20 mejores software de gestión empresarial 2024 – reseñas y precios

¿Qué es lo que más desea su equipo? ¿Unas vacaciones en Los Cabos? (¡Acaso no lo deseamos todos!) Pero lo más importante es que su equipo quiere herramientas que le ayuden a terminar su trabajo más rápidamente.

Empresa software de gestión es una forma de ayudar a su equipo a cumplir esta meta. Con un software potente, su equipo puede estar al tanto de todo, para que nada se escape por las rendijas del ajetreo.

Tanto si se trata de asignar tareas, colaborar en proyectos, realizar un seguimiento del tiempo , documentar procesos para agilizar los procesos internos, o crear una hub del conocimiento para los clientes, hay mucho que puede hacer con el software de gestión de empresas.

¿Qué es un software de gestión empresarial?

El software de gestión empresarial es un conjunto de programas, tecnologías y aplicaciones que permiten a una empresa gestionar, automatizar y optimizar sus procesos y operaciones.

¿Qué buscar en los programas de gestión empresarial?

Su software de gestión empresarial debe proporcionar:

Gestión de las relaciones con los clientes

Almacenamiento en la nube y gestión de datos

Gestión de proyectos de corporación

Seguimiento de métricas de empresa

Facturación y elaboración de presupuestos

Análisis y (elaboración de) informes

Automatización del flujo de trabajo

El mercado mundial de software para empresas se valoró en 1.000 millones de euros 429.590 millones de dólares en 2021 y se espera que crezca a un CAGR del 11,7% de 2022 a 2030. Es un mercado enorme con muchos actores. Pero, en el lado positivo, esto le da muchas opciones para elegir.

Estas son las principales empresas que le ayudarán a gestionar sus operaciones y equipos ¡!

20 mejores sistemas de software de gestión empresarial en 2024

El mejor software de gestión empresarial significa cosas diferentes para cada persona. Por ejemplo, usted podría estar más interesado en un cRM potente mientras que otro podría valorar más la automatización del flujo de trabajo.

Hemos recopilado las plataformas de gestión de empresas más populares para ayudarte a encontrar una que se adapte a tus necesidades.

¡Manos a la obra!

1. ClickUp

Vea las más de 15 vistas de ClickUp para personalizar su flujo de trabajo según sus necesidades ClickUp es una plataforma de productividad todo en uno en la que los equipos se reúnen para planificar, organizar y colaborar en el trabajo mediante tareas, documentos, chats, metas, pizarras y mucho más.

Fácilmente personalizable con sólo unos clics, ClickUp permite a los equipos de todos los tipos y tamaños entregar el trabajo de manera más eficaz, impulsando la productividad a nuevas alturas.

Si estás buscando una herramienta gratuita, intuitiva, potente y fácil de usar software de gestión de empresas clickUp es la mejor opción. Con la versión gratuita, tendrá acceso a funciones por las que tendría que pagar con otro software para empresas.

Tanto si gestiona una pequeña empresa o una gran corporación con miles de empleados, ClickUp lo tiene todo.

Gracias a sus avanzadas funciones de comunicación y colaboración, podrá tener tantos usuarios como desee, crear tantas tareas como sean necesarias y colaborar en cada paso.

Funciones clave de ClickUp

Documentos de ClickUp : cree documentos POE y compártalos con los equipos pertinentes. Colabore con los miembros en cualquier documento mientras sigue perfeccionando los procesos de la empresa

Comentarios asignados : mantenga a todo el mundo informado y responsable asignando tareas a los miembros del equipo en las conversaciones

ClickUp Mapas mentales yPizarrascrea tareas de ClickUp directamente desde tus Pizarras y Mapas mentales para salvar la distancia entre la ideación y la ejecución

más de 1.000 integraciones : Realice todas las actividades de su empresa desde el panel de ClickUp mediante la ampliación de funciones

más de 15 vistas personalizables : Vea suproyectos y tareas en vista Kanban, Gantt, tabla, calendario, tablero o lista

Plantillas de flujo de trabajo : cree optimizaciones del flujo de trabajo con la ayuda de plantillas para todo tipo de casos de uso: seguimiento de problemas, plan de construcción, desarrollo de software, etc

La plantilla del plan Business de ClickUp está diseñada para ayudarle a crear y realizar el seguimiento de un plan de empresa completo.

