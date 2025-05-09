Las 10 mejores aplicaciones de calendario con uso compartido para optimizar su programación en 2025

Equilibrar la agenda familiar a menudo puede parecer un trabajo a tiempo completo. En un momento dado, estás listo para asistir a una reunión escolar, mientras que tu pareja insiste en que prometiste llevar al perro al veterinario.

La buena noticia es que una aplicación de calendario compartido fiable puede mantener a todos informados y eliminar confusiones caóticas. Tanto si necesitas un calendario familiar para coordinar eventos escolares y compromisos laborales como una aplicación que se sincronice a la perfección entre varios dispositivos, hemos probado las mejores opciones disponibles.

Aquí tienes una selección de las mejores aplicaciones de calendario compartido que simplifican la planificación, lo que te permite dedicar menos tiempo a gestionar horarios y más tiempo a disfrutar de la vida juntos.

📌 Las mejores aplicaciones de calendario de uso compartido de un vistazo Herramienta Las mejores funciones Lo mejor para Precios ClickUp Sincronización de calendarios externos, tareas de arrastrar y soltar, entradas codificadas por colores, chatear, programación con IA. Equipos de cualquier tamaño Plan Free disponible/Versión de prueba gratuita durante 30 días/Personalización disponible para corporaciones. Google Calendar Sincronización de aplicaciones de Google, múltiples calendarios, entrada de lenguaje natural, uso compartido de eventos. Usuarios integrados con las aplicaciones de Google Planes gratuitos/de pago/personalización disponible para corporaciones. Cozi Planificación con códigos de colores, listas de uso compartido para tareas pendientes y de la compra, correos electrónicos con la agenda semanal. Planificación centrada en la familia Gratis/Premium: basado en suscripción TimeTree Varios calendarios, chat integrado, notificaciones en tiempo real, archivos adjuntos. Uso compartido de calendarios con comunicación Free/Premium: basado en suscripción. Calendario de Outlook Integración con Microsoft 365, búsqueda en el calendario, compatibilidad con varios calendarios, sincronización de correo electrónico/eventos. Usuarios de Microsoft y programación familiar y empresarial Planes gratuitos/de pago/personalización disponible para corporaciones. FamilyWall Seguimiento de ubicación en tiempo real, planificación de comidas, sincronización con Google Calendar, listas de la compra. Organización familiar todo en uno Gratis/Premium: basado en suscripción FamCal Eventos codificados por colores, listas de uso compartido, planificador de comidas, seguimiento de gastos. Planificación para toda la familia Free/Premium: basado en suscripción Cupla Sincronización de horarios de socios, tareas y recordatorios compartidos, chat integrado, actualizaciones automáticas. Parejas que gestionan horarios Free Asana Asignación de tareas, automatización, sincronización de calendarios, ajustes de prioridades. Planificación familiar basada en proyectos Planes gratuitos/de pago/personalización disponible para corporaciones. Fantastical Sincronización de múltiples calendarios, propuestas de eventos, entrada de lenguaje natural, detección de llamadas. Usuarios de Apple con necesidades avanzadas de programación Planes gratuitos/de pago/personalización disponible para corporaciones.

¿Qué debe buscar en las aplicaciones de calendario con uso compartido?

No todas las aplicaciones de calendario con uso compartido son iguales. Algunas facilitan la planificación, mientras que otras parecen dar más trabajo del que merecen. Para mantener a tu familia organizada sin dolores de cabeza, busca estas funciones imprescindibles:

Sincronización entre varios dispositivos: asegúrate de que todos los miembros de la familia reciban actualizaciones en tiempo real, independientemente del dispositivo que utilicen.

Notificaciones personalizables: configura recordatorios para eventos importantes, cambios de última hora en la agenda o tareas periódicas.

Varias vistas de calendario : cambia entre los diseños diario, semanal o mensual para ver rápidamente lo que se avecina.

Eventos codificados por colores: asigna diferentes colores a cada miembro de la familia para evitar confusiones de un vistazo.

Listas de tareas compartidas: realice el seguimiento de las compras, los proyectos escolares y las tareas domésticas junto con los eventos programados.

Chat o notas basados en eventos : añade detalles, actualizaciones o cambios de última hora directamente a los eventos para evitar interminables textos.

Integración con otras aplicaciones: sincroniza con Google Calendar, Outlook o gestores de tareas para optimizar la planificación.

