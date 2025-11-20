Las 10 mejores aplicaciones y programas de «segundo cerebro» para tomar notas en 2026

¿Alguna vez se te ha ocurrido una idea brillante, solo para perderla momentos después porque la vida se interpuso?

Ahí es donde un sistema de «segundo cerebro» —impulsado por una buena app de gestión del conocimiento— puede marcar la diferencia.

Tanto si sales a correr como si te estás relajando antes de acostarte, una aplicación de notas fiable te ayuda a capturar la inspiración en el momento en que surge.

Una aplicación moderna para tomar notas hace mucho más que simplemente guardar tus ideas.

Con funciones avanzadas como la posibilidad de enlazar notas, grabar notas de audio y organizar la información de otras aplicaciones, podrás crear un sólido sistema de gestión del conocimiento.

Con el tiempo, empezarás a reflexionar sobre las notas que has tomado e incluso descubrirás conexiones que no sabías que existían.

Si aún no te has subido al tren de las aplicaciones de «segundo cerebro» para tomar notas, es hora de hacerlo, y te diremos por qué.

¿Qué es una aplicación de «segundo cerebro»?

Una app de «segundo cerebro» es una herramienta digital diseñada para ayudarte a capturar, organizar y almacenar tus pensamientos, ideas e información de forma estructurada, de modo que puedas recuperarlos en cualquier momento.

Crear un «segundo cerebro» ampliará tus procesos y capacidades cognitivas, proporcionándote un repositorio estructurado y de fácil acceso para tus notas, documentos e ideas creativas.

Tiago Forte introdujo por primera vez el concepto de «segundo cerebro» en su libro « Building a Second Brain». Su razonamiento es que los seres humanos no siempre podemos recordar toda la información diaria, ya que puede resultar abrumadora.

Tiago fue más allá y elaboró una lista de las ventajas de confiar en el sistema del «segundo cerebro»:

Organiza tu información a la perfección, facilitando el acceso

Guarda la información a menos que elimines lo que ya no necesitas

Preserva tu creatividad y garantiza el seguimiento de tu trabajo, lo que te permite volver a consultarlo en cualquier momento

¿Por qué las aplicaciones de «segundo cerebro» son ahora más esenciales que nunca?

Vivimos en un mundo saturado de información en el que nuestra memoria natural puede verse fácilmente desbordada. Aquí es donde entra en juego el concepto de «segundo cerebro»: un sistema digital diseñado para ampliar tu memoria y tus capacidades cognitivas.

Las aplicaciones de «segundo cerebro» ofrecen una solución eficaz para gestionar el flujo constante de información, mejorar la productividad y fomentar la creatividad de una forma que los métodos tradicionales simplemente no pueden.

Así es como pueden ayudarte:

✅ Mayor productividad: al ofrecer un repositorio centralizado y fácil de consultar para todas tus notas, ideas y recursos, estas aplicaciones reducen drásticamente el tiempo dedicado a buscar información. Esto libera tu energía mental para que puedas centrarte en la ejecución y el trabajo creativo.

✅ Mejora de la memoria y la capacidad de recordar: Tu «segundo cerebro» actúa como un banco de memoria externo, garantizando que nunca se pierdan ideas valiosas, lecciones aprendidas y detalles importantes. Puedes recuperar rápidamente la información cuando la necesites, incluso si la registraste hace años.

✅ Fomentar la creatividad y la innovación: Al establecer conexiones entre ideas dispares y proporcionar un rico acervo de conocimientos, las aplicaciones de «segundo cerebro» facilitan los descubrimientos fortuitos y te ayudan a generar nuevas perspectivas y soluciones creativas.

✅ Adaptación al trabajo moderno: Con el auge del teletrabajo, los modelos híbridos y las tareas basadas en proyectos, la capacidad de organizar y acceder a la información de forma digital y colaborativa es fundamental. Las aplicaciones de «segundo cerebro» agilizan los flujos de trabajo y favorecen el aprendizaje continuo

✅ Aprovechamiento de las capacidades de la IA: Muchas aplicaciones modernas de «segundo cerebro» están integrando la IA, ofreciendo funciones como la búsqueda inteligente, la automatización del resumen y la generación de insights. Esto las transforma de meros sistemas de almacenamiento en potentes aliados para el descubrimiento y la creación de conocimiento.

✅ Reducción del estrés: Saber que toda tu información importante está almacenada de forma segura y es fácilmente accesible reduce la ansiedad de olvidar cosas o sentirte abrumado, lo que te aporta una mayor tranquilidad

✅ Aprendizaje personalizado: Estas aplicaciones se convierten en un hub de conocimiento personalizado que crece contigo, lo que te permite ampliar tus conocimientos actuales y acelerar tu aprendizaje en cualquier campo

Las 10 mejores aplicaciones de «segundo cerebro» de un vistazo

Aquí tienes una tabla comparativa rápida para que te hagas una idea:

Nombre de la herramienta Funciones principales Ideal para Precios ClickUp Una aplicación todo en uno para el trabajo con bloc de notas con IA, búsqueda conectada, documentos, pizarras, gestión de tareas, resúmenes con IA, integraciones y plantillas Para personas y equipos de cualquier tamaño que necesiten un entorno de trabajo todo en uno y conocimientos prácticos Plan Free; planes de pago desde 7 $ al mes por usuario Notion Entornos de trabajo personalizables, Notion IA, bases de datos, recortador web, aplicaciones para móvil y de escritorio Pensadores visuales y creadores que buscan sistemas de conocimiento flexibles e interconectados Plan Free; planes de pago a partir de 12 $ al mes por usuario Google Keep Interfaz sencilla, código de colores, recordatorios, notas de voz, OCR, integración con Google Personas que buscan una forma rápida y sencilla de tomar notas y gestionar listas de control Gratis con una cuenta de Google Workflowy Anidamiento infinito, nodos espejo, etiquetas, búsqueda global, diseño minimalista Personas que piensan de forma estructurada y prefieren las listas con viñetas y la jerarquía Plan Free; Pro: 8,99 $ al mes Craft Editor basado en bloques, notas diarias, asistente de IA, formato avanzado, aplicaciones nativas Personas con pensamiento visual y usuarios de Apple que buscan documentos atractivos e interconectados Plan Free; Pro: 7,99 $ al mes; Business: 14,99 $ al mes Evernote Recortador web, búsqueda universal, libretas/etiquetas, tareas, Calendario, funciones de IA Profesionales e investigadores ocupados que gestionan diversos tipos de contenido Plan Free; Personal: 14,99 $ al mes; Profesional: 17,99 $ al mes Reflexiona Notas con enlaces, vista gráfica, IA, cifrado, integración con el Calendario Usuarios preocupados por la privacidad y pensadores en red que buscan notas seguras y conectadas Premium 10 $ al mes Obsidian Archivos Markdown locales, enlaces bidireccionales, vista gráfica, complementos Usuarios avanzados y defensores de la privacidad que desean un control y una personalización totales Gratis; Sincronizar: 5 $ al mes; Publicación: 10 $ al mes Notas de iCloud Integración con Apple, iCloud Drive, copias de seguridad, notas sencillas, privacidad Usuarios del ecosistema de Apple que buscan sincronizar notas de manera básica y sin complicaciones 50 GB 0,99 $, 200 GB 2,99 $, 2 TB 9,99 $ al mes; hay planes superiores disponibles Roam Research Enlaces bidireccionales, notas diarias, editor basado en bloques, panorámica en gráficos Investigadores y trabajadores del conocimiento que se nutren del pensamiento no lineal y en red Pro: 15 $ al mes; Believer: 500 $ por 5 años

