Cómo hacer que el hemisferio izquierdo y el derecho funcionen para tu equipo

¿Alguna vez te has preguntado por qué Anna, de Contabilidad, es excelente con las hojas de cálculo, mientras que Derek, de Diseño, crea los mejores tableros para campañas de marketing poco convencionales?

La teoría de la dominancia del hemisferio izquierdo frente al derecho puede arrojar algo de luz sobre estas diferencias. Comprender estas tendencias cognitivas puede ayudarte a aprovechar las diversas fortalezas de tu equipo y aumentar la productividad general.

En esta publicación, exploraremos la hipótesis del hemisferio izquierdo frente al hemisferio derecho, sus implicaciones en el lugar de trabajo y cómo involucrar a ambos lados del cerebro para obtener la máxima eficiencia.

El mito del hemisferio izquierdo frente al hemisferio derecho: ¿qué significa?

Cuando Roger Sperry ganó el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1981 por su innovador trabajo sobre la especialización funcional de los hemisferios cerebrales, poco se imaginaba que su investigación daría lugar a un fenómeno cultural que perduraría durante décadas.

La investigación de Sperry sobre pacientes con cerebro dividido llevó a la idea de que los dos hemisferios del cerebro son responsables de diferentes funciones y formas de pensar.

Según esta teoría:

El hemisferio izquierdo se asocia con el pensamiento lógico, analítico y secuencial .

El hemisferio derecho controla el pensamiento creativo, intuitivo y holístico.

Pero antes de empezar a encasillarte a ti mismo (o a tus compañeros), debes saber que la idea de que las personas son estrictamente «cerebrales izquierdas» o «cerebrales derechas» es una simplificación excesiva. La neurociencia moderna ha demostrado que tanto el lado izquierdo como el derecho del cerebro trabajan juntos en la mayoría de las tareas cognitivas.

Un estudio realizado en 2013 por la Universidad de Utah analizó los escáneres cerebrales de más de 1000 personas y no encontró pruebas de que un hemisferio fuera dominante sobre el otro.

Es absolutamente cierto que algunas funciones cerebrales se producen en uno u otro lado del cerebro. El lenguaje tiende a estar en el lado izquierdo, mientras que la atención se encuentra más en el derecho. Sin embargo, las personas no suelen tener una red cerebral más fuerte en el lado izquierdo o derecho.

Así pues, aunque las personas no son estrictamente de cerebro izquierdo o derecho, pueden tener puntos fuertes en determinadas funciones cognitivas asociadas a uno de los dos hemisferios. Comprender estas tendencias puede ayudarnos a apreciar los diversos estilos de pensamiento, superar los bloqueos mentales y crear equipos más equilibrados y eficaces.

👀 Dato curioso El cerebro de Einstein, conservado y estudiado tras su muerte, mostraba un cuerpo calloso inusualmente desarrollado, el conjunto de fibras nerviosas que establece la conexión entre los dos hemisferios. Los científicos creen que esto podría haber contribuido a su extraordinaria capacidad para pensar tanto de forma analítica como creativa.

¿Qué tareas realizan el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo del cerebro?

Aunque el cerebro funciona como un todo integrado, aquí tienes un desglose de las tareas que se suelen atribuir a cada lado:

El hemisferio izquierdo controla las funciones de:

Procesamiento y producción del lenguaje

Razonamiento lógico

Pensamiento crítico

Números y matemáticas

Secuenciación y orden

Habilidades motoras finas

El lado derecho del cerebro controla:

Procesamiento visual y espacial

Reconocimiento y expresión de emociones

Intuición y perspicacia

Creatividad e imaginación

Pensamiento holístico

Apreciación de la música

Un ejemplo fascinante del mundo real sobre cómo estas funciones trabajan juntas es el caso de la Dra. Jill Bolte Taylor, una neuroanatomista que sufrió un derrame cerebral en el hemisferio izquierdo. En su libro, My Stroke of Insight, describe cómo el cierre temporal de las funciones de su hemisferio izquierdo condujo a una experiencia intensificada del hemisferio derecho, destacando el intrincado equilibrio entre los dos hemisferios.

