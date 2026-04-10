Más de 50 indicaciones de imágenes generadas por IA para crear imágenes impresionantes

Imagínate esto: es tarde por la noche y estás en un bucle de dibujar, borrar y darle demasiadas vueltas. Pruebas una combinación de colores, luego otra, retocas la composición, y tu imagen sigue sin quedarte bien.

Los generadores de imágenes con IA permiten a los artistas y a quienes no tenemos conocimientos de diseño crear imágenes impresionantes con solo describir sus conceptos con palabras.

Sin embargo, al igual que con otras herramientas de IA, tus imágenes dependen de las indicaciones que proporciones. Desde retratos realistas hasta paisajes abstractos de ensueño, puedes crear infinidad de imágenes.

En este blog, exploraremos más de 50 indicaciones de imágenes generadas por IA que te ayudarán a hacer realidad tu visión en múltiples casos de uso. 🎯

⏰ Resumen de 60 segundos A continuación te explicamos cómo crear imágenes impresionantes con indicaciones de IA: Proporcione instrucciones claras a las herramientas de IA para generar imágenes, en un intervalo que va desde descripciones sencillas hasta otras más detalladas. Incluye el tipo de imagen, el tema principal, el fondo, el estilo de composición y detalles adicionales. Sé específico, transmite un estado de ánimo, utiliza referencias artísticas, perfecciona mediante iteraciones y experimenta para crear imágenes generadas por IA.

¡Puedes crear imágenes para diseño profesional, arte, dibujos animados, vídeos, folletos de marketing, eventos y mucho más!

Prioriza las tareas de ClickUp con ClickUp Tasks, genera ideas con Pizarras, guarda las indicaciones en documentos y colabora a través de ClickUp Chat para recibir comentarios en tiempo real.

¿Qué son las indicaciones de imágenes generadas por IA?

Una indicación de imagen generada por IA es una instrucción o descripción clara que se utiliza para generar una imagen visual. Se trata de una guía detallada para la herramienta de IA, en la que se describen aspectos como el tema, el estilo, la iluminación, la paleta de colores y el ambiente.

La calidad de la indicación depende de lo bien que describas tu visión. Una indicación clara y detallada reduce la confusión y conduce a mejores resultados.

Elementos esenciales de una buena indicación

Una buena indicación es clara, específica y atractiva, y proporciona a la IA suficiente contexto para orientar su respuesta, al tiempo que deja espacio para la creatividad.

Debe describir el formato o el resultado deseado —ya sea un ensayo, una lista o una narración— e incluir cualquier detalle clave que ayude a definir la orientación de la respuesta.

Veamos algunos consejos sobre las indicaciones de imagen con IA. 👇

Tipo de imagen

Elige el tipo de imagen que te gustaría: un modelo 3D, una ilustración, una escena animada o incluso un boceto dibujado a mano. También debes especificar cualquier preferencia sobre el estilo visual, como caricaturesco o hiperrealista.

📌 Ejemplo: «Crea un modelo 3D hiperrealista de un coche deportivo futurista con curvas elegantes y una iluminación azul brillante en la parte inferior».

⚠️ ¿Estás pensando en comprar una herramienta de IA adicional para la generación de imágenes? ¡Espera un momento! ¡Tenemos una herramienta que puede gestionar tu flujo de trabajo de principio a fin!

Tema principal

Indica claramente el tema clave de la imagen. Puede ser un carácter, un objeto, un animal o incluso una escena, como una cordillera o el perfil urbano de una ciudad. Sé lo más específico posible; si es necesario, puedes describir su postura, su aspecto o su rol en la escena.

📌 Ejemplo: «Un carácter de inspiración cyberpunk con chaqueta de cuero y brazos cibernéticos luminosos, de pie con confianza bajo la lluvia».

📖 Lee también: Las mejores herramientas de IA para diseñadores

Escenario de fondo

Crea el entorno para tu tema. Ya sea una calle bulliciosa de la ciudad, un bosque tranquilo o algo abstracto, el fondo ayuda a figurar la imagen.

