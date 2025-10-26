Las 13 mejores herramientas de gestión de calendarios para mantenerte organizado

La mayoría de mis amigos prefieren trabajar en los horarios que más les convienen, y no son los únicos.

Gartner descubrió que, cuando las organizaciones ofrecían una «flexibilidad radical» en cuanto a horarios y ubicaciones de trabajo, el número de empleados con un alto rendimiento aumentaba en un 40 %.

Sin embargo, una mayor autonomía conlleva el reto de gestionar el tiempo de forma eficaz.

De hecho, el 94 % de las personas afirma que una mejor gestión del tiempo podría aumentar la productividad. Aquí es donde las herramientas de gestión de calendarios marcan la diferencia.

Basándome en mi experiencia con herramientas de gestión de calendarios y en la investigación del equipo de ClickUp, he recopilado una lista de las 13 mejores herramientas de gestión de calendarios para ayudarte a gestionar tus proyectos de forma eficaz y mantener el equilibrio entre tu trabajo y tu vida personal.

Para ver nuestras mejores recomendaciones, echa un vistazo a este vídeo:

¿Qué debes buscar en las aplicaciones de gestión de calendarios?

Atrás quedaron los días en los que llevábamos libretas en la mochila. Ahora tenemos aplicaciones de agenda diaria en nuestros teléfonos, tabletas y ordenadores portátiles. Podemos acceder a la agenda digital desde cualquier dispositivo en el que trabajemos. Lo que necesitamos es una aplicación de gestión de calendarios que se sincronice en todos ellos.

Estas son las funciones imprescindibles de una excelente aplicación de gestión de calendarios:

Seguridad de los datos: Elige aplicaciones de calendario que ofrezcan funciones de seguridad sólidas para tus datos personales y profesionales.

Integración: Asegúrate de que la plataforma de calendario se sincronice a la perfección con tu correo electrónico, tu gestor de tareas y otras herramientas y aplicaciones de calendario.

Funciones de automatización: busca opciones de programación, recordatorios y eventos recurrentes en tus aplicaciones de calendario

Inteligencia artificial: Comprueba si puedes utilizar el procesamiento del lenguaje natural (NLP) en tu Comprueba si puedes utilizar el procesamiento del lenguaje natural (NLP) en tu planificador y Calendario con IA para una programación intuitiva de tareas.

Colaboración: Da prioridad a las mejores aplicaciones de calendario que ofrezcan opciones de uso compartido del calendario y programación de reuniones

Facilidad de uso: Elige una aplicación de calendario que sea intuitiva para no perder tiempo con funciones complicadas

Compatibilidad con dispositivos móviles: Asegúrate de que la aplicación de Calendario funcione bien en tu smartphone, ordenador portátil y tableta.

Interfaz de usuario: Elige una plataforma de calendario para personalizar fácilmente las vistas diarias, semanales y mensuales

Personalización: busca notificaciones y ajustes configurables que se adapten a tu estilo de trabajo

1. ClickUp (La mejor para la planificación y programación integradas de proyectos)

Empezar Visualiza el trabajo, reprograma tareas y gestiona los cronogramas de los proyectos con la flexible vista de calendario de ClickUp

ClickUp es una plataforma de gestión de proyectos todo en uno que conecta a mi equipo a través de flujos de trabajo compartidos, documentos y paneles de control en tiempo real. Me encanta cómo me ayuda a trabajar de forma más inteligente y rápida al tener todo en un solo lugar.

ClickUp Calendar View es una aplicación de calendario gratuita que destaca porque no es solo una visualización de plazos, sino un entorno de trabajo interactivo donde puedo planificar cualquier cosa.

Puedo arrastrar y soltar tareas en la aplicación de calendario digital, ajustar plazos, codificar tareas por colores según mis prioridades, y ordenar y filtrar tareas. Se sincroniza con mis calendarios externos, como Google Calendar, y mantiene mis compromisos personales y profesionales en un solo lugar.

