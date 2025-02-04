Las 10 mejores herramientas de IA para diseñadores en 2025

Seamos realistas: como diseñador gráfico, cuando alguien te pregunta cuál es tu parte favorita del trabajo, es poco probable que respondas «eliminar fondos» o «formatear texto». ?

Por suerte, ya no tienes que limitarte a estas tareas mundanas. El mundo actual, impulsado por la IA, ha dado lugar a muchas herramientas de IA para diseñadores. Además de optimizar las tareas de los proyectos creativos o de marketing, estas herramientas pueden inspirarte con sugerencias impresionantes cuando te encuentres estancado en un diseño.

Hemos seleccionado 10 herramientas profesionales de software de diseño con IA para ti. Repasaremos sus funciones, precios, límites y reseñas, y elegiremos la que más te convenga.

Las herramientas de diseño con IA son aplicaciones de software que aprovechan el poder de la IA para ayudar a los equipos de diseño. ?

Estas herramientas automatizan tareas repetitivas o manuales, como eliminar fondos y cambiar el tamaño de las imágenes, lo que te da la libertad y el tiempo necesarios para centrarte en trabajos más innovadores. También generan contenido totalmente nuevo a partir de indicaciones mediante el procesamiento del lenguaje natural (NLP).

Cabe destacar que las herramientas de IA para diseñadores aprenden de las interacciones y los comentarios de los usuarios. Con el tiempo, se adaptan para ofrecer sugerencias o contenidos cada vez más precisos y personalizados.

Y lo que es más importante, estas herramientas te ayudan a estructurar tu proceso de diseño y a explorar nuevos enfoques para apoyar nichos de empresa como el marketing y el desarrollo de productos.

Cómo utilizan la IA los equipos de diseño

Las herramientas de IA ayudan a los diseñadores en todas las fases del diseño, desde la conceptualización hasta el perfeccionamiento. También sirven para diferentes especializaciones, como el diseño gráfico, de productos y web.

Aquí tienes seis ejemplos que ilustran los casos de uso más comunes de las herramientas de IA para diseñadores:

Automatización: realiza algunos de los trabajos más tediosos por ti, como garantizar la coherencia del estilo. Generación de contenido: crear nuevas ideas, como publicaciones únicas : crear nuevas ideas, como publicaciones únicas en redes sociales contenido de marketing para sitios web Estudio de mercado: recopila datos de los usuarios en todas las plataformas para comprender sus preferencias estéticas. Optimización: sugiere mejoras para elementos como el diseño y la tipografía. Pruebas A/B: análisis de la respuesta de los usuarios a diferentes variaciones de diseño. Productividad: optimización del proceso : optimización del proceso de planificación y ejecución del diseño

Hemos rastreado el mercado en busca de soluciones que puedan mejorar tus creaciones, optimizar tus procesos de diseño y hacer que tu trabajo sea más agradable en general. ?

Independientemente de tu especialización en diseño, las mejores herramientas de IA de diseño mejorarán significativamente la calidad y la cantidad de tu trabajo. Esta lista no es en absoluto exhaustiva, pero abarca diversos aspectos del panorama del diseño.

Echa un vistazo a las más de 15 vistas de ClickUp para personalizar tu flujo de trabajo según tus necesidades.

ClickUp es una solución versátil de gestión de proyectos con espectaculares funciones para la colaboración creativa y técnica entre equipos de diseño. El lanzamiento de ClickUp Brain ha supuesto un cambio revolucionario, ya que funciona como un asistente de trabajo fiable basado en IA, independientemente de tu departamento, rol o nivel de habilidad.

El asistente de IA puede apoyar todo tu proceso creativo y tus flujos de trabajo: conceptualizar ideas, diseñar marcos, crear contenido de marketing y procesos sobre la marcha. También genera resúmenes creativos, perfiles y recorridos de usuarios, esquemas de presentaciones, estrategias de campañas de marketing y eslóganes.

