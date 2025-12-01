Motion vs ClickUp: ¿Cuál es la mejor herramienta de planificación con IA?

¿Sueles hacer malabarismos con un sinfín de reuniones que tienden a solaparse? ¿Quieres reservar tiempo para completar tareas cruciales en tu apretada agenda? Aquí es donde una herramienta de planificación con IA puede ayudarte.

Las herramientas de programación con IA analizan y optimizan tu calendario, ahorrándote la molestia de gestionar manualmente tu agenda de reuniones.

Una búsqueda rápida en Google de «las mejores herramientas de planificación con IA» te mostrará muchas opciones. Sin embargo, elegir una herramienta que cumpla con tus requisitos y se ajuste a tu presupuesto puede resultar complicado.

Hay algunas herramientas destacadas, y vamos a comparar las dos más populares para ayudarte a elegir la mejor opción. Comparemos Motion y ClickUp y veamos qué ofrece cada herramienta en cuanto a funciones, capacidades y precios.

¿Qué es ClickUp?

ClickUp es un completo software de gestión de proyectos. Ofrece numerosas funciones que permiten gestionar proyectos, desarrollar productos, colaborar en equipo y realizar el seguimiento de las tareas, todo en un mismo lugar.

Los equipos de PMO, marketing, producto e ingeniería, las agencias y otros departamentos aprovechan la interfaz intuitiva y las herramientas de automatización con IA de ClickUp para gestionar proyectos complejos y garantizar su correcta implementación, generar ideas sobre estrategias de marketing y asegurar una planificación eficiente de las tareas.

Los compañeros de equipo pueden compartir información, ideas y sugerencias en tiempo real, lo que les permite combinar sus mejores ideas y simplificar la comunicación del equipo. Todos tienen visibilidad de los proyectos asignados y pueden realizar el seguimiento del progreso de los proyectos, priorizar las tareas urgentes y ver los hitos para que nada se pase por alto.

Funciones

Tanto si eres un emprendedor en solitario, un consultor, un autónomo o el propietario de una empresa, ClickUp es una herramienta todo en uno para la programación de reuniones. A continuación te ofrecemos un resumen de las funciones esenciales de ClickUp, que la convierten en una de las mejores alternativas a Motion.

Paneles

Como gestor de proyectos que trabaja en varios proyectos a la vez, puedes recibir actualizaciones de los proyectos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través de los paneles de ClickUp.

Crea el centro de control perfecto para cualquier proyecto con los paneles de ClickUp

Para equipos remotos, donde la comunicación se vuelve compleja o cuando las interacciones sincrónicas son limitadas. La elaboración de informes automatizada garantiza un fácil acceso a la información crucial.

Tareas

Utiliza las tareas de ClickUp para planificar y organizar tus tareas relacionadas con los proyectos. Divide las tareas en subtareas y asígnalas a tus compañeros de equipo.

Organiza y colabora en cualquier proyecto con una gestión de tareas que se puede personalizar para cada necesidad utilizando las tareas de ClickUp

Vista de calendario

Como consultor o autónomo, sabes lo importante que es contar con una herramienta de calendario para centralizar tus tareas, horarios y eventos.

La vista de calendario de ClickUp te permite organizar reuniones con un calendario sincronizado bidireccionalmente, crear tareas y optimizar tu agenda diaria dentro del software de gestión de proyectos. Utiliza la aplicación móvil de ClickUp para programar tus tareas, configurar recordatorios recurrentes y crear eventos de calendario sobre la marcha, tanto para citas personales como para proyectos de equipo.

Visualiza tu trabajo y planifica los cronogramas de los proyectos con la vista de calendario de ClickUp

ClickUp Brain

Una agenda apretada puede dificultar la redacción de resúmenes de reuniones, la recopilación de informes sobre el estado de los proyectos y la comunicación de novedades sobre los proyectos tras reunirse con las partes interesadas.

ClickUp Brain, un asistente de IA, lo hace todo por ti dentro de tu plataforma de gestión de proyectos. Crea subtareas basadas en las notas de las reuniones, que puedes asignar directamente a los miembros de tu equipo dentro de ClickUp.

Crea notas de reuniones precisas sin esfuerzo con ClickUp Brain

Precios

Free Forever

Ilimitado : 7 $ al mes por usuario

Empresa : 12 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

ClickUp Brain: Disponible en todos los planes de pago por 5 $ al mes por miembro del entorno de trabajo.