➡️ Más información: Cómo utilizar el método Zettelkasten para gestionar información e ideas

Las 10 mejores aplicaciones y programas de «segundo cerebro» que puedes usar

Echa un vistazo a este breve resumen para hacerte una idea general de las mejores aplicaciones de «segundo cerebro» que hay en el mercado, antes de entrar en detalles:

1. ClickUp

Pruébalas ahora ClickUp Brain es una aplicación de «segundo cerebro» muy versátil que puede ayudarte con cualquier cosa, desde redactar correos electrónicos hasta resumir hojas de Excel, todo ello dentro de tu entorno de trabajo.

Como la aplicación todoterreno para el trabajo, ClickUp está transformando la forma de trabajar de los equipos al actuar como un auténtico «segundo cerebro» con ClickUp Brain, un espacio de trabajo inteligente y todo en uno que recuerda, conecta y recupera todo lo que necesitas para realizar tu trabajo.

El núcleo de las funciones de «segundo cerebro» de ClickUp es su búsqueda conectada, que va mucho más allá de la simple coincidencia de palabras clave. Realiza búsquedas inteligentes en todas tus tareas, documentos, chats, adjuntos e incluso en aplicaciones de terceros integradas, mostrando al instante la información más relevante, independientemente de dónde se encuentre en tu entorno de trabajo.

Esto significa que podrás encontrar rápidamente el resumen del proyecto, una conversación de hace meses o un archivo concreto, lo que te ahorrará horas que, de otro modo, perderías buscando manualmente.

Encuentra lo que necesitas al instante con la búsqueda conectada de ClickUp

Pero ClickUp Brain no solo te ayuda a encontrar información, sino que te ayuda a comprenderla más rápido. Su IA avanzada puede resumir documentos extensos, hilos de tareas y conversaciones de chat, sintetizándolos en información clara y útil. Por ejemplo, puedes pedirle a ClickUp Brain que resuma el estado de un proyecto, extraiga las decisiones clave de una reunión o seleccione los elementos pendientes de una larga discusión, lo que facilita estar al tanto de flujos de trabajo complejos sin perderte en los detalles.

Descubre información valiosa arrastrando un enlace desde cualquier aplicación conectada, como Hojas de cálculo de Google o un archivo de Figma, a ClickUp Brain

Al combinar una búsqueda profunda y conectada con un resumen inteligente, ClickUp Brain no solo almacena tus conocimientos, sino que te ayuda activamente a recuperarlos, procesarlos y actuar en consecuencia, lo que la convierte en la aplicación definitiva para todo y en tu segundo cerebro indispensable para el trabajo.

¿La mayor ventaja de todas? Con un ecosistema conectado de documentos, pizarras, paneles y mucho más, ClickUp centraliza todo lo que necesitas en un único entorno de trabajo, ¡lo que permite buscarlo al instante!

Ideal para

Personas y equipos de todos los tamaños, desde emprendedores individuales hasta corporaciones

Casos de uso ideales

Cualquiera que desee recuperar información esencial o los siguientes pasos en cuestión de segundos, incluso de grandes cantidades de datos del entorno de trabajo (dentro de los permisos y los ajustes de acceso definidos)

La incorporación de nuevos miembros al equipo se vuelve muy sencilla, ya que pueden acceder al historial y comprenderlo al instante

Los gestores de proyectos pueden obtener panorámicas actualizadas sin tener que leer todas las actualizaciones

Las mejores funciones de ClickUp

Ventajas

Organización flexible: Altamente personalizable con diversas vistas y jerarquías para almacenar cualquier tipo de información

Conocimiento práctico: integra las notas directamente con las tareas y los proyectos, convirtiendo las ideas en acciones

Fácil recuperación: potentes funciones de búsqueda y enlazado que te ayudan a encontrar y establecer conexiones de información rápidamente

ClickUp Brain realmente te ahorra tiempo. La IA integrada ahora puede resumir hilos largos, redactar borradores de documentos e incluso transcribir clips de voz directamente dentro de una tarea, lo que permite a mi equipo reducir los cambios de contexto y depender menos de complementos. Las nuevas actualizaciones del calendario y los diagramas de Gantt hacen que la planificación sea menos complicada. La actualización de marzo de 2025 combinó tareas, documentos, chats y reuniones en una única vista de calendario y añadió la función de bloqueo de tiempo impulsada por IA; Los diagramas de Gantt se cargan notablemente más rápido y mantienen el nivel de zoom constante. Todo en un solo entorno de trabajo. Realizamos Sprints ágiles, publicamos documentos y gestionamos los OKR sin tener que cambiar de aplicación. Las integraciones nativas (Slack, Drive, GitHub) se configuran rápidamente. Permisos granulares + automatizaciones robustas. Es fácil conceder a los colaboradores externos acceso solo para comentarios o desencadenar flujos de trabajo de varios pasos cuando cambia el estado.

ClickUp Brain realmente te ahorra tiempo. La IA integrada ahora puede resumir hilos largos, redactar borradores de documentos e incluso transcribir clips de voz directamente dentro de una tarea, lo que permite a mi equipo reducir los cambios de contexto y depender menos de complementos. Las nuevas actualizaciones del calendario y los diagramas de Gantt hacen que la planificación sea menos complicada. La actualización de marzo de 2025 combinó tareas, documentos, chats y reuniones en una única vista de calendario y añadió la función de bloqueo de tiempo impulsada por IA; los diagramas de Gantt se cargan notablemente más rápido y mantienen el nivel de zoom constante. Todo en un solo entorno de trabajo. Realizamos sprints ágiles, publicamos documentos y gestionamos los OKR sin tener que cambiar de aplicación. Las integraciones nativas (Slack, Drive, GitHub) se configuran rápidamente. Permisos granulares + automatizaciones robustas. Es fácil conceder a los colaboradores externos acceso solo para comentarios o desencadenar flujos de trabajo de varios pasos cuando cambia el estado.

Contras

Puede resultar complejo: la gran cantidad de funciones puede hacer que resulte difícil empezar

Lo que no me gusta de ClickUp es que a veces puede resultar un poco complicado, por ejemplo, a la hora de configurar los paneles, al igual que otras funciones que requieren más pasos de configuración. Lo he ido aprendiendo poco a poco, pero siempre tengo la sensación de que hay muchos elementos de la aplicación que estoy intentando dominar y mejorar.

