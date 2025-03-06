Las mejores plantillas gratuitas de inventario de Hojas de cálculo de Google

El informe de gestión de inventario de Netstock sugiere que el 80 % de las pequeñas y medianas empresas se enfrentan a problemas de exceso de existencias y planificación insuficiente del inventario. Para hacer frente a estos retos, muchas empresas están invirtiendo ahora en software de gestión de inventario.

Sin embargo, invertir en tecnología puede resultar costoso. Para aquellos que no están preparados para realizar un compromiso financiero significativo, las plantillas de inventario de Hojas de cálculo de Google son un buen punto de partida para optimizar los procesos de inventario.

Para ayudarte a empezar, hemos recopilado una lista de las plantillas de inventario más eficaces de las Hojas de cálculo de Google. Estas plantillas están diseñadas para optimizar la gestión de tu inventario sin necesidad de adquirir costosos programas informáticos. Y, como extra, también hemos incluido algunas plantillas alternativas que ofrecen funciones adicionales.

¿Qué caracteriza a una buena plantilla de inventario de Hojas de cálculo de Google?

Las plantillas de inventario de Hojas de cálculo de Google permiten realizar un seguimiento exhaustivo de las categorías de inventario, el valor del inventario y los niveles de existencias. Puede automatizar los cálculos, añadir reglas de validación de datos para evitar la introducción de datos incorrectos y crear informes para visualizar los elementos del inventario, los pedidos, las facturas de venta, etc., todo de un vistazo.

Una buena plantilla de inventario de Hojas de cálculo de Google debe incluir:

Detalles del elemento : descripción detallada del elemento para una consulta rápida, como el nombre del elemento en inventario, el código de barras, el número de unidad de mantenimiento de stock (SKU) (un número único asignado a los productos para realizar el seguimiento interno de los niveles de stock actuales), el precio unitario, el precio de venta, el tiempo de pedido, la cantidad mínima de pedido y mucho más.

Diseño claro : columnas organizadas para facilitar las entradas de datos y la navegación.

Cálculos automatizados : fórmulas integradas para reducir los cálculos manuales y los errores.

Seguimiento de inventario : supervisión del nivel de existencias para realizar ajustes en los niveles de reposición y realizar un seguimiento del inventario en movimiento.

Personalización y formato condicional : campos fácilmente editables para adaptarse a las necesidades específicas de tu empresa y formato para resaltar la información crítica y mejorar la visibilidad.

Información del proveedor : pestañas para mantener la información del proveedor y del inventario en un solo lugar.

Informes: función de elaboración automática de informes mediante gráficos para ofrecer una panorámica de las tendencias de inventario.

Plantillas de inventario de Hojas de cálculo de Google

Las plantillas de inventario de Hojas de cálculo de Google listas para usar te facilitan la vida. Puedes personalizarlas según las necesidades de tu empresa para ahorrar tiempo y esfuerzo.

Estas son las mejores plantillas de inventario de Hojas de cálculo de Google que le ofrecen una forma rentable de gestionar y organizar su inventario de manera eficiente:

1. Plantilla de inventario con lista de traslado de Coefficient

Es fácil perder la pista de su inventario cuando se traslada de un almacén a otro. Una sencilla plantilla de inventario garantiza una reubicación organizada al ayudarle a realizar el seguimiento de los detalles del inventario que se traslada, incluidos los costes de embalaje, el origen y el destino, y los detalles del transporte.

La plantilla de inventario de lista de mudanzas de Coefficient es una sencilla plantilla de seguimiento para registrar qué elementos se trasladan y dónde. Cuenta con columnas para el número de elemento, la descripción, la cantidad, la condición del elemento (usado, en funcionamiento, nuevo o intacto), las ubicaciones de origen y destino, y notas para información adicional.

Siga estos pasos para utilizar la plantilla:

Descargar > Personalizar campos > Introducir datos de inventario > Calcular automáticamente las cantidades > Analizar las tendencias de los elementos para planear estrategias eficaces

¿Qué puede hacer con la plantilla de inventario móvil de Coefficient?

Analiza las tendencias de los elementos.

Organiza los elementos de inventario en movimiento.

Implementa fórmulas para contabilizar el recuento de elementos y calcular estimaciones de costes.

