las 10 mejores alternativas a Fantastical en 2025

Cuando se trata de gestionar mi agenda, busco algo más que una simple app de calendario. Necesito un organizador que me ayude a estar al día con mis tareas, me recuerde los compromisos importantes y se sincronice en todos mis dispositivos. Por eso he estado buscando calendarios online que hagan que la planificación sea agradable y eficiente.

Hace poco probé Fantastical y me impresionaron sus funciones innovadoras y su diseño intuitivo, que también lo hacen muy popular entre los usuarios de Apple. Sus capacidades de procesamiento del lenguaje natural y su interfaz visualmente atractiva combinan las funciones habituales de un calendario con funciones avanzadas.

Sin embargo, es necesario suscribirse a la versión premium para utilizar las funciones avanzadas de Fantastical, y no ha evolucionado tan rápido como otras apps de calendario con IA integrada.

Además, su enfoque en el ecosistema de Apple limita su utilidad en diferentes plataformas. A pesar de estas limitaciones, Fantastical sigue siendo una opción fiable para los usuarios de Apple que buscan una app de calendario bien diseñada.

He dedicado mucho tiempo a probar aplicaciones de calendario y, tras una exhaustiva investigación, mi equipo y yo hemos seleccionado las 10 mejores alternativas a Fantastical. Cada una ofrece funciones y ventajas únicas que te permitirán ahorrar tiempo y sacar el máximo partido a tu calendario online

¿Qué debes buscar en las alternativas a Fantastical?

Listas de tareas pendientes, recordatorios, notificaciones e integración con el calendario: estas son las funciones comunes a todos los planificadores diarios que hemos probado. Sin embargo, al elegir una alternativa a Fantastical, debes buscar funciones que vayan más allá de lo básico.

Aquí tienes algunas cosas que debes tener en cuenta:

Compatibilidad y soporte multiplataforma: Asegúrate de que la alternativa a Fantastical sea compatible con todos los dispositivos y plataformas (iOS, Android y web) para mantener una sincronización perfecta

Funciones avanzadas de programación: Busca funciones que faciliten la programación, como el procesamiento del lenguaje natural, vistas múltiples del calendario, alertas personalizables e integración con múltiples apps, como herramientas de gestión de tareas, clientes de correo electrónico o apps para tomar notas

Personalización: Busca opciones de personalización que te permitan personalizar los ajustes del calendario, como codificar eventos por colores, configurar tareas periódicas y ajustar las preferencias de notificación

Funciones de colaboración: Si trabajas a menudo en equipo, plantéate alternativas que ofrezcan funciones de colaboración, como calendarios compartidos, programación de grupos y asignación de tareas, para facilitar el trabajo en equipo

Seguridad: Da prioridad a las funciones de seguridad, como el cifrado de extremo a extremo, la autenticación de dos factores y la copia de seguridad de los datos, para proteger los datos de tu calendario contra el acceso no autorizado o la pérdida

Interfaz de usuario: evalúa la interfaz de usuario en cuanto a facilidad de uso y atractivo visual. Una interfaz limpia e intuitiva puede mejorar la productividad y la experiencia del usuario

Precios: evalúa los planes de precios de las alternativas, teniendo en cuenta tu presupuesto y el valor de las funciones incluidas en cada plan. Busca versiones de prueba gratuitas u opciones freemium para probar la app, aplicación antes de confirmar la suscripción

Algunas apps ofrecen algunas de estas funciones, mientras que otras ofrecen más de lo que necesitas. Elige la app que mejor se adapte a ti y te ayude a hacer las cosas de forma más eficiente.

Aquí están diez de nuestros favoritos.

Las 10 mejores alternativas a Fantastical

Encontrarás una descripción concisa y una comparación de cada alternativa a Fantastical que ha entrado en el top 10. He destacado sus funciones clave, limitaciones, precios y valoraciones para ayudarte a elegir la mejor herramienta de calendario para tu empresa.

Empecemos con el favorito de la casa: ¡ClickUp!

