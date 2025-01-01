Slack vs. WhatsApp: ¿qué aplicación de chat es mejor para el trabajo?

En el trabajo, una comunicación clara y oportuna mantiene todo y a todos en el buen camino: todos conocen el plan y su papel en él, los proyectos se desarrollan sin problemas, se cumplen los plazos y se hacen las cosas.

Aquí es donde herramientas como Slack y WhatsApp brillan. Ayudan con la comunicación del equipo, pero son más diferentes de lo que podrías pensar.

Entonces, ¿cómo se comparan y cuál se adapta mejor a tu equipo? Te lo explicamos detalladamente, y no te preocupes, tenemos otra opción si ninguna de las dos te convence.

¿Qué es Slack?

La historia de Slack es de todo menos habitual. Lo que comenzó como una función de chat en un juego online en 2002 es ahora la herramienta de comunicación preferida por empresas de todo el mundo. Por no hablar de la comunicación interna, afirman que el 80 % de las empresas de la lista Fortune 100 utilizan Slack para comunicarse con partes interesadas externas.

Es como un hub virtual donde puedes chatear, compartir archivos, enviar archivos multimedia (porque ¿a quién no le gusta un buen meme?) y realizar videollamadas sin salir de la aplicación.

Funciones de Slack

Slack se diseñó pensando en los equipos, para facilitar la comunicación y el trabajo conjunto.

Algunas de sus funciones clave son:

1. Canales y hilos de conversación

Los canales de Slack son espacios dedicados a temas, proyectos o equipos específicos. Y son fáciles de identificar: los canales públicos tienen un hashtag (#) y los privados muestran un icono de candado (🔒). Los primeros están abiertos a todo el mundo, mientras que los segundos tienen seguridad y solo se puede acceder a ellos mediante invitación.

Puedes organizarlos utilizando nombres claros (como proyecto-, equipo- o departamento-) y archivando los canales antiguos para mantener el orden. También puedes añadir automáticamente nuevos miembros a los canales predeterminados/as para que se pongan al día.

Para conversaciones más personales, puedes utilizar mensajes directos. También puedes agrupar tus respuestas en hilos similares a los que ves en X (Twitter).

💡Consejo profesional: si quieres cambiar de canal rápidamente, solo tienes que pulsar Comando + K o T (Mac) o CTRL + K (Windows), escribir unas letras del nombre del canal y ya está.

2. Reuniones rápidas con Huddles

¿Recuerdas esas reuniones rápidas junto a la mesa en la oficina? Slack Huddles ha trasladado eso al mundo online con llamadas de audio para debates espontáneos en equipo. Puedes iniciar una en cualquier canal o mensaje directo con solo un clic, y los compañeros de equipo pueden unirse o salir según sea necesario.

Las reuniones rápidas son sencillas, ya que de forma predeterminada solo se pueden realizar llamadas de voz, pero se puede activar el vídeo. Son ideales para colaborar, ya que ofrecen funciones como el uso compartido de varias pantallas y cursores en directo para tareas como la edición o la resolución de problemas. Incluso puedes reaccionar con emojis o iniciar hilos durante la llamada.

👀¿Sabías que...? En Slack, puedes recordarte a ti mismo o a otra persona un evento, una reunión, una fecha límite, un mensaje, un archivo o cualquier otra cosa utilizando /recordatorio, seguido de dónde, qué y cuándo.

3. Uso compartido y almacenamiento de archivos

Compartir archivos en Slack es sencillo y fiable, lo que te ayuda a convertirlo en una especie de centro neurálgico. Puedes subir archivos de hasta 10 GB (en los planes de pago) arrastrándolos, soltándolos o pegándolos en los chats, con prácticas vistas previas para PDF, imágenes, vídeos y mucho más.

En Slack también encontrarás potentes filtros de búsqueda que te permitirán localizar fácilmente la información importante. Puedes fijar o marcar tus archivos y acceder a ellos incluso si la persona que los compartió originalmente se va.

4. Integraciones

Slack se puede conectar a más de 2600 aplicaciones y servicios. Puedes integrar fácilmente herramientas populares como Google Workspace, Microsoft Office y Zoom para realizar el uso compartido de archivos, unirte a reuniones o gestionar calendarios directamente desde Slack.