Lo que no me gusta de ClickUp es que a veces puede resultar un poco complicado, por ejemplo, a la hora de configurar los paneles, al igual que otras funciones que requieren más pasos de configuración. Lo he ido aprendiendo poco a poco, pero siempre tengo la sensación de que hay muchos elementos de la aplicación que estoy intentando dominar y mejorar.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 5000 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 3000 reseñas)

💡Consejo profesional: Aprende a usar la IA para tomar notas. Si tus dificultades se centran específicamente en las reuniones, aquí tenemos algo para ti. 👇🏼

2. Notion

Notion es una de las aplicaciones de «segundo cerebro» más versátiles, capaz de adaptarse a los flujos de trabajo individuales. Utiliza este espacio unificado para tomar notas, organizarte, gestionar tareas, escribir con concentración y desarrollarte personalmente, con el fin de mejorar tu concentración.

Anota rápidamente notas, ideas, listas de pendientes o recordatorios desde cualquier lugar. Ofrece flexibilidad para organizar estas notas sin límites, para que puedas recuperarlas fácilmente en cualquier momento.

Ideal para

Crea entornos de trabajo altamente personalizables e interconectados para casi cualquier tipo de información o proyecto

Caso de uso ideal

Centraliza notas, ideas, documentos y recursos

Organiza tareas, cronogramas y la colaboración del equipo

Crea sistemas flexibles para llevar un seguimiento de cualquier cosa, desde hábitos hasta inventarios

Las mejores funciones de Notion

Notion IA: Genera ideas para tu trabajo y escribe más rápido con la IA Genera ideas para tu trabajo y escribe más rápido con la IA

Notas ilimitadas : Escribe todo lo que quieras sin ningún límite

Organización centralizada: Consolida todo lo que necesitas en una sola plataforma. Ya sean notas, presupuestos, tareas o recetas, puedes crear una Consolida todo lo que necesitas en una sola plataforma. Ya sean notas, presupuestos, tareas o recetas, puedes crear una herramienta de gestión del conocimiento personalizable que se adapte a tu forma de pensar.

Disponibilidad en plataformas y dispositivos: Notion está disponible para móviles en iOS y Android, para escritorios en Mac y Windows, y ofrece el Notion Web Clipper, compatible con los navegadores web Chrome, Safari y Firefox.

Ventajas

Muy flexible: se adapta a cualquier estilo de organización

Interconectadas: fácil de enlazar notas, bases de datos y páginas

Todo en uno: Combina notas, documentos, wikis y gestión de proyectos

Me ENCANTA lo personalizado que es. Trabajamos con bastantes clientes y podemos personalizar Notion para todas sus empresas.

Me ENCANTA lo personalizable que es. Trabajamos con bastantes clientes y podemos personalizar Notion para todas sus empresas.

Contras

Curva de aprendizaje pronunciada: puede resultar abrumador para los principiantes

Límites sin conexión: En algunos casos, el acceso sin conexión es deficiente o inexistente.

Problemas de rendimiento: Puede ralentizarse con entornos de trabajo muy grandes

Lleva mucho tiempo aprender a sacarle partido. Tuve que descargar plantillas y ver un montón de vídeos para poder sacarle todo el partido.

Lleva mucho tiempo aprender a sacarle partido. Tuve que descargar plantillas y ver un montón de vídeos para poder sacarle todo el partido.

Precios de Notion

Free Forever

Además : 12 $ al mes por usuario

Business : 24 $ al mes por usuario

Enterprise: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Notion

G2: 4,7/5 (más de 4800 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 1917 opiniones)

3. Google Keep

Google Keep es una herramienta de toma de notas diseñada para escribir, crear listas y organizar tus ideas; resulta muy útil para configurar recordatorios eficaces. También permite un uso compartido fácil de notas con imágenes y audio. Con millones de usuarios, Keep es la mejor opción para quienes disfrutan de notas llamativas, ya que ofrece un intervalo de rótulos de colores para organizar y ordenar tus documentos de manera eficiente.

Ideal para

Toma de notas rápida y espontánea, listas de control y recordatorios visuales que se sincronizan en todos tus dispositivos

Caso de uso ideal

Anota ideas fugaces, pensamientos y recordatorios rápidos

Crear listas de la compra, listas de tareas pendientes y listas de control para hacer las maletas

Captura enlaces web, imágenes con texto y notas de voz sobre la marcha

Conserva las mejores funciones

Interfaz sencilla: fácil de usar para capturar ideas rápidamente sin distracciones

Códigos de colores y rótulos: Organiza visualmente tus notas para identificarlas fácilmente

Recordatorios: configura recordatorios basados en la hora o la ubicación para tus notas

Imagen a texto (OCR): Extrae texto de fotos para crear contenido en el que se pueda realizar búsquedas

Notas de voz con transcripción: Graba tus ideas y conviértelas automáticamente en texto

Integración con Google Workspace: traslada fácilmente tus notas a Documentos de Google o enlázalas con otros servicios de Google

Ventajas

Captura rápida: Diseñadas para la rapidez, ideales para ideas fugaces

Excelente accesibilidad: Disponible en todas las principales plataformas y dispositivos

Ideal para listas de control: Sencilla y eficaz para gestionar listas de tareas básicas de pendiente

Google Keep es la forma más económica de registrar actividades y crear listas de tareas. Puedo realizar el seguimiento del progreso marcando las casillas. Para la edición, también puedo cambiar los fondos. El inicio de sesión en varios dispositivos funciona muy bien; puedo usar mi teléfono Pixel y mi PC juntos o por separado, pero el resultado de la sincronización en tiempo real sigue siendo el mismo.

Google Keep es la forma más económica de registrar actividades y crear listas de tareas. Puedo realizar el seguimiento del progreso marcando las casillas. Para la edición, también puedo cambiar los fondos. El inicio de sesión en varios dispositivos funciona muy bien; puedo usar mi teléfono Pixel y mi PC juntos o por separado, pero el resultado de la sincronización en tiempo real sigue siendo el mismo.

Contras

Formato limitado: Carece de formato de texto enriquecido, como negrita, cursiva o títulos dentro de las notas

Sin organización anidada: solo utiliza rótulos; sin carpetas ni organización jerárquica propiamente dicha

Búsqueda básica: Aunque cuenta con una función de búsqueda, carece de filtros avanzados o de búsqueda contextual.

No se pueden enlazar las notas: No es posible crear fácilmente enlaces internos entre tus propias notas para crear una base de conocimientos conectada

No me gusta que las opciones de organización sean limitadas. Menos mal que existen las etiquetas y los códigos de colores, pero puede resultar un poco caótico cuando estoy haciendo el seguimiento de varias tareas de control de calidad.