Personaliza los campos para realizar el seguimiento de los detalles.

2. Plantilla de gestión de inventario de Wise

La plantilla gratuita de gestión de inventario de Wise en Hojas de cálculo de Google tiene diferentes pestañas para las listas de inventario y proveedores. La pestaña de la lista de inventario le permite realizar el seguimiento de las materias primas con la cantidad y el precio, el valor por elemento de inventario, los niveles de reposición, la cantidad de reposición y mucho más. Además, tiene una fórmula integrada para calcular el valor actual de su inventario.

La lista de proveedores incluye campos para registrar los nombres de los proveedores, sus datos de contacto, correos electrónicos, enlaces a sitios web, descripciones de productos y costes. La plantilla también incluye un ejemplo de lista de inventario para ayudarte a entender cómo utilizarla.

¿Qué puede hacer con la plantilla de gestión de inventario de Wise?

Obtenga una visibilidad clara de la posición y los costes del inventario.

Mantén listas detalladas de proveedores y registros de inventario en un solo lugar.

Calcula automáticamente el valor total del inventario.

Realice el seguimiento de los niveles de reposición para evitar la falta de existencias.

3. Plantilla de gestión de inventario de TradeGecko

La plantilla de gestión de inventario de TradeGecko tiene pestañas específicas para registrar los detalles de los productos, las ventas y las compras, así como para generar informes con información rápida sobre el inventario.

Utilice la pestaña «productos» para introducir los nombres de los elementos, el SKU, el nivel de existencias original, el punto de reorden, el precio de coste, el margen de beneficio y otros detalles. Calcula automáticamente las «existencias disponibles», las «existencias pendientes de recibir» y los «pedidos pendientes de completar».

Las pestañas «compras» y «ventas» registran las fechas de los pedidos de compra y venta, los proveedores/clientes, las fechas límite/fechas de envío de las existencias, la cantidad, los costes, etc. ¿Lo mejor? Estas pestañas extraen la información relevante de la pestaña de productos, por lo que no es necesario introducirla dos veces.

La pestaña «informe» genera informes de inventario con un mínimo esfuerzo. Utilice el menú desplegable para seleccionar nombres de productos y periodos de tiempo específicos y ver el total de compras, ventas y mucho más.

Por último, la plantilla tiene una pestaña «exportar a TradeGecko» para trasladar los datos de la plantilla a TradeGecko y analizarlos más a fondo para obtener información detallada.

¿Qué puede hacer con la plantilla de gestión de inventario de TradeGecko?

Automatiza cálculos como las ventas totales, los pedidos de compra, el stock disponible, etc.

Realice un seguimiento del inventario con un mínimo esfuerzo manual.

Genere informes automáticos de compras y ventas para identificar los productos más vendidos.

4. Plantilla de Hojas de cálculo de Google para inventario minorista de Coupler

¿Alguna vez ha recibido pedidos de productos agotados solo porque su tienda online no está actualizada con la información más reciente? Esto ocurre cuando la gestión del inventario del comercio electrónico falla.

La plantilla de inventario minorista de Coupler puede ayudarte a gestionar el inventario minorista mediante la creación de una base de datos completa. La pestaña «detalles del inventario» almacena todos los registros de existencias. La pestaña «ventas diarias» es la hoja a la que vuelves regularmente para realizar el seguimiento de las ventas, y la pestaña «informe» se utiliza para ver los datos de ventas consolidados al final del mes.

¿Qué puede hacer con la plantilla de inventario minorista de Coupler?

Calcula automáticamente el precio final de los productos.

Obtenga información detallada sobre las ventas diarias.

Añada detalles adicionales sobre el inventario o los productos para no pasar nada por alto.

Filtra fácilmente los detalles de los productos.

5. Plantilla de hoja de cálculo para inventario de alimentos de Template. NET

Según la Asociación Nacional de Restaurantes, el 96 % de los restaurantes experimentaron escasez de elementos de alimentos y bebidas en 2021 y 2022. Usted puede enfrentarse a problemas similares si no cuenta con un proceso adecuado de gestión de inventario y pedidos de elementos de alimentos.

