Los 10 mejores programas de órdenes de trabajo para solicitudes de mantenimiento en 2025

Una empresa funciona gracias al intercambio de valor. Cuando usted crea valor a través de un producto o servicio, sus clientes pagan por ello. La representación diaria de esto son las órdenes de trabajo.

Ya sean internas o externas, preventivas o correctivas, la gestión eficiente de las solicitudes de órdenes de trabajo garantiza la fluidez de los ciclos empresariales.

El software de órdenes de trabajo le ayuda a gestionar fácilmente las órdenes de trabajo sin el trabajo manual que a menudo conduce a errores, redundancias e incumplimientos. Podría enfrentarse a una auditoría en cualquier momento, por lo que deberá asegurarse de tener un registro claro de toda la información, seguir los procesos adecuados y contar con las medidas de seguridad adecuadas.

El software de órdenes de trabajo adecuado le ayudará a procesar y realizar el seguimiento de las órdenes de trabajo entrantes y salientes, mejorando la coordinación del equipo y la gestión de activos.

Hemos elaborado una lista con los 10 mejores programas de órdenes de trabajo de 2024. Esta lista incluye diversas opciones, desde funcionalidades avanzadas hasta diseños fáciles de usar, y le ayudará a encontrar la solución perfecta para las necesidades de su organización.

¿Qué debe buscar en un software de órdenes de trabajo?

A la hora de realizar la selección de software de órdenes de trabajo, tenga en cuenta las funciones que agilizan la gestión del mantenimiento y mejoran la eficiencia operativa. Estos son los aspectos fundamentales que debe buscar:

Interfaz fácil de usar para usuarios: el software debe tener paneles sencillos y un flujo de procesos intuitivo, que le facilite la navegación.

Gestión integral del mantenimiento: busque funciones como la programación automatizada del mantenimiento y las actualizaciones de estado en tiempo real que permiten un seguimiento detallado de las solicitudes de mantenimiento, la programación y la ejecución.

Herramientas de comunicación en tiempo real: los canales de comunicación, como los mensajes dentro de la aplicación y las notificaciones dentro del software, mejorarán la coordinación entre los miembros del equipo.

Accesibilidad móvil: las funciones optimizadas para dispositivos móviles, como las notificaciones push y el diseño adaptable a dispositivos móviles, permiten el acceso remoto y las actualizaciones.

Elaboración de informes y análisis: la información sobre las actividades de mantenimiento, como el seguimiento del tiempo de inactividad y el análisis de costes, y su impacto son fundamentales para la mejora continua.

Flujos de trabajo personalizados: posibilidad de adaptar el software a sus procesos operativos específicos, como ajustar las reglas de priorización de tareas o personalizar los formularios de solicitud.

Escalabilidad: Asegúrese de que el software pueda gestionar un aumento de la carga de trabajo y funciones adicionales, como la gestión de múltiples ubicaciones y la personalización avanzada de los roles de usuario.

Rentabilidad: tenga en cuenta la estructura de precios para asegurarse de que se ajusta a su presupuesto y ofrece un buen valor por el precio.

Los 10 mejores programas de gestión de pedidos de trabajo para usar en 2024

Hemos recopilado una lista con las 10 mejores soluciones de software para órdenes de trabajo. El diseño de estas herramientas ayuda a optimizar los procesos y mejora la coordinación del equipo, lo que garantiza una gestión eficaz del mantenimiento.

1. ClickUp

ClickUp es un popular software de gestión de proyectos todo en uno. Tiene todo lo que una organización necesita para gestionar proyectos y ayudar a los equipos de mantenimiento a colaborar.

Consulte las más de 15 vistas de ClickUp para personalizar su flujo de trabajo según sus necesidades.

La función Form View de ClickUp es ideal para gestionar solicitudes de órdenes de trabajo. Con la vista de 360 grados que ofrece, puede gestionar órdenes de trabajo y recopilar información detallada sin esfuerzo. Captura las respuestas y envía instantáneamente el trabajo al equipo adecuado en el momento adecuado.

Cree formularios detallados en ClickUp 3.0 con funciones de arrastrar y soltar para insertar campos y añadir lógica condicional con el fin de recopilar mejores comentarios.

La función Form View ayuda a crear formularios personalizados para recopilar datos o información específicos y relevantes necesarios para las solicitudes de mantenimiento.

