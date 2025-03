los 11 mejores generadores de imágenes con IA en 2025

La generación de imágenes por IA está transformando la forma en que creamos elementos visuales, especialmente para materiales de marketing, diseño y entretenimiento. Estas herramientas facilitan que cualquiera, ya sea un profesional o un aficionado, convierta rápidamente ideas improvisadas en imágenes de alta calidad. ¿Quiere utilizar la inteligencia artificial para crear publicaciones en redes sociales, imágenes de campañas publicitarias, diseños de productos en 3D o ilustraciones para libros? Solo necesita una indicación detallada o simplemente una imagen de referencia para obtener un resultado excelente.

En esta entrada del blog, compartiré los 11 mejores generadores de imágenes de IA para crear imágenes visualmente impresionantes.

Adobe Firefly: Lo mejor para crear imágenes fotorrealistas 2. DALL-E 3: Lo mejor para crear imágenes con texto 3. Canva: Lo mejor para visualizar productos o bocetos 4. Midjourney: Lo mejor para crear variaciones de imágenes 5. Ideogram: Lo mejor para crear imágenes personalizadas 6. WOMBO Dream: Lo mejor para crear imágenes abstractas DreamStudio: Lo mejor para crear imágenes de alta calidad. 8. Meta AI: Lo mejor para generar fotos de archivo. 9. Stable Diffusion: Lo mejor para generar imágenes de diversos estilos. 10. Leonardo AI: Lo mejor para diseñar retratos. 11. Craiyon: Lo mejor para crear ilustraciones sencillas. ## ¿Qué se debe buscar en los generadores de imágenes de IA?

El factor más importante a tener en cuenta al elegir un generador de imágenes de IA es la fidelidad de la imagen a las indicaciones o la alineación de las indicaciones. Esto se refiere a la precisión con la que la herramienta de IA interpreta su texto y lo traduce en el resultado visual deseado. Por lo tanto, evalúe varias herramientas para ver cuál puede manejar descripciones complejas y crear las mejores imágenes generadas por IA. Más allá de la alineación de las indicaciones, hay que tener en cuenta otros factores cruciales a la hora de seleccionar la herramienta adecuada para generar imágenes de IA.

Estos incluyen: *🖼️ Alta resolución de imagen: Asegúrese de que los generadores de IA creen imágenes claras y de alta calidad que pueda imprimir o cambiar de tamaño fácilmente. * 🎨 Diversos estilos artísticos: Elija herramientas que puedan diseñar una variedad de imágenes, como diseños abstractos, imágenes realistas o artísticas, ilustraciones, guiones gráficos y tiras cómicas

✏️ Personalización y marca fáciles: La herramienta debe permitirte editar las imágenes generadas por IA y añadir logotipos, marcas de agua u otros elementos de marca.

La herramienta debe permitirte editar las imágenes generadas por IA y añadir logotipos, marcas de agua u otros elementos de marca. *🧠 Perfeccionamiento rápido: Busca generadores de imágenes de IA que sean compatibles con el perfeccionamiento rápido o el adjunto de imágenes de referencia para obtener las mejores imágenes 🛠️ Funciones de diseño avanzadas: El mejor generador de imágenes con IA también debe ofrecer funciones de diseño adicionales, como diseño en 3D, creación de múltiples variaciones de la misma imagen y aplicación del estilo de una imagen a otra. *💰 Coste y accesibilidad: La herramienta debe ofrecer versiones gratis o (versiones de) prueba para que los usuarios puedan probarla antes de confirmar una suscripción de pago

Los 11 mejores generadores de imágenes con IA Después de realizar pruebas e investigaciones exhaustivas, el equipo de ClickUp y yo hemos encontrado los mejores generadores de imágenes con IA para 2025. Estas herramientas son como tener un artista personal al alcance de la mano. Tanto si eres un profesional como si eres un principiante, ¡hacen que crear imágenes increíbles sea rápido, fácil y divertido! ### 1. Adobe Firefly (el mejor para crear imágenes fotorrealistas)

