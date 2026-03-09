Cómo la automatización inteligente de flujos de trabajo con IA transforma el trabajo

Lo tiene todo: el mejor producto, el mejor servicio y el mejor talento. Sin embargo, su empresa sigue teniendo dificultades para ofrecer resultados consistentes.

Es probable que tu equipo dedique más tiempo a tareas repetitivas que al trabajo propiamente dicho: copian y pegan datos entre herramientas, buscan actualizaciones en Slack y elaboran informes manualmente.

Y lo que es peor, cuando por fin se ponen a trabajar, ¡tardan horas en encontrar el archivo o la información adecuados para seguir adelante!

Pero no con la IA.

Los flujos de trabajo impulsados por IA absorben la carga operativa que ralentiza a tu equipo. Aceleran tanto las tareas sencillas como las de varios pasos, como enviar mensajes de seguimiento, transcribir reuniones, resumir documentos largos y asignar el trabajo al miembro adecuado del equipo. 💪

¿No te lo crees? Sigue leyendo para descubrir todo lo que hay que saber sobre la automatización de flujos de trabajo con IA: cómo funciona, sus ventajas reales, casos de uso prácticos, las mejores herramientas y cómo implementarla.

¿Qué es la automatización de flujos de trabajo con IA?

La automatización de flujos de trabajo mediante IA consiste en el uso de tecnologías de IA para coordinar, optimizar y ejecutar procesos empresariales sin intervención humana.

En la práctica, la automatización de flujos de trabajo con IA puede:

Analiza la información que recibes y decide qué medidas tomar

Genera resúmenes, tareas o documentación de forma automática

Distribuye el trabajo en función de la urgencia, la carga de trabajo o la intención

Mejora continuamente los flujos de trabajo basándote en los resultados

📌 Ejemplo: La IA supervisa los tickets de soporte que llegan y analiza el tono para detectar urgencia o frustración. Los mensajes airados o las incidencias técnicas de clientes VIP se escalan inmediatamente al canal de Slack de un responsable sénior. Mientras tanto, las consultas rutinarias son gestionadas por un agente de IA o se derivan a agentes humanos disponibles.

Automatización tradicional de flujos de trabajo frente a automatización de flujos de trabajo con IA

Entonces, ¿en qué se diferencian las tareas automatizadas con IA de la automatización tradicional? Aquí tienes seis diferencias clave:

Automatización tradicional de flujos de trabajo Automatización de flujos de trabajo con IA Sigue reglas y pasos fijos que tú defines manualmente Aprende de los datos y ajusta sus acciones con el tiempo Automatiza tareas sencillas, repetitivas y predecibles Gestiona tareas sencillas y complejas con variaciones Comprende datos estructurados (formularios, campos, hojas de cálculo) Comprende tanto datos estructurados como no estructurados (correos electrónicos, documentos, chats, imágenes) Normalmente te ayuda con la toma de decisiones básicas de tipo «sí/no». Puede analizar patrones, predecir resultados y elegir los siguientes pasos más adecuados Baja flexibilidad; se interrumpe fácilmente cuando las entradas son diferentes Gran flexibilidad; gestiona entradas desordenadas y del mundo real Requiere supervisión manual Puede detectar anomalías y derivar o solucionar muchos problemas de forma automática

Cómo funciona la automatización de flujos de trabajo con IA

Las herramientas de automatización con IA combinan tecnologías clave para gestionar diferentes partes de un flujo de trabajo, tales como:

Procesamiento del lenguaje natural (PLN): Ayuda a la IA a comprender el lenguaje humano y a desglosarlo en partes más pequeñas que pueda procesar. Por ejemplo, puede leer un correo electrónico o chatear e identificar «sobrecoste presupuestario» como la principal preocupación.

Algoritmos de aprendizaje automático: Permiten que la IA aprenda de los datos, identifique patrones y tome decisiones en su nombre. Por ejemplo, puede analizar proyectos anteriores para asignar automáticamente tareas al miembro del equipo con el mejor conjunto de habilidades, disponibilidad y puntuación de rendimiento.

Análisis predictivo: los modelos de aprendizaje automático utilizan datos históricos y actuales para realizar la previsión de eventos futuros. Por ejemplo, la IA predice la sobrecarga de recursos de un proyecto con dos semanas de antelación, basándose en proyectos similares del pasado.

Herramientas de automatización robótica de procesos (RPA): Imitan las acciones humanas en pantallas digitales para automatizar tareas repetitivas. Por ejemplo, copiar datos de facturas desde el correo electrónico al software de contabilidad sin cometer errores.

Modelos de lenguaje a gran escala (LLM): Se trata de modelos avanzados de IA entrenados con conjuntos de datos masivos para generar respuestas y razonamientos similares a los humanos. Por ejemplo, resumir grabaciones de reuniones, redactar una respuesta a una pregunta compleja de un cliente y extraer información sobre los clientes a partir de sus comentarios.

Juntas, estas tecnologías hacen que tus flujos de trabajo sean inteligentes y adaptables.

📮 ClickUp Insight: El 21 % de las personas afirma que dedica más del 80 % de su jornada laboral a tareas repetitivas. Y otro 20 % afirma que las tareas repetitivas consumen al menos el 40 % de su día. Eso supone casi la mitad de la semana laboral (41 %) dedicada a tareas que no requieren mucho pensamiento estratégico ni creatividad (como los correos electrónicos de seguimiento 👀). Los agentes de IA de ClickUp ayudan a eliminar esta rutina. Piensa en la creación de tareas, recordatorios, actualizaciones, notas de reuniones, redacción de correos electrónicos e incluso la creación de flujos de trabajo de principio a fin. Todo eso (y mucho más) se puede automatizar en un santiamén con ClickUp, tu aplicación todo en uno para el trabajo. 💫 Resultados reales: Lulu Press ahorra 1 hora al día por empleado gracias a las automatizaciones de ClickUp, lo que se traduce en un aumento del 12 % en la eficiencia laboral.

