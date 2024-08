Cómo evitar la microgestión en el lugar de trabajo

La gestión es como el océano. Pisa con cuidado y te irá muy bien. Nada demasiado profundo, y te consumirá allí mismo. 🌊

La microgestión es una clara señal de que estás nadando contra las olas. Este estilo de liderazgo ha tenido una connotación negativa en los últimos tiempos debido a la medida en que puede dañar la salud de las personas y traer desarmonía al lugar de trabajo.

Un jefe microgestor diría que tiene buenas intenciones detrás de la excesiva supervisión de sus empleados. Sin embargo, Harvard Business Review (en inglés) investigación muestra que esta técnica de gestión es sólo un billete de ida a ansiedad como líder .

Si te preocupa estar convirtiéndote en un monster micromanager o simplemente quieres aprender sobre ello como medida preventiva, éste es el lugar adecuado. Hablaremos de ello:

El concepto de microgestión

El impacto del micromanagement en la cultura del lugar de trabajo y en la gestión de proyectos

10 estrategias para generar confianza y evitar el micromanagement en los equipos

¡A trabajar!

¿Qué es el micromanagement y qué lo convierte en una palabra sucia?

La mejor manera de describir el micromanagement es como un estilo de gestión en el que uno se pone al día con su equipo hasta el punto de que éste se siente demasiado asfixiado para hacer bien su trabajo. Un jefe microgestor se entromete en cada detalle de un proyecto, exige frecuentes actualizaciones y elaboración de informes de estado, y acaba siendo la causa de unos resultados mediocres.

Está claro que no es un estilo de liderazgo saludable, ya que estamos hablando de un jefe al que le gusta tenerlo todo bajo control. Las investigaciones demuestran que cualquier tipo de comportamiento controlador puede perjudicar la salud mental .

La microgestión no sólo es mala para la salud del equipo; el entorno general del lugar de trabajo también se resiente. La razón es que muchos microgestores presionan a los trabajadores hasta el punto de que cada tarea se convierte en una prioridad, y ningún resultado es lo suficientemente bueno. Todo el mundo se quema tratando de impresionar al jefe, sin dejar espacio para que crezcan nuevas ideas.

Pero, ¡espera! Hay otro micromanager que a menudo pasa desapercibido. Si está dando a su equipo una dosis de-¡Eso no está bien! ¿Sabe qué? Deja que me encargue yo en cada proyecto o tarea, probablemente hayas entrado en el agujero de gusano de la microgestión. Puede que no esté torturando a sus empleados, por así decirlo, pero está restringiendo la toma de decisiones independiente y mostrando una falta de confianza percibida en sus capacidades.

5 Efectos de la microgestión en los equipos y las organizaciones

Un equipo microgestionado muestra signos claros de que algo no va bien, pero ¿cómo detectarlo? Echa un vistazo a estos cinco efectos nocivos reveladores. 🤢

1. Trabajadores desmotivados

El efecto más feo de la microgestión está más claro que el agua: el hecho de que el trabajo del empleado esté siempre sometido a escrutinio resta emoción al trabajo y reduce la satisfacción laboral. Cuando cuidas a tus empleados cada segundo, ahogas su creatividad, los desgastas y se sienten demasiado desmotivados para tomarse nada en serio.

2. Jefe de equipo y empleados estresados

Por si no fuera suficiente con un trabajo agotador, lo último que quiere cualquier empleado es tener a un jefe excesivamente implicado que le esté respirando en la nuca, esperando para machacarle con quejas y críticas constantes disfrazadas de comentarios.

Cuando intentas imponer a la fuerza tus opiniones sobre todos los procesos de la empresa, haces que tu equipo se sienta incapaz de hacer su trabajo. Estás sembrando la semilla de la duda y el agotamiento, tanto para ti como para tu equipo.

Sí, la microgestión también es perjudicial para la salud del líder. Como directivo, discutir los detalles de cada tarea es francamente agotador, mental y físicamente. Empezarás a odiar tu trabajo antes de que te des cuenta. 😅

3. Baja productividad en la empresa

No es evidente a primera vista, pero los micromanagers roban la autonomía de los empleados para optimizar sus procesos y producir trabajo más rápido creando directrices demasiado detalladas. Los empleados tienen que comprobar una y otra vez los procedimientos demasiado prescriptivos y pasan horas en trabajo improductivo .

