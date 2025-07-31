Las 25 mejores indicaciones artísticas basadas en IA para despertar tu creatividad

La IA tiene un credo sencillo: cuanto mejor sea la información introducida, mejor será el resultado. 🎯

En terminología de IA, la entrada es la indicación y la salida es el resultado generado. Hoy en día, artistas y diseñadores, tanto profesionales como aficionados, utilizan indicaciones artísticas de IA para generar impresionantes obras de arte visual.

Los generadores de obras de arte basados en IA han abierto nuevas vías de expresión artística. Con el arte generado por IA cada vez más popular en todo el mundo, es hora de que te subas al carro.

Herramientas como Midjourney, Stable Diffusion y DALL-E 2 facilitan a todo el mundo la experimentación con generadores de arte con IA. Producen resultados impresionantes, y mucho más rápidamente que la mayoría de las aplicaciones informáticas para artistas.

Pero todo comienza sabiendo cómo escribir la indicación perfecta. 🎨

¿Qué son las indicaciones artísticas de IA?

Las indicaciones artísticas de IA son instrucciones que se introducen en un generador de arte basado en IA, lo que le permite crear obras de arte e imágenes. Imagina que estás dando indicaciones a un artista, solo que, en este caso, el artista es un sofisticado programa informático.

Una buena indicación artística basada en IA debe ser clara, específica, detallada y, lo más importante, imaginativa. 🤖

¿Por qué necesitas una buena indicación de IA?

Para crear contenido, ya sea texto o imágenes, los generadores de contenido /IA se basan en su comprensión de la indicación. A continuación, comparan los detalles de la indicación con el conjunto de datos con el que han sido entrenados. Por lo tanto, la entrada o la indicación desempeña un rol fundamental en el proceso.

Por supuesto, no existe un proceso estándar para escribir una buena indicación. Es posible que necesites varios intentos antes de que el modelo cree una imagen que coincida perfectamente con lo que tienes en mente. Este proceso de prueba y error te ayuda a comprender cómo los diferentes elementos de la indicación influyen en la obra de arte generada.

Los 25 mejores ejemplos de indicaciones artísticas de IA para la generación de imágenes

Hemos seleccionado una colección de indicaciones que te permitirán crear imágenes cautivadoras en prácticamente cualquier generador de arte basado en IA.

1. Paisajes urbanos futuristas

vía Gencraft

«Genera una imagen de un paisaje urbano que represente una metrópolis futurista y bulliciosa con rascacielos imponentes y diseños únicos y complejos. Captura un entorno urbano vibrante y de alta tecnología con vallas publicitarias holográficas que iluminan el horizonte de la ciudad y las calles que se extienden a sus pies».

2. Colores vibrantes y degradados

vía Gencraft

«Genera una imagen llena de colores vibrantes y degradados, formando una composición abstracta y visualmente impactante. Los colores deben mezclarse, transmitiendo una sensación de movimiento y energía».

3. Paisajes surrealistas

vía Gencraft

«Genera una imagen de un paisaje surrealista con islas flotantes, montañas invertidas y flora poco convencional. Incluye un toque onírico que traspase los límites de la realidad. Crea una escena con elementos imaginativos y de otro mundo».

4. Retratos

vía Gencraft

«Genera una imagen de retrato que muestre las expresiones, los rasgos y las emociones de una persona en un primer plano. Mantén el fondo neutro, enfatizando la presencia del individuo. Resalta la profundidad y la personalidad del sujeto, creando un retrato cautivador y bien compuesto».

5. Cuerpos celestes

vía Gencraft

«Genera una imagen con cuerpos celestes en la inmensidad del espacio. Incluye planetas, estrellas y galaxias para crear una escena cósmica cautivadora».

6. Bosques profundos y oscuros

vía Gencraft

«Genera una imagen de un bosque profundo y oscuro con árboles antiguos y altísimos. Captura la atmósfera misteriosa con ramas retorcidas que proyectan sombras inquietantes en el suelo del bosque. Evoca una sensación de soledad e intriga».

7. Características geográficas

vía Gencraft

«Genera una imagen que represente diversas características geográficas, incluyendo montañas imponentes, ríos sinuosos, desiertos extensos y valles frondosos. El terreno para crear imágenes es variado y muestra la belleza natural de la Tierra en todas sus formas».

8. Paisaje marino submarino

vía Gencraft

«Genera una imagen submarina que capture la belleza de las profundidades del océano. Incluye arrecifes de coral, peces exóticos y plantas acuáticas, con la luz del sol filtrándose a través del agua para crear una iluminación dramática y un juego de colores».

