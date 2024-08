Roam Research frente a Obsidian: ¿Qué herramienta para tomar notas es mejor?

¿Te sientes sepultado bajo una montaña de notas de proyectos de trabajo, metas personales y pensamientos aleatorios? Encontrar la app adecuada para tomar notas puede ayudarte a organizar, priorizar y dar sentido a todas tus ideas.

Tanto si eres un planificador meticuloso, una mente creativa con ideas por todas partes, o simplemente alguien que intenta hacer un seguimiento de las tareas diarias, hay una app para tomar notas para ti

Hoy nos fijamos en dos pesos pesados de la toma de notas: Obsidian y Roam Research. Cada una tiene sus puntos fuertes y sus peculiaridades, y elegir entre una y otra puede ser un poco complicado.

Pero no se preocupe. Estamos aquí para guiarte en el debate entre Roam Research y Obsidian. Compararemos sus funciones, precios y diferencias para que pueda encontrar la opción perfecta para sus necesidades.

¿Qué es Obsidian?

vía Obsidiana Imagina tener un cuaderno digital que pueda almacenar tus planes de proyecto, ideas de investigación y listas de tareas pendientes diarias todo en un solo lugar. Obsidian está diseñado para ayudarle a hacer precisamente eso. A diferencia de otras aplicaciones de toma de notas que guardan tus notas en línea, Obsidian almacena todo localmente en tu dispositivo. Esto te da control total sobre tus datos y te permite acceder a tus notas sin conexión (a internet).

Con la app, aplicación móvil de Obsidian, puedes llevar tus notas contigo dondequiera que vayas, asegurándote de que siempre tienes acceso a tu información importante.

Funciones de Obsidian

Obsidian está repleta de funciones que la convierten en una de las favoritas entre los entusiastas de la toma de notas:

1. Soporte Markdown

Obsidian utiliza Markdown, un simple sistema de formato de texto. Esto hace que escribir y organizar tus notas sea sencillo e intuitivo. Markdown es ampliamente compatible, por lo que tus notas pueden ser fácilmente compartidas o importadas a otras aplicaciones sin perder su formato. Esto es particularmente útil para los usuarios que quieren mantener sus notas accesibles y consistentes a través de diferentes plataformas.

2. Vista gráfica

Una de las funciones más destacadas de Obsidian es su vista gráfica. Esta representación visual interactiva muestra cómo tus notas están interconectadas. Te ayuda a ver el panorama general y a descubrir relaciones entre ideas que podrías haber pasado por alto.

Por ejemplo, puedes ver cómo las notas de una sesión de planificación de un proyecto se enlazan con ideas de investigación o cómo las listas de tareas diarias se enlazan con metas más amplias. Esta función es increíblemente útil para los alumnos visuales y para quienes prefieren ver su información en una red conectada.

vía Obsidiana

3. Plugins comunitarios

Obsidian es compatible con una variedad de complementos desarrollados por su activa comunidad de usuarios. Estos plugins le permiten añadir funciones adicionales a la aplicación para satisfacer sus necesidades específicas. Si necesita una gestión avanzada de tareas, integración de calendarios, o visualizaciones gráficas mejoradas, es probable que haya un plugin que pueda ayudarle.

Esto significa que puedes adaptar Obsidian para que funcione exactamente como tú quieres, haciendo que tu proceso de toma de notas sea más eficiente y personalizado. Este nivel de personalización es perfecto para aquellos que buscan avanzadas métodos avanzados para tomar notas .

4. Almacenamiento local

Al almacenar las notas localmente en tu dispositivo, Obsidian te asegura que tienes completo control sobre tus datos. Esta es una gran ventaja para aquellos preocupados por la privacidad, ya que tus notas no se almacenan en servidores externos.

El almacenamiento local también significa que puedes acceder a tus notas en cualquier momento y lugar, sin conexión (a internet). Esta función es perfecta para usuarios que trabajan en entornos con acceso a Internet limitado o nulo.

Precios de Obsidian

Gratis Forever

Comercial: 50 $/usuario al año

¿Qué es Roam Research?

vía Investigación Roam Roam Research es una herramienta para tomar notas diseñada para ayudarte a organizar tus pensamientos en una estructura de red. Es especialmente popular entre investigadores, escritores y cualquiera que necesite gestionar información compleja.