Todo esto no hará más que obstaculizar metas de liderazgo ya que los flujos de trabajo a nivel básico no están racionalizados, lo que dificulta optimizar los procesos de la empresa a largo plazo.

4. Elevada rotación de empleados

El problema es el siguiente: un empleado tiene un límite. La mayoría de las veces, los empleados que odian ser microgestionados empiezan a buscar otro trabajo.

¿No nos cree? Confíe en los números. Un pasado estudio de Trinity Solutions. Inc. reveló que en un grupo de empleados (que no eran directivos), casi el 70% de los encuestados afirmaron estar buscando otro trabajo.

¿El motivo? Lo has adivinado, la microgestión.

De hecho, el mismo estudio también demostró que el 85% de los encuestados vieron su moral muy afectada sólo por la microgestión. Es triste, ¿verdad? 😣

Controlar obsesivamente a tus trabajadores sólo va a aumentar una cosa, y no es ni los beneficios ni la productividad, sino la tasa de rotación de personal.

5. Espacio de trabajo robotizado: cuidado con este asesino de la creatividad

¿Ha entrado alguna vez en una de esas fábricas de bebidas donde todo está automatizado? Desde la manipulación de las materias primas hasta el envasado final, apenas se ven humanos haciendo nada.

Ahora imagine que en su oficina ocurre lo mismo. Los trabajadores se limitan a realizar cada día tareas más tediosas sin un ápice de pasión. Fichan, se sientan en sus cubículos, esperan su momento y fichan. 🫡

Suena deprimente, ¿verdad? Porque lo es. Un espacio de trabajo monótono sin trabajadores apasionados no es un entorno creativo en el que se desarrolle un trabajo innovador.

3 razones para evitar la microgestión como estilo de dirección

Ahora que ya tienes una idea de lo que la microgestión puede hacer a un entorno de trabajo, aquí tienes tres razones por las que deberías evitarla a toda costa.

1. No es bueno para la empresa

Se supone que todas las decisiones que se toman en una empresa la benefician a largo plazo. Los ejecutivos de alto nivel tratan de encontrar lo mejor para la empresa. Esto puede ser en forma de inversión, contratación de los mejores talentos y seguimiento de las mejores prácticas de trabajo para maximizar la productividad.

Esto último es lo que mata la microgestión. En cuanto empiezas a criticar a tus empleados, sientas las bases para un entorno de trabajo tóxico. La gente se frustrará y se marchará. Además, el aumento de la rotación de personal crea una mala reputación para la empresa, lo que obliga a los directivos a a recurrir a costosos autónomos o contratistas , perturbando el flujo de caja general .

Como directivo, no puedes hacer cosas que mermen los beneficios o el rendimiento de la empresa. Naturalmente, la microgestión tiene que desaparecer porque es contraria al crecimiento ↘️

2. Dependencia de los empleados

Lo último que necesita un entorno de trabajo moderno son empleados que dependan de sus jefes. Si les microgestionas constantemente e incluso les das de comer, es normal que se vuelvan dependientes de ti.

Un estilo de gestión así no permite a los empleados desarrollar sus habilidades profesionales, y el talento que aportan a la tabla puede pasar desapercibido. ¿El resultado? Usted se cansa más cada día y los empleados no aprenden lo suficiente para realizar un trabajo de calidad.

Sin embargo, regular mejora de los procesos de empresa reuniones pueden ayudar a los altos cargos a reconocer un patrón de microgestión y a plantearse posibles soluciones.

3. Escasa innovación en los procesos

Además del punto anterior, la microgestión tiende a eliminar la necesidad de pensamiento creativo. Saber que el jefe está presente para mantener cada proyecto al día establece una mentalidad relajada entre los trabajadores. Sin innovación a la vista, la empresa puede perder oportunidades de crecimiento.