via undefined Adobe Firefly es una herramienta de IA generativa dentro de Creative Cloud de Adobe, que incluye apps, aplicaciones como Photoshop e Illustrator. Puede convertir indicaciones de texto en imágenes de varios estilos, incluyendo abstracto, retrato y paisaje. Puedo proporcionar una referencia para el estilo de la imagen, y aplicará efectos de texto y texturas únicos a cualquier imagen, con una simple indicación de texto. Su función de relleno generativo me ayuda a eliminar o añadir objetos a una imagen existente, con el resultado de una imagen fotorrealista. Firefly también permite guardar diseños de IA como plantillas editables, lo que permite una gestión de proyectos de diseño perfecta DALL-E 3 es un generador de texto a imagen de OpenAI. Está construido de forma nativa en ChatGPT y funciona eficazmente para los usuarios familiarizados con ChatGPT. Me gusta cómo añade texturas vívidas, iluminación y detalles intrincados para crear imágenes más pulidas y nítidas. Una de las mejores funciones de https://clickup.com/blog/dall-e-alternatives//

DALL-E 3 /%href/ es que genera texto preciso y legible dentro de las imágenes. También puedes usarlo para modificar partes de una imagen existente. Ayuda a refinar, reemplazar o agregar elementos a una escena mientras se mantiene la coherencia con el diseño original. Sin embargo, solo puedes crear dos imágenes al día con el plan ChatGPT Free. #### Las mejores funciones de DALL-E 3

Crea carteles, tiras, memes u otros diseños que requieran texto Especifica estilos artísticos que van desde el fotorrealismo hasta el impresionismo, los dibujos animados o la estética futurista Diseña imágenes con escenas muy complejas, múltiples caracteres, fondos detallados y relaciones intrincadas #### Limitaciones de DALL-E 3 Genera una imagen a la vez con relaciones de aspecto limitadas y detalles humanos imperfectos #### Precios de DALL-E 3 Gratis, gratuito/a

ChatGPT Plus: 20 $/mes #### Valoraciones y reseñas de DALL-E 3 No hay suficientes reseñas ✨ *Dato curioso: El nombre Dall-E es una combinación de Salvador Dalí, un renombrado artista español, y WALL-E, el famoso robot de Pixar. Representa la fusión de creatividad y tecnología. ### 3. Canva (Ideal para visualizar productos o bocetos)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image11-6-1400x571.png Generador de imágenes de IA de Canva /%img/ via undefined El generador de imágenes en línea con IA de Canva es una herramienta fácil de usar para principiantes que te permite visualizar tus bocetos e ideas de productos. Solo tienes que añadir tu texto y elegir un estilo como Acuarela, Fílmico, Neón, Lápiz de color o Retrowave, y Canva creará una imagen para ti. Una de sus funciones más destacadas son las recomendaciones basadas en IA para combinaciones de fuentes y paletas de colores, que se sugieren automáticamente en función del tema de tu diseño, lo que facilita el proceso creativo.

Lo que más me gusta de Canva es que integra diferentes Genera rápidamente contenido breve generado por IA, como títulos y leyendas para imágenes, con Magic Write. Ajusta fácilmente las imágenes generadas con IA utilizando iconos e ilustraciones para perfeccionar tu diseño dentro de la plataforma. #### Límites de Canva Ofrece menos variaciones de estilo y funciones que otros generadores de imágenes con IA. #### Precios de Canva Gratis (hasta 50 generaciones de imágenes). *Pro: 15 $ al mes Ideogram es otro generador de imágenes de IA fácil de usar para principiantes que crea fotos de alta calidad basadas en la información proporcionada por el usuario. Puede seleccionar una paleta de colores personalizada para asegurarse de que todos los diseños de IA se ajusten a las directrices de su marca. También le permite añadir sus propias imágenes para perfeccionarlas o como referencia para crear una imagen nueva. La función Tile de Ideogram ayuda a crear arte digital sin bordes, asegurando que sus imágenes tengan fondos, patrones o texturas perfectos.

Las mejores funciones de Ideogram Genera imágenes de alta calidad con una resolución 2K nítida y opciones de renderizado rápido, incluidos los modos turbo, estándar y de alto detalle Perfecciona tus imágenes con Magic Fill y Extend Mantén la privacidad con la generación de imágenes confidenciales, incluso después de que finalice tu suscripción Crea imágenes en masa utilizando la función pro #### Limitaciones de Ideogram * La mayoría de sus funciones, incluidas Tile y la carga de imágenes, están disponibles en los planes de pago

Precios de Ideogram Gratis, gratuito/a Básico: 8 $/mes *Plus: 20 $/mes *Pro: 60 $/mes #### Valoraciones y reseñas de Ideogram No hay suficientes reseñas ✨ *Dato curioso: Más de 34 millones de imágenes de IA /%href/ https://journal.everypixel.com/ai-image-statistics se crean al día

se crean al día. Esto nos dice que undefined Wombo Dream es un generador de imágenes de IA que se utiliza habitualmente para crear objetos, diseños abstractos y NFT. Proporciona una base para crear arte generado por IA y está pensado tanto para artistas como para principiantes. A pesar de su facilidad de uso, funciona mejor para personas que buscan ideas rápidas y experimentales en lugar de trabajos intrincados o sofisticados. Me gustó crear imágenes con sus estilos únicos, como arcilla, anime, pintura al óleo y pop retro.