Roam destaca por su capacidad para crear una red de notas interconectadas, lo que le permite ver las relaciones entre diferentes piezas de información de un vistazo.

Funciones de Roam Research

Roam Research ofrece un intervalo de funciones que lo convierten en una potente herramienta para la toma de notas y la gestión del conocimiento:

1. Enlace bidireccional

La función principal de Roam es la vinculación bidireccional, que le permite vincular notas entre sí fácilmente. Puede hacer referencia a otras notas directamente dentro de su nota actual, y Roam creará automáticamente un vínculo de retroceso.

Esto es increíblemente útil para crear una red de información conectada, facilitando ver cómo tus ideas están relacionadas y navegar entre ellas. Esta función facilita el enlazado de ideas y contenidos.

2. Notas diarias

Cada día, Roam genera una nueva nota diaria para que anote tareas, ideas o cualquier otra cosa que se le ocurra. Esta función le ayuda a hacer un seguimiento diario de sus pensamientos y garantiza que no se pierda ninguna idea. Las notas diarias son una parte esencial de la eficacia estrategias para tomar notas .

3. Referencias de bloque

Roam le permite referenciar y reutilizar bloques individuales de texto en sus notas. Esto significa que puede tomar un párrafo de una nota e incluirlo en otra sin duplicar el contenido.

Es una potente función para mantener tus notas organizadas y garantizar que la información importante sea fácilmente accesible siempre que la necesites. Esta flexibilidad convierte a Roam en una herramienta clave entre los usuarios de aplicaciones second-brain .

4. Archivos de texto sin formato

Roam almacena sus notas como archivos de texto sin formato, lo que facilita su lectura, edición y exportación. Esto garantiza que sus notas estén preparadas para el futuro y que se pueda acceder a ellas con cualquier editor de texto

Es un enfoque sencillo que mantiene tu información flexible y portátil. Esta simplicidad es beneficiosa para los usuarios que prefieren plantillas para tomar notas .

Roam Research pricing

Pro : $15/mes

: $15/mes Creyente: 500 $ durante 5 años

Obsidian vs. Roam Research: Comparación de funciones

La gran diferencia entre Obsidian y Roam Research es cómo estructuran y almacenan tus notas. Obsidian guarda tus notas localmente y utiliza un sistema de archivos Markdown, mientras que Roam Research se centra en un enfoque en red, primero en línea.

Veamos más de cerca otras diferencias clave entre estas dos herramientas para tomar notas:

Función Obsidian Roam Research Soporte Markdown Sí No Enlazado bidireccional Sí Sí Sí Vista gráfica Sí Sí

Notas diarias No Sí Referencias a bloques No Sí Community plugins Sí No | Almacenamiento local Sí No Acceso en línea No Sí | Personalización Sí No Flexibilidad de precios Sí No

Función 1: compatibilidad con Markdown

Obsidian: Obsidian destaca por su compatibilidad con Markdown, que te permite escribir y dar formato a las notas con una sintaxis sencilla. Esto hace que tus notas sean fáciles de leer y editar, asegurando la compatibilidad con otros editores de texto. Por ejemplo, para crear una lista de control rápida, puede utilizar la sintaxis de Markdown simple como - [ ] Tarea para mantener las cosas organizadas. Es perfecto para los usuarios que prefieren un enfoque limpio y basado en texto para tomar notas

Obsidian destaca por su compatibilidad con Markdown, que te permite escribir y dar formato a las notas con una sintaxis sencilla. Esto hace que tus notas sean fáciles de leer y editar, asegurando la compatibilidad con otros editores de texto. Por ejemplo, para crear una lista de control rápida, puede utilizar la sintaxis de Markdown simple como - [ ] Tarea para mantener las cosas organizadas. Es perfecto para los usuarios que prefieren un enfoque limpio y basado en texto para tomar notas Roam Research: Roam no es compatible con Markdown, lo que podría ser un inconveniente para los usuarios que prefieren este formato por su simplicidad y uso generalizado. En su lugar, Roam utiliza su estructura basada en bloques, que puede ser potente pero menos sencilla para los usuarios acostumbrados al formato Markdown

Ganador: Obsidian por su compatibilidad versátil y accesible con Markdown.