ClickUp Brain funciona en todo tu entorno de trabajo de ClickUp para mejorar la eficiencia y la colaboración. Haz una lluvia de ideas en tiempo real con tus compañeros de equipo utilizando ClickUp Whiteboards y utiliza la función Assigned Comments para delegar tareas en ti mismo o en tus colaboradores.

Usa AI Writer for Work de ClickUp Brain para crear un resumen del proyecto.

¿No puedes seguir el ritmo de esos hilos de comentarios interminables? Utiliza el poder de la IA de ClickUp Brain para resumirlos o extraer directamente los elementos a realizar.

También puedes explorar la función de Revisión para priorizar las solicitudes de los clientes y proporcionar comentarios sobre imágenes, vídeos y otras maquetas de diseño.

Con más de 15 vistas para supervisar tu flujo de trabajo de diseño, numerosas plantillas y automatización de tareas, ClickUp es un aliado fiable para equipos creativos de todos los sectores.

Las mejores funciones de ClickUp

Limitaciones de ClickUp

Todavía no todas las vistas están disponibles en la app móvil.

El centro de notificaciones puede saturarse si no personalizas los ajustes en los ajustes.

Precios de ClickUp

Free Forever

Ilimitado : 7 $ al mes por usuario.

Empresa : 12 $ al mes por usuario.

Enterprise : Ponte en contacto con nosotros para conocer los precios.

ClickUp Brain: disponible en todos los planes de pago por 5 $ al mes por miembro del entorno de trabajo.

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp

G2 : 4,7/5 (más de 8000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 3000 opiniones)

2. DreamStudio

Propiedad del gigante del sector Stability AI, DreamStudio (antes Stable Diffusion) es una herramienta de diseño con IA que ayuda a crear ilustraciones de alta calidad para cualquier propósito, desde ilustraciones hasta imágenes fotorrealistas. ?️

Introduce tu indicación o sube una foto, y luego realiza la selección del estilo y el tamaño que desees. DreamStudio se pondrá a trabajar de inmediato y generará múltiples variaciones de tu idea. La herramienta memoriza tu historial para que puedas realizar el seguimiento de todas tus creaciones y volver a ellas más tarde.

Si necesitas realizar cambios en una imagen, utiliza el editor. Se trata de un entorno de trabajo infinito con capas que te permite añadir, eliminar y modificar elementos individuales de tu obra maestra. ¡También puedes mejorar la resolución de tus imágenes en cuestión de segundos!

Las mejores funciones de DreamStudio

Varios estilos predefinidos

Editor con entornos de trabajo y capas infinitas.

Ajuste de la resolución de la imagen

Versión de código abierto: StableStudio

Integración de API

Limitaciones de DreamStudio

Sin paletas de colores predefinidas

Las indicaciones escritas antes del registro se perderán.

Precios de DreamStudio

10 $ por 1000 créditos (aproximadamente 5000 imágenes).

Valoraciones y opiniones sobre DreamStudio

Product Hunt : 4,7/5 (más de 20 reseñas)

G2: 4,3/5 (2 opiniones)

3. Midjourney

Si estás familiarizado con el uso de herramientas de IA, seguro que has oído hablar de Midjourney. Gracias a su potente estética predeterminada para las creaciones, es uno de los generadores de imágenes con IA más conocidos en la actualidad. Puedes crear obras de arte pulidas en cuestión de minutos con un breve comando de texto en Discord.

La innovadora herramienta bot te presenta cuatro variaciones de imagen. Utiliza cada una de ellas para generar nuevas variaciones o selecciona una imagen y realiza su edición. Por el momento, las opciones de imagen incluyen alejar la imagen y reposicionar la composición con flechas. Todas las imágenes se generan en tamaño máximo gracias a la última actualización.

Si te quedas atascado, pide ayuda al bot Midjourney utilizando comandos sencillos. Puedes solicitar consejos generales o hacer preguntas específicas. ?

