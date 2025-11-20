Las 10 mejores aplicaciones y programas de «segundo cerebro» para tomar notas en 2026

¿Alguna vez se te ha ocurrido una idea brillante, solo para perderla momentos después porque la vida se interpuso?
Ahí es donde un sistema de «segundo cerebro» —impulsado por una buena app de gestión del conocimiento— puede marcar la diferencia.
Tanto si sales a correr como si te estás relajando antes de acostarte, una aplicación de notas fiable te ayuda a capturar la inspiración en el momento en que surge.
Una aplicación moderna para tomar notas hace mucho más que simplemente guardar tus ideas.
Con funciones avanzadas como la posibilidad de enlazar notas, grabar notas de audio y organizar la información de otras aplicaciones, podrás crear un sólido sistema de gestión del conocimiento.
Con el tiempo, empezarás a reflexionar sobre las notas que has tomado e incluso descubrirás conexiones que no sabías que existían.
Si aún no te has subido al tren de las aplicaciones de «segundo cerebro» para tomar notas, es hora de hacerlo, y te diremos por qué.
¿Qué es una aplicación de «segundo cerebro»?
Una app de «segundo cerebro» es una herramienta digital diseñada para ayudarte a capturar, organizar y almacenar tus pensamientos, ideas e información de forma estructurada, de modo que puedas recuperarlos en cualquier momento.
Crear un «segundo cerebro» ampliará tus procesos y capacidades cognitivas, proporcionándote un repositorio estructurado y de fácil acceso para tus notas, documentos e ideas creativas.
Tiago Forte introdujo por primera vez el concepto de «segundo cerebro» en su libro « Building a Second Brain». Su razonamiento es que los seres humanos no siempre podemos recordar toda la información diaria, ya que puede resultar abrumadora.
Tiago fue más allá y elaboró una lista de las ventajas de confiar en el sistema del «segundo cerebro»:
- Organiza tu información a la perfección, facilitando el acceso
- Guarda la información a menos que elimines lo que ya no necesitas
- Preserva tu creatividad y garantiza el seguimiento de tu trabajo, lo que te permite volver a consultarlo en cualquier momento
¿Por qué las aplicaciones de «segundo cerebro» son ahora más esenciales que nunca?
Vivimos en un mundo saturado de información en el que nuestra memoria natural puede verse fácilmente desbordada. Aquí es donde entra en juego el concepto de «segundo cerebro»: un sistema digital diseñado para ampliar tu memoria y tus capacidades cognitivas.
Las aplicaciones de «segundo cerebro» ofrecen una solución eficaz para gestionar el flujo constante de información, mejorar la productividad y fomentar la creatividad de una forma que los métodos tradicionales simplemente no pueden.
Así es como pueden ayudarte:
✅ Mayor productividad: al ofrecer un repositorio centralizado y fácil de consultar para todas tus notas, ideas y recursos, estas aplicaciones reducen drásticamente el tiempo dedicado a buscar información. Esto libera tu energía mental para que puedas centrarte en la ejecución y el trabajo creativo.
✅ Mejora de la memoria y la capacidad de recordar: Tu «segundo cerebro» actúa como un banco de memoria externo, garantizando que nunca se pierdan ideas valiosas, lecciones aprendidas y detalles importantes. Puedes recuperar rápidamente la información cuando la necesites, incluso si la registraste hace años.
✅ Fomentar la creatividad y la innovación: Al establecer conexiones entre ideas dispares y proporcionar un rico acervo de conocimientos, las aplicaciones de «segundo cerebro» facilitan los descubrimientos fortuitos y te ayudan a generar nuevas perspectivas y soluciones creativas.
✅ Adaptación al trabajo moderno: Con el auge del teletrabajo, los modelos híbridos y las tareas basadas en proyectos, la capacidad de organizar y acceder a la información de forma digital y colaborativa es fundamental. Las aplicaciones de «segundo cerebro» agilizan los flujos de trabajo y favorecen el aprendizaje continuo
✅ Aprovechamiento de las capacidades de la IA: Muchas aplicaciones modernas de «segundo cerebro» están integrando la IA, ofreciendo funciones como la búsqueda inteligente, la automatización del resumen y la generación de insights. Esto las transforma de meros sistemas de almacenamiento en potentes aliados para el descubrimiento y la creación de conocimiento.
✅ Reducción del estrés: Saber que toda tu información importante está almacenada de forma segura y es fácilmente accesible reduce la ansiedad de olvidar cosas o sentirte abrumado, lo que te aporta una mayor tranquilidad
✅ Aprendizaje personalizado: Estas aplicaciones se convierten en un hub de conocimiento personalizado que crece contigo, lo que te permite ampliar tus conocimientos actuales y acelerar tu aprendizaje en cualquier campo
Las 10 mejores aplicaciones de «segundo cerebro» de un vistazo
Aquí tienes una tabla comparativa rápida para que te hagas una idea:
|Nombre de la herramienta
|Funciones principales
|Ideal para
|Precios
|ClickUp
|Una aplicación todo en uno para el trabajo con bloc de notas con IA, búsqueda conectada, documentos, pizarras, gestión de tareas, resúmenes con IA, integraciones y plantillas
|Para personas y equipos de cualquier tamaño que necesiten un entorno de trabajo todo en uno y conocimientos prácticos
|Plan Free; planes de pago desde 7 $ al mes por usuario
|Notion
|Entornos de trabajo personalizables, Notion IA, bases de datos, recortador web, aplicaciones para móvil y de escritorio
|Pensadores visuales y creadores que buscan sistemas de conocimiento flexibles e interconectados
|Plan Free; planes de pago a partir de 12 $ al mes por usuario
|Google Keep
|Interfaz sencilla, código de colores, recordatorios, notas de voz, OCR, integración con Google
|Personas que buscan una forma rápida y sencilla de tomar notas y gestionar listas de control
|Gratis con una cuenta de Google
|Workflowy
|Anidamiento infinito, nodos espejo, etiquetas, búsqueda global, diseño minimalista
|Personas que piensan de forma estructurada y prefieren las listas con viñetas y la jerarquía
|Plan Free; Pro: 8,99 $ al mes
|Craft
|Editor basado en bloques, notas diarias, asistente de IA, formato avanzado, aplicaciones nativas
|Personas con pensamiento visual y usuarios de Apple que buscan documentos atractivos e interconectados
|Plan Free; Pro: 7,99 $ al mes; Business: 14,99 $ al mes
|Evernote
|Recortador web, búsqueda universal, libretas/etiquetas, tareas, Calendario, funciones de IA
|Profesionales e investigadores ocupados que gestionan diversos tipos de contenido
|Plan Free; Personal: 14,99 $ al mes; Profesional: 17,99 $ al mes
|Reflexiona
|Notas con enlaces, vista gráfica, IA, cifrado, integración con el Calendario
|Usuarios preocupados por la privacidad y pensadores en red que buscan notas seguras y conectadas
|Premium 10 $ al mes
|Obsidian
|Archivos Markdown locales, enlaces bidireccionales, vista gráfica, complementos
|Usuarios avanzados y defensores de la privacidad que desean un control y una personalización totales
|Gratis; Sincronizar: 5 $ al mes; Publicación: 10 $ al mes
|Notas de iCloud
|Integración con Apple, iCloud Drive, copias de seguridad, notas sencillas, privacidad
|Usuarios del ecosistema de Apple que buscan sincronizar notas de manera básica y sin complicaciones
|50 GB 0,99 $, 200 GB 2,99 $, 2 TB 9,99 $ al mes; hay planes superiores disponibles
|Roam Research
|Enlaces bidireccionales, notas diarias, editor basado en bloques, panorámica en gráficos
|Investigadores y trabajadores del conocimiento que se nutren del pensamiento no lineal y en red
|Pro: 15 $ al mes; Believer: 500 $ por 5 años
➡️ Más información: Cómo utilizar el método Zettelkasten para gestionar información e ideas
Las 10 mejores aplicaciones y programas de «segundo cerebro» que puedes usar
Echa un vistazo a este breve resumen para hacerte una idea general de las mejores aplicaciones de «segundo cerebro» que hay en el mercado, antes de entrar en detalles:
1. ClickUp
Como la aplicación todoterreno para el trabajo, ClickUp está transformando la forma de trabajar de los equipos al actuar como un auténtico «segundo cerebro» con ClickUp Brain, un espacio de trabajo inteligente y todo en uno que recuerda, conecta y recupera todo lo que necesitas para realizar tu trabajo.