🧠 Dato curioso: Desarrollado a finales de la década de 1960, Shakey fue el primer robot móvil con capacidad de razonamiento lógico. Mientras que otras máquinas necesitaban instrucciones paso a paso, a Shakey se le podía decir «empuja el bloque» y él mismo calculaba el camino. Recibió ese nombre porque se tambaleaba violentamente.

Ventajas de la automatización de flujos de trabajo con IA

Todas las empresas, independientemente de su tamaño, necesitan la automatización de flujos de trabajo mediante IA. Tanto si sois un equipo de 1, 10 o 100 personas, las ventajas son universales:

Libera a los empleados de las tareas rutinarias: Ni tú ni tus empleados tendréis que preocuparos por tareas administrativas aburridas, como la introducción de datos, las actualizaciones de estado, etc. La IA se encarga del trabajo pesado para que puedas dedicar tu energía a estrategias de alto valor y a la resolución creativa de problemas.

Mejora la experiencia del cliente mediante una asistencia personalizada: Los chatbots y los asistentes virtuales ofrecen ayuda instantánea y adaptada al contexto, basándose en interacciones anteriores, datos de la cuenta y preferencias. Esto reduce los tiempos de espera de horas a segundos, lo que aumenta la satisfacción del cliente.

Reduce los costes operativos: El cálculo es sencillo: cuando automatizas las tareas manuales, tu equipo dedica más tiempo al trabajo facturable. Obtienes el mayor rendimiento posible por cada euro invertido.

Estandariza los procesos empresariales: Mantener una producción constante resulta difícil con los flujos de trabajo manuales, ya que cada persona tiene su propia forma de hacer las cosas. La IA garantiza que cada tarea siga exactamente el POE en todo momento, independientemente de quién la gestione.

Ayuda a ampliar su volumen sin aumentar la carga de trabajo: La ampliación se vuelve sencilla cuando la IA absorbe el aumento de las tareas rutinarias. Puede aumentar sus ingresos y su base de clientes al tiempo que mantiene un equipo reducido y unas operaciones estables

Elimina el error humano: El trabajo manual está plagado de pasos omitidos, entradas de datos incorrectas y sesgos personales. La IA, por el contrario, mantiene una precisión del 100 %, gestiona los datos correctamente y aplica las reglas exactamente como las has configurado.

Le proporciona información más inteligente y rápida: en lugar de tener que rebuscar en hojas de cálculo, recibirá resúmenes en tiempo real e informes de tendencias generados por la IA. Esto le da la confianza respaldada por datos necesaria para ajustar estrategias o asignar recursos a tiempo.

Este vídeo te muestra cómo ahorrar un tiempo valioso con la automatización de tareas mediante IA:

📚 Más información: Cómo utilizar la IA para automatizar tareas

Tipos de automatización de flujos de trabajo con IA

Los flujos de trabajo empresariales varían en complejidad. Algunas tareas requieren una entrada de datos a gran velocidad, mientras que otras requieren razonamiento o previsión.

Conocer los diferentes tipos de automatización de flujos de trabajo con IA te ayuda a elegir la herramienta adecuada para tus necesidades de automatización de procesos empresariales (BPA):

1. Automatización inteligente de procesos (IPA)

La automatización inteligente de procesos combina la automatización robótica de procesos con el aprendizaje automático.

Usted programa el sistema para que pase del paso 1 al paso 2 y al paso 3. Mientras que los bots de RPA siguen esta secuencia y estas reglas definidas, la IA se encarga de las partes más complejas del procesamiento de datos, como leer y comprender una factura o clasificar correctamente un ticket de soporte.

📌 Ejemplo: Una compañía de seguros utiliza la automatización de procesos de IA (IPA) para tramitar reclamaciones. La automatización robótica de procesos (RPA) inicia sesión en un antiguo portal de escritorio para extraer datos, mientras que el sistema de IA lee las facturas médicas adjuntas para extraer los elementos y verificarlos con la cobertura de la póliza antes de que el sistema de RPA emita el pago.

2. Automatización de flujos de trabajo con agentes IA

El flujo de trabajo basado en agentes de IA se apoya en agentes de IA autónomos que van más allá de las tareas individuales para planificar, razonar y ejecutar procesos de varios pasos.

En lugar de una regla o secuencia, le das a un agente de IA una meta final que alcanzar y un conjunto de herramientas a las que acceder. A continuación, el agente razona a lo largo de la tarea. Decide qué herramientas utilizar, evalúa el resultado de cada paso y ajusta su plan si se encuentra con un error o descubre nueva información.

📌 Ejemplo: Un agente de IA para marketing de contenidos analiza nuevos temas para el blog, investiga datos de la competencia a partir de fuentes externas, genera esquemas de contenido, asigna tareas a los miembros del equipo en función de su disponibilidad y supervisa el progreso.

3. Automatización predictiva de flujos de trabajo

Estos flujos de trabajo aprovechan el análisis predictivo para realizar la previsión de resultados y ajustarse automáticamente en consecuencia. Esto hace que la ejecución de tus flujos de trabajo sea más inteligente, proactiva y adaptable.

📌 Ejemplo: Una empresa de logística utiliza la automatización predictiva para supervisar las condiciones meteorológicas y los patrones de tráfico. Si el sistema realiza una previsión de retraso en un envío de alta prioridad, redirige automáticamente al conductor y envía una notificación en tiempo real al cliente con la nueva duración estimada de llegada, evitando así la apertura de un ticket de soporte.

