Los 11 mejores creadores de currículums con IA de 2025 para optimizar tus solicitudes de empleo

Sé por experiencia propia lo frustrante que puede resultar crear un currículum atractivo. Lleva mucho tiempo y, a menudo, parece un agujero negro en cuanto a formato y contenido.

Pero, ¿y si te dijera que hay una forma mejor? ¿Una forma de crear un currículum profesional, atractivo y optimizado para ATS en mucho menos tiempo?

Descubre los creadores de currículums con IA. Estas potentes herramientas están transformando el proceso de búsqueda de empleo. Simplifican el proceso de creación de currículums, ofrecen plantillas personalizadas, optimizan tu currículum para descripciones de puestos específicos e incluso garantizan que sea compatible con los sistemas de seguimiento de candidatos (ATS).

En esta entrada del blog, te presentaré los 11 mejores creadores de currículums automatizados. ¡Empecemos!

¿Qué debes buscar en un creador de currículums con IA?

Hay algunas funciones imprescindibles que no debes pasar por alto a la hora de buscar el mejor creador de currículums con IA. Estas son las funciones clave que he priorizado:

Plantillas compatibles con ATS : asegúrate de que la herramienta ofrece : asegúrate de que la herramienta ofrece plantillas de currículum profesionales y compatibles con ATS que mejoren tus posibilidades de superar los sistemas de selección.

Creación de currículums personalizados : elige un creador de currículums con IA que adapte el contenido de tu currículum a las descripciones de los puestos y a los títulos deseados sin esfuerzo.

Generador de cartas de presentación : opta por un creador de cartas de presentación para crear cartas personalizadas junto con tus currículums.

Opciones de personalización : busca funciones que te permitan ajustar los diseños, las fuentes y las secciones para adaptarlos a tu estilo personal y al objetivo del puesto de trabajo.

Comentarios en tiempo real : elige un creador de currículums que te ofrezca consejos y sugerencias para optimizar tu currículum, las viñetas y los resúmenes profesionales al instante.

Múltiples versiones de currículum : asegúrate de que el creador te permita crear y guardar diferentes currículums adaptados a diversas ofertas de trabajo o sectores.

Opciones de exportación y formato: busca creadores de currículums que sean proveedores de archivos PDF y otros formatos para facilitar las solicitudes de empleo.

💡 Consejo profesional: Mostrar tus aficiones e intereses en tu currículum destaca tu personalidad y tus habilidades transferibles. ¿Buscas ideas? Explora más de 50 ejemplos adaptados a diversos roles para inspirarte. 🧵

Los 11 mejores creadores de currículums con IA

Estas son las mejores herramientas de IA de escritura que he encontrado para crear currículums personalizados:

1. ClickUp (el mejor para crear currículums y realizar el seguimiento de las solicitudes)

¿ Crees que ClickUp solo sirve para la gestión de proyectos? Piénsalo de nuevo. Es una potente herramienta todo en uno para quienes buscan empleo, que ofrece herramientas para crear, organizar y optimizar currículums.

Prueba ClickUp Brain para crear un currículum. Añade ClickUp Brain a la plantilla de currículum de ClickUp para empezar.

Tanto si estás creando un currículum profesional como si estás personalizando una carta de presentación para el título de trabajo que deseas, ClickUp puede facilitarte cada paso.

Con ClickUp Brain, me resultó muy fácil gestionar varias versiones de mi currículum para diferentes títulos de trabajo. ¿Necesitas adaptar uno para el trabajo de tus sueños? El redactor con IA de ClickUp te sugiere las palabras y frases adecuadas para que tu currículum o carta de presentación se adapten perfectamente a la posición deseada.

Empieza con ClickUp Brain. Consigue ClickUp Brain para generar múltiples ejemplos de cartas de presentación para necesidades específicas de cada rol.

Puedes utilizar ClickUp Brain para realizar el seguimiento de tus solicitudes. La herramienta realiza la automatización de la gestión de tareas con recordatorios para hacer un seguimiento con los responsables de contratación o cumplir con los plazos: ¡no volverás a perder oportunidades!

Empieza con ClickUp Docs Edita contenido y perfecciona secciones en ClickUp Docs con la ayuda de la IA fácilmente.

ClickUp Docs es una herramienta revolucionaria para escribir, realizar la edición y organizar documentos. Creé currículums y cartas de presentación en Docs. Es fácil convertir una sección en una tarea, como perfeccionar el resumen de tu currículum o ajustar el diseño del mismo.

