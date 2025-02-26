Las 17 mejores herramientas de gestión del proceso de ventas en 2025

Los mejores vendedores triunfan porque comprenden las emociones de los clientes y les ofrecen algo a lo que no pueden resistirse. Lo consiguen estableciendo relaciones sólidas y conociendo realmente lo que el cliente quiere.

Ahora, imagina hacer este nivel de investigación granular para todo tu canal de ventas. ¿Suena desafiante? Ahí es donde entra en juego el software de gestión de canales.

Estas potentes herramientas permiten a los equipos de ventas realizar el seguimiento de las operaciones, realizar la previsión de ingresos, realizar la automatización de tareas y obtener información valiosa sobre su rendimiento comercial.

En este blog, exploraremos las 17 mejores herramientas de gestión del proceso de ventas que hemos seleccionado tras realizar investigaciones y pruebas.

⏰ Resumen de 60 segundos ClickUp: La mejor para la gestión de proyectos de ventas y las relaciones con los clientes.

Pipedrive: La mejor para visualizar los procesos de ventas.

Keap: La mejor opción para la automatización integral de ventas y marketing.

Freshsales: La mejor para CRM de ventas y información basada en IA.

Salesforce CRM: ideal para grandes corporaciones con necesidades complejas.

HubSpot: La mejor para la alineación del equipo de ventas entrante y marketing.

Insightly: La mejor para la gestión de proyectos y la integración de CRM.

ActiveCampaign: la mejor para el marketing por correo electrónico y la automatización de ventas.

EngageBay: La mejor opción asequible todo en uno para ventas y marketing.

Copper CRM: la mejor para la integración con el entorno de trabajo de Google.

Salesmate: La mejor para la asistencia en ventas basada en IA.

Capsule: La mejor opción para un CRM sencillo y fácil de usar para usuarios.

Close: La mejor para marcadores de ventas y seguimiento de llamadas.

Zapier: La mejor para la automatización de flujos de trabajo entre aplicaciones.

Zendesk Sell: la mejor para la integración del soporte al cliente y el equipo de ventas.

Streak: La mejor para la integración con Gmail y los entornos de trabajo de Google.

Salesflare: la mejor opción para un seguimiento de ventas sencillo y de automatización.

Elegir el software adecuado para la gestión del proceso de ventas puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso de su estrategia comercial. Con tantas opciones disponibles, es fundamental saber qué funciones son las más compatibles con las necesidades específicas de su equipo y con su proceso de ventas.

Estos son algunos aspectos clave a tener en cuenta:

Opciones de personalización: Asegúrate de que la herramienta de canalización de ventas se pueda personalizar según tus necesidades. Debe permitirte adaptar las fases del canal, los flujos de trabajo y Asegúrate de que la herramienta de canalización de ventas se pueda personalizar según tus necesidades. Debe permitirte adaptar las fases del canal, los flujos de trabajo y las métricas del canal de ventas para que se ajusten a tu proceso de ventas específico.

Facilidad de uso: priorice las plataformas con una interfaz intuitiva y una curva de aprendizaje mínima para que sus representantes del equipo de ventas puedan ponerse en marcha rápidamente.

Funciones de automatización: las herramientas de automatización de ventas ahorran tiempo y mejoran la eficiencia al encargarse de tareas repetitivas como los correos electrónicos de seguimiento, la puntuación de clientes potenciales, la introducción de datos y otras actividades de ventas.

Capacidades de integración: Asegúrate de que la herramienta se integre perfectamente con tu Asegúrate de que la herramienta se integre perfectamente con tu flujo de trabajo CRM existente. Esto incluye herramientas de gestión de relaciones con los clientes, herramientas de automatización de marketing y plataformas de comunicación.

Elaboración de informes y análisis: elija una herramienta con una sólida inteligencia de ventas para realizar el seguimiento de las métricas clave, identificar los cuellos de botella, realizar la previsión de ingresos y evaluar el rendimiento de su equipo de ventas.

Soporte al cliente: Busque herramientas de gestión del proceso de ventas con buenas reseñas y funciones de asistencia que le ayuden a resolver problemas y responder preguntas rápidamente.

Gestionar tu canal de ventas de manera eficiente es clave para cerrar más acuerdos. Las herramientas adecuadas pueden ayudarte a realizar el seguimiento del progreso, detectar cuellos de botella y mantener todo funcionando sin problemas.

Hemos seleccionado una lista con las 17 mejores herramientas de gestión del proceso de ventas para optimizar su proceso de ventas y mejorar la productividad comercial.

1. ClickUp (la mejor para la gestión de proyectos de ventas y las relaciones con los clientes)

ClickUp es una potente plataforma para la gestión de proyectos y la productividad que puede suponer un cambio revolucionario en la gestión de todo su ciclo de ventas.

Centraliza las actividades del equipo de ventas, lo que le permite gestionar clientes potenciales, crear flujos de trabajo, obtener información y realizar la previsión de ingresos, todo en una sola herramienta.

Reúna todo, desde el seguimiento de clientes potenciales hasta la incorporación de clientes y la colaboración en acuerdos, en un solo lugar con ClickUp.