Las mejores funciones de Midjourney

Cuatro variaciones de imagen

Genera imágenes a tamaño máximo.

Herramientas para Zoomar y reposicionar

Bot Midjourney para obtener ayuda y consejos.

Parámetros y comandos explicados en una guía.

Galería de favoritos

Limitaciones de Midjourney

Sin versión de prueba gratuita.

Las capacidades de edición pueden mejorar

Solo disponible a través de Discord.

Precios de Midjourney

Básico : 8 $ al mes*

Estándar : 24 $ al mes

Pro : 46 $ al mes

Mega: 96 $ al mes

*Todos los precios indicados se refieren al modelo de facturación anual.

Valoraciones y reseñas de Midjourney

G2 : 4,4/5 (más de 70 opiniones)

Product Hunt: 4,5/5 (más de 15 reseñas)

4. Adobe Sensei

Adobe Sensei es una joya oculta en lo que respecta a la tecnología de aprendizaje automático. Existe desde 2016 y se utiliza ampliamente en el ecosistema de Adobe. Lo encontrarás integrado en Creative Cloud Suite y en muchas de las aplicaciones y servicios de marketing y análisis de Adobe.

Las herramientas de IA de Sensei se han entrenado con imágenes de Adobe Stock, productos con licencia abierta y contenido de dominio público con licencias caducadas. Solo tienes que usar el comando Generar para acceder a imágenes adecuadas para tu propósito. Puede identificar los conceptos profundos e incluso emocionales de una imagen a través de elementos como la paleta de colores y los detalles del fondo.

La plataforma identifica y etiqueta automáticamente las imágenes, lo que resulta ideal para los profesionales del marketing y los diseñadores que manejan varias fotos al día.

Las mejores funciones de Adobe Sensei

Optimiza y personaliza los activos de marketing.

Relleno basado en el contenido para eliminar objetos no deseados de imágenes y vídeos.

Auto-Reframe para optimizar vídeos para diferentes canales.

Animación automática con detección de rostros y movimientos.

Optimización de vídeo y sonido

Integración en Adobe Experience Cloud

Limitaciones de Adobe Sensei

No es una herramienta independiente en comparación con otros programas de diseño gráfico completos.

Ventajas principalmente para los usuarios de Adobe.

Precios de Adobe Sensei

Integradas en toda la cartera de productos de Adobe Experience Cloud.

Valoraciones y reseñas de Adobe Sensei

No hay valoraciones independientes disponibles.

5. Canva

En el mundo del diseño, pocos nombres resuenan tanto como Canva. Se trata de una plataforma de diseño gratuita famosa por su interfaz fácil de usar, ¡y ahora aún más gracias a su función de generador de texto a imagen! ?

Crea hermosos contenidos visuales en la plataforma en cuestión de minutos introduciendo sencillas indicaciones de texto y eligiendo un estilo. Con Image Enhancer y otras herramientas de IA para diseño gráfico, puedes perfeccionar tu creación:

Mejorar la resolución

Ajustar el enfoque, la iluminación y la saturación

Eliminación de fondos

Eliminar, añadir y ajustar objetos (con Magic Edit o Magic Eraser)

Mejora el atractivo de las imágenes con texto y animaciones o añade pegatinas, iconos y otros gráficos de la colección disponible. Confía en el generador de texto y el planificador de contenido de Canva para coordinar y programar tus proyectos de diseño y marketing.

Las mejores funciones de Canva

Estilos predefinidos

Múltiples herramientas de edición

Generador de texto Magic Write

Interfaz intuitiva

Kits de marca para crear paletas de colores personalizadas

Colaboración en tiempo real en diseños

Limitaciones de Canva

Es posible que no sean proveedores del nivel de personalización que esperan los diseñadores profesionales.

El eliminador de fondos podría mejorarse.

Algunas funciones (como Magic Eraser y Content Planner) no están disponibles para su uso gratis.