Acceso de invitados para eventos temporales: permita que niñeras, familiares o amigos tengan vista de los horarios sin darles acceso completo.

🔍 ¿Sabías que...? El 70 % de las personas confía en los calendarios digitales para gestionar sus agendas diarias. Sin embargo, estar al día de las actividades de varios miembros de la familia requiere algo más que una simple aplicación de calendario.

Las 10 mejores aplicaciones de calendario con uso compartido

Encontrar la aplicación de calendario compartido adecuada marca la diferencia a la hora de mantener organizada la agenda de tu familia. Tanto si necesitas un calendario familiar sencillo como una agenda con múltiples funciones que se sincronice entre dispositivos, existen muchas aplicaciones de calendario gratuitas para diferentes casos de uso.

¡Aquí tienes las mejores opciones para ayudarte en el seguimiento sin caos!

1. ClickUp (la mejor para la gestión integral de tareas y calendarios)

ClickUp es la aplicación integral para el trabajo con funciones integradas de programación y colaboración.

A diferencia de las aplicaciones de calendario familiar tradicionales, ClickUp integra listas de tareas pendientes, seguimiento de eventos y dependencias de tareas. Esto la convierte en una excelente opción para familias ocupadas que tienen que compaginar múltiples agendas.

Planifica y realiza el seguimiento de los horarios de tu familia con ClickUp Calendario.

ClickUp Calendar mantiene a tu familia en sintonía. Con solo unos clics, puedes obtener una vista detallada o general de la agenda de tu familia por día, semana o mes, para ver tus tareas y actividades.

¿El verdadero salto cualitativo? Puedes automatizar tu agenda. Imagínate esto: marcas tus tareas más importantes como de prioridad alta y ClickUp utiliza la IA para sugerirte los mejores momentos para trabajar en ellas. A continuación, puedes añadir esos bloques de tiempo a tu calendario con un solo clic. ¿Y si no terminas una tarea? ClickUp reprogramará automáticamente el tiempo para ti, para que puedas seguir adelante.

El calendario de ClickUp te permite integrar todos tus calendarios (de trabajo, personales, sociales) en una vista unificada. Esto crea un hub central para todos tus compromisos, lo que reduce la confusión y simplifica la programación.

Y aquí está lo mejor: ClickUp integra tus tareas y tu calendario a la perfección. Podrás ver tus tareas con prioridad, las tareas vencidas y las pendientes directamente en la barra lateral del Calendario, y podrás arrastrarlas y soltarlas fácilmente en tu agenda. De esta manera, podrás planificar tu jornada laboral de forma más eficiente y centrarte en lo que más importa.

Organiza, prioriza y realiza la automatización de tareas para cumplir con los plazos sin caos con las tareas de ClickUp.

Con ClickUp Tasks, puedes asignar tareas a cada miembro de la familia, codificar las actividades por colores e incluso crear recordatorios recurrentes para eventos escolares o salidas familiares.

Con las tareas de ClickUp, también puedes:

Utiliza campos personalizados para mejorar el contexto de las tareas y mantener a todos al mismo nivel.

Enlaza tareas entre sí con dependencias flexibles para una gestión fluida.

Automatiza las tareas repetitivas, como las tareas cotidianas, para que dediques menos tiempo al ajuste de recordatorios.

Ajusta el diseño de tu calendario, filtra tareas y realiza el uso compartido de vistas con otros. También puedes sincronizarlo con calendarios externos como Outlook y Apple Calendar.

Con su programación de arrastrar y soltar, la sincronización de calendarios externos y los chats basados en eventos, ClickUp facilita la planificación de tu agenda familiar sin tener que cambiar entre varias aplicaciones.

📮 ClickUp Insights: El 92 % de los trabajadores del conocimiento utilizan una gestión del tiempo personalizada. Sin embargo, la mayoría de las herramientas de gestión del flujo de trabajo no ofrecen funciones de priorización integradas, lo que afecta a la productividad. Las funciones de programación y control de tiempo basadas en IA de ClickUp crean una estrategia de gestión del tiempo personalizada que se adapta a tu equipo.

Las mejores funciones de ClickUp

Sincroniza calendarios externos a la perfección para reunir Google Calendar y Outlook en una vista unificada.

Arrastra y suelta eventos al instante para ajustar los horarios sin necesidad de realizar entradas manuales.

Utiliza códigos de colores en las entradas del Calendario para realizar el seguimiento de las actividades de cada miembro de la familia de un solo vistazo.