ClickUp para equipos de ventas elimina las complicaciones de la gestión de sus proyectos de ventas. Le ayuda a visualizar su canal y a realizar un seguimiento de la actividad de las cuentas en tiempo real, para que siempre esté al tanto de todo. Además, con flujos de trabajo personalizables, podrá gestionar todo, desde los clientes potenciales hasta las ventas cerradas, al tiempo que fomenta unas relaciones sólidas con los clientes.

Gestiona todo tu embudo de ventas, tus procesos y tus equipos con la plataforma ClickUp Sales.

Imagina tener que hacer malabarismos con múltiples acuerdos e interacciones con clientes al mismo tiempo: es caótico, ¿verdad? Ahí es donde entra en juego ClickUp CRM, que facilita la gestión de tus proyectos de ventas y tus relaciones.

Permite a su equipo de ventas gestionar múltiples cuentas y realizar un seguimiento detallado de las operaciones, gestionando todas las interacciones con los clientes y los datos de ventas en una sola herramienta. Mantiene todo bajo control, desde el fomento de clientes potenciales hasta el cierre de operaciones, fortaleciendo las relaciones y aumentando la productividad en cada paso.

Lo que hace que ClickUp sea tan eficaz es su amplia biblioteca de plantillas, adecuadas para cada actividad del embudo de ventas. Por ejemplo, la plantilla de canal de ventas de ClickUp proporciona un marco listo para usar que permite gestionar y optimizar cada fase del canal.

Esta plantilla simplifica los procesos de ventas, lo que garantiza que sus equipos de ventas puedan centrarse en lo más importante: cerrar acuerdos y establecer relaciones duraderas con los clientes. Además, considere la plantilla de plan de ventas de ClickUp para crear un plan orientado a resultados con metas SMART, estrategias más rápidas e información organizada en un lugar de fácil acceso.

Otra opción es la plantilla CRM de ClickUp, que ayuda a gestionar todo el ciclo del cliente. Le permite maximizar las relaciones con los clientes mediante el seguimiento de los clientes potenciales, la organización de los contactos en una base de datos y la priorización de las tareas por fase de ventas.

Las mejores funciones de ClickUp

Personalice los flujos de trabajo y los paneles de CRM para adaptarlos a su proceso de ventas único.

Asigna tareas, gestiona dependencias y realiza un seguimiento sencillo del progreso de tus actividades de ventas utilizando las tareas de ClickUp para gestionar todo tu rendimiento comercial.

Obtenga información valiosa sobre el rendimiento de las ventas con ClickUp Portfolio , que ofrece detalles precisos sobre cada cliente y cada operación de su canal de ventas.

Integra ClickUp con otras aplicaciones y plataformas, como software CRM, software de canalización o herramientas líderes de videoconferencia, como Google Meet y Slack, para mejorar la productividad del equipo de ventas.

Automatice tareas repetitivas, como la entrada manual de datos y las secuencias de correo electrónico, utilizando ClickUp Automatizaciones para ahorrar tiempo y aumentar la eficiencia.

Limitaciones de ClickUp

Las opciones de personalización avanzadas y las múltiples funciones pueden suponer una curva de aprendizaje para los nuevos usuarios.

La experiencia de la aplicación móvil puede ser menos intuitiva en comparación con la versión de escritorio.

Precios de ClickUp

Free Forever

Ilimitado : 7 $ al mes por usuario

Empresa : 12 $ al mes por usuario

Enterprise : Ponte en contacto para conocer los precios.

ClickUp Brain: Añádalo a cualquier plan de pago por 7 $ al mes por miembro.

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

Esto es lo que Barnie Pretorius, administrador de dominios de Jasper Consulting, opina sobre ClickUp:

Creo que es útil en cualquier situación en la que sea necesario clasificar y supervisar datos, desde los representantes de ventas hasta los equipos de gestión, todos pueden beneficiarse del uso de ClickUp.

💡 Consejo profesional: ¿Quiere tomar el control de su proceso de ventas? Pruebe la plantilla de seguimiento de ventas de ClickUp. Supervise el rendimiento individual y del equipo en tiempo real.

Tome decisiones basadas en datos para optimizar su canal.

Obtenga información sobre dónde son más eficaces los esfuerzos del equipo de ventas.

2. Pipedrive (la mejor para visualizar los procesos de ventas)

a través de Pipedrive

Pipedrive es una herramienta CRM fácil de usar que ayuda a los equipos de ventas a gestionar los procesos sin esfuerzo.

¿Quiere cerrar más acuerdos? Con su intuitiva interfaz de arrastrar y soltar, puede crear rápidamente un canal visual, realizar el seguimiento del progreso, mover los acuerdos a través de cada fase y empezar a cerrar acuerdos.

Más allá de su atractivo visual, incluye funciones como gestión de contactos, integración de correo electrónico y previsión de ventas para respaldar todo el ciclo de ventas. Además, como Pipedrive tiene una aplicación móvil, tu equipo de ventas podrá acceder a ella desde cualquier lugar.

Las mejores funciones de Pipedrive

Visualice su canal de ventas con una interfaz clara e intuitiva de arrastrar y soltar.

Priorice los acuerdos centrándose en las mejores oportunidades, respaldadas por previsiones de ventas precisas y una gestión eficaz del proceso de ventas.