Más allá de la planificación, las funciones de gestión de proyectos de ClickUp hacen que mi trabajo sea muy eficiente. La posibilidad de crear dependencias entre tareas ha supuesto un gran cambio para mí a la hora de gestionar proyectos complejos. Si una tarea cambia, ClickUp ajusta automáticamente todas las tareas dependientes, sin necesidad de actualizaciones manuales.

Arrastra y suelta tareas en el Calendario para priorizarlas con la gestión de proyectos de ClickUp

Las vistas de diagrama de Gantt y de cronograma me ofrecen una visión general de todos los proyectos y hitos, lo que me permite supervisar el progreso en tiempo real.

Además, el uso compartido de mi calendario con mis clientes y los miembros de mi equipo garantiza que todos estemos en sintonía sin necesidad de llamadas y correos electrónicos constantes. ¿Y he hecho mención a ClickUp Reminders? Con recordatorios y notificaciones automáticas en todos los dispositivos, nunca me perderé ninguna tarea importante.

Las funciones de personalización de ClickUp aportan aún más valor. Así es como te ayudan:

Puedes personalizar tu calendario para que se adapte a tu estilo de trabajo, tanto si prefieres un desglose diario como una panorámica mensual.

Las tareas periódicas ayudan a automatizar las actividades repetitivas

Las múltiples integraciones con herramientas como Slack, Zoom y opciones de almacenamiento en la nube como Google Drive garantizan que ClickUp se adapte a la perfección a tu entorno tecnológico actual, lo que reduce la necesidad de cambiar entre diferentes plataformas.

La integración de ClickUp y Google Calendar me ayudó a optimizar mi agenda. Puedo sincronizar las tareas de ClickUp con la lista de tareas pendientes de mi Google Calendar y ver cómo cualquier cambio realizado en una de las plataformas se refleja en la otra en tiempo real.

Realiza el seguimiento de tus tareas en cualquier calendario que desees gracias a la integración de ClickUp y Google Calendar

Otra función destacada es la posibilidad de personalizar la visibilidad de las tareas: puedo elegir qué listas o tareas aparecen en mi Calendario, lo que me ayuda a centrarme en lo que es importante. Esta integración ha mejorado mi gestión del tiempo al centralizar todas mis agendas, ahorrándome la molestia de tener que cambiar constantemente de herramienta.

Lee también: 20 plantillas gratuitas para Google Calendar

La plantilla de planificación de calendario de ClickUp cuenta con funciones que han llevado mi calendario de gestión de proyectos a un nivel superior.

Descargar esta plantilla Planifica cómo quieres pasar tus días con la plantilla de planificador de calendario de ClickUp

Esto es lo que más me gusta de esta plantilla:

Los estados de tareas personalizados de ClickUp me permiten marcar las tareas como «En curso» o «En espera».

Los campos personalizados de ClickUp son increíblemente útiles para guardar detalles esenciales como hitos y costes

El cronograma y el planificador mensual me ofrecen una visión clara de mi flujo de trabajo general y de mi progreso

La plantilla de lista de tareas del calendario de ClickUp ha transformado mi forma de gestionar las tareas diarias. Me permite visualizar fácilmente mis metas y plazos, mientras que la posibilidad de priorizar tareas me ayuda a gestionar mi tiempo de forma más eficaz. También he observado que disponer de una plantilla estructurada me da una idea de cuánto tiempo suelen llevar las tareas.

Descargar esta plantilla No pierdas de vista tu agenda diaria con la plantilla de lista de tareas del calendario de ClickUp

Con esta plantilla, podrás:

Realiza un seguimiento sencillo del progreso con estados personalizados

Ordena las tareas utilizando campos personalizados como Categoría, Recursos, Nivel de productividad y Rol

Accede a múltiples vistas , como «Solicitud de reunión», «Por rol» y «Por categoría».