No me gusta que las opciones de organización sean limitadas. Menos mal que existen las etiquetas y los códigos de colores, pero puede resultar un poco caótico cuando estoy haciendo el seguimiento de varias tareas de control de calidad.

Mantén los precios

Gratis con una cuenta básica de Google

Consulta reseñas y valoraciones

G2: No hay suficientes reseñas independientes

Capterra: 4,7/5 (más de 200 reseñas)

➡️ Más información: Cómo sacar partido al hemisferio izquierdo y al derecho del cerebro en tu equipo

4. Workflowy

Workflowy es una app web de toma de notas que actúa como «segundo cerebro» y simplifica la toma de notas gracias a su interfaz sencilla y flexible, lo que te permite organizar ideas de forma rápida y natural.

Funciona muy bien sin conexión y ofrece una compatibilidad perfecta para el desarrollo de esas ideas cuando te conectas a Internet. Las listas anidadas de Workflowy son su punto fuerte: crea listas con viñetas de cualquier número de niveles para desglosar la complejidad de tus ideas o listas.

Ideal para

Personas y equipos que buscan organizar pensamientos, notas e ideas en un formato de esquema sencillo y con niveles ilimitados

Caso de uso ideal

Lluvia de ideas y estructuración de ideas o proyectos complejos

Crea listas de tareas flexibles y gestiona tus tareas personales

Redactar esquemas para artículos, libros o presentaciones

Las mejores funciones de Workflowy

Anidamiento infinito: Organiza la información en listas con viñetas que se pueden contraer y expandir sin límite.

Interfaz sencilla: un diseño minimalista que se centra en el contenido sin distracciones

Nodos espejo: Duplica una viñeta para que aparezca en varios lugares, sin sincronizarlas

Etiquetado y filtrado: utiliza #hashtags y @menciones para clasificar y encontrar rápidamente elementos específicos

Búsqueda global: Encuentra cualquier elemento en toda tu cuenta de Workflowy

Atajos de teclado: navegación y edición eficientes para usuarios avanzados

Ventajas

Extrema simplicidad: Fácil de aprender y usar para crear esquemas básicos

Orientadas a la concentración: Ocultar la complejidad, permitiéndote centrarte en una idea cada vez

Captura rápida: Excelente para anotar rápidamente tus ideas de forma estructurada

Muy flexible: Adaptable para notas, tareas, redacción o esquemas de proyectos

Me encanta que todo esté organizado en forma de lista con viñetas. Las viñetas son mi forma habitual de tomar notas y Workflowy me permite hacerlo de manera más eficiente.

Me encanta que todo esté organizado en forma de lista con viñetas. Las viñetas son mi forma habitual de tomar notas y Workflowy me permite hacerlo de manera más eficiente.

Contras

Texto enriquecido con límite de formato: carece de opciones de formato avanzadas como negrita, cursiva o diferentes tamaños de fuente, más allá del estilo básico

Sin funciones de base de datos: No permite crear tablas, relaciones ni estructuras de datos complejas como Notion

Colaboración limitada: Aunque permite el uso compartido de contenido, no está diseñada para una colaboración sólida del equipo como las herramientas específicas de gestión de proyectos

Monotonía visual: El formato de esquema uniforme puede resultar un límite visual para algunos usuarios

El problema que le veo a Workflowy es que limitarse a usar viñetas para todo no resulta muy útil cuando quieres almacenar párrafos largos de texto, imágenes y otro tipo de contenido. Me pareció que esto limitaba bastante mi flujo de trabajo.

El problema que le veo a Workflowy es que limitarse a usar viñetas para todo no resulta muy útil cuando quieres almacenar párrafos largos de texto, imágenes y otro tipo de contenido. Me pareció que esto limitaba bastante mi flujo de trabajo.

Precios de Workflowy

Free Forever

Pro: 8,99 $ al mes

Opiniones y valoraciones de Workflowy

G2: 4,5/5 (más de 20 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas

📮ClickUp Insight: El 18 % de los participantes en nuestra encuesta quiere utilizar la IA para organizar su vida mediante calendarios, tareas y recordatorios. Otro 15 % quiere que la IA se encargue de las tareas rutinarias y del trabajo administrativo. Para ello, una IA debe ser capaz de: comprender los niveles de prioridad de cada tarea en un flujo de trabajo, ejecutar los pasos necesarios para crear o ajustar tareas, y configurar flujos de trabajo automatizados. La mayoría de las herramientas tienen uno o dos de estos pasos resueltos. Sin embargo, ¡ClickUp ha ayudado a los usuarios a consolidar más de 5 aplicaciones utilizando nuestra plataforma! Disfruta de una planificación basada en IA, donde las tareas y las reuniones se pueden asignar fácilmente a franjas horarias libres en tu calendario según los niveles de prioridad. También puedes configurar reglas de automatización personalizadas a través de ClickUp Brain para gestionar las tareas rutinarias. ¡Di adiós al trabajo rutinario!

5. Craft

La interfaz fluida de Craft incluye funciones como notas diarias, documentos colaborativos, wikis, integraciones, vistas previas de enlaces enriquecidas, asistencia de redacción con IA, comentarios y reacciones.

Craft transforma la colaboración en equipo y la toma de notas al combinar actualizaciones diarias estructuradas, alinear prioridades y eliminar obstáculos, todo en un solo lugar. Es un hub central para que los equipos tomen notas y realicen el seguimiento de tareas, ideas y retos en diversos proyectos.

Ideal para

Personas y equipos que necesitan crear documentos y notas visuales e interconectados, centrándose en una experiencia de escritura y organización fluida, especialmente dentro del ecosistema de Apple

Caso de uso ideal

Redacta documentos detallados, informes y contenidos con elementos visuales de gran riqueza

Crea una base de conocimientos personal o un jardín digital con notas interconectadas

Creación y uso compartido de documentos de forma colaborativa para equipos pequeños

Escribe un diario y gestiona tus tareas en una interfaz visualmente atractiva

Las mejores funciones

Editor basado en bloques: Crea y organiza el contenido en bloques flexibles, incluyendo texto, imágenes, archivos y contenido incrustado

Páginas interconectadas: enlaza fácilmente documentos y bloques para crear una red de conocimientos altamente conectada

Diseño y estilo atractivos: Ofrece amplias opciones de formato, estilos personalizados y diseños estéticamente agradables

Daily Notes: Un espacio específico para anotar notas rápidas, llevar un diario y realizar el seguimiento de las tareas diarias

Aplicaciones nativas: Excelente rendimiento y funciones sin conexión en todos los dispositivos de Apple (Mac, iPhone, iPad, Vision Pro) y Windows

Asistente de IA: IA integrada para la lluvia de ideas, el resumen y la ayuda a la redacción

Nodos/bloques espejo: Duplica un bloque o una página para que aparezca en varias ubicaciones, sincronizando los cambios automáticamente

Potentes opciones de exportación: exporta documentos en diversos formatos, como PDF, Markdown y Web

Ventajas

Visualmente impresionante: Crea documentos muy estéticos y listos para presentar

Experiencia de escritura fluida: el editor basado en bloques hace que escribir y organizar sea intuitivo

Excelentes aplicaciones nativas: rendimiento rápido y fiable, especialmente en dispositivos Apple

Enlaces sólidos: Crea fácilmente una red de conocimientos enlazados

Craft es preciosa. Y la uso todos los días. Como persona cuyo trabajo consiste en presentar software para tomar notas a profesores universitarios que, sinceramente, preferirían salir corriendo antes que usar algo demasiado técnico, déjame decirte que Craft es una joya. Se la enseño a un profesor o a un compañero, y siempre obtengo la misma reacción: miran la pantalla con los ojos muy abiertos y dicen: «Vaya, esto parece tan... ¿sencillo? ¿Y bonito?». Y entonces se ponen manos a la obra: formatean el texto, organizan ideas y, de repente, se derriten por una app para tomar notas. Sí, se derriten de verdad.