📌 Ejemplo: «Un mercado futurista y bullicioso con carteles holográficos, vendedores robóticos y multitudes animadas».

Estilo de composición

Expresa cómo quieres que se componga la imagen. ¿Se trata de un primer plano o de un plano general? ¿Prefieres un diseño limpio y minimalista o uno más detallado? Considera la posibilidad de incluir elementos que creen ambiente, como sombras dramáticas o una iluminación suave y cálida, en tus ideas para las indicaciones de arte con IA.

📌 Ejemplo: «Un primer plano dramático del ojo de un dragón, en el que se refleja la silueta de un caballero que se acerca con la espada en alto».

Prueba ClickUp Brain

Elige una indicación de imagen de muestra a continuación o describe tu propia imagen

Detalles adicionales

Añade detalles únicos a las indicaciones del generador de arte IA y dale más carácter a tu imagen. Esto podría incluir texturas como la rugosidad de una pared de piedra o la suavidad de una superficie de cristal.

También puedes describir combinaciones de colores, la energía de la escena o incluso influencias artísticas, como colores vibrantes inspirados en el pop art o un aspecto suave y descolorido similar al de las fotos vintage.

📌 Ejemplo: «Las plumas del fénix deben brillar con tonos del arcoíris, y sus ojos deben resplandecer como lava fundida.»

Bonificación: ¡Aprende a generar imágenes con ChatGPT!

Por qué es importante dominar las indicaciones para imágenes generadas por IA

Dominar las indicaciones de IA te permite aprovechar al máximo el potencial de los generadores de imágenes, tendiendo un puente entre las ideas vagas y las imágenes impresionantes. Te da control sobre el estilo, el ambiente y otros detalles complejos para hacer realidad tu visión artística.

Así es como te ayudan estas indicaciones:

Mayor creatividad: puedes explorar rápidamente un intervalo más amplio de conceptos y estilos para generar ideas visuales poco convencionales y experimentales

Mayor eficiencia: Las herramientas de IA automatizan y aceleran el proceso de diseño para flujos de trabajo ágiles, como las campañas de marketing.

Mejora en la toma de decisiones: La ingeniería de indicaciones facilita una retroalimentación rápida y una visión clara de las opciones de diseño, lo que permite a las partes interesadas evaluar diferentes conceptos con rapidez

Rentabilidad: La creación de imágenes con indicaciones de IA reduce la dependencia de los recursos tradicionales de diseño gráfico, que pueden resultar costosos y llevar mucho tiempo.

Ejemplos de indicaciones eficaces para imágenes generadas por IA

Para crear obras de arte inspiradoras y únicas, una indicación adecuada puede marcar la diferencia. Exploremos algunos ejemplos de indicaciones de arte con IA para crear una excelente indicación de imagen con IA. También veremos otros casos de uso. 💁

l. Arte

Aquí tienes algunas indicaciones artísticas de IA eficaces para crear impresionantes obras de arte generadas por IA :

Creación de guiones gráficos: Genera viñetas de guión gráfico para [tipo de película], ilustrando momentos clave como [descripción de la escena]. Céntrate en [emociones] con un estilo que combine [estilo visual] Ilustraciones editoriales: Crea una ilustración editorial para [tipo de publicación] sobre [tema, p. ej., salud mental]. Utiliza [elementos artísticos] para representar visualmente [concepto]

a través de Stable Diffusion

Ilustraciones para libros infantiles: Diseña personajes fantásticos para un cuento infantil sobre [tema], con [detalles]. Incluye ajustes como [ubicación] con un [estilo] coherente Arte surrealista: Genera imágenes surrealistas que representen [concepto] con [elementos clave]. Utiliza una combinación de [paletas de colores] para crear un [ambiente] Arte abstracto: Genera imágenes surrealistas que representen [concepto] con [elementos clave]. Utiliza una combinación de [paletas de colores] para crear un [ambiente] Arte experimental: Crea una obra experimental en la que [elemento] se mezcle con [formas inesperadas], en una fusión surrealista pero armoniosa