Si estás solicitando varios roles, Docs te ayuda a realizar el seguimiento de todos tus borradores, ediciones y plantillas sin complicaciones. También es fácil colaborar en Docs, así que si quieres la opinión de un amigo o mentor sobre cualquier sección, ¡puedes etiquetarlos fácilmente!

Descargar esta plantilla Realiza el seguimiento de tus solicitudes, ofertas de empleo, valoraciones de empresas y mucho más con la plantilla de búsqueda de empleo de ClickUp.

La plantilla de búsqueda de empleo de ClickUp te ayuda a organizar y agilizar tu proceso de solicitud de empleo.

Los estados preestablecidos de la plantilla, como Solicitado o Entrevista programada, te mantienen al día, mientras que las etiquetas y las notas te permiten realizar valoraciones sobre las empresas, registrar las ventajas y realizar el seguimiento de los salarios.

Por ejemplo, si estás solicitando un puesto de director de marketing, crea tareas para cada solicitud, adjunta currículums o cartas de presentación y establece recordatorios de seguimiento, todo ello dentro de ClickUp.

📮ClickUp Insight: El 37 % de nuestros encuestados utiliza la IA para la creación de contenidos, incluyendo la redacción, la edición y los correos electrónicos. Sin embargo, este proceso suele implicar cambiar entre diferentes herramientas, como una herramienta de generación de contenidos y tu entorno de trabajo. Con ClickUp, obtienes asistencia para la redacción basada en IA en todo el entorno de trabajo, incluyendo correos electrónicos, comentarios, chats, documentos y mucho más, todo ello manteniendo el contexto de todo tu entorno de trabajo.

Las mejores funciones de ClickUp

Crea y asigna tareas de ClickUp para realizar el seguimiento del progreso de tu búsqueda de empleo.

Controla el tiempo que dedicas a las solicitudes de empleo, las entrevistas y otras actividades relacionadas con la búsqueda de trabajo con ClickUp Control de tiempo.

Utiliza ClickUp Pizarras para visualizar tu trayectoria profesional y colaborar con mentores y orientadores laborales para obtener comentarios.

Establece metas específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con plazos determinados (SMART) para tu búsqueda de empleo utilizando ClickUp Metas

Limitaciones de ClickUp

Aunque las numerosas funciones de la herramienta pueden ser muy potentes, también tienen una curva de aprendizaje. Sin embargo, la amplia biblioteca de tutoriales de ClickUp puede ayudarte a facilitar esta transición.

La aplicación móvil, aunque es cómoda, puede carecer de ciertas funciones en comparación con la versión de escritorio.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

2. Resume Worded (el mejor para mejorar la optimización del perfil de LinkedIn)

vía Resume Worded

Si quieres comentarios personalizados sobre tu currículum y tu perfil de LinkedIn, Resume Worded puede ayudarte a destacar. Si te cuesta ganar visibilidad en LinkedIn, esta herramienta te ofrece sugerencias prácticas para optimizar las palabras clave, destacar tus logros y atraer a los reclutadores.

La plataforma es fácil de usar y se centra en mejoras prácticas y cuantificables.

Puedes subir tu currículum y recibir una puntuación y consejos prácticos para mejorar la compatibilidad con los sistemas de seguimiento de candidatos (ATS), destacar tus logros clave y perfeccionar la gramática. La función «Currículum específico» es muy útil para adaptar las solicitudes a ofertas de trabajo concretas.

Funciones de Resume Worded

Obtén puntuaciones instantáneas de tu currículum para evaluar su eficacia y descubrir mejoras prácticas.

Recibe comentarios personalizados en LinkedIn para mejorar tu visibilidad ante los reclutadores.

Adapta los currículums a las descripciones de los puestos de trabajo para mejorar la compatibilidad con los sistemas de seguimiento de candidatos (ATS).

Limitaciones de la redacción del currículum

Los comentarios de IA de este creador de currículums a menudo no tienen en cuenta las preferencias contextuales de los reclutadores humanos.

Incluye plantillas profesionales limitadas para sectores creativos o especializados.

Precios de Resume Worded

Gratis para siempre

Mensual: 12,25 $ al mes por usuario.

Trimestral: 33 $ al mes por usuario.

Anual: 19 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Resume Worded

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

➡️ Más información: Plantillas y ejemplos de currículums para consultores

3. Kickresume (el mejor para crear currículums con ayuda de IA)

vía Kickresume

Kickresume incluye herramientas de IA que simplifican el proceso de redacción de currículums y cartas de presentación. El generador de currículums con IA redacta currículums impecables en cuestión de segundos, mientras que el generador de cartas de presentación con IA garantiza que el tono y el contenido se ajusten a la descripción del puesto.