Los responsables de mantenimiento pueden personalizar los formularios con campos personalizados para clasificar y organizar los tipos de datos. Recogen comentarios sobre el servicio para mejorar los pedidos, las solicitudes de mantenimiento y las solicitudes de servicio.

Form View destaca por su funcionalidad para crear automáticamente tareas rastreables a partir de las respuestas de los formularios. Esto traduce toda la información de una solicitud de orden de trabajo en tareas procesables.

La función de automatización ahorra tiempo de forma proactiva al tiempo que organiza todas las comunicaciones y los datos en una única plataforma.

Personalice la automatización de sus tareas con ClickUp.

Para los usuarios experimentados, ClickUp Form View ofrece la flexibilidad de capturar datos relevantes utilizando lógica condicional. Los formularios se actualizan dinámicamente en función de las respuestas, lo que los hace más eficaces a la hora de capturar información relevante.

Si te quedas atascado con la función Form View o encuentras algo complejo, la plantilla de formulario de solicitud de trabajo de ClickUp te resultará muy útil. El uso de la plantilla de formulario de solicitud de trabajo te ayuda a eliminar la necesidad de solicitudes por correo electrónico, gestionar bien los recursos y realizar un seguimiento fácil del progreso de varios proyectos.

Lógica condicional en los formularios de ClickUp Ejemplo de comentarios sobre el producto

Estas plantillas de formularios de pedido le ayudan a utilizar un formulario para registrar posibles trabajos, recopilar requisitos antes de aprobar tareas y realizar el seguimiento del trabajo de principio a fin.

Funciones de ClickUp

Utilice ClickUp AI para escribir más rápido, resumir y pulir textos, generar respuestas por correo electrónico y mucho más.

ClickUp AI : utilice la IA generativa para crear tareas, redactar correos electrónicos, resumir notas y establecer recordatorios para mejorar utilice la IA generativa para crear tareas, redactar correos electrónicos, resumir notas y establecer recordatorios para mejorar la gestión de proyectos de los clientes

Gestión ágil de proyectos : utilice funciones de gestión de proyectos adecuadas para una gran variedad de proyectos. utilice funciones de gestión de proyectos adecuadas para una gran variedad de proyectos.

Docs : Aproveche las ventajas del estilo de los Documentos de Google con tecnología de IA para la creación y gestión Aproveche las ventajas del estilo de los Documentos de Google con tecnología de IA para la creación y gestión colaborativa de documentos

Vistas versátiles : acceda a más de 15 formas de ver el progreso del proyecto, incluidas las vistas Lista, Equipo, Calendario, Tablero, Gantt, Mapa mental, Carga de trabajo y Actividad. acceda a más de 15 formas de ver el progreso del proyecto, incluidas las vistas Lista, Equipo, Calendario, Tablero, Gantt, Mapa mental, Carga de trabajo y Actividad.

Opciones sin código: utilice amplias opciones de personalización con campos personalizados y paneles personalizados para adaptarse a diversos flujos de trabajo y modelos de negocio.

Informes en tiempo real : utilice funciones avanzadas de elaboración de informes con paneles personalizados para obtener una panorámica completa de los proyectos y las tareas. utilice funciones avanzadas de elaboración de informes con paneles personalizados para obtener una panorámica completa de los proyectos y las tareas.

Colaboración : Participe en la colaboración y la comunicación en equipo con funciones como la vista de chat, la edición de documentos y la integración del correo electrónico. Participe en la colaboración y la comunicación en equipo con funciones como la vista de chat, la edición de documentos y la integración del correo electrónico.

Control de tiempo : utilice funciones flexibles de control de tiempo, incluidas opciones para marcar las horas facturables y ajustar el tiempo registrado. utilice funciones flexibles de control de tiempo, incluidas opciones para marcar las horas facturables y ajustar el tiempo registrado.

Aplicación móvil : Gestione tareas y proyectos sobre la marcha con una aplicación móvil totalmente adaptativa. Gestione tareas y proyectos sobre la marcha con una aplicación móvil totalmente adaptativa.

Limitaciones de ClickUp

El plan Free ofrece una capacidad de almacenamiento con límite.

Los planes premium de nivel superior son caros para las pequeñas empresas.

Precios de ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7 $ al mes por usuario.

Empresas: 12 $ al mes por usuario.

Enterprise: Póngase en contacto con nosotros para conocer los precios.