Características del hemisferio izquierdo y derecho del cerebro en el lugar de trabajo

Comprender las características del hemisferio izquierdo y derecho del cerebro puede ayudar a identificar las fortalezas individuales y crear equipos más equilibrados. Así es como estas tendencias pueden manifestarse en el lugar de trabajo:

Características dominantes del hemisferio izquierdo del cerebro:

Orientado a los detalles y organizado. Excelente en el seguimiento de procedimientos y horarios. Fuertes habilidades analíticas y de resolución de problemas. Preferencia por los hechos y los datos Bueno para gestionar el tiempo y cumplir con los plazos de reunión

Características dominantes del hemisferio derecho del cerebro:

Creativo e imaginativo Hábil para ver el panorama general Toma de decisiones intuitiva Gran inteligencia emocional Experto en tareas visuales y espaciales.

Estas características suelen estar relacionadas con determinadas profesiones. Por ejemplo, se espera que las personas que trabajan en los campos STEM sean pensadores del hemisferio izquierdo, mientras que las que se dedican a las artes y las humanidades pueden tener más características del hemisferio derecho.

Sin embargo, como es de suponer, la mayoría de los trabajos requieren una combinación de habilidades del hemisferio izquierdo y derecho. Por ejemplo, un buen profesional del marketing necesita tanto habilidades analíticas para interpretar datos (hemisferio izquierdo) como habilidades creativas para desarrollar campañas atractivas (hemisferio derecho).

Cómo aumentar la productividad involucrando el hemisferio izquierdo y derecho del cerebro

Implicar ambos lados del cerebro es fundamental para maximizar la productividad. Las herramientas modernas para el lugar de trabajo te permiten hacer precisamente eso, combinando a la perfección el pensamiento analítico y el creativo de formas que antes eran inimaginables.

Ofrecen funciones que se adaptan a diferentes estilos de pensamiento:

Para las personas con el hemisferio izquierdo más desarrollado : las listas de tareas estructuradas, los gráficos de Gantt y los análisis detallados satisfacen la necesidad de orden y de tomar decisiones basadas en datos.

Para las personas con predominio del hemisferio derecho: los tableros visuales, los mapas mentales y las interfaces personalizables estimulan la creatividad y la visión global.

Pero la verdadera magia ocurre cuando estas funciones trabajan en conjunto.

ClickUp es el ejemplo perfecto de esta integración cognitiva en acción. Más que una herramienta de gestión de proyectos, ClickUp reúne a todo el equipo en una plataforma compartida donde los conocimientos analíticos y las ideas creativas pueden cruzarse y florecer, ayudándole a construir una especie de segundo cerebro.

Hemisferio izquierdo: refuerza tus capacidades analíticas.

ClickUp potencia las capacidades cognitivas de tu hemisferio izquierdo al permitirte planificar meticulosamente todos los detalles de tus proyectos, desde dividir proyectos grandes en tareas más pequeñas hasta supervisar el progreso y mejorar los resultados.

Organiza tu trabajo con funciones de gestión de tareas.

Las tareas de ClickUp te permiten dividir proyectos complejos en tareas manejables, apelando al amor del hemisferio izquierdo por el orden y la estructura. Puedes registrar toda la información relevante para cada tarea en un solo lugar con los campos personalizados de ClickUp, incluyendo las personas asignadas, las fechas límite, el estado de progreso y mucho más.

La jerarquía de espacios, carpetas, listas, tareas y subtareas de ClickUp te permite organizar el trabajo en múltiples niveles, lo que garantiza que nada se pase por alto para todo el equipo.

Visualiza tu progreso con diagramas de Gantt.

Los diagramas de Gantt de ClickUp te ayudan a planificar y realizar el seguimiento de los cronogramas de los proyectos, satisfaciendo la necesidad del hemisferio izquierdo del cerebro de pensar de forma secuencial. También ofrecen funciones como la identificación de la ruta crítica y el enlazado de dependencias entre tareas para mejorar la gestión de los requisitos y evitar fallos en los proyectos.

Descargar esta plantilla Domina la programación y la gestión con la plantilla de cronograma de Gantt de ClickUp.

