Avanzado: 179,99 $ al mes

Advanced Plus: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de LinkedIn Sales Navigator

G2: 4. 3/5 (más de 1900 reseñas)

Capterra: 4. 5/5 (más de 150 reseñas)

🔍 ¿Sabías que...? Según LinkedIn, empresas como Hyland Software han reducido el tiempo de su proceso de ventas de un 30 % a un 60 %, ¡gracias al poder de Sales Navigator!

11. Hunter. io (la mejor para soluciones de prospección por correo electrónico)

a través de Hunter.io

Hunter. io es una herramienta optimizada de búsqueda y divulgación de correos electrónicos creada para ofrecer precisión y simplicidad. Cumple con las normas del RGPD y la CCPA, lo que garantiza que no se infrinjan las normas de privacidad.

Una función destacada es su enfoque del descubrimiento de correos electrónicos. Puede buscar por dominio y nombres individuales o verificar direcciones de correo electrónico directamente. Esto facilita la adaptación de sus esfuerzos de prospección a su perfil de cliente ideal (PCI).

Hunter. io también va más allá de la búsqueda de correo electrónico con funciones como la gestión de campañas y el seguimiento de correo electrónico.

Mejores funciones de Hunter. io

Utilice la búsqueda de dominios para encontrar a la mejor persona con la que conectar con sus clientes potenciales

Obtenga informes precisos y exactos del rendimiento de su campaña

Acceda a los clientes potenciales más valiosos con filtros de datos de intención de compra integrados

Busque empresas en función de las pilas tecnológicas que utilizan con TechLookup

Límites de Hunter. io

Herramientas de prospección de ventas con límite

Precios de Hunter. io

Free

Inicial: 34 $/mes

Crecimiento: 104 $/mes

Escala: 209 $/mes

Valoraciones y reseñas de Hunter. io

G2: 4. 4/5 (más de 500 reseñas)

Capterra: 4. 6/5 (más de 600 reseñas)

A G2 user loves using Hunter. io for its reliable, easy to use interface:

Me encanta lo fácil que es navegar por la herramienta. Su interfaz de usuario limpia facilita la búsqueda de direcciones de correo electrónico para las conexiones de LinkedIn... También me gusta la posibilidad de guardar todos los clientes potenciales en una sola lista. Facilita la consulta de los datos recopilados.

Me encanta lo fácil que es navegar por la herramienta. Su interfaz de usuario es limpia y facilita la búsqueda de direcciones de correo electrónico para las conexiones de LinkedIn... También me gusta la posibilidad de guardar todos los clientes potenciales en una sola lista. Facilita la consulta de los datos recopilados.

12. Snov. io (la mejor para la generación de clientes potenciales a través del correo electrónico)

a través de Snov.io

Snov. io es una plataforma dinámica de prospección por correo electrónico y gestión de proyectos de ventas diseñada para empresas que dependen en gran medida del correo electrónico para la generación de clientes potenciales. Su sólida base de datos de direcciones de correo electrónico que cumple con el RGPD tiene una impresionante tasa de precisión del 98 %.

Snov. io le permite afinar las búsquedas por industria, tamaño de la empresa y ubicación. ¡Es como tener un radar que le ayuda a encontrar rápidamente a los clientes potenciales perfectos! Además de la prospección por correo electrónico, Snov. io ofrece funciones como campañas de goteo, seguimiento de correo electrónico e integración CRM.

Mejores funciones de Snov. io

Utilice el generador de conversaciones de IA y el calentamiento específico de plantillas para mejorar la capacidad de entrega de correo electrónico

Combinar puntos de contacto de correo electrónico y LinkedIn para aumentar la participación de clientes potenciales

Utilice Email Finder para buscar correos electrónicos por dominio y empresa

Aumente la puntuación SSI de LinkedIn y gestione la actividad diaria con Automatización de LinkedIn

Límites de Snov. io

Algunos usuarios tuvieron problemas con la precisión del correo electrónico

Algunos usuarios encontraron la interfaz abrumadora

Precios de Snov. io

*(Versión de) prueba

Principiante: 39 $/mes

Pro: A partir de 99 $/mes

Valoraciones y reseñas de Snov. io

G2: 4. 6/5 (más de 400 reseñas)

Capterra: 4. 5/5 (más de 200 reseñas)

13. LeadIQ (el mejor para agilizar la generación y recopilación de clientes potenciales)

a través de LeadIQ

Redondeando la lista de competidores de Seamless. IA con LeadIQ. Está diseñado para ayudar a los equipos de ventas a aumentar su alcance mediante el descubrimiento y enriquecimiento de perfiles de prospectos.

Su capacidad para identificar rápidamente y realizar un seguimiento sencillo de los contactos adecuados es muy útil. Además, LeadIQ se integra perfectamente con los CRM más populares, lo que simplifica la transferencia de perfiles enriquecidos a su equipo de ventas.

Las mejores funciones de LeadIQ

Combine la captura de datos en tiempo real y el seguimiento de señales procesables

Utilice Scribe, el generador de correos electrónicos con IA de LeadIQ, para crear mensajes personalizados

Obtenga análisis de uso para gestionar y supervisar a su equipo

Límites de LeadIQ

Algunos usuarios han solicitado funciones más avanzadas

Curva de aprendizaje pronunciada

Precios de LeadIQ

Free

Esencial: 45 $/mes por usuario

Pro: 89 $/mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de LeadIQ

G2: 4. 2/5 (más de 1000 reseñas)

Capterra: 4. 4/5 (más de 20 reseñas)

Vamos a descubrir por qué este usuario de G2 prefiere LeadIQ para su equipo de ventas:

Es muy fácil obtener contactos, correos electrónicos y números de teléfono móvil verificados de LinkedIn, y la extensión emergente de Chrome es fácil de usar.

Es muy fácil obtener contactos, correos electrónicos y números de teléfono móviles verificados de LinkedIn, y la extensión emergente de Chrome es fácil de usar.

Menciones especiales UpLead: Impulsa la generación de clientes potenciales con contactos verificados y filtrado avanzado

Kaspr: Optimiza la generación de clientes potenciales con contactos verificados y automatización

RocketReach: Mejora la generación de clientes potenciales con contactos precisos e integración CRM

Potencia los esfuerzos de los equipos de ventas y marketing con ClickUp

Las alternativas a Seamless. IA que hemos explorado aquí proporcionan algo más que generación de leads: impulsan los roles y los esfuerzos de marketing con automatización, conocimientos basados en IA e integraciones perfectas.

Ya sea para agilizar los flujos de trabajo, nutrir clientes potenciales o mejorar el compromiso, cada herramienta tiene sus puntos fuertes.

Pero cuando se trata de una plataforma integral que puede aumentar la productividad y simplificar todo el proceso, ClickUp es el claro ganador.

Con potentes funciones de CRM, flujos de trabajo basados en IA y herramientas para equipos de ventas y marketing, ClickUp tiene todo lo que necesita para mejorar sus estrategias y obtener resultados. 🙌