1. ClickUp: la mejor app de calendario diario

Realiza un seguimiento de las tareas mensuales, semanales y diarias con la vista Calendario de ClickUp

ClickUp es una herramienta muy potente en lo que respecta a la productividad, y la planificación de tareas y el bloqueo de tiempo juegan un papel importante en ello.

Utilizo la vista de calendario de ClickUp tanto en mi entorno personal como en el profesional. La interfaz intuitiva de arrastrar y soltar y las opciones de personalización son excelentes para mantener mi agenda al día. La interfaz fácil de usar reúne la gestión de tareas, la programación y los eventos periódicos en una sola pantalla.

ClickUp me ayuda a cumplir con mi agenda gracias a un calendario sincronizado bidireccional, la creación de tareas y otras funciones. La app móvil también me permite acceder a mi agenda, recordatorios periódicos y eventos del calendario desde cualquier lugar.

ClickUp es especialmente útil si diriges o trabajas en un equipo. La mejor plantilla personalizable, la plantilla de planificador de calendario de ClickUp, nos ayuda a gestionar las tareas y cumplir los plazos sin dedicar demasiado tiempo a planificar nuestros días y semanas.

La plantilla de planificación de calendarios nos ayuda a:

Asigna tareas a los miembros del equipo y establece plazos claros para garantizar que todos sean responsables y estén al día

Utiliza la vista Calendario de ClickUp para obtener una vista general de los eventos, reuniones y plazos del equipo

Divide los proyectos grandes en tareas más pequeñas y manejables para que sean menos abrumadores y más fáciles de seguir

Automatiza los recordatorios basados en desencadenantes para tareas y eventos para mantener informado al equipo

Revisa y ajusta el planificador del calendario para adaptarlo a las prioridades cambiantes, los nuevos proyectos y los retrasos inesperados

Además, puedes visualizar las cargas de trabajo y los planes diarios con más de 15 vistas personalizables de ClickUp. Estas vistas nos permiten ampliar y reducir nuestros proyectos y calendarios, una función excelente para los jefes de equipo y los gestores de proyectos.

Planifica y visualiza los cronogramas de los proyectos con la vista Calendario de ClickUp

Los filtros me permiten mostrar solo las tareas que me interesan y compartir mi calendario con otras personas. Esta función hace que gestionar mi tiempo y mis tareas sea mucho más fácil y eficiente.

Las mejores funciones de ClickUp

Añade tareas y nuevos eventos con vistas diarias, semanales y mensuales

Personaliza la vista de tu calendario para crear varios tipos de calendarios, desde calendarios de contenido hasta hitos de sprints y mucho más

Crea listas de tareas pendientes y resúmenes de tareas completadas con ClickUp Brain

Reprograma cualquier evento o tarea al instante con la función de arrastrar y soltar

Gestiona tu trabajo en un solo lugar con herramientas de gestión de proyectos

Comparte calendarios con tu equipo para programar eventos y asignar tareas

Divide las tareas grandes en listas de control de ClickUp manejables y establece metas

Mejora la productividad con las funciones de control de tiempo de ClickUp

Conecta otras apps de trabajo como Google Calendar, Microsoft Outlook y Time Doctor con las integraciones de ClickUp

Accede a ClickUp a través de iOS, Android, iPad, escritorio o la aplicación web

Límites de ClickUp

Los nuevos usuarios pueden encontrar abrumadora la amplia matriz de funciones de ClickUp

Precios de ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7 $ al mes por usuario

Business: 12 $ al mes por usuario

Enterprise: Contacta con nosotros para conocer los precios

ClickUp Brain está disponible en cualquier plan de pago por 7 $ al mes por miembro y entorno de trabajo

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 4000 opiniones)

2. Google Calendar: el mejor para gestionar calendarios y planificar citas

a través de Google Calendar

Para aquellos que trabajan en el entorno de trabajo de Google, Google Calendar hace que organizar y gestionar eventos, ajustar recordatorios e invitar a otras personas sea muy fácil.

La herramienta es excelente para planificar reuniones y eventos del equipo y bloquear tiempo para ti mismo a lo largo de la jornada laboral. El calendario se sincroniza automáticamente con Gmail, por lo que recibes al instante notificaciones, recordatorios y actualizaciones cada vez que cambian tus eventos.