El núcleo de las funciones de «segundo cerebro» de ClickUp es su búsqueda conectada, que va mucho más allá de la simple coincidencia de palabras clave. Realiza búsquedas inteligentes en todas tus tareas, documentos, chats, adjuntos e incluso en aplicaciones de terceros integradas, mostrando al instante la información más relevante, independientemente de dónde se encuentre en tu entorno de trabajo.
Esto significa que podrás encontrar rápidamente el resumen del proyecto, una conversación de hace meses o un archivo concreto, lo que te ahorrará horas que, de otro modo, perderías buscando manualmente.
Pero ClickUp Brain no solo te ayuda a encontrar información, sino que te ayuda a comprenderla más rápido. Su IA avanzada puede resumir documentos extensos, hilos de tareas y conversaciones de chat, sintetizándolos en información clara y útil. Por ejemplo, puedes pedirle a ClickUp Brain que resuma el estado de un proyecto, extraiga las decisiones clave de una reunión o seleccione los elementos pendientes de una larga discusión, lo que facilita estar al tanto de flujos de trabajo complejos sin perderte en los detalles.
Al combinar una búsqueda profunda y conectada con un resumen inteligente, ClickUp Brain no solo almacena tus conocimientos, sino que te ayuda activamente a recuperarlos, procesarlos y actuar en consecuencia, lo que la convierte en la aplicación definitiva para todo y en tu segundo cerebro indispensable para el trabajo.
¿La mayor ventaja de todas? Con un ecosistema conectado de documentos, pizarras, paneles y mucho más, ClickUp centraliza todo lo que necesitas en un único entorno de trabajo, ¡lo que permite buscarlo al instante!
Ideal para
- Personas y equipos de todos los tamaños, desde emprendedores individuales hasta corporaciones
Casos de uso ideales
- Cualquiera que desee recuperar información esencial o los siguientes pasos en cuestión de segundos, incluso de grandes cantidades de datos del entorno de trabajo (dentro de los permisos y los ajustes de acceso definidos)
- La incorporación de nuevos miembros al equipo se vuelve muy sencilla, ya que pueden acceder al historial y comprenderlo al instante
- Los gestores de proyectos pueden obtener panorámicas actualizadas sin tener que leer todas las actualizaciones
Las mejores funciones de ClickUp
- ClickUp Docs: Crea, organiza y enlaza documentos para notas, wikis, POE y bases de conocimiento. Anida documentos, añade formato avanzado y enlázalos a tareas para una gestión del conocimiento fluida.
- ClickUp Bloc de notas: Anota ideas rápidas, listas de control o recordatorios. Convierte fácilmente las notas en tareas prácticas y personalízalas con diferentes fuentes, colores y plantillas.
- ClickUp Relationships: vincula tareas, documentos e ideas relacionadas. Utiliza enlaces para establecer conexiones entre la información en todo tu entorno de trabajo, lo que facilita encontrar y reutilizar conocimientos.
- ClickUp Brain (IA): Aprovecha la IA para resumir documentos, generar ideas, responder preguntas, automatizar tareas repetitivas y encontrar información relevante al instante: tu asistente digital inteligente
- ClickUp Whiteboards: Visualiza tus ideas, haz lluvias de ideas y planifica proyectos en un lienzo digital colaborativo. Añade tareas, documentos y comentarios, y conecta ideas en tiempo real.
- Plantillas de ClickUp: utiliza plantillas prediseñadas, como la plantilla de base de conocimientos, para crear rápidamente un hub centralizado donde reunir las ideas, notas y recursos de tu equipo.
- Recordatorios y bandeja de entrada: No te olvides nunca de nada: configura recordatorios para tareas, notas o ideas, y gestiona todas tus notificaciones y tareas pendientes en un solo lugar
- Favoritos y vistas privadas: Marca como favoritos documentos, tareas o vistas importantes para acceder a ellos rápidamente. Crea paneles privados y vistas personalizadas adaptadas a tu flujo de trabajo
- Chat, comentarios y clips de voz: Mantén todas tus conversaciones, comentarios y ideas rápidas enlazadas con tu trabajo. Usa @menciones, comentarios y clips de voz para capturar el contexto y colaborar
- Búsqueda conectada: encuentra al instante cualquier cosa —tareas, documentos, chats o archivos— en todo tu entorno de trabajo y en las aplicaciones integradas, para que tu «segundo cerebro» esté siempre al alcance de tu mano
Ventajas
- Organización flexible: Altamente personalizable con diversas vistas y jerarquías para almacenar cualquier tipo de información
- Conocimiento práctico: integra las notas directamente con las tareas y los proyectos, convirtiendo las ideas en acciones
- Fácil recuperación: potentes funciones de búsqueda y enlazado que te ayudan a encontrar y establecer conexiones de información rápidamente
ClickUp Brain realmente te ahorra tiempo. La IA integrada ahora puede resumir hilos largos, redactar borradores de documentos e incluso transcribir clips de voz directamente dentro de una tarea, lo que permite a mi equipo reducir los cambios de contexto y depender menos de complementos. Las nuevas actualizaciones del calendario y los diagramas de Gantt hacen que la planificación sea menos complicada. La actualización de marzo de 2025 combinó tareas, documentos, chats y reuniones en una única vista de calendario y añadió la función de bloqueo de tiempo impulsada por IA; Los diagramas de Gantt se cargan notablemente más rápido y mantienen el nivel de zoom constante. Todo en un solo entorno de trabajo. Realizamos Sprints ágiles, publicamos documentos y gestionamos los OKR sin tener que cambiar de aplicación. Las integraciones nativas (Slack, Drive, GitHub) se configuran rápidamente. Permisos granulares + automatizaciones robustas. Es fácil conceder a los colaboradores externos acceso solo para comentarios o desencadenar flujos de trabajo de varios pasos cuando cambia el estado.