Precios ClickUp

Plan Free Forever (mejor para uso personal) Tableros Kanban Tareas y miembros ilimitados Documentos colaborativos soporte 24/7, y más

(mejor para uso personal) Plan Unlimited (mejor para equipos pequeños (7 $/miembro al mes) Todo en el plan Free Forever Gestión de recursos Almacenamiento ilimitado, paneles, campos personalizados (elaboración de) informes ágiles, y más

(mejor para equipos pequeños (7 $/miembro al mes) Plan Business (ideal para equipos medianos y múltiples (12 $/miembro al mes) Todo en el plan Unlimited Elaboración de) informes personalizados Automatización avanzada, control de tiempo y funciones de panel de control Cronogramas, mapas mentales y mucho más

(ideal para equipos medianos y múltiples (12 $/miembro al mes)

si necesita un paquete de software completo para gestionar las cargas de trabajo y los procesos de su corporación, ¡nos encantaría ayudarle a conseguir el intento correcto! Por favor póngase en contacto con el departamento de ventas cuando esté preparado.

Valoraciones de ClickUp

G2 : 4.7/5 (4.409 opiniones)

: 4.7/5 (4.409 opiniones) Capterra: 4.7/5 (2.810 opiniones)

Opiniones de clientes sobre ClickUp

"Me gusta la sencillez para crear, organizar y programar tareas. Para nuestro equipo, las vistas sprint fueron las mejores. Además, la posibilidad de mostrar las mismas tareas en diferentes vistas personalizadas, incluso para cada miembro fue lo mejor. No siempre vemos lo mismo, y esto fue un cambio de juego. Software similares como Asana o Trello, o proyecto de eventos no lograron lograr y entender esto: 'Queremos ver los mismos datos, pero con nuestros propios ojos'" - Reseña de Capterra "ClickUp es el único gestor de trabajo que te permite utilizar todas sus funciones gratis, gratuito/a. Me encanta poder utilizar Calendario, Lista y Kanban simultáneamente. Además, ¡la personalización es infinita! MUY recomendable" - Revisión G2

2. Bitrix24

vía Bitrix24Bitrix24 es una herramienta de gestión empresarial que ayuda a las empresas a gestionar proyectos, obtener información de CRM y automatizar las prácticas de RRHH. Comunicación, CRM y colaboración son las tres áreas principales de Bitrix24.

Es una herramienta muy versátil, pero esta versatilidad tiene un pequeño coste. No todas las funciones son accesibles, por lo que hay límites.

Por ejemplo, usted puede construir el sitio web de su empresa con Bitrix24 . Pero tendrá que enfrentarse a graves límites como el almacenamiento, la velocidad, la personalización y la capacidad de respuesta.

Funciones clave de Bitrix24

Opción de auto-alojamiento, que le da un control total sobre sus datos, el acceso al código fuente, y la capacidad de construir herramientas nativas adicionales

Puede crear, asignar y supervisar el progreso de las tareas y proyectos en un único panel de control

Herramientas de gestión de RR.HH. para realizar el seguimiento de las hojas de horas de los empleados, programar el tiempo libre y crear informes

Hacer llamadas, videoconferencias, o chatear con los clientes sin salir de Bitrix24

Contras de Bitrix24

La creación de tareas periódicas sólo está disponible en la opción de pago

No hay plantillas de proyecto en la versión gratis, gratuito/a

Interfaz de usuario compleja

💸 Precios de Bitrix24

Free Forever: Usuarios ilimitados, colaboración(chatear, videollamadas, y espacio de trabajo de la empresa), constructor de sitios web, gestión de tareas y proyectos, CRM, y 5GB de almacenamiento