Función 2: Enlazado bidireccional

Obsidian: La conexión bidireccional de Obsidian te permite crear una red de notas enlazadas, facilitando la visualización de relaciones y la navegación entre ideas relacionadas. Por ejemplo, supongamos que estás escribiendo un trabajo de investigación. En ese caso, puedes enlazar notas sobre distintas fuentes, teorías y conclusiones, lo que te permitirá hacer referencias cruzadas y construir fácilmente una comprensión global de tu tema

La conexión bidireccional de Obsidian te permite crear una red de notas enlazadas, facilitando la visualización de relaciones y la navegación entre ideas relacionadas. Por ejemplo, supongamos que estás escribiendo un trabajo de investigación. En ese caso, puedes enlazar notas sobre distintas fuentes, teorías y conclusiones, lo que te permitirá hacer referencias cruzadas y construir fácilmente una comprensión global de tu tema Roam Research: Roam Research es famoso por su conexión bidireccional, que te permite enlazar notas sin problemas y ver los vínculos de retroceso automáticamente. Esta función es especialmente útil para los usuarios que necesitan gestionar complejas redes de información, como investigadores o escritores, ya que les permite hacer un seguimiento de cómo evolucionan y se interconectan las ideas

Ganador: Empate. Ambas herramientas ofrecen una gran capacidad de enlazado bidireccional.

Función 3: Vista de gráficos

Obsidian : La vista de gráfico de Obsidian proporciona una representación visual de tus notas y sus conexiones, ayudándote a entender las relaciones entre diferentes piezas de información. Por ejemplo , si estás planificando un proyecto, puedes utilizar la vista de gráfico para visualizar cómo están interconectadas las diferentes tareas, recursos y plazos, ayudándote a ver el panorama general e identificar cualquier laguna o dependencia

: La vista de gráfico de Obsidian proporciona una representación visual de tus notas y sus conexiones, ayudándote a entender las relaciones entre diferentes piezas de información. , si estás planificando un proyecto, puedes utilizar la vista de gráfico para visualizar cómo están interconectadas las diferentes tareas, recursos y plazos, ayudándote a ver el panorama general e identificar cualquier laguna o dependencia Roam Research: Roam Research también ofrece una vista de gráfico que muestra cómo sus notas están interconectadas, pero no es tan detallado visualmente como el de Obsidian. Aunque útil, la vista gráfica de Roam no puede proporcionar el mismo nivel de comprensión de la estructura de sus notas

Ganador: Obsidian, por su vista gráfica más detallada e interactiva.

Función 4: Notas diarias

Obsidian : Aunque Obsidian no tiene una función de notas diarias incorporada, puede crear plantillas o utilizar plugins para lograr un efecto similar. Por ejemplo, puede configurar una plantilla de notas diarias que le indique que registre sus tareas, pensamientos y eventos clave del día, ayudándole a mantener un hábito constante de escritura o planificación

: Aunque Obsidian no tiene una función de notas diarias incorporada, puede crear plantillas o utilizar plugins para lograr un efecto similar. Por ejemplo, puede configurar una plantilla de notas diarias que le indique que registre sus tareas, pensamientos y eventos clave del día, ayudándole a mantener un hábito constante de escritura o planificación Roam Research: Roam Research genera automáticamente una nueva nota cada día, facilitando la captura de tareas y pensamientos diarios. Esta función es increíblemente útil para mantener un registro diario de tus actividades e ideas, asegurándote de que nada se te escapa

Ganador: Roam Research, por su cómoda y automática función de notas diarias.

Función 5: Bloquear referencias

Obsidian*: Obsidian no es compatible de forma nativa con las referencias de bloque, pero puedes conseguir una compatibilidad similar a través de plugins. Esto significa que puedes enlazar a secciones o párrafos específicos dentro de tus notas, lo que puede ser útil para hacer referencia a puntos clave o citas en diferentes contextos. Por ejemplo, si tienes una idea clave en una nota, puedes hacer referencia a ella en otra nota sin duplicar el contenido

**Las referencias de bloque de Roam le permiten reutilizar y referenciar bloques individuales de texto en sus notas, mejorando la flexibilidad y la organización. Esta función es muy útil para crear documentos dinámicos e interconectados en los que se puede extraer información relevante de diversas fuentes sin saturar el espacio de trabajo

Ganador: Roam Research, por su potente función de referencia por bloques.