Automatice tareas repetitivas como la introducción de datos y las secuencias de correo electrónico para ahorrar tiempo y aumentar la productividad.

Limitaciones de Pipedrive

Aunque visualmente atractiva, la interfaz carece de personalización, lo que limita su uso para embudos de ventas complejos.

La automatización del flujo de trabajo con IA solo está disponible en los planes Professional, Power o Enterprise de nivel superior.

Precios de Pipedrive

Imprescindible : 24 $ al mes.

Avanzado : 49 $ al mes

Profesional: 69 $ al mes

Potencia : 79 $ al mes

Enterprise: 129 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Pipedrive

G2: 4,3/5 (más de 2000 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 3000 opiniones)

Un usuario de G2 dice:

El mejor CRM que he utilizado nunca, siempre lo recomiendo. La mayoría de los CRM están impulsados y creados por expertos en tecnología y su comprensión del equipo de ventas. Lo que me encanta de Pipedrive es que está claramente creado por el equipo de ventas y construido por expertos en tecnología según sus necesidades.

El mejor CRM que he utilizado nunca, siempre lo recomiendo. La mayoría de los CRM están impulsados y creados por expertos en tecnología y su comprensión del equipo de ventas. Lo que me encanta de Pipedrive es que está claramente creado por el equipo de ventas y construido por expertos en tecnología según sus necesidades.

💡 Consejo adicional: Elija un software de gestión del proceso de ventas que le ayude a realizar el seguimiento de los OKR de ventas para obtener un rendimiento óptimo.

3. Keap (la mejor para la automatización integral de ventas y marketing)

a través de Keap

Keap (antes Infusionsoft) es su potente herramienta de ventas y marketing en un solo paquete. Tiene todo lo que las pequeñas empresas y los emprendedores necesitan: marketing por correo electrónico, CRM, automatización de ventas y creadores de páginas de destino, sin cargas adicionales, ¡solo resultados!

Una función destacada es su marketing por correo electrónico, que le permite crear campañas personalizadas directamente desde la plataforma. Keap se integra perfectamente con herramientas como Zapier, QuickBooks y Mailchimp, lo que lo hace perfecto para empresas que desean alinear su marketing y su equipo de ventas en una sola plataforma.

Las mejores funciones de Keap

Automatice fácilmente las campañas de marketing por correo electrónico, los embudos de ventas y las secuencias de seguimiento.

Gestiona contactos, realiza el seguimiento de las interacciones y segmenta tu público en función de su comportamiento y compromiso.

Cree páginas de destino y formularios personalizados para captar clientes potenciales y ampliar su lista de correo electrónico.

Programa citas y gestiona tu Calendario sin problemas dentro de la plataforma.

Limitaciones de Keap

Aunque sus funciones son muy completas, algunos usuarios pueden encontrar la interfaz algo recargada y difícil de navegar.

El precio puede resultar relativamente elevado para equipos grandes, ya que aumenta el número de contactos y usuarios.

Precios de Keap

299 $ al mes (hasta 2 usuarios, 1500 contactos)

Valoraciones y reseñas de Keap

G2: 4,2/5 (más de 1500 opiniones)

Capterra: 4,1/5 (más de 1200 opiniones)

4. Freshsales (la mejor para CRM de ventas e información basada en IA)

a través de Freshsales

Freshsales, de Freshworks, es como tu compañero de ventas impulsado por IA, que facilita la gestión de clientes potenciales, la interacción con los clientes y el seguimiento de las transacciones. Simplifica tu canal para que puedas centrarte en la meta real: ¡cerrar transacciones!

Freddy AI, el asistente de IA de Freshsales, ayuda a los representantes de ventas a puntuar los clientes potenciales, detectar tendencias y priorizar tareas para mejorar la eficiencia. Además, con herramientas integradas de teléfono, correo electrónico y chat, Freshsales le ofrece una vista completa de su canal de ventas.

Las mejores funciones de Freshsales

Utilice información basada en IA para predecir las probabilidades de cierre de acuerdos e identificar clientes potenciales de alto valor.

Automatice tareas repetitivas como secuencias de correo electrónico, programación de citas y entrada de datos con las funciones de automatización de ventas.

Obtenga visibilidad en tiempo real de las actividades de ventas y el progreso del proceso de ventas con paneles personalizables.

Límites de Freshsales

Las funciones de IA son potentes, pero su precisión depende de la calidad y la cantidad de datos disponibles.

Algunas funciones avanzadas, como la elaboración de informes personalizados y las integraciones complejas, pueden requerir una curva de aprendizaje más pronunciada.

Precios de Freshsales

Crecimiento : 9 $ al mes por usuario.

Pro : 39 $ al mes por usuario

Enterprise: 59 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Freshsales

G2: 4,5/5 (más de 1200 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 600 opiniones)

Un usuario de G2 dice:

FreshSales ofrece un excelente valor por el precio, lo que lo hace ideal para pequeñas empresas o compañías que desean un CRM eficaz sin arruinarse. Es una herramienta muy intuitiva con funciones (como el marketing por correo electrónico) que facilitan la gestión del negocio.

