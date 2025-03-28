Los 10 mejores programas y herramientas de IA para contabilidad en 2025

La inteligencia artificial supone un gran cambio para los equipos financieros. Si no utiliza herramientas de IA para las tareas contables, está complicando las cosas más de lo necesario.

Las herramientas de contabilidad con IA pueden ahorrarle tiempo y dinero, al tiempo que mejoran el rendimiento de su empresa. Automatizan las tareas repetitivas para que pueda dedicar su capacidad intelectual a cosas más importantes, como la toma de decisiones. 🤠

¿Está listo para que la automatización contable transforme su flujo de trabajo? Aquí tiene las 10 mejores herramientas de IA para contabilidad y finanzas con las que empezar.

Las principales ventajas de la IA en contabilidad incluyen un análisis de datos más rápido, una mayor precisión en los informes y conocimientos en tiempo real.

A la hora de la selección de herramientas de IA, busque funciones de contabilidad automatizada, procesamiento de facturas, integraciones y aprendizaje automático.

Las 10 mejores herramientas de IA para contabilidad son: ClickUp, Vic. ai, Bill Indy, Zeni Docyt, Gridlex, Booke, Blue Dot y Truewind.

¿Cómo se utiliza la IA en contabilidad?

Las empresas de contabilidad llevan mucho tiempo utilizando software de introducción de datos para reducir los errores humanos y mejorar la rentabilidad. Cuando se añade la tecnología de IA a la ecuación, se produce la magia.

La contabilidad se basa en cálculos, matemáticas, procesos regulados y cumplimiento de obligaciones fiscales. Esas son algunas de las cosas que mejor hace el software de automatización.

El software de contabilidad con IA permite a los contables automatizar las tareas tediosas y mejorar sus operaciones financieras. Estas son algunas de las muchas ventajas que la IA aporta a los procesos contables:

Predicción de datos basada en IA

Análisis más rápido de los datos financieros gracias a algoritmos avanzados.

Mayor precisión en la elaboración de informes financieros

Procesamiento automatizado de facturas a la velocidad del rayo.

Información y alertas en tiempo real

Reducción de las entradas manuales de datos

Escalabilidad sin aumento del trabajo manual.

Qué buscar en una herramienta de IA para contabilidad

Las herramientas de IA para contabilidad ofrecen ventajas indiscutibles, desde la mejora de la información financiera hasta la automatización de tareas que requieren mucho tiempo. Se trata de identificar lo que busca y encontrar la herramienta adecuada.

Todo el mundo, desde contables públicos independientes y startups hasta directores financieros de empresas de la lista Fortune 500 y grandes firmas de contabilidad, puede utilizar funciones como estas:

Contabilidad automatizada: las herramientas de IA deben automatizar las tareas contables para ayudarle a ahorrar tiempo, tomar mejores decisiones, mejorar la gestión de gastos y reducir los errores en los estados financieros.

Procesamiento automatizado de facturas: un buen software de contabilidad basado en IA puede automatizar los pagos y las facturas para mejorar los informes de gastos.

Integraciones: las herramientas de contabilidad con IA que se integran con su otro software, desde Slack hasta QuickBooks, le facilitan la vida.

Aprendizaje automático : Las principales herramientas de IA utilizan algoritmos de aprendizaje automático para evaluar modelos matemáticos y mejorar los procesos sin necesidad de instrucciones; es algo imprescindible en el sector de la contabilidad.

plantillas de nóminas y plantillas de contabilidad general. Plantillas: cuando se requiere trabajo manual, una buena herramienta puede acelerarlo con plantillas de contabilidad

Lo más difícil de encontrar una herramienta de IA para contabilidad es examinar todas las opciones. Hemos reducido la lista a las 10 mejores herramientas de IA para contabilidad.

Con esta lista, podrás evaluar cada herramienta en función de sus mejores funciones, límites, precios y reseñas para tomar la decisión correcta.

Gestiona presupuestos con ClickUp Accounting. Organice sus tareas contables con facilidad con la vista Tabla de ClickUp y arrastre y suelte tareas para disfrutar de una experiencia similar a la de una hoja de cálculo.

