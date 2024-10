Las 10 aptitudes personales que debe enumerar en su currículum vitae

¿Qué hace que un currículum destaque? ¿Son las fuentes llamativas, la extensa lista de títulos o los elementos de formato extravagantes? La respuesta es: ¡nada de eso!

Aunque los detalles y la estética son extremadamente importantes, la sección de habilidades juega un rol crucial a la hora de conseguir una entrevista. Para los responsables de contratación, demuestra hasta qué punto un candidato se ajusta a los requisitos del puesto.

¿Sabías que...? 41% de los reclutadores buscan primero las aptitudes en el currículum 🔍

Pero las aptitudes no se limitan a los conocimientos técnicos, algo que muchos candidatos pasan por alto. Para destacar en cualquier rol, se necesitan aptitudes tanto personales como técnicas. Por eso, los candidatos que muestran eficazmente ambas tienen más probabilidades de pasar el corte.

Por eso, en el blog de hoy, vamos a hablar de los mejores ejemplos de aptitudes personales para un currículum y de cómo puedes mostrarlas para conseguir una entrevista. Vamos allá 🚀

¿Qué son las habilidades personales?

Las habilidades personales son las habilidades blandas que enumeras en la sección de habilidades de tu currículum. Estas habilidades transferibles demuestran tu capacidad para realizar tareas de forma eficiente y colaborar eficazmente con los demás.

imagina esto: Eres escritor creativo y el nuevo proyecto que te han asignado requiere que documentes experiencias personales de la vida de la gente. 📖

En este caso, dejarás de lado tus métodos de investigación habituales (normalmente considerados una habilidad técnica) y confiarás en tus habilidades de comunicación (una habilidad personal crucial) para elaborar el contenido.

Esta es solo una de las muchas instancias que ilustran el valor y la importancia de las habilidades personales.

Las 10 mejores habilidades personales para tu currículum

Aquí tienes 10 ejemplos de las habilidades personales más esenciales para tu currículum. La próxima vez que rellenes una solicitud de empleo, ¡elige las más relevantes de esta lista para aumentar tus posibilidades de conseguir el puesto! 🏆

1. Habilidades de comunicación

La comunicación eficaz es clave para el intento correcto en cualquier rol, por lo que se clasifica constantemente entre las principales habilidades esenciales para cualquier trabajo. Una buena comunicación significa que expresas tus ideas con confianza, escuchas con atención, compartes información precisa y participas en conversaciones significativas. Se trata de asegurarse de que su mensaje es claro y de fomentar un entendimiento genuino con quienes le rodean.

📌 Ejemplo: Un equipo de ventas presenta un nuevo producto a clientes potenciales. Crean una presentación convincente que describe claramente las ventajas del producto y aborda los puntos débiles comunes de los clientes.

Su presentación segura y su capacidad para responder a preguntas en el acto conducen a un intento correcto de venta, lo que aumenta los ingresos de la empresa.

Unas buenas dotes de comunicación le ayudarán a colaborar más eficazmente con sus compañeros, contribuyendo así a crear un entorno de trabajo positivo. Las aptitudes de atención al cliente también garantizan su habilidad para interactuar con interlocutores externos, como los clientes. Algunos ejemplos son la escucha activa, la comunicación verbal, la comunicación escrita y la oratoria.

ideal para: roles en marketing, gestión de clientes, gestión de productos, relaciones públicas, enseñanza y cualquier posición que requiera una buena comunicación verbal y escrita.

2. Capacidad de trabajo en equipo

El trabajo en equipo es la capacidad de colaborar con otros para alcanzar una meta común. Unas buenas aptitudes para el trabajo en equipo demuestran que se puede trabajar en armonía, repartir las responsabilidades equitativamente y contribuir de forma significativa al intento correcto del grupo. Entre las aptitudes más comunes para el trabajo en equipo figuran la fiabilidad, la resolución de conflictos, la flexibilidad y la confianza. 🤝

📌 Ejemplo: Consideremos una campaña de marketing de un producto: Un miembro del equipo investiga las tendencias del mercado y otro crea contenidos atractivos para las redes sociales. Juntos, difunden eficazmente el producto.

