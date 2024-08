Un día en la vida de un gestor de proyectos: Sacar conclusiones del caos

La gestión de proyectos es una tarea compleja que requiere destrezas, una comprensión de las entregables y la gestión de personas. Si la gestión de proyectos puede compararse con un barco que navega en aguas turbulentas, el gestor de proyectos es el capitán del barco.

Los gestores de proyectos tienen que sortear las expectativas de los clientes, gestionar los recursos y cumplir los plazos. Los gestores de proyectos trazan el curso del proyecto, anticipan y gestionan las crisis, afrontan las complejidades e instruyen y motivan al equipo para que el proyecto siga adelante.

En resumen, un día en la vida de un gestor de proyectos es una aventura apasionante. Siga leyendo si tiene curiosidad por saber qué hacen los jefes de proyecto, cómo es un día cualquiera en sus vidas y a qué retos se enfrentan cada día.

También compartiremos algunos consejos y trucos prácticos para gestores de proyectos y una lista de herramientas útiles para garantizar que su expedición mantenga el rumbo y alcance sus objetivos

¿Qué es un gestor de proyectos?

Un gestor de proyectos es un profesional responsable de planificar, ejecutar, gestionar y cerrar proyectos. Como tal, un gestor de proyectos desempeña un papel fundamental a lo largo del ciclo de vida del proyecto, en concreto a la hora de garantizar que el proyecto no se desvíe de su alcance, presupuesto y calendario.

Funciones y responsabilidades de un gestor de proyectos

Las funciones y responsabilidades de un gestor de proyectos pueden variar en función de la naturaleza del proyecto, el sector, la estructura organizativa y otras variables similares. Dicho esto, participan predominantemente en:

Planificación del proyecto

Desarrollar un plan plan del proyecto que describe el propuestas elabore un plan de proyecto que incluya tareas, subtareas, plazos y recursos. Consultar con las principales partes interesadas para ultimar los detalles y documentarlos en un plan de proyecto exhaustivo que incluya el alcance, los objetivos, el presupuesto y los entregables

Dirección de equipo

Formar un equipo para el proyecto. Asignar los jefes de equipo y delegarles el trabajo y las responsabilidades. Además, abordar las preocupaciones más amplias a nivel de proyecto y mantener al equipo motivado para alcanzar los objetivos empresariales

Comunicación

Garantizar una comunicación fluida y eficaz entre los miembros del equipo, los patrocinadores del proyecto y otras partes interesadas. Compartir actualizaciones periódicas sobre el estado del proyecto, el progreso, los hitos y los contratiempos

Gestión de riesgos

Identificar posibles riesgos o problemas y desarrollar estrategias de mitigación de riesgos para abordarlos o superarlos; anticiparse a los cambios y aplicar un plan de gestión de cambios fluido para garantizar que no causen interrupciones

Gestión presupuestaria

Elaborar un presupuesto del proyecto con márgenes y amortiguadores adecuados; ajustar los recursos al presupuesto asignado y controlar los gastos para evitar gastos excesivos o despilfarros

Aseguramiento de la calidad

Determinar parámetros de rendimiento o formular directrices para normalizar la calidad de los servicios resultados del proyecto llevar a cabo controles rutinarios y periódicos de evaluación de la calidad para garantizar que los resultados del proyecto se ajustan a los parámetros establecidos y acordados

Gestión de plazos

Elaborar un calendario del proyecto a nivel de proyecto y de tarea; identificar las dependencias y las ruta crítica para eliminar los retrasos evitables. Mantener este calendario y orquestar las actividades para garantizar que todas las tareas se completen a tiempo

Gestione y organice proyectos, y programe tareas a través de la flexible vista Calendario para mantener a los equipos sincronizados

Participación de las partes interesadas

Identificar y relacionarse con las principales partes interesadas internas y externas; abordar cualquier preocupación o satisfacer las peticiones razonables de las partes interesadas para mejorar los niveles de satisfacción

Resolución de problemas

Resolver los problemas que puedan surgir durante el ciclo de vida del proyecto; adoptar una mentalidad innovadora y de resolución de problemas para identificar estrategias que puedan aumentar el valor del proyecto

Pruebas y evaluación

Probar el proyecto para verificar si cumple las normas o especificaciones prescritas; colmar las lagunas, si las hubiera