10 estrategias para decir adiós a la microgestión y hola a un entorno de trabajo equilibrado

Con una buena idea de por qué es mejor dejar de microgestionar, exploremos las 10 formas aprobadas por expertos para evitar este mal en el lugar de trabajo y mejorar la productividad del equipo ❤️

Consejo: Necesitas una herramienta de gestión de proyectos de calidad para reducir la necesidad constante de microgestión. Hemos incluido algunas funciones dentro de ClickUp una herramienta de confianza para directivos, para aplicar estas estrategias con eficacia.

1. Establecer la transparencia de las tareas

Ni siquiera hablaremos de las veces que una tarea concreta ha salido mal porque las instrucciones no eran transparentes. No hablamos de manuales difíciles de seguir, sino de una red adecuada de tareas en la que el proceso y los elementos de responsabilidad estén claros. Hay poca necesidad de microgestión si sus empleados:

Saben lo que se espera de ellos

Tienen un conocimiento profundo de las metas del proyecto y los requisitos de entrega

Son conscientes de los plazos

Por suerte, puede crear fácilmente una red transparente de tareas para su equipo utilizando ClickUp. Con su sistema holístico Suite de gestión de proyectos clickUp ayuda a crear flujos de trabajo complejos con todos los detalles contextuales incorporados para que los miembros de su equipo disfruten de un equilibrio adecuado entre la compatibilidad de tareas y la toma de decisiones independiente

Añada múltiples asignados, delegue comentarios y cree cálculos utilizando Campos personalizados, todo desde sus tareas de ClickUp

Visite gestión de tareas un juego de niños con Tareas de ClickUp . Cree flujos de trabajo personalizables para su equipo, establezca responsabilidades y vea cómo se terminan las tareas sin necesidad de microgestionarlas. Con la interfaz fácil de usar de la plataforma, asigne tareas a una o varias personas asignadas con un solo clic

Ajuste fechas límite dentro de las tareas y personalizar las notificaciones para garantizar que los miembros del equipo planifican sus horarios en consecuencia. Para una mayor transparencia, la plataforma también te permite crear listas de control de tareas donde se enumeran subtareas dentro de tareas más amplias y se van tachando elementos a medida que se terminan. Puede empezar inmediatamente con una de las listas de tareas de ClickUp plantillas de listas de tareas para ahorrar tiempo.

Cree una lista detallada de todas las próximas obligaciones del equipo con la Plantilla de Pendientes de Trabajo de ClickUp

2. Conozca los estilos de trabajo individuales de los miembros de su equipo

Conocer cómo trabajan sus empleados es una de las mejores técnicas de gestión de proyectos para reducir la necesidad de microgestión y de ser puntilloso. Es necesario navegar por la comunicación con los empleados que tienen diferentes estilos de trabajo . Por ejemplo, algunos pueden trabajar mejor solos, mientras que otros triunfan cuando tienen varios colaboradores a su lado.

ClickUp ofrece varias herramientas para gestionar todo tipo de estilos de trabajo. Por ejemplo, puede utilizar su herramienta herramienta nativa de control de tiempo de proyectos para medir cuándo se sienten productivos los distintos trabajadores o cuánto tiempo tardan en terminar algo. De ese modo, podrá asignarles tareas estratégicamente en función de su conveniencia.

Vea el tiempo de seguimiento de las tareas y ubicaciones para obtener una visión simplificada del progreso general del equipo

Del mismo modo, puede utilizar herramientas de colaboración como Pizarras ClickUp y Mapas mentales si sus empleados prefieren las conversaciones animadas y las oportunidades de generación de ideas.

¿Quiere fomentar la confianza en los equipos? Tal vez le convenga prescindir del correo electrónico para cada pequeña actualización y utilizar la función Vista del chat para entablar conversaciones informales de trabajo (o no de trabajo). También puede utilizar la Asignar comentarios función para sugerir correcciones generales de la tarea sin preocuparse de los detalles.

3. Priorizar es la clave

Cuando un equipo se da cuenta de la importancia de una tarea, prioriza y se asegura de que su figura sea la mejor posible. Pero ayudarles a llegar a ese punto depende de ti.