✅ Ideal para: Posiciones en gestión de proyectos, planificación de eventos y cualquier entorno de trabajo colaborativo.

Leer más: 10 plantillas de mapas de carrera para potenciar el plan de crecimiento de tu equipo

3. Capacidad de resolución de problemas

La resolución de problemas se refiere a tu capacidad para identificar retos y desarrollar soluciones eficaces. Si tiene una gran capacidad de resolución de problemas, podrá enfrentarse a los retos con eficacia y trabajar bien incluso bajo presión. Se considera uno de los ejemplos de habilidades personales más importantes para tu currículum.

📌 Ejemplo: Un coordinador de marketing se enfrentó al reto de promocionar el lanzamiento de un nuevo producto con un presupuesto limitado. En lugar de la publicidad tradicional, organizaron un concurso en las redes sociales para fomentar el contenido generado por los usuarios. Este enfoque innovador aumentó la participación y generó expectación, lo que llevó a un aumento del 30% en los pedidos anticipados.

Los componentes básicos de la capacidad de resolución de problemas son el pensamiento analítico, la creatividad, la investigación y el pensamiento crítico. 🧠

✅ Ideal para: Trabajos en TI, ingeniería consultoría, gestión de proyectos y cualquier rol que requiera pensamiento analítico.

4. Capacidad de gestión del tiempo

Si destaca en la gestión de múltiples tareas dentro de los plazos establecidos, la gestión del tiempo debe figurar en su currículum. De nuevo, esta es una de las habilidades más básicas pero esenciales requeridas para cualquier trabajo. ✅

📌 Ejemplo: Un coordinador de proyectos es responsable de múltiples proyectos con plazos ajustados. Crean un calendario detallado que describe los hitos clave, priorizan las tareas en función de la urgencia y asignan bloques de tiempo específicos para cada proyecto. Utiliza herramientas como Gráficos de Gantt y Recordatorios ClickUp completan con éxito todos los proyectos a tiempo, demostrando eficacia y productividad.

Una buena gestión del tiempo demuestra que eres productivo, eficiente y capaz de realizar varias tareas a la vez. También reflejan capacidad de organización como el ajuste de metas, la priorización, la programación y la delegación.

✅ Ideal para: Posiciones en administración, gestión de proyectos y cualquier rol que requiera multitarea.

5. Capacidad de adaptación

Imagínese esto: está creando un producto cuando se da cuenta de que uno de sus elementos clave es demasiado caro para su presupuesto. Rápidamente encuentra una alternativa dentro de su presupuesto y el producto se lanza según el plan. Esto se llama adaptabilidad: tu capacidad para adaptarte y superar retos en situaciones cambiantes.

Las personas con una capacidad de adaptación excepcional demuestran flexibilidad, resistencia y voluntad de aprender. También están abiertas a la retroalimentación y saben gestionar el estrés.

📌 Ejemplo: Un especialista en marketing está trabajando en una campaña cuando descubre que la plataforma publicitaria original ya no está disponible.

En lugar de entrar en pánico, buscan rápidamente plataformas alternativas que se ajusten al presupuesto. Ajustan la estrategia de la campaña en consecuencia, asegurándose de que se lanza en la fecha prevista y demostrando flexibilidad y resistencia.

Ideal para: Roles en entornos de ritmo rápido y en constante evolución como startups y marketing.

6. Habilidades de pensamiento crítico

El pensamiento crítico es uno de los ejemplos de habilidades personales más relevantes de la actualidad para un currículum. Se refiere a la capacidad de una persona para analizar objetivamente la información, evaluar argumentos y emitir juicios bien razonados basados en hechos y en la lógica. Esta habilidad es esencial en los procesos de toma de decisiones, ya que implica sopesar diferentes perspectivas e identificar las soluciones más eficaces.

📌 Ejemplo: Un analista de datos encuentra discrepancias en los informes de ventas. En lugar de aceptar los datos a su valor nominal, analiza las cifras, evalúa las posibles causas de los errores y sintetiza la información de múltiples fuentes para identificar la causa raíz.