Adjunte notas y archivos a los eventos para añadir detalles como formularios escolares, listas de la compra o itinerarios de viaje.

Utiliza ClickUp Whiteboards para colaborar con tu familia y compañeros de trabajo, intercambiar ideas y completar tareas juntos con imágenes creativas.

Permita la comunicación en tiempo real y la coordinación fluida de eventos, asegurándose de que todos estén en sintonía sin esfuerzo con ClickUp Chat

Consulte el tiempo total que ha dedicado a las tareas y filtre el tiempo registrado por estado, fechas y prioridades con el control de tiempo de ClickUp

Limitaciones de ClickUp

Curva de aprendizaje para familias que solo necesitan una sencilla aplicación de calendario familiar.

No hay un widget móvil específico para ver los próximos eventos sin abrir la app.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5,0 (más de 9000 reseñas)

Capterra: 4,6/5,0 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios sobre ClickUp?

Un usuario de G2 dice:

ClickUp nos permite obtener una vista general de los proyectos, así como de los detalles, lo que nos ayuda a resolver problemas con rapidez y a mantener a todos los participantes en un proyecto en sintonía. Lo que también me encanta es la posibilidad de automatizar la mayoría de mis tareas diarias.

ClickUp nos permite obtener una vista general de los proyectos, así como de los detalles, lo que nos ayuda a resolver los problemas con rapidez y a mantener a todos los participantes en un proyecto en sintonía. Lo que también me encanta es la posibilidad de automatizar la mayoría de mis tareas diarias.

💡 Consejo profesional: si tu familia tiene varios calendarios para el trabajo, la escuela y la vida familiar, los filtros avanzados de ClickUp te permiten tener vistas separadas de los horarios de los grupos o todos en un solo lugar. Utiliza estos filtros para evitar el desorden y seguir estando al tanto de todo lo que importa.

2. Google Calendar (la mejor para una integración perfecta con las aplicaciones de Google)

a través de Google Calendar

Google Calendar es una de las aplicaciones de calendario compartido más utilizadas, y por una buena razón. Se sincroniza sin esfuerzo con todas las aplicaciones de Google, como Gmail, Meet y Drive.

Si tu familia utiliza una cuenta de Gmail, esta aplicación de calendario se vuelve aún más potente. Te permite añadir automáticamente eventos desde correos electrónicos, programar videollamadas y realizar el uso compartido de tu agenda.

La capacidad de Google Calendar para gestionar varios calendarios en una sola interfaz lo hace destacar. Puedes crear calendarios separados para los miembros de la familia, el trabajo, la escuela e incluso un diario familiar, y luego alternar entre ellos o verlos todos simultáneamente.

Las mejores funciones de Google Calendar

Sincroniza automáticamente las aplicaciones de Google para añadir eventos desde Gmail, Meet y Google Tasks sin necesidad de introducirlos manualmente.

Crea múltiples calendarios sin esfuerzo para separar los horarios del trabajo, los estudios y los personales en un solo lugar.

Comparte calendarios con tus familiares al instante para mantener a todos informados sobre los eventos importantes.

Utiliza la creación de eventos en lenguaje natural para escribir frases sencillas como «Cita con el médico a las 3 de la tarde» y deja que Google la programe.

Limitaciones de Google Calendar

Encontrar disponibilidad para uso compartido puede resultar complicado cuando se intenta tener vista en los calendarios de otras personas.

Carece de gestión de tareas integrada para familias que desean combinar horarios con listas de tareas pendientes.

Precios de Google Calendar

Versión gratuita

Paquete inicial para empresas: 7 $ al mes por usuario.

Estándar de empresa : 14 $ al mes por usuario.

Business Plus : 22 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Google Calendar

G2: 4,6/5,0 (más de 42 790 opiniones)

Capterra: 4,8/5,0 (más de 3470 opiniones)

💡 Consejo profesional: Dominar algunos trucos de Google Calendar puede ahorrarte horas de estrés a la hora de programar, desde añadir eventos automáticamente desde Gmail hasta configurar horarios de trabajo y notificaciones personalizadas. Echa un vistazo a los mejores trucos de Google Calendar aquí.