Craft es preciosa. Y la uso todos los días. Como persona cuyo trabajo consiste en presentar software para tomar notas a profesores universitarios que, sinceramente, preferirían salir corriendo antes que usar algo demasiado técnico, déjame decirte que Craft es una joya. Se la enseño a un profesor o a un compañero, y siempre obtengo la misma reacción: miran la pantalla con los ojos muy abiertos y dicen: «Vaya, esto parece tan... ¿sencillo? ¿Y bonito?». Y entonces se ponen manos a la obra: formatean el texto, organizan ideas y, de repente, se derriten por una aplicación para tomar notas. Sí, se derriten de verdad.

Contras

Compatibilidad limitada con Android: la aplicación para Android aún está en desarrollo o no es tan sólida como la de iOS o la aplicación de escritorio.

No es una herramienta de base de datos completa: carece de las funciones avanzadas de base de datos (por ejemplo, relaciones, fórmulas complejas) de Notion

Modelo de suscripción: Requiere un plan de pago para disfrutar de uso ilimitado y funciones avanzadas

Puede resultar caro para equipos: los planes de nivel superior para equipos más grandes pueden salir caros

Craft no cuenta con todas esas funciones sofisticadas que puedes encontrar en otros programas, como bases de datos integradas, conexiones de red complejas u opciones de visualización avanzadas. Pero, incluso de esas características, el equipo detrás de Craft lanza constantemente actualizaciones en versión beta. Escuchan a los usuarios y trabajan activamente para mejorar lo que falta.

Craft no cuenta con todas esas funciones sofisticadas que puedes encontrar en otros programas, como bases de datos integradas, conexiones de red complejas u opciones de visualización avanzadas. Pero, incluso de esas características, el equipo detrás de Craft lanza constantemente actualizaciones en versión beta. Escuchan a los usuarios y trabajan activamente para mejorar lo que falta.

Fija los precios

Free

Pro : 7,99 $ al mes

Empresa : 14,99 $ al mes

Enterprise: Precios personalizados

Reseñas y valoraciones de Craft

G2 : 4,6/5 (más de 20 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

💟 ¿Sabías que...? En la antigüedad, antes de que el papel fuera algo habitual, la gente solía tomar notas en tablillas de cera. Se trataba de marcos de madera recubiertos con una capa de cera. Se escribía sobre la cera con un punzón afilado y, si se cometía un error o se quería reutilizar la tablilla, bastaba con alisar la cera y empezar de nuevo. Era, básicamente, el cuaderno reutilizable del mundo antiguo.

6. Evernote

Evernote te ayuda a organizar tu trabajo y tu vida con notas, sin importar dónde trabajes. Te permite tomar notas dinámicas con texto, imágenes, plantillas y mucho más.

Evernote te ayuda a gestionar notas con fechas límite y recordatorios, ofrece compatibilidad con el almacenamiento de documentos sin papel y se integra con Google Calendar para una planificación eficiente y notas contextuales.

Ideal para

Equipos que buscan capturar, organizar y buscar fácilmente una amplia variedad de formatos de información

Caso de uso ideal

Guarda páginas web, artículos e investigaciones con un potente recortador web

Digitalización de documentos físicos, recibos y notas manuscritas

Centraliza las notas de las reuniones, los detalles de los proyectos y tus ideas personales

Almacena notas multimedia, incluyendo imágenes, audio y archivos PDF

Las mejores funciones de Evernote

Web Clipper: Guarda páginas web completas, artículos o capturas de pantalla directamente en Evernote con anotaciones

Búsqueda universal: busca texto en notas, imágenes (OCR), archivos PDF e incluso notas manuscritas

Cuadernos y etiquetas: sistema de organización flexible que utiliza cuadernos y etiquetas para clasificar el contenido

Tareas: Añade y gestiona listas de tareas sencillas directamente desde las notas

Integración con el calendario: se conecta con Google Calendar para enlazar notas con eventos

Acceso sin conexión: Accede a tus notas incluso sin conexión a internet (planes de pago)

Funciones de IA: búsqueda con IA, edición con IA para ayuda en la redacción, resumir y transcripción

Escaneo de documentos: Escáner integrado para digitalizar documentos en papel directamente en notas

Ventajas

Potente captura: Excelente para recopilar contenido variado desde cualquier lugar

Búsqueda avanzada: encuentra información incluso dentro de imágenes y archivos PDF

Sincronización fiable: notas accesibles en todos los dispositivos

Larga trayectoria: una plataforma madura y estable

Puedo guardar casi cualquier cosa en mi cuenta de Evernote: notas escritas, recortes de páginas web, archivos PDF, imágenes. Las funciones Web Clipper y «enviar por correo electrónico a la bandeja de entrada» me resultan especialmente útiles.

Puedo guardar casi cualquier cosa en mi cuenta de Evernote: notas escritas, recortes de páginas web, archivos PDF, imágenes. Las funciones Web Clipper y «enviar por correo electrónico a la Bandeja de entrada» me resultan especialmente útiles.

Contras

Versión gratuita limitada: muy restrictiva, lo que empuja a los usuarios a contratar planes de pago rápidamente

Los precios pueden ser elevados: los planes de pago pueden resultar caros en comparación con otras alternativas

Problemas ocasionales de sincronización: Algunos usuarios informan de fallos o retrasos en la sincronización

Complejidad para los nuevos usuarios: puede resultar abrumadora debido a sus numerosas funciones, lo que implica una curva de aprendizaje.

La versión gratuita tiene algunos límites en cuanto a la sincronización de dispositivos, y los planes premium pueden resultar un poco caros para las startups con presupuestos ajustados.

La versión gratuita tiene algunos límites en cuanto a la sincronización de dispositivos, y los planes premium pueden resultar un poco caros para las startups con presupuestos ajustados.