La plantilla de inventario de alimentos de Template.NET es un documento sencillo que permite a los gerentes de restaurantes realizar el seguimiento de los niveles de existencias de alimentos. Puede crear categorías personalizadas para organizar su inventario y los costes de los elementos para controlar el presupuesto. También le ayuda a supervisar los niveles de existencias para evitar la escasez de alimentos.

¿Qué puede hacer con la plantilla de inventario de alimentos de Template. NET?

Mejora la planificación de pedidos de comidas, suministros y capacidad

Realice un seguimiento preciso del estado del inventario con actualizaciones automáticas.

Toma decisiones informadas con información detallada sobre el inventario.

6. Plantilla de inventario para pequeñas empresas de Template. NET

Para los propietarios de pequeñas empresas, el seguimiento del inventario, desde las materias primas hasta los productos terminados, es todo un reto. Es necesario supervisar los pedidos diarios, las ventas, las compras, las devoluciones, las entregas pendientes, etc., normalmente con poco personal.

La plantilla de inventario de Hojas de cálculo de Google para pequeñas empresas es una herramienta excelente para reunir en un solo lugar la información dispersa sobre inventario, presupuesto, compras y ventas. Ayuda a definir las metas estratégicas de la empresa, realizar el seguimiento de los hitos, asignar recursos, optimizar los presupuestos y planificar eficazmente la gestión del inventario y la logística.

¿Qué puede hacer con la plantilla de inventario para pequeñas empresas de Template. NET?

Crea presupuestos en Hojas de cálculo de Google y realiza la previsión de las necesidades de inventario con fórmulas integradas.

Realice un seguimiento de las existencias, las ventas y las compras con gráficos y barras de progreso.

💡Consejo profesional: si tienes una pequeña empresa y quieres establecer relaciones duraderas con tus proveedores, evita disputas manteniendo notas de recepción de mercancías.

Limitaciones del uso de Hojas de cálculo de Google para plantillas de inventario

Aunque las plantillas de Hojas de cálculo de Google son un buen punto de partida para la gestión del inventario, no son necesariamente la mejor opción disponible. Estas son algunas de las desventajas de utilizar plantillas de inventario en hojas de cálculo:

1. Propenso a errores

Las hojas de cálculo de Google no son totalmente precisas, ya que requieren entradas manuales. Siempre existe la posibilidad de introducir un número de artículo incorrecto o añadir un cero de más al precio del producto. Además, el riesgo de cometer errores se duplica si muchas personas trabajan en una misma plantilla.

2. Capacidad de cálculo restringida

Los diferentes productos pueden requerir diferentes modelos de previsión o enfoques presupuestarios. Supongamos que tiene varios tipos de productos que se venden a precios variables en función de la ubicación, y que algunos elementos experimentan ventas estacionales y otros tienen una demanda constante durante todo el año. En este caso, necesitará un modelo específico para cada segmento de productos para realizar un seguimiento eficiente. Es difícil realizar cálculos tan complicados en Hojas de cálculo de Google.

Para tomar decisiones rápidas sobre el inventario, es necesario estar al día de los cambios repentinos del mercado, los aumentos de la demanda o los retrasos entre actualizaciones. Lamentablemente, las plantillas de inventario de las Hojas de cálculo de Google no ofrecen actualizaciones en tiempo real, lo que puede provocar retrasos e imprecisiones en la gestión del inventario.

4. Capacidades de colaboración limitadas

Trabajar con plantillas de inventario de Hojas de cálculo de Google con su equipo puede resultar complicado. Hay un ciclo continuo de cargas, descargas y adjuntos de correo electrónico que pueden frustrar rápidamente al equipo. Además, no tendrá visibilidad de las actividades diarias de los miembros de su equipo.

Bonificación: Plantillas de inventario de Excel

Plantillas alternativas de inventario

Si tu lista de clientes está creciendo y te cuesta gestionar el inventario con las plantillas de las Hojas de cálculo de Google, tenemos la alternativa ideal para ti. 👇

1. Plantilla de gestión de inventario de ClickUp

Obtenga esta plantilla gratuita Gestiona de forma eficiente el crecimiento de tu inventario con la plantilla de gestión de inventario de ClickUp.

La plantilla de gestión de inventario de ClickUp le mantiene al día sobre el inventario, los ingresos y otras métricas importantes. Aplique esta plantilla para realizar el seguimiento de la disponibilidad del inventario, los movimientos, los cambios en los costes, etc. Establezca fechas de inicio y fecha límite para cada tarea de inventario para garantizar la entrega puntual de los pedidos.

