Las 25 mejores extensiones de Chrome para la productividad en 2026

Tu navegador Google Chrome trabaja sin descanso todo el día, pero ¿estás seguro de que le estás sacando el máximo partido? La tecnología puede ayudarte a que tu navegador sea más eficaz y a que tú seas más productivo, con solo unas sencillas extensiones de Chrome.

En esta entrada del blog, hemos recopilado las mejores extensiones de Chrome para la productividad, aquellas que hacen algo más que simplemente adornar tu barra de herramientas. Estas herramientas de la Tienda web de Chrome te ayudan a pensar más rápido, trabajar de forma más inteligente y mantener la concentración desde la primera pestaña hasta la última.

¿Listo para aumentar tu productividad con prácticas extensiones de Chrome? Vamos a ello.

¿Por qué optar por las extensiones de Chrome para la productividad?

Tu navegador es tu segundo cerebro, pero sin las herramientas de productividad adecuadas, puede parecer más bien un cajón de chatarra digital.

Las extensiones de Google Chrome convierten tu navegador habitual en un entorno de trabajo optimizado. Tanto si trabajas a distancia, estudias hasta tarde, gestionas una campaña o escribes código, las extensiones de productividad eliminan las fricciones y hacen que los flujos de trabajo diarios sean más fluidos, rápidos y menos dispersos.

He aquí por qué los profesionales más eficaces utilizan estas extensiones de navegador como trucos de productividad:

Elimina el desorden: gestiona tus pestañas, notas y marcadores sin caos

Automatiza las tareas repetitivas: Ahorra tiempo con atajos inteligentes y Ahorra tiempo con atajos inteligentes y herramientas de automatización del navegador

Mantén la concentración: bloquea las distracciones, establece metas y crea mejores hábitos

Captura ideas sobre la marcha: guarda enlaces, recorta artículos, graba vídeos y haz capturas de pantalla de páginas web y toma notas sin cambiar de aplicación

Trabaja en todas las plataformas: sincroniza tareas, calendarios y proyectos entre las distintas aplicaciones que ya utilizas

Si tu navegador es donde haces el trabajo, estas extensiones de Google Chrome se aseguran de que también sea donde la productividad florezca.

🧠 Dato curioso: Google presentó Chrome en 2008 con un toque único: un cómic de 38 páginas ilustrado por Scott McCloud. Este enfoque creativo detallaba las funciones y la arquitectura del navegador, diferenciándolo de los lanzamientos de software habituales.

Las mejores extensiones de Chrome para la productividad de un vistazo

Aquí tienes un resumen de las mejores extensiones de Chrome para ayudarte a optimizar los flujos de trabajo, mantener la concentración y hacer más sin salir del navegador.

Herramienta Ideal para Funciones principales Precios* ClickUp Captura inteligente de tareas en todas las pestañas Creación instantánea de tareas desde cualquier sitio web, capturas de pantalla, control de tiempo, toma de notas, grabación de pantalla, IA integrada Plan Free disponible; precios personalizados disponibles para corporaciones Grammarly Mejoras en la redacción y la claridad en tiempo real Correcciones gramaticales, sugerencias de tono y reescrituras con IA en Gmail, Docs y redes sociales Plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 12 $ al mes Momentum Concentración y atención plena en las nuevas pestañas Sustituye tu nueva pestaña por una meta diaria, una cita inspiradora o una lista de tareas minimalista Hay un plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 3,33 $ al mes. Todoist Gestión de tareas sencilla pero potente Creación de tareas desde cualquier pestaña, entrada en lenguaje natural, proyectos compartidos Plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 5 $ al mes LastPass Gestión segura de contraseñas de seguridad Inicio de sesión guardado y autocompletado, generación de contraseñas, uso compartido seguro y acceso Plan gratuito disponible; los planes de pago empiezan en 3 $ al mes (facturación anual) Loom Comunicación por vídeo rápida y asíncrona Grabación de pantalla y voz, uso compartido al instante con enlaces, transcripciones con IA Plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 18 $ al mes Ghostery Bloqueo de anuncios y navegación privada privada Bloqueo de anuncios y rastreadores, mapa de rastreadores en tiempo real, navegación rápida y segura Plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 1,99 $ al mes. OneTab Despeja la sobrecarga de pestañas Conversión de pestañas a listas, soporte para grupos de pestañas, reducción de la carga de la CPU Free Noisli Paisajes sonoros de fondo que mejoran la concentración Bandas sonoras personalizadas para el trabajo en profundidad. Plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 12 $ al mes Clockify Control preciso del tiempo Control de tiempo en todas las herramientas, etiquetas de proyectos e informes detallados de tiempo Plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 6,99 $ al mes. Forest Mantén la concentración con bloques Pomodoro conscientes Modo de concentración con cronómetro, incentivos para plantar árboles No hay plan gratuito; el plan de pago cuesta 3,99 $, pago único (solo la extensión). Scribe Guías paso a paso generadas automáticamente Grabación de clics y pulsaciones de teclas, tutoriales visuales generados automáticamente Plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 15 $ al mes Instapaper Colas de lectura limpias y sin distracciones Guarda artículos y vídeos con un solo clic, sincroniza entre dispositivos, crea carpetas, añade anotaciones con resaltados y notas, y accede sin conexión o desde tu Kindle. Hay un plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 5,99 $ al mes. Diccionario de Google Definiciones rápidas en el navegador Definiciones y pronunciación instantáneas en ventanas emergentes sin salir de la página Free Speechify Convierte cualquier texto en audio con voces que suenan naturales Conversión de texto a voz, controles de velocidad Plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 11,58 $ al mes. Google Keep Toma de notas rápida y flexible Guarda rápidamente notas, listas de control y enlaces en todos tus dispositivos, con rótulos, colores y recordatorios Free Aprovecha al máximo el día Seguimiento diario de la concentración y los hábitos Establecimiento de metas diarias, seguimiento de hábitos, actualizaciones de progreso Free StayFocusd Bloquea las distracciones digitales Límites de tiempo para sitios web que distraen, modo Nuclear para bloquear sitios por completo Free Publer Programación de publicaciones en redes sociales Programación de publicaciones y publicación automática en todas las plataformas, subtítulos generados por IA Plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 12 $ al mes Shareaholic Uso compartido y seguimiento del contenido en las redes sociales Acortamiento de URL, uso compartido en redes sociales, seguimiento del rendimiento del contenido Hay un plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 8 $ al mes. Evernote Web Clipper Guardar y organizar la información de Internet Recortes de páginas web, resaltado de texto, cuadernos, etiquetas y comentarios Plan gratuito disponible; los planes de pago empiezan en 10,83 $ al mes. Click&Clean Navegación segura por Internet Borrado con un solo clic de la caché, las cookies y los datos de navegación, análisis de privacidad Free Hunter Encontrar correos electrónicos empresariales verificados Búsqueda y validación de correos electrónicos, exportación de la lista de contactos Plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 49 $ al mes Keyword Surfer Investigación de SEO on-page de páginas Visualización del volumen de palabras clave y de datos de SEO en las páginas de búsqueda de Google. Free MozBar Métricas SEO y análisis de la competencia Comprobaciones de autoridad de dominio y de página, puntuación de spam, consejos de optimización Plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 49 $ al mes Surfer SEO Optimización de contenido y datos SERP Datos de palabras clave, sugerencias de estructura y contenido, consejos de optimización No hay plan gratuito; los planes de pago empiezan en 99 $ al mes.

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puedes confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real de los productos. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

🧠 Dato curioso: El juego del dinosaurio sin conexión de Chrome se ha hecho famoso en Internet, y ni siquiera estaba pensado para ser algo importante. Añadido en 2014, el «Dino Runner» aparece cuando tu navegador no puede tener conexión a internet. Solo tienes que pulsar la barra espaciadora para que el T-Rex salte por encima de cactus y pájaros en un desierto. El juego incluso tiene su propia comunidad de fans y mods de tablas de clasificación.

Las mejores extensiones de Chrome para la productividad en 2025

No todas las herramientas de productividad se encuentran en aplicaciones independientes: algunas de las mejores ya están ocultas en la barra de tu navegador.

