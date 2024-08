los 10 mejores resumidores de vídeo con IA que te ahorrarán un tiempo valioso

¿Alguna vez has querido tener un asistente que pudiera ver horas de vídeos importantes (¡quizá aburridos!) por ti y que luego te dijera rápidamente los elementos procesables?

Pues eso es lo que hace un resumidor de vídeos con IA Este pequeño e incansable robot puede ver todos tus seminarios web, tutoriales o interminables grabaciones de reuniones y, a continuación, redactar un resumen ordenado y conciso.

Esta tecnología inteligente (léase: algoritmos avanzados) te permite captar rápidamente los puntos esenciales en un formato fácil de digerir sin entrar en detalles irrelevantes. También puede pasar rápidamente por vídeos largos y funcionar como un herramienta de transcripción ahorrando tiempo y esfuerzo.

Sin embargo, encontrar el resumidor de vídeo IA adecuado puede ser abrumador, ya que una sola búsqueda en Google arroja millones de opciones. He dedicado más de 36 horas a investigar y probar los mejores resumidores de vídeo de IA disponibles en línea.

En esta guía, hablaré de los diez mejores resumidores de vídeo con IA, detallando sus funciones, precios y ventajas. Así, la próxima vez que necesites extraer información de un vídeo largo, puedes dejar que la IA haga el trabajo pesado de verlo y entenderlo para que puedas sacarle el máximo partido

¿Qué debe buscar en un resumidor de vídeo de IA?

Mi meta con este artículo ha sido identificar las herramientas más eficaces que pueden ahorrarte tiempo y aumentar tu productividad. A través de este proceso, he analizado cómo estos resumidores de vídeo de IA se integran con los flujos de trabajo existentes, centrándome especialmente en sus capacidades en IA para documentación .

Al seleccionar un resumidor de vídeo de IA, tenga en cuenta los siguientes factores para asegurarse de elegir el que mejor se adapte a sus necesidades:

Precisión : El resumidor debe capturar los puntos clave y las ideas principales sin omitir detalles importantes

: El resumidor debe capturar los puntos clave y las ideas principales sin omitir detalles importantes Velocidad : La herramienta debe procesar los vídeos con rapidez y ofrecer resúmenes en el momento oportuno

: La herramienta debe procesar los vídeos con rapidez y ofrecer resúmenes en el momento oportuno **Facilidad de uso: Una interfaz fácil de usar es crucial para una integración eficaz del flujo de trabajo

Integración: Compruebe si el resumidor se integra con su pila tecnológica existente para un funcionamiento sin problemas ygestión de la comunicación *Coste: Evalúe los planes de precios para asegurarse de que se ajustan a su presupuesto sin comprometer las funciones

Los 10 mejores resumidores de vídeo con IA para usar en 2024

1. ClickUp: El mejor para transcripciones de vídeo de IA y gestión de tareas

Utilice ClickUp Clips para grabar un vídeo y una voz en off y compartir sus ideas con claridad

ClickUp cuenta con un enorme intervalo de funciones creadas para simplificar la gestión de proyectos y mejorar la productividad. Entre ellas se encuentra Clips de ClickUp que te permite grabar pantallas, recortar grabaciones de vídeo, compartirlas y colaborar en ellas.

ClickUp Clips cobra vida cuando funciona junto con Cerebro ClickUp clickUp Brain, un asistente de IA que transcribe grabaciones y clips con gran rapidez y precisión. Esto significa que documentar, condensar y compartir información es mucho más fácil.

Autotranscriba sus grabaciones con ClickUp Brain en pocos minutos

Las mejores funciones de ClickUp

Transcriba automáticamente clips de vídeo, con marcas de tiempo y texto para búsquedas

Compartir al instante incrustando clips directamente en ClickUp, a través de un enlace público o descargando el archivo de vídeo

Conéctese sin problemas con Slack, Google Drive y muchas otras herramientas

Añada comentarios directamente en los clips de vídeo, facilitando una respuesta clara y concisa

Gestiona todos tus videoclips en un hub de clips organizado, facilitando el acceso y la búsqueda de contenidos específicos

Limitaciones de ClickUp

La configuración inicial puede llevar mucho tiempo (como cualquier configuración de IA, realmente)

Algunas funciones avanzadas requieren una curva de aprendizaje

Precios de ClickUp

Free Forever : gratis, gratuito/a

: gratis, gratuito/a Ilimitado : 7 $/mes por usuario

: 7 $/mes por usuario Empresa : 12 $/mes por usuario

: 12 $/mes por usuario Empresa : Contactar para precios

: Contactar para precios Cerebro ClickUp: Añadir a cualquier plan de pago por 7 $/mes por miembro

Valoraciones de ClickUp

G2 : 4.7/5 (9.000+ opiniones)

: 4.7/5 (9.000+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (4.000+ opiniones)

2. Claude 3: El mejor para el procesamiento del lenguaje natural

vía Claude Claude 3, desarrollado por Anthropic, es un modelo avanzado de IA diseñado para diversas tareas, incluida la de resumir vídeos. Claude 3 destaca en el ámbito de la IA para resumir vídeos por su gran ventana contextual y su capacidad de recordar casi a la perfección.

