Domina el lienzo de IA: ejemplos esenciales de indicaciones de Midjourney para artistas y diseñadores.

Crear imágenes increíbles nunca ha sido tan fácil. Con generadores de arte con IA como Midjourney, prácticamente cualquiera puede crear impresionantes obras de arte digital en cuestión de segundos. Como artista, probablemente hayas notado el potencial de la IA para mejorar tu trabajo.

Pero para aprovechar al máximo el potencial de estas herramientas de IA, necesitas dominar otro arte: crear la indicación perfecta.

Midjourney (y otros creadores de arte con IA) funciona mediante indicaciones, es decir, frases cortas de texto que guían a la IA para generar la imagen deseada. Estas indicaciones de Midjourney actúan como instrucciones, alimentando la amplia base de datos de información visual de la IA para traducir tus palabras en una ilustración detallada.

Al dominar el arte de crear una indicación de imagen, podrás conjurar una amplia gama de imágenes, desde paisajes fotorrealistas extremadamente detallados hasta criaturas fantásticas ultrarrealistas.

Esta guía te ayudará a dar tus primeros pasos en el arte digital impulsado por IA con las mejores indicaciones de Midjourney.

Conceptos básicos de las indicaciones de Midjourney

La IA generativa, la tecnología que impulsa Midjourney, destaca en la creación de contenido novedoso basado en datos existentes. Cuando proporcionas una indicación, la IA analiza las palabras que la componen, examina una amplia biblioteca de estilos artísticos, figuras, colores y texturas, y ensambla estos elementos en una imagen cohesionada que se ajusta a tu visión creativa.

Cuanto más precisa sea tu indicación, más centrada será la búsqueda de la IA, lo que dará como resultado una imagen final que refleje fielmente tu intención artística.

¿Cómo se crean indicaciones de alta calidad? Nuestra lista de 35 ejemplos de indicaciones puede servirte de inspiración.

35 ejemplos de indicaciones de Midjourney

a través de Midjourney

Aprenderás a escribir y perfeccionar las indicaciones de Midjourney con esta variada selección de ejemplos clasificados por estilos artísticos. Vamos a explorarlos:

Cubismo: Explorando las figuras geométricas

El cubismo es un estilo artístico caracterizado por figuras abstractas y fragmentadas.

Este enfoque revolucionario fue introducido por artistas como Pablo Picasso y Georges Braque entre 1907 y 1908, y se refleja perfectamente en sus trabajos Las señoritas de Avignon, La chica de la mandolina, Botella y peces y Hombre con guitarra.

Los siguientes ejemplos de indicaciones de Midjourney pueden ayudarte a crear tu propio arte digital cubista:

Una sala de estar moderna representada en el estilo fragmentado del cubismo, con figuras geométricas y planos superpuestos en colores vibrantes. Una pintura cubista monocromática de naturaleza muerta que representa un cuenco de fruta, con especial atención a las perspectivas distorsionadas y los detalles precisos de líneas planas. Un majestuoso paisaje urbano representado al estilo cubista, que captura el dinamismo de la vida urbana en un entorno melancólico y brumoso.

a través de Midjourney

Representa un retrato de estilo cubista de una mujer con una iluminación dramática, inspirado en el trabajo de Georges Braque. Naturaleza muerta hiperrealista pintada al óleo de un instrumento musical, descompuesta en figuras geométricas con colores vibrantes, que recuerda al cubismo sintético.

Art Déco: capturando el glamour del pasado

En marcado contraste con las formas fragmentadas del cubismo, el Art Déco adoptó una estética glamurosa y aerodinámica. Este influyente estilo artístico surgió en la década de 1920, floreció a lo largo de la década de 1930 y celebró la modernidad.

El Art Déco no temía al lujo y adoptó texturas y motivos ricos inspirados en culturas antiguas como la egipcia y los zigzags de la era industrial. Se trataba esencialmente de un movimiento en los estilos de arte decorativo y un concepto arquitectónico en Europa y Estados Unidos.

Aquí tienes algunas indicaciones de arte con IA que puedes utilizar para generar arte digital inspirado en una pintura Art Déco:

Un glamuroso póster Art Déco para un espectáculo ficticio de Broadway, en el que aparece una hermosa joven cubierta por las cortinas de un vestido fluido.

a través de Midjourney

Una pintura Art Déco fotorrealista de un rascacielos bañado por la luz dorada del atardecer, con acentos geométricos y detalles intrincados.

a través de Midjourney

Una lujosa habitación minimalista de estilo Art Déco en blanco con muebles elegantes, detalles Chrome y una alfombra geométrica fotorrealista. Crea una ilustración de moda de una mujer con un vestido de flujo de estilo Art Déco adornado con atrevidos motivos geométricos y detalles intrincados bajo una iluminación dramática.