Precios de Canva

Texto a imagen:

Gratis : hasta 50 consultas de por vida.

Pro : hasta 500 consultas al mes.

Equipos: hasta 500 consultas al mes.

Magic Write:

Gratis : hasta 25 consultas.

Pro : hasta 250 consultas al mes

Teams: hasta 250 consultas al mes

Valoraciones y opiniones sobre Canva

G2 : 4,7/5 (más de 4000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 11 000 opiniones)

¡Descubre los mejores CRM para diseñadores gráficos!

6. Mokker

La eliminación del fondo es una tarea que muchos diseñadores temen, pero es inevitable si se quiere crear una página de comercio electrónico con un aspecto creíble. Ahí es donde entra en juego Mokker. Se trata de una herramienta de IA que sustituye el fondo de las imágenes de los productos, lo que te ayuda a crear imágenes profesionales y comercializables.

Mokker es una herramienta muy sencilla. Solo tienes que subir una imagen de tu producto y realizar una selección de entre cientos de plantillas de fondo. La herramienta generará instantáneamente imágenes de alta resolución y listas para imprimir. Puedes añadir varios accesorios fotográficos para embellecer el resultado final.

Las mejores funciones de Mokker

Sencillo eliminador de fondos para el marketing de productos

Más de 100 plantillas de fondo

Accesorios fotográficos

Imágenes de alta calidad

API para integración

Limitaciones de Mokker

La experiencia de incorporación podría optimizarse.

Puede dar resultados impredecibles cuando se enfrenta a elementos complejos (como el cabello).

Precios de Mokker

Gratis : 40 fotos + 12 fotos al mes.

Starter : 13 $ al mes*

Equipo : 29 $ al mes

Organización: 83,25 $ al mes.

*Todos los precios indicados en la lista se refieren al modelo de facturación anual.

Valoraciones y reseñas de Mokker

Product Hunt: 4,4/5 (más de 8 reseñas)

7. Galileo IA

Lanzada en 2022, Galileo IA ha revolucionado la forma en que se crean los diseños de interfaces de usuario. Su generador de diseños de interfaz de usuario está entrenado con miles de diseños excepcionales para ofrecerte diseños e ilustraciones de alta fidelidad para múltiples plataformas.

Usar la herramienta es muy sencillo: solo necesitas un texto. Galileo IA generará un diseño de interfaz completo, ¡incluyendo iconos y textos personalizados! Con pequeños ajustes, podrás superar los tediosos patrones de interfaz de usuario y hacer que tu diseño destaque.

Las mejores funciones de Galileo IA

Genera diseños de interfaz de usuario de alta fidelidad.

Fáciles para los usuarios

Incluye contenido e ilustraciones e imágenes generadas por IA.

Limitaciones de Galileo IA

Aún no se ha lanzado al público (hay que solicitar acceso anticipado).

Precios de Galileo IA

Información sobre precios no disponible.

Valoraciones y reseñas de Galileo IA

Aún no hay valoraciones determinables.

8. DALL•E 2 de Open AI

Cuando DALL·E salió al mercado en 2021, causó sensación en todo el mundo por su capacidad para generar imágenes impactantes a partir del lenguaje natural. Aproximadamente un año después, OpenAI nos deleitó con la versión mejorada de esta herramienta, DALL·E 2. En comparación con la primera edición, produce imágenes más precisas y realistas con una resolución cuatro veces mayor.

Además de combinar estilos y conceptos para crear imágenes generadas por IA, esta herramienta te permite explorar variaciones. El editor DALL·E 2 ofrece la función Inpainting para añadir y eliminar elementos basándose en indicaciones adicionales, de modo que puedas tener en cuenta las sombras, las texturas y los reflejos. La función Outpainting permite alejar la imagen para ampliar la composición.

Las mejores funciones de DALL•E 2 de Open AI

Creación de imágenes de alta calidad

Múltiples herramientas de edición

Actualizaciones frecuentes

Medidas de protección contra la creación de contenido explícito o violento.