ClickUp Brain realmente te ahorra tiempo. La IA integrada ahora puede resumir hilos largos, redactar borradores de documentos e incluso transcribir clips de voz directamente dentro de una tarea, lo que permite a mi equipo reducir los cambios de contexto y depender menos de complementos. Las nuevas actualizaciones del calendario y los diagramas de Gantt hacen que la planificación sea menos complicada. La actualización de marzo de 2025 combinó tareas, documentos, chats y reuniones en una única vista de calendario y añadió la función de bloqueo de tiempo impulsada por IA; los diagramas de Gantt se cargan notablemente más rápido y mantienen el nivel de zoom constante. Todo en un solo entorno de trabajo. Realizamos sprints ágiles, publicamos documentos y gestionamos los OKR sin tener que cambiar de aplicación. Las integraciones nativas (Slack, Drive, GitHub) se configuran rápidamente. Permisos granulares + automatizaciones robustas. Es fácil conceder a los colaboradores externos acceso solo para comentarios o desencadenar flujos de trabajo de varios pasos cuando cambia el estado.
Contras
- Puede resultar complejo: la gran cantidad de funciones puede hacer que resulte difícil empezar
Lo que no me gusta de ClickUp es que a veces puede resultar un poco complicado, por ejemplo, a la hora de configurar los paneles, al igual que otras funciones que requieren más pasos de configuración. Lo he ido aprendiendo poco a poco, pero siempre tengo la sensación de que hay muchos elementos de la aplicación que estoy intentando dominar y mejorar.
Lo que no me gusta de ClickUp es que a veces puede resultar un poco complicado, por ejemplo, a la hora de configurar los paneles, al igual que otras funciones que requieren más pasos de configuración. Lo he ido aprendiendo poco a poco, pero siempre tengo la sensación de que hay muchos elementos de la aplicación que estoy intentando dominar y mejorar.
Precios de ClickUp
Valoraciones y reseñas de ClickUp
- G2: 4,7/5 (más de 5000 reseñas)
- Capterra: 4,6/5 (más de 3000 reseñas)
💡Consejo profesional: Aprende a usar la IA para tomar notas. Si tus dificultades se centran específicamente en las reuniones, aquí tenemos algo para ti. 👇🏼
2. Notion
Notion es una de las aplicaciones de «segundo cerebro» más versátiles, capaz de adaptarse a los flujos de trabajo individuales. Utiliza este espacio unificado para tomar notas, organizarte, gestionar tareas, escribir con concentración y desarrollarte personalmente, con el fin de mejorar tu concentración.
Anota rápidamente notas, ideas, listas de pendientes o recordatorios desde cualquier lugar. Ofrece flexibilidad para organizar estas notas sin límites, para que puedas recuperarlas fácilmente en cualquier momento.
Ideal para
- Crea entornos de trabajo altamente personalizables e interconectados para casi cualquier tipo de información o proyecto
Caso de uso ideal
- Centraliza notas, ideas, documentos y recursos
- Organiza tareas, cronogramas y la colaboración del equipo
- Crea sistemas flexibles para llevar un seguimiento de cualquier cosa, desde hábitos hasta inventarios
Las mejores funciones de Notion
- Notion IA: Genera ideas para tu trabajo y escribe más rápido con la IA
- Notas ilimitadas: Escribe todo lo que quieras sin ningún límite
- Organización centralizada: Consolida todo lo que necesitas en una sola plataforma. Ya sean notas, presupuestos, tareas o recetas, puedes crear una herramienta de gestión del conocimiento personalizable que se adapte a tu forma de pensar.
- Disponibilidad en plataformas y dispositivos: Notion está disponible para móviles en iOS y Android, para escritorios en Mac y Windows, y ofrece el Notion Web Clipper, compatible con los navegadores web Chrome, Safari y Firefox.
Ventajas
- Muy flexible: se adapta a cualquier estilo de organización
- Interconectadas: fácil de enlazar notas, bases de datos y páginas
- Todo en uno: Combina notas, documentos, wikis y gestión de proyectos
Me ENCANTA lo personalizado que es. Trabajamos con bastantes clientes y podemos personalizar Notion para todas sus empresas.
Me ENCANTA lo personalizable que es. Trabajamos con bastantes clientes y podemos personalizar Notion para todas sus empresas.
Contras
- Curva de aprendizaje pronunciada: puede resultar abrumador para los principiantes
- Límites sin conexión: En algunos casos, el acceso sin conexión es deficiente o inexistente.
- Problemas de rendimiento: Puede ralentizarse con entornos de trabajo muy grandes
Lleva mucho tiempo aprender a sacarle partido. Tuve que descargar plantillas y ver un montón de vídeos para poder sacarle todo el partido.
Lleva mucho tiempo aprender a sacarle partido. Tuve que descargar plantillas y ver un montón de vídeos para poder sacarle todo el partido.
Precios de Notion
- Free Forever
- Además: 12 $ al mes por usuario
- Business: 24 $ al mes por usuario
- Enterprise: precios personalizados
Valoraciones y reseñas de Notion
- G2: 4,7/5 (más de 4800 opiniones)
- Capterra: 4,7/5 (más de 1917 opiniones)
3. Google Keep
Google Keep es una herramienta de toma de notas diseñada para escribir, crear listas y organizar tus ideas; resulta muy útil para configurar recordatorios eficaces. También permite un uso compartido fácil de notas con imágenes y audio. Con millones de usuarios, Keep es la mejor opción para quienes disfrutan de notas llamativas, ya que ofrece un intervalo de rótulos de colores para organizar y ordenar tus documentos de manera eficiente.
Ideal para
- Toma de notas rápida y espontánea, listas de control y recordatorios visuales que se sincronizan en todos tus dispositivos
Caso de uso ideal
- Anota ideas fugaces, pensamientos y recordatorios rápidos
- Crear listas de la compra, listas de tareas pendientes y listas de control para hacer las maletas
- Captura enlaces web, imágenes con texto y notas de voz sobre la marcha
Conserva las mejores funciones
- Interfaz sencilla: fácil de usar para capturar ideas rápidamente sin distracciones
- Códigos de colores y rótulos: Organiza visualmente tus notas para identificarlas fácilmente
- Recordatorios: configura recordatorios basados en la hora o la ubicación para tus notas
- Imagen a texto (OCR): Extrae texto de fotos para crear contenido en el que se pueda realizar búsquedas
- Notas de voz con transcripción: Graba tus ideas y conviértelas automáticamente en texto
- Integración con Google Workspace: traslada fácilmente tus notas a Documentos de Google o enlázalas con otros servicios de Google
Ventajas
- Captura rápida: Diseñadas para la rapidez, ideales para ideas fugaces
- Excelente accesibilidad: Disponible en todas las principales plataformas y dispositivos
- Ideal para listas de control: Sencilla y eficaz para gestionar listas de tareas básicas de pendiente
Google Keep es la forma más económica de registrar actividades y crear listas de tareas. Puedo realizar el seguimiento del progreso marcando las casillas. Para la edición, también puedo cambiar los fondos. El inicio de sesión en varios dispositivos funciona muy bien; puedo usar mi teléfono Pixel y mi PC juntos o por separado, pero el resultado de la sincronización en tiempo real sigue siendo el mismo.
Google Keep es la forma más económica de registrar actividades y crear listas de tareas. Puedo realizar el seguimiento del progreso marcando las casillas. Para la edición, también puedo cambiar los fondos. El inicio de sesión en varios dispositivos funciona muy bien; puedo usar mi teléfono Pixel y mi PC juntos o por separado, pero el resultado de la sincronización en tiempo real sigue siendo el mismo.