Obsidian vs. Roam Research en Reddit

Visitamos Reddit para ver dónde se encuentra la gente en el debate Obsidian vs. Roam Research. Cuando busque discusiones sobre estas dos herramientas, encontrará una variedad de opiniones basadas en las preferencias y necesidades personales de los usuarios.

Muchos usuarios aprecian Obsidian por su personalización y control:

Lo que me encanta de Obsidian es que se siente como mi espacio. Me pertenece. Ser Markdown y exportable es una parte de eso, pero el beneficio para mí es que mi Obsidian está perfectamente personalizado a mis necesidades. pleasantothemax Este sentimiento es compartido entre los usuarios de Obsidian que valoran la capacidad de adaptar la app a su flujo de trabajo específico. Obsidian almacena notas localmente y utiliza archivos de texto sin formato, por lo que tiene un control completo sobre sus datos y puede personalizar la interfaz con varios plugins.

Por otro lado, algunos usuarios prefieren Roam Research por su enfoque innovador de la toma de notas:

Una de mis principales razones para elegir Roam en lugar de Obsidian es que Roam se basa en la idea del bloque como unidad de información. Humble-Panic-4468 La estructura basada en bloques de Roam permite tomar notas de forma flexible y dinámica. Cada bloque puede enlazarse, referenciarse y manipularse fácilmente. Esta función resulta especialmente atractiva para los usuarios que necesitan gestionar información compleja e interconectada y disfrutan de la fluidez de la interfaz de Roam.

En general, la elección entre Obsidian y Roam Research a menudo se reduce a preferencias personales y necesidades específicas. La fuerza de Obsidian reside en su personalización y control, mientras que Roam Research destaca por su enfoque basado en bloques y su capacidad de enlace sin fisuras.

Veredicto final En general, la elección entre Obsidian y Roam Research a menudo se reduce a preferencias personales y necesidades específicas. La fuerza de Obsidian reside en su personalización y control, mientras que Roam Research destaca por su enfoque basado en bloques y su capacidad de enlace sin fisuras.

Reunión ClickUp: La mejor alternativa a Obsidian vs. Roam Research

Si está buscando una herramienta para tomar notas que combine las mejores funciones de Obsidian y Roam Research, no busque más ClickUp .

ClickUp ofrece un completo conjunto de herramientas para satisfacer todas sus necesidades de toma de notas y gestión de tareas. Por eso ClickUp es la mejor alternativa a Obsidian y Roam Research:

1. Bloc de notas ClickUp

capture y organice sus pensamientos sin esfuerzo con ClickUp Notepad_ Bloc de notas ClickUp es una herramienta versátil para apuntar rápidamente ideas, tareas y recordatorios. Es perfecta para capturar pensamientos fugaces y mantener organizadas tus notas diarias.

Tanto si se trata de una lluvia de ideas para un proyecto como de hacer una lista rápida, el Bloc de notas ClickUp te garantiza que nunca perderás de vista la información importante. Además, con la integración perfecta en su espacio de trabajo, puede convertir fácilmente sus notas en tareas y proyectos.

También puedes utilizar el Plantilla de notas de reunión de ClickUp **Organice y comparta sus notas de forma eficaz, asegurándose de que todo el mundo está en la misma página.

Mantén tus reuniones organizadas y eficientes con la plantilla de notas de reunión de ClickUp

Esta plantilla garantiza que las discusiones de su equipo se mantengan centradas y organizadas al proporcionar directrices y estructuras claras para capturar agendas, notas y elementos de acción.

Tanto si se trata de planificar una reunión semanal detallada de un equipo como una rápida reunión diaria, esta plantilla ayuda a que todas las reuniones sean productivas y estén bien documentadas.

Otra plantilla de Bloc de notas muy útil es la Plantilla de notas de clase ClickUp . Puede ayudarte a estructurar tus notas de forma clara y organizada, facilitando su consulta y uso compartido.