Las extensiones adecuadas de Chrome no solo te ahorran tiempo, sino que también eliminan el desorden mental. Desde controlar la sobrecarga de pestañas hasta capturar ideas fugaces, te ayudan discretamente a superar esos pequeños momentos que marcan la diferencia en tu flujo de trabajo.

Descubramos las extensiones de Chrome más populares que están redefiniendo la productividad en la navegación.

1. ClickUp (La mejor para la gestión inteligente de tareas y la productividad entre pestañas)

Prueba ClickUp ahora Captura y edita capturas de pantalla para comunicar fácilmente lo que quieres que tu equipo haga en determinadas tareas

ClickUp, la aplicación para todo lo relacionado con el trabajo, es la mejora de productividad que le faltaba a tu navegador.

Con su extensión de Chrome, ClickUp hace que navegar por la web sea más productivo. ¿Estás navegando por LinkedIn y has visto una idea genial? Guárdala como tarea con un solo clic. ¿Estás revisando un diseño? Haz una captura de pantalla, añádele notas y envía tus comentarios, sin necesidad de abrir una nueva aplicación.

¿Estás leyendo un artículo? Añádelo a una tarea o anota tus ideas en tu Bloc de notas. Es rápido, contextual y está diseñado para el trabajo real.

Crea tareas al instante estableciendo una ubicación predeterminada y capturando la página web actual con un solo clic, utilizando la extensión de Chrome de ClickUp.

Lo que hace que la extensión de Chrome de ClickUp destaque es lo bien que conecta tu navegación con tu espacio de trabajo. Todo lo que guardes (tareas, entradas de tiempo, capturas de pantalla) se sincroniza a la perfección con tus proyectos de ClickUp.

Eso significa que no habrá notas dispersas ni tareas pendientes olvidadas. No solo estás organizando tu día, sino que lo estás registrando a medida que ocurre.

Utiliza la función de control de tiempo gratuita de la extensión de Chrome de ClickUp para controlar cuánto tiempo dedicas tú y tus compañeros a tareas específicas.

Es muy útil para los profesionales del marketing que buscan ideas, los desarrolladores que registran incidencias o los gerentes que alternan entre Slack, Drive y los paneles.

Y cuando te parezca excesivo escribir una explicación larga, solo tienes que pulsar «grabar» y crear un Clip en su lugar: perfecto para actualizaciones o comentarios asincrónicos.

Para quienes viven en línea, la extensión de ClickUp deja de ser un simple complemento para convertirse en un compañero de flujo de trabajo. No es de extrañar, pues, que sea una de las extensiones de Chrome mejor valoradas para la automatización de tareas.

📮 ClickUp Insight: Los equipos de bajo rendimiento son 4 veces más propensos a utilizar más de 15 herramientas, mientras que los equipos de alto rendimiento mantienen la eficiencia limitando su conjunto de herramientas a 9 plataformas o menos. Pero, ¿qué tal si utilizas una sola plataforma? Como la aplicación todo en uno para el trabajo, ClickUp reúne tus tareas, proyectos, documentos, wikis, chat y llamadas en una única plataforma, con flujos de trabajo impulsados por IA. ¿Listo para trabajar de forma más inteligente? ClickUp funciona para cualquier equipo, hace que el trabajo sea visible y te permite centrarte en lo que importa mientras la IA se encarga del resto.

Las mejores funciones de ClickUp

Crea tareas desde cualquier sitio web y adjunta enlaces, capturas de pantalla o notas

Usa el Bloc de notas para ideas rápidas, notas de reuniones o listas de tareas pendientes

Lleva un control del tiempo dedicado a las tareas sin cambiar de herramienta

Anota capturas de pantalla y guárdalas directamente en una tarea

Graba clips para sustituir reuniones o largos hilos de Slack

Sincroniza automáticamente las tareas y los registros de tiempo con tu entorno de trabajo de ClickUp

Limitaciones de ClickUp

Puede resultar abrumador con tantas funciones incluidas

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2 : 4,7/5 (más de 10 200 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4400 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Una reseña de G2 dice:

Fácil integración con la extensión de Google Chrome, lo que permite crear rápidamente tareas a partir de correos electrónicos para darles seguimiento más tarde; una excelente herramienta de gestión del tiempo tanto a nivel personal como para la colaboración empresarial en proyectos interdepartamentales; facilidad para aprender a utilizar la plataforma.

Fácil integración con la extensión de Google Chrome, lo que permite crear rápidamente tareas a partir de correos electrónicos para darles seguimiento más tarde; una excelente herramienta de gestión del tiempo tanto a nivel personal como para la colaboración empresarial en proyectos interdepartamentales; facilidad para aprender a utilizar la plataforma.

2. Grammarly (La mejor para mejorar la redacción y la claridad en tiempo real)

vía Grammarly

Si las palabras forman parte de tu rutina diaria, Grammarly es la herramienta que no sabías que tu navegador necesitaba. Está diseñada para cualquiera que escriba en línea: profesionales del marketing que redactan publicaciones, estudiantes que trabajan en sus tareas o fundadores que envían actualizaciones a los inversores.

Grammarly funciona discretamente en segundo plano en Gmail, LinkedIn, Documentos de Google y casi cualquier campo de texto web. Esta extensión de Chrome con IA es conocida por ayudarte a escribir con elegancia y claridad, no solo corrigiendo la ortografía y la gramática, sino también orientándote en cuanto al tono y la claridad.

Lo que la diferencia de otras alternativas populares a Grammarly es su rapidez y su capacidad para adaptarse al contexto. No solo obtienes correcciones, sino también sugerencias que se ajustan a tu intención, lo que hace que cada frase sea más concisa y fácil de leer en tiempo real.

Las mejores funciones de Grammarly

Resalta los cambios de tono y las frases más utilizadas en textos largos

Reescribe frases completas al instante con sugerencias basadas en IA (premium)

Corrección automática de la gramática y la puntuación en todas las herramientas basadas en Chrome

Detecta el plagio en múltiples fuentes en línea

Accede a un panel centralizado con el historial de documentos y estadísticas de redacción

Limitaciones de Grammarly

Opciones de formato limitadas dentro de la extensión

Las herramientas avanzadas de tono requieren un plan de pago

Puede perder el contexto en textos técnicos complejos

Precios de Grammarly

Plan Free gratuito disponible

Premium : 30 $ al mes

Empresas: 25 $ al mes por persona

Valoraciones y reseñas de Grammarly

G2 : 4,7/5 (más de 11 500 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 7200 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Grammarly?

Lee esta reseña de Capterra sobre Grammarly Business:

Grammarly es una herramienta muy útil para tu entorno de trabajo, ya que es un corrector y un editor integrados, todo en uno. Lo utilicé principalmente para las cuentas de Chrome de los alumnos y les ayudó mucho a detectar sus errores y a aprender de ellos al mismo tiempo.

Grammarly es una herramienta muy útil para tu entorno de trabajo, ya que es un corrector y un editor integrados, todo en uno. Lo utilicé principalmente para las cuentas de Chrome de los alumnos y les ayudó mucho a detectar sus errores y a aprender de ellos al mismo tiempo.

3. Momentum (La mejor para la concentración y la navegación consciente)

a través de Momentum

Momentum es para aquellos que quieren que su navegador les inspire claridad, no caos. En lugar de abrumarte con pestañas y marcadores, reestructura suavemente tu espacio digital en un panel personal que pone tus objetivos diarios en primer plano.

Diseñada tanto para teletrabajadores como para creativos y estudiantes, Momentum es perfecta para mantener los pies en la tierra durante todo el día.

¿Su característica más destacada? La capacidad de sustituir la nueva pestaña de Chrome por un diseño relajante que combina una lista de tareas pendientes, citas inspiradoras y fotografías impresionantes. Sin distracciones: solo un pequeño empujón para mantenerte centrado en lo que importa.

Momentum convierte cada nueva pestaña en un punto de reinicio, lo que te ayuda a volver a tus metas en lugar de perderte entre las pestañas abiertas.

Las mejores funciones de Momentum

Sustituye tu pestaña nueva predeterminada por un panel minimalista y personalizable

Establece un objetivo diario para mantenerte alineado con tus metas personales o de trabajo

Realiza un seguimiento de tus tareas y recordatorios directamente desde la extensión

Personaliza los elementos visuales con temas, citas y saludos personalizados

Integra información meteorológica y marcadores para crear un entorno de trabajo a tu medida

Limitaciones de Momentum

Algunas funciones están restringidas al plan Plus

La versión gratuita no ofrece compatibilidad para sincronizar entre dispositivos.