Contras
- Formato limitado: Carece de formato de texto enriquecido, como negrita, cursiva o títulos dentro de las notas
- Sin organización anidada: solo utiliza rótulos; sin carpetas ni organización jerárquica propiamente dicha
- Búsqueda básica: Aunque cuenta con una función de búsqueda, carece de filtros avanzados o de búsqueda contextual.
- No se pueden enlazar las notas: No es posible crear fácilmente enlaces internos entre tus propias notas para crear una base de conocimientos conectada
No me gusta que las opciones de organización sean limitadas. Menos mal que existen las etiquetas y los códigos de colores, pero puede resultar un poco caótico cuando estoy haciendo el seguimiento de varias tareas de control de calidad.
No me gusta que las opciones de organización sean limitadas. Menos mal que existen las etiquetas y los códigos de colores, pero puede resultar un poco caótico cuando estoy haciendo el seguimiento de varias tareas de control de calidad.
Mantén los precios
- Gratis con una cuenta básica de Google
Consulta reseñas y valoraciones
- G2: No hay suficientes reseñas independientes
- Capterra: 4,7/5 (más de 200 reseñas)
➡️ Más información: Cómo sacar partido al hemisferio izquierdo y al derecho del cerebro en tu equipo
4. Workflowy
Workflowy es una app web de toma de notas que actúa como «segundo cerebro» y simplifica la toma de notas gracias a su interfaz sencilla y flexible, lo que te permite organizar ideas de forma rápida y natural.
Funciona muy bien sin conexión y ofrece una compatibilidad perfecta para el desarrollo de esas ideas cuando te conectas a Internet. Las listas anidadas de Workflowy son su punto fuerte: crea listas con viñetas de cualquier número de niveles para desglosar la complejidad de tus ideas o listas.
Ideal para
- Personas y equipos que buscan organizar pensamientos, notas e ideas en un formato de esquema sencillo y con niveles ilimitados
Caso de uso ideal
- Lluvia de ideas y estructuración de ideas o proyectos complejos
- Crea listas de tareas flexibles y gestiona tus tareas personales
- Redactar esquemas para artículos, libros o presentaciones
Las mejores funciones de Workflowy
- Anidamiento infinito: Organiza la información en listas con viñetas que se pueden contraer y expandir sin límite.
- Interfaz sencilla: un diseño minimalista que se centra en el contenido sin distracciones
- Nodos espejo: Duplica una viñeta para que aparezca en varios lugares, sin sincronizarlas
- Etiquetado y filtrado: utiliza #hashtags y @menciones para clasificar y encontrar rápidamente elementos específicos
- Búsqueda global: Encuentra cualquier elemento en toda tu cuenta de Workflowy
- Atajos de teclado: navegación y edición eficientes para usuarios avanzados
Ventajas
- Extrema simplicidad: Fácil de aprender y usar para crear esquemas básicos
- Orientadas a la concentración: Ocultar la complejidad, permitiéndote centrarte en una idea cada vez
- Captura rápida: Excelente para anotar rápidamente tus ideas de forma estructurada
- Muy flexible: Adaptable para notas, tareas, redacción o esquemas de proyectos
Me encanta que todo esté organizado en forma de lista con viñetas. Las viñetas son mi forma habitual de tomar notas y Workflowy me permite hacerlo de manera más eficiente.
Me encanta que todo esté organizado en forma de lista con viñetas. Las viñetas son mi forma habitual de tomar notas y Workflowy me permite hacerlo de manera más eficiente.
Contras
- Texto enriquecido con límite de formato: carece de opciones de formato avanzadas como negrita, cursiva o diferentes tamaños de fuente, más allá del estilo básico
- Sin funciones de base de datos: No permite crear tablas, relaciones ni estructuras de datos complejas como Notion
- Colaboración limitada: Aunque permite el uso compartido de contenido, no está diseñada para una colaboración sólida del equipo como las herramientas específicas de gestión de proyectos
- Monotonía visual: El formato de esquema uniforme puede resultar un límite visual para algunos usuarios
El problema que le veo a Workflowy es que limitarse a usar viñetas para todo no resulta muy útil cuando quieres almacenar párrafos largos de texto, imágenes y otro tipo de contenido. Me pareció que esto limitaba bastante mi flujo de trabajo.
El problema que le veo a Workflowy es que limitarse a usar viñetas para todo no resulta muy útil cuando quieres almacenar párrafos largos de texto, imágenes y otro tipo de contenido. Me pareció que esto limitaba bastante mi flujo de trabajo.
Precios de Workflowy
- Free Forever
- Pro: 8,99 $ al mes
Opiniones y valoraciones de Workflowy
- G2: 4,5/5 (más de 20 reseñas)
- Capterra: No hay suficientes reseñas
📮ClickUp Insight: El 18 % de los participantes en nuestra encuesta quiere utilizar la IA para organizar su vida mediante calendarios, tareas y recordatorios. Otro 15 % quiere que la IA se encargue de las tareas rutinarias y del trabajo administrativo.
Para ello, una IA debe ser capaz de: comprender los niveles de prioridad de cada tarea en un flujo de trabajo, ejecutar los pasos necesarios para crear o ajustar tareas, y configurar flujos de trabajo automatizados.
La mayoría de las herramientas tienen uno o dos de estos pasos resueltos. Sin embargo, ¡ClickUp ha ayudado a los usuarios a consolidar más de 5 aplicaciones utilizando nuestra plataforma! Disfruta de una planificación basada en IA, donde las tareas y las reuniones se pueden asignar fácilmente a franjas horarias libres en tu calendario según los niveles de prioridad. También puedes configurar reglas de automatización personalizadas a través de ClickUp Brain para gestionar las tareas rutinarias.
¡Di adiós al trabajo rutinario!
5. Craft
La interfaz fluida de Craft incluye funciones como notas diarias, documentos colaborativos, wikis, integraciones, vistas previas de enlaces enriquecidas, asistencia de redacción con IA, comentarios y reacciones.
Craft transforma la colaboración en equipo y la toma de notas al combinar actualizaciones diarias estructuradas, alinear prioridades y eliminar obstáculos, todo en un solo lugar. Es un hub central para que los equipos tomen notas y realicen el seguimiento de tareas, ideas y retos en diversos proyectos.