También hay varias opciones de personalización, desde temas vibrantes hasta diversas opciones de vista. Además, puedes crear y mantener calendarios separados en una sola pantalla.

Una función que aprecio es la sugerencia inteligente de bloques de tiempo: en función de las personas que has invitado a tu reunión, la herramienta busca automáticamente franjas horarias libres en el calendario de todos.

Las mejores funciones de Google Calendar

Se integra perfectamente con otras apps de Google, como Gmail, Drive, Hojas de cálculo y Meet

Envía recordatorios por correo electrónico, mensaje de texto o notificaciones emergentes

Comparte tu calendario (y controla la privacidad y el acceso) para que otros puedan ver tus eventos programados

Utiliza la integración de ClickUp con Calendly para configurar citas en tu Google Calendar

Limitaciones de Google Calendar

Dificultad para visualizar horarios que se solapan en la misma franja horaria

Falta de integración con herramientas de videoconferencia distintas de Google Meet

Precios de Google Workspace

Free

Business Starter: 7,20 $ al mes por usuario

Business Standard: 14,40 $ al mes por usuario

Business Plus: 21,60 $ al mes por usuario

Enterprise: Precio personalizado

Valoraciones y opiniones sobre Google Calendar

G2: No disponible

Capterra: 4,8/5 (más de 3100 opiniones)

3. Motion: la mejor app para gestionar la productividad

vía Motion

Motion es una app de productividad con un calendario de vanguardia impulsado por IA, diseñado para que seas más productivo. Me encantó cómo facilitaba la programación y la gestión de tareas con funciones intuitivas impulsadas por IA, como la programación inteligente, la priorización de tareas y el bloqueo de tiempo.

Por ejemplo, el algoritmo de programación inteligente ajusta automáticamente las reuniones en función de la prioridad y la disponibilidad, mientras que la función de priorización de tareas utiliza IA para garantizar que aborde primero las tareas más importantes.

Además, la herramienta de seguimiento de proyectos proporciona actualizaciones en tiempo real e informes de progreso, lo que me ayuda a mantener mis proyectos al día. Probé la función de integración de Motion, que combinaba mi Apple, Outlook y Google Calendar en una interfaz optimizada.

He encontrado que Motion es una buena alternativa a Fantastical. A diferencia de Fantastical, Motion ofrece funciones completas de gestión de tareas y seguimiento de proyectos, lo que lo convierte en una solución más adecuada para empresas.

Las mejores funciones de Motion

Automatiza la programación para encontrar los mejores horarios para las reuniones que se adapten al calendario de todos

Prioriza las tareas con IA, que ayuda a los usuarios a centrarse en lo más importante, mejorando así la productividad diaria

Simplifica la colaboración en equipo sincronizando horarios y tareas, lo que facilita una mejor comunicación y gestión de proyectos

Optimiza la gestión del tiempo con análisis que proporcionan información sobre cómo las personas y los equipos emplean su tiempo

Limitaciones de movimiento

El coste de la suscripción es una barrera para las pequeñas empresas o los particulares que buscan soluciones rentables

Podrían surgir problemas de compatibilidad con la plataforma, especialmente si Motion no se integra perfectamente con las herramientas y el software que ya utiliza la empresa

Precios dinámicos

Versión de prueba gratuita

Individual: 34 $ al mes por usuario

Equipo: 20 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Motion

G2: 4,2/5 (más de 80 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 40 opiniones)

4. Cron: la mejor opción para los usuarios de Notion

vía Cron

Cron, ahora conocido como Notion Calendar, es un componente versátil de la plataforma de entornos de trabajo Notion, mucho más amplia. Está diseñado para mejorar la productividad organizativa mediante la optimización de la gestión de tareas para profesionales.

Para mí, la magia ocurre cuando combino notas, tareas, bases de datos y recordatorios en un calendario unificado. Notion Calendar crea un entorno de planificación y colaboración cohesionado que no tiene rival. Me encanta especialmente su integración completa con otros elementos de Notion, lo que me permite enlazar mis tareas y notas con eventos y reuniones.