Kickresume también ofrece plantillas compatibles con ATS para roles muy competitivos. El verificador de currículums analiza tu currículum y destaca las áreas que se pueden mejorar.

Funciones de Kickresume

Crea un currículum profesional generado por IA en segundos, ahorrando tiempo y esfuerzo.

Importa datos de LinkedIn directamente para crear tu currículum más rápido.

Crea un sitio web personal a partir de tu currículum con un solo clic para mejorar tu visibilidad en línea.

Límites de Kickresume

Su plan Free incluye solo cuatro plantillas básicas de currículum y plantillas de carta de presentación.

La aplicación móvil carece de las funciones avanzadas de la versión de escritorio.

Precios de Kickresume

Free Forever

Mensual: 19 $ al mes por usuario.

Trimestral: 13 $ al mes por usuario.

Anual: 7 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Kickresume

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

💡 Consejo profesional: Las habilidades personales pueden marcar la diferencia en un mercado laboral saturado. ¿No sabes qué incluir? ¡Descubre la lista de las diez habilidades personales que debes incluir en tu currículum para crear un currículum destacado! 📃

4. Enhancv (el mejor para crear currículums compatibles con ATS)

vía Enhancv

Enhancv es un creador de currículums intuitivo diseñado para crear fácilmente currículums optimizados para ATS. Con esta herramienta, puedes elegir plantillas compatibles con ATS personalizadas según tu estilo.

El creador de currículums en línea incluye complementos visuales, como gráficos o cronogramas, que resaltan los logros de forma única.

Cuando subí un CV antiguo para probarlo, utilizó la IA para generar automáticamente secciones del currículum y sugirió mejoras, lo que me ahorró tiempo.

Funciones de Enhancv

Sube tu perfil de LinkedIn para rellenar automáticamente tu plantilla de currículum sin esfuerzo.

Personaliza el contenido de tu currículum con IA para solicitudes de empleo con palabras y frases de acción impactantes.

Comprueba si hay errores gramaticales y de estructura en el contenido generado por IA para currículums.

Límites de Enhancv

Algunos usuarios informan de imprecisiones ocasionales en las sugerencias de la IA.

El modelo de suscripción no es asequible para usuarios ocasionales.

Precios de Enhancv

Free Forever

Plan mensual Pro: 29,99 $ al mes.

Valoraciones y reseñas de Enhancv

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

➡️ Más información: 10 plantillas de mapas profesionales para potenciar la trayectoria de crecimiento de tu equipo

5. Teal (el mejor para adaptar currículums a descripciones de puestos específicos)

vía Teal

Teal es otro creador de currículums en línea fácil de usar para elaborar currículums personalizados. Su herramienta Job Matching me ayudó a analizar en qué medida mi currículum se ajustaba a una oferta de trabajo, destacando las habilidades clave y las palabras clave que debía mejorar. Teal es increíblemente eficaz para los solicitantes de empleo en cualquier fase. Con funciones como la importación de perfiles de LinkedIn y el seguimiento de las solicitudes de empleo, ahorra tiempo y garantiza que tu currículum sea compatible con los sistemas de seguimiento de candidatos (ATS).

Funciones destacadas

Importa fácilmente currículums o perfiles de LinkedIn para utilizarlos al instante en la creación de nuevos currículums.

Analiza tu currículum en función de las descripciones de los puestos de trabajo para encontrar palabras clave y habilidades que coincidan.

Personaliza múltiples versiones de tu currículum para diferentes roles sin tener que empezar desde cero.

Límites de Teal

Algunos usuarios han hecho menciones de que la versión de pago no vale lo que cuesta.

El contenido generado por la IA del creador de currículums gratis no siempre es preciso.

Precios Teal

Free Forever

Teal+: 29 $ al mes por usuario

Anual: 14,9 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Teal

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

🎯 Bonus: ¿Quieres desarrollar las habilidades adecuadas para tu equipo? Explora los diez mejores programas de gestión de habilidades (reseñas y precios) para tener una idea clara de las habilidades actuales de los empleados de tu organización. 📝

6. ResumeGenius (el mejor para crear currículums con contenido preescrito)

vía ResumeGenius

Tanto si eres estudiante como si eres un profesional novel, ResumeGenius es la solución adecuada para tus necesidades en materia de currículums. El proceso paso a paso del creador de currículums con IA me pareció sencillo gracias a funciones como las plantillas compatibles con ATS y las opciones de formato automático.

Apreciarás la amplia base de datos de ResumeGenius con viñetas, perfecta para destacar tus habilidades y logros. Sin embargo, ten en cuenta que para descargar currículums es necesario tener una suscripción.