FreshSales ofrece un excelente valor por el precio, lo que lo hace ideal para pequeñas empresas o compañías que desean un CRM eficaz sin arruinarse. Es una herramienta muy intuitiva con funciones (como el marketing por correo electrónico) que facilitan la gestión del negocio.

💡 Consejo profesional: ¿Le interesa la automatización de las tareas repetitivas en ventas? Consulte nuestra guía sobre cómo utilizar la IA en ventas para perfeccionar la gestión del proceso de ventas.

5. Salesforce CRM (ideal para grandes corporaciones con necesidades complejas)

a través de Salesforce

Salesforce es la herramienta CRM para el proceso de ventas líder en el mundo, que ofrece potentes funciones para empresas de todos los tamaños. Sin embargo, destaca especialmente para las grandes corporaciones con necesidades complejas que desean automatizar sus procesos de ventas y operaciones.

Sus potentes opciones de personalización e integración lo hacen ideal para los representantes de ventas que buscan simplificar el CRM y los procesos de ventas en una sola plataforma. Además, la plataforma basada en la nube de Salesforce garantiza la accesibilidad de los datos desde cualquier dispositivo, lo que la hace ideal para equipos de ventas globales.

Las mejores funciones de Salesforce CRM

Personalice la plataforma para adaptarla a las necesidades específicas de su empresa con un amplio intervalo de configuraciones e integraciones.

Obtenga una vista de 360 grados de sus clientes con una gran cantidad de datos e información.

Automatice los procesos de ventas, las campañas de marketing y las interacciones con el servicio de atención al cliente.

Utilice funciones basadas en IA, como Einstein AI, para predecir el comportamiento de los clientes y mejorar los resultados de ventas.

Limitaciones de Salesforce CRM

La gran cantidad de funciones puede requerir una formación especializada para poder aprovecharlas al máximo.

La complejidad de la plataforma puede ser excesiva para las pequeñas empresas que necesitan un CRM sencillo.

Precios de Salesforce CRM

Enterprise: 165 $ al mes por usuario

Ilimitado : 330 $ al mes por usuario

Einstein 1 Equipo de ventas: 500 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Salesforce CRM

G2: 4,4/5 (más de 23 000 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 18 000 opiniones)

6. HubSpot (la mejor para la alineación del equipo de ventas y marketing entrantes)

a través de HubSpot CRM

HubSpot es otro excelente software de canal de ventas para la gestión de proyectos de marketing y ventas de principio a fin. Esta herramienta ampliamente utilizada incluye un CRM gratuito conocido por su interfaz fácil de usar y sus potentes funciones de marketing entrante.

HubSpot ayuda a los equipos de ventas a estar al tanto de los clientes potenciales, automatizar tareas y mantener el embudo de ventas funcionando sin problemas. Además, gracias a sus potentes análisis, sus representantes de ventas pueden obtener información clara sobre su canal y su rendimiento.

Las mejores funciones de HubSpot

Alinea los esfuerzos de ventas y marketing con una plataforma unificada y datos compartidos.

Atraiga clientes potenciales con campañas de correo electrónico personalizadas, flujos de trabajo de automatización y chat en vivo.

Utilice innumerables plantillas de canal de ventas para ayudarle a optimizar y automatizar la gestión de su canal de ventas.

Cierre acuerdos de forma más eficaz con herramientas del equipo de ventas como la gestión de contactos, el seguimiento de acuerdos y la elaboración de informes.

Limitaciones de HubSpot

El CRM gratuito carece de automatización del flujo de trabajo, por lo que cada interacción con el cliente requiere la entrada manual de datos.

La mayoría de las funciones clave se centran en el inbound marketing, lo que puede no ser adecuado para organizaciones con una estrategia de ventas diferente.

Precios de HubSpot

Para particulares y equipos pequeños:

Herramientas gratuitas

Sales Hub Starter: 20 $ al mes por asiento

Plataforma para clientes principiantes: 20 $ al mes por asiento

Sales Hub Professional: 100 $ al mes por asiento

Para negocios y corporaciones:

Sales Hub Professional : 100 $ al mes por asiento

Sales Hub Enterprise: 150 $ al mes por asiento

Valoraciones y reseñas de HubSpot

G2: 4,4/5 (más de 12 000 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 4000 opiniones)

Un usuario de G2 dice:

Una herramienta excelente para la gestión de clientes potenciales y del proceso de ventas. Nos permite obtener una vista muy clara de todo el proceso de ventas de los clientes y nos ayuda a gestionar fácilmente las interacciones con los clientes mediante correos electrónicos y secuencias automatizados.

Una herramienta excelente para la gestión de clientes potenciales y del proceso de ventas. Nos permite obtener una vista muy clara de todo el proceso de ventas de los clientes y nos ayuda a gestionar fácilmente las interacciones con los clientes mediante correos electrónicos y secuencias automatizados.

7. Insightly (la mejor para la gestión de proyectos y la integración de CRM)

a través de Insightly

Insightly es un CRM para el proceso de ventas que va más allá de la gestión tradicional de contactos. Integra a la perfección las ventas con la gestión de proyectos, lo que lo hace ideal para empresas que necesitan una estrecha coordinación entre los equipos de ventas, marketing, tecnología y proyectos.

Es económica y muy fácil de usar, por lo que muchas empresas en crecimiento la eligen para impulsar sus ventas sin complicaciones.