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Arte paisajístico: Genera una representación de estilo impresionista de [ajuste], con pinceladas gruesas y tonos cálidos para evocar [emoción] Arte de retratos: Crea un retrato fantasioso de [carácter], incorporando elementos surrealistas como farolillos flotantes o animales de compañía con expresiones humanas Arte conceptual: Diseña una obra conceptual que represente [idea], combinando elementos como arquitectura antigua entrelazada con cables iluminados por neones y pantallas

II. Diseños profesionales

A continuación te mostramos algunos ejemplos de indicaciones de IA para diseños profesionales:

Diseño de página web de comercio electrónico: Crea un diseño [adjetivo] para una página web de comercio electrónico que venda [categoría de producto]. La página de inicio debe incluir una gran imagen principal de [producto destacado] y contar con una navegación clara con secciones para [categorías específicas]. Utiliza una paleta de colores moderna y asegúrate de que el diseño sea fácil de navegar, centrándote en la experiencia del usuario Diseño de folleto corporativo: Diseña un folleto corporativo para [nombre de la empresa], una empresa del [sector]. El folleto debe incluir secciones con información sobre la empresa, los servicios que ofrece y testimonios de clientes. Utiliza [paleta de colores] e integra [elementos visuales específicos]

a través de Stable Diffusion

Diseño de logotipo para [nombre de la empresa]: Diseña un logotipo maximalista para [nombre de la empresa], una empresa del sector [sector]. El logotipo debe utilizar el [estilo de fuente] e incluir un elemento gráfico sutil que refleje los [valores] de la empresa. La paleta de colores debe ser [colores] para lograr un aspecto moderno y limpio Diseño de la interfaz de usuario de una aplicación móvil: Diseña una interfaz de usuario elegante e intuitiva para una aplicación móvil llamada [nombre de la aplicación], una [función de la aplicación]. La aplicación debe presentar una [paleta de colores] e incluir pestañas, botones y notificaciones fáciles de navegar. La pantalla de inicio debe mostrar [funciones clave], y la aplicación debe tener [elementos de diseño específicos] Renderizado 3D del producto [Nombre del producto]: Crea un renderizado 3D fotorrealista de [nombre del producto], mostrando sus características en [ajuste]. El [producto] debe estar en posición sobre una superficie lisa con reflejos de luz. El renderizado debe resaltar [características específicas], con una [iluminación] que resalte las texturas y los contornos del producto

a través del generador de imágenes con IA de ClickUp Brain

Diseño de envase del producto: Diseña un envase elegante y moderno para [nombre del producto]. Debe incluir [material específico] y una [paleta de colores]. El logotipo del producto debe tener una tipografía minimalista; cualquier texto adicional debe estar en [fuente]. El diseño debe transmitir [atributos de la marca]

III. Fotografía

Aquí tienes algunas indicaciones de imágenes generadas por IA para diferentes tipos de fotografía:

a través de Adobe Firefly

Blogs y sitios web de viajes: Genera fotos de la puesta de sol sobre [destino turístico específico], capturando el cálido resplandor del crepúsculo. Incluye [detalles como siluetas de edificios o cielos coloridos con degradados de naranja, rosa y morado] Presentación de producto: Toma una foto en alta resolución de [tipo de producto] colocado sobre una [tipo de superficie] en un [entorno de estudio]. Diseña la composición en un [estilo de composición] para resaltar [características del producto], como [características específicas] Revistas de estilo de vida: Genera fotos de [entorno doméstico], inundadas de luz natural que entra por [tipo de ventanas]. Destaca [elementos decorativos clave], con pequeños detalles como [toques decorativos] Blogs de bienestar: Crea imágenes serenas de personas practicando [actividad de bienestar] en [ubicación] durante [hora del día]. Utiliza una paleta de [tonos específicos] para evocar [sensación]