Funciones de ResumeGenius

Optimiza la creación de currículums con una interfaz fácil de usar y paso a paso para usuarios principiantes.

Utiliza contenido preescrito diseñado para destacar tus habilidades y logros más comunes.

Ahorra tiempo con formatos de currículum compatibles con ATS para mejorar el intento correcto de tus solicitudes de empleo.

Limitaciones de ResumeGenius

Encuentra un muro de pago para descargar currículums después de la experiencia gratis con el creador.

Falta de personalización personalizada de fuentes y elementos de diseño.

Precios de ResumeGenius

Free Forever

Versión de prueba de 14 días: 2,95 $ por usuario.

Plan de pago: 7,95 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de ResumeGenius

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

🔮 Bonus: ¡Triunfa en tu próxima entrevista con la IA! Descubre estrategias prácticas para utilizar la IA en la preparación de entrevistas, aumentar tu confianza y perfeccionar tus respuestas de forma eficaz. 📈

7. Rezi (el mejor para mejorar el uso de palabras clave en el currículum)

vía Rezi

Rezi es un potente creador de currículums con IA que simplifica la creación de currículums destacados. Me encantó lo intuitivo que resultaba el proceso: te guía paso a paso por las secciones y la IA te sugiere contenido cuando te quedas atascado.

La función «Target Your Resume» (Enfoca tu currículum) es muy útil: analiza las descripciones de los puestos de trabajo y ofrece recomendaciones de palabras clave para aumentar tus posibilidades de superar los sistemas de seguimiento de candidatos (ATS).

Funciones de Rezi

Aumenta la eficacia con los comentarios de Rezi Score.

Recibe sugerencias basadas en IA sobre habilidades y experiencia que se ajustan a la búsqueda de empleo y a las descripciones de los roles.

Crea una carta de presentación personalizada utilizando IA para complementar tu currículum.

Limitaciones de Rezi

La creación de cartas de presentación no está disponible en el plan Free.

Las opciones de personalización son menos creativas que las de la competencia centrada en el diseño.

Precios de Rezi

Free Forever

Ventaja: 29 $ al mes por usuario.

Vitalicio: 129 $ por única vez.

Valoraciones y reseñas de Rezi

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

8. Resume. io (el mejor para acceder a plantillas de currículum aptas para principiantes)

Para crear currículums y cartas de presentación que destaquen, vale la pena echar un vistazo a Resume.io. Sus plantillas compatibles con ATS facilitan el cumplimiento de los requisitos de los empleadores, y la función de seguimiento de empleos te permite organizar las solicitudes, las entrevistas y las ofertas de trabajo en un solo lugar.

Este creador de currículums con IA ofrece plantillas diseñadas profesionalmente y sugerencias de automatización para descripciones y resúmenes de roles de trabajo. Pude adaptar rápidamente un currículum modificando las frases generadas por la IA, asegurándome de que se ajustara perfectamente a la oferta de trabajo.

Funciones de Resume.io

Personaliza plantillas con formatos prediseñados y probados por reclutadores para cualquier profesión o sector.

Genera frases específicas para cada puesto de trabajo utilizando la IA para personalizar rápidamente currículums y cartas de presentación.

Realiza un seguimiento de tus solicitudes de empleo con herramientas para controlar las posiciones solicitadas, entrevistadas o rechazadas.

Límites de Resume.io

El seguimiento de empleos carece de análisis avanzados para obtener una mejor perspectiva de las solicitudes.

Los usuarios han informado de incidencias ocasionales al guardar los cambios en línea.

Precios de Resume.io

Free Forever

Versión de prueba de 7 días: 3,95 $ por usuario.

6 meses: 9,99 $ al mes por usuario.

1 año: 6,25 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Resume.io

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

9. Zety (el mejor para crear cartas de presentación y currículums a medida)

vía Zety

Zety, un creador de currículums con IA, simplifica la elaboración de currículums técnicos y cartas de presentación personalizados. Tanto si actualizas un currículum existente como si empiezas desde cero, Zety te guía paso a paso con consejos de expertos para crear un currículum que destaque.

Encontré muchas plantillas personalizables que se ajustaban a mi estilo y a mis metas profesionales. Me permitió ajustar los colores, las fuentes y los diseños sin esfuerzo. Su verificador de CV integrado garantiza que tu currículum sea compatible con los sistemas ATS, lo que aumenta tus posibilidades de llegar a los reclutadores.

Funciones de Zety

Obtén sugerencias personalizadas para cada sección, desde los titulares hasta las habilidades, para que coincidan con la descripción del puesto.