No es adecuado para la gestión profunda de tareas

Precios de Momentum

Plan Free disponible

Plus : 3,33 $ al mes, facturado anualmente

Equipo: 5 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Momentum

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

4. Todoist (La mejor para una gestión de tareas sencilla pero potente)

vía Todoist

Cuando tu cerebro está haciendo malabarismos con diez cosas a la vez, Todoist entra en acción para poner orden en todo ello, sin complicaciones.

Perfecto para profesionales que necesitan una lista de tareas flexible pero centrada, Todoist te ayuda a registrar y organizar tareas desde cualquier lugar en línea. Ya sea que estés leyendo un artículo, revisando correos electrónicos o explorando archivos, la extensión de Chrome te permite convertir lo que ves en lo que necesitas hacer, rápidamente.

Su ventaja reside en la entrada de lenguaje natural. Solo tienes que escribir «Enviar informe el viernes #trabajo» y Todoist lo archiva exactamente donde debe estar: etiquetado, fechado y listo para usar.

Las mejores funciones de Todoist

Añade tareas al instante desde cualquier página web

Organiza las tareas en proyectos con etiquetas y prioridades

Usa lenguaje natural para ajustar fechas límite y recordatorios recurrentes

Realiza un seguimiento de tu progreso con las tendencias de productividad diarias y semanales

Colabora mediante el uso compartido de listas de tareas con tus compañeros de equipo

Limitaciones de Todoist

Sin control de tiempo integrado

El plan Free no incluye recordatorios ni filtros avanzados

La gestión de subtareas puede resultar complicada en listas largas

Precios de Todoist

Plan Free disponible

Pro : 2,50 $/usuario/mes

Business: 8 $ por usuario al mes

Valoraciones y reseñas de Todoist

G2 : 4,4/5 (más de 800 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 2500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Todoist?

Una reseña de G2 dice:

Incluso puedo modificar los plazos si son fijos. Podemos compartir fácilmente lo que tenemos pendiente, hablar del trabajo y ver cómo van las cosas al instante. Es fácil echar la vista atrás y ver lo que hicimos antes y cómo trabajó nuestro equipo.

Incluso puedo modificar los plazos si son fijos. Podemos compartir fácilmente lo que tenemos pendiente, hablar del trabajo y ver cómo van las cosas al instante. Es fácil echar la vista atrás y ver lo que hicimos antes y cómo trabajó nuestro equipo.

📖 Lee también: Plantillas gratuitas de Todoist para gestionar tareas

5. LastPass (la mejor opción para una gestión de contraseñas segura y sin complicaciones)

a través de LastPass

Iniciar sesión no debería ralentizarte, y con LastPass, nunca lo hace.

Diseñado para cualquiera que gestione docenas de cuentas a diario, este gestor de contraseñas almacena de forma segura tus credenciales y te conecta con un solo clic. Desde programadores de redes sociales hasta paneles de control de proyectos, recuerda los detalles para que tú no tengas que hacerlo.

Su mayor ventaja frente a muchas alternativas a LastPass es que solo tienes que recordar una contraseña maestra. Todo lo demás —datos de inicio de sesión, tarjetas de crédito, notas seguras— está cifrado, sincronizado y es accesible desde cualquier dispositivo.

Las mejores funciones de LastPass

Guarda y rellena automáticamente datos de inicio de sesión, tarjetas y notas con seguridad

Crea contraseñas seguras con un solo clic

Comparte credenciales de forma segura con los miembros de tu equipo

Accede a tu almacén desde un navegador, el escritorio o un dispositivo móvil

Utiliza la autenticación multifactorial para una mayor protección

Limitaciones de LastPass

El autocompletado a veces falla en algunos sitios web

La sincronización de Vault puede sufrir retrasos en contadas ocasiones

El plan Free está limitado a la versión de escritorio o móvil, no a ambas

Precios de LastPass

Gratis : 0 $ al mes

Premium : 3,00 $ al mes (facturación anual)

Familias : 4,00 $ al mes (facturación anual)

Teams : 4,25 $ por usuario al mes (facturación anual)

Business : 7,00 $/usuario/mes (facturación anual)

Business Max: 9,00 $/usuario/mes (facturación anual)

Valoraciones y reseñas de LastPass

G2 : 4,4/5 (más de 1700 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 2500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre LastPass?

Un usuario de Capterra compartió lo siguiente:

Si no fuera por LastPass, habría tenido que restablecer la contraseña en muchos sitios web confidenciales y críticos que utilizo a diario. Me ha ayudado a garantizar la seguridad de todas mis contraseñas de servicios de streaming, información bancaria y sitios web sin que se haya producido ningún tipo de filtración ni robo de datos.

Si no fuera por LastPass, habría tenido que restablecer la contraseña en muchos sitios web confidenciales y críticos que utilizo a diario. Me ha ayudado a garantizar la seguridad de todas mis contraseñas de servicios de streaming, información bancaria y sitios web sin que se haya producido ningún tipo de filtración ni robo de datos.

6. Loom (Ideal para la comunicación por vídeo rápida y asíncrona)

vía Loom

A veces, escribir las cosas lleva demasiado tiempo. Loom resuelve eso permitiéndote pulsar «grabar», explicar visualmente y seguir adelante, sin necesidad de reuniones.

Perfecto para la interacción con equipos remotos, demostraciones de productos o comentarios rápidos, Loom te ayuda a comunicarte con claridad a través de vídeos cortos. Ya sea que estés revisando una tarea, haciendo una demostración de una función o guiando a un compañero de equipo en una solución, la extensión de Loom para Chrome hace que grabar la pantalla sea muy sencillo.

¿Su mayor ventaja? La velocidad. Puedes grabar tu pantalla, tu voz y tu rostro al mismo tiempo y compartir el enlace al instante, sin renderización ni subidas. Es la favorita de quienes quieren dar una explicación una sola vez y evitar tener que repetir la conversación más adelante.

Las mejores funciones de Loom

Graba tu pantalla, tu cámara o ambas con un solo clic

Usa vídeos al instante con enlaces generados automáticamente

Añade marcas de tiempo, reacciones con emojis y comentarios para que el contexto sea más claro

Recorta, edita y añade llamadas a la acción con el editor de vídeo integrado

Añade transcripciones automáticamente con el asistente de IA

Intégralas con herramientas como Gmail, Slack y ClickUp

Limitaciones de Loom

La calidad del vídeo puede disminuir si la conexión a Internet es lenta

El plan Free tiene un límite de cinco minutos por vídeo

No se puede grabar sin conexión

Precios de Loom

Starter : Gratis, gratuito/a

Business : 15 $ por usuario al mes, facturado anualmente

Business + IA : 20 $ por usuario al mes, facturado anualmente

Enterprise: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Loom

G2 : 4,7/5 (más de 2000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 400 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Loom?

Un usuario de G2 comentó:

Loom es increíblemente fácil de usar, solo tienes que grabar y listo. Me encanta lo rápido que puedo crear un vídeo y hacer llegar la información a quienes la necesitan compartiendo un enlace al instante. La posibilidad de grabarme a mí mismo y a mi pantalla hace que explicar temas o guiar a la gente a través de una tarea sea mucho más fácil.

Loom es increíblemente fácil de usar, solo tienes que grabar y listo. Me encanta lo rápido que puedo crear un vídeo y hacer llegar la información a quienes la necesitan compartiendo un enlace al instante. La posibilidad de grabarme a mí mismo y a mi pantalla hace que explicar temas o guiar a la gente a través de una tarea sea mucho más fácil.

📖 Lee también: Las mejores alternativas y competidores de Loom

7. Ghostery (La mejor para bloquear anuncios y navegar de forma privada y sin distracciones)

vía Ghostery

Buscar información en línea es complicado cuando tu navegador parece más bien una valla publicitaria. Ghostery elimina el ruido para que puedas centrarte en la tarea, no en las ventanas emergentes.

Ideal para investigadores, escritores y profesionales preocupados por la privacidad, esta extensión bloquea los anuncios intrusivos y los rastreadores en tiempo real. No solo limpia tu pantalla, sino que acelera la carga de las páginas y protege tus datos al mismo tiempo.