Uso de productos de estilo de vida: Captura una imagen de [persona, p. ej., un hombre, una mujer o un niño] utilizando [tipo de producto] en una [ubicación específica, p. ej., cocina, salón]. Muéstrales [una acción concreta, p. ej., disfrutando de una taza de café, utilizando el producto] con una iluminación suave y natural procedente de una [fuente de luz, p. ej., ventana, lámpara] Editorial de moda: Genera una sesión fotográfica de alta costura con [tema] en [ubicación]. Incluye modelos con estilismos que incluyan [elementos], posando en [posturas dinámicas]. Utiliza una iluminación que resalte [ambiente] para destacar [características clave]

IV. Dibujos animados y caricaturas

Aquí tienes algunas indicaciones de imágenes generadas por IA para crear dibujos animados y caricaturas:

Diseño de personajes para series web: Crea caracteres únicos para [tema de la serie], incorporando [características de diseño]. Destaca [tono específico] con un [estilo] Caricaturas de promoción: Diseña caricaturas divertidas para [tipo de evento], con [expresiones exageradas, accesorios clave o escenarios divertidos] que se ajusten al [tema] de la campaña

a través de Adobe Firefly

Recuerdos personalizados: Genera caricaturas de [personas concretas], captando [detalles clave] que reflejen sus [experiencias o personalidades] Murales de arte público: Diseña un concepto de mural vibrante que celebre [tema], incorporando [elementos clave]. Asegúrate de que el diseño transmita [mensajes específicos] en un [estilo]

🔍 ¿Sabías que...? Se prevé que el tamaño del mercado mundial de generadores de imágenes con IA crezca hasta alcanzar los 917 448 000 dólares en los próximos cinco años.

V. Diseño de videojuegos

Aquí tienes algunas indicaciones de imágenes generadas por IA para el diseño de videojuegos:

Combinaciones de colores y temas: Crea una paleta de colores para [tipo de juego], con [tonos específicos] que evoquen [emociones]. Asegúrate de que la paleta complemente [elementos clave] Diseño de personajes: Crea diseños para [tipo de carácter] en [entorno del juego]. Céntrate en [detalles] que reflejen sus [roles] Conceptos de entorno: Genera imágenes de [ubicación específica], mostrando [detalles]. Utiliza [iluminación] para realzar el [tono] del entorno Material de promoción para videojuegos: Diseña una imagen de tira para [tipo de juego] en la que aparezca [carácter principal o escena]. Incluye [detalles] para llamar la atención y destacar los [puntos fuertes] del juego

¡Brain puede incluso ayudarte a perfeccionar tus indicaciones y a crear resultados más definidos!

VI. Marca e identidad

Aquí tienes algunas indicaciones de IA que puedes utilizar para imágenes relacionadas con la marca y la identidad corporativa:

Materiales de marca: Crea materiales visuales de marca, como tarjetas de visita y membretes, utilizando el logotipo y la paleta de colores de [nombre de la marca]. Asegúrate de que todo sea coherente y refleje la identidad de la marca, con elementos como [p. ej., líneas limpias, fuentes profesionales] Diseño de envases: Diseña conceptos de envases para [tipo de producto], utilizando materiales ecológicos como [por ejemplo, papel reciclado, plástico biodegradable] y elementos de diseño modernos que reflejen [el estilo de la marca] Maquetas de productos: Crea maquetas de productos de marca, como camisetas o tazas con el logotipo de [nombre de la marca], para mostrar cómo se verían tus productos en la vida real

a través de Stable Diffusion

Diseño de stand para un evento: Diseña elementos visuales para un stand en el que se expongan productos de [nombre de la marca]. Incluye tiras, configuraciones de exposición y elementos como [p. ej., accesorios con la marca] para representar la marca de forma eficaz

