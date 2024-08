5 habilidades organizativas clave para impulsar tu carrera profesional

Tanto si eres un profesional que dirige un equipo como si estás buscando trabajo y buscando formas de desarrollar tu carrera, contar con una sólida capacidad de organización puede ayudarte a alcanzar tus metas.

La organización no sólo mejora tu espacio de trabajo, sino también tu concentración, ya que te permite trabajar en varios proyectos sin perder de vista los detalles. 🧘

Más información sobre habilidades organizativas, incluidas cinco habilidades clave que te ayudarán en tu desarrollo profesional. También aprenderás consejos para destacar estas competencias cuando solicites un trabajo y técnicas para mejorarlas.

¿Qué son las habilidades organizativas?

Las habilidades organizativas son capacidades que le ayudan a estar al tanto de las tareas, distribuir su tiempo y desarrollar procesos para priorizar y maximizar sus esfuerzos. Se consideran habilidades blandas: atributos personales más que habilidades técnicas que te permiten gestionar tu trabajo, interactuar con tus compañeros y tomar decisiones. ✅

Las habilidades organizativas incluyen la gestión del tiempo, el establecimiento de prioridades y la automotivación. Estas habilidades te convierten en un empleado más eficaz y mejoran tu capacidad de comunicación y negociación, lo que puede ayudarte en todas las facetas de tu vida.

De hecho, en una encuesta, casi 45% de los responsables de contratación afirman que se fijan en las aptitudes organizativas cuando examinan a los candidatos para una posición laboral.

Una buena capacidad de organización le permite trabajar en varios proyectos sin perderse. Puede identificar qué trabajo requiere primero su atención y cuál le llevará más tiempo que otra tarea.

Esta información le permite establecer prioridades y estructurar su horario para aprovechar al máximo su tiempo.

5 Habilidades organizativas para hacer crecer tu carrera profesional

Potenciar tus habilidades organizativas puede ayudarte a ser un mejor empleado y más eficaz en todo lo que haces. Si estás buscando desarrollar estas habilidades para ser más organizado en el trabajo o sentar las bases para el crecimiento profesional en un nuevo empleo, tenga en cuenta estos cinco elementos.

1. Gestión del tiempo

La gestión del tiempo es una habilidad organizativa que le ayuda a asignar el tiempo adecuado a tareas específicas. Esta habilidad transferible puede consistir en desglosar las tareas diarias, semanales o mensuales. También puede significar el ajuste de tu horario para cada día y dividir el trabajo que debes hacer en trozos de tiempo manejables. ⏰

La gestión del tiempo no consiste sólo en programar el día y gestionar la agenda con eficacia. Eso significa saber cuándo decir no si ya tienes demasiadas cosas entre manos. También implica delegar cuando alguien de tu equipo o departamento maneja mejor una tarea.

Explore ClickUp para gestionar sus proyectos con la potencia de la IA, más de 15 vistas y automatizaciones de tareas

En la era digital actual, las habilidades de gestión del tiempo también implican la creación de sistemas para aprovechar mejor el tiempo. A veces, eso significa utilizar la automatización y planos -como plantillas de gestión de proyectos- para acelerar tareas específicas. También puede significar suscribirse a una herramienta de gestión de proyectos (¡hola, ClickUp!) que agiliza los flujos de trabajo.

2. Ajuste de metas

Es fácil distraerse, sobre todo si no se han fijado los objetivos que se pretenden alcanzar. Sin metas claramente definidas, puedes llegar a la oficina y no saber en qué deberías estar trabajando. Los objetivos claros son habilidades organizativas clave que te garantizan que pones tus esfuerzos donde más importan. 🏆

Sin embargo, no puedes limitarte a ajustar una simple meta y seguir adelante. Tus metas deben ser procesables, alcanzables y medibles. Estas metas deben ajustarse a un marco temporal lógico, y debes establecer qué métricas utilizarás para seguir el progreso.

He aquí algunos ejemplos de metas mensurables:

Desarrollar y lanzar un nuevo producto para su mercado objetivo a finales de año

Mejorar las tasas de conversión de los clientes en un porcentaje determinado en los próximos tres meses

Aumentar las ventas en una cantidad determinada durante el trimestre

Conseguir un determinado porcentaje de conversiones a través de campañas de correo electrónico este mes

3. Toma de decisiones

La toma de decisiones es una de las habilidades organizativas más importantes. No puedes tomar buenas decisiones si no estás organizado porque no tendrás toda la información necesaria. 🤔

Para tomar decisiones con conocimiento de causa, debes saber todo lo posible sobre el problema. Por ejemplo, si te dedicas a la fabricación y estás lidiando con recursos insuficientes, necesitarías saber cuál es la causa del déficit y por qué. Para los jefes de producto, puede tratarse de un problema en la cadena de suministro o en el mercado, donde los clientes ya no necesitan un producto en el que estás trabajando.