Aumenta la productividad con el control de tiempo y las advertencias de dependencia

Mantén el orden con un sistema de tareas codificado por colores para una gestión visual de las tareas

Completa las tareas de alta prioridad sin sentirte abrumado

Esta plantilla de planificación se ha convertido en algo esencial para mi flujo de trabajo, ya que me ayuda a completar las tareas de alta prioridad sin agobiarme.

Las mejores funciones de ClickUp

Las vistas diarias, semanales y mensuales permiten a mi equipo gestionar tareas y horarios

La programación mediante arrastrar y soltar me permite mover tareas directamente al Calendario

Las herramientas visuales permiten supervisar el progreso y gestionar las dependencias entre tareas

Los horarios de las tareas se pueden ajustar automáticamente en función de los cambios en las dependencias

Se integra a la perfección con la aplicación Google Calendar y otras plataformas para una gestión unificada de la agenda

Los calendarios se pueden usar de forma compartida con clientes o miembros del equipo para mantener a todos informados

Notificaciones en varios dispositivos

Limitaciones de ClickUp

Acceso sin conexión con límite

Precios de ClickUp

Free Forever

Ilimitado : 7 $ al mes por usuario, con facturación anual

Empresa : 12 $ al mes por usuario (pago anual)

Enterprise : Ponte en contacto con nosotros para conocer los precios

ClickUp Brain: Disponible en todos los planes de pago por 7 $ al mes por miembro del entorno de trabajo.

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

Las numerosas vistas (como tabla, diagrama de Gantt, calendario y muchas otras) que se ofrecen en las opciones de visualización también facilitan el seguimiento de las tareas.

Las numerosas vistas (como tabla, diagrama de Gantt, calendario y muchas otras) que se ofrecen en las opciones de visualización también facilitan el seguimiento de las tareas.

2. Wrike (la mejor para la asignación de recursos en vistas de Calendario)

vía Wrike

Wrike es una potente herramienta de gestión de proyectos conocida por sus sólidas funciones de colaboración. Permite a los equipos gestionar múltiples proyectos a través de calendarios compartidos. La vista de cronograma de Wrike, junto con sus calendarios compartidos de equipo, ayuda a los gestores a visualizar las tareas y asignar recursos de manera eficiente.

Su integración con plataformas como Google Drive, Slack y Microsoft Teams ayuda a agilizar la comunicación. Las funciones de colaboración en tiempo real facilitan el seguimiento del progreso y los ajustes necesarios, lo que convierte a Wrike en la herramienta ideal para equipos grandes que trabajan en proyectos complejos con muchos colaboradores.

Las mejores funciones de Wrike

Visualiza los recursos y evita conflictos de programación con los calendarios dinámicos de carga de trabajo

Organiza proyectos y tareas con un cronograma claro y una vista de calendario basada en tareas

Reorganiza o ajusta los cronogramas con la función de arrastrar y soltar del calendario

Realiza un seguimiento de la disponibilidad del equipo y gestiona la carga de trabajo de forma eficiente con la gestión de la capacidad en el Calendario

Limitaciones de Wrike

Una interfaz de usuario compleja puede resultar abrumadora para los nuevos usuarios

La versión gratuita tiene funciones limitadas

Requiere cierta personalización para adaptarse a flujos de trabajo específicos

Precios de Wrike

Free

Professional: 9,80 $ al mes por usuario

Empresas: 24,80 $ al mes por usuario

Enterprise: Ponte en contacto con nosotros para conocer los precios

Valoraciones y reseñas de Wrike

G2: 4,2/5 (más de 3200 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 4000 opiniones)

3. Google Calendar (la mejor opción para una gestión sencilla y gratuita de la agenda)

a través de Google Calendar

Google Calendar fue mi primera aplicación de gestión de calendarios. Es una aplicación de calendario gratuita y fiable con herramientas sencillas, perfecta para los usuarios del ecosistema de Google Workspace. Gracias a la integración con Gmail, puedes programar eventos, reuniones y recordatorios de forma fluida directamente desde tu bandeja de entrada. No ofrece funciones avanzadas de gestión de proyectos, pero es adecuada para la planificación personal y para equipos de startups pequeñas.