Lo que destaca a Ghostery es su mapa de rastreadores en tiempo real. Mientras navegas, te muestra exactamente qué rastreadores están activos y te permite desactivarlos con precisión.

Las mejores funciones de Ghostery

Bloquea anuncios, rastreadores y scripts de análisis con un solo clic

Supervisa y gestiona los rastreadores a través de un mapa de rastreo en tiempo real

Mejora la velocidad de navegación reduciendo el tamaño excesivo de las páginas

Personaliza las preferencias de bloqueo por sitio o categoría de forma personalizada

Usa el Modo Fantasma para sesiones totalmente privadas

Limitaciones de Ghostery

Puede provocar problemas de diseño en sitios web con mucho código.

La interfaz puede resultar técnica para los usuarios ocasionales

Algunas funciones avanzadas requieren tiempo de configuración

Precios de Ghostery

Free

Niveles de colaboradores (donaciones mensuales opcionales): 1,99 $/mes, 4,99 $/mes, 11,99 $/mes (donaciones mensuales opcionales): 1,99 $/mes, 4,99 $/mes, 11,99 $/mes

1,99 $ al mes

4,99 $ al mes

11,99 $ al mes

1,99 $ al mes

4,99 $ al mes

11,99 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Ghostery

G2 : No hay reseñas disponibles

Capterra: No hay suficientes reseñas

8. OneTab (la mejor para ordenar al instante la sobrecarga de pestañas)

a través de OneTab

Cuando tienes 23 pestañas abiertas y tu mente está igual de aturdida, OneTab actúa como un botón de reinicio para tu navegador. Esta extensión está diseñada para personas que investigan, realizan múltiples tareas o cambian de contexto constantemente a lo largo del día.

Tanto si estás inmerso en el desarrollo, gestionando una campaña o trabajando con varias cuentas de clientes. OneTab agrupa todas tus pestañas abiertas en una única lista en la que puedes hacer clic, liberando memoria y eliminando el ruido visual.

¿Su mayor ventaja? La simplicidad. No hay ajustes complicados ni curva de aprendizaje: con un solo clic, el caos de tus pestañas se transforma en una lista organizada a la que puedes volver en cualquier momento.

Las mejores funciones de OneTab

Exporta tus grupos de pestañas a páginas web compartibles basadas en enlaces enlazados

Bloquea las pestañas importantes para evitar que se cierren accidentalmente

Recupera una sesión completa del navegador incluso después de un fallo

Arrastra y reordena las pestañas guardadas para organizarlas mejor

Utiliza OneTab como un gestor de sesiones ligero para todos tus flujos de trabajo

Limitaciones de OneTab

Sin sincronización en la nube: las pestañas guardadas se almacenan localmente en tu navegador

Las opciones de organización de pestañas son limitadas

No clasifica automáticamente por tema o dominio

Precios de OneTab

Free

Valoraciones y reseñas de OneTab

G2 : No hay reseñas disponibles

Capterra: No hay reseñas disponibles

9. Noisli (La mejor para mejorar la concentración con paisajes sonoros de fondo)

vía Noisli

A veces el silencio distrae, y la música es demasiado. Ahí es donde Noisli encuentra su punto ideal.

Diseñada para teletrabajadores, escritores y pensadores reflexivos, Noisli te ayuda a mantener el flujo de trabajo mediante la superposición de sonidos ambientales como la lluvia, el viento, el murmullo de una cafetería y el ruido blanco. Es ideal cuando necesitas ahogar el ruido doméstico, el bullicio de la oficina o simplemente tu propio desorden mental.

Con Noisli, puedes crear mezclas de sonido personalizadas que se adapten a tu estilo de concentración. Tanto si buscas un ambiente tranquilo y meditativo como uno energizante y rítmico, Noisli hace que tu entorno te ayude en tu trabajo.

Las mejores funciones de Noisli

Combina diferentes sonidos de fondo para adaptarlos a tu estado de ánimo o a la tarea que estés realizando

Guarda tus combinaciones de sonido favoritas para acceder a ellas rápidamente más tarde

Usa un cronómetro integrado para sesiones de concentración o bloques de trabajo Pomodoro

Escribe sin distracciones en un editor de texto minimalista

Sincroniza el audio ambiental entre el navegador y el móvil

Limitaciones de Noisli

El plan Free incluye solo un conjunto limitado de sonidos

No hay acceso sin conexión a menos que utilices la aplicación de escritorio

La extensión de Chrome debe estar activa en la pestaña para que siga funcionando

Precios de Noisli

Básico : Gratis

Pro : 12 $ al mes

Empresas: 14 $ al mes por usuario (mínimo 2 usuarios)

Valoraciones y reseñas de Noisli

G2 : No hay reseñas disponibles

Capterra: No hay reseñas disponibles

💡 Consejo de experto: No te limites a añadir extensiones: optimízalas. Si tu navegador está sobrecargado con herramientas que se solapan o que rara vez utilizas, es hora de consolidarlas. Empieza por identificar las funciones duplicadas (como múltiples aplicaciones de tareas pendientes o gestores de pestañas) y quédate solo con lo que realmente mejora tu flujo de trabajo. Una configuración del navegador más sencilla significa menos distracciones, un rendimiento más rápido y menos saturación mental. Céntrate en la calidad por encima de la cantidad, y deja que tu entorno de trabajo de Chrome haga más con menos.

10. Clockify (La mejor para un control preciso del tiempo en tareas y equipos)

vía Clockify

Cuando tu lista de tareas pendientes está repleta y las horas se confunden, Clockify devuelve la estructura a tu jornada laboral.

Clockify es ideal para autónomos, agencias y equipos remotos que facturan por horas o quieren tener visibilidad sobre cómo se emplea el tiempo. Con su extensión de Chrome, puedes realizar el seguimiento del tiempo desde cualquier sitio web —incluidas herramientas como ClickUp, Asana, Trello y Gmail— sin cambiar de pestaña.

Lo que distingue a Clockify es lo fácil que se integra en tus herramientas diarias. Con un solo clic se inicia un cronómetro justo donde estás trabajando, para que nunca vuelvas a perder ni un segundo facturable ni subestimes una tarea.

Las mejores funciones de Clockify

Inicia y detén cronómetros directamente desde sitios web como ClickUp o Trello

Etiqueta las entradas por cliente, proyecto o tarea para la elaboración de informes claros

Analiza tus patrones de productividad con paneles detallados

Genera informes de tiempo personalizados para facturas o nóminas

Sincroniza datos entre el navegador, el escritorio y las aplicaciones móviles

Limitaciones de Clockify

El seguimiento sin conexión no está disponible en la extensión de Chrome

Sigue siendo necesario realizar las entradas manualmente para los registros de tiempo no registrados

Funciones avanzadas limitadas en el plan Free

Precios de Clockify

Básico: 4,99 $ al mes por usuario

Estándar : 6,99 $ al mes por usuario

Pro : 9,99 $ al mes por usuario

Enterprise: 14,99 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Clockify

G2 : 4,5/5 (más de 150 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 600 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Clockify?

Un usuario de Clockify en G2 opinó:

Lo mejor de Clockify es su facilidad de uso y su sencilla implementación, lo que hace que empezar a utilizarlo sea muy fácil. Lo uso con frecuencia, y su gama de funciones, como la elaboración de informes detallados y la gestión de proyectos, me ayuda a mantenerme organizado; además, la perfecta integración con otras herramientas mejora significativamente mi flujo de trabajo. En general, Clockify ha mejorado enormemente mi productividad. Por último, el soporte al cliente es excelente.

Lo mejor de Clockify es su facilidad de uso y su sencilla implementación, lo que hace que empezar a utilizarlo sea muy fácil. Lo uso con frecuencia, y su intervalo de funciones, como la elaboración de informes detallados y la gestión de proyectos, me ayuda a mantenerme organizado; además, la perfecta integración con otras herramientas mejora significativamente mi flujo de trabajo. En general, Clockify ha mejorado enormemente mi productividad. Por último, el soporte al cliente es excelente.

📖 Lee también: Las mejores integraciones de Clockify para el control de tiempo

11. Forest (Ideal para mejorar la concentración mediante bloques de tiempo de atención plena)

vía Forest

Las distracciones están por todas partes, pero ¿y si tu concentración pudiera convertirse en algo real?