3. Cozi (la mejor para la planificación y organización centrada en la familia)

a través de Cozi Family Organizer

Cozi es una aplicación de calendario familiar compartido diseñada para mantener organizados a los hogares ocupados. A diferencia de las aplicaciones de calendario con uso compartido habitual, Cozi combina el calendario compartido, las listas de tareas pendientes, las listas de la compra y la planificación de comidas en una sola plataforma.

Es una solución integral para realizar el seguimiento de las actividades de todos y mantener informados a los miembros de la familia con notificaciones automáticas. La programación codificada por colores facilita ver quién participa en cada evento de un vistazo.

Cozi garantiza que todos recuerden las fechas importantes, ya sean eventos escolares, citas con el dentista o actividades familiares.

Las mejores funciones de Cozi

Configura notificaciones automáticas y correos electrónicos con la Agenda para mantener a todos informados sobre los cambios.

Comparte listas de la compra, planes de comidas y listas de tareas pendientes para gestionar las tareas domésticas en un solo lugar.

Accede al calendario familiar desde cualquier dispositivo para consultar los horarios sobre la marcha.

Limitaciones de Cozi

Carece de integración con otras aplicaciones de calendario como Google Calendar o Outlook.

Algunas funciones requieren una suscripción de pago para desbloquear herramientas avanzadas.

Precios de Cozi

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Cozi

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

📌 Consejo adicional: Utiliza los correos electrónicos de agenda de Cozi para enviar un calendario semanal a los miembros de tu familia, de modo que todos conozcan sus planes con antelación. Esto resulta útil para llevar a cabo el seguimiento de las reuniones familiares, los eventos escolares y la planificación de las comidas de una sola vez.

4. TimeTree (la mejor para el uso compartido de calendarios con comunicación integrada)

a través de TimeTree

TimeTree es una aplicación de calendario con uso compartido que simplifica la programación y la coordinación para familias, amigos y equipos.

A diferencia de las aplicaciones de calendario familiares estándar, TimeTree va más allá del simple uso compartido de calendarios. Incluye funciones de chat integradas, múltiples calendarios para diferentes grupos y notificaciones instantáneas para los eventos del calendario.

Con TimeTree, crea una aplicación de calendario familiar compartido, un calendario de trabajo e incluso un diario familiar. La aplicación mantiene a todos informados con actualizaciones en tiempo real y elimina la necesidad de utilizar aplicaciones de mensajería independientes para discutir los planes.

Las mejores funciones de TimeTree

Crea varios calendarios para diferentes grupos y separa el calendario de trabajo, familiar y personal. Recibe notificaciones automáticas de cualquier cambio para que nadie se pierda ninguna actualización.

Discute los eventos en tu calendario online utilizando la función de chat y los comentarios integrados.

Adjunte archivos e imágenes a los eventos para tener los documentos importantes fácilmente accesibles.

Límites de TimeTree

Carece de una integración profunda con otras aplicaciones de calendario como Google Calendar o Outlook.

Algunas funciones avanzadas, como la priorización de eventos, requieren una suscripción de pago.

Precios de TimeTree

Versión gratuita

Premium: 4,49 $ al mes por usuario.

Plan anual: 44,99 $ al año por usuario.

Valoraciones y reseñas de TimeTree

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas.

🔍 ¿Sabías que...? Un estudio realizado con 393 familias reveló que las herramientas de planificación conjunta reducen el estrés en la vida familiar. Las aplicaciones de calendario familiar evitan las reservas duplicadas, los malentendidos y el caos de última hora, lo que garantiza una coordinación fluida entre el trabajo, la escuela y la agenda personal.

5. Calendario de Microsoft Outlook (ideal para usuarios de Microsoft y para una programación fluida entre la empresa y la familia)

a través de Calendario de Microsoft Outlook

Microsoft Outlook Calendar es una aplicación de calendario compartida que se integra con el ecosistema de Microsoft. Tanto si estás organizando eventos familiares, horarios escolares o reuniones de trabajo, ofrece múltiples vistas de calendario, invitaciones a eventos y actualizaciones en tiempo real.

Para las familias que ya utilizan Microsoft 365, la función de uso compartido de calendarios de Outlook te permite coordinar planes entre diferentes cuentas. También tiene compatibilidad con la sincronización de Google Calendar y Apple Calendar, lo que te permite gestionar todos tus horarios en todos los dispositivos.

El sistema de recordatorio de eventos integrado garantiza que nadie olvide las fechas importantes, mientras que la posibilidad de buscar en varios calendarios facilita la búsqueda de lo que necesitas.