Las mejores funciones de Insightly

Integre las funciones de CRM, gestión del proceso de ventas y gestión de proyectos en una única plataforma.

Realice el seguimiento de las transacciones, gestione proyectos y colabore con los representantes del equipo de ventas sin problemas.

Obtenga una vista de 360 grados de las interacciones con los clientes y el progreso de los proyectos.

Limitaciones de Insightly

Aunque ofrece funciones de gestión de proyectos, estas no son tan eficientes como las de herramientas como ClickUp, Asana o Jira.

La herramienta global de gestión del proceso de ventas puede resultar cara para equipos pequeños.

Precios de Insightly

Plus: 99 $ al mes (para 2000 clientes potenciales)

Profesional : 499 $ al mes (para 2000 clientes potenciales)

Corporación: 999 $ al mes (para 2000 clientes potenciales)

Valoraciones y reseñas de Insightly

G2: 4,2/5 (más de 900 opiniones)

Capterra: 4,0/5 (más de 600 opiniones)

8. ActiveCampaign (la mejor para el marketing por correo electrónico y la automatización de ventas)

a través de ActiveCampaign

¿Busca herramientas de gestión del proceso de ventas para impulsar la automatización y alinearse mejor con el marketing? Pruebe ActiveCampaign, que integra funciones de automatización de marketing y CRM.

¿Lo mejor? Sus funciones de gestión de campañas le permiten enviar mensajes personalizados y de automatización a sus contactos, lo que le ahorra tiempo y le permite mantener un trato personalizado. De este modo, puede gestionar su canal de ventas para la generación de clientes potenciales, el seguimiento de acuerdos y mucho más.

Las mejores funciones de ActiveCampaign

Cree sofisticadas campañas de marketing por correo electrónico con funciones avanzadas de segmentación y automatización.

Automatice los flujos de trabajo de ventas, incluyendo la puntuación de clientes potenciales, el cultivo de clientes potenciales y las secuencias de seguimiento.

Obtenga información detallada sobre el comportamiento de los clientes con análisis e elaboración de informes detallados.

Límites de ActiveCampaign

El precio depende del número de contactos, lo que lo hace costoso para las organizaciones con grandes volúmenes de datos de clientes.

Las funciones de CRM son funcionales, pero pueden carecer de la profundidad de un software de CRM específico.

Precios de ActiveCampaign

Starter : 15 $/mes (para hasta 1000 contactos)

Plus : 49 $ al mes (para hasta 1000 contactos)

Pro : 79 $ al mes (para hasta 1000 contactos)

Enterprise: 145 $ al mes (para hasta 1000 contactos)

Valoraciones y reseñas de ActiveCampaign

G2: 4,5/5 (más de 13 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 2000 opiniones)

9. EngageBay (la mejor opción asequible todo en uno para ventas y marketing)

a través de EngageBay

EngageBay es una plataforma de ventas y marketing todo en uno asequible que ofrece un amplio intervalo de herramientas a un precio competitivo. Incluye marketing por correo electrónico, CRM, automatización de ventas y creadores de sitios web y páginas de destino.

Este enfoque integral es ideal para el software de gestión de procesos de ventas, el software de generación de clientes potenciales o las soluciones de gestión de clientes.

Las mejores funciones de EngageBay

Combine el marketing por correo electrónico, el software CRM, la automatización de ventas y el creador de sitios web en una única plataforma asequible.

Gestiona contactos, realiza el seguimiento de las operaciones y obtén información sobre el comportamiento de los clientes con funciones avanzadas como la puntuación de clientes potenciales.

Cree páginas de destino y formularios personalizados para captar clientes potenciales y hacer crecer su canal de ventas.

Límites de EngageBay

Es posible que la plataforma carezca de las funciones de las herramientas de CRM y automatización de marketing más consolidadas.

Aunque son asequibles, las funciones avanzadas solo están disponibles en los planes de nivel superior, lo que las hace caras.

Precios de EngageBay

Free

Básico : 12,99 $ al mes por usuario.

Crecimiento : 49,99 $ al mes por usuario.

Pro: 79,99 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de EngageBay

G2: 4,7/5 (más de 400 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 800 opiniones)

💡 Consejo profesional: ¿Quiere impulsar el rendimiento de las ventas? Utilice contenido específico que informe a los clientes sobre su oferta única. Aquí tiene una guía detallada sobre cómo crear contenido para facilitar las ventas.

10. Copper CRM (la mejor para la integración con Google Workspace)

a través de Copper CRM

Copper CRM es una herramienta de gestión del proceso de ventas sencilla e intuitiva, diseñada específicamente para los usuarios de Google Workspace. Se sincroniza fácilmente con Gmail, Google Calendar y otras aplicaciones de Google, lo que facilita la gestión de clientes potenciales, el seguimiento de acuerdos y el trabajo en equipo.

La interfaz sencilla y fácil de usar de Copper la hace perfecta para equipos de ventas que prefieren un enfoque minimalista. También cuenta con funciones como gestión de contactos, seguimiento de acuerdos y seguimiento de correos electrónicos para gestionar su canal de ventas de manera eficiente.