¿Qué es Motion?

La aplicación Motion utiliza IA para ayudarte a planificar tu día optimizando automáticamente tu Calendario en función de tus proyectos y tareas.

Motion te ayuda a ahorrar tiempo organizando tu agenda y ofrece funciones para simplificar la gestión de proyectos y tareas.

Motion tiene una interfaz relativamente sencilla. Combina tus listas de tareas pendientes, proyectos y calendarios en una sola aplicación, por lo que no tendrás que cambiar entre varias pestañas y herramientas de gestión de proyectos para completar tu trabajo.

Funciones

A continuación te ofrecemos un desglose de las funciones de Motion para ayudarte a gestionar tu agenda y planear tus tareas profesionales y personales.

Calendario

El calendario inteligente de Motion toma tus reuniones, tareas, listas de tareas pendientes y actividades, y crea un horario para ayudarte a alcanzar la productividad sin tener que dedicar tiempo a planificarlo manualmente.

Gestor de proyectos de gestión de proyectos

Los gestores de proyectos pueden desglosar entregables complejos en tareas y añadirlas a Motion. Asignan un propietario a cada tarea y añaden un estado, un nivel de prioridad y una duración de finalización. Motion añade estas tareas a los calendarios de sus compañeros de equipo para que todos sepan qué hacer y cuándo deben completarlo.

Gestor de tareas

Motion analiza cada tarea y la añade a tu calendario entre reuniones. Las tareas se añaden según su prioridad, y Motion bloquea tiempo en tu calendario para que puedas completarlas a tiempo.

Asistente de reuniones

Utiliza el asistente de reuniones de Motion para programar citas a la hora que prefieras, de modo que tu calendario no esté siempre repleto de reuniones. Esta función de programación automatizada te permite seleccionar los horarios que mejor te convengan, y el programador de reuniones los comparte con los demás.

a través del asistente de reuniones de Motion

Precios

Individual : 19 $ al mes

Equipo: 12 $ al mes por usuario

Motion vs ClickUp: comparación de funciones

Comparemos Motion y ClickUp para conocer sus funciones más destacadas.

ClickUp es conocido sobre todo por

Gestión de proyectos y tareas : Las completas herramientas y funciones de productividad incluyen un espacio de gestión de proyectos, vistas de calendario y mucho más para ayudarte a gestionar tareas y proyectos fácilmente desde una única plataforma

Colaboración en equipo: tus equipos pueden comunicarse sin esfuerzo utilizando las funciones : tus equipos pueden comunicarse sin esfuerzo utilizando las funciones de documentos , pizarras y chat de ClickUp

Crea documentos de forma colaborativa con tu equipo utilizando ClickUp Docs

Integraciones : Más de 1000 integraciones con aplicaciones de productividad, herramientas de CRM y soluciones de desarrollo para optimizar flujos de trabajo complejos y mejorar la eficiencia

Precios: Un plan gratuito para siempre para uso personal y tres planes de precios diferentes para equipos, empresas y corporaciones

Herramienta de IA: ClickUp Brain es un asistente de IA que te ayudará a responder correos electrónicos, recopilar notas de reuniones, asignar tareas y mantener tus proyectos al día.

Valoraciones y opiniones de los clientes

G2 : 4,3 sobre 5 (más de 9400 opiniones)

Capterra: 4,5 sobre 5 (más de 12 000 opiniones)

Motion es conocido principalmente por

Gestión del calendario: Motion es especialmente conocido por sus funciones de programación de reuniones y gestión del tiempo. Puedes ver todas tus reuniones programadas y tareas pendientes en un único calendario

Planificador de reuniones automatizado: Un asistente de IA que te ayuda a llevar un control de los eventos de tu calendario y a programar reuniones en los horarios que mejor te convengan

Integraciones: Conéctate con las aplicaciones que utilizas a diario para mejorar la productividad y la eficiencia

Precios: Motion ofrece planes de precios asequibles tanto para particulares como para equipos pequeños

Valoraciones y opiniones de los clientes

G2 : 4,2 sobre 5 (86 opiniones)

Capterra: 4,3 sobre 5 (más de 43 opiniones)

Tanto Motion como ClickUp tienen diferentes puntos fuertes en lo que respecta a la gestión de proyectos y calendarios. Echemos un vistazo más de cerca a cómo se comparan entre sí.