ClickUp Accounting es un software de gestión empresarial basado en la nube diseñado para simplificar los procesos financieros. Gestione cuentas, cree informes compartibles y deje que ClickUp Brain actúe como su asistente personal digital para que pueda centrarse en la estrategia general.

ClickUp Brain es un asistente virtual basado en IA que utiliza el procesamiento del lenguaje natural para ayudar en todo, desde la gestión financiera y los detalles de los proyectos hasta los registros de los clientes y las actualizaciones de las reuniones. Hemos creado cientos de herramientas de IA para todos los aspectos de su sistema de contabilidad.

También puede utilizar ClickUp Docs para crear hojas de cálculo y explorar plantillas para todo lo relacionado con las finanzas.

Por ejemplo, la plantilla de contabilidad de ClickUp está diseñada para ayudarte a gestionar tus facturas, registros de ventas, ingresos y previsiones de ingresos. Mantente al día con las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar (AR/AP) y utiliza el seguimiento de recursos para mejorar el rendimiento financiero general.

ClickUp cuenta con más de 1000 integraciones listas para usar con otras herramientas para mantener todo en un panel cómodo y personalizable.

Las mejores funciones de ClickUp

Elija entre cientos de plantillas que le ayudarán en todo, desde la gestión del presupuesto y el flujo de caja hasta la gestión de proyectos.

Utilice la potencia de la IA de ClickUp Brain para resumir las reuniones de planificación financiera, conectar con los clientes, esbozar políticas de auditoría, actualizar informes de previsión de ventas y mucho más.

Elija entre más de 100 automatizaciones de ClickUp para poner las tareas administrativas en piloto automático.

Tome decisiones informadas y mejore la salud financiera de su empresa con la ayuda de las indicaciones de ChatGPT para finanzas de ClickUp.

Cambie entre múltiples vistas, cree paneles personalizados para cada miembro del equipo y utilice el control de tiempo de los proyectos para optimizar su flujo de trabajo.

Limitaciones de ClickUp

Algunos usuarios pueden tener dificultades para familiarizarse con las numerosas funciones y funcionalidades de ClickUp (hemos resuelto este problema con tutoriales en vídeo gratuitos para casi todo).

ClickUp Brain no está disponible en el plan Free Forever.

Precios de ClickUp

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 8800 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 3800 opiniones)

2. Vic. ai

Vic. ai es una herramienta de procesamiento de facturas basada en IA con altos índices de precisión y algoritmos avanzados de aprendizaje automático. Utiliza potentes algoritmos entrenados con millones de facturas para realizar la automatización casi completa de todos los aspectos de la facturación sin necesidad de plantillas ni reglas personalizadas.

Una vez cargada una factura, Vic. ai puede extraer los datos esenciales de las facturas, detectar duplicados y poner en marcha el proceso de aprobación de forma automática. También mantiene a su equipo al día identificando qué empleado debe revisar cada paso del proceso de aprobación de facturas.

Las mejores funciones de Vic. ai

Utilice integraciones con las principales herramientas de planificación de recursos empresariales (ERP) para sincronizar automáticamente los datos financieros.

Reduzca los errores humanos permitiendo que Vic. IA identifique y señale las facturas duplicadas y otros errores contables.

Reconozca, codifique y calcule automáticamente el impuesto sobre el valor añadido (IVA) y otros impuestos para mejorar la precisión y el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Mejora la toma de decisiones financieras utilizando información y análisis basados en los datos más recientes de tu empresa de contabilidad.

Limitaciones de Vic. /IA

No hay información visible sobre los precios; algunos clientes informan de que la herramienta es cara para los profesionales de la contabilidad autónomos y las pequeñas empresas.

Las reseñas hacen mención de la necesidad de opciones adicionales de clasificación y elaboración de informes para mejorar la eficiencia.

Precios de Vic. IA

Los clientes deben ponerse en contacto con Vic. ai y proporcionar información sobre la empresa para solicitar un presupuesto.

Valoraciones y reseñas de Vic. /IA

G2: 4,8/5 (más de 20 opiniones)

Capterra: N/A

3. Factura

vía Bill

Bill es una herramienta basada en la nube que automatiza los procesos de cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Está diseñada para empresas de contabilidad y negocios que desean optimizar el proceso de facturación.