3. Juegos retro: jugar con píxeles

Los juegos retro, a diferencia de los gráficos de vanguardia de los espacios modernos, tienen un cierto encanto en su simplicidad pixelada. Nos evocan nostalgia al recordarnos la época dorada de las máquinas recreativas y las consolas domésticas de los años 80 y la era de los 16 bits.

El diseño y el estilo artístico se caracterizan por fondos coloridos, personajes icónicos como Mario, bandas sonoras sencillas pero pegadizas y otros elementos nostálgicos. Tienen el valor sentimental de los recuerdos de la infancia y representan una época más sencilla en los videojuegos.

Para generar imágenes con este estilo artístico, prueba con indicaciones de Midjourney como:

Escena de un juego de plataformas de pixel art en la que un valiente héroe lucha contra un dragón que escupe fuego. Un juego de carreras de estilo retro con coches pixelados que circulan a toda velocidad por un paisaje urbano iluminado con neones.

a través de Midjourney

Un colorido retrato en pixel art de un carácter clásico de videojuego con una armadura muy detallada. Un retrato pixelado de un carácter icónico de un juego retro como Mario o Pac-Man con un nivel de detalle asombroso. Cartel de juego deportivo de estilo retro con un atleta pixelado en una pose dinámica sobre un terreno rocoso y arenoso.

a través de Midjourney

Representación en 8 bits de un monumento famoso, como la Torre Eiffel o la Gran Muralla China, con una mariposa de colores del arcoíris volando.

Cyberpunk: imaginando un futuro dominado por la tecnología

El cyberpunk es un subgénero de la ciencia ficción que se adentra en un futuro teñido de oscuridad por el avance tecnológico y el declive social.

Es un género rico en temas. Explora el coste humano del progreso, la lucha por la identidad en un mundo obsesionado con la modificación y la lucha por mantener un ápice de humanidad en una sociedad al borde del abismo.

Imagina las líneas difusas entre el ser humano y la máquina al crear indicaciones de Midjourney sobre este tema:

Un bullicioso mercado callejero cyberpunk iluminado por anuncios holográficos y letreros de neón parpadeantes. Un guerrero cyborg solitario contemplando un vasto paisaje urbano cyberpunk envuelto en smog y luz artificial en un entorno detallado y complejo. Un retrato de alta tecnología de un hacker cyberpunk con implantes luminosos y una interfaz digital proyectada en sus ojos, observando una mariposa de colores del arcoíris en vuelo. Un vendedor ambulante cibernéticamente mejorado que vende comida y bebidas brillantes talladas en un intrincado diseño de metal filigranado y expuestas a la luz natural.

a través de Midjourney

Rascacielos geométrico ultradetallado al estilo del edificio Chrysler, con elaborada pintura acrílica en spray sobre Chrome y detalles metálicos.

Surrealismo: desafiando la realidad con paisajes oníricos.

El surrealismo fue un movimiento artístico y cultural que surgió tras la Primera Guerra Mundial. A diferencia de los cubistas, que fragmentaban la realidad, los surrealistas buscaban liberar el poder del inconsciente.

Imagina relojes derretidos cubriendo paisajes áridos, tal y como los representaba Salvador Dalí, o figuras con sombreros de copa que ocultan rostros enigmáticos, cortesía de René Magritte.

Sus trabajos mezclan lo ilógico y lo familiar, a menudo colocando objetos cotidianos en entornos fantásticos. Piensa en un piano de cola con plumas o en una langosta posada sobre un teléfono: estas yuxtaposiciones desafían nuestra percepción de la realidad y alimentan la imaginación.

Utiliza estas indicaciones de Midjourney como base para la ideación:

Un reloj derretido colgado de una rama de árbol desnuda con un cielo azul claro de fondo y una hermosa mariposa fantástica en el horizonte de un entorno detallado y complejo. Un tablero de ajedrez en el que las piezas son criaturas fantásticas enzarzadas en una batalla épica contra flores de cristal hiperrealistas en un espacio elegante y moderno. Un piano de cola ultradetallado con las claves sustituidas por cascadas que fluyen hacia un vasto océano de un espectacular mundo en miniatura. Crea una escena inspirada en René Magritte, con una figura con sombrero hongo y rostro oculto de pie frente a la fachada curva de un edificio. Al estilo de Salvador Dalí, pinta un paisaje onírico con relojes derretidos que se extienden por un paisaje árido con intrincados detalles ultraprecisos.

a través de Midjourney

Steampunk: Imaginando un mundo de engranajes y energía de vapor.

