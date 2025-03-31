Las 11 mejores alternativas y competidores de Midjourney para la generación de imágenes con IA en 2025

Midjourney ha transformado la forma en que nos expresamos a través del arte, proporcionando una plataforma única que convierte las indicaciones de texto en obras maestras visuales a través de su generador de imágenes con IA.

Para aquellos que carecen de habilidades artísticas convencionales, se ha convertido en una puerta de entrada a la creatividad, y para los artistas, en un nuevo campo de juego para explorar y mostrar su talento con la ayuda de herramientas de IA.

Sin embargo, es posible que Midjourney no satisfaga las preferencias de todo el mundo en cuanto a herramientas de edición de imágenes y arte digital. Algunos usuarios pueden oponerse a la reciente transición a un modelo de pago, mientras que otros pueden desear un soporte al cliente más directo para resolver problemas relacionados con el producto.

Por eso hemos investigado un poco y hemos elaborado una lista con las 11 mejores alternativas a Midjourney para la generación de imágenes mediante IA. Hemos examinado cuidadosamente sus funciones y precios para ayudarte a encontrar la opción que mejor se adapte a tus necesidades.

Y, como regalo adicional, te presentaremos una plataforma que podría abrirte nuevas vías para abordar tus tareas creativas y aprovechar el poder de la IA en un contexto más amplio.

¿Qué debes buscar en las alternativas a Midjourney?

Antes de sumergirnos en nuestra selección de las mejores alternativas a Midjourney, tanto gratuitas como de pago, veamos algunas de las funciones que hacen que un generador de arte con IA destaque:

Interfaz fácil de usar: la herramienta de imágenes debe ser fácil de navegar, incluso para usuarios sin conocimientos técnicos o de diseño. Generación rápida de imágenes: aunque un tiempo de generación más largo puede dar lugar a imágenes más complejas, el generador debe ser capaz de producir rápidamente imágenes de alta calidad ⏱️. Flexibilidad de las indicaciones rápidas: la herramienta debe aceptar varios parámetros para generar arte con IA. Algunos usuarios prefieren una interfaz de lenguaje sencillo, mientras que otros pueden querer utilizar comandos y caracteres más avanzados en sus generadores de arte con IA. Opciones de edición: Las opciones de edición posteriores a la generación, como el aumento de resolución, la variación y la sustitución de objetos, pueden mejorar la utilidad del modelo de IA ✂️. Selección de temas y estilos artísticos: La posibilidad de elegir diferentes temas y estilos artísticos basados en las entradas del usuario puede llevar la generación de imágenes a un nivel superior. Uso comercial: dependiendo de tus metas, la herramienta debe proporcionar información clara sobre los derechos de uso de las imágenes generadas, especialmente para fines comerciales. Opciones gratuitas y de pago: dependiendo de tu presupuesto, la disponibilidad de opciones gratuitas y de pago puede ser un factor decisivo.

Las 11 mejores alternativas y competidores de Midjourney que puedes utilizar

Ahora que sabemos qué buscar en los generadores de arte con IA, echemos un vistazo a las 11 mejores alternativas a Midjourney que dan en el clavo.

Genera imágenes con ClickUp Convierte texto en tareas directamente desde pizarras blancas con ClickUp Brain.

Conoce ClickUp Brain, una herramienta basada en IA que puede generar arte con IA al instante para ayudarte a superar los bloqueos creativos y transformar las sesiones de brainstorming en planes estructurados y viables.

La función Pizarra de ClickUp viene equipada con un generador de imágenes con IA que añade un nuevo nivel de creatividad a tu proceso de lluvia de ideas. Mientras trabajas en tu pizarra, puedes pedirle a Brain que cree imágenes con IA, como diagramas, gráficos u otras imágenes relevantes para apoyar tus ideas. No es necesario cambiar de herramienta ni diseñar manualmente las imágenes: ¡Brain se encarga de todo!

Las mejores funciones de ClickUp:

Transforma tus textos en segundos para que suenen más profesionales, directos o atractivos.

Crea contenido de alta calidad rápidamente utilizando indicaciones basadas en IA.

Selecciona cualquier texto y deja que la barra de herramientas de IA lo optimice.