Ideal para
- Personas y equipos que necesitan crear documentos y notas visuales e interconectados, centrándose en una experiencia de escritura y organización fluida, especialmente dentro del ecosistema de Apple
Caso de uso ideal
- Redacta documentos detallados, informes y contenidos con elementos visuales de gran riqueza
- Crea una base de conocimientos personal o un jardín digital con notas interconectadas
- Creación y uso compartido de documentos de forma colaborativa para equipos pequeños
- Escribe un diario y gestiona tus tareas en una interfaz visualmente atractiva
Las mejores funciones
- Editor basado en bloques: Crea y organiza el contenido en bloques flexibles, incluyendo texto, imágenes, archivos y contenido incrustado
- Páginas interconectadas: enlaza fácilmente documentos y bloques para crear una red de conocimientos altamente conectada
- Diseño y estilo atractivos: Ofrece amplias opciones de formato, estilos personalizados y diseños estéticamente agradables
- Daily Notes: Un espacio específico para anotar notas rápidas, llevar un diario y realizar el seguimiento de las tareas diarias
- Aplicaciones nativas: Excelente rendimiento y funciones sin conexión en todos los dispositivos de Apple (Mac, iPhone, iPad, Vision Pro) y Windows
- Asistente de IA: IA integrada para la lluvia de ideas, el resumen y la ayuda a la redacción
- Nodos/bloques espejo: Duplica un bloque o una página para que aparezca en varias ubicaciones, sincronizando los cambios automáticamente
- Potentes opciones de exportación: exporta documentos en diversos formatos, como PDF, Markdown y Web
Ventajas
- Visualmente impresionante: Crea documentos muy estéticos y listos para presentar
- Experiencia de escritura fluida: el editor basado en bloques hace que escribir y organizar sea intuitivo
- Excelentes aplicaciones nativas: rendimiento rápido y fiable, especialmente en dispositivos Apple
- Enlaces sólidos: Crea fácilmente una red de conocimientos enlazados
Craft es preciosa. Y la uso todos los días. Como persona cuyo trabajo consiste en presentar software para tomar notas a profesores universitarios que, sinceramente, preferirían salir corriendo antes que usar algo demasiado técnico, déjame decirte que Craft es una joya. Se la enseño a un profesor o a un compañero, y siempre obtengo la misma reacción: miran la pantalla con los ojos muy abiertos y dicen: «Vaya, esto parece tan... ¿sencillo? ¿Y bonito?». Y entonces se ponen manos a la obra: formatean el texto, organizan ideas y, de repente, se derriten por una app para tomar notas. Sí, se derriten de verdad.
Craft es preciosa. Y la uso todos los días. Como persona cuyo trabajo consiste en presentar software para tomar notas a profesores universitarios que, sinceramente, preferirían salir corriendo antes que usar algo demasiado técnico, déjame decirte que Craft es una joya. Se la enseño a un profesor o a un compañero, y siempre obtengo la misma reacción: miran la pantalla con los ojos muy abiertos y dicen: «Vaya, esto parece tan... ¿sencillo? ¿Y bonito?». Y entonces se ponen manos a la obra: formatean el texto, organizan ideas y, de repente, se derriten por una aplicación para tomar notas. Sí, se derriten de verdad.
Contras
- Compatibilidad limitada con Android: la aplicación para Android aún está en desarrollo o no es tan sólida como la de iOS o la aplicación de escritorio.
- No es una herramienta de base de datos completa: carece de las funciones avanzadas de base de datos (por ejemplo, relaciones, fórmulas complejas) de Notion
- Modelo de suscripción: Requiere un plan de pago para disfrutar de uso ilimitado y funciones avanzadas
- Puede resultar caro para equipos: los planes de nivel superior para equipos más grandes pueden salir caros
Craft no cuenta con todas esas funciones sofisticadas que puedes encontrar en otros programas, como bases de datos integradas, conexiones de red complejas u opciones de visualización avanzadas. Pero, incluso de esas características, el equipo detrás de Craft lanza constantemente actualizaciones en versión beta. Escuchan a los usuarios y trabajan activamente para mejorar lo que falta.
Craft no cuenta con todas esas funciones sofisticadas que puedes encontrar en otros programas, como bases de datos integradas, conexiones de red complejas u opciones de visualización avanzadas. Pero, incluso de esas características, el equipo detrás de Craft lanza constantemente actualizaciones en versión beta. Escuchan a los usuarios y trabajan activamente para mejorar lo que falta.
Fija los precios
- Free
- Pro: 7,99 $ al mes
- Empresa: 14,99 $ al mes
- Enterprise: Precios personalizados
Reseñas y valoraciones de Craft
- G2: 4,6/5 (más de 20 opiniones)
- Capterra: No hay suficientes reseñas
💟 ¿Sabías que...? En la antigüedad, antes de que el papel fuera algo habitual, la gente solía tomar notas en tablillas de cera. Se trataba de marcos de madera recubiertos con una capa de cera. Se escribía sobre la cera con un punzón afilado y, si se cometía un error o se quería reutilizar la tablilla, bastaba con alisar la cera y empezar de nuevo. Era, básicamente, el cuaderno reutilizable del mundo antiguo.
6. Evernote
Evernote te ayuda a organizar tu trabajo y tu vida con notas, sin importar dónde trabajes. Te permite tomar notas dinámicas con texto, imágenes, plantillas y mucho más.
Evernote te ayuda a gestionar notas con fechas límite y recordatorios, ofrece compatibilidad con el almacenamiento de documentos sin papel y se integra con Google Calendar para una planificación eficiente y notas contextuales.
Ideal para
- Equipos que buscan capturar, organizar y buscar fácilmente una amplia variedad de formatos de información
Caso de uso ideal
- Guarda páginas web, artículos e investigaciones con un potente recortador web
- Digitalización de documentos físicos, recibos y notas manuscritas
- Centraliza las notas de las reuniones, los detalles de los proyectos y tus ideas personales
- Almacena notas multimedia, incluyendo imágenes, audio y archivos PDF
Las mejores funciones de Evernote
- Web Clipper: Guarda páginas web completas, artículos o capturas de pantalla directamente en Evernote con anotaciones
- Búsqueda universal: busca texto en notas, imágenes (OCR), archivos PDF e incluso notas manuscritas
- Cuadernos y etiquetas: sistema de organización flexible que utiliza cuadernos y etiquetas para clasificar el contenido
- Tareas: Añade y gestiona listas de tareas sencillas directamente desde las notas
- Integración con el calendario: se conecta con Google Calendar para enlazar notas con eventos
- Acceso sin conexión: Accede a tus notas incluso sin conexión a internet (planes de pago)
- Funciones de IA: búsqueda con IA, edición con IA para ayuda en la redacción, resumir y transcripción
- Escaneo de documentos: Escáner integrado para digitalizar documentos en papel directamente en notas
Ventajas
- Potente captura: Excelente para recopilar contenido variado desde cualquier lugar
- Búsqueda avanzada: encuentra información incluso dentro de imágenes y archivos PDF
- Sincronización fiable: notas accesibles en todos los dispositivos
- Larga trayectoria: una plataforma madura y estable
Puedo guardar casi cualquier cosa en mi cuenta de Evernote: notas escritas, recortes de páginas web, archivos PDF, imágenes. Las funciones Web Clipper y «enviar por correo electrónico a la bandeja de entrada» me resultan especialmente útiles.
Puedo guardar casi cualquier cosa en mi cuenta de Evernote: notas escritas, recortes de páginas web, archivos PDF, imágenes. Las funciones Web Clipper y «enviar por correo electrónico a la Bandeja de entrada» me resultan especialmente útiles.
Contras
- Versión gratuita limitada: muy restrictiva, lo que empuja a los usuarios a contratar planes de pago rápidamente
- Los precios pueden ser elevados: los planes de pago pueden resultar caros en comparación con otras alternativas
- Problemas ocasionales de sincronización: Algunos usuarios informan de fallos o retrasos en la sincronización
- Complejidad para los nuevos usuarios: puede resultar abrumadora debido a sus numerosas funciones, lo que implica una curva de aprendizaje.