Además, la plantilla de cronograma de Gantt de ClickUp te permite crear tareas con barras de cronograma que se actualizan automáticamente, lo que facilita la organización y el ajuste de los plazos de los proyectos. Puedes utilizarla para visualizar el progreso del proyecto de un vistazo con estados de tareas personalizados claros y codificados por colores en ClickUp.

Añade diferentes fases y utiliza sencillas listas de control para mostrar cuándo las tareas están terminadas con los estados personalizados de ClickUp.

Realiza el control de tiempo para aumentar la productividad.

Si estás buscando formas de eliminar las pérdidas de tiempo en el trabajo y optimizar los flujos de trabajo, la función de control de tiempo de ClickUp puede resultarte útil. Con la extensión gratuita de ClickUp para Chrome, puedes realizar el seguimiento del tiempo en cualquier dispositivo desde cualquier ubicación y enlazarlo con la tarea en la que estás trabajando en ClickUp.

ClickUp simplifica el control de tiempo, lo que te permite concentrarte en tu trabajo. Puedes realizar un seguimiento de tu tiempo, establecer estimaciones, añadir notas y consultar informes desde cualquier lugar.

Añada notas detalladas a las entradas de tiempo para permitir un análisis granular del tiempo empleado, reducir o automatizar el trabajo pesado e identificar los cuellos de botella y las actividades con un alto retorno de la inversión. Este análisis exhaustivo también facilita el seguimiento del tiempo facturable y la generación de facturas precisas.

Ahorra tiempo con la automatización.

... las actividades que consumen más del 20 % del tiempo de trabajo de un director ejecutivo podrían automatizarse utilizando las tecnologías actuales. Entre ellas se incluyen el análisis de informes y datos para tomar decisiones operativas, la preparación de las asignaciones del personal y la revisión de los informes de estado.

Pero no se trata solo de los directores generales; los empleados de todos los niveles pueden configurar automatizaciones personalizadas de ClickUp para optimizar las tareas repetitivas, liberando así capacidad mental para resolver problemas más complejos.

Automatiza tus tareas y ahorra tiempo con ClickUp Automatizaciones.

Las funciones de automatización de ClickUp incluyen la creación de tareas, la asignación, los cambios de estado y las notificaciones basadas en desencadenantes y condiciones específicos. Puedes elegir entre una biblioteca de más de 100 secuencias de automatización predefinidas o diseñar las tuyas propias utilizando indicaciones en lenguaje natural en ClickUp Brain, el asistente de IA integrado de ClickUp.

Mejora continuamente y supera a la competencia a través de la elaboración de informes analíticos.

El hemisferio izquierdo del cerebro es responsable del razonamiento lógico, que es crucial para analizar datos, identificar patrones y tomar decisiones y realizar mejoras basadas en datos.

Descargar esta plantilla Visualiza conjuntos de datos complejos con gráficos sencillos en la plantilla de informes analíticos de ClickUp.

La plantilla de informes analíticos de ClickUp es el complemento perfecto para estas capacidades, ya que facilita:

Visualización de datos : crea sofisticados gráficos y tablas para simplificar conjuntos de datos complejos.

Seguimiento del rendimiento : supervise los indicadores clave de rendimiento (KPI) para obtener información sobre el rendimiento de la empresa.

Análisis de tendencias: identifica tendencias, correlaciones y patrones para extraer conclusiones significativas sobre las actividades de la empresa.

¿Por qué es esto importante? Un estudio realizado por Bain & Company reveló que las organizaciones que utilizan análisis son cinco veces más propensas a tomar decisiones más rápidas que sus competidores.

La mayoría de los creativos encuestados en el informe State of Creativity Report 2024 de Adobe admiten que el aumento de la carga de trabajo les plantea enormes retos relacionados con la gestión de proyectos, como el seguimiento de los comentarios y el uso compartido de archivos.

El amplio conjunto de funciones de ClickUp soluciona este problema. Permite que la creatividad y la productividad vayan de la mano, especialmente en un mundo en el que el 80 % de las personas sienten una presión cada vez mayor por ser productivas en lugar de creativas en el trabajo.

Haz una lluvia de ideas con amplias pizarras blancas.