Panorámica de ClickUp para la planificación

Un calendario flexible para organizar proyectos, planear cronogramas y visualizar el progreso de tu equipo

Calcula la duración estimada, distribuye las tareas entre los miembros del equipo y establece expectativas con la función de gestión del tiempo de ClickUp

Herramienta de planificación de calendarios de ClickUp

Como gestor de proyectos, es probable que tengas que gestionar múltiples tareas, plazos, proyectos y otros eventos del calendario.

Utiliza la vista de calendario de ClickUp para realizar el seguimiento de tus proyectos desde una vista general, profundizar en los detalles más específicos y realizar el uso compartido del calendario con tus compañeros de equipo.

Programa nuevas tareas, crea nuevas reuniones arrastrándolas y soltándolas en tu Calendario y cambiando las fechas, y personaliza y clasifica las tareas según su prioridad y urgencia, para planear tu día, semana y mes con suficiente antelación.

Gestiona listas de tareas personales, proyectos complejos y todo lo demás con ClickUp Calendario

Lo mejor es que puedes sincronizar tu Google Calendar con ClickUp, iniciar reuniones directamente desde ClickUp y consolidar todas las tareas en un solo lugar.

Conecta ClickUp con Google Calendar para ver fácilmente las citas de reuniones programadas en ClickUp

Consejo de experto💡: Activa la gestión basada en roles y especifica los niveles de permiso para controlar quién puede tener vista, realizar edición o comentar el documento.

Gestión del tiempo en ClickUp

Lo último que quieres hacer al gestionar un equipo es tener que hacer malabarismos entre varias hojas de cálculo para crear, organizar y priorizar tareas.

Imagina añadir fechas de inicio y fecha límite a cada tarea, modificarlas cuando se retrasen los plazos y asegurarte de que nadie se olvide de registrar sus horas ni cometa errores al introducir entradas (que luego tendrías que rectificar).

Ahí es donde la función de gestión del tiempo de ClickUp viene al rescate. Te ayuda a evitar todas estas imprecisiones. Realiza un seguimiento de tu tiempo desde cualquier lugar, permite a los empleados iniciar y detener el cronómetro, cambiar de tarea y añadir más detalles sobre cómo se ha empleado el tiempo.

El cronómetro integrado global facilita la elaboración de informes de tiempo.

Registra el tiempo sobre la marcha o introdúcelo manualmente con el control de tiempo en ClickUp

Panorámica de ClickUp para la gestión de proyectos y tareas

Crea y asigna tareas para acelerar los proyectos

Clasifica las tareas según el tipo de elemento para una mayor visibilidad

Más de 15 vistas diferentes para visualizar tus tareas

Paneles de control para obtener información útil sobre el progreso de los proyectos

Gestión de tareas en ClickUp

Crea tareas y subtareas para cada proyecto con las tareas de ClickUp, añade descripciones y asigna personas asignadas para que tus compañeros de equipo tengan suficiente contexto, y establece prioridades desde «baja» hasta «urgente» para garantizar que todos conozcan la urgencia de la tarea.

Establece canales de comunicación claros mediante comentarios asignados en las tareas de ClickUp

Personaliza las tareas y obtén una panorámica del progreso de tu proyecto. Para simplificarlo, puedes añadir etiquetas personalizadas a cualquier tarea para clasificarlas.

Por ejemplo, una tarea puede etiquetarse como «Marketing» o «Diseño». Puedes filtrar tus etiquetas para ver todas las tareas bajo la etiqueta «Marketing». Esto facilita la búsqueda y el trabajo en tareas que cumplen criterios específicos.

ClickUp también te permite añadir campos personalizados a cualquier tarea para registrar información esencial. Puedes crear campos para registrar detalles como las direcciones de correo electrónico de los clientes, números de teléfono, sitios web asociados a las tareas y otros atributos cruciales.

ClickUp también ofrece plantillas de gestión de tareas que te proporcionan un marco para planificar y priorizar tareas. Solo tienes que introducir los detalles donde sea necesario y compartirlos con tu equipo.

Estas completas funciones hacen que la gestión de proyectos sea pan comido con ClickUp.

Transparencia de los proyectos en ClickUp

ClickUp ofrece más de 15 vistas diferentes para tus tareas esenciales y sus plazos. Entre ellas se incluyen Lista, Tablero, Gantt, Calendario, Box, y Cronograma.