Organiza y gestiona tus notas de clase sin esfuerzo con la plantilla de notas de clase de ClickUp

**Esta plantilla es especialmente útil para los estudiantes, ya que les ayuda a gestionar de forma más eficaz las carpetas desordenadas, los montones de documentos impresos y las notas de clase extraviadas.

La plantilla para tomar notas de ClickUp ayuda a los estudiantes:

Mantener las notas de clase, los deberes y los enlaces útiles en una misma ubicación

Desarrollar un sistema para las tareas escolares que mejore la eficacia del estudio

Personalizar y dar formato a plantillas para cada proyecto, clase o semestre

2. Documentos ClickUp

colabore en tiempo real y cree documentos detallados con ClickUp Docs_ ClickUp Docs está diseñado para ayudarte a crear documentos para ti y colaborar con tus compañeros. Te permite escribir, editar y compartir documentos en tiempo real, lo que la convierte en una excelente herramienta para proyectos de colaboración.

El editor de texto enriquecido es compatible con varias opciones de formato. Puedes incrustar tareas directamente en tus documentos, enlazando tus notas con elementos procesables.

3. Cerebro ClickUp

automatiza tareas y aumenta la productividad con ClickUp Brain_ ClickUp Brain clickUp Brain, un asistente basado en IA, lleva tu productividad al siguiente nivel ofreciendo sugerencias inteligentes y automatizando tareas rutinarias.

Ya sea redactando un documento, organizando tus notas o planificando un proyecto, ClickUp Brain puede ayudarte a facilitar tu flujo de trabajo y garantizar que nada se te escape. Es como tener un asistente personal listo para ayudarte a gestionar tus tareas de forma más eficiente.

ClickUp Brain también ofrece un AI Writer for Work que permite a los usuarios capturar ideas, notas de reuniones e investigaciones de forma eficiente con la toma de notas asistida por IA. También puede generar documentos como informes, correos electrónicos y presentaciones, ahorrando tiempo con plantillas personalizables y colaboración en tiempo real.

Esta función ahorra tiempo y mejora la productividad automatizando tareas repetitivas y proporcionando información valiosa.

¿Por qué ClickUp?

**ClickUp integra los mejores aspectos de la personalización de Obsidian y el enlazado dinámico de Roam Research en una única y potente plataforma

Aquí hay algunas razones adicionales por las que ClickUp podría ser la elección perfecta para usted:

Gestión integral de tareas: Más allá de la toma de notas, ClickUp destaca en la gestión de tareas, lo que le permite crear tareas a partir de sus notas, establecer plazos, seguimiento de proyectos, y colaborar con su equipo

Más allá de la toma de notas, ClickUp destaca en la gestión de tareas, lo que le permite crear tareas a partir de sus notas, establecer plazos, seguimiento de proyectos, y colaborar con su equipo Espacio de trabajo unificado: ClickUp combina sus notas, tareas y proyectos en un único espacio de trabajo, lo que reduce la necesidad de cambiar entre varias herramientas

ClickUp combina sus notas, tareas y proyectos en un único espacio de trabajo, lo que reduce la necesidad de cambiar entre varias herramientas Personalización y flexibilidad: ClickUp ofrece un intervalo de plantillas y opciones de personalización, lo que garantiza que su espacio de trabajo se adapte a sus necesidades específicas

Encuentra tu herramienta perfecta para tomar notas

La elección de la herramienta adecuada para tomar notas depende de sus necesidades y preferencias específicas. Obsidian y Roam Research ofrecen funciones únicas que se adaptan a diferentes estilos de toma de notas y gestión del conocimiento.

Sin embargo, si busca una herramienta que combine lo mejor de ambos mundos y añada aún más funciones, ClickUp es la solución definitiva.

Con funciones como ClickUp Bloc de notas, ClickUp Docs y ClickUp AI, puede simplificar su flujo de trabajo, mejorar la colaboración y mantenerse organizado en una plataforma unificada. ¿Listo para llevar su toma de notas y gestión de proyectos al siguiente nivel? Regístrate en ClickUp y descubre cómo puede transformar tu forma de trabajar