Las pizarras blancas de ClickUp ofrecen un lienzo virtual compartido para la ideación libre, perfecto para los pensadores visuales del hemisferio derecho. Y no son solo versiones digitales de pizarras físicas, sino que te permiten clasificar y seleccionar ideas, convertirlas en tareas viables, enlazar debates con los documentos pertinentes y colaborar con tu equipo en tiempo real.

La plantilla de pizarra creativa de ClickUp es un excelente punto de partida para proyectos creativos. Ayuda a los equipos a crear un plan de acción claro, identificar objetivos, establecer expectativas y colaborar de forma eficaz con las partes interesadas.

Descargar esta plantilla Crea un briefing creativo completo que aclare las metas, la dirección, el alcance y el cronograma de tu proyecto con la plantilla de pizarra blanca para briefings creativos de ClickUp.

Los elementos principales de la plantilla incluyen:

Estados personalizados : realiza un seguimiento del progreso con estados de tareas como «Revisión del cliente», «Completada», «Desarrollo», «Aprobación final» y «En curso».

Campos personalizados : clasifique las tareas con atributos como responsabilidad, participación, tipo de sesión, fecha de finalización y correo electrónico.

Vistas personalizadas : acceda a diferentes vistas, como la pizarra de briefings creativos, el Cronograma, las tareas de briefings creativos y «Empezar aquí».

Funciones de gestión de proyectos: utilice etiquetas, subtareas anidadas, múltiples personas asignadas, rótulos de prioridad y mucho más para realizar el seguimiento creativo.

Explora ideas visualmente con mapas mentales.

¿Sabías que las imágenes, los colores y los símbolos que representan ideas en los mapas mentales estimulan la capacidad del hemisferio derecho del cerebro para procesar información visual?

Los mapas mentales de ClickUp fomentan el pensamiento divergente, una fortaleza asociada al hemisferio derecho. Además, son dinámicos e interactivos, lo que facilita la conexión y reorganización intuitiva de ideas.

Esto respalda el concepto de «flexibilidad cognitiva», que ha sido enlazado con una mayor creatividad y capacidad para resolver problemas en numerosos estudios psicológicos.

Descargar esta plantilla Visualiza tu flujo de trabajo en un diagrama flexible con la plantilla Simple Mind Map de ClickUp.

La plantilla sencilla de mapa mental de ClickUp va más allá y se adapta al estilo de pensamiento holístico del hemisferio derecho. Su sencilla función de arrastrar y soltar te ayuda a añadir, mover y realizar ediciones fácilmente en los mapas mentales que creas. Puedes personalizar el diseño, los colores y la estructura para adaptarlos a tus preferencias y a las necesidades de tu proyecto.

Mejora tu expresión con el asistente de escritura con IA.

Sabemos que la creatividad no es un grifo que derrama brillantez a voluntad. Cuando te encuentras atrapado en ese bache aparentemente interminable sin ninguna buena idea, ClickUp Brain puede mostrarte la salida.

Escribe contenido adaptado a roles y requisitos específicos con el AI Writer for Work de ClickUp Brain.

Desde la lluvia de ideas y el perfeccionamiento de conceptos hasta ayudarte a superar el bloqueo del escritor, Brain's AI Writer for Work puede hacerlo todo. Pídele que cree material de marketing, realice el uso compartido de inspiración para diseños, genere ideas únicas para lanzamientos de productos y campañas, y mucho más. También revisará el contenido generado por ti, abordando múltiples fases del proceso de redacción.

Captura y realiza el uso compartido de ideas con Docs.

Según el informe State of Work Report 2023 de Adobe, el 88 % de los empleados tiene dificultades para colaborar y el 30 % cree que carece de las herramientas adecuadas. La colaboración visual es un reto constante que dificulta la planificación estratégica.

ClickUp Docs aborda esta cuestión proporcionando un espacio flexible para la ideación y la narración colaborativas, involucrando al hemisferio derecho con:

Edición visual: Añada fácilmente negrita, cursiva, subrayado y otros estilos de texto para mejorar la legibilidad y el atractivo visual. Inserte imágenes, vídeos y otros medios para crear contenido visualmente atractivo dentro de documentos.