Documentación

Documentar cada fase del desarrollo del proyecto proceso, de principio a fin; compartir dichos archivos, documentos, listas de control informe de progreso diario, notas de la reunión, etc., con las partes interesadas; prepare un estudio de caso detallado de los aspectos más destacados y las lecciones aprendidas al cierre del proyecto

Cierre y entrega

Garantizar un cierre del proyecto sin contratiempos. Esto incluye el traspaso o la transferencia de conocimientos durante la entrega del proyecto al propietario

Un día en la vida de un director de proyecto

Dado que las funciones y responsabilidades de un gestor de proyectos varían de una organización a otra, las actividades cotidianas difieren considerablemente de un gestor de proyectos a otro.

Por ejemplo, un día en la vida de un gestor de proyectos que trabaja a distancia será muy diferente del de un gestor que trabaja en una oficina.

Del mismo modo, un gestor de proyectos informáticos en el sector del desarrollo de software seguirá diferentes principios de gestión de proyectos que uno que trabaje en la industria manufacturera. No hay dos días iguales para un gestor de proyectos.

Un día en la vida de un gestor de proyectos durante la fase de planificación diferirá significativamente de su vida diaria durante la garantía de calidad. La primera implicará la creación de equipos, la toma de decisiones estratégicas y la coordinación, mientras que la segunda puede implicar meticulosas pruebas de rendimiento y la evaluación de los resultados del proyecto.

Con estos antecedentes, he aquí un resumen de un día típico en la vida de un gestor de proyectos:

Rutina matutina

Las mañanas se dedican principalmente a ponerse al día o a poner al día a los demás

La primera parte de un día en la vida de un gestor de proyectos gira principalmente en torno a establecer una agenda para las actividades del día, organizar las tareas o actividades, informar al equipo y ponerse al día con las comunicaciones relacionadas con el proyecto.

Como tal, su rutina matutina comprenderá:

Revisar todos los mensajes y correos electrónicos que haya recibido fuera del horario laboral. Leer dichas comunicaciones y actuar en consecuencia: enviar respuestas, añadirlas a la agenda del día, reenviarlas a los jefes de equipo o a la alta dirección, etc., y priorizar las derivadasacciones derivadas en función del impacto y la urgencia Revisar la agenda del día anterior, la pendencia y las escaladas. Utilizar dichas aportaciones para preparar o recalibrar la agenda del día. La hoja de ruta diaria para los miembros del equipo contiene una lista cronológica de actividades, resultados previstos o hitos, etc Llevar a cabo reuniones de control del equipo, reuniones de sincronización y reuniones diarias de informe de progreso para hacerse una idea de los progresos realizados, los obstáculos y los objetivos realizables en la práctica. También puede implicar algunas actividades de creación de equipo si hay lagunas en la cohesión del equipo Preparar una estrategia para el día o la semana y obtener la aprobación de los líderes o miembros del equipo. Comunicar toda esta información a las partes implicadas para que todo el mundo esté de acuerdo nada más empezar el día

Este momento del día está dedicado a la planificación, la organización y la comunicación. Sin embargo, dado que por la mañana es cuando uno está más enérgico y concentrado, considere la posibilidad de programar el trabajo en profundidad durante esta sesión.

Tareas del mediodía

la rutina de la tarde gira en torno al funcionamiento autónomo y la extinción de incendios_

A medida que el día se acerca al mediodía, el frenesí de actividades se apaga poco a poco. Eso no quiere decir que todo caiga en una calma vespertina. Esta meseta simplemente coincide con la transición del papel del director de proyecto a uno de gestión en el que supervisa u orquesta todas las actividades.

Esto es lo que ocurre:

Gestiona la ejecución de las tareas, ofrece orientación y dirección cuando es necesario y participa en las actividades del equipo. Asegurarse de que las tareas avanzan según la hoja de ruta propuesta para el día; realizar revisiones de estado y llevar a cabo cualquier intervención yasignación de recursos para apoyar a los equipos. Asistir a reuniones con miembros del equipo, jefes de equipo, patrocinadores del proyecto, propietarios del proyecto, proveedores u otras partes interesadas; comunicar decisiones clave o comentarios a los equipos o personas interesados Ajustar la lista de tareas, los objetivos o los hitos en función del estado de la tarea, el progreso, el cambio de prioridad o cualquier otro cambio; actualizar la documentación, como el diagrama desplegable, cartera de proyectoso el diagrama de Gantt, en función de los cambios o la evolución

Mientras tanto, no olvides almorzar y tomarte un descanso para reponer fuerzas. Utiliza este tiempo para fortalecer tu bienestar mental y físico.