Planifica, realiza un seguimiento y gestiona los cronogramas de tus proyectos, garantizando una coordinación perfecta de las tareas y los plazos para entregar los proyectos con éxito gracias a la vista Gantt de ClickUp.

La vista Tablero de ClickUp es una excelente opción para visualizar las fases de un flujo de trabajo (pendientes, trabajo en curso, completadas, etc.). Puedes ver qué tareas se encuentran en cada fase de progreso.

La vista de mapa mental de ClickUp es otra forma interesante de organizar tus tareas y representar tus tareas, ideas y relaciones en un formato jerárquico dentro de ClickUp.

Crea, edita o elimina tareas directamente desde los mapas mentales de ClickUp sin tener que cambiar a otras vistas

Seguimiento del progreso en ClickUp

Los paneles de control de ClickUp te ofrecen una visión completa del progreso de tu proyecto, incluyendo prioridades, plazos, estado del proyecto, etc.

Utiliza gráficos para visualizar cómo avanza tu trabajo. Por ejemplo, puedes usar un gráfico circular para ver los proyectos según su estado.

También puedes utilizar los paneles para medir la capacidad de tu equipo. Selecciona a la persona asignada para ver el número total de tareas asignadas y obtener un desglose de quién está trabajando en qué.

Optimiza la gestión de la capacidad y la asignación de cargas de trabajo con el widget «Carga de trabajo» de los paneles de control de ClickUp

ClickUp puede generar informes basados en el tiempo que lleva cada proyecto, para que puedas saber en qué se invierte tu tiempo y así supervisarlo y gestionarlo de forma eficaz.

Panorámica de Motion para la planificación

Intelligent Calendar se encarga de la planificación de tareas, la programación de reuniones y la priorización de tareas por ti

Utiliza el programador de reuniones para programar reuniones automáticamente a la hora que prefieras

Planificación del calendario de Motion

Puedes crear el calendario manualmente o dejar que la IA lo haga por ti. Introduce las tareas que hay que completar, incluyendo prioridades, plazos y tiempo de finalización previsto, y el algoritmo las priorizará por ti.

a través de Motion

Además, el calendario inteligente de Motion muestra la disponibilidad de todo tu equipo y reserva reuniones sin necesidad de idas y venidas.

El planificador de reuniones de Motion

Facilita a todo el mundo la reserva de reuniones contigo gracias al asistente de reuniones con IA de Motion.

a través de Motion

Entre las funciones más destacadas del asistente de reuniones de Motion se incluyen:

Crea un enlace único o una reunión periódica para reuniones de seguimiento regulares

La herramienta de planificación con IA que se adapta a los horarios que te convienen (puedes configurar los parámetros)

Establece límites diarios para las reuniones

Personaliza la vista del Calendario

Personaliza plantillas de programación predefinidas para llamadas con tu equipo, clientes o clientes potenciales

Panorámica de las funciones de Motion para la gestión de tareas y proyectos de gestión de proyectos

Gestor de proyectos para crear, añadir y realizar el seguimiento de las tareas

Priorización de tareas y programación

Recordatorios de plazos

Vista de tablero y vista Lista para una mayor visibilidad

Comentarios y adjuntos para proporcionar un mejor contexto a las tareas

Gestión de tareas en Motion

Puedes crear y añadir tareas a tu Calendario fácilmente. Cada tarea tiene una nota donde puedes añadir toda la información relevante para acceder a ella rápidamente.

Además, define franjas horarias personalizadas que quieras reservar exclusivamente para tareas. Motion programará los proyectos importantes dentro de estas franjas para ahorrarte el ir y venir de acceder a archivos en diferentes ubicaciones.

Transparencia de proyectos en Motion

El gestor de proyectos de Motion analiza las diferentes tareas y las personas asignadas a ellas, y las añade a los calendarios individuales. Como la gente consulta sus calendarios con frecuencia, sabe todas las tareas programadas en las que tiene que trabajar.

Utiliza el gestor de proyectos de Motion para revisar el calendario de Motion de tus compañeros y asignarles tareas

Seguimiento del progreso en Motion

Motion te permite añadir personas asignadas, fechas límite y estados a tus tareas. Esto te da una idea precisa de quién está trabajando en qué y cuándo se espera que se complete una tarea.

La IA de Motion revisa constantemente tu agenda para priorizar las tareas según tu Calendario. Por ejemplo, si se programa una reunión de última hora, Motion reordenará las prioridades de las tareas de tu Calendario.