Google Calendar es muy accesible en todos los dispositivos y ofrece funciones básicas como el uso compartido de calendarios con los miembros del equipo y la creación de eventos recurrentes.

Las mejores funciones de Google Calendar

Identifica franjas horarias disponibles que se adapten al Calendario de todos con la función «Buscar una hora»

Clasifica los eventos personales, de trabajo y compartidos mediante un código de colores

Gestiona los horarios del equipo y la reserva de recursos con opciones de calendario compartido

Limitaciones de Google Calendar

Personalización limitada

Sin funciones avanzadas de gestión de proyectos

Carece de herramientas de gestión de tareas integradas

Precios de Google Calendar

Free

Los planes Business empiezan en 6 $ al mes por usuario (con Google Workspace)

Valoraciones y reseñas de Google Calendar

Capterra: 4,8/5 (más de 3200 opiniones)

Lee también: Las 10 mejores alternativas a Google Calendar

4. Clockwise (La mejor para la gestión automática del tiempo)

vía Clockwise

Clockwise es otra herramienta de calendario para la optimización automática de la gestión del tiempo. Lo más destacable de Clockwise es su capacidad para reorganizar tus reuniones y tareas para que se adapten a tus horas más productivas. Se integra a la perfección con Google Calendar, programando automáticamente las reuniones en horarios que no interrumpan tus horas de concentración.

La función de bloqueo de tiempo te ayuda a reservar periodos para el trabajo concentrado, al tiempo que reduce los conflictos en el Calendario. La programación basada en IA de Clockwise me ahorra tiempo al minimizar los ajustes manuales.

Las mejores funciones de Clockwise

Optimiza tu día creando bloques ininterrumpidos de tiempo de concentración con el asistente del Calendario Smart.

Ajusta los horarios del equipo de forma dinámica gracias a la sincronización de la disponibilidad del equipo para adaptarlos a los horarios óptimos para las reuniones

Evita que las reuniones invadan tu tiempo personal ajustando tu horario laboral con medidas que protejan el equilibrio entre el trabajo y la vida personal

Límites de Clockwise

Ideal para usuarios individuales, no para equipos

Opciones de personalización limitadas

Dependiente de Google Calendar

Precios de Clockwise

Free

Pro: 6,75 $ al mes por usuario

Business: 11,50 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Clockwise

G2: 4,7/5 (66 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (50 opiniones)

5. Fantastical (La mejor para usuarios de Apple)

vía Fantastical

Esta es una herramienta de calendario exclusiva de Apple. Una de sus funciones más destacadas es el procesamiento del lenguaje natural, que te permite programar eventos simplemente escribiendo comandos como «Almuerzo con Sarah mañana al mediodía». Es intuitiva y fácil de usar.

La aplicación tiene un diseño intuitivo y se sincroniza con la mayoría de entornos de trabajo y ecosistemas, como Google, iCloud y Microsoft Exchange.

Las mejores funciones de Fantastical

Utiliza la introducción de eventos en lenguaje natural para programarlos de forma intuitiva escribiendo comandos sencillos

Planifica tus eventos en función de las condiciones meteorológicas externas con las previsiones meteorológicas integradas en el Calendario

Ahorra tiempo en eventos recurrentes o similares, optimizando la gestión del calendario con plantillas de eventos

Limitaciones de Fantastical

Disponible solo en dispositivos Apple

Las funciones premium requieren una suscripción

Funciones de colaboración limitadas

Precios de Fantastical

Free

Premium: 4,99 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Fantastical

G2: 4,4/5 (16 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (20 opiniones)

Lee también: Las 10 mejores alternativas a Fantastical

6. Hub Planner (la mejor para realizar el seguimiento de la utilización de recursos)

vía Hub Planner

Hub Planner es una herramienta integral de planificación y gestión de recursos, ideal para equipos que gestionan proyectos a gran escala. Su vista de calendario intuitiva te permite asignar recursos de forma eficaz.