Básico: $49/mes, 5 usuarios, colaboración, gestión de proyectos, centro de contacto, tienda online, un constructor de sitios web, y 24GB de almacenamiento

Estándar: 99 $/mes, todo en el plan gratuito, 50 usuarios, administración y soporte al cliente, documentación en línea, soporte de marketing, y 100 GB de almacenamiento

Profesional: 199 $/mes, todo en el plan Free, usuarios ilimitados, inteligencia de ventas,automatización de procesos de negocioautomatización de RR.HH. y 1024 GB

valoraciones Bitrix24

G2 : 4.1/5 (451 opiniones)

: 4.1/5 (451 opiniones) Capterra: 4.1/5 (513 opiniones)

Opiniones de clientes sobre Bitrix24

"La experiencia en general es positiva, pero no es fácil utilizar todas las funciones ya que no son interoperables entre sí (ejemplo: gestión de proyectos con CRM)." - Reseña de Capterra "La página de inicio de Bitrix24 puede ser desordenada y abrumar a los nuevos usuarios con opciones. Debido a que hay una cantidad significativa de funciones y probable duplicación con otros sistemas (como Outlook, etc.), el software no se utiliza sistemáticamente en todo su potencial por los miembros." - Revisión de G2 Check out these

3. Chanty

vía Chanty Chanty es una herramienta de colaboración en equipo que mejora la productividad del equipo simplificando su comunicación.

Esta herramienta de colaboración facilita las videoconferencias y las llamadas. Incluso dispone de llamadas de audio en equipo

Chanty es intuitivo, y la interfaz de usuario no causará frustraciones innecesarias. Con Chanty, los equipos pueden compartir pantallas y documentos y colaborar en las tareas.

Funciones clave de Chanty

Un panel central (Teambook) para organizar tareas, conversaciones y archivos

Mensajes anclados para centrarse en los plazos, ideas y tareas más importantes

Puede ajustar fácilmente roles, permisos y privilegios entre los miembros del equipo

Sencillo, intuitivo y muy fácil de personalizar según las necesidades de la empresa

Convierta los Mensajes en tareas en un instante

Contras de Chanty

No hay pantalla compartida en el plan gratuito, lo que es un verdadero desvío para los equipos más pequeños

Vistas de tareas limitadas. Sólo tienes las opciones de Kanban y Calendario

En la versión gratuita, no se pueden establecer roles ni controles de permisos

Precios de Chanty

Plan Free: Free Forever, conversaciones ilimitadas, gestión de tareas integrada, hasta 10 miembros, 1 usuario invitado, hasta 10 integraciones

Plan Business: 3 $/usuario/mes, videollamadas en grupo ilimitadas, 3 invitados por miembro gratis, línea de compatibilidad dedicada, integraciones ilimitadas

Valoraciones sobre Chanty

G2 : 4.5/5 (35 opiniones)

: 4.5/5 (35 opiniones) Capterra: 4.7/5 (31 reseñas)

Opiniones de clientes sobre Chanty

"La función más destacable de Chanty es que tiene una función de libro de equipo que permite a cualquier equipo crear y organizar tareas, conversaciones, mensajes con anotaciones y todo lo compartido. Además, también es posible enviar mensajes directos instantáneos a cualquier miembro del equipo. Aunque permite opciones de comunicación privada y pública, es imposible crear diferentes tipos de canales, y esa es una de las desventajas según mi experiencia." - Revisión de G2 "Dirigimos un equipo distribuido de 30 personas de todo el mundo, repartidas en cinco zonas horarias diferentes. Chanty ha sido nuestra herramienta de referencia para estar en contacto y discutir problemas relacionados con el trabajo, así como para divertirnos compartiendo memes y gifs. Funciona a la perfección y la hemos recomendado a otros equipos remotos y distribuidos. La página gestión de tareas la función de gestión de tareas es muy básica - me encantaría ver la posibilidad de hacer un seguimiento de las tareas y ver quién está en ellas, cuál es su estado, asignar subtareas, plazos y más. Otra opción sería una integración nativa con Trello" - Reseña de Capterra

4. Freshbooks

vía Freshbooks La época de impuestos no es una de las favoritas para muchos autónomos y solopreneurs.