Genera resúmenes y elementos de acción al instante para optimizar las tareas administrativas.

Traduce idiomas y comprueba la ortografía y la gramática dentro de la plataforma ClickUp.

Da vida a tus ideas en cuestión de minutos con pizarras digitales para colaborar en tiempo real o de forma asíncrona

Crea un flujo de trabajo de diseño que refleje tu proceso ideal con la biblioteca de plantillas.

Gestiona documentos creativos de forma colaborativa con ClickUp Docs.

Transmite instrucciones claras y acelera el proceso de retroalimentación del diseño con Revisión.

Limitaciones de ClickUp

A los nuevos usuarios les puede resultar complicado navegar por las numerosas funciones y opciones de personalización de ClickUp.

Las pizarras con generación de imágenes mediante IA aún no se pueden utilizar en la aplicación móvil.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9000 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 reseñas)

2. DALL-E 2

Creado por OpenAI, DALL-E 2 irrumpió en escena en 2022 y rápidamente cautivó a los usuarios con su intuitiva generación de arte mediante IA. Solo tienes que escribir tu visión y, en cuestión de segundos, obtendrás cuatro imágenes únicas que reflejan tus pensamientos.

Los usuarios que se hayan registrado antes de abril de 2024 disfrutarán de una atractiva oferta de créditos mensuales gratuitos. Sin embargo, los nuevos usuarios quizá deban pensárselo dos veces. Con un requisito mínimo de compra de créditos de 15 $, la emoción de experimentar esta potente IA original ahora tiene un coste para el generador de imágenes de IA.

Las mejores funciones de DALL-E 2

Propiedad del usuario sobre las imágenes generadas, incluido el derecho a vender, reimprimir y comercializar.

Integración con plataformas respaldadas por Microsoft, como Bing.

Las medidas de seguridad contra la generación de imágenes violentas, que inciten al odio o para adultos garantizan la idoneidad del contenido.

Las actualizaciones periódicas proporcionan a los usuarios las últimas funciones de IA.

Limitaciones de DALL-E 2

Ignora las indicaciones si son demasiado largas.

Carece de opciones de edición.

Precios de DALL-E 2

Gratis: para los usuarios que se hayan registrado antes del 6 de abril de 2024.

115 créditos: 15 $ (1 crédito equivale a 1 indicación de texto)

Valoraciones y reseñas de DALL-E 2

G2 : 4/5 (21 reseñas)

Capterra: 5/5 (1 reseña)

¡Echa un vistazo a estas alternativas a DALL-E!

3. Stable Diffusion

Stable Diffusion es un generador de arte con IA entrenado para crear nuevas imágenes a partir de textos o imágenes introducidos. Creado por Stability AI, incorpora algoritmos avanzados y técnicas de aprendizaje profundo, lo que permite un proceso de generación de imágenes rápido y seguro.

Una característica distintiva es su capacidad para funcionar sin problemas en hardware de consumo, que requiere una GPU con al menos 8 GB de VRAM. Esto lo diferencia de los servicios que solo funcionan en la nube, como DALL-E y Midjourney, y lo convierte en una opción más accesible para muchos usuarios.

Y la guinda del pastel: es totalmente gratis.

Las mejores funciones de Stable Diffusion

Generación rápida de imágenes de alta calidad.

No requiere ningún dato personal para empezar.

Incluye una práctica biblioteca de indicaciones para inspirar tus creaciones.

Permite definir parámetros personalizados para una personalización detallada de las imágenes.

Capacidad para generar imágenes fotorrealistas.

Tiene soporte para transformaciones de texto a imagen y de imagen a imagen.

Uno de los pocos generadores de arte con IA gratuitos disponibles.

Limitaciones de Stable Diffusion

Debes instalar una aplicación de terceros en tu dispositivo.

Algunos ordenadores no cumplen los requisitos técnicos mínimos para ejecutar Stable Diffusion.

Precios de Stable Diffusion

Free

Valoraciones y reseñas de Stable Diffusion

G2 : 4,3/5 (2 reseñas)

Capterra: 5/5 (1 reseña)

4. Jasper Art

Jasper Art destaca por su interfaz de usuario intuitiva y su capacidad para generar imágenes únicas y sin marcas de agua a partir de simples indicaciones de texto. Sus versátiles opciones de personalización incluyen estilos, estados de ánimo y medios, lo que ofrece a los usuarios un amplio espectro creativo.