4. Automatización de flujos de trabajo con IA generativa

La automatización generativa de flujos de trabajo mediante IA integra modelos de lenguaje a gran escala (LLM) y otras herramientas generativas directamente en los flujos de trabajo para crear o transformar contenido sin necesidad de indicaciones.

📌 Ejemplo: Tras un seminario web, un flujo de trabajo de IA generativa toma la transcripción sin editar y crea automáticamente un resumen de 500 palabras para el blog, redacta cinco correos electrónicos de seguimiento personalizados para los asistentes y genera una lista de preguntas frecuentes basada en el historial del chat.

⚡ Archivo de plantillas: Las mejores plantillas gratuitas de flujos de trabajo

Casos prácticos reales de automatización de flujos de trabajo con IA

Ahora, veamos cinco ejemplos reales de automatización de flujos de trabajo:

Tramitación de préstamos (Finanzas)

Solicitar un préstamo suele ser una espera angustiosa para el prestatario. La automatización mediante IA soluciona esto al hacerse cargo del proceso de verificación en el momento en que se envía la solicitud. 💸

Mientras el solicitante sigue en su sitio web, la IA utiliza el reconocimiento óptico de caracteres (OCR) para escanear sus nóminas. A continuación, extrae sus datos de crédito para comparar los números con sus criterios de concesión de préstamos.

Si todo parece estar en orden, el solicitante recibe un correo electrónico de aprobación al instante. Si es un «quizás», el sistema señala el riesgo específico —como un aumento repentino de la deuda— y avisa a un agente de préstamos.

Esto mantiene el ritmo de trabajo y evita que tu equipo se vea abrumado por tareas matemáticas básicas.

✅ Dato: El 54,2 % de los responsables financieros admite que sus procesos solo están parcialmente automatizados. La mayoría de estos equipos sigue dependiendo de herramientas OCR heredadas e inconsistentes que solo convierten imágenes, documentos o plantillas en texto. Por otro lado, las herramientas de OCR basadas en IA extraen datos, comprenden el contexto e incluso gestionan notas desordenadas o escritas a mano. vía Rossum.ia

Clasificación inteligente de clientes potenciales (Equipo de ventas)

Imaginemos que un cliente potencial acaba de descargar tu informe «Tendencias del sector». 📈

En cuanto se descarga el archivo, la IA analiza el perfil de LinkedIn del cliente potencial y los informes financieros de la empresa para comprobar si encajan en tu lista de cuentas con objetivo.

Si se trata de un contacto de alto valor, la IA redacta un correo electrónico de seguimiento personalizado en el que hace una mención a un reto específico al que se enfrenta su empresa y avisa a un representante del equipo de ventas. De lo contrario, el contacto permanece en un ciclo de captación de bajo contacto. ➰

Esto garantiza que su equipo dedique sus esfuerzos únicamente a los clientes potenciales que están listos para convertirse en clientes.

✅ Dato contrastado: Según Bain & Company, los equipos de ventas que utilizan la IA para gestionar tareas administrativas rutinarias registran un aumento del 30 % o más en sus tasas de éxito. Al automatizar las tareas repetitivas que suelen saturar la agenda de los comerciales, los equipos pueden dedicar más tiempo a la interacción directa con los clientes, lo que constituye el principal factor que impulsa estas cifras de conversión más elevadas.

Previsión de la demanda de inventario (comercio electrónico)

Quedarse sin existencias de un éxito de ventas es una pesadilla para cualquier empresa. 📦

Sin embargo, al implementar una solución de IA con análisis predictivo, puede supervisar su velocidad de ventas y las tendencias del mercado en tiempo real para comprender la demanda futura.

De hecho, la IA calcula automáticamente el volumen de reposición necesario y realiza un pedido a su proveedor para adelantarse a la demanda.

Sin comprobaciones manuales de inventario. Sin roturas de stock ni exceso de existencias.

✅ Dato contrastado: McKinsey and Company informa de que la IA puede reducir los niveles de inventario entre un 20 % y un 30 %. El aprendizaje automático y la segmentación dinámica permiten realizar previsiones de la demanda más precisas que los métodos manuales o las herramientas de automatización tradicionales.

Incorporación automatizada de empleados (RR. HH.)

En la reunión, te presentamos a Sarah, tu nueva becaria de diseño gráfico.

Normalmente, el primer día de Sarah sería una completa pérdida de tiempo dedicada a esperar a que le activaran las cuentas y le proporcionaran el hardware. Pero en cuanto firmó su contrato, un flujo de trabajo basado en IA se encargó de toda la rutina logística.

El sistema creó automáticamente su perfil de RR. HH., encargó su ordenador portátil y generó las credenciales de inicio de sesión para las cuentas de Figma y Adobe Creative Cloud. Incluso la añadió a los canales de Slack adecuados y completó su calendario con reuniones de presentación.

En lugar de estar pidiendo contraseñas al departamento de TI o quedándose sin hacer nada, Sarah puede ponerse manos a la obra y tener una reunión con su equipo. 🥳

✅ Dato contrastado: Los datos de HBR muestran que los nuevos empleados que están satisfechos con su experiencia de incorporación tras 90 días tienen el doble de probabilidades de seguir en la empresa 1,5 años después. Esto pone de relieve que los tres primeros meses son un periodo crucial para garantizar el compromiso a largo plazo de los empleados.

Cómo implementar la automatización de flujos de trabajo con IA (paso a paso)

A continuación, le guiamos a través de los seis pasos principales para implementar la automatización de flujos de trabajo con IA. Al final de esta sección, tendrá una idea clara de cómo automatizar exactamente sus procesos empresariales utilizando la IA.

⭐ Extra: Quédate para ver cómo ClickUp, el primer entorno de trabajo convergente con IA del mundo, te ayuda en cada fase. Ya sea para preparar la automatización de flujos de trabajo o para crearlos, ClickUp te respalda.