La capacidad de Notion Calendar para integrarse completamente con los demás elementos de Notion le da una ventaja significativa sobre Fantastical.

A diferencia de Fantastical, que se centra principalmente en las funciones de calendario, Notion Calendar combina un completo conjunto de herramientas para notas, tareas y bases de datos, muy similar a ClickUp.

Las mejores funciones de Cron

Se integra perfectamente con otros componentes de Notion, lo que permite a los usuarios enlazar bases de datos, notas y tareas directamente desde el calendario

Personaliza plantillas para adaptarlas a procesos empresariales específicos o a las necesidades de un proyecto

Arrastra y suelta tareas para ajustar tu agenda fácilmente, gestionar agendas diarias y simplificar la planificación a largo plazo

Visualiza el progreso de los proyectos y gestiona los plazos con vistas de cronograma

Sincroniza todos los dispositivos para mantener a todos los miembros del equipo actualizados en tiempo real

Limitaciones de Cron

No tiene modo sin conexión, lo que restringe el acceso al calendario y a las tareas asociadas cuando no hay conexión a internet

Precios de Notion

Free

Más: 8 $ al mes por usuario

Business: 15 $ al mes por usuario

Enterprise: Precio personalizado

Valoraciones y opiniones sobre Notion

G2: 4,7/5 (más de 5400 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2100 opiniones)

5. Woven: la mejor herramienta de calendario y programación local

vía Woven

Woven, ahora integrado en Slack, es una buena app de calendario. Es conocido por simplificar la programación y la gestión del tiempo. Su interfaz intuitiva y sus sólidas capacidades de integración lo convierten en la mejor opción para los profesionales ocupados que buscan optimizar sus calendarios.

Al integrar potentes herramientas como plantillas inteligentes, enlaces de programación y encuestas grupales, Woven simplifica la coordinación de reuniones y maximiza la productividad. Sus plantillas inteligentes me permiten configurar rápidamente reuniones con ajustes predefinidos, lo que ahorra tiempo y reduce las tareas repetitivas de programación.

Woven también ofrece análisis para realizar un seguimiento del tiempo de las reuniones, lo que proporciona información útil para optimizar los horarios y mejorar la eficiencia.

Las mejores funciones de Woven

Sincroniza varios calendarios para obtener una vista unificada de todos los compromisos

Genera enlaces de programación para compartir tu disponibilidad con otras personas

Realiza encuestas grupales para determinar el mejor momento para las reuniones entre varios participantes

Analiza el uso del tiempo con análisis integrados que destacan cómo se emplea el tiempo en las reuniones, lo que ofrece oportunidades para optimizar y gestionar mejor el tiempo

Limitaciones de Woven

Descontinuado como servicio independiente tras su integración en Slack, por lo que no está disponible para los usuarios que no utilizan la plataforma Slack

Precios de Woven (Slack)

Free

Pro: 8,75 $ al mes por usuario

Business: 12,50 $ al mes por usuario

Enterprise Grid: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Woven (Slack)

G2: 4,5/5 (más de 32 500 valoraciones)

Capterra: 4,7/5 (más de 23 200 valoraciones)

6. Zcal: ideal para empresas de servicios profesionales

vía Zcal

Combina la comodidad de Calendly y la experiencia familiar del usuario de Google Calendar con Zcal. Zcal es una solución de programación diseñada para facilitar el ajuste de citas y la gestión del calendario.

La herramienta es especialmente útil para emprendedores individuales o empresas de servicios profesionales. Tus clientes pueden fijar citas a través de enlaces de reserva y reprogramarlas sin consultarte.

Algunas de las funciones que probé incluyen la programación con un solo clic, páginas de reserva personalizables y la integración con otras aplicaciones de calendario. La opción de programación con un solo clic me ahorró mucho tiempo al permitir a los clientes y compañeros de trabajo reservar citas sin complicaciones.

También encontrarás páginas de reservas personalizables: personaliza el aspecto para que se adapte a tu marca.

Además, Zcal se integra perfectamente con otras aplicaciones de calendario como Google Calendar y Outlook, lo que garantiza que todas mis agendas se sincronicen entre plataformas.