¿Cuál es mejor para la gestión de proyectos, ClickUp o Motion?

Si analizas todos los aspectos, puedes concluir que ClickUp es más adecuado para la gestión de proyectos que Motion.

Aunque Motion ofrece funciones de gestión de proyectos y tareas, así como un calendario con IA, estas son básicas y se limitan a la priorización y la programación de tareas.

ClickUp, por su parte, ofrece funciones más avanzadas y personalizables, así como herramientas de IA que te permiten adaptar tus flujos de trabajo y vistas de tareas a tus necesidades específicas. Con Motion, no hay forma de clasificar tus tareas ni de obtener información sobre el progreso de tu proyecto.

ClickUp ofrece opciones de categorización flexibles, como campos personalizados y etiquetas, para ayudarte a segmentar tus tareas según diferentes criterios.

Los paneles de ClickUp te permiten visualizar el progreso del proyecto mediante tablas y gráficos, y comprobar si vas por buen camino para alcanzar tus metas de gestión de proyectos.

Colaboración y comunicación

La siguiente comparación se centra en las diferencias entre Motion y ClickUp en cuanto a capacidades de colaboración y comunicación.

Funciones clave de ClickUp para la colaboración

Crea, realiza el uso compartido y colabora con tus compañeros de equipo utilizando Docs

Pizarra virtual para convertir las ideas en acciones

Chatea en tiempo real

Una única bandeja de entrada para todas tus comunicaciones

Creación de documentos en ClickUp

Utiliza ClickUp Docs para resumir información importante sobre los procesos del proyecto, las dependencias de las tareas y los flujos de trabajo. Puedes hacer menciones a tus compañeros de equipo, asignarles tareas, etiquetarlos en los comentarios y colaborar en tiempo real.

También puedes enlazar cada documento con las tareas pertinentes y añadir archivos PDF, hojas de cálculo y enlaces a presentaciones PPT para recuperar información importante rápidamente.

Colaboración visual en ClickUp

Las pizarras de ClickUp son una forma estupenda de generar ideas y trabajar en equipo, tanto si tu equipo está en la oficina como si trabaja a distancia.

Mejora la colaboración creativa y la visualización de proyectos con las pizarras de ClickUp

Recopila ideas y conviértelas en tareas prácticas directamente desde las pizarras. También puedes contextualizar más las tareas añadiendo enlaces, documentos, archivos y otra información importante.

Comunicación en equipo en ClickUp

ClickUp Chat permite a todos los miembros de tu equipo comunicarse y compartir novedades a través de canales privados o públicos.

La vista de chat se encuentra junto a tus proyectos y es la forma perfecta de colaborar en las tareas. Esto elimina la necesidad de depender de interminables copias y reenvíos para comunicarte con tu equipo.

Comparte novedades, enlaza recursos y comunícate con los miembros de tu equipo ágil con ClickUp Chat View

Controla quién tiene acceso a cada chat y recibe una notificación inmediata cada vez que un compañero de equipo te envíe un mensaje.

Hub de comunicación centralizado en ClickUp

Gestiona notificaciones, tareas y actualizaciones en un único hub centralizado con la Bandeja de entrada de ClickUp. De esta forma, nunca te perderás ninguna comunicación y estarás al tanto de las tareas críticas.

Añade filtros para resaltar las notificaciones más urgentes y priorizar en qué trabajar. Por ejemplo, puedes filtrar las notificaciones por datos, proyecto, tipo de notificación y mucho más para realizar el trabajo de forma más centrada.

Funciones clave de Motion para la colaboración

Un hub único para gestionar los proyectos de tu equipo

Crea y añade notas, adjuntos y comentarios a las tareas

Hub de gestión de proyectos centralizado en Motion

El gestor de proyectos de Motion te permite ver todos los proyectos, tareas y cronogramas de tu equipo en un solo lugar. Realiza un seguimiento de todo, desde el estado de los proyectos hasta las personas asignadas y fechas límite.

Todos los miembros de tu equipo pueden acceder a este hub y reciben notificaciones cuando se acerca la fecha límite de una tarea y en el caso de las tareas periódicas. Las herramientas de gestión de proyectos de Motion te ofrecen una panorámica rápida de la disponibilidad de tu equipo y te permiten programar reuniones sin necesidad de muchas idas y venidas.