Las herramientas de desarrollo y gestión de proyectos como GitHub, Jira y Trello pueden publicar actualizaciones, lo que mantiene a los equipos informados sin tener que cambiar de aplicación. Puedes crear flujos de trabajo personalizados y sin código para diferentes procesos utilizando el generador de flujos de trabajo.

Precios de Slack

Free

Ventaja: 8,75 $ al mes por usuario.

Business+: 15 $/usuario al mes

Enterprise Grid: precios personalizados.

Puedes añadir Slack IA a todos los planes de pago por 10 $ adicionales al mes por usuario.

¿Qué es WhatsApp?

WhatsApp comenzó como una forma sencilla de enviar notificaciones a los amigos. Pero hoy en día se ha convertido en una de las aplicaciones de mensajería más populares del mundo, ¡con nada menos que 3000 millones de usuarios!

Su encanto reside en su facilidad de uso: regístrate con tu número de teléfono y ya estás listo para empezar. Puedes enviar mensajes de texto y de voz, compartir imágenes, vídeos y documentos, o realizar llamadas de voz y videollamadas. Incluso puedes crear chats grupales para reunir a todo el mundo, ya sea para proyectos, equipos o planificación familiar.

Con cifrado de extremo a extremo, dispositivos móviles y compatibilidad con ordenadores de escritorio, WhatsApp es una aplicación sencilla, segura y versátil para todo tipo de comunicaciones.

Funciones de WhatsApp

Algunas de las funciones de WhatsApp son:

1. Mensajes y llamadas individuales

WhatsApp simplifica la comunicación. Sus chats individuales, llamadas de voz y videollamadas son ideales para conversaciones privadas o consultas rápidas. Extrae los contactos directamente de tu teléfono, para que puedas ver quién ya está en WhatsApp e invitar a quienes no lo están.

Puedes enviar textos, mensajes de voz e incluso marcar con una estrella o reenviar mensajes importantes para consultarlos fácilmente. WhatsApp ahora tiene un botón de edición para modificar tus textos después de enviarlos. ¿No estás satisfecho con un mensaje? Puedes eliminarlo para todos, pero recuerda: ambas opciones solo están disponibles poco después de pulsar enviar.

La aplicación WhatsApp Business también incluye funciones adicionales, como la configuración de respuestas automáticas y el uso compartido de catálogos de productos, lo que facilita mantenerse en contacto con tus clientes.

💡Consejo profesional: si tienes Siri o Google Assistant, ¡utilízalos para enviar mensajes de WhatsApp sin usar las manos!

2. Grupos y listas de difusión

Los chats grupales de WhatsApp (o simplemente grupos) son un espacio compartido donde los miembros de tu equipo pueden colaborar, compartir novedades y debatir sobre proyectos o temas específicos. Para un departamento, un grupo de trabajo o una sesión de brainstorming, los grupos mantienen a todos informados sin necesidad de cadenas de correo electrónico separadas.

Por otro lado, las listas de difusión te permiten enviar el mismo mensaje a varias personas a la vez, sin necesidad de iniciar un chat grupal. Es una forma rápida de compartir anuncios o actualizaciones, al tiempo que se mantienen las conversaciones privadas y separadas. Esto resulta especialmente útil para llegar de forma eficaz a equipos grandes o a públicos diferentes.

3. Pagos dentro de la aplicación con WhatsApp Pay

Aunque está limitado a unos pocos países seleccionados, WhatsApp Pay simplifica las operaciones de tu empresa al permitirte enviar y recibir dinero directamente en las conversaciones de chat.

Por ejemplo, un cliente que navega por tu catálogo de productos en WhatsApp encuentra algo que le gusta y decide comprarlo. En lugar de compartir sus datos bancarios o ir a un sitio web externo, solo tiene que pulsar el botón «Pagar» en el chat, introducir el importe y autorizar el pago con un PIN o una verificación biométrica.

Toda la transacción se realiza al instante y recibes tus recibos en el chat.

👀¿Sabías que WhatsApp Pay (por ahora) solo está disponible en India y Brasil , los países con mayor número de descargas de la aplicación WhatsApp Business?

4. Uso compartido y almacenamiento

WhatsApp te permite enviar imágenes, vídeos, archivos de audio, documentos (incluidos PDF, Word, Excel y PowerPoint) y contactos. También puedes compartir tu ubicación en directo con actualizaciones GPS en tiempo real durante una duración determinada (hasta 8 horas), lo que facilita la coordinación con equipos móviles.