VII. Tipografía y diseño gráfico

Aquí tienes algunas indicaciones que te ayudarán a utilizar la IA para el diseño gráfico y la tipografía:

Diseños tipográficos experimentales: Crea un diseño tipográfico atrevido y futurista con letras de gran tamaño y superpuestas en [paleta de colores]. Incorpora patrones geométricos y figuras abstractas como complementos visuales, garantizando un flujo dinámico de los elementos de texto Ilustraciones con texto integrado: Diseña una pieza tipográfica en la que las letras formen parte de una ilustración, como [ejemplo de tema]. Utiliza [estilo específico] para combinar a la perfección el texto y las imágenes Diseño de póster: Genera un póster de diseño gráfico [estilo] centrado en una tipografía limpia y un espacio negativo llamativo. Utiliza un estilo de fuente sencillo con [paleta de colores específica] para enfatizar la claridad y el impacto Patrones tipográficos: Diseña un patrón repetitivo compuesto íntegramente por tipografía, en el que las letras se distorsionan, giran o se abstraen para crear motivos decorativos. Elige [tema] y una paleta de colores armoniosa para lograr un diseño coherente

a través de Adobe Firefly

Fusión de tipografía y fotografía: Diseña una imagen en la que la tipografía se integre en una fotografía, como palabras que formen un [monumento u objeto]. Asegúrate de que las letras imiten la textura y la iluminación de la foto para lograr una mezcla perfecta

VIII. Imágenes de marketing

Aquí tienes algunas indicaciones de imágenes generadas por IA para marketing:

Estilo de infografía para redes sociales: Crea una infografía colorida que destaque las ventajas de [servicio/producto]. Utiliza iconos como [ejemplos de iconos] y textos breves para que resulte visualmente atractiva y fácil de entender Temporizador de cuenta atrás para redes sociales: Crea un gráfico de cuenta atrás para la próxima oferta de [producto]. Utiliza elementos dinámicos como relojes o cronómetros, acompañados de frases como «[nombre de la oferta]» o «[detalles de la cuenta atrás]» para generar expectación Encapasado de cabecera para marketing por correo electrónico: Diseña un encabezado limpio y atractivo para tu boletín de noticias, que incluya [tema o producto], con tu logotipo a un lado y un fondo sencillo de [color/textura] Tira promocional: Crea una tira para la campaña de correo electrónico de [producto] con el fin de promocionar el descuento en [producto/servicio]. Utiliza una tipografía llamativa que destaque el [porcentaje de descuento] y colores vivos para captar la atención Botón de llamada a la acción: Diseña un botón llamativo y brillante para una llamada a la acción. El texto debe decir «[frase de acción]» en negrita y con colores vivos para animar a hacer clic

a través de Stable Diffusion

Imágenes para la página de destino: Diseña imágenes para la página de destino de [nombre del sitio web] que destaquen las funciones clave de [producto/servicio]. Utiliza iconos y textos breves como «[Función 1], [Función 2], [Función 3]» para que el diseño sea sencillo y llamativo Ilustraciones personalizadas: Crea ilustraciones únicas para [nombre del sitio web] que representen [los valores fundamentales de tu marca], con fondos relevantes que encajen con el mensaje, como [por ejemplo, el perfil urbano de una ciudad o motivos inspirados en la naturaleza] Imagen de anuncio gráfico: Diseña un anuncio gráfico que muestre [tipo de producto] sobre un fondo limpio. Utiliza texto en negrita como «[ventaja clave del producto]» y colores llamativos, como [naranja brillante, azul, etc.], para que destaque Miniatura de vídeo: Crea una miniatura llamativa para tu anuncio de vídeo sobre [servicio/producto]. Utiliza elementos visuales atractivos, como [p. ej., el producto en acción, texto animado] y superposiciones de texto para captar la atención Folleto promocional: Crea un folleto atractivo para promocionar tu evento o rebajas. Incluye imágenes de [productos destacados] y todos los detalles clave del evento, como [fecha y ubicación del evento], en un formato claro y fácil de leer Infografía de caso práctico: Crea una infografía que resuma las conclusiones clave de un caso práctico sobre [tema o producto], para que resulte fácil de asimilar visualmente Imágenes para un informe técnico: Diseña gráficos para un informe técnico sobre [tema], desglosando ideas complejas en elementos visuales sencillos para facilitar la comprensión