Con Prioridades de la tarea de ClickUp definir tareas creadas con múltiples códigos de color niveles de prioridad como Urgente, Alto, Normal y Bajo. ¡Puede informar a una persona asignada de la importancia de una tarea sin pronunciar una palabra! 🤫

Ajuste rápidamente la prioridad de una tarea para comunicar qué es lo que necesita atención primero

Ahora ya no tiene que dar recordatorios diarios de lo importante que es una tarea y, potencialmente, microgestionar todo el proceso.

**Consejo profesional Matriz Eisenhower una oportunidad si quieres mejorar tu forma de priorizar tareas visualmente.

4. Tómate un respiro y delega tareas

Jennifer Chatman, profesora de la Haas School of Business de la Universidad de Berkeley, aconseja sabiamente.. La prueba de fuego del liderazgo es lo bien que lo hace el equipo cuando tú no estás .

No tienes el ancho de banda necesario para hacerlo todo. Así que da un paso atrás, ya sea en el seguimiento, la ideación o la finalización de las fechas de envío: déjalo estar y delega . Deje que su equipo tome las riendas por una vez y vea cómo van las cosas. Intenta no pedir actualizaciones frecuentes a tus compañeros y empuja a todos a ganar confianza en sus habilidades.

Si utiliza ClickUp, únase a la iniciativa Vista Equipo delegar tareas en función de la capacidad de los empleados.

ClickUp 3.0 proporciona una vista simplificada para ver la carga de trabajo de todo su equipo o de un individuo para mantener el trabajo en movimiento

Considere la posibilidad de utilizar software de automatización del flujo de trabajo y herramientas para reducir aún más la intervención manual en los procesos de trabajo diarios. Automatizaciones ClickUp por ejemplo, puede automatizar las tareas habituales de los administradores, mantener las tareas en movimiento sin comentarios excesivos y evitar el agotamiento de los administradores.

5. Supervise el trabajo de los empleados, pero a distancia

No puede dejar de gestionar Si te sueltas del todo, corres el riesgo de crear una anarquía en el entorno de trabajo en la que nadie escuche a los demás y simplemente se dediquen a culpar a los demás en las reuniones.

No hace falta que te ciernas sobre tu equipo y les preguntes cómo van las cosas cada dos segundos. Basta con echar un vistazo a lo que están haciendo, preguntarles de vez en cuando si están al día y seguir adelante. Pero para hacerlo con seguridad, necesitas herramientas de seguimiento de proyectos .

Facilite este proceso con Observadores de ClickUp . Esta función ayuda a los administradores a añadir un miembro del equipo watcher a cualquier tarea: ellos pueden hacer el seguimiento por usted, por lo que no será un caso de microgestión. Los observadores se actualizan automáticamente cuando una tarea tiene actividades relacionadas:

Asignación de

Edición del nombre o descripción de la tarea

Comentar

Cambio en la fecha límite

Cambio en el estado/nivel de prioridad

Automatizaciones de asignados y observadores en ClickUp

Para supervisar realmente a distancia, aproveche Paneles de ClickUp y realizar un seguimiento de cada proyecto mediante gráficos e informes de estado mostrados como Tarjetas . ¿Por qué pedir actualizaciones a alguien y arriesgarse a que te llamen microgestor cuando puedes ver el trabajo completado desde tu panel de control?

También le encantará Vistas de ClickUp que te ayudan a ver el estado de todo el trabajo a la vez. Por ejemplo, la vista Vista Tablero le ayuda a supervisar el progreso de las tareas. La página Vista Lista ofrece una vista detallada más parecida a la de una hoja de cálculo, mientras que la vista Vista del Calendario ayuda a visualizar con precisión los calendarios y los plazos.

Vea las más de 15 vistas de ClickUp para personalizar su flujo de trabajo según sus necesidades

6. Fomente un entorno de confianza e integridad

Si ha ejercido la microgestión sin querer en el pasado, es posible que los miembros de su equipo quieran pedirle su aprobación para cada tarea. Aquí es donde tienes que sacar la tarjeta de la confianza y dejarles que tomen algunas decisiones.