Forest toma la técnica Pomodoro y le da un giro: cada vez que te mantienes concentrado, crece un árbol en tu pantalla. Si sales de la app para desplazarte o cambiar de pestaña, tu árbol se marchita. Es un pequeño pero poderoso incentivo para mantenerte presente.

Esta extensión es perfecta para estudiantes, escritores y personas que trabajan en profundidad y que luchan contra las tentaciones digitales. Más allá de los cronómetros, Forest te ayuda a replantearte la concentración como un hábito, algo que se cultiva con el tiempo.

Su combinación única de mindfulness y motivación la ha convertido en la favorita de quienes buscan menos recordatorios y más resultados.

Las mejores funciones de Forest

Planta árboles virtuales para mantener la concentración en sesiones de trabajo cronometradas

Realiza un seguimiento de las tendencias de productividad a lo largo del tiempo con estadísticas diarias y semanales

Personaliza la duración de las sesiones según tu estilo de trabajo

Gana monedas virtuales para apoyar la plantación de árboles en el mundo real

Sincroniza el progreso entre la extensión del navegador y la aplicación móvil

Limitaciones de Forest

No hay lista de sitios web permitidos: debes realizar una confirmación plena durante las sesiones

Las sesiones de concentración no se pueden pausar en la versión gratuita

Análisis limitados en el plan Free

Precios de Forest

Aplicación para iOS : 3,99 $, compra única

Aplicación para Android : Gratis con compras dentro de la aplicación; actualización a la versión Pro disponible por 1,99 $.

Extensión de Chrome: Gratuita

Valoraciones y reseñas de Forest

G2 : No hay reseñas disponibles

Capterra: 4,6/5 (más de 600 opiniones)

📖 Lee también: Las mejores aplicaciones para adultos con TDAH

12. Scribe (la mejor para convertir flujos de trabajo en guías paso a paso de forma automática)

vía Scribe

La repetición mata la productividad, pero documentar los procesos no tiene por qué hacerlo.

Scribe está diseñado para cualquiera que forme equipos, incorpore a clientes o comparta flujos de trabajo con instrucciones. En lugar de escribir las instrucciones a mano, solo tienes que activar la extensión, seguir el proceso una vez y Scribe capturará cada paso —clics del ratón, entradas de texto, capturas de pantalla en Chrome— y lo convertirá en una guía detallada en cuestión de segundos.

Supone un enorme ahorro de tiempo para los administradores de TI, los equipos de producto, el soporte al cliente y cualquiera que esté cansado de repetirse en Slack o Zoom.

Las mejores funciones de Scribe

Oculta los datos confidenciales de las guías paso a paso antes del uso compartido

Exporta guías a PDF o HTML para la documentación de formación

Añade tu marca personalizada a las guías para su uso con los clientes

Realiza un seguimiento de quién ha visto o accedido a una guía

Organiza todos tus documentos de trabajo en carpetas de equipo para poder recuperarlos fácilmente

Limitaciones de Scribe

Requiere un flujo de trabajo estable para evitar pasos innecesarios

Herramientas de edición limitadas en el plan Free

Captura solo en el navegador (las acciones en el escritorio requieren el plan Pro)

Precios de Scribe

Básico: Gratis, gratuito/a

Pro Personal : 29 $ al mes por usuario

Pro Team : 15 $ al mes por usuario (mínimo 5 usuarios)

Enterprise: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Scribe

G2 : 4,8/5 (más de 400 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 20 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Scribe?

Un usuario de G2 lo valora así:

Scribe ha supuesto un auténtico cambio revolucionario para nuestro equipo. Ha hecho que elaborar POE sea rápido y fácil, lo que nos ha ayudado a ahorrar muchísimo tiempo. La forma en que captura automáticamente los procesos paso a paso nos ha ayudado mucho a estandarizar nuestra forma de trabajar y a mantener la coherencia en todos los ámbitos. Sin duda, lo recomendaría a cualquier equipo interesado en trabajar de forma más inteligente.

Scribe ha supuesto un auténtico cambio revolucionario para nuestro equipo. Ha hecho que elaborar POE sea rápido y fácil, lo que nos ha ayudado a ahorrar muchísimo tiempo. La forma en que captura automáticamente los procesos paso a paso nos ha ayudado mucho a estandarizar nuestra forma de trabajar y a mantener la coherencia en todos los ámbitos. Sin duda, lo recomendaría a cualquier equipo interesado en trabajar de forma más inteligente.

📖 Lee también: Las mejores alternativas y competidores de Scribe

13. Instapaper (Ideal para crear listas de lectura limpias y sin distracciones)

vía Instapaper

Algunas herramientas te ayudan a guardar contenido; Instapaper te ayuda a disfrutarlo. Con un solo clic, elimina el ruido digital —sin anuncios, sin ventanas emergentes— y te ofrece solo texto limpio y legible en un formato que tu cerebro te agradecerá.

Diseñado para pensadores, investigadores y mentes curiosas, Instapaper convierte tu navegador Chrome en una tranquila bandeja de entrada de contenidos.

La verdadera fortaleza de Instapaper reside en su vista de lectura enfocada. A diferencia de otras herramientas para leer más tarde, elimina el desorden y conserva solo la idea central, lo que le da a tu mente el espacio necesario para absorberla en profundidad.

Tanto si guardas un blog de 5 minutos como un artículo de investigación de 5000 palabras, la interfaz sigue siendo siempre minimalista y elegante. Además, la sincronización entre la web, el móvil e incluso el Kindle te permite acceder a tu contenido guardado desde cualquier lugar.

Si el trabajo profundo y el aprendizaje intencional forman parte de tus metas de productividad, esta extensión merece un lugar en tu barra de pestañas.

Las mejores funciones de Instapaper

Clip al instante artículos, entradas de blog y vídeos de cualquier página web

Resalta texto y añade anotaciones sin salir del modo de lectura

Usa carpetas para estructurar y clasificar el contenido que guardes

Activa el modo de lectura rápida para retener más información en menos tiempo

Exporta artículos a Kindle para leerlos cómodamente sin conexión

Limitaciones de Instapaper

Sin carpetas compartidas ni herramientas de colaboración

Requiere sincronizar manualmente antes de usarlas sin conexión

Compatibilidad limitada con el formato de artículos con gran cantidad de contenido multimedia

Precios de Instapaper

Free

Premium: 5,99 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Instapaper

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

14. Diccionario de Google (Ideal para consultar definiciones rápidas sin interrumpir el flujo de trabajo)

vía Google

Parar para buscar una palabra en Google rompe tu ritmo cuando estás escribiendo, investigando o simplemente sumergido en un libro. Google Dictionary soluciona eso al instante.

Ideal para escritores, estudiantes y usuarios multilingües, esta extensión te permite hacer doble clic en cualquier palabra de una página web para ver una definición emergente. Sin pestañas, sin desvíos, solo claridad al instante.

Su mayor ventaja es lo invisible que resulta, hasta que lo necesitas. Tanto si estás leyendo contenido técnico como si estás repitiendo un segundo idioma, facilita la comprensión.

Las mejores funciones del Diccionario de Google

Consulta definiciones en vista al instante haciendo doble clic en cualquier palabra

Guarda nuevas palabras en una lista de vocabulario personalizada

Escucha la pronunciación gracias al sintetizador de voz integrado

Traduce palabras en idiomas extranjeros mediante la detección de idiomas

Accede a definiciones completas y ejemplos de uso desde la barra de herramientas

Limitaciones del Diccionario de Google

Compatibilidad limitada con jerga, expresiones idiomáticas o terminología especializada

No se sincroniza el vocabulario guardado entre dispositivos

No se integra con archivos PDF ni con aplicaciones que no sean del navegador

Precios de Google Dictionary

Free

Valoraciones y reseñas de Google Dictionary

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

15. Speechify (la mejor para convertir texto en audio con un sonido natural)

a través de Speechify

Leer no siempre es la forma más eficaz de consumir contenido, sobre todo cuando tus ojos necesitan un descanso. Ahí es donde entra en juego Speechify.

Speechify convierte cualquier texto en pantalla en voz con un sonido natural. Ya sea que estés revisando notas, leyendo artículos o echando un vistazo a documentos, ahora puedes escucharlos, a una velocidad de hasta 4 veces mayor.