Paso 1: Identifica los procesos que son ideales para la automatización

Antes de seleccionar una herramienta de flujo de trabajo basada en IA, identifica exactamente qué procesos deseas automatizar. Debes elegir un flujo de trabajo que, una vez automatizado, genere un retorno de la inversión cuantificable, libere tiempo a tu equipo y elimine las fricciones operativas.

Para ello, primero audite todos los procesos empresariales. Busque flujos de trabajo que sean repetitivos, de gran volumen y cuantificables. (Si no puede medir los resultados, no podrá demostrar el retorno de la inversión).

Evalúa cada flujo de trabajo utilizando estos criterios:

Pérdida de tiempo: ¿Cuántas horas se desperdician aquí cada semana?

Complejidad: ¿Cuánta intervención humana se requiere realmente?

Cuellos de botella: ¿Se queda tu equipo atascado con frecuencia en esta fase concreta?

Prioriza los flujos de trabajo de gran impacto y bajo esfuerzo para obtener resultados y escalar en consecuencia.

¿Cómo ayuda ClickUp?

Auditar los flujos de trabajo es como rebuscar entre una montaña de notas cuando ya estás al límite de tus fuerzas. Usa ClickUp Docs para crear una única fuente de información veraz para todos tus procesos.

Crea un hub de auditoría de flujos de trabajo utilizando ClickUp Docs para registrar cada paso, tarea, rol, punto débil, etc.

Anota estos detalles para cada proceso:

Pasos actuales (quién, qué, herramientas utilizadas)

Tiempo medio de seguimiento por paso/tarea

Problemas habituales en un flujo de trabajo (por ejemplo, retrasos, errores, traspasos manuales)

Entradas, salidas y puntos de decisión

Volumen/frecuencia (p. ej., diario, semanal)

Excepciones (lo que interrumpe el flujo)

Los miembros del equipo pueden comentar, sugerir modificaciones y actualizar documentos en tiempo real, lo que facilita la recopilación de comentarios y la identificación de lagunas. Además, también puedes realizar el seguimiento de los cambios a lo largo del tiempo, revisar lo que se ha actualizado y volver a versiones anteriores del flujo de trabajo si es necesario.

A continuación, crea un canal específico en ClickUp Chat para recopilar las sugerencias de los empleados. Pide a los miembros del equipo que describan dónde se encuentran con retrasos, confusión o trabajo manual adicional.

Conéctate directamente con tu equipo y recopila comentarios sobre los flujos de trabajo actuales utilizando ClickUp Chat

Si tienes un equipo grande, utiliza ClickUp Forms para recopilar comentarios estructurados e identificar tareas repetitivas.

⭐ Bonus: No es necesario leer manualmente cada comentario, respuesta de formulario o texto de tu documento de auditoría. ClickUp Brain, el asistente de IA integrado en la plataforma, resume al instante todos los resultados de tus auditorías para identificar los puntos clave de debilidad, los cuellos de botella recurrentes en TI y las oportunidades de ahorro de costes. Por ejemplo, pídele a Brain que «Analice mi auditoría de flujos de trabajo actual y resalte las tres tareas que más tiempo consumen». Dado que Brain está profundamente integrado en tu entorno de trabajo, analiza tus respuestas en formularios y tu historial de chat para indicarte exactamente qué flujos de trabajo debes priorizar. Utiliza ClickUp Brain para identificar patrones en tus auditorías de flujos de trabajo y priorizar los esfuerzos de automatización

Paso 2: Elige la herramienta o plataforma de IA adecuada

Una vez que hayas decidido qué flujos de trabajo automatizar, debes encontrar una herramienta con las funciones de IA adecuadas.

Opte por soluciones sin código y con poco código. Estas permiten a los distintos equipos configurar sus propios flujos de trabajo sin depender de los desarrolladores. Por ejemplo, un responsable de marketing automatiza la creación de campañas, mientras que un responsable del equipo de ventas automatiza el enrutamiento de clientes potenciales utilizando la misma plataforma.

A continuación, asegúrate de que la herramienta se conecte directamente con tu CRM, ERP y demás software especializado actual. Una buena herramienta te permite crear ramificaciones personalizadas del tipo «si... entonces» para gestionar tus procesos empresariales específicos.

Por último, invierte en una plataforma capaz de gestionar el crecimiento en volumen, usuarios, complejidad y casos de uso sin que el rendimiento se vea afectado.

¿Cómo ayuda ClickUp?

Obtén respuestas contextuales a tus consultas con ClickUp Brain

Elegir la herramienta adecuada de automatización de flujos de trabajo con IA es complicado. Debe encontrar el equilibrio entre las funciones que necesita hoy y las capacidades que querrá tener mañana, todo ello sin salirse del presupuesto.

ClickUp te ofrece todo lo que necesitas para diseñar, automatizar, ejecutar, supervisar, optimizar y gestionar flujos de trabajo de principio a fin.

Lo mejor de todo: Obtienes herramientas de IA y automatización de nivel empresarial integradas en una interfaz que resulta accesible para los principiantes, pero a la vez es lo suficientemente robusta para los usuarios más técnicos.

Esto es lo que lo hace posible:

Motor de IA nativo para la inteligencia de flujos de trabajo: ClickUp Brain potencia todo tu entorno de trabajo: tareas, documentos, chats, formularios, paneles, metas... todo. Solo tienes que mencionar @Brain para hacer preguntas, resumir proyectos, transcribir reuniones, asignar tareas, crear contenido o analizar cuellos de botella en tus datos.

Automatización sin código incluso para flujos de trabajo avanzados: Arrastra y suelta elementos en tu pantalla para crear un flujo de trabajo automatizado personalizado. O describe tu flujo de trabajo automatizado en lenguaje sencillo, y Brain creará, probará e implementará la automatización por ti.