Los usuarios también obtienen acceso a Divvy From Bill, un software automatizado de gestión de créditos y gastos, sin coste adicional. Divvy ofrece líneas de crédito de hasta 15 millones de dólares y herramientas para ayudar a controlar los presupuestos y gestionar los gastos.

Las mejores funciones de Bill

Utilice reglas y flujos de trabajo inteligentes para automatizar el pago y la aprobación de facturas.

Controle los gastos de los equipos, proyectos, departamentos y proveedores con una mayor visibilidad.

Obtenga recompensas en efectivo por las compras elegibles realizadas con líneas de crédito Divvy.

Gestione fácilmente múltiples clientes para procesar facturas AP, aprobaciones y pagos.

Límites de facturación

Es posible que se apliquen comisiones por algunos servicios y transacciones individuales.

Bill no ofrece compatibilidad con todas las tarjetas de crédito, formas de pago y monedas.

Precios de facturas

Imprescindible: 40 $ al mes por usuario.

Equipo: 55 $ al mes por usuario

Empresas: 79 $ al mes por usuario.

Enterprise: Ponte en contacto con nosotros para conocer los precios.

Valoraciones y reseñas de facturas

G2: 4,3/5 (más de 600 opiniones)

Capterra: 4,2/5 (más de 200 opiniones)

4. Indy

vía Indy

Indy es un programa de administración y flujo de trabajo con IA diseñado para profesionales independientes. Permite a los autónomos crear propuestas, redactar contratos, enviar facturas y, lo más importante, cobrar. 🤑

Bonus: Cómo solicitar pagos a un cliente de forma profesional

Con Indy, puedes realizar el seguimiento de tu tiempo para facturar sin esfuerzo, negociar los términos de tu contrato, almacenar archivos y gestionar tu empresa desde un cómodo panel.

Las mejores funciones de Indy

Aprovecha el plan Free y obtén acceso ilimitado a las funciones básicas con acceso limitado a las funciones avanzadas.

Deje que el asistente de redacción Indy IA le ayude a crear contratos y propuestas utilizando la tecnología ChatGPT.

Unifique su trabajo utilizando la integración de la aplicación con Zapier y Google Calendar (solo en el plan de pago).

Configure facturas recurrentes, ofrezca múltiples opciones de pago, establezca tipos impositivos y realice el seguimiento de cada transacción para garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Limitaciones de Indy

El plan Free limita a los usuarios a tres clientes.

Algunas opiniones de usuarios señalan imprecisiones al realizar el seguimiento manual del tiempo.

Precios Indy

Free

Pro: 12 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Indy

G2: N/A

Capterra: 4,7/5 (más de 100 opiniones)

5. Zeni

vía Zeni

Zeni utiliza la IA para automatizar los procesos de contabilidad, gastos y presupuestos con el fin de optimizar las operaciones financieras. Proporciona análisis de datos financieros en tiempo real para mejorar las decisiones empresariales, integrando la IA con el conocimiento humano para obtener la información más eficaz.

Utilice Zeni para automatizar los laboriosos procedimientos diarios de seguimiento de gastos y contabilidad.

Las mejores funciones de Zeni

Obtenga una perspectiva global de sus operaciones financieras con la vista de una sola página.

Compare informes mensuales, trimestrales y anuales para realizar el seguimiento del progreso financiero e identificar tendencias.

Extraiga los datos necesarios de los recibos y reenvíelos a una dirección de correo electrónico específica para su consolidación y registro.

Mejora la comunicación y el uso compartido de información entre varios equipos con actualizaciones y notificaciones automáticas.

Limitaciones de Zeni

Algunas menciones de los usuarios mencionan la necesidad de más orientación sobre cómo revisar y procesar los datos para mejorar la toma de decisiones.

Puede resultar caro para algunos autónomos, emprendedores y startups.

Precios de Zeni

Starter: 549 $/mes, facturado anualmente.

Crecimiento: 799 $ al mes, facturados anualmente.

Enterprise: Ponte en contacto con nosotros para conocer los precios.