Esta herramienta generadora de imágenes con IA ahorra tiempo y esfuerzo al generar numerosas imágenes de alta resolución en cuestión de segundos, lo que la convierte en una de las generadoras de imágenes con IA más rápidas. Sin embargo, el precio es elevado en comparación con otras plataformas, pero permite generar un número ilimitado de imágenes al mes.

Las mejores funciones de Jasper Art

Generación rápida de imágenes

Interfaz de usuario sencilla para usuarios

Permite la personalización en función de diversos estilos y preferencias.

Imágenes generadas por IA sin marcas de agua.

Puede generar imágenes de alta calidad que incluyen a famosos.

Limitaciones de Jasper Art

No tiene compatibilidad con transformaciones de imagen a imagen.

No se pueden registrar los derechos de autor de las imágenes que se generan.

Precios de Jasper Art

Creador: 49 $ al mes

Teams: 125 $ al mes

Empresa: Póngase en contacto con el equipo de ventas de Jasper para conocer los precios.

Valoraciones y reseñas de Jasper Art

G2 : N/A

Capterra: N/A

¡Echa un vistazo a estas plantillas de indicaciones de IA!

5. Dream by WOMBO

Dream By Wombo es un generador de imágenes con IA único que ofrece un amplio intervalo de posibilidades de diseño abstracto. Su enfoque fácil de usar se adapta a cualquier usuario, independientemente de su nivel de conocimientos tecnológicos. Además, es económico, por lo que se adapta a cualquier presupuesto.

Curiosamente, el generador de arte con IA permite a los usuarios crear arte específicamente para el mercado NFT, lo que les garantiza la plena propiedad de sus creaciones.

Las mejores funciones de Dream by WOMBO

Provee múltiples posibilidades de obras de arte abstractas.

Compatibilidad con dispositivos móviles

El generador de arte con IA fomenta la participación de la comunidad a través del uso compartido de obras de arte.

Transformaciones de texto a imagen y de imagen a imagen.

Especializadas específicamente en la creación y el comercio de arte NFT.

Limitaciones de Dream by WOMBO

Algunos usuarios se han quejado de que imágenes inofensivas son marcadas como NSFW (no aptas para el trabajo).

El plan Free incluye muchos anuncios.

Precios de Dream by WOMBO

Free

Premium: 9,99 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Dream by WOMBO

G2 : N/A

Capterra: N/A

6. Prompt Hunt

Prompt Hunt permite a los usuarios generar arte utilizando múltiples herramientas como Stable Diffusion, DALL-E y Midjourney. Puedes crear indicaciones a partir de imágenes o entradas de texto, o utilizar una de las plantillas predefinidas, que son especialmente útiles para los principiantes.

La plataforma destaca por su accesibilidad en todos los dispositivos en comparación con otras alternativas a Midjourney de esta lista.

Los usuarios pueden mantener sus obras de arte privadas o compartirlas a través de la plataforma. En ambos casos, conservan la propiedad de las imágenes generadas. Sin duda, esto diferencia a este generador de imágenes con IA de otras herramientas de IA.

Las mejores funciones de Prompt Hunt

Creación artística única con IA gracias a Stable Diffusion, DALL-E y Midjourney.

Acceso a un amplio intervalo de estilos artísticos de IA.

Posibilidad de usar compartido el arte generado por IA directamente desde la plataforma.

Compatibilidad entre dispositivos

Una biblioteca de plantillas para ayudar a generar imágenes.

Limitaciones de Prompt Hunt

Crear plantillas personalizadas no es muy sencillo.

El nivel de precios básico tiene un límite: Stable Diffusion y el modelo patentado Prompt Hunt.

Precios de Prompt Hunt

Imprescindible: versión de prueba gratuita de 7 días, luego 1,99 $ al mes.

Ventaja: 9,99 $ al mes.

Pro+: 14,99 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Prompt Hunt

G2 : N/A

Capterra: N/A

7. NightCafe

NightCafe es una plataforma integral para crear redes, crear y vender obras de arte generadas por IA, que proporciona una conexión entre la comunidad artística y la tecnología de IA.