Las mejores funciones de Copper CRM

Integración perfecta con Gmail, Google Calendar y otras aplicaciones de Google Workspace.

Gestión de acuerdos y múltiples canales de ventas con funciones clave para registrar llamadas y correos electrónicos en un entorno familiar de Google.

Realice un seguimiento del rendimiento de las ventas con informes personalizables, previsiones de ventas y paneles.

Limitaciones de Copper CRM

Dado que está diseñada principalmente para usuarios de Google Workspace, es posible que su atractivo sea limitado para empresas que utilizan otras plataformas.

La aplicación móvil no tiene tantas funciones como la versión para escritorio.

Precios de Copper CRM

Starter : 12 $ al mes por asiento

Básico : 29 $ al mes por asiento

Profesional : 69 $ al mes por asiento

Empresa: 134 $ al mes por asiento

Valoraciones y reseñas de Copper CRM

G2: 4,5/5 (más de 1100 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 600 opiniones)

11. Salesmate (la mejor para la asistencia en ventas basada en IA)

vía Salesmate

Salesmate es una de las herramientas de gestión del proceso de ventas que utiliza la IA para proporcionar a los equipos de ventas información valiosa y asistencia. Predice los resultados de las operaciones, sugiere los siguientes pasos e incluso redacta correos electrónicos personalizados.

Estas funciones automatizadas prestan apoyo a los representantes de ventas en cada paso, ayudando a los equipos a optimizar los flujos de trabajo y centrarse en establecer relaciones con los clientes.

Las mejores funciones de Salesmate

Utilice información basada en IA para ayudar a los directores del equipo de ventas a predecir los resultados de las operaciones y recomendar los mejores pasos a seguir para cerrar más operaciones.

Automatice los flujos de trabajo de ventas, incluidas las secuencias de correo electrónico, la programación de citas y la publicación en redes sociales.

Obtenga visibilidad en tiempo real de las actividades de ventas y el progreso del proceso de ventas con paneles personalizables.

Limitaciones de Salesmate

Es posible que la plataforma no sea adecuada para grandes corporaciones con necesidades complejas y múltiples procesos de ventas personalizados.

Algunas funciones avanzadas pueden requerir la actualización a un plan de mayor precio.

Precios de Salesmate

Básico: 29 $ al mes por usuario

Pro : 49 $ al mes por usuario

Empresa : 79 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Salesmate

G2: 4,6/5 (más de 90 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 90 opiniones)

Un usuario de G2 dice:

La plataforma de Salesmate es abierta y flexible, y cuenta con todas las API e integraciones de Zapier necesarias. ¡No puedo elogiar lo suficiente este producto! La disposición a formar a los usuarios también es una gran ventaja. En general, Salesmate ha superado mis expectativas y lo recomiendo encarecidamente a cualquiera que necesite una solución CRM robusta.

La plataforma de Salesmate es abierta y flexible, y cuenta con todas las API e integraciones de Zapier necesarias. ¡No puedo elogiar lo suficiente este producto! La disposición a formar a los usuarios también es una gran ventaja. En general, Salesmate ha superado mis expectativas y lo recomiendo encarecidamente a cualquiera que necesite una solución CRM robusta.

12. Capsule (la mejor opción para un CRM sencillo y fácil de usar para usuarios)

vía Capsule

Capsule es un software de canal ligero pero eficaz, diseñado para pequeñas empresas que desean simplificar su proceso de ventas.

Su interfaz intuitiva y su diseño minimalista facilitan su aprendizaje y uso, incluso para aquellos con experiencia técnica limitada. Además, las funciones principales de Capsule, como la gestión de contactos, el seguimiento de operaciones y la elaboración de informes básicos, la convierten en una buena opción para empresas con procesos de ventas más sencillos.

Las mejores funciones de Capsule

Gestión de contactos, seguimiento de transacciones y registro de interacciones con los clientes.

Cree canales de ventas sencillos y realice el seguimiento de las operaciones a medida que avanzan en el proceso de ventas.

Colabora con los miembros de tu equipo mediante el uso compartido de contactos y notas sobre los acuerdos.

Limitaciones de Capsule

Escalabilidad con límite para empresas más grandes con necesidades complejas.

Las funciones básicas de elaboración de informes no son ideales para las organizaciones que necesitan realizar el seguimiento de métricas clave u obtener información completa sobre las ventas.

Precios de Capsule

Starter : 18 $ al mes por usuario

Crecimiento : 36 $ al mes por usuario.

Avanzado : 54 $ al mes por usuario

Ultimate: 72 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Capsule

G2: 4,7/5 (más de 350 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 160 opiniones)

Un usuario de G2 dice:

Es tan fácil de usar que nos encanta. Tardé unos minutos en configurarlo, lo uso a diario y me gustan las funciones de proyectos/canalización. Recomiendo encarecidamente este producto a las empresas emergentes o en expansión. El nivel de personalización posible, la función de búsqueda, los recordatorios, etc., todo es muy sencillo.

Es tan fácil de usar que nos encanta. Tardé unos minutos en configurarlo, lo uso a diario y me gustan las funciones de proyectos/canalización. Recomiendo encarecidamente este producto a las empresas emergentes o en expansión. El nivel de personalización posible, la función de búsqueda, los recordatorios, etc., todo es muy sencillo.