IX. Marketing de eventos

Aquí tienes algunas indicaciones para el generador de imágenes con IA destinadas al marketing de eventos:

Cartel de la conferencia: Diseña imágenes para carteles de la conferencia que promuevan sesiones sobre temas relacionados con [sector o materia] para que destaquen Diseño gráfico de invitación a un evento: Crea un diseño gráfico para tu evento en el que se muestren claramente la fecha, la hora, la ubicación y los detalles para confirmar asistencia, con un diseño atractivo

a través de Adobe Firefly

Carteles de agradecimiento a los patrocinadores: Diseña carteles que den las gracias a los patrocinadores de tu evento, incorporando sus logotipos y elementos de marca en un diseño limpio y profesional Diseño de fondo para fotomatón: Crea un divertido diseño de fondo para tu fotomatón, incorporando la temática del evento y dejando espacio para tu logotipo Infografía resumen del evento: Diseña infografías que resuman los momentos más destacados de tu evento, incluyendo citas clave, reflexiones de los ponentes y testimonios de los asistentes

Crea recursos de marketing fácilmente con ClickUp Brain

🔍 ¿Sabías que...? El 71 % de las imágenes utilizadas en el uso compartido en las redes sociales en EE. UU. son generadas por IA. La cifra para Canadá y la región APAC es mayor, alcanzando el 77 %, mientras que en Europa es del 68 %.

Antes de aprender a redactar una indicación para imágenes generadas por IA, familiaricémonos con las herramientas de generación de arte con IA.

Aquí tienes algunas que puedes utilizar: DALL. E 3: Integrado con ChatGPT, ofrece una experiencia fluida para crear y generar indicaciones. Midjourney: Reconocido por sus resultados artísticos, Midjourney genera imágenes que a menudo se asemejan a ilustraciones profesionales y arte conceptual. Stable Diffusion: Ideal para desarrolladores y creadores por su flexibilidad y personalización, es una herramienta de IA de código abierto que se utiliza para el ajuste fino Adobe Firefly: Integrado en Adobe Creative Suite, Firefly es ideal para profesionales del marketing y diseñadores que trabajan en contenidos pulidos.

Las herramientas adecuadas simplifican este proceso, haciendo que la creación de indicaciones sea más intuitiva y eficiente.

Las herramientas de ingeniería de indicaciones, como ChatGPT, pueden ayudarte a perfeccionar y generar ideas creativas, mientras que plataformas como Canva permiten ajustar los conceptos generados.

Pero hay algo mejor ahí fuera.

ClickUp, la aplicación todo en uno para el trabajo, te permite generar indicaciones únicas basadas en parámetros definidos por el usuario, como el estilo artístico, el tema y las preferencias de color.

📮 ClickUp Insight: El 11 % de nuestros encuestados utiliza la IA principalmente para la lluvia de ideas y la generación de conceptos. Pero, ¿qué ocurre después con esas ideas brillantes? Ahí es donde necesitas una pizarra digital con IA, como ClickUp Whiteboards, que te ayuda a convertir al instante las ideas de la sesión de lluvia de ideas en tareas. Y si no sabes cómo explicar un concepto, solo tienes que pedirle al generador de imágenes con IA que cree una imagen basada en tu indicación. ¡Es la aplicación imprescindible para el trabajo que te permite idear, visualizar y ejecutar más rápido!

ClickUp Brain

Las indicaciones de IA son mucho más fáciles con ClickUp Brain.

A diferencia de las herramientas de IA genéricas, ClickUp Brain entiende el contexto de tu trabajo, por lo que no tienes que darle demasiadas vueltas a tus indicaciones ni utilizar instrucciones complicadas.