Puedes configurar tareas con estados personalizados, como «en tránsito», «en stock» y «agotado», para realizar el seguimiento de la posición actual de tu inventario. Además, ClickUp Automations cambia automáticamente el estado del inventario en función de los almacenes y los traslados.

2. Plantilla de inventario de oficina de ClickUp

Obtenga esta plantilla gratuita Manténgase al día de lo que necesita su equipo con la plantilla de inventario de oficina de ClickUp.

¿Su equipo solo le avisa cuando se agotan los artículos de papelería o los aperitivos? Entonces, la plantilla de inventario de oficina de ClickUp es lo que necesita.

Esta plantilla le ayuda a controlar los suministros de la cocina de la oficina, las plantas, las compras de existencias, el uso, etc. Puede registrar todos los elementos de oficina con sus costes y niveles de existencias, realizar el seguimiento de los pedidos y envíos, y obtener visibilidad sobre el valor total del inventario de la oficina. Esto le ayudará a elaborar presupuestos y planificar futuras compras.

También recibirás notificaciones automáticas en tiempo real para alertarte de cuando las existencias sean bajas y realizar el seguimiento de los envíos de inventario de la oficina.

3. Plantilla de inventario para restaurantes

Obtenga esta plantilla gratuita Realice un seguimiento eficaz del inventario de su restaurante para evitar el desperdicio y el deterioro de los alimentos con la plantilla de inventario para restaurantes de ClickUp.

La plantilla de inventario para restaurantes de ClickUp está pensada para todos los propietarios y gerentes de restaurantes que luchan por evitar el deterioro y reducir el desperdicio. Esta plantilla le ayuda a mantener unos niveles de inventario adecuados y a garantizar una gestión fluida de los pedidos. Puede realizar un seguimiento del inventario del restaurante en tiempo real, optimizar el almacenamiento y organizar los pedidos y las entregas rápidamente.

Utilice esta plantilla para mantenerse al día sobre los costes de los alimentos, maximizar los beneficios, optimizar la vida útil y el almacenamiento de los productos, detectar posibles robos o desperdicios de alimentos y reponer los elementos a tiempo para evitar que se agoten las existencias.

4. Plantilla de inventario de ClickUp

Obtenga esta plantilla gratuita Elimine los cuellos de botella y gestione el inventario de forma eficiente con esta plantilla de inventario de ClickUp.

La plantilla de inventario de ClickUp está diseñada para abordar los retos diarios a los que se enfrentan los gestores de inventario: seguimiento de pedidos, pagos, seguimiento de proveedores, traslado de inventario desde los almacenes, identificación de elementos perdidos, etc.

Esta plantilla de seguimiento de inventario le permite realizar un seguimiento de los envíos en múltiples ubicaciones de almacén. Puede gestionar los pedidos y las existencias en tiempo real, analizar las tendencias de inventario para realizar un análisis eficaz de la cadena de valor y organizar los recursos para una mejor asignación y planificación del inventario.

Utilice los Campos personalizados, como la ubicación del proveedor, la persona que realiza la solicitud, el punto de reorden, la cantidad, el coste por unidad, etc., para obtener una visión más detallada de las tendencias de inventario. También puede registrar los recuentos de inventario/stock mediante la grabación de pantalla para su posterior revisión y consulta.

5. Plantilla de informe de inventario de ClickUp

Obtenga esta plantilla gratuita Cree informes de inventario completos en un abrir y cerrar de ojos con la plantilla de informe de inventario de ClickUp.

Los gestores de inventario suelen encontrar los informes útiles y frustrantes a la vez: aprecian poder ver toda la información de un vistazo, pero no les gusta el esfuerzo que supone crearlos. Si te sientes identificado, la plantilla de informe de inventario de ClickUp es para ti.

Consigue esta plantilla para ahorrar el tiempo y el esfuerzo necesarios para crear informes de inventario completos desde cero. Te permite organizar categorías de productos, actualizar información sin necesidad de introducir código y visualizar información sobre el nivel de existencias.