Y puede que tampoco sea tu favorita. Por eso, cuando oigas hablar de una solución de contabilidad en la nube, creemos que correrás hacia ella.

Entre en Freshbooks.

Freshbooks es el software de contabilidad por el que apuestan las pequeñas empresas y los autónomos. Con FreshBooks, puede realizar un seguimiento del tiempo facturable como autónomo o propietario de una pequeña empresa. También puede ajustar la facturación periódica y el seguimiento de los gastos.

Y si siempre se sale del presupuesto, Freshbooks puede ayudarle con la previsión financiera.

Funciones clave de Freshbooks

Diversas oportunidades de integración para empresas de comercio electrónico que trabajan en Squarespace, eBay, Shopify, etc.

La posibilidad de aceptar pagos en línea también es un buen negocio para los autónomos que trabajan con clientes globales

Crea facturas fácilmente y envía recordatorios automáticos para los pagos atrasados

La app, aplicación móvil es una función práctica para la facturación contable sobre la marcha

Función de contabilidad por partida doble

Contras de Freshbooks

La (elaboración de) informes sobre previsiones y estimaciones de gastos no es tan robusta como otras alternativas

No es ideal para empresas con grandes inventarios que buscan funciones de gestión de la cadena de suministro

Chat y colaboración limitados para proyectos

Número limitado de clientes facturables

Precios de Freshbooks

Lite: 15 $/mes, 5 clientes facturables, seguimiento de gastos ilimitado, seguimiento de informes de ventas

Plus: 25 $/mes, 50 clientes facturables, captura automática de datos de recibos, facturación recurrente y retenciones de clientes, posibilidad de invitar a contable, elaboración de informes contables por partida doble

Premium: 50 $/mes, clientes ilimitados, todo en plus, firmas de correo electrónico personalizadas, correos electrónicos personalizados, informes de salud de la empresa

Selección: Precios personalizados, tarifas ACH limitadas, gestor de cuenta dedicado, 2 cuentas de miembro de equipo, seguimiento automático de gastos

Valoraciones sobre Freshbooks

G2 : 4.5/5 (645 opiniones)

: 4.5/5 (645 opiniones) Capterra: 4.5/5 (3.666 reseñas)

Qué opinan los clientes sobre Freshbooks

"Freshbooks hace lo que necesitas que haga, pero la versión simple no es extremadamente robusta.

Reseña recopilada por y alojada en G2.com. No me gusta que no tenga todas las integraciones que necesito. Por ejemplo, tengo que introducir todas mis ventas desde mi sitio web (a través de Paypal) manualmente porque no soy experto en tecnología y no sé cómo crear un 'código' o algo que sea necesario para que lo haga automáticamente." - Revisión G2 "El coste es un poco elevado, así que puede que no siga utilizándolos; de momento estoy al 50%. Si ofrecieran más valor por lo que cuestan lo consideraría una buena inversión, pero pagar además por un CRM es caro. En general, me encanta el programa" - Reseña de Capterra

5. HubSpot

vía HubSpotHubSpot es un nombre muy conocido en la gestión de las relaciones con los clientes (CRM). La versión gratuita de Hubspot CRM está bastante repleta de funciones para pequeñas empresas y Teams.

Y como a todos nos gusta el software fácil de usar, HubSpot no nos decepciona.

El panel de control es sencillo e intuitivo, pero las funciones de elaboración de informes son avanzadas para tratarse de una herramienta gratuita.