Funciones de WOMBO Dream Diseños personalizados con indicaciones y ajustes personalizados para una creatividad sin límites Disfrute de una experiencia rápida y fácil de usar que produce resultados profesionales en minutos Compre impresiones de imágenes generadas por IA y participe en concursos de arte en Discord #### Limitaciones de WOMBO Dream Puede que no funcione bien para proyectos tradicionales o realistas #### Precios de WOMBO Dream Plan Free 9,99 $/mes

169,99 $ pago único #### Valoraciones y reseñas de WOMBO Dream No hay suficientes reseñas *💡Consejo profesional: Utiliza el contraste y combinaciones inesperadas en tus indicaciones para desbloquear nuevas posibilidades creativas. Por ejemplo, en lugar de pedir simplemente una «estación espacial», prueba con algo como «un castillo medieval flotando en el espacio, con caballeros con trajes espaciales protegiendo la entrada»

Estas indicaciones empujan a la IA a mezclar épocas, estilos o temas drásticamente diferentes, lo que da como resultado imágenes visualmente cautivadoras e imaginativas. ### 7. DreamStudio (Lo mejor para crear imágenes de alta calidad) via undefined DreamStudio, creado por Stability AI, es una herramienta basada en IA para crear imágenes a partir de texto. Es compatible con una amplia gama de estilos artísticos, lo que la hace ideal para una variedad de proyectos creativos, como arte conceptual, diseño de juegos y elementos visuales de marketing. La plataforma también incluye una función de mejora de la calidad para mantener la calidad de la imagen constante en múltiples usos.

La interfaz fácil de usar de DreamStudio lo hace accesible tanto para principiantes como para profesionales. Es una forma sencilla de convertir ideas en imágenes de alta calidad, con la flexibilidad de satisfacer una amplia gama de requisitos de diseño. #### Las mejores funciones de DreamStudio Realizar un seguimiento de todos los diseños generados Eliminar elementos adicionales de la imagen con la función de relleno * Añadir profundidad y dimensión a las imágenes con la herramienta Profundidad de imagen #### Limitaciones de DreamStudio

Ofrece opciones limitadas de personalización de imágenes. #### Precios de DreamStudio 10 $ por 1000 créditos. #### Valoraciones y reseñas de DreamStudio No hay suficientes reseñas. 🧠 ¿Sabías que...? Muchos diseñadores de juegos y creadores de mundos utilizan generadores de imágenes con IA para visualizar intrincados mundos de fantasía o ciencia ficción que estarían pendientes durante semanas si se dibujaran a mano. ### 8. Meta AI (la mejor para generar fotos de stock)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image14-4-1400x635.png Meta AI (la mejor para generar fotos de archivo) /%img/ via sin registrarse. #### Las mejores funciones de Craiyon Crea hasta nueve imágenes de alta calidad en menos de un minuto Descargar imágenes sin marcas de agua Eliminar el fondo de las imágenes con el generador de fondos #### Limitaciones de Craiyon La versión gratuita ofrece funciones limitadas y experiencias de alto tráfico #### Precios de Craiyon *Free *Soporte: 12 $ al mes

Profesional: 24 $ al mes *Enterprise: Precio personalizado #### Valoraciones y reseñas de Craiyon No hay suficientes reseñas *📖 Leer más: /href/ https://clickup.com/blog/how-to-use-ai-for-graphic-design// Cómo utilizar la IA para el diseño gráfico /%href/ ## Otras herramientas de IA

Todos estos generadores de IA crean imágenes únicas a partir de indicaciones. Puedes utilizarlos para diseñar publicaciones en redes sociales, diseños de productos, ilustraciones visuales para blogs o revistas, fondos para contenido de vídeo y mucho más. Pero, ¿qué hay de la creación de imágenes sencillas para tu flujo de trabajo que puedan ayudarte a visualizar tus ideas y estrategias creativas? Supongamos que estás haciendo una lluvia de ideas sobre estrategias de marketing para hacer crecer tu marca y quieres crear un undefined Tendrás que descargar la imagen y añadirla a tu entorno de trabajo. ¿Por qué pasar por esta molestia? /href/ https://clickup.com ClickUp /%href/ , la aplicación todo para el trabajo, te ayuda a aprovechar un generador de imágenes de IA directamente dentro de la aplicación.