Las mejores funciones de Zcal

Simplifica el proceso de programación de reuniones creando y compartiendo enlaces de reserva con unos pocos clics

Se integra perfectamente con servicios de calendario populares como Google Calendar y Outlook

Incrusta páginas de programación directamente en sitios web empresariales o plataformas de redes sociales

Automatiza los recordatorios y los seguimientos para reducir las ausencias y mantener el compromiso con los clientes o las partes interesadas

Limitaciones de Zcal

Funciones avanzadas limitadas en comparación con alternativas Fantastical más completas y de nivel empresarial

Precios de Zcal

Free

Pro: 7,50 $ al mes por usuario

Valoraciones y opiniones sobre Zcal

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes opiniones

7. Calendly: la mejor app para programar citas

vía Calendly

¡Pocas apps de programación son tan populares como Calendly para profesionales de todo el mundo! Permite a los usuarios programar citas automáticamente, personalizar el calendario y recibir notificaciones. ¿Qué más se puede pedir?

Pero, ¿qué diferencia a Calendly?

En primer lugar, no es una app de calendario típica: Calendly es una herramienta completa de gestión del tiempo y programación. Simplifica la gestión de los días laborables con su plataforma basada en la web y su función única de programación basada en enlaces.

Me gustaron los recordatorios automáticos, que me ayudaron a mantenerme al día con mis compromisos y me aseguraron que no me perdiera reuniones importantes. Además, la función de ajuste de zona horaria de Calendly elimina la molestia de coordinar reuniones en diferentes regiones.

Y eso no es todo. Calendly también ofrece tipos de eventos personalizables. ¿Necesitas reservar algo de tiempo entre reuniones? La función de tiempos de espera de Calendly te permite hacerlo, dándote la flexibilidad que necesitas para controlar tu día.

Las mejores funciones de Calendly

Se integra perfectamente con Google, Slack, Zoom y otras plataformas

Proporciona a los demás una interfaz de usuario muy fácil y intuitiva para reservar citas sin esfuerzo

Configura Calendly en cuestión de minutos, sin necesidad de formación

Limitaciones de Calendly

Puede resultar costoso para empresas con necesidades mínimas de programación mensual

Es posible que algunas funciones no estén disponibles en la versión móvil

Precios de Calendly

Free

Estándar: 12 $ al mes por asiento

Equipo: 20 $ al mes por asiento

Enterprise: A partir de 15 000 $

Valoraciones y opiniones sobre Calendly

G2: 4,7/5 (más de 2100 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 3400 opiniones)

8. Microsoft Outlook: la mejor app para gestionar la información personal

a través de Microsoft Outlook

Para muchos, Microsoft Outlook es su gestor de información personal de referencia, ya que integra a la perfección el correo electrónico, el calendario, los contactos, las tareas y las notas en una sola aplicación muy práctica.

Aprecio especialmente la función de calendario online gratis de Outlook, que ofrece muchas funciones. Puedes crear citas, enlazar reuniones y eventos, gestionar varios calendarios y subcalendarios, configurar recordatorios, invitar a otras personas a eventos y acceder a mi calendario de varias formas.

Solo una advertencia: es necesario actualizar a un plan de Microsoft 365 para aquellos que deseen desbloquear el conjunto completo de herramientas de Microsoft y eliminar los anuncios.

Las mejores funciones de Microsoft Outlook

Consigue una interfaz versátil y fácil de usar

Se integra perfectamente con otras herramientas de Microsoft

Combina las funciones de correo electrónico y calendario en un solo lugar

Limitaciones de Microsoft Outlook

Algunos usuarios encuentran la interfaz de usuario abrumadora

Precios de Microsoft Outlook

Free

Microsoft 365 Basic: 19,99 $ al año por usuario

Microsoft 365 Personal: 69,99 $ al año por usuario

Microsoft 365 Family: 99 $ al año por usuario

Enterprise: Precio personalizado

Valoraciones y opiniones sobre Microsoft Outlook

G2: 4,5/5 (más de 2700 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 1900 opiniones)

9. Sunsama: lo mejor para bloquear tu agenda personal

vía Sunsama

Sunsama destaca como app de programación gracias a su enfoque único de la gestión de tareas: se integra a la perfección con tu flujo de trabajo actual. Puedes planificar, priorizar y programar tareas desde diversas fuentes, incluidos correos electrónicos y herramientas de gestión de proyectos.