WhatsApp no es solo un servicio de almacenamiento en la nube. Todo el contenido que compartes ocupa espacio en tu teléfono y se guarda en la nube. Puedes gestionarlo archivando mensajes, archivos y archivos multimedia de forma manual. También puedes elegir no guardar automáticamente los archivos multimedia en la galería de tu teléfono y conservar solo los que necesites.

💡Consejo profesional: activa la función «Mensajes que desaparecen» para eliminar automáticamente los chats después de un tiempo determinado. De esta forma, no tendrás que preocuparte por borrar espacio manualmente.

Precios de WhatsApp

Aplicación habitual: Gratis, gratuito/a

Aplicación empresarial: Gratis

API de empresa: pago por conversación.

Slack vs. WhatsApp: comparación de funciones

A continuación te ofrecemos una panorámica de las diferentes funciones de Slack y WhatsApp:

Funciones Slack WhatsApp/WhatsApp Business Llamadas de voz y videollamadas (incluye tanto llamadas individuales como grupales) Sí Sí Límite del historial de mensajes de mensajes Hasta 90 días en el plan Free. Unlimited Uso compartido de la pantalla Sí Sí Anotaciones durante el uso compartido de la pantalla Sí No Chats grupales Sí. Canales para debates sobre diferentes temas y grupos personalizados para conversaciones más privadas. Sí. Los grupos y las listas de difusión se pueden utilizar para enviar mensajes masivos a un gran número de personas. Función de búsqueda Sí. Cuenta con filtros de búsqueda avanzados para localizar archivos y mensajes. Sí. Funciones básicas de búsqueda para chats. Uso compartido de archivos Sí. Se puede realizar el uso compartido de cualquier tipo de archivo de hasta 10 GB. Sí. Se puede realizar el uso compartido de cualquier tipo de archivo de hasta 2 GB. Uso compartido de la ubicación No Sí. Se puede realizar el uso compartido de la ubicación en tiempo real durante un máximo de 8 horas. Pagos dentro de la aplicación No; se puede integrar con herramientas de pago como PayPal. Sí. Se puede enviar y recibir dinero dentro de la app. Almacenamiento Sí. Hasta 20 GB en el plan de pago. Sí. Almacena todo en el dispositivo. Notificaciones Sí. Altamente personalizable. Sí. Inmediata y básica. Seguridad Sí. Cuenta con cifrado de datos y varias certificaciones. Sí. Ofrece cifrado de extremo a extremo. Integraciones Amplia; tiene conexión con más de 2600 aplicaciones. Limitado; realiza la conexión a HubSpot y a algunas plataformas. Aplicaciones móviles y de escritorio Sí Sí Precios Planes gratuitos y de pago a partir de 8,75 $/usuario/mes. Free; se aplican tarifas regionales para la API después de 1000 conversaciones.

Echemos un vistazo más de cerca a esta comparación entre funciones:

Función n.º 1: configuración e interfaz de usuario

Slack ofrece una interfaz altamente personalizable, pero al principio puede resultar algo complejo de configurar. Los usuarios deben crear entornos de trabajo y canales, y asignar roles de usuario antes de poder utilizar la plataforma.

Una vez configurada, la interfaz es fácil de navegar, con las conversaciones ocupando la mayor parte de la pantalla y una barra lateral para canales, hilos y contactos. Slack también ofrece una gama de opciones de personalización, incluyendo temas, emojis e incluso la creación de emojis personalizados.

WhatsApp, por el contrario, da prioridad a la simplicidad. La configuración es rápida y sencilla, ya que solo requiere un número de teléfono y una verificación. La interfaz es minimalista, con los chats mostrados a la izquierda y la conversación activa a la derecha en el escritorio.

La aplicación móvil ofrece un diseño limpio con pestañas fáciles de usar para llamadas y actualizaciones de estado. La creación de grupos es sencilla, y WhatsApp Business añade catálogos de productos a la interfaz familiar. Tanto la aplicación principal como WhatsApp Business ofrecen opciones de personalización para los fondos de chat.

🏆 Ganador: WhatsApp. Cualquiera puede configurar WhatsApp en cuestión de minutos y empezar a chatear. Slack lleva más tiempo: primero hay que tener un correo electrónico del trabajo, invitar a los miembros y configurar un entorno de trabajo, lo que a menudo da indicaciones a los usuarios para que elijan alternativas más sencillas.