HubSpot funciones clave

Notificaciones de seguimiento y compromiso por correo electrónico a prospectos y clientes potenciales de forma sencillagestión de clientes potenciales* Amplio material de formación, incluido un hub de conocimiento detallado, seminarios web y vídeos

El chat en directo facilita que los clientes se pongan en contacto con su equipo de ventas

La vista en tiempo real del equipo de ventas es bastante impresionante

Plantillas de correo electrónico para simplificar el seguimiento de clientes potenciales

Contras de HubSpot

El plan gratuito no es la opción de CRM más potente para grandes corporaciones

Los planes Premium te costarán un ojo de la cara

No hay compatibilidad telefónica para la versión gratuita/a

Precios de HubSpot

Starter: $45/mes, deshazte de la marca Hubspot en (formularios, correos electrónicos y chat en vivo), correo electrónico y chat de compatibilidad dentro de la aplicación

Profesional:$800/mes, Todo en starter plus, personalización y automatización a través de canales, pruebas A/B, elaboración de informes personalizados, compatibilidad telefónica, integración con Salesforce

Enterprise: 3200 $/mes, Professional plus,gestionar equipos y marcascontrol de permisos, (elaboración de) informes avanzados y pruebas adaptativas

valoraciones de HubSpot

G2 : 4.4/5 (8.912 opiniones)

: 4.4/5 (8.912 opiniones) Capterra: 4.5/5 (3.213 opiniones)

Qué opinan los clientes sobre HubSpot

"Es útil para lo esencial de las funciones de CRM con equipos de ventas que están empezando. No tiene la capacidad de escalar con la empresa para operar a escala fuera de la plataforma de marketing." - Revisión de Capterra "Un CRM excepcional. Por algo destaca como la herramienta CRM líder para PYMES. La relación calidad-precio puede resultar un poco cara. Sin embargo, merece la pena después de utilizar el amplio conjunto de funciones. Deseo que su automatización y herramientas de (elaboración de) informes estuvieran más desarrolladas. La función de flujo de trabajo sí ofrece posibilidades de automatización, sin embargo, tras profundizar un poco, al final se queda corta." - Reseña de Capterra Check out these

6. Integrify

a través de Integrify Integrify es un código de bajo nivel gestión del flujo de trabajo software. Es ideal para empresas que desean automatizar procesos empresariales complejos y repetitivos para crear un entorno productivo para los equipos.

Integrify permite asignar tareas a la persona adecuada en el momento oportuno. De este modo, ahorrará costes y evitará costosos errores en el futuro.

Funciones clave de Integrify

Tener un gestor de cuentas dedicado también facilita el ajuste y la personalización para los clientes

Somos fans de las plantillas, así que la gratuita, gratuita/aapp de flujo de trabajo Las plantillas de inicio son un salvavidas

Posibilidad de conectar todas sus apps y software con Integrify mediante APIs

Registros de auditoría ilimitados para mostrar la automatización de procesos

Almacenamiento ampliable de archivos y documentos

Contras de Integrify

Bastante complejo y no tan intuitivo para los usuarios menos experimentados

Poca escalabilidad a medida que los procesos se hacen más complejos

La información sobre precios no está fácilmente disponible

Precios de Integrify

Consulte los precios con Integrify

Valoraciones de Integrify

G2: 4,4/5 (31 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (19 opiniones)

Opinión de los clientes sobre Integrify

" El programa podría permitir un mejor estilo. Puedes controlar el CSS, pero no puedes cambiar el aspecto general de forma drástica. El módulo de informes también carece de funciones; sin embargo, puedes solucionarlo con informes personalizados, ya que te proporcionan acceso SQL a la base de datos" -

/ref/ https://www.g2.com/survey\_responses/integrify-review-3810098 Revisión de G2 /%href/

"La verdad es que he tardado semanas en entender cómo se trabaja en Integrify. Por eso solicito algunas mejoras en la experiencia del cliente para que sea más sencilla y directa. Incluso tengo que decir que tienen un equipo de Soporte perfecto que me ayudó a tenerlo terminado." - Reseña de Capterra

7. MS OneDrive

vía Microsoft OneDrive Microsoft OneDrive es una plataforma de gestión de activos digitales para empresas. Con MS OneDrive, las empresas pueden gestionar, compartir y colaborar en archivos de diferentes marcas.