9. Eventos deportivos

vía Gencraft

«Genera una imagen que capture la atmósfera de un evento deportivo en un estadio abarrotado. Muestra la energía, la emoción y la competición mientras los atletas practican sus respectivos deportes. La escena está llena de acción y captura la esencia de un emocionante evento deportivo».

10. Empresas y comercio

vía Gencraft

«Genera una imagen que represente el panorama empresarial y comercial de una ciudad moderna. Muestra rascacielos imponentes, calles bulliciosas llenas de profesionales y la actividad dinámica de un próspero distrito comercial. Muestra a personas participando en reuniones, deambulando por los distritos financieros y pantallas electrónicas que muestran las últimas novedades del mercado bursátil».

11. Eventos históricos

vía Gencraft

«Genera una imagen que capture el alunizaje, con un astronauta solitario de pie sobre la superficie lunar. Muestra el módulo Eagle del Apolo 11 situado cerca».

12. Visualiza notas musicales

vía Gencraft

«Genera una imagen que visualice notas musicales en una composición abstracta y dinámica. Deja que las notas musicales bailen en el aire, formando una sinfonía de figuras y símbolos que transmitan la esencia del sonido. Muestra las notas flotando y entrelazándose en el aire, creando una composición visualmente armoniosa».

13. Naciones y monumentos

vía Gencraft

«Genera una imagen que resuma la esencia de Uzbekistán. Muestra la intrincada arquitectura de ciudades históricas como Samarcanda y Bujará, destacando la riqueza cultural de la región. Sitúa la imagen con el telón de fondo de la árida belleza del desierto de Kyzylkum».

14. Flores y jardines

vía Gencraft

«Genera una imagen de un pintoresco jardín adornado con flores diversas y vibrantes en plena floración. Captura la serenidad de la escena, con parterres meticulosamente dispuestos y senderos sinuosos. La escena debe irradiar tranquilidad: una combinación de parterres meticulosamente dispuestos y senderos sinuosos».

15. Jardines abstractos y mecánicos

vía Gencraft

«Genera una imagen surrealista de un jardín abstracto y mecánico, donde flores metálicas adornadas con engranajes sirven como pétalos y enredaderas robóticas trepan por estructuras imaginarias».

16. Paisajes serenos

vía Gencraft

«Genera una imagen que capture los impresionantes paisajes de los Alpes. Muestra picos imponentes cubiertos de nieve, exuberantes prados verdes y lagos alpinos cristalinos. Incluye pintorescos pueblos enclavados en los valles».

17. Eventos mundiales

vía Gencraft

«Genera una imagen que represente una asamblea de las Naciones Unidas, con representantes de países de todo el mundo reunidos para debatir y abordar problemas globales urgentes. Captura la diversidad de culturas, idiomas y perspectivas presentes en la sala, simbolizando el esfuerzo colectivo por fomentar la paz, la cooperación y el entendimiento a escala global».

18. Fotografías realistas

vía Gencraft

«Genera una serie de fotografías realistas que capturen momentos cotidianos de una manera genuina y cercana. Imagina escenas de personas en su vida diaria, expresiones espontáneas y la belleza que se encuentra en los detalles ordinarios».

19. Caracteres reales o históricos

vía Gencraft

«Genera una fotografía realista de Malcolm X, el influyente líder de los derechos civiles. Captura su carisma, determinación y compromiso con la justicia y la igualdad. Imagina un momento que refleje su carisma, determinación y compromiso con la defensa de la justicia y la igualdad».

20. Recrea arte

vía Gencraft

«Genera una pintura al óleo en acuarela de estilo impresionista de un estanque tranquilo. Utiliza pinceladas para mezclar colores, capturar el juego de luces y colores, y añadir un cálido resplandor de luz solar moteada».

21. Estaciones

vía Gencraft

«Captura la belleza de la temporada invernal en una sola escena, probando elementos estacionales y paletas de colores para transmitir la armonía de los ciclos de la naturaleza».

22. Diagramas de líneas

vía Gencraft

«Genera un gráfico de líneas que ilustre el crecimiento de la adopción de energías limpias en los últimos cinco años. Asegúrate de generar dos ejes y puntos de datos con rótulos para comunicar la tendencia al alza en el uso de energías limpias».

23. Diapositivas para una presentación

vía Gencraft

«Genera una presentación sobre las oportunidades de venta en una zona geográfica concreta. Incluye un mapa en el que se destaquen las regiones clave y una lista concisa con los puntos más importantes sobre el potencial del mercado, los datos demográficos del público objetivo y las áreas de crecimiento potencial».