Función n.º 2: comunicación empresarial

Slack está diseñado para una comunicación eficiente entre equipos. Ofrece funciones como formato de mensajes, organización y programación. También ofrece opciones para gestionar grupos con canales públicos o privados, permisos personalizados y roles de los miembros.

Ofrece llamadas de voz y videollamadas individuales con uso compartido de pantalla, anotaciones y grabación de reuniones. Sin embargo, las reuniones más grandes requieren planes de pago.

WhatsApp se centra en la mensajería rápida y fiable, con confirmaciones de lectura, indicadores de escritura y videollamadas nítidas. Aunque la versión de escritorio ahora incluye llamadas y uso compartido de pantalla, puede experimentar fallos y carece de funciones colaborativas como la anotación durante las llamadas.

La aplicación Business añade mensajes de automatización, respuestas rápidas y rótulos para organizar los chats. Los grupos pueden ser grandes, con hasta 1024 miembros, e incluyen herramientas como controles de administrador, encuestas y listas de difusión. WhatsApp también ofrece perfiles verificados, estadísticas de mensajes y compatibilidad con múltiples dispositivos para gestionar los chats con los clientes en varios dispositivos.

🏆 Ganador: Empate. Slack es ideal para equipos, especialmente empresas tecnológicas, que trabajan juntos en un mismo espacio. Para las ventas y la gestión de muchos chats con clientes, WhatsApp es más rápido y ahorra tiempo en la organización.

Función n.º 3: notificaciones

Slack ofrece un amplio control sobre las notificaciones, lo que te permite elegir qué alertas recibir y personalizar sus ajustes. Puedes establecer horas específicas para las notificaciones o recibir alertas en el móvil cuando no estés activo en el escritorio. Para trabajar concentrado, puedes usar la función «No molestar» para pausar las notificaciones temporalmente.

El sistema de notificaciones de WhatsApp es más sencillo, pero ofrece algunas opciones de personalización. Puedes elegir recibir notificaciones para chats individuales, chats grupales y llamadas, e incluso realizar selecciones de tonos de notificación o tonos de llamada personalizados.

La aplicación muestra el estado de entrega y lectura de los mensajes, y los usuarios Business pueden configurar notificaciones con prioridad y respuestas automáticas. Para disfrutar de un poco de tranquilidad, puedes silenciar chats, grupos o llamadas durante periodos prolongados.

🏆 Ganador: Slack. Con más opciones de personalización, Slack es más adecuado para entornos de trabajo ajetreados. La simplicidad de WhatsApp no ofrece esta profundidad y flexibilidad.

Función n.º 4: uso compartido y almacenamiento de archivos

Slack simplifica el intercambio de archivos para equipos remotos, permitiéndote compartir archivos de hasta 10 GB desde tu dispositivo o aplicaciones como Dropbox. Guarda y archiva automáticamente archivos, mensajes y medios en la nube. El almacenamiento varía según el plan: la versión gratuita ofrece 5 GB y conserva los archivos durante 90 días, mientras que los planes de pago proporcionan 10 GB o 20 GB por usuario.

WhatsApp ofrece compatibilidad para el uso compartido de archivos de hasta 2 GB, incluidos PDF, imágenes, vídeos y GIF. También te permite compartir contactos y ubicaciones, pero no funciona con archivos de Google Suite. WhatsApp almacena mensajes, archivos y medios en tu teléfono, lo que puede requerir copias de seguridad manuales o automáticas para evitar la pérdida de datos.

🏆 Ganador: Slack. Los archivos de la empresa suelen ser importantes y de gran tamaño. Utilizar Slack para intercambiarlos sin preocuparse por problemas de almacenamiento tiene sentido.

Función n.º 5: integraciones

Slack se integra con más de 2600 aplicaciones, como Google Workspace, Microsoft 365, Zoom, Jira y Trello. Esto permite automatizar tareas, compartir archivos y obtener vistas previas directamente en los canales. Los bots de Slack gestionan las actualizaciones y las alertas; los equipos pueden crear flujos de trabajo o aplicaciones personalizados.

Las integraciones de WhatsApp se centran principalmente en el servicio al cliente y las ventas. Las empresas pueden sincronizar catálogos de productos con Facebook Shops, utilizar la API para establecer una conexión con sistemas CRM y automatizar respuestas o flujos de trabajo.