Lo que distingue a Hub Planner es su previsión de recursos, que ayuda a los gestores de proyectos a anticipar las necesidades futuras basándose en la gestión de la carga de trabajo actual. Sus hojas de horas y funciones de facturación integradas facilitan el seguimiento del tiempo dedicado a los proyectos y la gestión de los presupuestos.

Las mejores funciones de Hub Planner

Realiza el seguimiento de los horarios de los miembros del equipo y planifica con el calendario de disponibilidad de recursos

Obtén una vista general de la distribución de recursos mediante calendarios de asignación de proyectos

Obtén una visión general de los plazos de los proyectos y la utilización del equipo con una cuadrícula de planificación integrada

Optimiza la capacidad del equipo con la elaboración de informes de utilización del calendario

Limitaciones de Hub Planner

La curva de aprendizaje es pronunciada para los principiantes

El precio es un poco elevado para equipos pequeños

Opciones de personalización limitadas

Precios de Hub Planner

Starter: 7 $ al mes por usuario

Premium: 18 $ al mes por usuario

Enterprise: Ponte en contacto con nosotros para conocer los precios

Valoraciones y reseñas de Hub Planner

G2: 4,2/5 (44 opiniones)

Capterra: 4,2/5 (más de 100 opiniones)

7. Zoho Projects (Ideal para crear flujos de trabajo personalizables)

vía Zoho Projects

Zoho Projects destaca por ofrecer vistas de calendario personalizadas para la gestión de proyectos. Esto resulta especialmente útil para equipos que necesitan flexibilidad. Puedes personalizar los flujos de trabajo, integrarlo con otras aplicaciones de Zoho, como CRM y Books, e incluso automatizar tareas en función de las necesidades del proyecto.

La vista del cronograma del proyecto ayuda a que todos los miembros del equipo se mantengan al día, y el calendario compartido facilita la visualización de los plazos. Los planes de pago ofrecen numerosas funciones para equipos en crecimiento, y la amplia gama de integraciones permite una experiencia de gestión de proyectos totalmente personalizada.

Las mejores funciones de Zoho Projects

Gestiona las dependencias de las tareas directamente en el Calendario gracias a la integración del diagrama de Gantt

Obtén una visión clara de los plazos clave de los proyectos en el Calendario con el seguimiento de hitos

Realiza un seguimiento del progreso de las tareas de todo el equipo y de los próximos plazos con vistas compartidas del calendario

Limitaciones de Zoho Projects

La versión gratuita tiene funciones limitadas

Puede resultar abrumador, con tantas funciones

Requiere el ecosistema de Zoho para disfrutar de todas las funciones

Precios de Zoho Projects para proyectos

Free

Premium: 5 $ al mes por usuario

Corporación: 10 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Zoho Projects

G2: 4,2/5 (más de 440 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 650 opiniones)

8. Microsoft Outlook (la mejor opción para el ecosistema de Microsoft)

a través de Outlook

El calendario de Microsoft Outlook es ideal para equipos grandes acostumbrados a Microsoft Office 365. Se integra con el correo electrónico y todas las demás aplicaciones de Office, lo que permite programar reuniones fácilmente, crear recordatorios y realizar el uso compartido del calendario con los miembros del equipo. El calendario de Outlook ofrece una amplia gama de funciones personalizables y fiables.