Limitaciones de DALL•E 2 de Open IA

La versión de prueba gratuita ya no está disponible.

Puede pasar por alto indicaciones más largas.

Precios de DALL•E 2 de Open IA

15 $ por 115 créditos.

DALL•E 2 de Open IA: valoraciones y reseñas

G2 : 3,8/5 (más de 20 reseñas)

Capterra: 5/5 (menos de 5 reseñas)

9. Khroma

El color es un elemento psicológico del diseño y puede influir en el proceso de toma de decisiones de tus usuarios. Pero elegir el conjunto adecuado de tonos puede resultar muy confuso. ¡Recurre a Khroma para reducir la paleta perfecta con su herramienta de color basada en IA!

Khroma, un generador de paletas de colores personalizadas, es una herramienta de diseño gráfico con IA indispensable. Se ha entrenado con miles de paletas creadas por humanos para producir combinaciones de colores que funcionan.

Además, puedes entrenar su red neuronal mediante una selección de colores que te gusten. El resultado son paletas bonitas y personalizadas, que puedes ver como degradados, tipografía o imágenes personalizadas.

Guarda tus favoritos para usarlos más tarde, junto con sus nombres, códigos hexadecimales y valoraciones de accesibilidad WCAG. ¿Buscas algo específico? Filtra el generador por factores como tono, matiz y color.

Las mejores funciones de Khroma

Generador de paletas de colores con IA

Algoritmo entrenable

Visualiza colores como paletas, degradados, tipografías o imágenes.

Guarda tus favoritos para más tarde.

Filtros generadores prácticos

Limitaciones de Khroma

Aún no hay función para descargar y exportar.

Precios de Khroma

Free

Valoraciones y reseñas de Khroma

Product Hunt: 4,3/5 (más de 15 reseñas)

10. Jasper. IA

Todos los artistas temen a un enemigo común: el bloqueo creativo. Por suerte, vivimos en una época en la que herramientas de IA como Jasper salvan el día a diseñadores, especialistas en marketing y escritores que se encuentran en un bache, ayudándoles a crear contenidos excelentes a través de indicaciones.

La plataforma es un generador de arte y redactor de IA para proyectos multipropósito. Para generar diseños gráficos, lo pendiente es:

Inicia el generador Escribe una indicación Selecciona un estilo, como anime o pintura al óleo. Genera contenido libre de derechos de autor.

Jasper crea cuatro imágenes a la vez. Su filtro de contenido garantiza que las creaciones sensibles o inseguras queden excluidas de los resultados.

Las mejores funciones de Jasper.ai

Motor de IA entrenable que aprende tu estilo preferido.

Funciona en más de 30 idiomas.

Protocolos de seguridad y privacidad de alto nivel.

Versión de prueba gratuita disponible.

Limitaciones de Jasper.ai

Los tutoriales sobre el uso de algunas funciones te resultarán útiles.

No se pueden registrar los derechos de autor de las imágenes generadas.

Precios de Jasper.ai / IA

Creador : 39 $ al mes*

Equipos : 99 $ al mes.

Empresa: Ponte en contacto con el equipo de ventas.

*Todos los precios indicados se refieren al modelo de facturación anual.

Valoraciones y opiniones sobre Jasper.ai

G2 : 4,7/5 (más de 1000 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 1000 opiniones)

Tanto si eres diseñador como si solo eres un simple mortal que necesita un diseño rápido, nuestras herramientas de IA pueden facilitarte el camino creativo. Aprovecha su potencial para acceder a magníficos diseños para uso personal o empresarial. ?

Muchas herramientas, como ClickUp, pueden generar contenido para diversos casos de uso, respaldar tus iniciativas de marketing y mejorar tu ROI.

¿A qué esperas? ¡Acepta el futuro de la creatividad con uno de tus compañeros de IA favoritos!