24. Representa emociones visualmente

vía Gencraft

«Genera una visualización que represente una alegría inmensa. Utiliza colores vivos, como amarillos y naranjas, que se combinen en figuras dinámicas para transmitir alegría y celebración. Intenta capturar la alegría a través del color y la figura».

25. Crea logotipos y emblemas.

vía Gencraft

«Genera opciones de emblemas para una prestigiosa universidad, con símbolos como un escudo, un libro abierto y una pluma. Organiza estos elementos con una buena combinación de colores, creando una sensación de conocimiento, tradición e ilustración».

Uso de indicaciones artísticas basadas en IA

El uso de indicaciones artísticas basadas en IA tiene dos ventajas principales: el uso de la IA para generar imágenes ahorra tiempo y dinero. Otra ventaja importante es que no tiene los límites que tienen los seres humanos, como conjuntos de habilidades específicas y un conocimiento finito de los diferentes estilos artísticos. 💫

Estas son algunas de las grandes ventajas de utilizar indicaciones de IA.

Eficiencia temporal

Con una buena indicación, puedes generar una imagen en cuestión de segundos, en lugar de las horas que se tarda en crear una imagen original manualmente. Jugar con la indicación para hacer la imagen personalizada puede llevarte unos minutos más como mucho.

Rentabilidad

El tiempo es dinero, y con herramientas de IA económicas y sin código, las empresas pueden aumentar significativamente la producción de contenido y reducir los costes de producción. Las indicaciones proporcionan a los artistas una ventaja inicial con ideas y orientaciones iniciales, en lugar de tener que experimentar sin cesar para encontrar la chispa creativa, lo que ahorra dinero en materiales y tiempo desperdiciados.

Consistencia

El uso de indicaciones para generadores de imágenes con IA te permite lograr consistencia. Dado que los generadores de imágenes utilizan instrucciones textuales y aprendizaje automático, puedes crear muchos diseños originales sin comprometer las directrices de marca o los estilos preferidos.

Accesibilidad

Los expertos también afirman que herramientas de IA como Midjourney, Dall-E y Stable Diffusion han democratizado la creación de contenidos. Las indicaciones son accesibles para todos. Por lo tanto, no es necesario ser un experto en arte o IA para crear imágenes visualmente atractivas 👍🏼.

Versatilidad

El uso de indicaciones para el arte con IA también te ofrece una versatilidad sin igual: la IA es excelente para comprender e imitar diversos estilos artísticos. Esto puede animar a los artistas a experimentar con diversos estilos y técnicas.

Innovación

Los generadores de imágenes también animan a los artistas a pensar fuera de lo establecido. Puedes explorar territorios desconocidos y crear impresionantes obras de arte nunca antes vistas utilizando ideas y combinaciones poco convencionales. Las herramientas de IA también ayudan a generar indicaciones que te ayudarán a pensar y crear obras de arte innovadoras.

Por último, los generadores de indicaciones artísticas basadas en IA pueden desafiar a los artistas a superar sus límites. A medida que los artistas se enfrentan a indicaciones nuevas y desafiantes, perfeccionan sus técnicas y amplían sus habilidades.

Retos y obstáculos comunes al usar indicaciones de IA para el arte

La aparición de la IA en la creación de contenidos ha suscitado debates y discusiones entre artistas y diseñadores. Aparte de las preocupaciones por la infracción de los derechos de autor, la propiedad y la extracción de datos, la devaluación del arte humano sigue siendo una preocupación para los artistas experimentados.

Una desventaja común del uso de indicaciones de IA es que son restrictivas. Dado que los generadores de arte con IA funcionan únicamente con estas indicaciones, no hay margen para experimentar con elementos y estilos ajenos a ellas. Por lo tanto, los generadores de imágenes con IA pueden no captar los matices y sutilezas que caracterizan al buen arte. El arte generado con IA también tiende a ser formulista y carece de un toque personal.

La dependencia excesiva de las indicaciones generadas por IA es otro reto. Los artistas podrían encontrarse con dificultades para equilibrar el volumen de producción con la buena calidad.

Mantener la voz creativa única de cada uno en primer plano mientras se confía en las indicaciones de la IA es otro obstáculo más. A pesar de estos retos, los generadores de imágenes se están convirtiendo poco a poco en herramientas fantásticas para la creación de contenidos.

Solo queda un último obstáculo: crear indicaciones eficaces capaces de generar contenido relevante, atractivo y útil. 💡

Descubramos cómo hacerlo.

Cómo escribir indicaciones artísticas de IA para la generación de imágenes

Para escribir una indicación que funcione, asegúrate de incluir estos detalles: el formato de la imagen, el tema central, los detalles asociados al tema, las características estilísticas o referencias, y los detalles asociados a la composición completa.