Plantillas prediseñadas: accede a una variedad de plantillas prediseñadas para impulsar tu proceso creativo y garantizar la coherencia. Personaliza las plantillas para que se adapten a tus preferencias de flujo de trabajo.

Colaboración en tiempo real: varios usuarios pueden realizar la edición de un documento simultáneamente, lo que fomenta la colaboración en tiempo real. Añade comentarios y participa en debates directamente en el documento, lo que facilita el uso compartido de opiniones e ideas.

Integración perfecta: conecta ClickUp Docs con otras herramientas como Google Drive, Dropbox y Slack para facilitar el uso compartido de archivos y la colaboración.

Crea documentos con imágenes incrustadas, tiras codificadas por colores y opciones de formato avanzadas en ClickUp Docs.

Visualiza los datos de forma creativa con paneles.

El cerebro procesa la información visual 60 000 veces más rápido que el texto.

Los paneles personalizables de ClickUp te permiten crear representaciones visualmente atractivas de tus datos, combinando el poder analítico del pensamiento del hemisferio izquierdo con la creatividad visual del procesamiento del hemisferio derecho.

Alinea a los equipos de toda tu organización con paneles de control ClickUp específicos para cada proyecto.

Con los paneles, puedes identificar rápidamente tendencias, patrones y anomalías que podrían ser difíciles de detectar en informes basados en texto.

Hay algo casi mágico en la información visual. No requiere esfuerzo, literalmente fluye. Y si estás navegando por una densa jungla de información, encontrar un gráfico bonito o una visualización de datos atractiva es un alivio, es como encontrar un claro en la selva.

Añade un toque de color con temas personalizados.

Las investigaciones sobre la psicología del color han demostrado que los diferentes colores pueden afectar al estado de ánimo y a la productividad. Por ejemplo, el azul puede aumentar la concentración y la calma, mientras que el amarillo puede potenciar la creatividad. Los esquemas de color y los modos de visualización personalizables de ClickUp te permiten adaptar tu entorno de trabajo para optimizar el rendimiento cognitivo de tu equipo.

Acortando la distancia entre el hemisferio izquierdo y derecho del cerebro

¿Sabías que ClickUp puede pasar sin problemas de vistas Tabla detalladas, similares a hojas de cálculo, a amplios lienzos visuales (como pizarras y mapas mentales)?

Utiliza las más de 15 vistas de ClickUp para ver el estado de un proyecto en varios equipos colaborativos.

ClickUp admite más de 15 vistas personalizadas (lista, Tablero, Calendario, etc.), lo que le permite cambiar entre diferentes paradigmas organizativos e integrar a la perfección los estilos de pensamiento analítico y creativo.

Simplifica los flujos de trabajo con plantillas personalizadas : crea plantillas que combinen estructura y flexibilidad, adaptadas a las preferencias tanto del hemisferio izquierdo como del derecho. : crea plantillas que combinen estructura y flexibilidad, adaptadas a las preferencias tanto del hemisferio izquierdo como del derecho. Las plantillas personalizadas de ClickUp pueden ayudar a optimizar los procesos recurrentes, liberando capacidad mental para un pensamiento más creativo y estratégico.

Mantén a todos alineados con el seguimiento de metas y las funciones colaborativas : establece : establece metas en ClickUp y mantén a los miembros del equipo con diferentes estilos de pensamiento alineados para alcanzarlas con funciones colaborativas, como ClickUp Chat, Comentarios, Menciones y Notificaciones.

Unifica todo con ClickUp Brain : esta función reúne la investigación, la elaboración de informes, la generación de ideas y la creación de contenidos basadas en la IA, entre otras capacidades, lo que permite salvar la brecha entre los procesos analíticos y creativos.

Metas SMART: La : La plantilla de metas SMART de ClickUp te ayuda a establecer y realizar el seguimiento de las metas que requieren tanto pensamiento analítico como creativo. El marco SMART (específico, medible, alcanzable, relevante y con plazos definidos) combina la precisión analítica del pensamiento del hemisferio izquierdo con los aspectos visionarios del pensamiento del hemisferio derecho.

Descargar esta plantilla Mantén el control y establece metas significativas con la plantilla de metas SMART de ClickUp.