Es una de las mejores alternativas a Midjourney porque simplemente proporciona indicaciones de texto o imágenes originales, y NightCafe las transformará en piezas de arte únicas con calidad de museo.

La combinación de tecnología avanzada de IA, funciones de redes sociales y gamificación es lo que distingue a NightCafe. Artistas, aficionados e incluso principiantes encuentran esta plataforma divertida de usar, gracias a su vibrante comunidad y a los retos diarios.

Su interfaz fácil de usar, su amplio intervalo de modelos y ajustes preestablecidos de IA, y sus créditos diarios gratis hacen que la plataforma sea muy accesible en comparación con otros generadores de arte.

Las mejores funciones de NightCafe

Interfaz intuitiva y fácil de usar para usuarios.

Generosos créditos diarios gratis

Amplia variedad de estilos y modos de generación de arte.

Los creadores pueden reclamar los derechos de autor de sus obras de arte.

Hay varios modelos disponibles, entre ellos Stable Diffusion y DALL-E 2.

Limitaciones de NightCafe

Según se informa, el servicio de atención al cliente no responde.

Algunos usuarios consideran que la censura en la plataforma es demasiado estricta.

Precios de NightCafe

Free: cinco créditos al día más dos por votar en un desafío diario.

Principiante en IA: 5,99 $ por 100 créditos al mes.

Aficionado a la IA: 9,99 $ por 200 créditos al mes.

Entusiasta de la IA: 19,99 $ por 500 créditos al mes.

IA Artist: 49,99 $ por 1400 créditos al mes.

Paquetes de créditos sin suscripción mensual: a partir de 7,99 $ por 100 créditos.

Valoraciones y reseñas de NightCafe

G2 : N/A

Capterra: 4,2/5 (5 reseñas)

8. AutoDraw

Si todavía disfrutas de los pasatiempos que tenías de niño, te encantará AutoDraw. ✏️

Esta herramienta de arte con IA gratis/a impresiona por su diseño intuitivo y su interfaz fácil de usar.

Cuando dibujas algo, independientemente de tu destreza artística, AutoDraw utiliza su tecnología inteligente para comprender tus intenciones. A continuación, te presenta un conjunto de opciones bien dibujadas que coinciden con tu boceto. Puedes elegir la que más te guste y cambiarla por tu dibujo original, ¡mejorando al instante la calidad de tu creación!

Las mejores funciones de AutoDraw

Completamente gratis, sin necesidad de registrarse.

Fáciles para los usuarios y aptas para principiantes.

Herramienta avanzada de sugerencias que mejora los dibujos.

Cuenta con un conjunto diverso de herramientas para la personalización.

Se puede utilizar en múltiples dispositivos.

Limitaciones de AutoDraw

Carece de opciones de dibujo realistas.

Ausencia de funciones avanzadas para diseños más complejos, como la superposición de capas.

Precios de AutoDraw

Free

Valoraciones y reseñas de AutoDraw

G2 : N/A

Capterra: N/A

9. Designs. IA

Otras alternativas populares a Midjourney son Designs. ai. Esta herramienta de IA ofrece un conjunto de funciones para crear activos digitales como logotipos, vídeos y discursos, entre otros.

El Video Maker de la plataforma captura material de vídeo relevante basándose en el texto proporcionado por el usuario, generando vídeos atractivos y significativos en cuestión de minutos.

Font Pairer ofrece recomendaciones útiles para combinar fuentes, lo que resulta muy útil para cualquier diseñador que busque combinaciones armoniosas.

Por último, Graphic Maker es una herramienta muy útil para crear y descargar imágenes vectoriales con colores personalizados, aunque el límite de la biblioteca de imágenes puede suponer un obstáculo.

Las mejores funciones de Designs. ai

Excelente para el diseño de logotipos y la creación de vídeos.

Con el respaldo de 123RF, que es un proveedor que proporciona acceso a millones de imágenes, gráficos y vídeos.

Soporte al cliente mediante chat en vivo con capacidad de respuesta

Limitaciones de Designs.ia

Falta de aplicaciones móviles en comparación con otras alternativas a Midjourney de esta lista.