13. Close (la mejor para marcadores de ventas y seguimiento de llamadas)

vía Cerrada

Close es una de las herramientas de gestión del proceso de ventas más populares, diseñada específicamente para equipos de ventas que dependen en gran medida de las llamadas telefónicas. Ofrece un potente marcador de ventas, seguimiento de llamadas y funciones de grabación de voz, lo que la convierte en una solución ideal para equipos de ventas salientes.

¿Lo mejor? Se integra con otras herramientas de ventas y ofrece información sobre el rendimiento del equipo, lo que ayuda a los representantes de ventas a gestionar el proceso de forma más eficaz.

Cierre las mejores funciones

Realice y reciba llamadas directamente desde el CRM utilizando el marcador integrado.

Realice un seguimiento del historial de llamadas, grabe las llamadas para futuras consultas y analice el rendimiento de las llamadas.

Automatice las llamadas salientes con las funciones del marcador automático.

Límites de cierre

Precio más elevado en comparación con otras herramientas de gestión del proceso de ventas con funciones similares.

Es posible que la plataforma no sea ideal para empresas que dependen en gran medida del correo electrónico o del marketing entrante.

Cierre de precios

Base: 29 $ al mes por asiento

Startup : 59 $ al mes por asiento

Profesional : 109 $ al mes por asiento

Corporación: 149 $ al mes por asiento

Personalizado: Precios personalizados (para más de 10 representantes del equipo de ventas)

Cierre de valoraciones y reseñas

G2: 4,7/5 (más de 1500 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 160 opiniones)

14. Zapier (la mejor para la automatización de flujos de trabajo entre aplicaciones)

a través de Zapier

Zapier no es el típico CRM, pero es ideal para la automatización de flujos de trabajo e integrar aplicaciones. ¿Quieres establecer una conexión con Gmail, Slack o ClickUp? ¡Zapier te lo pone fácil! Elimina las tareas manuales para simplificar tus procesos de ventas.

La plataforma destaca por su amplia biblioteca de integraciones de aplicaciones (más de 5000). Tanto si desea registrar automáticamente los correos electrónicos en su CRM (Zapier Tables) como sincronizar tareas entre herramientas de gestión de proyectos, Zapier tiene todas las soluciones.

Las mejores funciones de Zapier

Conecta tu CRM a cientos de otras aplicaciones, incluyendo plataformas de marketing por correo electrónico, herramientas de gestión de proyectos y plataformas de redes sociales.

Automatice múltiples tareas en su canal de ventas, como crear contactos, actualizar acuerdos y enviar notificaciones.

Mejora el flujo de datos entre diferentes aplicaciones, eliminando las entradas manuales de datos y reduciendo los errores.

Límites de Zapier

Aunque es muy potente, Zapier puede tener una curva de aprendizaje pronunciada para los usuarios que no estén familiarizados con los conceptos de automatización.

No se trata de un software de gestión de canalizaciones, por lo que no es ideal para organizaciones con procesos de ventas sencillos.

Precios de Zapier

Free

Profesional : desde 29,99 $ al mes.

Equipo : desde 103,50 $ al mes.

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Zapier

G2: 4,5/5 (más de 1300 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2900 opiniones)

Un usuario de G2 dice:

Zapier mejora constantemente y añade nuevas funciones. En comparación con Make, Afterpieces y Microsoft Flow, Zapier suele ser más fácil de configurar y tiene más integraciones. Es uno de los mejores servicios de automatización disponibles.

15. Zendesk Sell (la mejor para la integración del soporte al cliente y las ventas)

a través de Zendesk Sell

Zendesk Sell es una potente herramienta de ventas que ayuda a los equipos a aumentar la productividad, gestionar los clientes potenciales y mantener sus procesos optimizados. Con el seguimiento de clientes potenciales, la gestión del proceso de ventas y el análisis en tiempo real, ¡se trata de trabajar de forma más inteligente, no más dura!

Este software de canal de ventas se combina a la perfección con las herramientas de atención al cliente de Zendesk, lo que le ofrece una solución fluida para las ventas y el soporte. Es ideal para equipos que desean unir las ventas y el soporte.

Las mejores funciones de Zendesk Sell

Integre a la perfección la plataforma de soporte al cliente de Zendesk para obtener una vista unificada del cliente.

Gestiona contactos, realiza el seguimiento de las operaciones y registra las interacciones con los clientes en una única plataforma.

Automatice tareas de ventas, como la introducción de datos y las secuencias de correo electrónico.

Límites de Zendesk Sell

Es posible que la plataforma no sea ideal para empresas que no utilicen las herramientas de soporte al cliente de Zendesk.

La integración con Zendesk es sólida, pero es posible que las funciones principales no sean tan robustas como las de una herramienta dedicada al proceso de ventas del equipo de ventas.

Precios de Zendesk Sell

Equipo de ventas : 19 $ al mes por agente

Sell Growth : 55 $ al mes por agente

Sell Professional: 115 $ al mes por agente

Valoraciones y reseñas de Zendesk Sell

G2: 4,2/5 (más de 480 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 150 opiniones)

💡 Consejo profesional: antes de implementar una herramienta de gestión del proceso de ventas, correlaciona el recorrido del cliente para identificar las funciones clave que necesitas para gestionar las transacciones y las distintas fases. Esto te ayudará a reducir tus opciones.