🏆 Ganador: Slack. Probablemente, tu equipo ya cuenta con un sólido conjunto de herramientas esenciales para las operaciones diarias. Slack puede integrarse fácilmente en ese conjunto, mientras que WhatsApp podría verse significativamente perjudicado en comparación con sus alternativas.

Slack vs. WhatsApp en Reddit

Para comprender el debate entre Slack y WhatsApp, hemos consultado Reddit en busca de opiniones reales y más auténticas, y los comentarios son dispares.

A la gente le gusta Slack por lo bien que mantiene las cosas organizadas, con todos los chats y conversaciones en un solo lugar y fáciles de encontrar gracias a su herramienta de búsqueda.

mrbkkt1, que regenta un restaurante, dice:

Slack me permitió que todos los empleados se comunicaran y mantuvieran todos los mensajes en un área ordenada y concisa. Ahora puedo publicar horarios que las personas pueden ver desde sus teléfonos, en lugar de tener que enviar mensajes de texto grupales o individuales. Ahora puedo publicar memorandos en línea en lugar de imprimirlos y publicarlos.

Por su parte, algunas personas prefieren WhatsApp por su rapidez y comodidad, especialmente para el trabajo de cara al cliente. Como comenta kevin4076:

Al optar por Slack, estás obligando a tus clientes a descargar y configurar otra aplicación más, mientras que probablemente ya tengan instalada WhatsApp. Además, optar por WhatsApp supondría menos complicaciones para tus clientes.

Sin embargo, la mayoría de la gente entiende que ambas aplicaciones satisfacen diferentes necesidades de trabajo. Por lo tanto, en lugar de sacar conclusiones precipitadas, muchos usuarios de Reddit, como fumo7887, consideran primero el propósito.

¿Cuál es su uso? Cada herramienta tiene sus pros y sus contras, pero depende del uso que le quieras dar. ¿Un grupo de amigos? ¿Compañeros de trabajo? ¿Vecinos? ¿Una comunidad abierta?

Conoce ClickUp, la mejor alternativa a Slack y WhatsApp.

Slack y WhatsApp son excelentes para mantener a los equipos conectados, pero la mayoría de los lugares de trabajo necesitan algo más que una aplicación de chat. Saltar entre herramientas de comunicación, proyectos y tareas puede ser complicado y hacerte perder un tiempo valioso.

¡Ahí es donde entra en juego ClickUp!

Es más que una simple herramienta de comunicación: es la aplicación integral para el trabajo, ya que reúne la gestión de proyectos, los documentos y la comunicación del equipo, todo en un solo lugar, impulsado por IA de última generación para una automatización y búsqueda más inteligentes.

Así es como ClickUp puede cambiar tu forma de trabajar:

ClickUp's One Up #1: Chatea para mejorar el trabajo en equipo

ClickUp Chat es una herramienta integrada que combina la mensajería con la gestión de proyectos. Está diseñada para mejorar tu flujo de trabajo al llevar las conversaciones directamente a tu hub de trabajo.

A diferencia de Slack o WhatsApp, donde los chats a menudo quedan ocultos o desconectados de las tareas reales, ClickUp Chat vincula las conversaciones con elementos y proyectos procesables, lo que facilita el trabajo en equipo.

Con la ayuda de la IA nativa de ClickUp, combina la gestión de proyectos y conocimientos en una sola entidad, conectando fácilmente las conversaciones con tareas, documentos y proyectos, lo que hace que la comunicación en equipo (y la colaboración en tiempo real ) sea una parte natural de tu flujo de trabajo actual.

Las funciones de ClickUp Chat te permiten:

Chatea directamente en espacios o listas para mantener las conversaciones vinculadas a las tareas o proyectos adecuados.

Convierte cualquier mensaje de chat en una tarea con un solo clic, capturando el contexto y creando tareas automáticamente, para que no se pierda nada importante.

Utiliza IA CatchUp para resumir los chats perdidos y IA CleanUp para extraer los elementos pendientes de los mensajes, lo que te ayudará a mantener la concentración y evitar la sobrecarga de información.

Colabora en directo con videollamadas y uso compartido de pantalla a través de SyncUps . Te permite chatear con 200 personas a la vez, enlazar tareas y asignarlas a tus compañeros de equipo, programar reuniones e incluso comprobar la carga de trabajo del equipo directamente en el chat.