Pero no te pases. Mantén el equilibrio entre delegar la toma de decisiones y asegurarte de que el trabajo se ha terminado correctamente. Los principiantes pueden pedir que no se les incluya en todos los correos electrónicos ni en todas las conversaciones de chat.

Intenta celebrar reuniones periódicas con los empleados para restablecer la confianza y la conexión (a internet). En Plantilla ClickUp 1-on-1 para empleados y directivos ofrece un diseño excelente para aprovechar al máximo las sesiones entre supervisor y empleado.

7. Reflexiona sobre tus hábitos de productividad personal

La microgestión es un mal estilo de gestión que reduce la productividad no sólo de los demás, sino también la tuya. Engancharse a las tareas administrativas es una auténtica pérdida de tiempo.

No pierdas cada minuto de tu tiempo mirando el estado de las tareas o los comentarios del flujo de trabajo. Dedica sólo una cierta cantidad de tiempo cada día o semana a comprobar el estado de un proyecto. Una buena forma de hacerlo es con Recordatorios de ClickUp . Ajuste cronómetros para hacer un seguimiento de las tareas necesarias y deje que otros empleados se responsabilicen del resto.

8. Permita que se cometan errores y gestiónelos con tacto

Los microgestores suelen ser unos perfeccionistas locos, pero nadie es perfecto. No espere que las cosas salgan siempre según lo planeado. Permita que los demás se equivoquen y estudie cómo evitarlo la próxima vez con una atenta orientación o formación adicional.

Puedes crear tutoriales en vídeo con Clip clickUp's free screen recorder, para ayudar a los empleados a tener un buen control sobre la ejecución de los procesos. Esto elimina la molestia de recibir pings en Slack varias veces al día

Dentro de una tarea de ClickUp, comparta fácilmente su pantalla y grábela para comunicarse con otros usuarios más rápidamente sin tener que recurrir a otras herramientas de grabación de pantalla

También puede utilizar plantillas de mejora de procesos para intercambiar ideas sobre cómo mejorar los procesos actuales. O, si un empleado en particular es propenso a cometer ciertos errores, el Plantilla de plan de acciones correctivas ClickUp puede orientarles objetivamente.

9. Mantenga la información fácilmente accesible

Los gestores a menudo pierden horas interminables simplemente poniéndose al día sobre lo que supone un proyecto. Olvídese de la microgestión; se trata de un estilo de gestión débil en general. Asegúrese de tener todos los documentos del proyecto a mano para poder consultarlos siempre que necesite volver a comprobar algo.

Formatee y colabore fácilmente en documentos junto al equipo sin solapamientos en ClickUp

Puede empezar a hacerlo hoy mismo utilizando Documentos de ClickUp que le permite crear una completa base de conocimientos de datos, procesos y manuales de proyectos. Con la coedición en tiempo real, puedes ver quién está editando qué y hacer cambios junto a otros gestores. También puede generar documentos de proyecto desde cero con Compatibilidad con IA .

10. Organizar sesiones de formación de equipos

Sentirse asfixiado es un tema habitual en los equipos microgestionados. Si tu objetivo es crear un espacio de trabajo más relajado, explora oportunidades de creación de equipos donde sus empleados puedan reunirse e interactuar sin la presión de la rutina diaria.

Las sesiones de creación de equipos ayudan a fomentar la confianza dentro de los equipos y hacen que la colaboración resulte más natural, motivando a todos a trabajar desde la pasión y no desde el deber robótico. ❤️‍🔥

Deje de microgestionar y adopte un estilo de liderazgo equilibrado con ClickUp

La microgestión perjudica a los empleados, a las empresas y a los directivos: es un juego en el que todos pierden. Es perjudicial para la productividad y crea más problemas de los que resuelve. Pruebe a adoptar una o varias de las estrategias que hemos comentado para transformar las pequeñas cosas que hace mientras gestión de proyectos . ClickUp puede ser una fuente fiable de compatibilidad en este viaje, ayudándole a encontrar su ritmo de gestión.

Para fomentar un entorno de trabajo productivo en el que no tenga que estar pendiente de todo 24 horas al día, 7 días a la semana, inscríbete en ClickUp ¡y aprovecha las herramientas modernas para evitar la microgestión para siempre! 🥳