Precios de Evernote

Free

Personal : 14,99 $ al mes

Professional: 17,99 $ al mes

Opiniones y valoraciones de Evernote

G2 : 4,4/5 (más de 2000 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 8000 reseñas)

➡️ Más información: 8 integraciones de Evernote para tomar mejores notas

7. Reflect

Reflect ofrece una solución integral para mejorar los procesos cognitivos y tomar notas de forma eficaz. Cuenta con sincronización instantánea de notas con enlaces a otras notas, creando así una red de ideas.

Reflect garantiza una gestión segura y eficiente de tus notas gracias al cifrado de extremo a extremo, la integración con el Calendario, la publicación con un solo clic y la asistencia de IA con tecnología GPT-4.

Ideal para

Personas que buscan crear un sistema de pensamiento en red con notas diarias, asistencia de IA y una integración perfecta para la gestión del conocimiento personal

Caso de uso ideal

Conecta ideas mediante notas enlazadas para obtener una visión más profunda y recordar mejor

Escribe un diario, gestiona tus tareas y haz lluvias de ideas con una vista gráfica

Integra notas con eventos del Calendario y fuentes de lectura externas como Readwise

Almacena y accede a tus pensamientos personales con seguridad y cifrado de extremo a extremo

Destaca las mejores funciones

Notas enlazadas: Vincula automáticamente las notas entre sí, creando una red visual de tus pensamientos

Daily Notes: Un espacio dedicado a tus pensamientos, tareas y reflexiones diarias que está enlazado con fechas concretas

Integración de IA: IA integrada para ayudarte a pulir tus textos, resumir contenidos y generar ideas

Vista gráfica: Visualiza las conexiones entre tus notas para comprender mejor tu red de conocimientos

Integración con el calendario: se conecta con Google Calendar y Outlook para enlazar notas directamente a eventos

Web Clipper: Guarda artículos y páginas web, enlazándolos al instante a tus notas

Cifrado de extremo a extremo: Todas tus notas están cifradas, lo que garantiza la privacidad y la seguridad.

Modo sin conexión: Accede a tus notas y realiza la edición incluso sin conexión a internet

Ventajas

Fuerte conexión de conocimientos: los vínculos de retroceso y la vista gráfica crean una potente red de ideas

Asistencia basada en IA: te ayuda a escribir, resumir y generar ideas

Excelente privacidad: Ofrece cifrado de extremo a extremo para todos tus datos

Integración perfecta: funciona bien con calendarios y aplicaciones de lectura

Su interfaz minimalista contrasta con sus potentes capacidades, ya que ofrece un entorno libre de distracciones que fomenta la reflexión profunda y la toma de notas eficiente. Lo que realmente distingue a Reflect es su rendimiento ultrarrápido y su funcionalidad de toma de notas en red sin interrupciones, lo que la hace increíblemente eficiente para gestionar documentación técnica y notas de proyectos.

Su interfaz minimalista contrasta con sus potentes capacidades, ya que ofrece un entorno libre de distracciones que fomenta la reflexión profunda y la toma de notas eficiente. Lo que realmente distingue a Reflect es su rendimiento ultrarrápido y su funcionalidad de toma de notas en red sin interrupciones, lo que la hace increíblemente eficiente para gestionar documentación técnica y notas de proyectos.

Contras

Sin versión gratuita: Se requiere una suscripción para utilizar la aplicación

Herramienta relativamente nueva: aún en fase de desarrollo, por lo que es posible que algunas funciones avanzadas estén en fase de desarrollo.

Curva de aprendizaje del pensamiento en red: Entender cómo sacar el máximo partido a los vínculos externos puede llevar tiempo

Menos énfasis en el formato avanzado: da prioridad a la conexión frente al estilo complejo de los documentos

Es una aplicación con un diseño atractivo y funciona tal y como se describe. Sin embargo, requiere que tu cerebro funcione de una manera que el mío no hace, o con datos y notas que no se parecen a los que yo genero. Elimina la jerarquía y las carpetas y, en su lugar, se basa en vínculos entre notas.

Es una aplicación con un diseño atractivo y funciona tal y como se describe. Sin embargo, requiere que tu cerebro funcione de una manera que el mío no hace, o con datos y notas que no se parecen a los que yo genero. Elimina la jerarquía y las carpetas y, en su lugar, se basa en vínculos entre notas.

Precios de Reflect

Premium: 10 $ al mes

Opiniones y valoraciones de Reflect

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

8. Obsidian

Obsidian es una aplicación versátil para tomar notas que se adapta a tus pensamientos. A medida que escribes tus notas adhesivas en línea, la aplicación se adapta dinámicamente a tu estilo para que puedas expresar con precisión lo que tienes en mente. Además, Obsidian te permite enlazar notas fácilmente y realizar el uso compartido con cualquier persona. La aplicación también ofrece compatibilidad con el trabajo de oficina y la gestión de proyectos.

Ideal para

Personas y equipos que buscan crear una base de conocimientos local e interconectada utilizando archivos Markdown de texto sin formato, haciendo hincapié en el control, la privacidad y la extensibilidad

Caso de uso ideal

Crea un «jardín digital» o una wiki personal con numerosos enlaces internos enlazados

Investigación en profundidad y toma de notas académicas con una sólida compatibilidad de enlaces externos

Aplicación del método Zettelkasten para la generación y organización de ideas

Usuarios que prefieren guardar sus datos en archivos locales en lugar de utilizar soluciones basadas en la nube

Las mejores funciones de Obsidian

Archivos Markdown locales: almacena todas las notas como archivos Markdown de texto sin formato en tu dispositivo, lo que garantiza la propiedad de los datos y su compatibilidad con futuras versiones.

Enlaces bidireccionales (backlinks): Muestra automáticamente las conexiones entre notas, lo que permite un pensamiento no lineal y el descubrimiento de relaciones.

Vista gráfica: Visualiza toda la red de tus notas y sus conexiones, lo que te ayuda a identificar grupos y lagunas de conocimiento.

Amplio ecosistema de complementos: un extenso mercado impulsado por la comunidad, con complementos gratuitos y de pago, amplía la funcionalidad de Obsidian (por ejemplo, tableros Kanban, Calendario, repetición espaciada, mapas mentales).

Interfaz personalizable: los temas, los fragmentos de CSS y los diseños de paneles flexibles permiten crear entornos de trabajo altamente personalizados

Notas diarias: una nota específica para cada día, ideal para escribir un diario, llevar registros diarios y hacer el seguimiento de tus tareas

Plantillas: Crea plantillas reutilizables para diferentes tipos de notas (por ejemplo, notas de reuniones, resúmenes de libros)

Ventajas

Propiedad de los datos y privacidad: Las notas se almacenan localmente; no dependen de los servidores de ninguna empresa.

Altamente personalizable: adapta la aplicación exactamente a tu flujo de trabajo con complementos y temas

Enlazado sólido: Excelente para crear grafos de conocimiento interconectados

Fácil de usar para tomar y realizar la edición de notas. Me resultó útil para importar y leer notas en formato Markdown que había exportado desde Notas de Mac.