Las mejores funciones de Microsoft Outlook

Obtén sugerencias sobre las horas disponibles para los participantes utilizando el asistente de programación de reuniones en función de sus calendarios

Identifica rápidamente los tipos de reuniones y las prioridades utilizando categorías de colores en el Calendario

Consulta la disponibilidad de todo tu equipo de un solo vistazo con las vistas del calendario del equipo

Limitaciones de Microsoft Outlook

Carece de funciones avanzadas de gestión de proyectos

Tiene una configuración compleja y requiere la ayuda de un experto para los usuarios que no utilizan Office

Opciones limitadas de gestión de tareas

Precios de Microsoft Outlook

Free con la suscripción a Office 365

Valoraciones y reseñas de Outlook de Microsoft

G2: 4,5/5 (más de 2800 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 1990 opiniones)

9. Hive (Ideal para la colaboración en equipo y las tareas)

vía Hive

Hive ofrece una combinación de gestión de tareas e integración de calendarios, lo que la convierte en una excelente opción para equipos que necesitan una solución todo en uno.

La vista del calendario de Hive es altamente personalizable, y puedo asignar tareas directamente desde el propio calendario, lo que me ahorra tiempo a la hora de gestionar varios proyectos. Hive cuenta con buenas funciones de colaboración, como el chat en tiempo real y el uso compartido de archivos, que agilizan la comunicación. Hive también se integra perfectamente con Slack y Google Drive.

Las mejores funciones de Hive

Realiza un seguimiento claro de los plazos y el progreso de las tareas con una vista de calendario basada en tareas

Convierte los eventos del Calendario en tareas prácticas al instante utilizando tarjetas de acción integradas

Las vistas de calendario personalizables ofrecen opciones de diagrama de Gantt, Kanban y calendario tradicional para una planificación flexible de proyectos

Limitaciones de Hive

Una curva de aprendizaje más pronunciada para los equipos más pequeños

Es un poco caro para equipos pequeños

Versión gratuita limitada

Precios de Hive

Free

Teams: 12 $ al mes por usuario

Enterprise: Precio a consultar

Valoraciones y reseñas de Hive

G2: 4,2/5 (60 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 200 opiniones)

10. Doodle (Ideal para crear agendas de reuniones basadas en encuestas)

vía Doodle

Doodle simplifica la programación de reuniones al ofrecer una función de encuesta intuitiva que permite a los participantes realizar la selección de sus horarios preferidos para la reunión. Es útil para programar reuniones con clientes o grupos grandes en los que la disponibilidad varía. Doodle ofrece una panorámica visual de los horarios disponibles.

Aunque destaca como software básico de gestión de reuniones, es más adecuado para equipos que necesitan una herramienta externa para gestionar proyectos y tareas. La versión premium no incluye anuncios y se sincroniza fácilmente con tu Calendario.

Las mejores funciones de Doodle

Simplifica la elección de horarios para reuniones con grupos grandes utilizando la programación de encuestas grupales

Prioriza la disponibilidad para las reuniones de grupo con la clasificación de disponibilidad

Dale un toque profesional a las invitaciones a reuniones utilizando una imagen de marca personalizada para los eventos

Limitaciones de Doodle

Sin funciones de gestión de proyectos

Funciones limitadas en la versión gratuita

Las opciones de personalización son mínimas

Precios de Doodle

Free

Pro: 6,95 $ al mes por usuario

Equipo: 8,95 $ al mes por usuario

Enterprise: Ponte en contacto con nosotros para conocer los precios

Valoraciones y reseñas de Doodle

G2: 4,4/5 (más de 2000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 1800 opiniones)

11. Calendario de Apple (ideal para gestionar eventos locales)

a través de Calendario de Apple

El Calendario de Apple es una aplicación sencilla y fácil de usar para sus usuarios. Me gusta lo fácil que es crear eventos, invitar a participantes y configurar recordatorios. La integración con Siri es otra función que destaca. Con ella, puedes programar eventos mediante comandos de voz.

Aunque se limita al ecosistema de Apple, funciona bien para uso personal y equipos pequeños. Su interfaz limpia y minimalista facilita la gestión de la agenda.