¡Entrega tu kit de marca y deja que la IA se ponga a trabajar!

Ya sea para resumir reuniones, generar contenido o realizar automatizaciones de tareas rutinarias, solo tienes que escribir lo que necesitas en lenguaje sencillo y ClickUp Brain te ofrecerá resultados inteligentes y relevantes. Elimina las conjeturas de las indicaciones de IA, haciéndolas accesibles y potentes para todos los miembros de tu equipo.

Además, te ayuda a crear indicaciones precisas y eficaces para lograr los resultados deseados. Esta función resulta especialmente valiosa para quienes tienen dificultades para plasmar ideas abstractas en descripciones prácticas.

💟 ¿Quieres capturar ideas en el momento en que te vienen a la mente? Brain MAX, el asistente de IA de escritorio de ClickUp, te permite dar indicaciones a la IA con tu voz, lo que resulta perfecto para el pensamiento de flujo de conciencia y la creatividad en estado de flujo. ¡Solo tienes que hablar y Brain MAX convertirá tus pensamientos en obras de arte impresionantes, sin la molestia de tener que escribirlas!

ClickUp también ofrece funciones de gestión de tareas y gestión de proyectos. Proporciona todo lo que necesita tu flujo de trabajo de diseño, desde plantillas de lluvia de ideas e es hasta herramientas de colaboración eficaces.

Veamos algunas de sus funciones que puedes utilizar para tus necesidades artísticas y gráficas. 📃

Tareas de ClickUp

Optimiza tu flujo de trabajo de diseño con las tareas de ClickUp

Las tareas de ClickUp simplifican tu flujo de trabajo creativo, permitiéndote crear imágenes atractivas sin perder la organización. Divide tu cronograma de diseño en tareas más pequeñas y manejables.

Cada tarea recoge detalles como descripciones del proyecto, plazos y niveles de prioridad para ayudarte a mantenerte al día.

Por ejemplo, al hacer una lluvia de ideas sobre imágenes generadas por IA, puedes crear tareas para crear listas de conceptos de estilos específicos, como tipografía, arte conceptual o diseño gráfico. Establece prioridades claras para abordar primero los proyectos más urgentes.

📖 Lee también: Ejemplos esenciales de indicaciones de Midjourney para artistas y diseñadores

Pizarras de ClickUp

Correlaciona visualmente tus proyectos y colabora con tu equipo en tiempo real con ClickUp Whiteboards

Las pizarras de ClickUp son una forma estupenda de crear un tablero de ideas, hacer una lluvia de ideas y planificar sugerencias de IA, ya que ofrecen un entorno de equipo dinámico y colaborativo. Puedes plasmar visualmente tus pensamientos utilizando diversas herramientas creativas, como notas adhesivas, mapas mentales y diagramas de flujo, para organizar y perfeccionar tus ideas.

Gracias a sus funciones de colaboración en tiempo real, varios miembros del equipo pueden añadir y realizar la edición de ideas simultáneamente, dejar comentarios y desarrollar las sugerencias de los demás. Esto garantiza que todas las aportaciones se recojan de forma eficiente.

Por ejemplo, si estás planificando una serie de arte surrealista, puedes crear secciones para temas como «paisajes oníricos», «híbridos entre naturaleza y tecnología» y «figuras abstractas».

🧠 Dato curioso: La obra de arte generada por IA más cara se vendió por 432 000 dólares. Se conoce como Retrato de Edmond de Belamy y muestra el retrato de una persona imaginaria creada por una IA denominada Red Adversaria Generativa. Fue creada por miembros del colectivo artístico francés «Obvious Art».

ClickUp Docs

Crea una base de datos centralizada de indicaciones de imágenes generadas por IA dentro de ClickUp Docs

ClickUp Docs es una herramienta excelente para crear y almacenar un repositorio centralizado de indicaciones de arte con IA de , que te permite organizar y acceder a tus ideas creativas en un solo lugar.