Esta cuidadosa evaluación da lugar a medidas correctivas que mejoran la precisión de los (elaboración de) informes en el futuro, lo que pone de manifiesto su gran capacidad analítica.

Un pensamiento crítico sólido capacita a las personas para superar las crisis y tomar las decisiones correctas. Sus componentes clave son el análisis, la evaluación, el razonamiento y la síntesis. 🧐

✅ Ideal para: Trabajos de investigación, análisis de datos, consultoría y posiciones que requieran un plan estratégico.

7. Capacidad para tomar decisiones

Supongamos que tiene que cumplir un plazo urgente, por lo que debe elegir entre reasignar recursos o solicitar una extensión. Aquí es donde entra en juego una gran capacidad de toma de decisiones. Se trata de seleccionar el mejor curso de acción para garantizar el resultado más favorable para la situación.

📌 Ejemplo: Un jefe de producto se enfrenta a un plazo urgente y debe decidir si asigna recursos para completar una función o solicita una extensión. Sopesan los pros y los contras de cada opción, teniendo en cuenta la capacidad del equipo y el impacto en las partes interesadas.

Tras analizar los riesgos, reasignan los recursos, lo que permite la entrega a tiempo sin comprometer la calidad.

Las buenas aptitudes para la toma de decisiones ayudan de muchas maneras: minimizan los riesgos, maximizan la eficiencia y aumentan la productividad. Además, cualquier persona con esta aptitud tiene talento para la evaluación de riesgos, el juicio, el pensamiento estratégico y la capacidad analítica.

ideal para roles de liderazgo, posiciones directivas y cualquier puesto que implique un plan estratégico.

8. Habilidades interpersonales

Las habilidades interpersonales tienen que ver con cómo interactúas con los demás. Cuando escuchas las ideas de tus compañeros, respondes con empatía y fomentas las conversaciones abiertas, estás demostrando unas sólidas habilidades interpersonales. Estos rasgos ayudan a establecer mejores relaciones y a crear un entorno de trabajo positivo y de colaboración.

📌 Ejemplo: Un representante de recursos humanos realiza entrevistas y escucha activamente las respuestas de los candidatos. Proporcionan comentarios empáticos y fomentan el diálogo abierto, creando un ambiente cómodo. Su capacidad para conectar con los candidatos ayuda a generar confianza y fomenta las relaciones positivas, lo que es esencial para el éxito del proceso de contratación.

Las habilidades interpersonales eficaces son cruciales en el lugar de trabajo, ya que permiten trabajar con otras personas y resolver problemas. Algunos de sus componentes básicos son la empatía, la paciencia y la escucha activa.

✅ Ideal para: Roles en el equipo de ventas atención al cliente recursos humanos y cualquier posición que requiera una gran capacidad para entablar relaciones.

9. Capacidad de liderazgo

El liderazgo consiste en guiar y motivar a un equipo hacia una meta común. Puede ser algo tan inmediato como cumplir un plazo o tan importante como impulsar el crecimiento de la empresa a largo plazo. Los líderes eficaces inspiran a sus equipos, proporcionan dirección y ayudan a garantizar que todos permanezcan alineados y centrados en los objetivos, ya sean a corto o a largo plazo.

Ejemplo: Un jefe de equipo guía a un grupo en un proyecto difícil. Establece una visión clara, motiva a los miembros del equipo reconociendo sus contribuciones y delega tareas en función de los puntos fuertes de cada uno. Al proporcionar tutoría y mantener abiertas las líneas de comunicación, crean un entorno de colaboración que impulsa al equipo hacia la consecución de su meta.

Unas sólidas dotes de liderazgo le permiten alcanzar estas metas mediante esfuerzos combinados de equipo y crear un entorno de trabajo colaborativo y positivo. Sus componentes incluyen el ajuste de la visión, la motivación, la delegación, la tutoría y otras habilidades organizativas.

✅ Ideal para: Posiciones gerenciales, roles de líder de equipo, y cualquier trabajo supervisando a otros.