Rutina vespertina

La noche se reserva para la reflexión y la revisión

La rutina vespertina es más bien una recapitulación de las actividades del día. Es el momento de contemplar en silencio y reflexionar sobre los puntos fuertes, los puntos débiles, las oportunidades, los retrasos y el potencial no realizado.

En esta fase, principalmente:

Informar del estado del proyecto a la alta dirección y a las partes interesadas externas. También recopilará opiniones, transmitirá actualizaciones y confirmará decisiones, es decir, todas las actividades de divulgación. Revisar los progresos realizados en la jornada y comparar los logros con los objetivos fijados, tomando nota de los retos experimentados y las soluciones desplegadas. Tomar nota de las carencias del día y trasladarlas al día siguiente; perfilar estas tareas; idear soluciones estratégicas para colmar las lagunas; y asignarles prioridades Si es necesario, prepare la documentación o los informes de final de jornada y compártalos con los participantes Redacte un plan para el día siguiente y compártalo con los equipos

Empieza a concluir gradualmente las actividades laborales para poder desconectarte y mantener un equilibrio saludable entre trabajo y vida privada. Desconéctese del correo electrónico del trabajo y de otros canales de comunicación y céntrese en su desarrollo personal o profesional.

Aunque hemos intentado abarcar todas las actividades críticas de un día en la vida de un gestor de proyectos, tenga en cuenta que este calendario es meramente indicativo y no está grabado en piedra. Como ya hemos mencionado, el calendario está sujeto al estado del proyecto, a los requisitos del sector y a las preferencias personales. Por tanto, mantén la flexibilidad para convertirte en un gran gestor de proyectos.

Desafíos comunes de ser un gestor de proyectos

Aunque el puesto de gestor de proyectos es dinámico y emocionante, conlleva su buena dosis de desafíos. He aquí un rápido resumen de algunos de los retos más comunes que se interponen en el camino de una gestión eficaz de proyectos:

Desviación del alcance

El desvío del alcance es la ampliación no mitigada, no regulada y no autorizada del alcance de un proyecto. Puede deberse a un cambio repentino en los requisitos del proyecto, a limitaciones presupuestarias o a un ajuste de los plazos. En cualquier caso, la gestión de la ampliación del alcance es uno de los retos más difíciles para un gestor de proyectos y, sin embargo, es uno de los más inevitables, dado que entre el 33 y el 37% de los proyectos experimentan fluencia del alcance

Limitaciones de recursos

La falta o limitación de recursos como tiempo, presupuesto o miembros del equipo (talento) puede suponer un grave obstáculo para satisfacer las exigencias del proyecto según el calendario deseado

Gestión de las expectativas del cliente

Además de las limitaciones de recursos, los gestores de proyectos deben sopesarlas con las expectativas del cliente. Deben ser lo bastante flexibles para adaptarse a las peticiones de cambio razonables, pero no demasiado, no sea que se conviertan en una expansión del alcance

Gestión del tiempo

Los jefes de proyecto tienen que desempeñar un doble papel: deben ser influyentes gestores de personas y hábiles gestores del tiempo. Sin embargo, la gestión de los recursos humanos frente a los plazos y calendarios de proyectos puede ser difícil, especialmente cuando surgen dependencias o problemas imprevistos

Comunicación constante

Como ya puede resultar evidente, la gestión de proyectos es un trabajo de mucho tacto. Implica una comunicación constante con las partes interesadas internas y externas, y casi siempre hay que estar en un estado siempre activo. Cualquier fallo en la comunicación puede tener consecuencias catastróficas

Burnout

Tener que implantar una metodologías de mejora de procesos la gestión de proyectos, el mantenimiento de las comunicaciones, la garantía del cumplimiento de la normativa y la legislación, el mantenimiento de la colaboración y el préstamo de la dirección pueden pasar factura a cualquiera, incluso a los mejores gestores de proyectos, provocando su agotamiento