Valoraciones y reseñas de Zeni

G2: 4,7/5 (más de 20 opiniones)

Capterra: N/A

6. Docyt

vía Docyt

Docyt es una plataforma de contabilidad basada en IA diseñada para realizar la automatización de las tareas administrativas y contables. Obtenga información detallada con informes en tiempo real y garantice el control financiero de todos los aspectos de su empresa.

Docyt también le permite guardar toda la información y los documentos financieros importantes en un lugar seguro y crear almacenes separados para diferentes proyectos o empresas.

Las mejores funciones de Docyt

Múltiples planes que se adaptan a diversas necesidades, desde la gestión de gastos hasta la contabilidad automatizada para grandes operaciones.

La aplicación móvil es fácil de usar y navegar, y proporciona herramientas e información financieras con seguridad y accesibilidad en cualquier lugar.

Utilice la función de seguimiento de gastos para controlar el presupuesto y el flujo de caja de su empresa.

Integración con la mayoría de los principales sistemas POS y PMS para la elaboración de informes específicos del sector.

Limitaciones de Docyt

Algunas opiniones de usuarios mencionan dificultades para ponerse en contacto con el soporte al cliente y tiempos de respuesta lentos.

Algunos usuarios mencionan la necesidad de funciones adicionales que ayuden con la gestión de proyectos contables.

Precios de Docyt

Gestión de gastos : 50 $ al mes

Conciliación de ingresos: 50 $ al mes

Gestión de tarjetas de crédito corporativas: 50 $ al mes.

Mini: 149 $ al mes

Insight: 149 $ al mes

Impacto: 299 $ al mes.

Avanzado: 499 $ al mes

Corporación: 999 $ al mes

Empresa de contabilidad y director financiero: Ponte en contacto para conocer los precios.

Valoraciones y reseñas de Docyt

G2: N/A

Capterra: 4,6/5 (más de 30 opiniones)

7. Gridlex

vía Gridlex

Gridlex es un conjunto unificado de herramientas empresariales que incluye Gridlex Sky. Sky es un software de contabilidad, gastos y ERP creado por Gridlex para facilitar los procesos financieros.

Utilice Gridlex Sky para supervisar todas las funciones de contabilidad, gestión de gastos y ERP con automatizaciones personalizables e información basada en IA. Sky puede gestionar la facturación, la nómina, la gestión del libro mayor y mucho más.

Las mejores funciones de Gridlex

Los usuarios de Gridlex Sky también tienen acceso a Gridlex Ray, un software de recursos humanos , y a Gridlex Zip, una herramienta de CRM y de atención al cliente.

Elimine la necesidad de realizar trabajos manuales y reduzca el riesgo de errores humanos con cálculos automatizados de rentabilidad, ingresos y gastos.

Utilice la función de gestión de gastos para organizar y almacenar recibos y reclamaciones de gastos a través de una interfaz sencilla.

Automatice las aprobaciones y reembolsos de gastos para reducir los trámites administrativos.

Limitaciones de Gridlex

La falta de opiniones de clientes en las plataformas populares dificulta la evaluación de la experiencia general del usuario.

Las funciones avanzadas, como la automatización del reconocimiento de ingresos, no están disponibles en el primer nivel de precios.

Precios de Gridlex

Precio inicial: 10 $ al mes por usuario.

Grow: 30 $ al mes por usuario.

Escala: Póngase en contacto con nosotros para conocer los precios.

Valoraciones y reseñas de Gridlex

G2: N/A

Capterra: N/A

8. Booke

vía Booke

Booke es una herramienta de automatización de la contabilidad que facilita las tareas contables diarias. Utiliza tecnología de IA para conciliar errores y proporcionar extracción de datos en tiempo real. Cuanto más la utilice, mejor será la IA.

Obtenga respuestas más rápidas de los clientes y evite las tediosas comunicaciones de ida y vuelta con el portal de mensajería fácil de usar para usuarios de Booke.

Las mejores funciones de Booke

Aprovecha la IA para resolver errores de codificación, categorizar transacciones, comunicarte con los clientes y automatizar tu trabajo.

Aumente la eficiencia con la automatización basada en IA para las tareas de cierre de fin de mes.