Los equipos pueden colaborar a la perfección, creando, realizando edición y perfeccionamiento de indicaciones para diversas tareas artísticas y de diseño.

Puedes organizar estas indicaciones en páginas, carpetas o espacios anidados según categorías, como «Creación de arte con IA», «Fotografía de productos» o «Gráficos para redes sociales». Además, se integra a la perfección con Tareas y Pizarras para mantener toda tu información centralizada.

📖 Lee también: Las 11 mejores alternativas y competidores de Midjourney para la generación de imágenes con IA

Chat de ClickUp

Recibe comentarios de tu equipo y debate los cambios con ellos a través del chat de ClickUp

ClickUp Chat ofrece potentes herramientas de colaboración para fomentar la comunicación y el intercambio de opiniones en tiempo real. Puedes utilizar Chat para debatir ideas, compartir puntos de vista o criticar el trabajo de los demás cuando trabajéis en proyectos artísticos.

También puedes crear canales específicos para proyectos concretos o integrarlos con Tareas y Documentos, lo que permite a todo el mundo participar en los debates y tener acceso directo a las indicaciones y los recursos pertinentes.

Usa la función «Asignar comentarios» de ClickUp para etiquetar a personas concretas y solicitar su opinión

Además, ClickUp Assign Comments mejora el proceso de retroalimentación al convertir los comentarios en tareas que se pueden llevar a cabo. Por ejemplo, durante una revisión de diseño, puedes etiquetar directamente al diseñador para que realice un ajuste en el diseño.

Les enviará una alerta al instante para garantizar una responsabilidad clara.

Buenas prácticas y consejos para perfeccionar tus indicaciones

Crear indicaciones eficaces para la generación de imágenes con IA es fundamental para lograr los resultados visuales deseados.

A continuación te presentamos algunas estrategias clave para mejorar tus indicaciones: Ambiente y estilo: Los adjetivos son una forma estupenda de transmitir el ambiente o la estética que deseas. Si buscas un estilo moderno y limpio, podrías especificar: «Crea un diseño minimalista con líneas definidas y una paleta de colores neutros» Referencias artísticas: Haz referencia a artistas o movimientos famosos. Por ejemplo, pide «una imagen impresionista» o «que recuerde al trabajo abstracto de Picasso». Equilibra la extensión y el detalle: una buena indicación debe ser detallada, pero sin saturar al generador de imágenes. Para conceptos sencillos, bastan entre 5 y 7 palabras, mientras que las indicaciones complejas pueden requerir una explicación un poco más detallada. Perfecciona mediante la iteración: Si la IA no capta tu visión al primer intento, ajusta la indicación y vuelve a intentarlo. Pequeños ajustes pueden marcar una gran diferencia, y llevar un registro de las indicaciones que han dado intentos correctos ayuda a mejorar los resultados futuros. Experimenta con variaciones: Prueba a modificar los adjetivos o a añadir nuevos elementos para explorar diferentes resultados. Experimentar con diferentes formulaciones o detalles ayuda a descubrir nuevas interpretaciones visuales y a acercarte al resultado perfecto.

Convierte tus ideas en imágenes impresionantes con ClickUp

Con más de 50 indicaciones de imágenes generadas por IA en tu kit de herramientas gracias a esta entrada del blog, las posibilidades de crear imágenes impresionantes son infinitas. Desde fotografía de productos hasta publicaciones atractivas en redes sociales, la IA puede llevar tu proceso creativo a nuevas cotas.

Pero, aunque la IA ofrece una inspiración infinita, mantener tus proyectos creativos organizados y por el buen camino es clave para el éxito. Ahí es donde entra en juego ClickUp.

ClickUp organiza tus tareas, establece plazos y facilita la colaboración, asegurándose de que tus ideas no se queden solo en conceptos, sino que cobren vida de la forma más eficiente posible.

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