La versión gratuita tiene algunos límites en cuanto a la sincronización de dispositivos, y los planes premium pueden resultar un poco caros para las startups con presupuestos ajustados.
La versión gratuita tiene algunos límites en cuanto a la sincronización de dispositivos, y los planes premium pueden resultar un poco caros para las startups con presupuestos ajustados.
Precios de Evernote
- Free
- Personal: 14,99 $ al mes
- Professional: 17,99 $ al mes
Opiniones y valoraciones de Evernote
- G2: 4,4/5 (más de 2000 opiniones)
- Capterra: 4,4/5 (más de 8000 reseñas)
➡️ Más información: 8 integraciones de Evernote para tomar mejores notas
7. Reflect
Reflect ofrece una solución integral para mejorar los procesos cognitivos y tomar notas de forma eficaz. Cuenta con sincronización instantánea de notas con enlaces a otras notas, creando así una red de ideas.
Reflect garantiza una gestión segura y eficiente de tus notas gracias al cifrado de extremo a extremo, la integración con el Calendario, la publicación con un solo clic y la asistencia de IA con tecnología GPT-4.
Ideal para
- Personas que buscan crear un sistema de pensamiento en red con notas diarias, asistencia de IA y una integración perfecta para la gestión del conocimiento personal
Caso de uso ideal
- Conecta ideas mediante notas enlazadas para obtener una visión más profunda y recordar mejor
- Escribe un diario, gestiona tus tareas y haz lluvias de ideas con una vista gráfica
- Integra notas con eventos del Calendario y fuentes de lectura externas como Readwise
- Almacena y accede a tus pensamientos personales con seguridad y cifrado de extremo a extremo
Destaca las mejores funciones
- Notas enlazadas: Vincula automáticamente las notas entre sí, creando una red visual de tus pensamientos
- Daily Notes: Un espacio dedicado a tus pensamientos, tareas y reflexiones diarias que está enlazado con fechas concretas
- Integración de IA: IA integrada para ayudarte a pulir tus textos, resumir contenidos y generar ideas
- Vista gráfica: Visualiza las conexiones entre tus notas para comprender mejor tu red de conocimientos
- Integración con el calendario: se conecta con Google Calendar y Outlook para enlazar notas directamente a eventos
- Web Clipper: Guarda artículos y páginas web, enlazándolos al instante a tus notas
- Cifrado de extremo a extremo: Todas tus notas están cifradas, lo que garantiza la privacidad y la seguridad.
- Modo sin conexión: Accede a tus notas y realiza la edición incluso sin conexión a internet
Ventajas
- Fuerte conexión de conocimientos: los vínculos de retroceso y la vista gráfica crean una potente red de ideas
- Asistencia basada en IA: te ayuda a escribir, resumir y generar ideas
- Excelente privacidad: Ofrece cifrado de extremo a extremo para todos tus datos
- Integración perfecta: funciona bien con calendarios y aplicaciones de lectura
Su interfaz minimalista contrasta con sus potentes capacidades, ya que ofrece un entorno libre de distracciones que fomenta la reflexión profunda y la toma de notas eficiente. Lo que realmente distingue a Reflect es su rendimiento ultrarrápido y su funcionalidad de toma de notas en red sin interrupciones, lo que la hace increíblemente eficiente para gestionar documentación técnica y notas de proyectos.
Su interfaz minimalista contrasta con sus potentes capacidades, ya que ofrece un entorno libre de distracciones que fomenta la reflexión profunda y la toma de notas eficiente. Lo que realmente distingue a Reflect es su rendimiento ultrarrápido y su funcionalidad de toma de notas en red sin interrupciones, lo que la hace increíblemente eficiente para gestionar documentación técnica y notas de proyectos.
Contras
- Sin versión gratuita: Se requiere una suscripción para utilizar la aplicación
- Herramienta relativamente nueva: aún en fase de desarrollo, por lo que es posible que algunas funciones avanzadas estén en fase de desarrollo.
- Curva de aprendizaje del pensamiento en red: Entender cómo sacar el máximo partido a los vínculos externos puede llevar tiempo
- Menos énfasis en el formato avanzado: da prioridad a la conexión frente al estilo complejo de los documentos
Es una aplicación con un diseño atractivo y funciona tal y como se describe. Sin embargo, requiere que tu cerebro funcione de una manera que el mío no hace, o con datos y notas que no se parecen a los que yo genero. Elimina la jerarquía y las carpetas y, en su lugar, se basa en vínculos entre notas.
Es una aplicación con un diseño atractivo y funciona tal y como se describe. Sin embargo, requiere que tu cerebro funcione de una manera que el mío no hace, o con datos y notas que no se parecen a los que yo genero. Elimina la jerarquía y las carpetas y, en su lugar, se basa en vínculos entre notas.
Precios de Reflect
- Premium: 10 $ al mes
Opiniones y valoraciones de Reflect
- G2: No hay suficientes reseñas
- Capterra: No hay suficientes reseñas
8. Obsidian
Obsidian es una aplicación versátil para tomar notas que se adapta a tus pensamientos. A medida que escribes tus notas adhesivas en línea, la aplicación se adapta dinámicamente a tu estilo para que puedas expresar con precisión lo que tienes en mente. Además, Obsidian te permite enlazar notas fácilmente y realizar el uso compartido con cualquier persona. La aplicación también ofrece compatibilidad con el trabajo de oficina y la gestión de proyectos.
Ideal para
- Personas y equipos que buscan crear una base de conocimientos local e interconectada utilizando archivos Markdown de texto sin formato, haciendo hincapié en el control, la privacidad y la extensibilidad
Caso de uso ideal
- Crea un «jardín digital» o una wiki personal con numerosos enlaces internos enlazados
- Investigación en profundidad y toma de notas académicas con una sólida compatibilidad de enlaces externos
- Aplicación del método Zettelkasten para la generación y organización de ideas
- Usuarios que prefieren guardar sus datos en archivos locales en lugar de utilizar soluciones basadas en la nube
Las mejores funciones de Obsidian
- Archivos Markdown locales: almacena todas las notas como archivos Markdown de texto sin formato en tu dispositivo, lo que garantiza la propiedad de los datos y su compatibilidad con futuras versiones.
- Enlaces bidireccionales (backlinks): Muestra automáticamente las conexiones entre notas, lo que permite un pensamiento no lineal y el descubrimiento de relaciones.
- Vista gráfica: Visualiza toda la red de tus notas y sus conexiones, lo que te ayuda a identificar grupos y lagunas de conocimiento.
- Amplio ecosistema de complementos: un extenso mercado impulsado por la comunidad, con complementos gratuitos y de pago, amplía la funcionalidad de Obsidian (por ejemplo, tableros Kanban, Calendario, repetición espaciada, mapas mentales).
- Interfaz personalizable: los temas, los fragmentos de CSS y los diseños de paneles flexibles permiten crear entornos de trabajo altamente personalizados
- Notas diarias: una nota específica para cada día, ideal para escribir un diario, llevar registros diarios y hacer el seguimiento de tus tareas
- Plantillas: Crea plantillas reutilizables para diferentes tipos de notas (por ejemplo, notas de reuniones, resúmenes de libros)
Ventajas
- Propiedad de los datos y privacidad: Las notas se almacenan localmente; no dependen de los servidores de ninguna empresa.