Comunicación en equipo en Motion

Añade notas y comentarios a cada tarea para que los miembros de tu equipo tengan una mejor perspectiva de las tareas que se les han asignado. Puedes compartir documentos relevantes con tus compañeros de equipo y pedirles que colaboren en debates relacionados con las tareas, como las actualizaciones dentro de Motion.

Los miembros del equipo pueden comunicarse entre sí sobre el progreso del proyecto y compartir actualizaciones con todo el equipo de forma centralizada

¿Qué herramienta ofrece mejores funciones de colaboración, ClickUp o Motion?

Motion ofrece funciones de colaboración limitadas. Puedes compartir notas, comentarios e información con tus compañeros de equipo en los proyectos y ver todos los proyectos y las personas asignadas desde un único espacio.

Sin embargo, las capacidades de colaboración de Motion terminan aquí.

Con la herramienta de gestión de proyectos de ClickUp, los miembros del equipo pueden comunicarse a través de Docs y Chat en tiempo real. No tienen que depender de aplicaciones externas ni cambiar de pestaña para recibir comentarios de un compañero de equipo o colega.

Los miembros del equipo también pueden colaborar en la creación de documentos y compartir información, algo fundamental para que los equipos trabajen juntos de forma eficiente y alcancen metas comunes.

De esto se desprende claramente que Motion no puede competir con las funciones avanzadas de colaboración de ClickUp.

Integraciones

Veamos las integraciones de Motion frente a ClickUp.

Funciones clave de ClickUp para integraciones

ClickUp se integra con más de 1000 herramientas para mejorar la productividad

Puedes crear integraciones personalizadas y aplicaciones de ClickUp con la ayuda de ClickUp Integrations y la API.

ClickUp se integra con más de 1000 herramientas de terceros para ayudarte a crear un entorno de trabajo cohesionado con funciones esenciales. Por ejemplo, la integración con Slack te permite crear tareas de ClickUp directamente desde tus conversaciones.

Crea y gestiona tareas en ClickUp con su integración con Slack

Del mismo modo, la integración con Toggl te permite realizar un seguimiento minucioso del tiempo dedicado a las tareas sin salir de ClickUp.

ClickUp también se integra con aplicaciones como HubSpot, Zendesk, Dropbox, webhooks y muchas otras para optimizar los flujos de trabajo y gestionar proyectos de forma eficiente.

Funciones clave de Motion para integraciones

Motion se integra con aplicaciones como Google Calendar, Zoom, Zapier y Microsoft Teams para optimizar tu agenda y mejorar la productividad.

¿Cuál ofrece mejores capacidades de integración, ClickUp o Motion?

La respuesta es sencilla.

ClickUp se integra con más de 1000 aplicaciones, incluidas herramientas de productividad, gestión de relaciones con los clientes, control de tiempo, desarrollo de proyectos y automatización.

ClickUp es ideal para equipos de cualquier tamaño, especialmente para aquellos que trabajan con muchas otras herramientas en su entorno tecnológico.

Motion ofrece integraciones mínimas, lo que puede limitar su operatividad a medida que los equipos crecen.

Otra ventaja de ClickUp es su API, que permite a los desarrolladores crear aplicaciones e integraciones personalizadas. Esto permitirá a las empresas crear integraciones adaptadas a sus necesidades y flujos de trabajo para la gestión de tareas.

¿Qué herramienta de planificación y gestión de proyectos con IA es la mejor?

Al comparar Motion y ClickUp, hemos encontrado un claro ganador en cuanto a funciones y funcionalidades.

ClickUp, la alternativa a Motion, es la mejor opción en software de gestión de proyectos para proyectos complejos y la programación de reuniones.

Motion tiene sus puntos fuertes, especialmente como herramienta de gestión de tareas y planificación. Su asistente de IA es fundamental para mantener tu agenda organizada y ordenada. Sin embargo, carece de otras funciones más allá de la planificación básica de tareas y la priorización.

La herramienta de gestión de proyectos basada en IA de ClickUp cuenta con una interfaz fácil de usar, funciones de gestión de proyectos y plantillas de gestión de proyectos predefinidas adecuadas para diversos equipos y flujos de trabajo.

Con ClickUp, no solo obtienes una herramienta para planificar tu día. Obtienes una solución integral que te ayuda a gestionar tus proyectos de forma eficiente, colaborar fácilmente, trabajar de forma coordinada y alcanzar las metas de la organización de manera eficaz.

Regístrate para obtener una versión de prueba gratuita si quieres probar ClickUp y mejorar tu productividad.