Encuentre y corrija errores en segundos con las funciones avanzadas de detección de errores de Booke.

La integración con herramientas populares como QuickBooks y Xero le permite sincronizar sus datos financieros.

Limitaciones de Booke

La falta de opiniones de usuarios en plataformas populares dificulta la toma de decisiones basadas en las experiencias generales de los clientes.

Un mínimo de cinco clientes para cada nivel de precios.

Precios de Booke

Smart: 10 $ al mes por cliente.

Premium: 20 $ al mes por cliente.

Enterprise: Ponte en contacto con nosotros para conocer los precios.

Contable robótico con IA: Póngase en contacto con nosotros para conocer los precios.

Valoraciones y reseñas de Booke

G2: N/A

Capterra: N/A

9. Blue Dot

vía Blue Dot

Blue Dot es una plataforma de cumplimiento tributario basada en IA que utiliza tecnología patentada para ayudar a las empresas a garantizar el cumplimiento tributario. Reduzca las vulnerabilidades fiscales del gasto de consumo y obtenga una vista de 360 grados de todas las transacciones realizadas por los empleados.

Utilice la base de conocimientos fiscales para encontrar cualquier información que necesite para su empresa y aproveche el poder del procesamiento del lenguaje natural para sacar partido a los datos externos.

Las mejores funciones de Blue Dot

Utilice VAT Box para identificar y calcular cualquier gasto con IVA elegible o cualificado.

Deje que la función «Beneficios fiscales para empleados» aproveche la IA para detectar y analizar la información sobre impuestos sobre los salarios.

Mejora tu flujo de trabajo de gestión de gastos y deja que el paquete de herramientas patentado de Blue Dot, basado en IA, aplique controles y normas fiscales para que tu empresa cumpla con la normativa.

Cree informes de impuestos sobre la renta de las sociedades que garanticen el cumplimiento normativo con una mínima intervención humana.

Limitaciones de Blue Dot

Puede resultar difícil hacerse una idea de la experiencia general de los clientes debido a la falta de opiniones de usuarios en las plataformas populares.

No hay datos de precios visibles.

Precios de Blue Dot

Los clientes deben ponerse en contacto con Blue Dot y reservar una demostración para obtener presupuestos e información sobre precios.

Valoraciones y reseñas de Blue Dot

G2: N/A

Capterra: N/A

10. Truewind

vía Truewind

Truewind es una plataforma de finanzas y contabilidad basada en IA que ayuda a las pequeñas empresas y a las startups. Ofrece informes mensuales precisos y soluciones financieras adaptadas a tu sector.

Los usuarios también tienen acceso al equipo de expertos de Truewind para garantizar la precisión y la transparencia.

Las mejores funciones de Truewind

Tome decisiones empresariales oportunas y fundamentadas con cierres mensuales más rápidos y una contabilidad eficiente.

Póngase en contacto y trabaje con contables públicos certificados (CPA) que pueden ayudarle en cada paso de los procesos financieros de su empresa.

Mantenga la precisión de las operaciones administrativas con un tiempo de intervención mínimo, para que pueda centrarse en hacer crecer su negocio.

Simplifique los procesos de contabilidad e intégrelos con las herramientas que utiliza para que la gestión financiera sea más sencilla.

Limitaciones de Truewind

Falta de comentarios de los usuarios en las plataformas de reseñas populares.

No se muestran datos sobre precios y suscripciones.

Precios de Truewind

Los clientes deben programar una demostración con Truewind para obtener información sobre los precios.

Valoraciones y reseñas de Truewind

G2: N/A

Capterra: N/A

Maximice la eficiencia y la precisión con la IA.

La integración del software de IA ha cambiado los sectores de la contabilidad y las finanzas. Las herramientas de IA utilizan la automatización para mejorar la precisión y la velocidad en la elaboración de informes financieros, ofreciendo información valiosa para que puedas tomar mejores decisiones. 🌻

Si está listo para optimizar sus procesos financieros, reducir costes y mejorar la eficiencia en todo lo relacionado con la gestión financiera, es hora de dar el salto a la transformación digital. Empiece hoy mismo: ¡regístrese en ClickUp!