Tendrás que tomar decisiones en casi todos los puestos de trabajo, tanto si eres el Director General como un empleado de nivel de entrada. Estas decisiones incluyen considerar los riesgos antes de lanzar una nueva iniciativa o recabar la opinión de otros miembros del equipo antes de hacer cambios en el calendario de tareas. ⚖️

Desarrollar una sólida capacidad de toma de decisiones facilita la reunión de plazos, la delegación de tareas y la consecución de metas. También le convierte en un líder más eficaz y en alguien a quien los miembros del equipo pedirán consejo cuando tomen sus propias decisiones.

4. Solución de problemas

Tanto si estás en una entrevista de trabajo como si quieres ser más eficaz en tu rol actual, demostrar habilidades para resolver problemas es una forma de destacar entre la multitud. Dominar estas habilidades lleva tiempo y esfuerzo, pero una vez que lo hagas, estarás mejor preparado para manejar situaciones complicadas en el trabajo. ⚠️

La resolución de problemas implica pensar estratégicamente en un escenario y desarrollar varias soluciones. Puede tratarse de un riesgo que amenaza con hacer descarrilar un proyecto o de un obstáculo técnico que le impide completar su trabajo. La forma de pensar sobre el problema y desarrollar respuestas se conoce como resolución de problemas.

No hay una única forma de hacerlo. Esencialmente, un buen solucionador de problemas puede considerar todos los factores, hacer una lluvia de ideas sobre posibles soluciones y luego identificar la mejor opción para seguir adelante. 💡

5. Trabajo en equipo

La colaboración y el trabajo en equipo son habilidades clave que te permiten trabajar bien con tus compañeros. Estas incluyen habilidades de comunicación efectiva, la comprensión de diferentes estilos de trabajo y aplicar técnicas de gestión de conflictos. El trabajo en equipo implica crear un entorno de trabajo agradable que reduzca la falta de comunicación y motive a los miembros del equipo a alcanzar metas específicas. 🤝

Obtenga una vista holística de los estados de los proyectos y de las tareas pendientes en todo su equipo o departamento con los paneles de ClickUp 3.0

Trabajar en equipo también puede significar delegar tareas y gestionar las relaciones del equipo . Por ejemplo, si surge un problema entre dos miembros del equipo, usted será el encargado de suavizar las cosas.

El pensamiento creativo y la visión del problema desde múltiples ángulos pueden ofrecer perspectivas más profundas que abordar un reto desde la perspectiva de una sola persona. Pendiente de ello, tendrá que establecer relaciones eficaces con todas las personas con las que trabaje.

Cómo mostrar y destacar Habilidades organizativas en tu currículum

Las habilidades organizativas no se limitan a la gestión del tiempo, el ajuste de metas, la toma de decisiones, la resolución de problemas y el trabajo en equipo. (¡Aunque esas son VIP! 🏅)

También está la organización física -que incluye la capacidad de ordenar y hacer que tu espacio de trabajo sea presentable para los clientes-, así como la planificación, la atención al detalle y la multitarea.

Una vez que hayas adquirido estas habilidades organizativas, muéstralas de la mejor manera posible. Así, los posibles empleadores y reclutadores verán rápidamente que tienes lo que hace falta para triunfar. Estas son algunas de las mejores formas de destacar tus habilidades organizativas al redactar tu currículum. ✨

1. Destaca las aptitudes organizativas que coincidan con la descripción del puesto

La mayoría de las habilidades organizativas son muy codiciadas para roles en cualquier industria, así que inclúyalas en su currículum. Asegúrate de incluir habilidades organizativas específicas basadas en la descripción del puesto, ya que algunos empleadores pueden estar buscando un conjunto de habilidades específicas. En tu carta de presentación, puedes destacar las formas en que has utilizado habilidades organizativas concretas para causar impacto en roles anteriores. 🙌

Algunas empresas utilizan herramientas de IA como sistemas de seguimiento de candidatos (ATS) para analizar currículos en busca de frases específicas. Cuando enumere sus aptitudes organizativas, haga coincidir al máximo sus palabras con las del anuncio de empleo.