Claude 3 proporciona resúmenes de vídeo precisos y contextualmente relevantes. Esto lo convierte en un solución ideal para la comunicación en la empresa y el uso educativo, especialmente en los campos de la creación de contenidos, la educación y la práctica de idiomas. Lo recomendaría a cualquiera que consuma habitualmente contenidos de vídeo de larga duración y necesite extraer información clave de los vídeos con rapidez.

Claude 3 mejores funciones

Genera resúmenes precisos que conservan el contexto y los puntos clave

Empezar rápidamente gracias a una interfaz intuitiva con una curva de aprendizaje plana

Intégrelo con numerosas plataformas educativas y profesionales mediante su API, y simplifique sus flujos de trabajo

Transcriba y resuma en el idioma que desee

Limitaciones de Claude 3

Precio más elevado en comparación con algunos competidores

Opciones de personalización limitadas para la longitud del resumen

Precios de Claude 3

Plan Free

Pro: 20 $/mes por usuario (mínimo cinco miembros)

Team: 30 $/mes por usuario (mínimo cinco miembros)

Claude 3 valoraciones

G2 : 4.7/5 (22+ opiniones)

: 4.7/5 (22+ opiniones) Capterra: 4.8/5 (4+ reseñas)

3. Knowt: Lo mejor para el aprendizaje colaborativo

Knowt

vía Conozca Knowt es un resumidor de vídeo de IA diseñado para ayudar a los alumnos a estudiar de forma más eficaz. Utiliza IA para crear fichas, notas y resúmenes a partir de diversas fuentes, como archivos PDF, presentaciones de PowerPoint y vídeos de conferencias.

Si estás tímido con la cámara y no te sientes cómodo haciendo preguntas durante las clases en directo, o simplemente quieres repasar un concepto y tomarte tu tiempo para entenderlo, ésta es una gran herramienta que puedes tener a tu lado.

Knowt tiene una función de repetición espaciada que puede ayudar a los estudiantes a retener la información durante más tiempo. Esto puede hacer que el estudio de última hora sea más eficaz.

Las mejores funciones de Knowt

Colabora fácilmente con el trabajo en grupo y las capacidades de revisión por pares

Ajusta fácilmente la longitud del resumen y las áreas de interés

Convierte vídeos largos (como conferencias y seminarios web) en notas y tarjetas

Integración perfecta con plataformas educativas como Google Classroom

Conocer los límites

Limitado a un contexto educativo

Funciones avanzadas limitadas en comparación con otros resumidores de vídeo de IA

Precios de Knowt

Student Basic: Gratis/a

Student Plus: $5.99/ mes

Estudiante Ultra: $12.99/ mes

Saber valoraciones

G2: No disponible

No disponible Capterra: No disponible

4. Fireflies.ai: Lo mejor para transcripciones y resúmenes de reuniones

a través de Fireflies.ai Fireflies.ai es un asistente de reuniones basado en IA que simplifica el proceso de transcripción y análisis de reuniones. Entre sus funciones clave se incluyen la grabación de voz, la transcripción en tiempo real y la generación de resúmenes de reuniones.

La herramienta proporciona resúmenes detallados de las reuniones y actúa como participante en las mismas. Es un software valioso para los profesionales que asisten a reuniones a distancia y necesitan un uso compartido de pantalla sencillo y sin problemas durante las videollamadas.

Las mejores funciones de Fireflies.IA

Transcribe y resume automáticamente las grabaciones de las reuniones

Encuentre y revise fácilmente los puntos clave de reuniones anteriores mediante la opción de búsqueda en notas

Actualiza la información de contacto con grabaciones de reuniones y notas de llamadas integrándolo con tu CRM

Se integra con Zoom, Google Meet y otras herramientas de reunión populares

Limitaciones de Fireflies.ai

Las transcripciones a veces pueden tener pequeños errores, especialmente con acentos fuertes o jerga técnica

Algunas funciones avanzadas e integraciones sólo están disponibles con los planes premium

Precios de fireflies.ai

Plan Free

Plan Pro: 18 $/mes por asiento

Plan Business: 29 $/mes por asiento

Plan Enterprise: 39 $/mes por asiento

Valoraciones de Fireflies.ai

G2: 5/5 (434+ opiniones)

5/5 (434+ opiniones) Capterra: 4.2/5 (9 opiniones)

5. Summarize.tech: Lo mejor para resumir vídeos de YouTube

vía Resumir.tech Summarize.tech es una herramienta basada en IA que crea resúmenes de vídeos largos de YouTube. Utiliza el procesamiento avanzado del lenguaje natural para condensar el contenido largo en resúmenes breves y digeribles. Por lo tanto, es ideal para cualquiera que vea muchos vídeos de YouTube.