10. Habilidades de colaboración

Las habilidades de colaboración implican trabajar con otras personas en varios equipos y departamentos para alcanzar una meta común. Esta habilidad es vital en el mundo empresarial, ya que garantiza que una persona trabaja en equipo y puede cooperar sin problemas con otros miembros de la organización para crear el mejor resultado posible.

📌 Ejemplo: Un desarrollador de productos colabora con los equipos de marketing y ventas para lanzar un nuevo producto. Participa activamente en reuniones interdepartamentales, comparte las ideas de su equipo y solicita la opinión de los demás para asegurarse de que se tienen en cuenta todas las perspectivas. Al fomentar el trabajo en equipo y la comunicación, contribuyen al éxito del lanzamiento de un producto que satisface las necesidades de los clientes.

Entre los aspectos clave de una sólida capacidad de colaboración se incluyen el trabajo en equipo, una comunicación sólida y una contribución significativa.

✅ Ideal para: Posiciones en gestión de proyectos desarrollo de productos y cualquier trabajo que requiera el trabajo en equipo de varios departamentos.

¿Cómo mostrar las habilidades personales en tu currículum?##

La forma en que presentas tu sección de habilidades puede ser un factor decisivo a la hora de que un responsable de contratación decida entrevistarte.

Aquí tienes algunos consejos para destacar algunos ejemplos de habilidades personales en tu currículum y causar una impresión duradera en los posibles empleadores:

Consejo nº 1: Adapte sus habilidades personales a las descripciones de los puestos de trabajo

Muchos solicitantes de empleo pasan por alto la importancia de adaptar sus aptitudes a la descripción del puesto. En su lugar, suelen hacer una lista genérica de las aptitudes más demandadas sin pensárselo mucho. Este enfoque puede ser un error, ya que se pierde la oportunidad de combinar habilidades relevantes que podrían aumentar sus posibilidades de conseguir una entrevista.

Las aptitudes personales, al igual que las técnicas, deben ajustarse a los requisitos del puesto. Si no es así, es posible que tu currículum no supere la criba inicial. 📝

En lugar de hacer una lista de habilidades populares o de moda, tómate tu tiempo para analizar la descripción del puesto y destacar las más relevantes. Por ejemplo, si un rol hace hincapié en ser un "jugador de equipo", añadir habilidades como la colaboración, el trabajo en equipo y la comunicación puede posicionarte mejor para el rol.

Para ayudarte en este proceso, ClickUp ofrece una potente herramienta de IA llamada Cerebro ClickUp . Este potente asistente de IA puede ayudarte a desarrollar la sección de habilidades personales de tu currículum y personalizarlo para un rol laboral. Sólo tienes que introducir tus indicaciones, pulsar enviar y ¡ver cómo se despliega la magia!

Aquí tienes un ejemplo:

utilice ClickUp Brain para generar ideas de habilidades personales para su currículum_

Y eso no es todo. Una vez que ClickUp Brain ha generado las mejores habilidades personales para tu currículum, puedes utilizar Documentos de ClickUp para documentar cómo gestionar las competencias y afina tu currículum. He aquí un ejemplo:

crea y guarda un currículum editable en tu carpeta con ClickUp Docs_

Añada/elimine habilidades según su experiencia, inserte información de fondo o compártalo con sus compañeros para que lo revisen: todo lo que puede hacer con su currículum actualizable en tiempo real en ClickUp Docs es infinito.

Consejo #2: Destaca cómo tus habilidades te han llevado a tus logros

Si se encuentra en una fase muy temprana de su carrera, basta con hacer una lista de sus habilidades personales. Pero si eres un profesional con experiencia que busca un cambio de carrera o una oportunidad mayor, es hora de dar un paso adelante. Demuestra cómo has aplicado esas habilidades y el impacto que han tenido. 🎯

No te limites a mencionar ejemplos de tus aptitudes personales en tu currículum: destaca los logros que has conseguido al ponerlas en práctica. Además, haz que el impacto sea medible añadiendo números, porcentajes, etc.