Falta de autoridad

Aunque un gestor de proyectos está al mando de todos los asuntos, es posible que los miembros del equipo no lo consideren realmente una autoridad debido a una visión estrecha de las cosas. Esta resistencia puede dificultarles el ejercicio del control, la influencia y el liderazgo sobre los miembros del equipo

Herramientas y tecnologías

Adoptar el derecho software de gestión de proyectos y promoverlo en toda la organización puede resultar difícil. Por un lado, hay varias opciones disponibles en el mercado, y comprometerse con una puede ser difícil. Al mismo tiempo, la postimplementación implica una amplia formación e incorporación a la plataforma, por no mencionar el tiempo de inactividad asociado durante la curva de aprendizaje

ventajas

el sistema de gestión de la información https://clickup.com/es-ES/blog/142770/plantillas-de-curriculos-de-gestores-de-proyectos/ ejemplos de Currículum Vitae de Gestor de Proyectos /%href/

!

Algunos Consejos para Sobrevivir el Día a Día como Gestor de Proyectos

una planificación inteligente puede hacer que cada día sea más productivo

Sobrevivir y prosperar como gestor de proyectos implica una planificación eficaz, una comunicación intencionada y una agilidad dinámica. Aparte de la rutina consejos de gestión de proyectos para directivos hemos recopilado algunos consejos diarios para una gestión de proyectos organizada:

Comience el día con un plan claro en mente y prioridades establecidas. Cuanto más agudo sea, más productivo será su día, ya que se centrará en lo que realmente importa o requiere atención inmediata

Mantén un margen de tiempo suficiente durante el día para acomodar cualquier cambio basado en prioridades cambiantes o nueva información

Practica técnicas como el bloqueo del tiempo, especialmente cuando realices trabajo en profundidad, de modo que puedas ceñirte a las franjas horarias prescritas para obtener la máxima productividad

Complemente su habilidades de gestión de tareas con una comunicación clara, abierta y bidireccional para implicar activamente a los miembros de tu equipo y a las partes interesadas durante todo el ciclo de vida del proyecto

Siga trucos como la regla de los dos minutos para evitar la dilación y abordar los problemas con prontitud, incluso antes de que se conviertan en problemas potenciales o escaladas

Delegue tareas y responsabilidades en función de las habilidades, el talento, las capacidades y la carga de trabajo de los miembros del equipo. Concédales el poder y la autoridad necesarios para asumir la responsabilidad de su tarea

Utilice plantillas para las distintas fases de la gestión de proyectos, desde plantillas de inicio de proyecto hasta plantillas de gestión del cambio, para gestionar eficazmente estos retos

Tómate descansos ocasionales a lo largo del día. Utiliza este tiempo para recargarte, alejándote de tu escritorio y practicando la atención plena, la meditación o incluso haciendo ejercicio ligero

Dé prioridad al cuidado personal para gestionar el estrés. Duerma lo suficiente, no se salte las comidas y mantenga unos límites saludables para equilibrar su vida personal y profesional

No dude en celebrar los hitos, por pequeños que sean. Reconocer los esfuerzos y logros de su equipo mantiene alta la moral y ayuda a los miembros del equipo a visualizar sus contribuciones

Obtén feedback al final del día de tu equipo y de las partes interesadas para reforzar la alineación entre vuestros objetivos y acciones. También desarrolla una mentalidad de aprendizaje y perfeccionamiento continuos

Herramientas y técnicas utilizadas por los jefes de proyecto para las tareas diarias

Dada la diversidad de responsabilidades, los gestores de proyectos pueden emplear una serie de herramientas para realizar una amplia gama de tareas. Estas herramientas y plataformas incluyen

Rastreador de tareas

Elaborar una hoja de ruta para el desarrollo de un proyecto, rellenar una lista de tareas, asignar tareas y marcar el progreso de las mismas. Mantener un registro del tiempo dedicado a una tarea para una gestión eficaz del tiempo y una asignación eficiente de los recursos

Gestión del calendario

Para planificar las rutinas diarias hora a hora, seguidas de un calendario para la semana, el mes o el año. Ofrece una visión de alto nivel de los plazos y ayuda a gestionarlos

Herramientas de comunicación

Para comunicarse con las partes interesadas internas y externas. Dicha comunicación debe producirse de forma sincrónica y asincrónica