Este subgénero de la ciencia ficción no es la típica visión del futuro. El steampunk reimagina el pasado, concretamente la época victoriana y el Salvaje Oeste americano, pero con un toque fantástico. Incorpora una estética retrofuturista inspirada en la maquinaria industrial de vapor del siglo XIX.

Sin embargo, el steampunk no es solo una cuestión de estética. Es un mundo rebosante de aventura e innovación, donde el pasado y el futuro chocan en un glorioso espectáculo de latón, vapor e imaginación sin límites.

Tus indicaciones de Midjourney para el arte digital steampunk pueden imitar:

Una magnífica aeronave steampunk que se eleva entre las nubes, impulsada por pistones de cobre ultradetallados y motores de vapor con detalles precisos y líneas planas. Un bullicioso mercado steampunk repleto de artilugios e inventos impulsados por engranajes y vapor. Un retrato estoico de un inventor steampunk con un brazo mecánico y gafas protectoras, contemplando su última creación.

a través de Midjourney

Imagina un colosal tranvía impulsado por vapor atravesando un paisaje urbano victoriano lleno de smog. Diseña una bulliciosa escena callejera steampunk con autómatas mecánicos, carruajes sin caballos e iluminación de gas. Crea una escena fotográfica paisajística de un caballero explorador con sombrero de copa y gafas protectoras que se adentra en una ciudad perdida en un gigantesco andador impulsado por vapor.

Papel en capas: experimentando con texturas

El arte en papel en capas es una técnica creativa cautivadora que da vida a los diseños bidimensionales. Crea profundidad y dimensión, transformando el papel plano en cautivadores trabajos de arte.

Al recortar estratégicamente figuras y superponerlas ligeramente desplazadas, los artistas pueden crear impresionantes efectos de luz y sombra. Piensa en una delicada mariposa con sus alas que parecen revolotear con la brisa, lograda mediante la superposición de recortes cada vez más pequeños.

Inspirándote en este estilo artístico y artesanal apto para principiantes, puedes dar una indicación a Midjourney para que cree imágenes digitales como:

Un retrato vibrante compuesto por recortes de papel superpuestos en colores y texturas contrastantes en la fachada curva de un edificio. Una escena paisajística caprichosa creada a partir de trozos de papel texturizado, con colinas onduladas y un flujo de río.

a través de Midjourney

Una obra de arte en papel con capas de una flor, con cada pétalo en un tono diferente de rojo, colocada en una casa de estilo carpintería de madera. Una majestuosa cordillera que utiliza papeles texturizados para representar rocas rugosas y nieve suave, ideal para un espacio moderno.

Creación de indicaciones Midjourney eficaces

La clave para crear indicaciones Midjourney eficaces reside en utilizar sus capacidades avanzadas:

URL de referencia

Puedes incorporar URL en tus indicaciones para hacer referencia a imágenes específicas que te sirvan de inspiración. Esto ayuda a orientar a la IA hacia un estilo, una composición o un tema concretos.

Supongamos que quieres una imagen con la calidad onírica de un cuadro de Salvador Dalí. En tu indicación, puedes incluir una URL a una obra maestra de Dalí.

Midjourney analizará los colores, las figuras y el ambiente surrealista general de la obra de Dalí y lo utilizará como base para generar tu imagen.

Parámetros

Los parámetros te permiten ajustar aspectos como el estilo, la paleta de colores y la composición de tu imagen.

Añadiendo «–» al final de tu indicación, los parámetros te permiten especificar aspectos como la relación de aspecto (por ejemplo, «–ar 16:9» para pantalla panorámica) o el estilo artístico (por ejemplo, «–style anime»).

Estilo: Este parámetro te permite especificar directamente un estilo artístico por su nombre. Por ejemplo, –style baroque indicará a Midjourney que genere una imagen en estilo barroco. Puedes encontrar una lista de estilos artísticos compatibles aquí.

Relación de aspecto: El parámetro –ar o –aspect te permite controlar las proporciones de tu imagen. Un valor de 1:1 producirá una imagen cuadrada, mientras que 2:1 creará una imagen panorámica.

a través de Midjourney

La clave para crear indicaciones Midjourney eficaces reside en utilizar un lenguaje preciso. Cuanto más específico seas, mejor podrá la IA comprender y traducir tu visión en una imagen.

Elige adjetivos y detalles específicos para dirigir la IA en la dirección deseada. Por ejemplo, en lugar de «un gato», prueba con «un gato peludo de color jengibre acurrucado en el alféizar de una ventana».

a través de Midjourney

a través de Midjourney

Modelo de difusión

Midjourney también utiliza un modelo de difusión, una potente técnica de IA que se utiliza para generar nuevos datos, a menudo en forma de imágenes o texto, que se asemejan mucho a los datos del mundo real.