Por ejemplo, en lugar de decir: "Se me da muy bien gestionar el tiempo", añade valor demostrando cómo tu habilidad para gestionar el tiempo ha beneficiado a tu equipo/organización.

📌 Por ejemplo, puedes decir: "Dirigí un equipo de gestión de proyectos de 20 miembros para priorizar las tareas con eficacia, entregando [XYZ] proyectos con un 10% de adelanto sobre los plazos", o "Gestioné eficazmente el tiempo y los recursos, lo que dio como resultado la completada de un proyecto de gran volumen que ahorró a la empresa un 15% en costes."

A medida que mejora la sección de habilidades de su currículum, simplifique y agilice su búsqueda de empleo con la herramienta Plantilla de búsqueda de empleo ClickUp . Personalizable y apta para principiantes, esta plantilla te permite llevar un seguimiento de tus progresos y metas para que puedas relacionar fácilmente una habilidad personal con un logro.

Leer más: El mejor formato de CV: Consejos + Ejemplos

Consejo #3: Utilizar verbos de acción para crear declaraciones de aptitudes personales convincentes

Un candidato escribe "habilidades de comunicación" en su currículum, mientras que otro dice: "Dirigió reuniones semanales de alto impacto con clientes, lo que dio como resultado un aumento del 20% en los índices de aprobación de proyectos."

El segundo es mucho más difícil de ignorar.

Ahí está la diferencia. No se limite a enumerar sus habilidades, hágalas brillar utilizando verbos de acción, puntos de datos y redactando frases concisas y atractivas que muestren un impacto real.

Pendiente: la forma más eficaz de hacerlo es transformar tus habilidades en frases compactas y convincentes que destaquen tanto tus capacidades como tus resultados.

📌 Por ejemplo, no escribas: "Trabajé en equipo para mejorar la comunicación entre departamentos". En lugar de eso, diga: "Facilité la comunicación en equipo, aumentando la colaboración en un 20%". Esto es más breve, práctico y demuestra su capacidad de una forma más concreta y mensurable.

Consejo #4: Utiliza viñetas para que tu currículum sea conciso

Cuanto más cargado de texto esté tu currículum, menos probabilidades tendrás de que lo vea un miembro de Recursos Humanos, y tiene sentido por qué.

Revisar cada solicitud para encontrar al candidato ideal llevaría toda una vida, sobre todo si los currículos son extensos. Precisamente por eso, los expertos recomiendan a los solicitantes de empleo que elaboren currículos fáciles de hojear.

Aunque no es posible recortarlo todo, las viñetas pueden hacer que la sección de habilidades sea concisa y directa.

📌 Por ejemplo, en lugar de escribir tus habilidades en un párrafo, utiliza viñetas para enumerarlas en la sección de habilidades de tu currículum. Debería tener este aspecto:

Mejora de la eficacia del equipo, consiguiendo un aumento del 25% en la producción

Aumento de la satisfacción del cliente, incrementando el índice de retención en un 30%

Agilización de los flujos de trabajo del proyecto, reduciendo el tiempo de finalización en un 15%

Consejo profesional: Puedes poner en práctica la misma técnica para alistar a tu competencias básicas en su currículum.

Habilidades personales frente a habilidades técnicas

Un currículum de calidad se compone de habilidades duras y blandas, es decir, habilidades técnicas y personales. Hablemos de sus diferencias para entenderlas mejor:

Aspectos Habilidades Personales Habilidades Técnicas Definición: Se refiere a los rasgos y atributos personales de un individuo Es difícil de medir objetivamente. Se puede medir fácilmente mediante pruebas y evaluaciones Transferibilidad Fácilmente transferible: puede aplicarse a diferentes roles No transferible: sólo puede aplicarse a roles específicos Método de aprendizaje Método de aprendizaje Generalmente se desarrolla a través de la experiencia y la práctica Se adquiere a través de la educación/formación formal Ejemplos Se adquiere a través de la educación/formación formal Ejemplos Ejemplos de habilidades blandas incluyen comunicación, creatividad, empatía, etc. Ejemplos de habilidades duras incluyen análisis de datos, diseño gráfico, contabilidad, etc.