ClickUp Brain: Disponible en todos los planes de pago por 5 $ al mes por miembro del entorno de trabajo.

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 2000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2000 opiniones)

2. MaintainX

a través de MaintainX

MaintainX es un software basado en web para órdenes de trabajo, mantenimiento y CMMS que mejora la finalización del flujo de trabajo y la comunicación del equipo en las tareas de mantenimiento.

Es fácilmente accesible desde ordenadores de escritorio y dispositivos móviles, lo que lo convierte en una opción práctica para los sectores de la fabricación, la gestión de instalaciones y la hostelería.

Las mejores funciones de MaintainX

Disfrute de una interfaz de usuario limpia que facilita la navegación.

Gestión de todo sobre la marcha con una app móvil.

Cree y gestione órdenes de trabajo con fotos adjuntas.

Obtenga POEes dinámicos que se adaptan a las entradas del usuario.

Utilice el chat integrado para mejorar la comunicación del equipo.

Limitaciones de MaintainX

Las funciones avanzadas, como la integración de sensores IoT, solo están disponibles en los planes Enterprise.

Problemas de compatibilidad con sistemas o dispositivos específicos.

Precios de MaintainX

Básico : Gratis, gratuito/a

Essential: 16 $ al mes por usuario.

Premium: 49 $ al mes por usuario.

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de MaintainX

G2: 4,8/5 (más de 500 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 500 opiniones)

3. BlueFolder

a través de Bluefolder

BlueFolder es un completo software de gestión de servicios de campo conocido por su fácil configuración y personalización.

Optimiza las operaciones de mantenimiento del servicio mediante funciones fáciles de usar, desde el seguimiento de las órdenes de trabajo hasta la interacción con los clientes.

Las mejores funciones de BlueFolder

Realice un seguimiento de las órdenes de trabajo de principio a fin, incluidas las asignaciones y los registros.

Sincronice los calendarios de trabajo del equipo y los envíos con Outlook y Google Calendar.

Gestión de activos, seguimiento del historial de servicio y adjuntos de fotos.

Soporte para múltiples asignaciones por orden de trabajo.

Configure trabajos recurrentes para tareas periódicas.

Cree flujos de trabajo con aprobación del cliente en teléfonos inteligentes y tabletas.

Limitaciones de BlueFolder

Posible curva de aprendizaje para los nuevos usuarios.

La compatibilidad con los sistemas existentes o los requisitos empresariales específicos varían.

Precios de BlueFolder

Ventaja: desde 100 $ al mes.

Pro Plus: desde 210 $ al mes.

Enterprise: desde 440 $ al mes.

Valoraciones y reseñas de BlueFolder

G2: 4,3/5 (más de 25 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 60 opiniones)

4. UpKeep

a través de Upkeep Panel

El software de órdenes de trabajo de UpKeep ofrece una solución completa para gestionar las órdenes de trabajo de mantenimiento. Ayuda a organizar los programas de mantenimiento y simplifica la optimización del flujo de trabajo, lo que mejora la productividad.

El software permite a los usuarios gestionar las órdenes de trabajo directamente desde sus teléfonos inteligentes y facilita la gestión de tareas in situ.

Las mejores funciones de UpKeep

Optimice la creación, evaluación, priorización y medición de las órdenes de trabajo de mantenimiento.

Asigne y filtre las órdenes de trabajo según criterios como técnico, ubicación y prioridad.

Reduzca los tiempos de resolución y realice la automatización de la recopilación de datos y la elaboración de informes.

Funciones compatibles con dispositivos móviles para gestionar órdenes de trabajo sobre la marcha.

Limitaciones de UpKeep

Posible curva de aprendizaje para los nuevos usuarios.

La compatibilidad con los sistemas existentes o las necesidades de la empresa requieren esfuerzos adicionales de personalización o integración.

Precios de UpKeep

Lite: 20 $ al mes por la gestión básica de pedidos.

Starter: 45 $ al mes con gestión de inventario.

Profesional: 75 $ al mes con análisis avanzados.

Business +: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de UpKeep

G2: 4,5/5 (más de 800 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 1300 opiniones)

5. Fracttal

vía Fracttal

Fracttal One, el software de gestión de órdenes de trabajo de Fracttal, es una solución para planificar, documentar, realizar el seguimiento y completar tareas de mantenimiento y órdenes de trabajo.