Fácil de usar para tomar y realizar la edición de notas. Me resultó útil para importar y leer notas en formato Markdown que había exportado desde Notas de Mac.

Contras

Curva de aprendizaje pronunciada: puede resultar abrumador para los principiantes debido a su naturaleza abierta y a la gran cantidad de opciones.

Sin sincronización oficial en la nube (integrada y gratuita): La sincronización entre dispositivos requiere servicios de terceros (como Dropbox o Google Drive) u Obsidian Sync (de pago).

No es una herramienta de colaboración: Diseñada principalmente para la gestión individual del conocimiento; las funciones de colaboración son limitadas

Aunque tengo una licencia para uso profesional, la función más importante que falta es la posibilidad de sincronizar los datos entre varios dispositivos. Se trata de otra función de pago que debería estar incluida en la licencia estándar, en lugar de suponer una cuota mensual adicional. En definitiva, esto es lo que impide un uso y una adopción más generalizados de Obsidian. Aunque Markdown funciona bien, existen ciertas limitaciones en cuanto al formato (no se permiten caracteres «/» en los títulos). Sería estupendo que incluyera algunas funciones de IA generativa, como la capacidad de resumir.

Aunque tengo una licencia para uso profesional, la función más importante que falta es la posibilidad de sincronizar los datos entre varios dispositivos. Se trata de otra función de pago que debería estar incluida en la licencia estándar, en lugar de suponer una cuota mensual adicional. En definitiva, esto es lo que bloquea un uso y una adopción más generalizados de Obsidian. Aunque Markdown funciona bien, existen ciertas limitaciones en cuanto al formato (no se permiten caracteres «/» en los títulos). Sería estupendo que incluyera algunas funciones de IA generativa, como la función de resumir títulos.

Precios de Obsidian

Free

Sincronizar: 5 $ al mes

Publicar: 10 $ al mes

Opiniones y valoraciones de Obsidian

G2 : No hay suficientes valoraciones

Capterra: 4,8/5 (más de 40 reseñas)

9. Notas de iCloud

Con Notas de Apple, siempre estarás listo para capturar esos momentos de inspiración. Ya sea en tu iPhone, iPad, iPod touch o Mac, la aplicación Notas se sincroniza sin esfuerzo con iCloud, lo que garantiza que puedas acceder a tus notas al instante desde todos tus dispositivos.

iCloud.com ofrece una amplia gama de funciones, entre las que se incluyen crear, realizar edición y organizar notas, gestionar adjuntos y realizar el uso compartido de notas o carpetas.

Ideal para

Cualquiera que busque sincronizar y hacer copias de seguridad de datos sin problemas entre dispositivos Apple, especialmente fotos, archivos y notas sencillas dentro del ecosistema de Apple

Caso de uso ideal

Almacena fotos y vídeos para ahorrar espacio en el dispositivo y acceder a ellos desde cualquier lugar

Haz copias de seguridad de los datos de tu iPhone/iPad para facilitar la recuperación y la migración del dispositivo

Sincroniza notas sencillas, recordatorios y contactos entre dispositivos Apple

Almacena archivos y documentos generales para acceder a ellos desde cualquier dispositivo a través de iCloud Drive

Las mejores funciones de iCloud

Integración perfecta con el ecosistema de Apple: Incorporadas directamente en iOS, iPadOS y macOS para sincronizar automáticamente

iCloud Drive: almacena y accede a archivos y carpetas en todos tus dispositivos Apple y en la web

Fotos de iCloud: Sube y almacena automáticamente toda tu biblioteca de fotos y vídeos

Notas de Apple: una sencilla aplicación integrada para tomar notas que se sincroniza a través de iCloud y cuenta con compatibilidad para texto básico, listas de control y adjuntos.

Copias de seguridad automáticas: realiza copias de seguridad periódicas de los datos de tu iPhone/iPad, incluidos los datos de las aplicaciones, los ajustes y los mensajes

Funciones de privacidad de iCloud+: Incluye iCloud Private Relay (para la privacidad de navegación en Safari), Ocultar mi correo electrónico y compatibilidad con HomeKit Secure Video

Ventajas

Configuración sencilla: se integra automáticamente con tu ID de Apple y tus dispositivos

Sincronización fiable: sincronización generalmente sólida y en tiempo real entre los productos de Apple

Privacidad reforzada: los datos están cifrados e iCloud+ ofrece funciones de privacidad mejoradas

Rentable para los usuarios de Apple: a menudo se incluye en los paquetes de Apple One y el almacenamiento básico es asequible

La seguridad es, con diferencia, la mejor; la posibilidad de acceder a tu almacenamiento en tiempo real es una ventaja añadida; la capacidad de revisar años de datos sin complicaciones y sin preocuparte por perderlos; la sincronización entre dispositivos; y, personalmente, nunca tendrás que preocuparte por si no tienes suficiente almacenamiento para las fotos que hagas: suscríbete a un paquete de iCloud y haz fotos sin preocupaciones.

La seguridad es, con diferencia, la mejor; la posibilidad de acceder a tu almacenamiento en tiempo real es una ventaja añadida; la capacidad de revisar años de datos sin complicaciones y sin preocuparte por perderlos; la sincronización entre dispositivos; y, personalmente, nunca tendrás que preocuparte por si no tienes suficiente almacenamiento para las fotos que hagas: suscríbete a un paquete de iCloud y haz fotos sin preocupaciones.

Contras

Funcionalidad limitada en dispositivos que no sean de Apple: La mejor experiencia se obtiene dentro del ecosistema de Apple; el acceso desde Windows y la web es más básico.

Funciones básicas para tomar notas: Apple Notes, aunque sencilla, carece de funciones avanzadas como enlaces externos, formato enriquecido o bases de datos complejas, que sí se encuentran en aplicaciones específicas de «segundo cerebro».

No es un verdadero gráfico de conocimiento: carece de funciones para interrelacionar notas en red con el fin de descubrir ideas

Solo 5 GB son gratuitos. Para obtener más espacio, hay que pagar. Funciona mejor con Apple; no es muy buena en Windows o Android.

Solo 5 GB son gratuitos. Para obtener más espacio, hay que pagar. Funciona mejor con Apple; no es muy buena en Windows o Android.

Precios de iCloud

50 GB : 0,99 $

200 GB : 2,99 $

2 TB : 9,99 $

6 TB : 29,99 $

12 TB: 59,99 $

Opiniones y valoraciones de iCloud

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: 4,7/5 (más de 1800 reseñas)

10. Roam Research

Roam Research es una app para tomar notas diseñada para ayudarte a redactar documentos y realizar investigaciones mientras recopilas información en una base de datos gráfica.

Empezó como una herramienta para ayudar a los estudiantes de doctorado a estructurar y redactar sus complejas tesis.