Las mejores funciones del calendario de Microsoft Outlook

Sincroniza con los calendarios de Google, Apple y Microsoft para consolidar todas las agendas en una sola vista.

Crea y utiliza varios calendarios para separar el trabajo, los estudios y la vida personal.

Busca fácilmente elementos del Calendario para localizar rápidamente eventos pasados y futuros.

Limitaciones del calendario de Outlook

Almacenamiento gratuito con límite en comparación con otras aplicaciones de calendario.

Las herramientas avanzadas pueden tener una curva de aprendizaje para aquellos que son nuevos en el sistema de Microsoft.

Precios del calendario de Outlook de Microsoft

Microsoft 365 Family: 8,99 $ al mes por usuario.

Microsoft 365 Personal: 6,99 $ al mes por usuario.

Plan Microsoft 365 Business: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas del calendario de Microsoft Outlook

G2: 4,5/5,0 (más de 2970 opiniones)

Capterra: 4,5/5,0 (más de 2120 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios sobre el calendario de Microsoft Outlook?

Un usuario de G2 dice:

MS Outlook es una de las herramientas más utilizadas para enviar correos electrónicos y gestionar su calendario de trabajo. La mejor función de esta herramienta es su perfecta integración con otras herramientas para reuniones como Zoom Workplace, MS Teams, etc.

MS Outlook es una de las herramientas más utilizadas para enviar correos electrónicos y gestionar tu calendario de trabajo. La mejor función de esta herramienta es su perfecta integración con otras herramientas para reuniones como Zoom Workplace, MS Teams, etc.

6. FamilyWall (la mejor para la organización y comunicación familiar todo en uno)

a través de FamilyWall

FamilyWall es una plataforma de organización para toda la familia que permite optimizar los horarios diarios, las tareas y la comunicación. Integra listas de la compra, planificación de comidas y seguimiento de la ubicación en tiempo real, lo que la convierte en una herramienta esencial para familias ocupadas.

Con la sincronización de Google Calendar, consolida varios calendarios en un solo lugar y mantén a todos al día. Las listas de tareas pendientes y de la compra con uso compartido garantizan que no se olvide nada, mientras que el mensajero familiar permite la comunicación instantánea sin tener que cambiar de aplicación.

Los usuarios Premium pueden utilizar el seguimiento del presupuesto y la planificación de comidas, lo que hace que la gestión del hogar sea aún más fluida.

Las mejores funciones de FamilyWall

Sincroniza los horarios con Google Calendar para centralizar todos los eventos en un solo lugar.

Realiza el uso compartido de listas de la compra y listas de tareas pendientes para realizar el seguimiento de las tareas en familia.

Utiliza el seguimiento de ubicación en tiempo real para los niños y recibe alertas de zonas seguras.

Planifica las comidas de la semana y genera automáticamente listas de la compra para facilitar las compras.

Limitaciones de FamilyWall

Los usuarios necesitan una suscripción para elaborar presupuestos y planificar comidas de forma avanzada.

El seguimiento de la ubicación puede agotar la batería más rápidamente en algunos dispositivos.

Precios de FamilyWall

Versión gratuita

Premium: 4,99 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de FamilyWall

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas.

🔍 ¿Sabías que...? Un estudio afirma que los hombres confían más en los calendarios digitales que las mujeres (73 % frente a 67 %), pero las mujeres son más propensas a utilizar agendas de papel (32,1 %). Aplicaciones como ClickUp ayudan a salvar esta brecha, ya que proporcionan herramientas de organización digital y, al mismo tiempo, permiten tomar notas manualmente de forma sencilla para aquellos que aún prefieren el enfoque tradicional.

7. FamCal (la mejor para mantener a toda la familia organizada en una sola aplicación)

a través de FamCal

FamCal es una aplicación de calendario familiar compartida que ayuda a los hogares a mantenerse sincronizados con eventos, tareas, notas y listas de la compra. Ofrece programación codificada por colores, roles para los miembros de la familia y actualizaciones en tiempo real, lo que la hace ideal para familias ocupadas que compaginan múltiples responsabilidades.

Con la sincronización de Google Calendar, los usuarios pueden añadir eventos, configurar recordatorios y asignar tareas a miembros específicos de la familia.

La aplicación incluye un planificador de recetas con uso compartido, un seguimiento de gastos para viajes familiares y notas privadas. Esto garantiza que todo, desde los horarios diarios hasta los planes de vacaciones, esté bien organizado.