Puedes consultar su biblioteca de vídeos resumidos o añadir un enlace a un vídeo concreto que quieras que se resuma.

Las mejores funciones de resumir.tech

Resume rápidamente vídeos de YouTube de cualquier duración

Utilízalo sin complicaciones con una interfaz intuitiva

Ajusta la longitud del resumen en función de tus necesidades

Limitaciones de resumir.tech

Sólo funciona con vídeos de YouTube

No es ideal para contenidos muy técnicos

Precios de resumir.tech

Uso gratuito/a

Valoraciones de resumir.tech

G2: No disponible

No disponible Capterra: No disponible

6. Notta IA: Mejor para transcripción multilingüe y en tiempo real

/%img/ Notta Notta IA está especializada en proporcionar resúmenes de vídeo multilingües. Ofrece transcripción en tiempo real e integración en varias plataformas. Puede realizar transcripciones tanto de audio como de vídeo, lo que hace que Notta sea fácil de usar.

Con Notta, puedes transcribir reuniones en directo, archivos de audio y vídeo a texto de forma rápida y precisa. También puedes subir archivos de audio o vídeo para transcribirlos o importarlos utilizando su URL. La herramienta es compatible con más de 104 idiomas y ofrece funciones como identificación del orador, marcas de tiempo y correcciones automáticas, lo que garantiza una alta calidad de las transcripciones.

Lo que más me ha gustado es que no sólo transcribe las notas de las reuniones, sino que también las resume. Además, disfruté trabajando con su interfaz de usuario limpia.

Las mejores funciones de IA

Transcribe reuniones en directo y archivos grabados en tiempo real

Transcribe vídeos en más de 104 idiomas

Integración con plataformas como Zoom, Google Meet y Microsoft Teams

Notta los límites de la IA

Algunas funciones avanzadas como la transcripción multilingüe requieren el plan Pro o Business

La versión gratuita tiene un límite de minutos de transcripción al mes

Precios de Notta IA

Plan Free

Pro: 14,99 $ /mes por asiento

Business: 27,99 $ /mes por asiento

Enterprise: Precios personalizados

Notas valoraciones IA

G2: 4.6/5 (103 Críticas)

4.6/5 (103 Críticas) Capterra: No disponible

7. Recall Video Summarizer: Mejor para uso personal

via Recordar Recall destaca a la hora de resumir contenidos en línea y organizarlos en una base de conocimientos personal. Es ideal para usuarios que desean guardar, clasificar y revisar información de diversas fuentes en línea. La herramienta categoriza y enlaza automáticamente resúmenes de vídeos de formación vídeos de aprendizaje, etc., y facilita la recuperación de conocimientos.

Entre las funciones de Recall está la de resumir páginas web, blogs, artículos y PDF. Me gusta mucho que ofrezca acceso sin conexión, lo que la convierte en una herramienta para el aprendizaje continuo y la gestión de la información.

Las mejores funciones del resumidor de vídeo Recall

Configuración y uso en segundos con una interfaz sencilla

Categoriza y enlaza automáticamente los resúmenes guardados

Genere preguntas a partir de los resúmenes guardados para comprobar sus conocimientos

Comprenda fácilmente ideas complejas con contenido interrelacionado en un gráfico de conocimiento

Exporte sus notas a cualquier lugar en formato Markdown

Recuerde los límites del resumidor de vídeo

Funciones avanzadas limitadas en comparación con otros resumidores de vídeo de IA

Puede no ser adecuado para proyectos de gran envergadura

Precios del resumidor de vídeo Recordar

Recall lite: Uso gratuito/a

Recall plus: 10 $ al mes

Recall business: Precios personalizados

Valoraciones del resumidor de vídeo Recall

G2: No disponible

No disponible Capterra: No disponible

8. Cualquier resumen: Mejor para uso general

vía Cualquier resumen Any Summary funciona con ChatGPT y resume rápidamente archivos largos de audio y vídeo. Soporta varios tipos de archivos, incluyendo imágenes, audio, vídeo, texto y archivos CSV, por lo que es una solución versátil para resumir contenido de diferentes fuentes. También puedes añadir un enlace a un vídeo de YouTube para recibir un resumen en vídeo.