Las mejores funciones del Calendario de Apple

Programa reuniones entre diferentes regiones con ajustes automáticos gracias a la compatibilidad con zonas horarias

Desencadena notificaciones en función de dónde te encuentres con recordatorios basados en la ubicación

Simplifica la coordinación de horarios con otras personas utilizando calendarios familiares o de grupo con uso compartido

Limitaciones del Calendario de Apple

Sin funciones avanzadas de gestión de proyectos

Opciones de personalización limitadas para equipos

Precios del Calendario de Apple

Gratis (incluida con los dispositivos Apple)

Valoraciones y reseñas del Calendario de Apple

G2: 4,1/5 (194 opiniones)

12. Bitrix24 (La mejor para la integración de CRM y Calendario)

vía Bitrix24

Bitrix24 es una completa suite de gestión empresarial, y la herramienta de gestión de calendarios es una de sus funciones. Además, incluye herramientas de CRM, gestión de tareas y comunicación. La función de calendario funciona muy bien con el sistema de gestión de tareas de Bitrix24. Puedes programar tareas y configurar recordatorios directamente desde la aplicación.

Bitrix24 es ideal para grandes empresas que gestionan todas sus operaciones internas y externas en una única plataforma. Bitrix24 también ofrece calendarios compartidos a través de los cuales puedes coordinarte con tu equipo.

Las mejores funciones de Bitrix24

Lleva un seguimiento de las reuniones con clientes, las oportunidades de venta y las tareas, todo en un solo lugar, gracias al CRM y al Calendario integrados

Automatiza la programación de tareas según las reglas del proyecto utilizando flujos de trabajo personalizados vinculados al Calendario

Limitaciones de Bitrix24

Complejo para principiantes

Algunas funciones requieren actualizaciones

Precios más elevados para equipos más pequeños

Precios de Bitrix24

Gratis (versión básica)

Básico: 49 $ al mes por cada 5 usuarios

Estándar: 99 $ al mes por cada 50 usuarios

Professional: 199 $ al mes para un número ilimitado de usuarios

Valoraciones y reseñas de Bitrix24

G2: 4,1/5 (540 opiniones)

Capterra: 4,2/5 (más de 860 opiniones)

13. Calendly (la mejor para la programación automática de citas)

vía Calendly

Calendly es fácil de usar y está especialmente diseñada para profesionales que necesitan programar reuniones sobre la marcha.

Calendly se sincroniza con tu calendario, ya sea Google o Outlook. Se adapta automáticamente a las zonas horarias, lo que la hace perfecta para reuniones internacionales. Es fiable y rentable.

Las mejores funciones de Calendly

Elige horarios de reunión que se adapten a tu disponibilidad mediante enlaces de programación automática de reuniones enlazados

Evita el exceso de reservas bloqueando automáticamente tu tiempo personal mediante ventanas de disponibilidad personalizables

Distribuye las reuniones entre los miembros del equipo de manera equitativa utilizando la programación por turnos

Limitaciones de Calendly

Carece de funciones de gestión de proyectos

La personalización es limitada en la versión gratuita

Se requieren planes de pago para acceder a las funciones avanzadas

Precios de Calendly

Free

Lo esencial: 10 $ al mes por usuario

Professional: 15 $ al mes por usuario

Teams: 20 $ al mes por usuario

Enterprise: Ponte en contacto con nosotros para conocer los precios

Valoraciones y reseñas de Clockwise

G2: 4,7/5 (más de 2220 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 3360 opiniones)

Lee también: Las 10 mejores alternativas a Calendly

ClickUp: la mejor aplicación de gestión de calendarios que puedes tener

Ahora que ya conoces las 13 mejores herramientas de gestión de calendarios, es hora de tomar el control de tu agenda y mejorar tu productividad. Con la app de gestión de calendarios adecuada, podrás optimizar tu planificación, mejorar la gestión del tiempo y potenciar la colaboración dentro de tu equipo.

Si estás listo para disfrutar de las ventajas de una gestión de proyectos eficiente, ¡regístrate hoy mismo en ClickUp y transforma tu forma de trabajar!