Apto para todos: Cualquiera puede crear automatizaciones de IA en ClickUp. Los creadores independientes pueden gestionar proyectos personales, los equipos de marketing pueden automatizar el lanzamiento de campañas y los departamentos de RR. HH. pueden poner la incorporación de nuevos empleados en piloto automático.

Plantillas prediseñadas para, literalmente, todo: No empieces nunca desde cero. Utiliza plantillas listas para usar para marketing, equipo de ventas, soporte, agencias creativas y mucho más.

Integraciones «plug-and-play»: ClickUp ofrece más de 1000 integraciones nativas (Slack, Gmail, HubSpot, Zoom, Figma, etc.) para sincronizar datos al instante e implementar tus flujos de trabajo

Crea una pila tecnológica de IA integrada utilizando las integraciones de ClickUp

En resumen, con ClickUp, tus herramientas tecnológicas trabajan en tu favor en lugar de en tu contra. Ese debería ser tu objetivo final a la hora de elegir una herramienta de automatización de flujos de trabajo.

👀 ¿Sabías que...? Antes de la década de 1940, un «ordenador» era una persona, normalmente una mujer, cuyo trabajo consistía en realizar a mano cálculos matemáticos largos y repetitivos. Durante la Segunda Guerra Mundial, estos «ordenadores humanos» se encargaban de calcular tablas balísticas y descifrar códigos antes de que las máquinas electrónicas acabaran automatizando por completo su profesión.

Paso 3: Correlaciona tu flujo de trabajo

Trazar un flujo de trabajo significa visualizar cómo se desarrolla el trabajo de principio a fin. Se documenta cada paso, persona, decisión, entrada y salida para comprender cómo se comporta el flujo de trabajo en la práctica.

Por ejemplo, un flujo de trabajo básico de incorporación de clientes podría ser así:

Inicio (el cliente firma el contrato) → Acción (enviar correo electrónico de bienvenida) → Decisión (¿necesita un plan personalizado?) → Rama (sí: el responsable lo aprueba; no: configuración estándar) → Fin (acceso concedido)

¿Cómo ayuda ClickUp?

Las pizarras de ClickUp ofrecen un espacio colaborativo para intercambiar ideas y diseñar tus flujos de trabajo. Es el lienzo perfecto para correlacionar tu lógica antes de empezar a automatizar.

Visualiza tus ideas desde el concepto hasta la ejecución con las pizarras de ClickUp

Aquí podrás:

Crea diagramas de flujo de trabajo detallados: Arrastra y suelta figuras para representar los pasos y utiliza conectores para mostrar la secuencia de eventos. Añade notas adhesivas para anotar ideas rápidas o recordatorios mientras creas el diagrama.

Colabora en tiempo real: Las pizarras son totalmente colaborativas. Varios miembros del equipo pueden unirse, realizar edición y comentar en el mismo tablero al mismo tiempo. Tu flujo de trabajo final refleja las aportaciones colectivas del equipo.

Convierte las ideas en acciones: Convierte cualquier figura o nota adhesiva en una tarea activa de ClickUp con un solo clic

Una vez diseñado tu proceso renovado, impleméntalo directamente utilizando las tareas de ClickUp. Añade fechas límite, descripciones de tareas, listas de control, adjuntos, comentarios y campos personalizados para registrar todos los detalles necesarios para su ejecución.

Transforma los flujos de trabajo en tareas prácticas con tareas de ClickUp

También puedes especificar qué tareas deben completarse antes de que otras puedan comenzar utilizando las dependencias de ClickUp. Esto evita que tu equipo se adelante y garantiza que el trabajo se realice en el orden correcto.

Ajusta las dependencias de las tareas en ClickUp para mejorar la eficiencia del equipo

¡Y con esto, ya estás listo para la automatización de tus flujos de trabajo!

💡 Consejo profesional: Utiliza ClickUp Brain + ClickUp Docs para generar al instante documentación de procesos. Solo tienes que dar una indicación a Brain para que cree un POE o una guía de flujo de trabajo. Extraerá los detalles relevantes de tus pizarras, tareas y conversaciones de chat para crear una guía clara y actualizada para tu equipo. Utiliza la combinación de Docs + Brain para redactar POE de automatización

Paso 4: Configura modelos de IA, desencadenantes y reglas

Muchas herramientas de automatización de flujos de trabajo ofrecen varios modelos de IA entre los que elegir. Elige y configura el tipo de modelo de IA adecuado en función de la tarea que quieras automatizar.

Por ejemplo, GPT-4o destaca en la generación de texto y código, mientras que DALL-E 3 está diseñado para crear imágenes de alta calidad a partir de indicaciones de texto.

Por último, crea tu automatización. Para ello, necesitarás:

Definición de desencadenantes: El evento específico que inicia el flujo de trabajo (por ejemplo, «Cuando el estado de una tarea cambia a Terminada»).

Establecimiento de reglas: La lógica condicional que determina si la automatización debe llevarse a cabo (por ejemplo, «Solo si la lista de control está completada al 100 %»).

Acciones a realizar: La tarea concreta que lleva a cabo la IA (por ejemplo, «Añadir un revisor a la tarea y cambiar el estado a En revisión»).

¿Cómo ayuda ClickUp?

Elegir el modelo de IA adecuado es tan fácil como pulsar un interruptor en ClickUp.

Con ClickUp Brain MAX —la aplicación de escritorio de IA dedicada de la plataforma— obtienes acceso instantáneo a un conjunto de modelos líderes como GPT-4o, Claude y Gemini directamente desde tu entorno de trabajo.