Las mejores funciones de FamCal

Crea eventos compartidos con categorías codificadas por colores para realizar el seguimiento de la agenda de cada miembro de la familia.

Gestiona las listas de la compra y las tareas pendientes para estar al día con las compras y las tareas domésticas.

Utiliza el planificador de comidas integrado para organizar recetas y programar comidas directamente en el Calendario.

Realice un seguimiento de los gastos de viaje en un solo lugar para controlar los gastos durante las vacaciones.

Limitaciones de FamCal

No se sincroniza con Outlook ni con Samsung Calendar, lo que limita la integración entre plataformas.

Algunas funciones básicas ahora son de pago, lo que frustra a los usuarios habituales.

Precios de FamCal

Versión gratuita

Premium: 4,99 $/semana por usuario

Plan anual: 39,99 $ al año por usuario.

Valoraciones y reseñas de FamCal

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

➡️ Más información: Las mejores extensiones y complementos de Google Calendar

8. Cupla (la mejor para parejas que gestionan sus agendas juntas)

a través de Cupla

Cupla es una aplicación de calendario compartido diseñada para parejas, que facilita la planificación de la vida en común. Esta aplicación genérica de calendario familiar se centra en la programación favorable a las relaciones, lo que garantiza que las parejas estén sincronizadas con las fechas importantes, las listas de tareas pendientes y los recordatorios.

Crea eventos compartidos, sincroniza con otros calendarios como Google Calendar e incluso chatea dentro de la app para discutir planes en tiempo real.

Ya sea para gestionar citas nocturnas, coordinar horarios de trabajo o realizar el seguimiento de la disponibilidad de cada uno, Cupla lo simplifica todo.

Las mejores funciones de Cupla

Sincroniza los horarios al instante para ver la disponibilidad de ambos socios.

Gestiona conjuntamente las listas de tareas pendientes y los recordatorios para estar al día con las tareas diarias.

Chatea dentro de la aplicación para coordinar planes sin tener que cambiar a plataformas de mensajería.

Reciba actualizaciones automáticas sobre los cambios de programación para que nadie se pierda un evento importante.

Algunas limitaciones

Limitado a la programación de parejas, sin funciones más amplias para la familia o el equipo.

No hay versión de escritorio para aquellos que prefieren gestionar sus agendas en un ordenador.

Precios de Cupla

Descarga gratuita

Valoraciones y reseñas de Cupla

G2 : No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

9. Asana (la mejor para la organización familiar basada en proyectos y el seguimiento de tareas)

a través de Asana

Asana no es solo para empresas, también es una potente aplicación de calendario compartido para familias que necesitan una gestión estructurada de las tareas. Si tu hogar funciona como una mini organización con múltiples calendarios, listas de tareas pendientes y responsabilidades compartidas, Asana te ayuda a organizarlo todo.

A diferencia de las aplicaciones de calendario familiar tradicionales, Asana te permite crear eventos, establecer plazos, realizar el seguimiento de las tareas y realizar la automatización de los flujos de trabajo. Puedes asignar tareas, gestionar horarios escolares e incluso utilizar las integraciones de Google Calendar o Microsoft Outlook para sincronizar todo en un solo lugar.

Las mejores funciones de Asana

Organiza los horarios familiares con una planificación basada en proyectos para realizar el seguimiento de la escuela, el trabajo y los eventos.

Automatiza las tareas periódicas para gestionar las tareas domésticas, los planes de comidas o el pago de facturas sin necesidad de introducir datos manualmente.

Sincroniza con Google Calendar y otros calendarios para consolidar todos los eventos en un solo lugar.

Asigna tareas a los miembros de tu familia con plazos, niveles de prioridad y recordatorios.

Limitaciones de Asana

La automatización masiva y las reglas avanzadas requieren un plan Enterprise con un requisito mínimo de usuarios.

La facturación anual sin política de reembolso supone un riesgo para aquellos que no están seguros de utilizarla a largo plazo.

Precios de Asana

Versión gratuita

Starter: 10,99 $ al mes por usuario.

Avanzado: 24,99 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Asana

G2 : 4,4/5,0 (más de 11 000 opiniones)

Capterra: 4,5/5,0 (más de 13 350 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios sobre Asana?