Aquí tienes un breve resumen de cómo funciona:

Imagina que tienes una imagen nítida. Un modelo de difusión funciona añadiendo ruido gradualmente a esa imagen hasta que se vuelve indistinguible del estático. A continuación, el modelo aprende a invertir este proceso, tomando la imagen con ruido y convirtiéndola de nuevo en una imagen nítida, paso a paso.

Puedes experimentar con la redacción y los detalles para guiar el modelo de difusión hacia el resultado deseado.

Empieza con un concepto amplio y luego introduce detalles específicos en las indicaciones posteriores.

Por ejemplo, podrías empezar con «una pintura de acuarela de un paisaje» y luego continuar con indicaciones como «con montañas nevadas al fondo» y «un río sinuoso que tiene un flujo a través de un valle exuberante en un entorno brumoso y melancólico».

Comentarios e iteraciones

No te conformes con el primer resultado. Perfecciona tus indicaciones basándote en las imágenes generadas, guiando al modelo para que se acerque más a tu visión. Midjourney permite variaciones en tus indicaciones, así que experimenta y diviértete.

Durante el proceso de generación, utiliza los botones de Midjourney para indicar qué variaciones te gustan y cuáles no. Esto guía al modelo hacia el resultado deseado.

Las indicaciones de Midjourney permiten a los diseñadores explorar innumerables vías creativas, generar rápidamente iteraciones de diseño y superar los obstáculos creativos.

La versatilidad y funcionalidad de las indicaciones de Midjourney son realmente notables. Tanto si eres un diseñador experimentado como si eres un completo novato, Midjourney te ofrece una plataforma única para dar rienda suelta a tu creatividad y hacer realidad tus ideas visuales.

Más allá de Midjourney, las herramientas de diseño con IA como ClickUp Brain pueden mejorar aún más tu flujo de trabajo de diseño y liberarte para que puedas centrarte en los aspectos estratégicos del proceso creativo.

Aquí tienes algunos consejos para mejorar tu flujo de trabajo de diseño gráfico con ClickUp:

Utiliza ClickUp Brain como tu asistente de diseño personal . ¿Necesitas una revisión ortográfica rápida de tus notas de diseño? Él se encarga de todo. ¿Quieres redactar el correo electrónico perfecto para un cliente? Su IA te ofrece respuestas rápidas que siempre dan en el clavo.

Sustituye las tediosas guías de estilo y los informes de componentes por el análisis de activos de diseño de ClickUp Brain, que genera documentación completa en un instante. Mantén la coherencia del diseño en todos los proyectos y colabora a la perfección con los desarrolladores.

Genera personajes de diseño, componentes, recorridos de usuario, resúmenes creativos y mucho más con ClickUp Brain.

Colabora, organiza y gestiona proyectos de diseño en ClickUp Pizarras.

sustituye los interminables hilos de correo electrónico por indicaciones inmediatas en tiempo real. Utiliza Elimina la sobrecarga de aplicaciones yen tiempo real. Utiliza ClickUp Pizarras para esbozar diseños de forma colaborativa, añadir anotaciones directamente sobre ellos, agilizar los ciclos de comentarios y mantener a todo el mundo en sintonía. Esto también facilita enormemente las revisiones de diseño.

Asigna tareas, comparte archivos y etiqueta a los miembros del equipo con facilidad. Las actualizaciones en tiempo real garantizan que todos estén al tanto de todo, lo que fomenta una cultura de responsabilidad y propiedad compartida.

Divide los proyectos de diseño complejos en tareas manejables para asignarlas a tu equipo en la plataforma de gestión de proyectos de diseño ClickUp.

Gestiona tus proyectos a tu manera . Tanto si eres un fanático de las listas como si eres un pensador visual que adora los tableros Kanban, ClickUp se adapta a tu proceso.

Utiliza plantillas de moodboards para organizar tus ideas y acelerar el proceso creativo. para organizar tus ideas y acelerar el proceso creativo.

Domina el arte de las indicaciones

Dominando el arte de crear indicaciones, podrás adentrarte en un mundo de exploración artística y transformar tus proyectos de diseño de buenos a excelentes.

Recuerda, ¡la experimentación es la clave!

No tengas miedo de experimentar con diferentes ejemplos de indicaciones de Midjourney, parámetros e imágenes de referencia. Con la práctica, desarrollarás tu propio estilo único de indicaciones, lo que te permitirá utilizar la IA como una poderosa herramienta para dar vida a tus visiones creativas.

Prueba ClickUp hoy mismo y mejora tus obras de arte y diseños con la ayuda de la IA.