16. Streak (la mejor para la integración con Gmail y los entornos de trabajo de Google)

a través de Streak

Streak es un CRM ligero integrado directamente en Gmail. Es perfecto para equipos de ventas que dependen principalmente de la comunicación por correo electrónico. El software CRM permite a los usuarios realizar el seguimiento de los clientes potenciales, gestionar los procesos y realizar la automatización de los flujos de trabajo de correo electrónico sin salir de sus bandejas de entrada.

La integración con Gmail y Google Workspace lo hace perfecto para equipos pequeños y emprendedores individuales que desean automatizar los correos electrónicos y optimizar su canal de ventas.

Las mejores funciones de Streak

Gestiona contactos, realiza el seguimiento de las transacciones y registra las interacciones directamente desde tu bandeja de entrada de Gmail.

Realice el seguimiento de los correos electrónicos abiertos y los clics para obtener información sobre la interacción de los clientes.

Colabora con los miembros del equipo mediante el uso compartido de canales y el acceso a información de contacto compartida.

Límites de Streak

Escalabilidad con límite para equipos o empresas más grandes.

Al estar integrada en Gmail, la funcionalidad de Streak tiene un límite debido a las restricciones de la interfaz de Gmail.

Precios de Streak

Pro : 59 $ al mes por usuario

Pro+ : 89 $ al mes por usuario

Enterprise: 159 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Streak

G2: 4,5/5 (más de 200 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 450 opiniones)

Un usuario de G2 dice:

Excelente herramienta CRM para autónomos y pequeñas empresas. Me encanta crear un canal para mi equipo de ventas, y es fácil crear fragmentos para rellenar previamente plantillas de correo electrónico para diferentes tipos de clientes potenciales y clientes potenciales en diferentes fases. Streak me ahorra literalmente entre dos y tres horas a la semana, y su integración directa en Gmail lo hace muy fácil de usar. También me gusta la posibilidad de exportar mi canal para poder realizar análisis de mi rendimiento.

Excelente herramienta CRM para autónomos y pequeñas empresas. Me encanta crear un canal para mi equipo de ventas, y es fácil crear fragmentos para rellenar previamente plantillas de correo electrónico para diferentes tipos de clientes potenciales y clientes potenciales en diferentes fases. Streak me ahorra literalmente entre dos y tres horas a la semana y su integración directa en Gmail lo hace muy fácil de usar. También me gusta la posibilidad de exportar mi canal para poder realizar análisis de mi rendimiento.

17. Salesflare (la mejor para un seguimiento de ventas sencillo y de automatización)

vía Salesflare

El último software de gestión del proceso de ventas de la lista es Salesflare. Se trata de una herramienta sencilla y de automatización que realiza el seguimiento de las actividades y le ayuda a cerrar más acuerdos; además, recopila las interacciones con los clientes a través del correo electrónico, el teléfono y el calendario para ofrecer una vista de 360 grados.

¿Lo mejor de todo? Sus funciones basadas en IA le ayudan a priorizar los clientes potenciales, realizar la previsión del cierre de acuerdos y recomendar los mejores pasos a seguir.

Las mejores funciones de Salesflare

Priorice los clientes potenciales e identifique las oportunidades de mayor valor con información basada en IA.

Genere informes y paneles automatizados para realizar el seguimiento del rendimiento de las ventas.

Límites de Salesflare

Es posible que las funciones de IA no sean tan precisas o avanzadas como las de un sistema CRM de primer nivel.

Precios de Salesflare

Crecimiento : 29 $ al mes por usuario.

Pro : 49 $ al mes por usuario

Enterprise: 99 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Salesflare

G2: 4,8/5 (más de 250 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 130 opiniones)

Menciones especiales Zoho CRM: Une el marketing, el equipo de ventas y el éxito de los clientes en una plataforma dinámica.

Monday. com: Permite a empresas de todos los tamaños crear procesos de ventas sin necesidad de un desarrollador.

Lusha: potencia el equipo de ventas con herramientas de enriquecimiento de clientes potenciales, inteligencia de ventas y generación de clientes potenciales.

Nutshell: Visualiza el proceso de ventas para realizar el seguimiento de las operaciones y avanzar en las distintas fases para facilitar el seguimiento.

Domina tu canal de ventas con ClickUp

Hemos analizado las 17 mejores herramientas de gestión del proceso de ventas, cada una con sus ventajas y peculiaridades. Teniendo en cuenta sus necesidades y su presupuesto, elija la que mejor se adapte a sus necesidades y vea cómo su proceso (y su equipo de ventas) se disparan.

Sin embargo, tenga en cuenta que ClickUp es una plataforma todo en uno que combina todo lo que necesita en un software de canal de ventas con funciones adicionales de productividad. Con este software CRM, puede automatizar tareas, gestionar clientes potenciales, establecer flujos de trabajo y obtener todo lo que necesita en un entorno de trabajo ordenado.

¿Está listo para transformar su canal de ventas? Regístrese hoy mismo en ClickUp y tome el control de sus esfuerzos de ventas.