2. Cuantifique su experiencia utilizando ejemplos mensurables

En la sección de experiencia de tu currículum, enumera cómo creaste hábitos de trabajo y utilizaste tus dotes organizativas para conseguir victorias en roles anteriores. Por ejemplo, en lugar de decir que te comunicas con eficacia, considera la posibilidad de explicarlo con más detalle, como: "Elaboré planes de comunicación para siete miembros del equipo y gestioné 15 reuniones de resolución de conflictos." 🎯

Siempre que sea posible, incluye números que respalden tu experiencia. Tanto si se trata de realizar varias tareas a la vez, gestionando un número determinado de proyectos a la vez, como si se trata de un ajuste de metas concretas y cuantificables, los números añaden sustancia a tu cartera.

Aborda distintas habilidades organizativas, desde la creación de cronogramas de proyectos hasta la elaboración de POE, como sistemas de archivo o rastreadores de satisfacción del cliente. Cada habilidad debe destacarse en una línea diferente de la sección de experiencias, centrándose en cómo las utilizaste como parte de tus deberes y responsabilidades laborales.

3. Lista las palabras clave de la organización en tu lista de competencias y en la sección de resumen

Si tu currículum tiene una Lista de competencias, detalla claramente las competencias organizativas que quieras destacar. En esta sección, sea breve y utilice viñetas para enumerar las palabras clave que el reclutador puede estar buscando en función de la oferta de empleo.

Aquí tienes algunos ejemplos de habilidades organizativas que puedes incluir:

Escucha activa

Elaboración de presupuestos

Gestión del tiempo

Gestión del Calendario

Colaboración

Priorización

En la sección de resumen, querrás incluir de nuevo las habilidades organizativas, pero conviértelas en afirmaciones activas en lugar de en una lista. Por ejemplo, podrías decir: "Pensador estratégico con experiencia laboral demostrada en priorizar proyectos y entregarlos a tiempo"

Cómo Mejorar Habilidades Organizativas

Aquí tienes unos consejos rápidos para mejorar estas importantes habilidades organizativas. Desde la obtención de certificaciones hasta la creación de planes viables, encontrarás nuevas formas de desarrollar tus habilidades organizativas y ser más eficaz en el trabajo. 🛠️

Evalúa tus habilidades organizativas niveles y crea un plan

Antes de mejorar tus habilidades organizativas, debes saber lo que ya haces bien y lo que puedes mejorar. Dedica tiempo a hacer una lluvia de ideas sobre tus habilidades y crea un plan plan de trabajo para alcanzar sus objetivos.

Para maximizar el tiempo y la comodidad, utilice una herramienta como Pizarra de ClickUp para anotar una lista de habilidades y añadir contexto debajo de cada una. Piensa en ejemplos de cada habilidad organizativa y en qué puedes mejorar. Anota situaciones en las que hayas aplicado eficazmente una habilidad organizativa y haz una segunda lista de habilidades que no hayas utilizado o que quieras desarrollar más. 🌱

Intercambie ideas y colabore utilizando ClickUp Pizarra para llegar al plan de gestión de riesgos que mejor se adapte a sus necesidades organizativas

Una vez que haya identificado lo que hace bien y tenga ejemplos claros, puede consultar su lista de lluvia de ideas cuando acuda a una entrevista de trabajo o rellene una solicitud. También puedes crear una lista pendiente de habilidades a mejorar y elaborar un cronograma para progresar en cada una de ellas durante tu búsqueda de empleo.

Gestiona y realiza un seguimiento de tu tiempo

Cuando realizas un trabajo orientado a los detalles, es fácil perder la noción del tiempo. A veces, eso significa dedicar demasiado tiempo a una tarea cuando deberías centrarte en algo más importante.

Utilice ClickUp para controlar los retrasos y las dependencias con un solo Tablero

Utilice ClickUp control de tiempo de seguimiento para controlar tu tiempo en cada tarea. A matriz de gestión del tiempo también puede ayudarle a distribuir los esfuerzos de forma más eficaz.

Añade notas al cronómetro para resaltar por qué algo ha llevado más tiempo del previsto. Utiliza informes para ver el tiempo dedicado a cualquier proyecto o tarea y revísalos con regularidad para crear mejores planes de trabajo de alta calidad, y automatizar el resto.

Fije metas claras y factibles

Establecer metas alcanzables y mensurables es la clave para mejorar tu capacidad de organización. En lugar de ajustar tus metas en términos genéricos como "Gestionar mejor mi tiempo", sé específico.

Por ejemplo: "Crear un calendario de tareas y un cronograma para completar [proyecto X] antes de [fecha]" Al establecer una meta clara con resultados (en este caso, un calendario de tareas y un cronograma), es más probable que te mantengas organizado y que midas directamente tu progreso. 📈

Alinee los objetivos del equipo, fomente la colaboración y garantice la visibilidad del progreso con las Metas de ClickUp Metas de ClickUp puede ayudarle a establecer objetivos para mejorar su capacidad de organización. Utilice objetivos numéricos, de tarea y de Verdadero/Falso para realizar un seguimiento del progreso. Cree carpetas para las diferentes metas de organización y utilice la vista desplegable de progreso para ver su intento correcto en cada métrica en un lugar conveniente.