No puedes licenciar, vender ni redistribuir tu trabajo a otras plataformas de activos de stock.

Precios de Designs.ia

Básico: 29 $ al mes

Ventaja: 69 $ al mes

Corporación: Póngase en contacto con Designs. ai para obtener precios personalizados.

Diseños. Valoraciones y reseñas de IA.

G2 : N/A

Capterra: 4/5 (2 reseñas)

10. StarryAI

StarryAI es tan fácil de usar como cualquier generador de imágenes con IA. Primero, le das una indicación escrita con la que trabajar. A continuación, eliges tu estilo preferido entre una amplia selección y orientas la obra de arte hacia representaciones abstractas o más detalladas.

Aquí es donde ocurre la magia. StarryAI utiliza dos modos distintos, Altair para interpretaciones abstractas y Orion para imágenes más narrativas, para dar vida a tu idea.

En solo unos minutos, tendrás lista tu obra de arte única y de alta calidad para que la uses como quieras. ⭐

Las mejores funciones de StarryAI

Propiedad completa de las imágenes generadas

Dos modos distintos, Altair y Orion, para una gran variedad de resultados de imagen.

La función Evolve permite refinar aún más tus imágenes.

Actualizaciones frecuentes de funciones

Aplicaciones móviles

Limitaciones de StarryAI

Algunos usuarios se han quejado de la interfaz de usuario defectuosa.

La aplicación ignora ocasionalmente la indicación.

Precios de StarryAI

Gratis: cinco créditos al día + tres cada tres días por uso compartido en redes sociales

Starter: 11,99 $ al mes

Unlimited Pro: 37,99 $ al mes

Ilimitado Pro Max: 79,99 $ al mes

También puedes comprar créditos sin suscripción mensual, a partir de 15,99 $ por 40 créditos.

Valoraciones y reseñas de StarryAI

G2 : N/A

Capterra: N/A

11. Craiyon

Craiyon, anteriormente conocido como DALL-E mini, es un generador de arte con IA fácil de usar para principiantes. Introduces tu texto de indicación y eliges entre cuatro modelos de generación de imágenes: Arte, Dibujo, Foto y Ninguno.

También puedes añadir indicaciones de texto negativas. Por ejemplo, si introduces una indicación positiva como «puesta de sol», pero utilizas «playa» como indicación negativa, la IA generará una imagen de una puesta de sol sin ningún elemento relacionado con la playa.

Craiyon es único por su función «Next Prompt», que utiliza ChatGPT para sugerir nuevas indicaciones basadas en tus entradas anteriores. Otra funcionalidad innovadora es la posibilidad de mostrar tu arte generado por IA en maquetas de camisetas para inspirar ideas de merchandising.

Las mejores funciones de Craiyon

Plataforma fácil de usar y navegar para usuarios principiantes.

Capacidad ilimitada de generación de imágenes.

Función única «Next Indicación» para inspirar la creatividad.

Muestra ilustraciones en maquetas de camisetas.

Limitaciones de Craiyon

A veces, los servidores no tienen la compatibilidad necesaria para soportar el tráfico y las imágenes no se generan.

Sin aplicaciones móviles

Precios de Craiyon

Free

Colaborador: 6 $ al mes

Profesional: 24 $ al mes

Corporación: Póngase en contacto con Craiyon para obtener precios personalizados.

Valoraciones y reseñas de Craiyon

G2 : N/A

Capterra: N/A

Genera imágenes con IA con alternativas a Midjourney

A medida que exploramos el panorama de las alternativas a Midjourney, queda claro que el alcance va más allá de simplemente sustituir una herramienta por otra. Se trata de encontrar una solución que añada valor de diversas maneras, como ClickUp, con su amplia matriz de funciones.

A la hora de sopesar tus opciones, recuerda que la innovación suele surgir de lugares inesperados. Quizás un cambio de perspectiva, pasando de la generación de imágenes a la optimización del flujo de trabajo, pueda abrir nuevas puertas a la eficiencia y la creatividad. Al fin y al cabo, las mejores herramientas no solo resuelven nuestros problemas actuales, sino que también nos abren nuevas oportunidades.