Te sorprenderá lo humano que suena. Con voces de alta calidad y un ritmo ajustable, Speechify te hace sentir como si te estuviera leyendo una persona real, no un robot.

Las mejores funciones de Speechify

Convierte cualquier página web o documento en audio

Elige entre múltiples voces y acentos de alta calidad

Ajusta la velocidad de reproducción hasta 4 veces más rápida para un consumo más ágil

Resalta y sigue visualmente el texto a medida que se reproduce

Guarda y escucha en Chrome, iOS y Android

Limitaciones de Speechify

El plan Free tiene un límite en el acceso a las opciones de voz premium

Puede leer mal el texto en diseños complejos o bloques de código

Requiere iniciar sesión para sincronizar entre dispositivos

Precios de Speechify

Free

Premium: 29 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Speechify

G2 : No hay reseñas disponibles

Capterra: No hay suficientes reseñas

16. Google Keep (La mejor para tomar notas de forma rápida y flexible en tu navegador)

a través de Google Keep

Las grandes ideas no esperan al momento perfecto, y Google Keep está diseñado para capturarlas en el instante en que surgen.

Esta extensión es ideal para profesionales ocupados que necesitan una forma rápida y sencilla de anotar ideas, enlaces o recordatorios. Ya sea que guardes un fragmento de investigación, anotes una tarea o captures una cita, Keep mantiene tus notas accesibles y organizadas en todos tus dispositivos.

¿Su mayor ventaja? La simplicidad combinada con la sincronización. Las notas guardadas a través de la extensión de Chrome aparecen al instante en tu teléfono, tableta o barra lateral de Gmail, sin ningún esfuerzo.

Las mejores funciones de Google Keep

Guarda notas, listas o enlaces directamente desde cualquier página web

Rótulo y clasifica tus notas por colores para organizarlas fácilmente

Fija notas importantes para acceder a ellas rápidamente

Accede a tus notas desde Chrome, Gmail y las aplicaciones móviles

Colabora mediante el uso compartido de notas con otras personas en tiempo real

Limitaciones de Google Keep

No hay compatibilidad con formatos avanzados como negrita o cursiva

Estructura de carpetas limitada más allá de los rótulos

No es ideal para textos largos o documentos complejos

Precios de Google Keep

Free

Valoraciones y reseñas de Google Keep

G2 (Google Workspace) : 4,6/5 (más de 42 000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 200 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Google Keep?

Un usuario de Capterra comenta:

Google Keep es la forma más económica de registrar actividades y crear listas de tareas. Puedo realizar el seguimiento del progreso marcando las casillas. Para la edición, también puedo cambiar los fondos. El inicio de sesión en varios dispositivos es muy fluido; puedo usar mi teléfono Pixel y mi PC juntos o por separado, pero el resultado de la sincronización en tiempo real sigue siendo el mismo.

Google Keep es la forma más económica de registrar actividades y crear listas de tareas. Puedo seguir el progreso marcando las casillas. Para la edición, también puedo cambiar los fondos. El inicio de sesión en varios dispositivos es muy fluido; puedo usar mi teléfono Pixel y mi PC juntos o por separado, pero el resultado de la sincronización en tiempo real sigue siendo el mismo.

📖 Lee también: Las mejores alternativas y competidores de Google Keep

17. Win the Day (Ideal para desarrollar la concentración diaria y hábitos a largo plazo)

vía Win the Day

Las grandes metas no se logran en un día, pero sí se logran día a día. Win the Day te ayuda a mantener esa perspectiva en primer plano cada vez que abres una nueva pestaña.

Esta extensión de Chrome es perfecta para cualquiera que quiera mantener la constancia sin tener que lidiar con aplicaciones adicionales. Sustituye tu nueva pestaña por un panel sencillo que incluye una meta diaria principal, un registro de hábitos y indicaciones motivadoras: todo lo que necesitas para reforzar esos pequeños logros que, al final, suman.

Lo que lo hace tan potente es su enfoque en una sola cosa. Sin distracciones, sin prioridades que compitan entre sí: solo un único objetivo que te mantiene centrado.

Las mejores funciones de Win the Day

Establece y visualiza tu meta principal del día cada vez que abras una nueva pestaña

Realiza un seguimiento de hasta tres hábitos diarios con barras de progreso visuales

Divide las metas grandes en hitos más pequeños

Usa el modo de concentración integrado para trabajar sin distracciones

Recibe pequeños recordatorios motivadores para mantenerte en el buen camino de seguimiento

Limitaciones de Win the Day

No se sincroniza entre dispositivos

Espacios limitados para hábitos en la versión gratuita

No está diseñado para la planificación a nivel de tareas

Precios de Win the Day

Free

Valoraciones y reseñas de Win the Day

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

18. StayFocusd (La mejor para bloquear las distracciones digitales y mantenerte centrado en la tarea)

a través de StayFocusd

A veces, lo que más merma la productividad no es tu lista de tareas pendientes, sino esa pestaña que no deberías haber abierto.

StayFocusd es perfecta para teletrabajadores, estudiantes y autónomos que quieren recuperar la concentración sin depender únicamente de la fuerza de voluntad. Esta extensión te permite establecer límites de tiempo diarios para sitios web que distraen: una vez que se agotan los minutos asignados, el acceso queda bloqueado durante el resto del día.

Su función más impactante es la «Opción Nuclear», que bloquea completamente los sitios web especificados. Sin escapatorias, sin segundas oportunidades: solo tiempo de trabajo puro e ininterrumpido.

Las mejores funciones de StayFocusd

Establece límites de tiempo diarios para los sitios web que te distraen

Bloquea páginas completas, rutas específicas o contenido dentro de una página

Activa la Opción Nuclear para bloquear las distracciones por completo

Personaliza tus horas activas para adaptarlas a tu horario

Utiliza el modo desafío para que cambiar los ajustes resulte deliberadamente difícil

Limitaciones de StayFocusd

Los bloqueos solo funcionan en Chrome

Se puede evitar con el modo incógnito si no está desactivado

Sin análisis ni informes de productividad

Precios de StayFocusd

Free

Valoraciones y reseñas de StayFocusd

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

19. Publer (La mejor para programar y gestionar publicaciones en redes sociales)

vía Publer

Publicar con regularidad es el secreto para aumentar tu presencia online, pero gestionar varias plataformas puede convertirse en un trabajo a tiempo completo. Ahí es donde Publer entra en acción.

Ideal para profesionales del marketing, creadores y pequeñas empresas, Publer te ayuda a redactar, programar y gestionar publicaciones en redes sociales desde un panel de control central. Con la extensión de Chrome, puedes capturar contenido de cualquier sitio web y añadirlo al instante a la cola para Instagram, LinkedIn, X (Twitter), Facebook y más.

Su principal ventaja es su flexibilidad. Puedes diseñar publicaciones con elementos visuales personalizados, establecer intervalos de publicación e incluso utilizar la IA para generar pies de foto, todo ello sin tener que abrir una docena de pestañas.

Las mejores funciones de Publer

Comparte contenido de cualquier página web en varias plataformas con un solo clic

Programa publicaciones de forma masiva en todas tus cuentas sociales

Usa la IA integrada para generar pies de foto y hashtags

Accede a un calendario visual para planear campañas con antelación

Realiza un seguimiento de la interacción con las herramientas de análisis integradas

Limitaciones de Publer

Funciones limitadas en el plan Free

No ofrece compatibilidad para la programación directa de historias de Instagram

Puede resultar abrumador para los principiantes

Precios de Publer

Free

Professional : Desde 5 $ al mes

Business : Desde 10 $ al mes

Enterprise: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Publer

G2 : 4,7/5 (más de 300 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 700 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Publer?

Una reseña de Capterra dice :

La duración de la programación de publicaciones me permite planificar el contenido para 2-3 meses. Todas las publicaciones se colocan automáticamente en lugares estándar del texto, lo que me permite centrarme únicamente en el texto, y también es muy bueno que la posibilidad de realizar un uso compartido programado en múltiples redes sociales sea completamente automática, sin notificaciones.

La duración de la programación de publicaciones me permite planificar el contenido para 2-3 meses. Todas las publicaciones se colocan automáticamente en lugares estándar del texto, lo que me permite centrarme únicamente en el texto, y también es muy bueno que la posibilidad de realizar un uso compartido programado en múltiples redes sociales sea completamente automática, sin notificaciones.