Divida el trabajo en tareas manejables

A algunas personas les cuesta ponerse en marcha si el proyecto es demasiado grande o vago. Simplifique su enfoque dividiendo los proyectos más grandes en tareas manejables. Esto no sólo implica asignar tiempo a cada paso, sino también dividir el trabajo y establecer prioridades en función de su importancia. Tareas de ClickUp es la forma perfecta de realizar su plan estratégico y crear una lista de tareas pendientes centrada en mejorar sus habilidades organizativas. Es fácil dividir el trabajo en tareas más pequeñas, y las Dependencias le permiten resaltar la relación entre tareas relacionadas. Añade banderas de prioridad para resaltar el trabajo que debe hacerse primero y utiliza campos personalizados para añadir detalles relevantes para cada tarea. 🔖

Tareas de ClickUp ofrece vistas personalizables, integración API con otras herramientas y plataformas, seguimiento de tiempo, accesibilidad móvil, herramientas de colaboración y control de acceso

Utilice diferentes vistas de ClickUp, como Tableros, Listas y Cronogramas, para evitar el incumplimiento de los plazos. Con una estructura establecida para mejorar sus habilidades, será menos probable que sucumba a la procrastinación.

Inscríbete en certificaciones o clases

Todos necesitamos ayuda en algún momento, y el aula -ya sea en línea o en persona- puede ayudarte a potenciar tus habilidades organizativas. Apúntate a cursos para adquirir competencias como resolución de problemas, tácticas de negociación y resolución de conflictos. Por ejemplo, Coursera ofrece cursos en línea con certificaciones para mejorar habilidades blandas como la escucha activa y la resolución de problemas.

Mantén tu espacio de trabajo limpio

Tanto si trabajas a distancia como si tienes un espacio dedicado en la oficina de la empresa, mantener limpio tu entorno de trabajo fomenta una mejor organización, es menos probable que pierdas documentos importantes en el trasiego y puedes localizar lo que necesitas más fácilmente para tomar mejores decisiones. 📌

Almacenamiento de políticas, procedimientos y evaluaciones de riesgos en la vista Docs de ClickUp

Lo mismo puede decirse de su entorno de trabajo digital. Utilice una herramienta como Documentos ClickUp para mantener todos sus procedimientos operativos estándar (POE) en un solo lugar. Cree carpetas para almacenar información similar y utilice permisos de uso compartido para mejorar la colaboración con los miembros del equipo.

Desarrolle sus habilidades organizativas con ClickUp

Una buena capacidad de organización le ayudará a correlacionar mejor la carrera profesional tanto si estás buscando un nuevo empleo como si quieres crecer en tu rol actual. Desde mejorar la comunicación con tu equipo hasta colaborar más eficazmente entre departamentos o gestionar mejor tu tiempo, ser organizado te ayudará a alcanzar tus metas. Regístrate en ClickUp hoy mismo y acceda a herramientas gratuitas como calendarios integrados, cronómetros y tareas personalizables que le ofrecen todo lo que necesita para mejorar su capacidad de organización. Y como ClickUp ofrece automatizaciones, asistencia de IA y mucho más, podrá disfrutar de un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal.

Preguntas frecuentes

¿Quieres Más información sobre habilidades organizativas y desarrollarte profesionalmente? Aquí están las respuestas a algunas preguntas frecuentes.

**1. ¿Por qué es importante la capacidad de organización?

La capacidad de organización es importante porque estructura los procesos de la empresa, ahorra tiempo y mejora la asignación de recursos. Ser organizado significa que las empresas pierden menos tiempo en tareas sin importancia y pueden alcanzar sus metas más rápidamente sin distraerse.

2. ¿Qué son unas buenas dotes de organización?

Las habilidades organizativas sólidas incluyen:

Comunicación eficaz

Gestión del tiempo

Establecimiento de prioridades

Planificación estratégica

Programación y calendario

Ajuste de metas

Atención al detalle

Toma de decisiones

Colaboración y trabajo en equipo

3. ¿Cómo describiría las aptitudes organizativas ?

Las dotes organizativas se refieren a la capacidad de una persona para estar al tanto de cosas como los plazos, la priorización de tareas y la gestión del tiempo. Estas habilidades implican la creación de sistemas para hacer malabares con múltiples roles y proyectos complejos sin perder de vista la meta principal. 🤹