Las mejores funciones de cualquier resumen

Elija el formato de resumen que necesite, incluyendo viñetas, citas o resúmenes

Resuma archivos o URL de distintos formatos, como PDF, documentos de Word, MP3, etc

Genere rápidamente resúmenes y ahorre tiempo y esfuerzo en la gestión de proyectos

Limitaciones de cualquier resumen

Puede ser menos preciso con contenidos muy técnicos

Los nuevos usuarios pueden necesitar tiempo para utilizar plenamente las funciones avanzadas

Algunos usuarios han informado de la variabilidad en la precisión de los resúmenes

Precios de cualquier resumen

Uso gratuito/a

Cualquier valoración del resumen

G2: No disponible

No disponible Capterra: No disponible

9. Resumidor de resúmenes: Lo mejor para creadores de contenidos

vía Descripción Descript es una herramienta todo en uno para editar, transcribir y resumir audio y vídeo. Está diseñada para simplificar el proceso de edición, haciéndolo accesible incluso para quienes carecen de amplios conocimientos técnicos.

El resumidor de vídeo basado en IA de Descript ofrece resultados precisos y casi instantáneos. La herramienta también identifica y etiqueta automáticamente a los oradores, te permite transcribir audio en más de 20 idiomas y te ofrece un historial de versiones en la nube para que tú (y cualquier otra persona con la que trabajes) podáis hacer un seguimiento de los cambios realizados.

Las mejores funciones del resumidor de descripciones

Edita vídeos y genera resúmenes con la misma herramienta

Crea descripciones para YouTube, borradores de guiones de vídeo y mucho más con el asistente de IA Underlord

Obtenga granularidad con edición basada en texto, eliminación de palabras de relleno y funciones de voz generadas por IA

Graba la actividad de la pantalla y controla las sesiones de audio y vídeo a distancia

Limitaciones del resumidor de descripciones

Precio más elevado

Requiere una curva de aprendizaje para las funciones avanzadas

Los usuarios han informado de una pérdida de calidad en los archivos exportados

Precios de Descript Summarizer

Plan Free

Aficionado: $19 /mes por persona

Creador: $35 /mes por persona

Business: 50 $ /mes por persona

Corporaciones: Precios personalizados

Valoraciones del resumidor de descripciones

G2: 4,6/5 (más de 560 opiniones)

4,6/5 (más de 560 opiniones) Capterra: 4.8/5 (160+ opiniones)

10. Resumidor de vídeo ScreenApp: El mejor para uso en la web

a través de ScreenApp ScreenApp Video Summarizer es una herramienta web para transcribir y resumir vídeos en línea. Permite grabar pantallas, transcribir audio con gran precisión, resumir transcripciones (y exportar resúmenes) y convertir texto en notas rápidas (con marcas de tiempo).

Lo mejor de todo es que ScreenApp también te permite chatear con tus vídeos: si necesitas sacar información específica del vídeo, pregúntale al chatbot integrado y te dará lo que necesitas.

También puedes traducir vídeos a más de 50 idiomas y subir vídeos en un amplio intervalo de formatos como .mp4, .mov, .avi y otros.

Las mejores funciones de ScreenApp Video Summarizer

Empieza sin tener que descargar una app

Resume vídeos online de forma rápida y precisa

Sube vídeos fácilmente y graba pantallas en tiempo real

Chatea con tus grabaciones y extrae información valiosa más rápido

Traduce transcripciones y resúmenes de vídeo a más de 50 idiomas

Limitaciones de ScreenApp Video Summarizer

Capacidades offline limitadas

Menos opciones de personalización en comparación con las aplicaciones de escritorio

Precios de ScreenApp Video Summarizer

Principiante: Free to use

Crecimiento: $19 /mes por usuario

Business: 39 $ /mes por usuario

Enterprise: 99 $ /mes por usuario

Video resumidor de valoraciones de ScreenApp

G2: No disponible

No disponible Capterra: No hay suficientes opiniones

Stop 1.5Xing Vídeos, Start 1.5Xing Flujos de trabajo

Estoy absolutamente detest viendo horas de vídeo en avance rápido y tomando notas cada vez que veo información importante que vale la pena anotar. Es doloroso.

Y el caso es que no siempre se acierta: es muy fácil pasar por alto un par de detalles que luego resultan ser conceptos clave.

Los resumidores de vídeo de IA son una bendición. Me han ahorrado muchas horas valiosas no solo de revisar vídeos, sino también de organizarlos y compartirlos.

Hay montones de herramientas gratuitas, freemium y de pago que pueden hacer un trabajo fantástico transcribiendo y resumiendo vídeos de forma rápida y precisa. He probado un montón de ellas, y ClickUp es sin duda la más fácil de usar. Además, tiene otras funciones como documentación, chatear, etc., lo que significa que puedo tener todo mi trabajo terminado en una sola plataforma.

Claude también es bastante decente (pero cuesta una barbaridad).

ClickUp's AI video summarizer tool (and loads of other functions) is free to use. Pruébalo y verás cómo tus flujos de trabajo se simplifican