20. Shareaholic (La mejor para el uso compartido y el seguimiento del contenido en múltiples plataformas)

vía Shareaholic

Crear contenido de calidad es solo la mitad del trabajo; conseguir que se vea es la otra mitad. Shareaholic te ayuda a salvar esa brecha sin esfuerzo.

Perfecta para blogueros, especialistas en marketing de contenidos y editores, esta extensión de Chrome te permite compartir cualquier página web en docenas de plataformas sociales en cuestión de segundos. Ya sea que estés promocionando un artículo, recopilando información o impulsando la página de un nuevo producto, Shareaholic hace que la distribución sea pan comido.

Las funciones integradas de análisis y seguimiento de enlaces te muestran el rendimiento de tu contenido una vez que es utilizado de manera compartida, para que no publiques sin pensar.

Las mejores funciones de Shareaholic

Usa páginas web en varias plataformas con un solo clic

Acorta las URL con el seguimiento de enlaces integrado

Supervisa la interacción con análisis en tiempo real

Personaliza los botones para compartir en redes sociales y su ubicación

Intégralas con Google Analytics para obtener información más detallada

Limitaciones de Shareaholic

Personalización limitada en la versión gratuita

Algunas funciones de análisis requieren una configuración manual

No es ideal para equipos o entornos multiusuario

Precios de Shareaholic

Free Forever

Professional : 10 $ al mes

Equipo : 39 $ al mes

Enterprise: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Shareaholic

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

21. Evernote Web Clipper (ideal para guardar y organizar contenido de investigación)

vía Evernote

Cuando recopilas información de artículos, archivos PDF y sitios de investigación, las notas dispersas pueden frenar tu impulso. Evernote Web Clipper soluciona eso con un potente botón de guardar.

Esta extensión de Chrome te permite guardar páginas completas, artículos simplificados o secciones específicas, y luego organizarlos directamente en libretas de Evernote. Es perfecta para crear colecciones seleccionadas, recursos de estudio o referencias de proyectos sin tener que hacer malabarismos con las pestañas ni copiar y pegar.

Con esta extensión, puedes capturar no solo el contenido, sino también el contexto, con las URL de origen, los fragmentos destacados y las notas personales.

Las mejores funciones de Evernote Web Clipper

Guarda artículos completos, páginas simplificadas, marcadores o capturas de pantalla

Guarda directamente en cuadernos específicos con etiquetas y anotaciones

Resalta el texto clave y añade comentarios mientras guardas el contenido

Sincroniza el contenido guardado entre las aplicaciones de Evernote para móvil y de escritorio

Usa los atajos de teclado de Chrome para copiar contenido más rápido

Limitaciones de Evernote Web Clipper

Requiere iniciar sesión en Evernote para guardar clips

Algunos sitios con diseños complejos se recortan de forma poco natural

Formatos limitados en las notas recortadas

Precios de Evernote Web Clipper

Free

Personal : 14,99 $ al mes

Professional : 17,99 $ al mes

Enterprise: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Evernote Web Clipper

G2 : 4,4/5 (más de 2000 opiniones)

Capterra (Evernote Teams): 4,4/5 (más de 8000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Evernote Web Clipper?

Una reseña de G2 dice:

Me gusta mucho cómo Evernote ha combinado las funciones más útiles en un diseño intuitivo. La opción de escritura a mano es increíblemente útil para personas que quizá no estén familiarizadas con ciertos símbolos y sistemas de escritura extranjeros. También se incluye una función para fotografiar documentos automáticamente, a la que se puede acceder simplemente sosteniendo el papel frente a una cámara. Al utilizar Web Clipper, los usuarios pueden volver rápida y fácilmente a cualquier parte de sus sitios web favoritos sin tener que rebuscar entre páginas de marcadores.

Me gusta mucho cómo Evernote ha combinado las funciones más útiles en un diseño intuitivo. La opción de escritura a mano es increíblemente útil para personas que quizá no estén familiarizadas con ciertos símbolos y sistemas de escritura extranjeros. También se incluye una función para fotografiar documentos automáticamente, a la que se puede acceder simplemente sosteniendo el papel frente a una cámara. Al utilizar Web Clipper, los usuarios pueden volver rápida y fácilmente a cualquier parte de sus sitios web favoritos sin tener que rebuscar entre páginas de marcadores.

💡 Consejo profesional: ¿Te cuesta retener lo que lees o ves? Prueba a adoptar un método estructurado para tomar notas, como el sistema Cornell o Zettelkasten, para que tus notas digitales sean más efectivas. En lugar de acumular información, organízala por ideas clave, resúmenes y puntos de acción. Combínalo con herramientas como ClickUp Docs, Google Keep o Evernote para capturar rápidamente ideas mientras navegas. El método adecuado ayuda a convertir notas dispersas en conocimiento reutilizable. ¿No sabes si elegir las extensiones de Chrome de Evernote o las de OneNote? Hemos comparado OneNote y Evernote por ti.

22. Click&Clean (La mejor para una limpieza rápida del navegador con un solo clic)

Un navegador Chrome abarrotado no solo es molesto, sino que te ralentiza y pone en riesgo tu privacidad. La app web Click&Clean elimina el polvo digital de un solo golpe.

Ideal para profesionales que trabajan en línea todo el día, este complemento de Chrome te ayuda a borrar la caché, las cookies, el historial de descargas y mucho más, sin tener que rebuscar en los ajustes de Chrome.

Resulta especialmente útil tras sesiones de trabajo delicadas, con uso compartido de dispositivos o tras largas maratones de investigación.

Lo que distingue a la extensión de Google Chrome de otras aplicaciones es lo completa y sencilla que resulta. Con solo un clic, tu entorno de trabajo digital se actualiza y queda seguro.

Las mejores funciones de Click&Clean

Borra el historial de navegación, la caché, las cookies y los registros de descargas

Limpia automáticamente los datos del navegador al cerrar Chrome

Elimina archivos temporales y espacio de almacenamiento no utilizado para liberar espacio

Analiza tu navegador en busca de malware y cookies de seguimiento

Accede a herramientas y ajustes de privacidad desde un panel de control centralizado

Limitaciones de Click&Clean

La interfaz parece anticuada en comparación con las extensiones modernas

No hay función de programación para limpiezas automáticas

Debe utilizarse con precaución: los borrados accidentales no se pueden deshacer

Precios de Click&Clean

Free

Valoraciones y reseñas de Click&Clean

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

23. Hunter (La mejor para encontrar y verificar direcciones de correo electrónico profesionales)

vía Hunter

Encontrar el correo electrónico correcto no debería llevarte horas cuando creas listas de contactos o revisas tus contactos. Hunter se asegura de que así sea.

Esta extensión de Chrome está diseñada para equipos de ventas, reclutadores, profesionales de relaciones públicas y especialistas en marketing que necesitan correos electrónicos empresariales verificados rápidamente. Cuando visitas el sitio web de una empresa, Hunter muestra las direcciones de correo electrónico disponibles vinculadas a ese dominio, junto con los títulos, las fuentes y las puntuaciones de fiabilidad.

Su verdadero poder reside en la validación. No solo recibes un correo electrónico, sino uno que tiene más probabilidades de llegar a su destino y no rebotar.

Las mejores funciones de Hunter

Encuentra direcciones de correo electrónico verificadas en cualquier sitio web de empresa

Consulta los títulos de los puestos de trabajo y la información de los departamentos junto con los datos de contacto

Guarda los clientes potenciales directamente en una lista o expórtalos a CSV

Comprueba la capacidad de entrega con la verificación de correo electrónico integrada

Intégralas con herramientas como Salesforce, HubSpot y Zapier

Limitaciones de Hunter

Búsquedas mensuales con límite en el plan Free

No todos los dominios devuelven resultados de correo electrónico útiles

La extensión no permite el escaneo masivo de dominios

Precios de Hunter

Plan Free disponible

Starter : 49 $ al mes

Growth : 149 $ al mes

Scale : 299 $ al mes

Enterprise: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Hunter

G2 : 4,4/5 (más de 550 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 600 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Hunter?