Cambia entre los mejores modelos de IA desde ClickUp utilizando Brain MAX

Solo tienes que realizar la selección del modelo que mejor se adapte a tus necesidades de automatización —ya sea para generar publicaciones en redes sociales, responder preguntas o crear fragmentos de código— ¡y listo!

📌 Ejemplos de casos de uso: Gemini para tareas con gran volumen de información o con referencias cruzadas

ChatGPT para la ejecución diaria y la redacción rápida de borradores

Claude para el análisis y la síntesis de textos extensos

Para optimizar aún más el trabajo, utiliza Brain MAX para:

Busca al instante en todo tu entorno de trabajo: Enterprise Search puede encontrar cualquier archivo, documento o tarea en ClickUp y en tus aplicaciones integradas (como Slack o Google Drive) en cuestión de segundos

Trabaja un 400 % más rápido dictando: utiliza utiliza Talk-to-Text para dictar automatizaciones, optimizar flujos de trabajo verbalmente y escribir en cualquier lugar de tu entorno de trabajo sin tocar el teclado.

🚀 Para la automatización de tareas sencillas, utiliza ClickUp Automations. Se trata de automatizaciones sencillas basadas en reglas que funcionan con desencadenantes, reglas y acciones predefinidos.

Configura secuencias con ClickUp Automatización para gestionar automáticamente todas las etapas del flujo de trabajo

✏️ Nota: Cada automatización que creas en ClickUp se registra automáticamente. Si alguna vez un flujo de trabajo falla o funciona de forma inesperada, puedes consultar los registros de auditoría para ver exactamente qué ha pasado y solucionarlo al instante.

📌 Ejemplo: Puedes crear una automatización como esta: «Cuando un cliente envíe un formulario de soporte, asigna inmediatamente la tarea a un especialista, aplica una etiqueta de alta prioridad y envía un correo electrónico de confirmación automático al cliente».

⭐ Extra: Para automatizar tareas complejas, configura los Super Agents en ClickUp. Se trata de agentes de IA autónomos y multietapa que funcionan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en segundo plano, supervisando los proyectos e interviniendo cuando es necesario. Activa Super Agents dentro de ClickUp para automatizar tareas y flujos de trabajo por completo

A continuación se muestran algunos de los superagentes más comunes que ofrece ClickUp:

Superagente «Café matutino»: ¿Se te han acumulado mensajes durante la noche? Utiliza este superagente para redactar rápidamente respuestas listas para enviar y resumirlas para su aprobación.

Superagente de gestión de reuniones: ¿Cansado de programar reuniones y de conseguir que todos confirmen su asistencia? Utiliza este superagente para crear reuniones, establecer una Agenda y enviar recordatorios.

Brand Voice Writer Super Agent: Adapta tu contenido a las directrices, preferencias, estilo y tono establecidos por la marca

Para verlo en acción, mira este vídeo sobre cómo ClickUp utiliza Super Agents 👇

💡 Consejo de experto: Utiliza el generador de lenguaje natural para crear al instante agentes de IA autónomos en ClickUp. Solo tienes que chatear con ClickUp Brain, explicarle lo que el agente debe hacer y responder a unas cuantas preguntas. ¡Brain escribe automáticamente el código y la lógica en segundo plano, prueba el agente y lo implementa en cuestión de minutos!

🚀 Ventaja de ClickUp: ¿Qué es más rápido que crear una automatización sin código? ¡Los campos de IA de ClickUp! Añádelas a tus tareas o formularios y se rellenarán automáticamente según tus instrucciones personalizadas. Por ejemplo, puedes añadir un campo de IA que resuma automáticamente todos los comentarios de una tarea o uno que genere un informe de progreso todos los viernes por la tarde. Automatiza una amplia variedad de tareas para tu organización con los campos de ClickUp AI

⚡ Archivo de plantillas: Plantillas de mapas de procesos para ClickUp, Excel y Word

Paso 5: Prueba y optimiza antes de ampliar la escala

En lugar de automatizar todos los flujos de trabajo a la vez, empieza con uno o dos flujos de trabajo piloto. Prueba y supervisa sus resultados para evaluar la precisión de la IA.

Por ejemplo, si ha realizado la automatización de la calificación de clientes potenciales, procesa 20 clientes potenciales a través del nuevo flujo de trabajo. Comprueba manualmente si la IA los ha clasificado correctamente y haz un seguimiento del tiempo que se ha ahorrado.

Identifica las deficiencias en tus flujos de trabajo automatizados y optimízalos antes de su implantación en toda la empresa.

🛠️ Truco rápido: Crea un entorno de pruebas para tus procesos recién automatizados dentro de ClickUp duplicando tu espacio actual de ClickUp. Duplica tu espacio de ClickUp para probar los nuevos flujos de trabajo en un entorno seguro, pero casi real. A continuación te explicamos cómo realizar el ajuste: Duplicar: Copia toda la estructura (o una selección) de tu Espacio, incluyendo tareas, campos personalizados, plantillas, permisos, etc.

Prueba: Configura aquí primero tu nueva automatización, ejecuta escenarios de prueba y observa cómo se ven afectadas las tareas

Mejora: Invita a determinados miembros del equipo a realizar pruebas de aceptación de usuarios y a dar su opinión. Aplica la misma automatización a tu espacio original solo cuando estés seguro.

Configura paneles de control específicos para cada flujo de trabajo y un panel de control principal para realizar el seguimiento de todos los procesos en un solo lugar.

Realice un seguimiento en tiempo real de los KPI específicos de su flujo de trabajo para evaluar su rendimiento. Algunos KPI habituales son:

Rendimiento de tareas (tareas creadas, completadas, vencidas)

Actividad de automatización (índices de éxito/fracaso de la automatización)

Cuellos de botella (tareas atascadas en determinados estados o bloqueadas por dependencias)

Cumplimiento del SLA (tiempo de finalización, tiempos de respuesta)

Carga de trabajo y capacidad del equipo

Configura alertas automáticas para que los miembros clave del equipo reciban una notificación al instante si se produce un error en un flujo de trabajo. Además, programa auditorías periódicas para revisar los datos de rendimiento y ajustar tu lógica con el fin de obtener mejores resultados.