Es una solución pensada para dispositivos móviles, disponible en los principales sistemas operativos, como Android e iOS. Destaca por su diseño adaptable, que permite una gestión cómoda de las órdenes de trabajo y un aprovechamiento máximo de los recursos.

Las mejores funciones de Fracttal

Cree planes de mantenimiento basados en ubicaciones específicas, asignando tareas y activos.

Digitalice los procesos de gestión para mejorar el seguimiento de las tareas y las órdenes de trabajo.

Compatibilidad con integraciones seguras con otro software.

Habilite la accesibilidad móvil para la operación y la toma de decisiones desde cualquier dispositivo.

Limitaciones de Fracttal

Algunos usuarios consideran que el método para calcular el valor medio estimado de un contador es inadecuado.

Carece de una función de pausa para las tareas y no proporciona razones para las pausas cuando se producen.

Precios de Fracttal

Comunidad: Gratis, gratuito/a

Starter: 229 $/mes facturados anualmente o 2748 $/año.

Plan Pro: 539 $/mes facturados anualmente o 6468 $/año.

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Fracttal

G2: 4,6/5 (más de 390 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 850 opiniones)

6. Connecteam

a través de Connecteam

Connecteam es un software de gestión de empleados y órdenes de trabajo que optimiza la gestión de la plantilla. Simplifica la programación, las comunicaciones y el crecimiento de los empleados.

Connecteam es conocida por sus herramientas centradas en los empleados para mejorar la productividad y el compromiso del equipo. Las completas funciones de la plataforma garantizan el buen funcionamiento diario y ayudan a desarrollar su plantilla.

Las mejores funciones de Connecteam

Cree horarios, realice el seguimiento de las horas de trabajo e integre fácilmente los sistemas de nóminas.

Cree formularios y listas de control personalizados para la gestión de trabajos en tiempo real y los informes de campo.

Obtenga múltiples herramientas para conectar a los empleados, incluyendo chat de trabajo, encuestas y un gestor de eventos.

Facilite la incorporación, la formación y el reconocimiento de los empleados para mantener una plantilla motivada.

Limitaciones de Connecteam

Algunas funciones avanzadas requieren planes de nivel superior.

Se debe evaluar la compatibilidad con los sistemas existentes o los requisitos empresariales específicos.

Precios de Connecteam

Plan Business para pequeñas empresas: gratis

Básico: 29 $ al mes

Avanzado: 49 $ al mes

Experto: 99 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Connecteam

G2: 4,4/5 (más de 40 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 300 opiniones)

7. FMX

a través de FMX

El software de órdenes de trabajo de mantenimiento de FMX proporciona a los técnicos las herramientas necesarias para realizar operaciones de campo de forma eficiente.

El software mejora la gestión de tareas, la gestión de contratos y la coordinación, lo que garantiza la finalización puntual y la comunicación eficaz del equipo. Su capacidad para integrarse con varios sistemas de software, al tiempo que ofrece servicios de integración personalizados, lo convierte en un software de órdenes de trabajo muy valioso.

Las mejores funciones de FMX

Cree y realice la edición de formularios de solicitud para recopilar los datos esenciales.

Acceda al producto FMX completo en dispositivos móviles.

Optimice los procesos de pedidos de trabajo con el enrutamiento automático.

Gestiona y realiza el seguimiento del inventario de forma eficaz.

Adjunte códigos de barras al equipo para facilitar el acceso a la información con etiquetas de códigos QR.

Genere informes en tiempo real para obtener información sobre las métricas de rendimiento mediante paneles de elaboración de informes.

Limitaciones de FMX

Retrasos ocasionales en los campos desplegables.

Las inspecciones no crean automáticamente órdenes de trabajo para las inspecciones fallidas.

Precios de FMX

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de FMX

G2: 4,8/5 (más de 4 reseñas)

Capterra: 4,7/5 (más de 400 opiniones)

8. ManagerPlus

a través de ManagerPlus

El software de órdenes de trabajo ManagerPlus simplifica los procesos del sistema de gestión de mantenimiento informatizado a través de una plataforma centralizada para generar, asignar, realizar el seguimiento y almacenar órdenes de trabajo.

Se caracteriza por incluir acceso basado en la nube, lo que permite a los responsables de mantenimiento, operadores y técnicos recuperar datos esenciales de los dispositivos conectados mediante aplicaciones móviles.

El software también cuenta con funciones de gestión de inventario, realiza el seguimiento de las piezas necesarias para los pedidos y optimiza los programas de mantenimiento.