- Altamente personalizable: adapta la aplicación exactamente a tu flujo de trabajo con complementos y temas
- Enlazado sólido: Excelente para crear grafos de conocimiento interconectados
Fácil de usar para tomar y realizar la edición de notas. Me resultó útil para importar y leer notas en formato Markdown que había exportado desde Notas de Mac.
Fácil de usar para tomar y realizar la edición de notas. Me resultó útil para importar y leer notas en formato Markdown que había exportado desde Notas de Mac.
Contras
- Curva de aprendizaje pronunciada: puede resultar abrumador para los principiantes debido a su naturaleza abierta y a la gran cantidad de opciones.
- Sin sincronización oficial en la nube (integrada y gratuita): La sincronización entre dispositivos requiere servicios de terceros (como Dropbox o Google Drive) u Obsidian Sync (de pago).
- No es una herramienta de colaboración: Diseñada principalmente para la gestión individual del conocimiento; las funciones de colaboración son limitadas
Aunque tengo una licencia para uso profesional, la función más importante que falta es la posibilidad de sincronizar los datos entre varios dispositivos. Se trata de otra función de pago que debería estar incluida en la licencia estándar, en lugar de suponer una cuota mensual adicional. En definitiva, esto es lo que impide un uso y una adopción más generalizados de Obsidian. Aunque Markdown funciona bien, existen ciertas limitaciones en cuanto al formato (no se permiten caracteres «/» en los títulos). Sería estupendo que incluyera algunas funciones de IA generativa, como la capacidad de resumir.
Aunque tengo una licencia para uso profesional, la función más importante que falta es la posibilidad de sincronizar los datos entre varios dispositivos. Se trata de otra función de pago que debería estar incluida en la licencia estándar, en lugar de suponer una cuota mensual adicional. En definitiva, esto es lo que bloquea un uso y una adopción más generalizados de Obsidian. Aunque Markdown funciona bien, existen ciertas limitaciones en cuanto al formato (no se permiten caracteres «/» en los títulos). Sería estupendo que incluyera algunas funciones de IA generativa, como la función de resumir títulos.
Precios de Obsidian
- Free
- Sincronizar: 5 $ al mes
- Publicar: 10 $ al mes
Opiniones y valoraciones de Obsidian
- G2: No hay suficientes valoraciones
- Capterra: 4,8/5 (más de 40 reseñas)
➡️ Más información: Resumen de «Minimalismo digital»: conclusiones clave y reseña del libro
9. Notas de iCloud
Con Notas de Apple, siempre estarás listo para capturar esos momentos de inspiración. Ya sea en tu iPhone, iPad, iPod touch o Mac, la aplicación Notas se sincroniza sin esfuerzo con iCloud, lo que garantiza que puedas acceder a tus notas al instante desde todos tus dispositivos.
iCloud.com ofrece una amplia gama de funciones, entre las que se incluyen crear, realizar edición y organizar notas, gestionar adjuntos y realizar el uso compartido de notas o carpetas.
Ideal para
- Cualquiera que busque sincronizar y hacer copias de seguridad de datos sin problemas entre dispositivos Apple, especialmente fotos, archivos y notas sencillas dentro del ecosistema de Apple
Caso de uso ideal
- Almacena fotos y vídeos para ahorrar espacio en el dispositivo y acceder a ellos desde cualquier lugar
- Haz copias de seguridad de los datos de tu iPhone/iPad para facilitar la recuperación y la migración del dispositivo
- Sincroniza notas sencillas, recordatorios y contactos entre dispositivos Apple
- Almacena archivos y documentos generales para acceder a ellos desde cualquier dispositivo a través de iCloud Drive
Las mejores funciones de iCloud
- Integración perfecta con el ecosistema de Apple: Incorporadas directamente en iOS, iPadOS y macOS para sincronizar automáticamente
- iCloud Drive: almacena y accede a archivos y carpetas en todos tus dispositivos Apple y en la web
- Fotos de iCloud: Sube y almacena automáticamente toda tu biblioteca de fotos y vídeos
- Notas de Apple: una sencilla aplicación integrada para tomar notas que se sincroniza a través de iCloud y cuenta con compatibilidad para texto básico, listas de control y adjuntos.
- Copias de seguridad automáticas: realiza copias de seguridad periódicas de los datos de tu iPhone/iPad, incluidos los datos de las aplicaciones, los ajustes y los mensajes
- Funciones de privacidad de iCloud+: Incluye iCloud Private Relay (para la privacidad de navegación en Safari), Ocultar mi correo electrónico y compatibilidad con HomeKit Secure Video
Ventajas
- Configuración sencilla: se integra automáticamente con tu ID de Apple y tus dispositivos
- Sincronización fiable: sincronización generalmente sólida y en tiempo real entre los productos de Apple
- Privacidad reforzada: los datos están cifrados e iCloud+ ofrece funciones de privacidad mejoradas
- Rentable para los usuarios de Apple: a menudo se incluye en los paquetes de Apple One y el almacenamiento básico es asequible
La seguridad es, con diferencia, la mejor; la posibilidad de acceder a tu almacenamiento en tiempo real es una ventaja añadida; la capacidad de revisar años de datos sin complicaciones y sin preocuparte por perderlos; la sincronización entre dispositivos; y, personalmente, nunca tendrás que preocuparte por si no tienes suficiente almacenamiento para las fotos que hagas: suscríbete a un paquete de iCloud y haz fotos sin preocupaciones.
La seguridad es, con diferencia, la mejor; la posibilidad de acceder a tu almacenamiento en tiempo real es una ventaja añadida; la capacidad de revisar años de datos sin complicaciones y sin preocuparte por perderlos; la sincronización entre dispositivos; y, personalmente, nunca tendrás que preocuparte por si no tienes suficiente almacenamiento para las fotos que hagas: suscríbete a un paquete de iCloud y haz fotos sin preocupaciones.
Contras
- Funcionalidad limitada en dispositivos que no sean de Apple: La mejor experiencia se obtiene dentro del ecosistema de Apple; el acceso desde Windows y la web es más básico.
- Funciones básicas para tomar notas: Apple Notes, aunque sencilla, carece de funciones avanzadas como enlaces externos, formato enriquecido o bases de datos complejas, que sí se encuentran en aplicaciones específicas de «segundo cerebro».
- No es un verdadero gráfico de conocimiento: carece de funciones para interrelacionar notas en red con el fin de descubrir ideas
Solo 5 GB son gratuitos. Para obtener más espacio, hay que pagar. Funciona mejor con Apple; no es muy buena en Windows o Android.
Solo 5 GB son gratuitos. Para obtener más espacio, hay que pagar. Funciona mejor con Apple; no es muy buena en Windows o Android.
Precios de iCloud
- 50 GB: 0,99 $
- 200 GB: 2,99 $
- 2 TB: 9,99 $
- 6 TB: 29,99 $
- 12 TB: 59,99 $
Opiniones y valoraciones de iCloud
- G2: No hay suficientes reseñas
- Capterra: 4,7/5 (más de 1800 reseñas)
10. Roam Research
Roam Research es una app para tomar notas diseñada para ayudarte a redactar documentos y realizar investigaciones mientras recopilas información en una base de datos gráfica.