Un usuario de G2 dice:

Me encanta la simplicidad de trabajar con Asana. He utilizado muchas otras herramientas de gestión de proyectos a lo largo de los años, pero ninguna de ellas tiene una interfaz de usuario tan limpia e intuitiva. Si eres nuevo en la herramienta, es increíblemente fácil empezar a utilizarla.

Me encanta la simplicidad de trabajar con Asana. He utilizado muchas otras herramientas de gestión de proyectos a lo largo de los años, pero ninguna de ellas tiene una interfaz de usuario tan limpia e intuitiva. Si eres nuevo en la herramienta, es increíblemente fácil empezar a utilizarla.

a través de Fantastical

Fantastical es una aplicación de calendario premium para usuarios de Mac que necesitan un uso compartido fluido de calendarios, programación de eventos y gestión de tareas en todos los dispositivos Apple. Ofrece la creación de eventos en lenguaje natural, compatibilidad con zonas horarias y programación automática de reuniones.

Lo que distingue a Fantastical es su capacidad para sincronizarse con Google Calendar, iCloud, Microsoft 365 y otras aplicaciones de calendario, lo que le permite ver varios calendarios. Ofrece propuestas de eventos, por lo que puede enviar varias opciones de horario y dejar que otros elijan la que más les convenga, lo que resulta perfecto para reuniones familiares o escolares.

Las mejores funciones de Fantastical

Sincroniza varios calendarios para reunir las agendas de Google Calendar, iCloud y Outlook en un solo lugar.

Crea eventos utilizando lenguaje natural con frases como «Cena en casa de la abuela a las 6 de la tarde».

Proponga horarios para eventos a los miembros de su familia y déjeles votar la mejor opción.

Ve y únete a reuniones telefónicas automáticamente mediante la detección de enlaces de Zoom, Google Meet y Teams.

Límites de Fantastical

El precio es elevado, a pesar de que no ofrece ningún servicio de calendario alojado.

Limitado a dispositivos Apple, sin compatibilidad completa para usuarios de Windows o Android.

Precios de Fantastical

Personal: 4,75 $ al mes por usuario.

Familia (hasta 5 usuarios): 7,50 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas fantásticas

G2: 4,4/5,0 (más de 20 opiniones)

Capterra: 4,8/5,0 (más de 20 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios sobre Fantastical?

Un usuario de G2 dice:

Es muy fácil de usar. Es difícil de explicar a las personas que tienen necesidades básicas de calendario, pero mi calendario está muy ocupado. Te permite usar un lenguaje sencillo para añadir elementos al calendario y la interfaz es estupenda. Es mucho mejor que iCal.

Es muy fácil de usar. Es difícil de explicar a las personas que tienen necesidades básicas de calendario, pero mi calendario está muy ocupado. Te permite usar lenguaje sencillo para añadir elementos al calendario y la interfaz es estupenda. Es mucho mejor que iCal.

➡️ Más información: Cómo combinar dos o más Google Calendars

Más aplicaciones de calendario con uso compartido para explorar

Si todavía estás buscando la aplicación de calendario compartido perfecta, aquí tienes algunas alternativas más potentes que podrían ajustarse a tus necesidades.

Teamup Calendar: un calendario flexible para que los grupos organicen sus agendas sin necesidad de usuarios, lo que lo hace ideal para eventos comunitarios o equipos de voluntarios.

Any. do Calendar: Combina la programación del calendario con una lista de tareas pendientes, lo que permite a los usuarios planificar su día mientras gestionan las tareas a la perfección en una sola aplicación.

Zoho Calendar: un calendario de uso compartido ideal para empresas con programación de eventos, recordatorios e integraciones con la suite de productividad de Zoho.

¡Gestiona varios calendarios a la perfección con ClickUp!

Encontrar la mejor aplicación de calendario con uso compartido no solo tiene que ver con la programación, sino también con reducir el estrés, mejorar la comunicación y mantener a toda la familia en sintonía. Ya sea que necesites automatizar tareas, chatear sobre eventos o sincronizar calendarios sin problemas, la herramienta adecuada marca la diferencia.

ClickUp ofrece un calendario de arrastrar y soltar, integraciones con Google Calendar, Outlook y otras aplicaciones, y una potente gestión de tareas, todo en un solo lugar. Así que, si quieres que tu programación sea más rápida y fácil, ¡ClickUp es tu mejor opción!

Acaba hoy mismo con el caos de la planificación familiar. ¡Regístrate en ClickUp!