Plataforma de colaboración e intercambio de documentos

Las plataformas de intercambio de documentos, preferiblemente basadas en la nube, facilitan la colaboración y el intercambio de archivos entre los miembros del equipo

Controles de proyectos

Para obtener una visión única de todo el proyecto y las métricas subyacentes. Estos cuadros de mando deben presentar visualmente los datos como tableros Kanban o diagramas de Gantt y actualizarse en tiempo real

Herramientas de control de cambios

Para realizar un seguimiento de todas las solicitudes de cambio y formalizar el proceso de revisión y aprobación de dichas solicitudes

Encuestas y feedback

Recoger las opiniones de los miembros del equipo y otras partes interesadas

Un buen gestor de proyectos utilizará una serie de herramientas de este tipo para agilizar la gestión del proyecto. Sin embargo, un gestor de proyectos excepcional descartará estos sistemas dispares y optará por un software de gestión de proyectos que englobe todo lo anterior y más.

Aquí es donde presentamos ClickUp para la gestión de proyectos .

ClickUp es la plataforma definitiva de gestión del trabajo y productividad desarrollada para gestores de proyectos.

Las características de ClickUp la convierten en la aplicación que los sustituye a todos:

Paneles de control

Cuadros de mando interactivos y completos que presentan los datos relacionados con el proyecto en diferentes vistas. Acceda fácilmente a toda la información crítica

el cuadro de mandos de ClickUp le ofrece valor añadido en su pantalla de inicio

ClickUp AI

Delegue la generación de contenidos en la potente IA de ClickUp que puede hacerlo todo, desde crear planes de proyecto a la redacción de informes detallados

utilizar ClickUp AI para redactar un resumen de proyecto /%img/ resumen del proyecto en sólo unos segundos

Huellas

Realice reuniones de sprints diarias con su equipo de proyecto en unos pocos clics

tarjetas Sprint Velocity para seguir su progreso a lo largo de los días_

Docs

Para compartir todos los archivos y documentos relacionados con tu proyecto a través de una plataforma centralizada

comparta documentos fácilmente con ClickUp Docs_

Seguimiento del tiempo

Haga que cada segundo cuente con la función de seguimiento del tiempo de ClickUp

clickUp permite el seguimiento manual o automático del tiempo

Chat

Comunicación en tiempo real con su equipo y otras partes interesadas

conéctese con las principales partes interesadas mediante ClickUp Chat_

Pizarras blancas

Para lluvias de ideas, análisis colaborativo o toma de decisiones estratégicas con su equipo

realización de análisis de impacto en ClickUp utilizando la Pizarra_

Plantillas

Rich plantillas de gestión de proyectos que garantizan que no tenga que empezar desde cero

acceda a varias plantillas de gestión de proyectos en la biblioteca de ClickUp_

Integraciones

¿Desea que ClickUp forme parte de su pila tecnológica actual? ClickUp ofrece integración nativa con todas las aplicaciones empresariales y de productividad

integración con herramientas como Google Calendar para una mayor movilidad

Todo esto y mucho más. ¡Conviértete en un profesional de la gestión de proyectos con ClickUp!

Facilitar la gestión de proyectos: Un día a la vez

Los gestores de proyectos de éxito no nacen. Son el resultado de una planificación diligente seguida de una ejecución escrupulosa.

Puedes conseguir la mayoría de los resultados siguiendo un horario organizado y estructurado para tus actividades diarias. Un día en la vida de un gestor de proyectos de éxito debe empezar por ponerse al día con todos los correos electrónicos y mensajes, planificar las tareas y entregables diarios y ponerse al día con su equipo.

A continuación, permíteles trabajar de forma autónoma y colabora cuando te necesiten. Mientras permanece disponible y accesible en un segundo plano para prestar apoyo y asistencia, orqueste todas las actividades principales.

Documente los resultados, avances y conclusiones de la jornada a medida que ésta termina. Colabora, comunica y controla cuando sea necesario.

Naturalmente, nada de esto sería posible sin el conjunto de herramientas adecuado. En lugar de optar por un buffet de herramientas y tecnologías, que resultan ineficaces y caras, considere la posibilidad de consolidarlo todo.

Una potente herramienta de gestión de proyectos como por ejemplo ClickUp puede satisfacer todas las necesidades de su empresa. Programe una demostración con nosotros para obtener más información.