La importancia de equilibrar las competencias personales y técnicas en un currículum

Ahora que ya tienes una idea clara de las competencias personales y técnicas, vamos a averiguar por qué es esencial equilibrar ambas en un currículum:

Abordar de forma exhaustiva los requisitos del puesto de trabajo: Incluir tanto las habilidades personales como las técnicas en un currículum te permite mostrar todo tu intervalo de capacidades, abordando de forma exhaustiva todos los aspectos de la descripción del puesto de trabajo

Incluir tanto las habilidades personales como las técnicas en un currículum te permite mostrar todo tu intervalo de capacidades, abordando de forma exhaustiva todos los aspectos de la descripción del puesto de trabajo Demuestra versatilidad: Al crear un currículumcurrículum técnico para solicitar un rol técnico es importante, pero no suficiente. Los empleadores juzgan tu competencia para cualquier rol -independientemente de lo técnico que sea- en función de tu capacidad para demostrar aptitudes duras y blandas. Por eso debes mencionar ambas en tu currículum

Al crear un currículumcurrículum técnico para solicitar un rol técnico es importante, pero no suficiente. Los empleadores juzgan tu competencia para cualquier rol -independientemente de lo técnico que sea- en función de tu capacidad para demostrar aptitudes duras y blandas. Por eso debes mencionar ambas en tu currículum Mejora la empleabilidad: Tener excelentes conocimientos técnicos. Sin embargo, las empresas pueden rechazar tu solicitud a la primera si no posees habilidades personales sólidas como la comunicación, el trabajo en equipo y la gestión del tiempo. Por lo tanto, es importante encontrar un equilibrio entre estos dos tipos de aptitudes, ya que mejorará tus posibilidades de conseguir un empleo

Así pues, hay muchas otras razones por las que equilibrar las competencias personales y técnicas es crucial. Sin embargo, hacerlo sin una herramienta sólida puede resultar difícil. 🛠️

Aquí es donde ClickUp entra en escena. ClickUp, una suite de gestión del trabajo todo en uno, facilita la integración y el seguimiento de las competencias personales y técnicas. ✨

Supongamos que tiene que gestionar un proyecto. Estas son las principales funciones de ClickUp que pueden resultarle útiles:

UtiliceDocumentos de ClickUp para crearmatrices de competencias o bases de conocimientos que describan las competencias de gestión de proyectos necesarias para el proyecto Cree campos para las habilidades personales y técnicas relevantes para las tareas o los miembros del equipo conCampos personalizados de ClickUp3. UtiliceTareas de ClickUp para asignar tareas a los miembros del equipo en función de sus habilidades específicas, asegurándose de que la persona adecuada está trabajando en la tarea correcta Supervise el tiempo dedicado a las tareas para evaluar la eficacia y la aplicación de habilidades conClickUp Control de tiempo5. UtilicePaneles de ClickUp para visualizar la utilización de todas las habilidades de gestión de proyectos, métricas de rendimiento y progreso hacia las metas

Leer Más: 50+ Ejemplos de aficiones e intereses para tu currículum vitae

¿Cómo evalúan los empleadores las aptitudes personales?

Supongamos que has creado un currículum (aparentemente) perfecto, con las aptitudes personales y técnicas adecuadas a la descripción del puesto. Pero, ¿puede eso por sí solo asegurarle la posición? Posiblemente no.