Comparte actualizaciones y archivos, enlazándolos directamente a proyectos.

Además, si alguna vez necesitas echar un vistazo rápido a tus proyectos mientras chateas, puedes cambiar a la vista de proyectos y mantener tus conversaciones actualizadas.

Ventaja n.º 2 de ClickUp: captura conversaciones para comunicarte en tiempo real.

Graba tu pantalla con ClickUp Clips y realiza un uso compartido con tu equipo para debatir en profundidad.

Ya sea para documentar procesos, explicar pasos para solucionar problemas o proporcionar actualizaciones de proyectos, ClickUp Clips te permite capturar todo en un vídeo con o sin imágenes de la cámara web para ofrecer más contexto.

Una vez grabado el vídeo, se transcribe automáticamente con ClickUp Brain. Esto significa que no te perderás nada del vídeo. Puedes buscar rápidamente palabras clave en la transcripción para encontrar inmediatamente las partes más importantes.

A continuación, puedes adjuntar estos clips a tareas y proyectos o compartirlos con tus compañeros de equipo para que todos estén al tanto. Tu equipo también puede:

Deja tus comentarios directamente en el vídeo para obtener una respuesta rápida.

Convierte los clips en tareas para convertir las ideas en resultados.

Accede a todos los clips grabados en una ubicación centralizada llamada hub de clips.

Asigna tareas y responsabilidades a miembros específicos con los comentarios asignados.

Ya sean clips o mensajes en el chat, puedes convertir cualquiera de ellos en tareas procesables y asignarlas a miembros específicos del equipo con la función Comentarios asignados de ClickUp. De esta manera, cada tarea o solicitud tiene un propietario claro y nada se pasa por alto.

Cuando tienes todos los comentarios asignados en un solo lugar centralizado, es fácil realizar el seguimiento del progreso y estar al tanto de las prioridades. Puedes convertir los comentarios en tareas y asegurarte de que tus proyectos sigan avanzando sin perder detalles importantes.

Ventaja n.º 4 de ClickUp: colaboración en tiempo real

Da vida a tus ideas anotándolas en las pizarras de ClickUp y colabora visualmente con tu equipo desde cualquier lugar.

En lugar de buscar una pizarra blanca vacía en la oficina, utiliza ClickUp Whiteboards para hacer una lluvia de ideas en línea.

Este lienzo digital permite a tu equipo intercambiar ideas, colaborar y convertir las ideas en acciones, sin importar dónde te encuentres. Con herramientas como el dibujo a mano alzada y la creación de figuras, puedes dar vida a tus conceptos y correlacionar flujos de trabajo o procesos para obtener la máxima claridad.

Supervisa la actividad de los miembros de tu equipo en tiempo real con la detección de colaboración de ClickUp.

Cuando tus ideas estén listas para ponerse en marcha, puedes convertirlas instantáneamente en tareas y asignarlas a los miembros adecuados del equipo. También puedes supervisar de cerca sus actividades en tiempo real con la detección de colaboración de ClickUp.

Puedes ver cuándo tu equipo ve o realiza la edición de tareas, lo que crea un entorno de trabajo más conectado y eficiente. Mantiene a los equipos sincronizados con actualizaciones instantáneas sobre las tareas compartidas y reduce las conversaciones constantes, ya que todos saben quién está trabajando en qué.

Además, si ya utilizas Slack y aún así quieres disfrutar de las ventajas de ClickUp, solo tienes que usar la integración de ClickUp con Slack y está terminada.

¡Mantente conectado con tu equipo con ClickUp!

Tanto Slack como WhatsApp son excelentes para enviar mensajes instantáneos y mantenerte conectado con tus equipos.

Slack se encarga de todas tus necesidades profesionales al reunir a los equipos y organizar todos tus mensajes y archivos en un solo lugar. Por su parte, WhatsApp añade un toque personal a la comunicación del equipo a través de chats y llamadas instantáneas.

Pero, ¿y si quieres algo que sea una mezcla de ambos? Algo que puedas usar para chatear y hacer cosas pendientes.

La solución es ClickUp, una plataforma de productividad integral que reúne todo lo que necesitas en un solo lugar, incluida la comunicación.

Prueba ClickUp hoy mismo.