Pizarras ClickUp Por ejemplo, puede utilizar /href/ https://clickup.com/features/whiteboards Pizarras ClickUp /%href/ para intercambiar ideas sobre proyectos y nuevas estrategias. Ofrece gestos intuitivos que le ayudan a esbozar, dibujar y construir su visión con solo tocar un dedo. Haz una lluvia de ideas y crea mapas visuales con las Pizarras ClickUp Con las Pizarras ClickUp, puedes:

Visualizar conceptos junto con tus tareas y proyectos para que puedas trabajar, chatear y presentar ideas, todo en un solo lugar Convertir tus visuales de lluvia de ideas en proyectos completos utilizando ClickUp AI Crear hojas de ruta de proyectos visualmente atractivas ### ClickUp Brain ¿Pero sabes qué es lo que más me gusta de ClickUp Whiteboards? La opción de crear imágenes de IA utilizando undefined , el potente asistente de IA. Acabo de añadir una indicación detallada y mi imagen estaba lista en unos segundos. Esto ayuda a visualizar mejor las ideas y ejecutarlas más rápido. /cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image12-6.png

Visualice ideas de proyectos en Pizarras ClickUp utilizando ClickUp Brain

https://app.clickup.com/login?product=ai&ai=true Prueba ClickUp Brain /%cta/ Con Pizarras, puedes colaborar con personas en tiempo real, asignar tareas a personas para una mejor rendición de cuentas, agregar notas adhesivas y adjuntar archivos y documentos. undefined

Paneles de ClickUp ¿Quiere visualizar mejor el progreso de sus tareas? /href/ https://clickup.com/features/dashboards Paneles de ClickUp /%href/ tiene lo que necesita. Visualiza el progreso de las tareas, las cargas de trabajo del equipo y las hojas de horas a través de perspicaces gráficos y tablas. Visualice el progreso de las tareas y la información del trabajo con los paneles de ClickUp #### Las mejores funciones de ClickUp * Mejore al instante su escritura con indicaciones basadas en IA para crear contenido claro y profesional

Cree automáticamente resúmenes y elementos de acción para mantenerse organizado y concentrado Traduzca texto y compruebe la gramática, la ortografía y la puntuación con facilidad Colabore en tiempo real o de forma asíncrona utilizando pizarras digitales Optimice su proceso con flujos de trabajo y plantillas personalizables #### Limitaciones de ClickUp La generación de imágenes con IA en las Pizarras aún no está disponible en el móvil #### Precios de ClickUp *Free Forever

¿Qué dicen los usuarios reales sobre ClickUp? > ClickUp ha hecho que la alineación asincrónica sea mucho más sencilla y eficaz. Al crear un marco en el que se pueden esbozar y estructurar objetivos y resultados, los equipos remotos pueden comprender las expectativas y proporcionar actualizaciones de estado con fluidez. Hacer una lluvia de ideas con pizarras es fácil, reorganizar las prioridades es fácil y añadir imágenes de referencia, etc., es todo muy fluido. Bazza Gilbert, director de producto de AccuWeather

Cree imágenes impresionantes y visualice proyectos con ClickUp

Los generadores de imágenes de IA han pasado de ser herramientas novedosas a activos esenciales para los creativos de todos los sectores. Con Adobe Firefly, DALL-E 3, Midjourney y Canva, entre otros, la línea entre la imaginación y la realidad se ha difuminado. Cualquiera, independientemente de su nivel de habilidad, puede crear imágenes que antes estaban limitadas a los artistas profesionales. Estas plataformas no se limitan a la automatización, sino que potencian la creatividad humana, ofreciendo infinitas posibilidades para experimentar e innovar.

Sin embargo, si está buscando un creador de imágenes con IA para impulsar la creatividad y ayudarle a visualizar mejor el trabajo, pruebe ClickUp. Puede crear imágenes y hacer una lluvia de ideas con su equipo en tiempo real.