Otras formas de involucrar el hemisferio izquierdo y derecho del cerebro

Aprende nuevas habilidades

Desafiarse continuamente con diversas experiencias de aprendizaje involucra a ambos hemisferios. Aprender nuevas habilidades puede cambiar la arquitectura de la materia blanca en un cerebro sano, lo que se asocia con una mejora de la salud y la función cerebral. Considere la posibilidad de incorporar ejercicios de neuroplasticidad y actividades de aprendizaje de habilidades en su rutina de trabajo, como dedicar tiempo cada semana a aprender un idioma o mejorar sus habilidades de negociación y persuasión.

Tómate descansos para recargar tu cerebro.

¿Alguna vez te has preguntado por qué puedes concentrarte mejor en una tarea tediosa y exigente después de tomarte un respiro? Los descansos regulares pueden ayudar a mantener el equilibrio cognitivo y prevenir la fatiga mental. Implementa técnicas como el método Pomodoro (25 minutos de trabajo concentrado seguidos de un descanso de 5 minutos) para mantener la productividad y dar tiempo a tu cerebro para recargar energías.

Busca tareas complementarias

Alterna entre tareas analíticas y creativas para ejercitar ambos lados de tu cerebro. En tu flujo de trabajo de ClickUp, por ejemplo, prueba a alternar entre tareas de análisis de datos y sesiones creativas de lluvia de ideas para mantener ambos hemisferios activos.

Reconoce tu lado dominante y equilibra tus puntos fuertes.

Comprende tus tendencias naturales y trabaja conscientemente en el desarrollo de habilidades complementarias. Aunque la estricta dicotomía entre el hemisferio izquierdo y el derecho del cerebro es un mito, todos tenemos preferencias cognitivas para determinadas tareas. Utiliza el variado conjunto de funciones de ClickUp para ponerte a prueba en áreas en las que te sientes menos cómodo. Por ejemplo, si eres analítico por naturaleza, intenta esforzarte por utilizar más herramientas visuales, como mapas mentales y pizarras blancas.

Practica la atención plena.

La atención plena, la práctica de prestar atención al momento presente sin juzgar, es una herramienta poderosa que puede involucrar tanto al hemisferio izquierdo como al derecho del cerebro. Así es como funciona:

Participación del hemisferio izquierdo

La atención plena requiere centrarse en el momento presente, lo que implica un pensamiento analítico para examinar los pensamientos, los sentimientos y las sensaciones.

Al observar los pensamientos y las emociones sin juzgarlos, la atención plena puede fortalecer tus habilidades para resolver problemas.

La atención plena también puede facilitarte el establecimiento de metas realistas y mantenerte centrado en alcanzarlas.

Participación del hemisferio derecho

La atención plena puede mejorar la creatividad y regular las emociones al permitir que las personas que piensan con el hemisferio derecho exploren sus pensamientos y emociones sin juzgarlos.

Al prestar atención a las sensaciones corporales y las emociones, desarrollas tu intuición.

En esencia, la atención plena es un puente entre el hemisferio izquierdo y el derecho del cerebro, que promueve un enfoque equilibrado e integrado del funcionamiento cognitivo y mejora la salud cerebral.

Al implementar estas estrategias y aprovechar las versátiles funciones de ClickUp, puedes crear un entorno de trabajo que realmente fomente tanto el pensamiento analítico como el creativo. Este enfoque holístico no solo aumenta la productividad y la función cerebral, sino que también fomenta la innovación y la satisfacción laboral, lo que conduce a resultados más exitosos tanto para las personas como para los equipos.

Aprovecha todo el potencial de tu cerebro con ClickUp.

ClickUp no se limita a ofrecer funciones, sino que es una filosofía que reconoce el valor de la diversidad cognitiva y busca crear un entorno en el que puedan prosperar todo tipo de pensadores. Se trata de romper las barreras artificiales entre las tareas del «hemisferio izquierdo» y las del «hemisferio derecho» y crear un espacio de trabajo fluido e integrado que refleje la naturaleza interconectada de nuestras mentes.

¿El resultado? Un equipo que aprovecha todo el espectro del cerebro humano, lo que se traduce en soluciones más innovadoras y una mentalidad más fuerte y productiva.