A diferencia de otras aplicaciones para tomar notas que actúan como «segundo cerebro», Roam Research funciona más bien como una herramienta basada en la investigación tecnológica. Tampoco cuenta con plantillas, pero ofrece excelentes opciones para establecer conexiones entre notas y crear un «segundo cerebro».

Ideal para

Conecta ideas mediante enlaces bidireccionales y notas diarias, fomentando el pensamiento no lineal y el descubrimiento para los trabajadores del conocimiento y los investigadores.

Caso de uso ideal

Escribe un diario y reflexiona a diario para crear un gráfico de conocimiento personal

Investigación y redacción académica, fuentes enlazadas, conceptos y argumentos

Lluvia de ideas y estructuración de proyectos complejos mediante un esquema emergente

Las mejores funciones de Roam Research

Enlaces bidireccionales: crea automáticamente conexiones entre páginas (notas), lo que te permite navegar tanto hacia adelante como hacia atrás entre ideas enlazadas

Daily Notes: Una página dedicada a cada día, que sirve como entrada principal para anotar pensamientos, tareas y enlazar con otras notas.

Editor basado en bloques: todo es un bloque, lo que permite organizar, integrar y consultar cada dato de forma detallada

Panorámica del gráfico: Visualiza toda la red de tus notas, mostrando cómo se relacionan los conceptos

Referencias a páginas y bloques: enlaza directamente a páginas completas o a bloques específicos de texto dentro de otras notas

Consultas: Potente función de búsqueda que te permite crear consultas dinámicas para extraer bloques y páginas relacionados en función de criterios específicos.

Barra lateral: Mantén varias páginas abiertas una al lado de otra para facilitar la consulta cruzada y la edición

Ventajas

Potente conexión de ideas: los enlaces bidireccionales y la vista gráfica destacan a la hora de poner de manifiesto las relaciones entre los pensamientos

Pensamiento no lineal: fomenta el crecimiento orgánico del conocimiento en lugar de jerarquías rígidas

Centradas en el teclado: Eficaces para los usuarios que prefieren la navegación por teclado y los atajos

Notas interconectadas, accesibles desde todos tus dispositivos y directamente en el navegador.

Notas interconectadas, accesibles desde todos tus dispositivos y directamente en el navegador.

Contras

Precio elevado: Es considerablemente más cara que muchas otras aplicaciones para tomar notas o de «segundo cerebro».

Problemas de rendimiento: A veces puede ser lenta o presentar errores, especialmente con gráficos muy grandes.

Sin modo sin conexión: Requiere conexión a internet para acceder a las notas y realizar la edición

La integración con el software que usamos a diario resultó un poco complicada.

La integración con el software que usamos a diario resultó un poco complicada.

Precios de Roam Research

Pro : 15 $ al mes

Believer: 500 $ por 5 años

Opiniones y valoraciones de Roam Research

Capterra : No hay suficientes reseñas

G2: No hay suficientes valoraciones

Más aplicaciones de «segundo cerebro»

¿Buscas algo más? Aquí tienes otras aplicaciones de «segundo cerebro» que te ayudarán a encontrar la que mejor se adapta a ti:

Mem.ai es una aplicación de notas basada en IA que actúa como un «segundo cerebro» autoorganizado. Etiqueta y conecta automáticamente tus notas, haciendo que la información relevante vuelva a aparecer cuando la necesites. Con captura rápida, búsqueda inteligente y colaboración integrada, Mem ayuda a las personas y a los equipos a mantener el flujo de conocimiento sin desorden.

Tana es un sistema de gestión del conocimiento personal de última generación que combina datos estructurados con el pensamiento libre. Con notas diarias, consultas en tiempo real y organización basada en etiquetas, Tana ayuda a los usuarios a crear un sistema mental dinámico y vivo en el que la información permanece fluida, conectada y fácil de recuperar en el momento adecuado.

Logseq es un programa de esquemas que prioriza la privacidad y utiliza enlaces bidireccionales y una interfaz basada en gráficos para ayudar a los usuarios a crear un grafo de conocimiento conectado. Diseñado para flujos de trabajo que dan prioridad al almacenamiento local, Logseq ofrece compatibilidad con tareas, diarios y edición de Markdown, lo que lo hace ideal para pensadores que desean tener un control total sobre su «segundo cerebro».

Heptabase es una aplicación visual de «segundo cerebro» que permite a los usuarios correlacionar sus ideas mediante tarjetas y pizarras. Facilita los flujos de trabajo que requieren mucha investigación al permitirte organizar espacialmente pensamientos, bibliografía y preguntas, ayudándote a ver las conexiones entre las notas en un formato muy visual y no lineal.

Amplenote combina tareas, notas y enlaces en una interfaz optimizada. Con priorización inteligente, cifrado de extremo a extremo y enlaces flexibles, Amplenote actúa como un «segundo cerebro» centrado en la productividad para aquellas personas que desean gestionar proyectos y conocimientos en un único espacio.

RemNote combina la toma de notas con fichas de repetición espaciada para ayudar a los usuarios a retener conocimientos a largo plazo. Es ideal para estudiantes, educadores y personas que desean seguir formándose a lo largo de toda la vida y buscan crear un «segundo cerebro» que no solo almacene ideas, sino que también las refuerce con el tiempo mediante la memorización activa.

Dendron es una herramienta de gestión del conocimiento basada en Markdown integrada en Visual Studio Code. Ofrece la posibilidad de tomar notas jerárquicas, compatibilidad con esquemas y una potente función de búsqueda, lo que la hace perfecta para desarrolladores y usuarios técnicos que crean sistemas de «segundo cerebro» grandes y estructurados dentro de su IDE.

Supernotes es una plataforma colaborativa para tomar notas basada en tarjetas de tamaño pequeño y enlazadas. Permite a los usuarios capturar, vincular y organizar rápidamente conocimientos mientras colaboran en tiempo real. Su formato basado en tarjetas facilita el mantenimiento de un «segundo cerebro» modular y altamente estructurado.

➡️ Más información: 15 plantillas gratuitas para tomar notas y organizarte mejor

ClickUp: tu aplicación de «segundo cerebro» para tomar notas

En esencia, aunque el encanto clásico de anotar ideas en cuadernos físicos pueda tener su atractivo, siempre existe el riesgo de perderlas. La ventaja de una aplicación de «segundo cerebro» reside en su capacidad para proteger tus ideas y tareas en una ubicación centralizada, eliminando la preocupación de perderlas.

Con el paso de los años, nuestras capacidades cognitivas siguen disminuyendo a medida que se entrelazan nuestra vida personal y profesional. Acumulamos experiencia profesional, avances creativos e ideas que deben documentarse y almacenarse a lo largo de nuestra vida.

Podrás darle las gracias a tu «segundo cerebro» cuando puedas acceder a estas décadas de trabajo en cuestión de minutos.

ClickUp destaca por ofrecer un repositorio seguro para tus ideas y tareas, además de muchas opciones de productividad. ¡Pruébala gratis hoy mismo!