Este entorno de trabajo centralizado y productivo organiza todas tus tareas en un solo lugar, lo que facilita la gestión de tu carga de trabajo y evita el exceso de compromisos.

Una función que distingue a Sunsama es su funcionalidad de programación automática. Aunque no añade automáticamente tareas a tu calendario como otras apps, te permite programar fácilmente tareas en torno a tus reuniones y compromisos haciendo clic con el botón derecho del ratón o pasando el cursor por encima de la tarea y seleccionando «Añadir al calendario»

Pero lo que más me gustó de Sunsama fue el modo de concentración. Podía minimizar las distracciones ocultando todas las tareas excepto la que estaba trabajando, lo cual es genial si sigues el método de productividad de Ivy Lee.

Las mejores funciones de Sunsama

Reprogramar y priorizar eventos y bloques de tiempo con una interfaz de arrastrar y soltar

Unifica tu flujo de trabajo integrando herramientas como ClickUp, Trello, Outlook y muchas más

Elimina las distracciones y silencia las notificaciones con el modo de concentración

Acelera la programación con atajos de teclado

Limitaciones de Sunsama

Algunos usuarios encontraron que la app, aplicación, no es ideal para colaborar con miembros del equipo en proyectos grandes

Precios de Sunsama

14 días gratis, gratuito/a, versión de prueba

Suscripción mensual: 20 $ al mes por usuario

Suscripción anual: 16 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Valoraciones y opiniones de Sunsama

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

10. Calendario de Apple: ideal para usuarios de iPhone y iPad

a través de Apple Calendar

El Calendario de Apple es un planificador en línea diseñado específicamente para dispositivos Apple como el iPhone, el iPad o el iPod Touch. A los fieles seguidores de Apple les encanta lo bien que se sincroniza en todos sus dispositivos.

También llamada iCal, esta herramienta gestiona sin esfuerzo tu agenda mediante vistas diarias, semanales, mensuales y anuales. La posibilidad de codificar por colores los eventos e importar tareas desde correos electrónicos ha mejorado enormemente mi trabajo.

Se integra a la perfección con iCloud, Outlook, Yahoo y Exchange, lo que lo convierte en una de las 10 mejores alternativas a Fantastical. Sin embargo, esta app puede resultar restrictiva, ya que está pensada para dispositivos Apple.

Las mejores funciones del Calendario de Apple

Sincronización perfecta con Google, Outlook y otras herramientas

Marca una conferencia telefónica con un solo toque

Utiliza eventos repetidos, alertas y recordatorios para estar al tanto de los eventos y plazos importantes

Accede a los detalles de eventos y ubicaciones con un simple toque

Limitaciones del Calendario de Apple

Algunas funciones de copiar y pegar solo están disponibles en la versión web

Dificultad para colaborar o compartir enlaces de disponibilidad con usuarios que no utilizan iOS

Precios de Apple Calendar

iCall App: 2,99 $ + compras opcionales dentro de la aplicación

Valoraciones y opiniones sobre Apple Calendar

G2: 4,1/5 (más de 190 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

Mejora tu productividad con la mejor app de calendario

Hemos analizado varias alternativas sólidas a Fantastical, todas ellas repletas de funciones que van desde una integración fluida hasta una sofisticada programación de calendarios y herramientas inteligentes de gestión de tareas.

Ya sea por las potentes funciones de programación de Zcal o por las amplias capacidades de gestión de proyectos de ClickUp, hay una buena opción para casi todo el mundo.

Si quieres aumentar tu productividad y facilitar la comunicación con tu equipo, te recomiendo que eches un vistazo a ClickUp. Ofrece excelentes funciones de calendario y gestión del tiempo y puede transformar la forma en que gestionas tus proyectos.

Empieza a usar ClickUp gratis hoy mismo.