¿Cómo ayuda ClickUp?

Supervisa las métricas de ejecución de los flujos de trabajo para tomar decisiones basadas en datos con los paneles de ClickUp

¿Sigue supervisando los procesos basados en IA y elaborando informes manualmente?

Los paneles de ClickUp solucionan eso.

Crea paneles personalizados utilizando una amplia variedad de widgets —como gráficos circulares, de barras, de control de tiempo, etc.— para visualizar métricas clave en tiempo real. Estos widgets recopilan los datos en tiempo real de tu entorno de trabajo en una vista personalizable que te permite obtener información de un solo vistazo.

También puede configurar varios paneles para diferentes públicos (por ejemplo, jefes de equipo, ejecutivos, gestores de proyectos) y permitir su uso compartido con las partes interesadas para garantizar la transparencia.

💡 Consejo de experto: Añade tarjetas de IA a tus paneles de ClickUp para obtener información cualitativa basada en IA (resúmenes, tendencias, recomendaciones) junto con tus métricas cuantitativas. Estas tarjetas utilizan ClickUp Brain para analizar los datos de tu entorno de trabajo y de tu panel, y generar resúmenes o informes prácticos.

A continuación, encontrará las cuatro herramientas líderes para la automatización de flujos de trabajo con IA, junto con sus mejores funciones y los perfiles de usuario ideales:

1. ClickUp (La mejor opción para integrar IA, automatización de flujos de trabajo y gestión de proyectos)

Automatiza procesos y flujos de trabajo dentro de ClickUp

ClickUp combina la automatización de la gestión de proyectos con una IA avanzada, lo que lo convierte en la opción integral para los equipos que buscan visibilidad y ejecución.

Podrás gestionar tareas y proyectos diarios, comunicarte con clientes y miembros del equipo, documentar procesos, crear automatizaciones y ejecutar flujos de trabajo, todo ello en una sola plataforma.

La interfaz de arrastrar y soltar la hace ideal para principiantes y usuarios sin conocimientos técnicos. Al mismo tiempo, la extensibilidad de la función es una ventaja para los equipos de corporaciones.

Además de crear automatizaciones e integrar la IA, puedes conectar tus flujos de trabajo a múltiples plataformas mediante integraciones predefinidas y personalizadas.

Funciones principales:

Crea agentes de IA utilizando el procesamiento del lenguaje natural (o elige entre el catálogo de ClickUp) para automatizar flujos de trabajo de principio a fin sin necesidad de intervención manual.

Configure desencadenantes personalizados del tipo «si... entonces» para automatizar acciones repetitivas, como cambiar prioridades, reasignar propietarios o modificar el estado de las tareas, utilizando un generador de automatización sin código.

Realice un seguimiento del trabajo desde diferentes vistas, establezca dependencias y utilice funciones nativas de gestión de proyectos basadas en IA para gestionar el trabajo diario desde una única plataforma

Ideal para:

Equipos de cualquier tamaño que deseen gestionar proyectos y automatizar flujos de trabajo en un sistema unificado basado en IA sin tener que cambiar de herramienta

📚 Más información: Los mejores programas de automatización de tareas para aumentar la productividad

2. Make (Ideal para la automatización basada en elementos visuales)

vía Make

Make (antes Integromat) es una plataforma de automatización muy visual que utiliza un lienzo de arrastrar y soltar para crear flujos de trabajo denominados «escenarios». Está diseñada para usuarios que necesitan ver exactamente cómo fluyen y se ramifican sus datos, lo que la hace ideal para equipos que crean flujos con gran volumen de datos, como sincronizaciones de inventario o elaboración de informes personalizados.

Dado que la facturación se basa en operaciones individuales en lugar de por tarea, resulta más rentable para flujos de trabajo complejos de varios pasos.

Funciones principales:

Vea cada rama, bucle y condición de su flujo de trabajo representados con un editor visual de diagramas de flujo

Establezca reglas para que los pasos fallidos se reintenten automáticamente, se notifique a los equipos o se deriven a las copias de seguridad

Almacena información entre diferentes ejecuciones de flujos de trabajo en bases de datos integradas

Ideal para:

Equipos de operaciones, analistas que crean lógica de ramificación y canalizaciones de datos

3. n8n (ideal para la automatización de flujos de trabajo con gran cantidad de código)

vía n8n

n8n es una herramienta de automatización de flujos de trabajo dirigida principalmente a usuarios técnicos que necesitan una personalización al 100 %. Aunque la plataforma ofrece un editor visual basado en nodos, a los usuarios les encanta por su flexibilidad de programación: puedes insertar código JavaScript o Python personalizado en cualquier punto del flujo de trabajo.

Funciones principales:

Aloja todo tú mismo (sí, incluso los modelos de IA) para disfrutar de una privacidad total de los datos y una escalabilidad ilimitada

Integra a la perfección códigos personalizados directamente en tus flujos de trabajo para gestionar transformaciones de datos que los bloques de IA sin código no pueden realizar.

Diseña flujos de trabajo autónomos e integra modelos de lenguaje grande (LLM) mediante un editor de arrastrar y soltar

Ideal para:

Desarrolladores, equipos técnicos de GTM y usuarios de corporación que necesitan un control total de la infraestructura con capacidades de código personalizado

Buenas prácticas para la automatización de flujos de trabajo con IA

Para implementar la automatización de flujos de trabajo con IA de forma eficaz, adopte estas cinco buenas prácticas:

Elige 1 o 2 flujos de trabajo piloto para probarlos primero: Automatiza tareas sencillas con entradas y salidas claras, como la aprobación de facturas o el enrutamiento de tickets. Identifica cualquier problema técnico y demuestra el valor de la iniciativa antes de realizar la confirmación de flujos de trabajo más complejos.