Aunque los ejemplos de aptitudes personales en su currículum pueden conseguir que le llamen para una entrevista, los responsables de contratación también deben comprobar sus aptitudes generales y su idoneidad para el rol. He aquí cómo:

Debates en grupo: Puede que le pidan que debata un tema con otros miembros del grupo. Esto les permite evaluar sus habilidades interpersonales, de comunicación y de colaboración, sobre todo en ajustes de equipo

Puede que le pidan que debata un tema con otros miembros del grupo. Esto les permite evaluar sus habilidades interpersonales, de comunicación y de colaboración, sobre todo en ajustes de equipo Entrevistas de comportamiento: Es posible que el responsable de contratación le plantee preguntas específicas sobre la situación. Esto les ayuda a evaluar cómo ha manejado experiencias pasadas poniendo en práctica habilidades esenciales como el pensamiento crítico y la resolución de problemas

Es posible que el responsable de contratación le plantee preguntas específicas sobre la situación. Esto les ayuda a evaluar cómo ha manejado experiencias pasadas poniendo en práctica habilidades esenciales como el pensamiento crítico y la resolución de problemas Evaluaciones de la personalidad: En el caso de los roles técnicos, los empleadores suelen evaluar las habilidades personales de un candidato con la ayuda de herramientas como la Indicador de Tipo Myers-Briggs (MBTI) . Esto les permite evaluar los rasgos de personalidad clave para el rol de forma sistemática

Consejos para preparar las entrevistas (¡con ejemplos de aptitudes personales!)

Examinemos ahora algunos consejos tanto para los que empiezan su carrera como para los profesionales con experiencia sobre cómo prepararse eficazmente para una entrevista. Además, hemos destacado las aptitudes personales clave que deberías tratar de mostrar durante la entrevista:

Para los que empiezan a buscar empleo

Demuestra curiosidad : Infórmese sobre la cultura de la empresa, sus valores, etc.

: Infórmese sobre la cultura de la empresa, sus valores, etc. Demuestra tus dotes de comunicación : Prepara respuestas sólidas a preguntas básicas como "Háblame de ti" y "¿Dónde te ves dentro de cinco años?"

: Prepara respuestas sólidas a preguntas básicas como "Háblame de ti" y "¿Dónde te ves dentro de cinco años?" Destaque su capacidad de trabajo en equipo: Habla de cualquier periodo de prácticas/aprendizaje en el que hayas trabajado en equipo

Para profesionales con experiencia:

**Destaca tus habilidades de comunicación: _Comparta instancias en las que haya transmitido eficazmente información compleja a diferentes partes interesadas, asegurándose de que todos estuvieran alineados con las metas del proyecto

Destaque sus habilidades de pensamiento crítico : Utiliza ejemplos para demostrar cómo superaste una situación difícil en el trabajo

: Utiliza ejemplos para demostrar cómo superaste una situación difícil en el trabajo Demuestre sus dotes de liderazgo : Hable de las instancias en las que dirigió con éxito un equipo para alcanzar una meta empresarial

: Hable de las instancias en las que dirigió con éxito un equipo para alcanzar una meta empresarial Demuestre su capacidad de adaptación : Describa una situación en la que se ajustó con éxito a un cambio significativo en el alcance del proyecto

: Describa una situación en la que se ajustó con éxito a un cambio significativo en el alcance del proyecto Muestre sus habilidades de colaboración: Dé ejemplos de cómo trabajó con equipos multifuncionales para ejecutar un proyecto

Las palabras clave importan: ¡Hazte notar por ATS y empleadores! 👀 Integra palabras clave relacionadas con las habilidades personales en todo tu currículum. Esto es especialmente importante para los sistemas de seguimiento de candidatos (ATS). Investiga los términos comunes utilizados en tu sector y asegúrate de que aparecen en tu sección de habilidades y en las descripciones de tu experiencia. 💼

Mejorar tus habilidades personales

A continuación te explicamos cómo añadir nuevas habilidades a tu currículum para destacar ante un responsable de contratación:

Fije metas claras

Identifique las habilidades personales que desea desarrollar y ajuste metas mensurables para hacer un seguimiento de su progreso. Utiliza herramientas como los criterios SMART para asegurarte de que tus metas son Específicas, Mensurables, Alcanzables, Relevantes y Limitadas en el tiempo.

Desafíate a ti mismo

La mejor forma de aprender algo es hacerlo de forma práctica. Así que, si tiene en mente una habilidad personal que quiere cultivar en sí mismo, involúcrese en roles y oportunidades basados en ella. Por ejemplo, si quieres perfeccionar tus habilidades de comunicación, pasa más tiempo en situaciones de cara al cliente.