Genera cartas de presentación a juego para complementar tu currículum y crear una solicitud coherente.

Recibe comentarios instantáneos con el verificador de CV sobre legibilidad, densidad de palabras clave y compatibilidad con ATS.

Límites de Zety

Requiere una suscripción para descargar, lo que impone un límite a la accesibilidad para los usuarios gratuitos.

Algunos usuarios han informado de que Zety tiene opciones de personalización y funciones de IA limitadas.

Precios de Zety

Free Forever

Versión de prueba de 14 días: 1,95 $ por usuario.

Paquete mensual: 25,95 $ al mes por usuario.

Valoraciones y opiniones sobre Zety

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

⚡ Bonus: ¿Quieres mostrar tus habilidades técnicas en tu currículum para demostrar el valor que aportas? ¡Explora las siete plantillas y ejemplos de currículums de ingeniería para solicitantes de empleo y destaca tus puntos fuertes! 🧑‍💻

10. MyPerfectResume (el mejor para crear currículums compatibles con ATS para diversas roles)

vía MyPerfectResume

MyPerfectResume es un creador de currículums con IA que crea un currículum profesional desde cero o actualiza tu currículum actual en pocos minutos.

Lo utilicé para crear varias versiones de un currículum para diferentes roles, y el potente editor de currículums me permitió hacerlo de forma rápida y sencilla.

MyPerfectResume te ayuda a estructurar tu currículum, asegurándose de que cumpla con los estándares del sistema de seguimiento de candidatos (ATS). La herramienta incluso ofrece consejos de expertos para mejorar cada sección del currículum.

Funciones de MyPerfectResume

Personaliza tu currículum con sugerencias basadas en acciones para habilidades y logros.

Mejora la legibilidad utilizando herramientas de verificación de errores, como el corrector ortográfico.

Accede a múltiples currículums para diferentes puestos de trabajo sin tener que volver a crear el contenido.

Limitaciones de MyPerfectResume

No ofrece versión de prueba gratuita para los servicios de redacción de currículums.

El creador de currículums se centra en el texto y ofrece una compatibilidad mínima para las carteras creativas.

Precios de MyPerfectResume

Versión de prueba de 14 días: 1,45 $.

Paquete mensual: 24,95 $ al mes por usuario.

Paquete anual: 5,95 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de MyPerfectResume

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

11. Resumaker. IA (el mejor para crear un currículum personalizado para tu próximo trabajo)

Resumaker. ai combina la eficiencia impulsada por la IA con funciones fáciles de usar para ayudarte a diseñar currículums ilimitados que llamen la atención de los reclutadores.

Ha optimizado todo mi proceso de redacción de currículums, facilitando la creación de uno nuevo o la modificación de uno ya existente para adaptarlo a roles de trabajo específicos.

El creador de currículums con IA ofrece un intervalo de diseños de currículums con plantillas prediseñadas. Me ayudó a crear un currículum personalizado para diversos sectores (creativo, corporativo o tecnológico).

Funciones de Resumaker.ai

Optimiza el resumen de tu currículum para captar la atención en segundos.

Destaca tus habilidades y logros con diseños claros y modernos.

Añade elementos visuales como iconos para que tu currículum destaque.

Limitaciones de Resumaker.ai

Los usuarios han informado de que no todas las plantillas son igualmente compatibles con los sistemas ATS.

El creador de currículums no ofrece integración con LinkedIn para actualizaciones fluidas del perfil.

Precios de Resumaker.ia

Estándar: 0,99 $/14 días de versión de prueba

Paquete mensual: 29,70 $ al mes por usuario.

Valoraciones y opiniones sobre Resumaker. IA

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¡Optimiza el proceso de redacción de tu currículum con ClickUp!

Elegir el creador de currículums con IA adecuado para crear currículums profesionales y cartas de presentación adecuadas puede resultar abrumador. Sin embargo, esta lista seleccionada de las 11 mejores herramientas te garantiza que podrás elegir con confianza la opción perfecta para redactar un currículum con IA.

¿Aún tienes dudas o te falta tiempo? ¡ClickUp es la solución que necesitas!

Su versátil plataforma te permite gestionar diferentes versiones de tu currículum, realizar el seguimiento de las solicitudes, establecer plazos y colaborar de forma eficiente. Además, sus herramientas de IA te ayudan a crear currículums y cartas de presentación que destaquen.

¿Estás listo para impulsar tu planificación profesional y mostrar las habilidades adecuadas? ¡Regístrate hoy mismo en ClickUp y toma el control de tu búsqueda de empleo!