Utilice esta plantilla para crear informes extrayendo automáticamente la información que necesita de diferentes fuentes. También puede obtener información sobre la gestión de la cadena de suministro y mejorar el proceso de pedidos mediante la toma de decisiones informadas.

6. Plantilla de inventario de TI de ClickUp

Obtenga esta plantilla gratuita Supervise y gestione todo su hardware, software y licencias con la plantilla de inventario de TI de ClickUp.

Cuando hablamos de inventario, el inventario de TI no suele ser lo primero que nos viene a la mente. Sin embargo, con el aumento de la inversión de las empresas en tecnología, la necesidad de una gestión sólida del inventario de TI está creciendo rápidamente.

La plantilla de inventario de TI de ClickUp es la herramienta perfecta para gestionar sus activos de TI, desde el seguimiento de software y hardware hasta la gestión de licencias. Esta plantilla proporciona una visibilidad y un control completos sobre su inventario de TI, como ordenadores portátiles, impresoras, licencias, servidores, propiedad intelectual, etc., para garantizar una presupuestación y una asignación de recursos eficientes.

También puede utilizar etiquetas de búsqueda en esta plantilla para encontrar rápidamente la información relevante. Por ejemplo, puede añadir etiquetas para encontrar el hardware que requiere mantenimiento o las licencias que deben renovarse.

7. Plantilla sencilla de registro de inventario de empresa de ClickUp

Obtenga esta plantilla gratuita Mantén a tus equipos al día con la información más reciente sobre el inventario utilizando la plantilla Simple Business Inventory Register Template de ClickUp.

Gestionar la cantidad adecuada de existencias en la ubicación adecuada puede ser complicado, especialmente si tienes varios almacenes. La plantilla de registro de inventario empresarial simple de ClickUp simplifica este proceso. Realiza el seguimiento de todos tus elementos de inventario en un solo lugar, analiza los niveles de existencias y las tendencias de precios, y garantiza el control del presupuesto y los costes.

También le ayudará en su proceso de adquisición, ya que le proporciona visibilidad en tiempo real de la información y las tendencias del inventario. La plantilla ofrece un formato coherente para mantener el inventario en todos los departamentos con una introducción manual de datos mínima.

Puede marcar las tareas como Activas, Inactivas o Nuevos productos para organizar su inventario y visualizar los datos del mismo con más de 15 vistas personalizadas.

8. Plantilla de inventario de material de oficina de ClickUp

Obtenga esta plantilla gratuita Realice un seguimiento de las necesidades de la oficina y asegúrese de que todo el mundo disponga de suministros suficientes con la plantilla de inventario de material de oficina de ClickUp.

El seguimiento de lo que entra y sale de la oficina en cada momento es complicado, pero importante para ahorrar costes, aumentar la eficiencia y reducir las interrupciones en el trabajo. Con la plantilla de inventario de material de oficina de ClickUp, puedes tener una vista completa y gestionar fácilmente todo el material en un solo lugar.

Recibirá notificaciones automáticas cuando las existencias se estén agotando para que pueda realizar pedidos rápidamente. La plantilla también le ayuda a realizar el seguimiento de los suministros que utiliza su equipo y cuándo es necesario reponerlos. De esta forma, puede evitar el desperdicio, planificar las necesidades y evitar compras innecesarias.

Gestiona mejor tu inventario con ClickUp.

La gestión del inventario es fundamental: si se omite un paso, los resultados se ven afectados. Por eso es esencial utilizar plantillas de gestión de inventario.

Las plantillas de inventario le ayudan con todo lo relacionado con el inventario, ya sea el seguimiento de elementos, la reposición de pedidos, el mantenimiento de registros de proveedores, el traslado de inventario y mucho más. Todas las plantillas de nuestra lista son personalizables y pueden aportar un gran valor añadido a su proceso de inventario.

Sin embargo, utilizar una plantilla de inventario en las Hojas de cálculo de Google puede resultar complicado si tu empresa está creciendo y quieres ampliarla. Puedes probar las plantillas de gestión de inventario de ClickUp para realizar el seguimiento y llevar a cabo la elaboración de informes avanzados. Están repletas de funciones que te ayudarán a optimizar la gestión del inventario y son gratuitas.

¡Regístrese gratis en ClickUp y optimice su proceso de gestión de inventario!