Aquí tienes una explicación detallada paso a paso.

Empieza por detallar el tipo de arte que deseas. Decide si se trata de una fotografía, un dibujo, un boceto, una pintura al óleo o una representación en 3D. A continuación, define claramente el tema principal de la obra. Puede ser una persona, un animal, un objeto o un concepto abstracto.

A continuación, describe los detalles de los elementos principales de tu imagen. Incluye información sobre colores, figuras, tamaños y texturas para guiar a la herramienta en la generación de detalles precisos. Proporciona detalles sobre la forma y el estilo artístico que tienes en mente utilizando palabras clave como «abstracto», «minimalista», «expresionista» o «surrealista» para describir la estética.

Por último, define la composición con el mayor detalle posible. Especifica la escuela de arte, el estilo de iluminación, la relación de aspecto, las proporciones y los ángulos de cámara. De lo contrario, puedes centrarte en el fondo y el contexto.

Supongamos que necesitas una imagen de un vikingo sobre un fondo moderno. Veamos las fases necesarias para escribir la indicación adecuada para este ejemplo:

Especifica el formato: Genera una fotografía... Describe el tema: Genera una fotografía de un señor de la guerra vikingo... Añade detalles: Genera una fotografía de un guerrero vikingo sosteniendo un hacha... Describe el estilo: Genera una fotografía de estilo pop art de un guerrero vikingo sosteniendo un hacha en un plano general monocromo... Añade detalles adicionales: Genera una fotografía de estilo pop art de un guerrero vikingo sosteniendo un hacha en un plano general monocromo, de pie frente a Times Square, Nueva York.

A continuación, puedes seguir añadiendo detalles y matices, como descripciones detalladas, para generar obras de arte y pistas de diseño, incluyendo elementos como estilos artísticos específicos, como el pop art, escuelas o géneros, referencias a iconos de la cultura pop o elementos textuales.

Cuanto más claras y específicas sean tus indicaciones, más detallada y matizada será la imagen.

Utiliza ClickUp para crear indicaciones creativas de IA.

Utiliza ClickUp Brain como una potente herramienta para hacer todo lo pendiente, desde redactar correos electrónicos cotidianos hasta generar impresionantes obras de arte.

¿Y si te dijéramos que puedes realizar el trabajo más rápido con IA utilizando... bueno, IA?

Aprender a escribir indicaciones artísticas de IA requiere tiempo y práctica. Pero con el generador de indicaciones artísticas de ClickUp, obtienes un potente modelo de IA que interpreta tus instrucciones y crea indicaciones para casi cualquier generador de arte de IA gratuito.

ClickUp también cuenta con una biblioteca de plantillas de indicaciones para que crear indicaciones sea más rápido y fácil. También hay indicaciones ya preparadas. 👏🏼

Puedes escribir tus ideas y preferencias, y ClickUp Brain, el asistente de IA nativo de ClickUp, te sugerirá temas, conceptos y elementos que coincidan con esas ideas. Puedes crear indicaciones completas para introducirlas en tu generador de imágenes de IA con solo unos clics.

Utiliza ClickUp Brain para generar indicaciones descriptivas de arte con IA más rápidamente.

¿Qué más? Puedes generar imágenes de IA directamente en ClickUp Brain.

Crea arte con IA en tu entorno de trabajo utilizando ClickUp Brain.

💡 Consejo profesional: ¡Genera arte con IA sin escribir ninguna indicación! Sí, has leído bien. ¿Por qué escribir cuando puedes dictar la indicación con Talk to Text en ClickUp Brain MAX? ¡Es cuatro veces más rápido que escribir y reduce el tiempo que tardas en plasmar tu visión en el lienzo! Captura ideas, comparte instrucciones y haz las cosas cuatro veces más rápido con Talk to Text en ClickUp Brain MAX.

¿Qué tal si das vida a tus ideas durante tus sesiones de lluvia de ideas?

Mientras correlacionas tus pensamientos, ideas y estrategias en ClickUp Whiteboards, también puedes escribir una indicación en lenguaje natural para generar una imagen que los represente visualmente.

Genera imágenes en ClickUp Pizarras. Convierte texto en tareas directamente desde Pizarras con ClickUp Brain.

Sumérgete en un mundo de temas, estilos y motivos diversos. Desde maravillas abstractas hasta retratos hiperrealistas, hay algo para todos los gustos. Cada indicación te permite crear arte con IA mientras exploras territorios inexplorados en tu expresión artística.

Únete a una comunidad dinámica de artistas, diseñadores y profesores que han adoptado ClickUp para mantenerse inspirados y con alta productividad. ¡Regístrate hoy mismo en ClickUp! ✨