Elabora planes de copia de seguridad para cuando falle la IA: Ninguna tecnología es perfecta. Incluso los sistemas de IA pueden enfrentarse a situaciones que paralicen el flujo de trabajo (por ejemplo, datos incompletos o una calidad de salida reducida). Por lo tanto, asegúrate de crear reglas de traspaso a personas para predicciones de baja fiabilidad o interrupciones de la API.

Incorpore pronto a expertos en procesos a su equipo: Hable con expertos profesionales en procesos empresariales o con los miembros del equipo que actualmente se encargan de ejecutar el proceso. Identifique dónde se encuentran los verdaderos cuellos de botella y rediseñe el flujo de trabajo para que sea lo más eficiente posible, primero en su forma manual.

Utilice datos limpios y etiquetados para entrenar modelos: elimine duplicados, corrija campos que falten y etiquete ejemplos de resultados buenos o malos antes de introducir los datos en el aprendizaje automático. Unos datos coherentes dan lugar a predicciones, enrutamientos y resultados de IA más precisos.

Forma a los equipos antes de poner en marcha las automatizaciones: Elabora un plan claro para ayudar a tu equipo a adaptarse a estos nuevos flujos de trabajo. Explícales exactamente cómo cambiarán sus roles y ofréceles la formación necesaria para manejar las nuevas herramientas.

📚 Más información: Las mejores herramientas de IA para agentes

Errores comunes que hay que evitar al realizar la automatización de los flujos de trabajo

Antes de terminar, repasemos rápidamente algunos errores comunes a los que se enfrentan las empresas al realizar la automatización de los flujos de trabajo (y cómo evitarlos):

Errores habituales Qué significa esto Cómo evitarlo Invertir en demasiadas herramientas de IA Muchas empresas adquieren múltiples herramientas de IA especializadas que realizan funciones que se solapan, lo que da lugar a una proliferación de la IA. Analice primero sus tres flujos de trabajo principales. Elija una herramienta que se adapte perfectamente a ellos. Amplíe las funciones solo después de haber demostrado el retorno de la inversión en lo básico. Confiar ciegamente en los resultados de la IA Los modelos de IA pueden generar alucinaciones o errores lógicos. Si no verifica los resultados, estos errores llegarán a sus clientes o afectarán negativamente a sus procesos clave. Ajuste umbrales de confianza para la IA. Cuando la puntuación caiga por debajo del umbral, derive la tarea a personas. Supervise estos umbrales semanalmente. Intentar realizar la automatización de todos los procesos Los equipos suelen perder tiempo con la automatización de procesos de bajo volumen o que cambian constantemente, que sería más rápido gestionar manualmente. Realice la automatización de los procesos que sean repetitivos, que requieran mucho tiempo y que sean repetibles. Si un proceso requiere una gran empatía o un juicio complejo en zonas grises, manténgalo manual. Automatización de un proceso deficiente con IA Si un proceso manual es desorganizado o tiene demasiados pasos innecesarios, automatizarlo solo generará errores a un ritmo más rápido Empiece por auditar su proceso. Trazá un mapa del flujo de trabajo, eliminá los pasos redundantes y estandarizá las reglas antes de realizar la automatización.

Automatiza y toma el control de tus procesos con ClickUp

La IA y la automatización ofrecen a los equipos la oportunidad de reducir el trabajo manual y agilizar los procesos cotidianos. Sin embargo, muchos siguen dudando a la hora de utilizar estas tecnologías porque se sienten abrumados por su complejidad o no saben por dónde empezar.

ClickUp cambia todo eso. La automatización sin código de la plataforma y la IA que entiende el lenguaje natural ayudan a cualquiera a ponerse en marcha rápidamente. Con todos tus proyectos, documentos y comunicaciones unificados en un único entorno de trabajo impulsado por IA, es más fácil que nunca automatizar las tareas repetitivas y agilizar las tediosas.

Tanto si necesitas inteligencia artificial nativa, automatización de flujos de trabajo sin código, gestión de proyectos o documentación, puedes acceder a todo ello en una única interfaz con ClickUp. Está diseñado para optimizar y simplificar tu trabajo, no para añadir más capas.

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Preguntas frecuentes

La automatización tradicional sigue reglas fijas y rígidas. La automatización basada en IA utiliza agentes inteligentes que comprenden el contexto, recuerdan decisiones pasadas y se adaptan a las excepciones. Esto les permite gestionar la complejidad del mundo real que desborda los sistemas basados en reglas.

Los Zaps son conectores sencillos que transfieren datos entre dos herramientas a partir de un único desencadenante. Los agentes de IA operan en todo tu entorno de trabajo y comprenden el lenguaje natural. Conservan la memoria entre interacciones y pueden emitir juicios matizados dentro de los límites que tú establezcas.

Empiece por los flujos de trabajo que son repetitivos pero que aún requieren cierto criterio humano. Entre los mejores candidatos se incluyen la elaboración de informes de estado, la clasificación de solicitudes o la síntesis de información procedente de múltiples fuentes. Estos aportan un valor inmediato y le permiten ver el poder de la automatización con capacidad de decisión en acción.

Sí, puedes incorporar etapas de aprobación en tus flujos de trabajo. Los Superagentes de ClickUp se pueden configurar para encargarse de toda la preparación y, a continuación, presentar una decisión para que una persona tome la decisión final. Esto te ofrece la combinación perfecta de rapidez y supervisión.