Empezó como una herramienta para ayudar a los estudiantes de doctorado a estructurar y redactar sus complejas tesis.
A diferencia de otras aplicaciones para tomar notas que actúan como «segundo cerebro», Roam Research funciona más bien como una herramienta basada en la investigación tecnológica. Tampoco cuenta con plantillas, pero ofrece excelentes opciones para establecer conexiones entre notas y crear un «segundo cerebro».
Ideal para
- Conecta ideas mediante enlaces bidireccionales y notas diarias, fomentando el pensamiento no lineal y el descubrimiento para los trabajadores del conocimiento y los investigadores.
Caso de uso ideal
- Escribe un diario y reflexiona a diario para crear un gráfico de conocimiento personal
- Investigación y redacción académica, fuentes enlazadas, conceptos y argumentos
- Lluvia de ideas y estructuración de proyectos complejos mediante un esquema emergente
Las mejores funciones de Roam Research
- Enlaces bidireccionales: crea automáticamente conexiones entre páginas (notas), lo que te permite navegar tanto hacia adelante como hacia atrás entre ideas enlazadas
- Daily Notes: Una página dedicada a cada día, que sirve como entrada principal para anotar pensamientos, tareas y enlazar con otras notas.
- Editor basado en bloques: todo es un bloque, lo que permite organizar, integrar y consultar cada dato de forma detallada
- Panorámica del gráfico: Visualiza toda la red de tus notas, mostrando cómo se relacionan los conceptos
- Referencias a páginas y bloques: enlaza directamente a páginas completas o a bloques específicos de texto dentro de otras notas
- Consultas: Potente función de búsqueda que te permite crear consultas dinámicas para extraer bloques y páginas relacionados en función de criterios específicos.
- Barra lateral: Mantén varias páginas abiertas una al lado de otra para facilitar la consulta cruzada y la edición
Ventajas
- Potente conexión de ideas: los enlaces bidireccionales y la vista gráfica destacan a la hora de poner de manifiesto las relaciones entre los pensamientos
- Pensamiento no lineal: fomenta el crecimiento orgánico del conocimiento en lugar de jerarquías rígidas
- Centradas en el teclado: Eficaces para los usuarios que prefieren la navegación por teclado y los atajos
Notas interconectadas, accesibles desde todos tus dispositivos y directamente en el navegador.
Notas interconectadas, accesibles desde todos tus dispositivos y directamente en el navegador.
Contras
- Precio elevado: Es considerablemente más cara que muchas otras aplicaciones para tomar notas o de «segundo cerebro».
- Problemas de rendimiento: A veces puede ser lenta o presentar errores, especialmente con gráficos muy grandes.
- Sin modo sin conexión: Requiere conexión a internet para acceder a las notas y realizar la edición
La integración con el software que usamos a diario resultó un poco complicada.
La integración con el software que usamos a diario resultó un poco complicada.
Precios de Roam Research
- Pro: 15 $ al mes
- Believer: 500 $ por 5 años
Opiniones y valoraciones de Roam Research
- Capterra: No hay suficientes reseñas
- G2: No hay suficientes valoraciones
➡️ Más información: Roam Research vs. Obsidian: ¿qué herramienta para tomar notas es la mejor?
Más aplicaciones de «segundo cerebro»
¿Buscas algo más? Aquí tienes otras aplicaciones de «segundo cerebro» que te ayudarán a encontrar la que mejor se adapta a ti:
- Mem.ai es una aplicación de notas basada en IA que actúa como un «segundo cerebro» autoorganizado. Etiqueta y conecta automáticamente tus notas, haciendo que la información relevante vuelva a aparecer cuando la necesites. Con captura rápida, búsqueda inteligente y colaboración integrada, Mem ayuda a las personas y a los equipos a mantener el flujo de conocimiento sin desorden.
- Tana es un sistema de gestión del conocimiento personal de última generación que combina datos estructurados con el pensamiento libre. Con notas diarias, consultas en tiempo real y organización basada en etiquetas, Tana ayuda a los usuarios a crear un sistema mental dinámico y vivo en el que la información permanece fluida, conectada y fácil de recuperar en el momento adecuado.
- Logseq es un programa de esquemas que prioriza la privacidad y utiliza enlaces bidireccionales y una interfaz basada en gráficos para ayudar a los usuarios a crear un grafo de conocimiento conectado. Diseñado para flujos de trabajo que dan prioridad al almacenamiento local, Logseq ofrece compatibilidad con tareas, diarios y edición de Markdown, lo que lo hace ideal para pensadores que desean tener un control total sobre su «segundo cerebro».
- Heptabase es una aplicación visual de «segundo cerebro» que permite a los usuarios correlacionar sus ideas mediante tarjetas y pizarras. Facilita los flujos de trabajo que requieren mucha investigación al permitirte organizar espacialmente pensamientos, bibliografía y preguntas, ayudándote a ver las conexiones entre las notas en un formato muy visual y no lineal.
- Amplenote combina tareas, notas y enlaces en una interfaz optimizada. Con priorización inteligente, cifrado de extremo a extremo y enlaces flexibles, Amplenote actúa como un «segundo cerebro» centrado en la productividad para aquellas personas que desean gestionar proyectos y conocimientos en un único espacio.
- RemNote combina la toma de notas con fichas de repetición espaciada para ayudar a los usuarios a retener conocimientos a largo plazo. Es ideal para estudiantes, educadores y personas que desean seguir formándose a lo largo de toda la vida y buscan crear un «segundo cerebro» que no solo almacene ideas, sino que también las refuerce con el tiempo mediante la memorización activa.
- Dendron es una herramienta de gestión del conocimiento basada en Markdown integrada en Visual Studio Code. Ofrece la posibilidad de tomar notas jerárquicas, compatibilidad con esquemas y una potente función de búsqueda, lo que la hace perfecta para desarrolladores y usuarios técnicos que crean sistemas de «segundo cerebro» grandes y estructurados dentro de su IDE.
- Supernotes es una plataforma colaborativa para tomar notas basada en tarjetas de tamaño pequeño y enlazadas. Permite a los usuarios capturar, vincular y organizar rápidamente conocimientos mientras colaboran en tiempo real. Su formato basado en tarjetas facilita el mantenimiento de un «segundo cerebro» modular y altamente estructurado.
➡️ Más información: 15 plantillas gratuitas para tomar notas y organizarte mejor
ClickUp: tu aplicación de «segundo cerebro» para tomar notas
En esencia, aunque el encanto clásico de anotar ideas en cuadernos físicos pueda tener su atractivo, siempre existe el riesgo de perderlas. La ventaja de una aplicación de «segundo cerebro» reside en su capacidad para proteger tus ideas y tareas en una ubicación centralizada, eliminando la preocupación de perderlas.
Con el paso de los años, nuestras capacidades cognitivas siguen disminuyendo a medida que se entrelazan nuestra vida personal y profesional. Acumulamos experiencia profesional, avances creativos e ideas que deben documentarse y almacenarse a lo largo de nuestra vida.
Podrás darle las gracias a tu «segundo cerebro» cuando puedas acceder a estas décadas de trabajo en cuestión de minutos.
ClickUp destaca por ofrecer un repositorio seguro para tus ideas y tareas, además de muchas opciones de productividad. ¡Pruébala gratis hoy mismo!