Las mejores funciones de ManagerPlus

Planifique los trabajos de mantenimiento críticos y preventivos para evitar averías y realizar el seguimiento de los costes de las órdenes de trabajo.

Proteja y comparta conocimientos de mantenimiento con plantillas de órdenes de trabajo personalizadas.

Simplifique el sistema de gestión de pedidos de trabajo de los proveedores mediante la automatización y la centralización de los procesos.

Optimice los activos para obtener un mejor retorno de la inversión con acceso a datos en tiempo real basado en la nube.

Limitaciones de ManagerPlus

Algunos usuarios encuentran difícil navegar por el software.

Carece de flexibilidad a la hora de crear informes personalizados para obtener información específica.

Ausencia de informes de tiempo de inactividad

Precios de ManagerPlus

Lightning Plus: 85 $ al mes por usuario

Lightning Experience: 125 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de ManagerPlus

G2: 3,4/5 (más de 9 reseñas)

Capterra: 4,8/5 (más de 300 opiniones)

9. Wrike

a través de Wrike

Wrike es una herramienta de gestión de proyectos de software como servicio (SaaS) que ayuda a los usuarios a gestionar y realizar el seguimiento de los proyectos, los plazos, los horarios de trabajo y diversos procesos de flujo de trabajo.

Destaca por su enfoque vertical: una herramienta creada para funciones especializadas que ofrece una experiencia más profunda que sus competidores.

Las mejores funciones de Wrike

Consigue más de 400 integraciones con diversas aplicaciones.

Vea múltiples vistas, como gráficos de Gantt y tableros Kanban.

Utilice las funciones avanzadas de elaboración de informes de los planes Enterprise y Pinnacle.

Utilice cronogramas flexibles para realizar el seguimiento del progreso del proyecto.

Explore las capacidades de seguimiento de problemas.

Limitaciones de Wrike

Las funciones de seguridad avanzadas solo se incluyen en el plan Enterprise.

Más caro en comparación con los competidores de Wrike

Precios de Wrike

Free: usuarios y proyectos ilimitados, 2 GB de almacenamiento.

Equipo: 9,80 $ al mes por usuario para equipos pequeños.

Empresas: 24,80 $ al mes por usuario para herramientas avanzadas.

Corporación: precios personalizados para seguridad y escalabilidad avanzadas.

Pinnacle: Precios personalizados para acceder a todas las funciones.

Valoraciones y reseñas de Wrike

G2: 4,2/5 (más de 3500 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 2500 opiniones)

10. EZOfficeInventory

a través de EZOfficeInventory

EZOfficeInventory es un software basado en la nube que ofrece una solución líder en gestión de órdenes de trabajo, activos y mantenimiento, adecuada para empresas de todos los tamaños.

Ofrece funciones como el seguimiento de elementos en diferentes ubicaciones, el escaneo de códigos de barras a través del móvil, la gestión optimizada de los niveles de stock y la gestión integral de usuarios y proveedores. Su seguimiento por GPS es ideal para supervisar la ubicación de los activos.

Las mejores funciones de EZOfficeInventory

Realice el seguimiento de todas sus licencias en una ubicación única.

Disfrute de un acceso multiusuario basado en la nube.

Diseñe e imprima etiquetas de activos, con compatibilidad para códigos de barras, códigos QR y etiquetas RFID.

Limitaciones de EZOfficeInventory

Acceso restringido a determinadas funciones clave.

Aplicación móvil con errores

Precios de EZOfficeInventory

Essential: 35 $ al mes

Avanzado: 45 $ al mes

Premium: 55 $ al mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de EZOfficeInventory

G2: 4,4/5 (más de 190 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 1400 opiniones)

Su camino hacia una gestión más inteligente de las órdenes de trabajo y el mantenimiento

Ya ha visto los mejores programas de gestión de órdenes de trabajo de 2024, y la herramienta adecuada puede transformar la forma en que gestiona las solicitudes de mantenimiento. No se trata solo de arreglar las cosas más rápido, sino de una gestión inteligente, una comunicación clara y mantenerse a la vanguardia.

Tanto si se trata de un equipo pequeño como de una gran empresa, aquí encontrará una solución que se adapta como un guante. Sin embargo, si desea algo que no solo se adapte, sino que aporte algo más, regístrese en ClickUp y compruébelo usted mismo. ?