Practica la escucha activa

La comunicación es una de las competencias transferibles más importantes, y uno de sus principales aspectos es la escucha. Practique la escucha activa en la medida de lo posible. Concéntrate en escuchar de verdad lo que dicen los demás, en lugar de responder porque sí.

Consejo profesional: Durante las conversaciones, intente parafrasear lo que ha dicho la otra persona antes de responder. Esto demuestra que estás involucrado y ayuda a reforzar tu práctica de escucha activa. 🤝`

Únete a comunidades de desarrollo profesional

Participa en talleres, grupos y encuentros profesionales. También puedes participar en plataformas en línea o comunidades de desarrollo profesional para aprender habilidades personales de expertos del sector.

Aproveche ClickUp para mejorar la colaboración y las sesiones de desarrollo de habilidades

Si desea fomentar la colaboración y llevar a cabo sesiones de desarrollo de habilidades en su equipo, aquí tiene algunas funciones de ClickUp que puede utilizar:

Pizarras ClickUp

utiliza las Pizarras ClickUp para visualizar tus ideas de habilidades personales_ Pizarras ClickUp pueden permitir a tu equipo visualizar ideas de habilidades y colaborar en tiempo real. Son perfectas para sesiones de lluvia de ideas y para correlacionar estrategias.

Como miembro de un equipo, puedes utilizar esta función para organizar ideas visualmente, esbozar habilidades clave y crear ejercicios interactivos centrados en la comunicación, el liderazgo y el trabajo en equipo.

ClickUp Docs

Gestione el progreso en el desarrollo de habilidades de su equipo a la vez que fomenta las habilidades de colaboración con ClickUp Docs Documentos ClickUp permite a los equipos colaborar en documentos compartidos en tiempo real, lo que la convierte en una plataforma ideal para las sesiones de desarrollo de habilidades. Durante estas sesiones, los equipos pueden crear conjuntamente documentos exhaustivos que describen las estrategias de desarrollo personal, asegurándose de que todo el mundo está alineado con sus objetivos de aprendizaje.

Además, puede compartir artículos, ideas y recursos relevantes que mejoren habilidades específicas como la resolución de problemas, la adaptabilidad y la comunicación. Este enfoque colaborativo no sólo fomenta una cultura de aprendizaje continuo, sino que también permite a las personas apoyar eficazmente el crecimiento de los demás.

Chat de ClickUp

utilice ClickUp Chat para comunicar cualquier comentario sobre sus habilidades personales de forma eficaz e inmediata_ ClickUp Chat facilita la comunicación instantánea entre los miembros del equipo, facilitando el uso compartido de ideas y puntos de vista relacionados con el desarrollo de competencias. Los miembros del equipo pueden mantener un diálogo permanente e incluso crear tareas directamente desde el chat, ya sea para debatir estrategias de mejora de la colaboración, proporcionar comentarios sobre iniciativas de crecimiento personal o intercambiar ideas sobre formas de mejorar competencias específicas.

Esta interacción continua fomenta un entorno de compatibilidad en el que las personas pueden perfeccionar sus habilidades y recibir y actuar en función de los comentarios recibidos a lo largo de su proceso de desarrollo.

¡Crea el mejor currículum de habilidades personales con ClickUp!

Mostrar ejemplos de tus habilidades personales en tu currículum puede ser el factor decisivo para conseguir una entrevista. No se trata sólo de lo que sabes técnicamente; tus habilidades personales pueden diferenciarte y mostrar a un posible empleador por qué eres el candidato perfecto. 🌟

Porque las aptitudes personales, a diferencia de las técnicas, van más allá de la función principal del puesto. Reflejan cómo es trabajar contigo como miembro de un equipo y si te adaptarás bien a la cultura de la empresa.

Por lo tanto, empiece a elaborar un currículum que haga justicia a su candidatura. Aprovecha las herramientas y funciones avanzadas de ClickUp para mostrar tus mejores habilidades personales en tu currículum y construir la carrera de tus sueños. Registrarse en ClickUp ¡hoy mismo!