Una reseña de Capterra dice:

Como empresario ocupado que no tiene tiempo para investigar sobre plataformas de correo electrónico en frío ni siquiera para aprender cómo funcionan, la plataforma de Hunter hizo que toda la experiencia fuera muy fácil de entender y usar. No solo puedo llevar a cabo mis campañas de captación, sino que también siento que estoy aprendiendo cómo funcionan las ventas B2B.

Como empresario ocupado que no tiene tiempo para investigar sobre plataformas de correo electrónico en frío ni siquiera para aprender cómo funcionan, la plataforma de Hunter hizo que toda la experiencia fuera muy fácil de entender y usar. No solo puedo llevar a cabo mis campañas de captación, sino que también siento que estoy aprendiendo cómo funcionan las ventas B2B.

📖 Lee también: Cómo utilizar la IA para la generación de clientes potenciales

👀 ¿Sabías que: El modo incógnito no te oculta realmente de los sitios web ni de las redes. Aunque el modo incógnito evita que Chrome guarde tu historial de navegación, cookies o datos de sitios web en tu dispositivo, no hace que tu actividad en línea sea invisible. Si inicias sesión en un sitio web, ese sitio sigue sabiendo que eres tú, incluso en modo incógnito. Tu proveedor de Internet, tu empresa o tu centro educativo también pueden supervisar los sitios que visitas. Es útil para proteger tu privacidad local, como cuando compras un regalo en un ordenador con uso compartido, pero no bloquea los anuncios ni impide el seguimiento por parte de los propios sitios web. El modo incógnito te hace privado frente a otras personas que utilicen tu dispositivo, pero no frente a Internet.

24. Keyword Surfer (Ideal para realizar búsquedas rápidas de SEO en la propia página mientras navegas)

a través de Keyword Surfer

Si trabajas en el sector del contenido, el timing y la intención de búsqueda son todo. Keyword Surfer te ofrece información de SEO en tiempo real directamente desde Google, sin necesidad de cambiar de herramienta.

Ideal para especialistas en SEO, profesionales del marketing de contenido y escritores autónomos, esta extensión muestra el volumen de palabras clave, términos relacionados y datos a nivel de dominio directamente en la página de resultados de búsqueda. Sin paneles ni hojas de cálculo: solo contexto instantáneo y útil mientras navegas.

Puedes evaluar el potencial de una palabra clave, detectar lagunas de contenido y empezar a planear, todo ello antes de hacer clic en un solo enlace.

Las mejores funciones de Keyword Surfer

Consulta el volumen de búsqueda y los datos de CPC junto a cada consulta de Google

Descubre ideas de palabras clave basadas en el contexto actual de los resultados de búsqueda

Consulta el tráfico estimado de cada dominio en los resultados de búsqueda

Analiza el recuento de palabras y el uso de palabras clave de las páginas mejor posicionadas

Exporta listas de palabras clave e información con un solo clic

Limitaciones de Keyword Surfer

Los datos pueden variar ligeramente con respecto a herramientas como Ahrefs o SEMrush

Personalización limitada de las métricas de palabras clave

Solo funciona en las páginas de búsqueda de Google

Precios de Keyword Surfer

Essential : 99 $ al mes

Scale : 219 $ al mes

Enterprise: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Keyword Surfer

G2 : 4,8/5 (más de 500 opiniones)

Capterra: 4,9/5 (más de 400 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Keyword Surfer?

Una reseña de Capterra dice:

Tengo opiniones encontradas sobre Surfer. Aunque es buena para el análisis de SERP, la inclusión de PNL en el contenido y la planificación de clústeres, no sirve de nada a la hora de escribir sobre temas con poca competencia. IA Humanizer es simplemente una pérdida de tiempo. No aporta nada al contenido. En resumen, es una buena herramienta de SEO, pero no puedes confiar plenamente en ella para todos los tipos de contenido.

Tengo opiniones encontradas sobre Surfer. Aunque es buena para el análisis de SERP, la inclusión de PNL en el contenido y la planificación de clústeres, no sirve de nada a la hora de escribir sobre temas con poca competencia. AI Humanizer es simplemente una pérdida de tiempo. No aporta nada al contenido. En resumen, es una buena herramienta de SEO, pero no puedes confiar plenamente en ella para todos los tipos de contenido.

👀 ¿Sabías que: Chrome tiene una función poco conocida llamada «búsqueda en el sitio». Escribe el dominio de un sitio en la barra de direcciones, pulsa Tab y Chrome te permitirá buscar directamente dentro de ese sitio. Por ejemplo, si escribes «amazon.com [Tab] auriculares», buscarás auriculares en Amazon sin tener que cargar primero la página de inicio. Es una mejora de productividad oculta integrada directamente en el navegador.

25. MozBar (La mejor para métricas rápidas de SEO y análisis de la competencia)

a través de MozBar

Cuando analizas los resultados de búsqueda, cada clic debe contar. MozBar te ofrece métricas clave de SEO en tu navegador para que puedas tomar decisiones más inteligentes sin tener que abrir otra pestaña.

Perfecta para expertos en SEO, especialistas en marketing digital y estrategas de contenido, MozBar añade información instantánea como la autoridad de dominio, la autoridad de página y datos de backlinks directamente en la SERP. Ya sea para realizar análisis de la competencia o evaluar oportunidades de enlaces, te proporciona el contexto necesario para actuar con rapidez.

Lo que la distingue es su capacidad para resaltar los atributos de los enlaces —follow, nofollow, internos o externos— mientras navegas por cualquier página. Obtienes una visión completa del SEO en tiempo real.

Las mejores funciones de MozBar

Muestra la autoridad del dominio y de la página directamente en los resultados de Google

Resalta los tipos de enlaces en cualquier página para evaluar la calidad de los backlinks

Visualiza elementos de la página como el título, la meta descripción y los encabezados

Exporta análisis SERP para realizar auditorías más exhaustivas

Compara al instante los perfiles de enlaces entre páginas de la competencia

Limitaciones de MozBar

Las funciones avanzadas requieren una suscripción a Moz Pro

Ralentiza ligeramente la carga de las páginas en sitios web con mucho contenido

Las métricas son específicas de Moz, no están sincronizadas con Google ni con Ahrefs

Precios de MozBar

Plan Free disponible

Local: Desde 16 $ al mes

Pro: Desde 49 $ al mes

STAT: Desde 720 $ al mes

Valoraciones y reseñas de MozBar

G2 : 4,3/5 (más de 500 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 300 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre MozBar?

Una reseña de Capterra afirma:

La función más importante sin la que un profesional del SEO no puede vivir es el DA y el PA, ya que siempre ayuda al seguimiento de los resultados de los esfuerzos. Backlink Analyzer es realmente útil para analizar los backlinks y desautorizar aquellos tóxicos que puedan perjudicar al sitio web de una forma u otra. En definitiva, lo utilizamos para medir los efectos de nuestros esfuerzos de SEO y el estado general de nuestros sitios web.

La función más importante sin la que un profesional del SEO no puede vivir es el DA y el PA, ya que siempre ayuda al seguimiento de los resultados de los esfuerzos. Backlink Analyzer es realmente útil para analizar los backlinks y desautorizar aquellos tóxicos que puedan perjudicar al sitio web de una forma u otra. En definitiva, lo utilizamos para medir los efectos de nuestros esfuerzos de SEO y el estado general de nuestros sitios web.

Aumenta la eficiencia de tu flujo de trabajo con las extensiones de Chrome

Tu navegador Chrome puede hacer mucho más que abrir pestañas. Con las extensiones de productividad adecuadas, se convierte en un entorno de trabajo más inteligente: uno que captura ideas, bloquea distracciones, realiza el seguimiento del tiempo y te ayuda a hacer más sin tener que cambiar de herramienta.

Ya sea que gestiones tareas con ClickUp, mantengas la concentración con Forest o agilices la investigación de SEO con MozBar, cada herramienta de esta lista aporta algo único a tu flujo de trabajo. La verdadera magia ocurre cuando combinas varias de ellas y dejas que optimicen silenciosamente tu día desde detrás de las bambalinas.

Empieza con las herramientas que se adapten a tus mayores obstáculos de productividad y ve avanzando a partir de ahí. No necesitas una docena de extensiones para notar la diferencia. Solo las adecuadas.

¿Quieres optimizar todo tu trabajo en un solo lugar? Regístrate hoy mismo en ClickUp para probar la extensión de Chrome de ClickUp y llevar tu productividad al siguiente nivel.