Funciones clave de MS OneDrive

Escaneado de documentos para hacer copias de seguridad de documentos y recibos cruciales

Acceso omnicanal a través de su teléfono, portátil y tableta

Excelente colaboración en la edición y creación de documentos

Sincronización rápida de archivos

Contras de MS OneDrive

Menor almacenamiento en comparación con la competencia

La sincronización está limitada a carpetas específicas

Precios de MS OneDrive

OneDrive para empresas Plan 1: 5 $/usuario/mes, uso compartido de archivos y almacenamiento en OneDrive

One Drive para empresas Plan 2: 10 $/usuario/mes, todo lo del Plan 1, funciones avanzadas de seguridad y cumplimiento de normativas

Valoraciones de MS OneDrive

G2 : 4.3/5 (9.098 opiniones)

: 4.3/5 (9.098 opiniones) Capterra: 4.5/5 (10.526 opiniones)

Qué opinan los clientes sobre MS OneDrive

"En general, no he tenido ningún problema con el trabajo de OneDrive ni con su función. Hace exactamente lo que se anuncia que Pendiente de hacer, y lo hace bien. No me gusta el hecho de recibir constantemente alertas sobre diferentes cosas relacionadas con OneDrive a lo largo del día. Parece que siempre hay actualizaciones o que algo va mal. Y aunque la interacción con otros productos es un punto a favor, también hizo que la organización se viera obligada a comprar el resto de la suite de Microsoft para poder sacar todo el potencial de OneDrive." - Reseña de Capterra "Hay problemas ocasionales con el retardo de tiempo al cambiar entre programas y archivos. Pero en general, esto ha disminuido con el tiempo. La gestión de los usuarios que tienen acceso a las carpetas, documentos, etc, también puede ser un poco difícil si usted está tratando de regular este estrechamente." -

/ref/ https://www.g2.com/survey\_responses/microsoft-onedrive-for-business-review-6478659 Revisión G2 /%href/

8. Netsuite

vía Netsuite Netsuite es una Software ERP y software de gestión empresarial que ayuda a las empresas a gestionar la planificación de los recursos de la corporación . Es una plataforma basada en la nube que ofrece gestión CRM, financiera y de comercio electrónico.

Puede automatizar los procesos de flujo de trabajo, acceder a potentes datos de inteligencia empresarial y obtener acceso a su rendimiento financiero y operativo desde un panel central.

Funciones clave de Netsuite

Múltiples vistas de pantalla que le permiten tener diferentes funciones abiertas a la vez

Los usuarios pueden votar los cambios bianuales y las actualizaciones de funciones

Business intelligence nativo

Contras de Netsuite

Eliminación ocasional de funciones que podrían ser útiles para algunos usuarios

Complementos caros que podrían formar parte de la solución principal

Extenso pero confusodocumentación del proceso* Experiencia móvil deficiente

Precios de Netsuite

Consultar precios con Netsuite

Valoraciones de Netsuite

G2 : 3.9/5 (1.866 opiniones)

: 3.9/5 (1.866 opiniones) Capterra: 4.1/5 (828 opiniones)

Opiniones de clientes sobre Netsuite

"NetSuite tiene sólidas capacidades de personalización y adaptación y ofrece un gran valor a sus clientes. NetSuite es fácil de usar y ofrece una gran flexibilidad. Algunas de las funcionalidades estándar no están completadas, lo que a veces resulta frustrante." - Revisión de G2 "Netsuite nos permite ser tan flexibles como sea necesario - es bueno en un montón de cosas diferentes, pero es genial en ser personalizable. Podemos cambiar el sistema para que se ajuste a nuestras necesidades y adaptarlo sobre la marcha a medida que cambian los requisitos. El proceso de pruebas para el programa de actualización deja un poco que desear. La experiencia móvil no es muy buena: es mejor en un navegador real (la app es más de cara al futuro que de procesamiento de fondo). Tampoco soy un gran fan de todos los complementos que deberían incluirse con el complemento "estándar"." -

/ref/ https://www.g2.com/survey\_responses/netsuite-review-2056536 Revisión de G2 /%href/

9. nTask

vía nTask nTask es una software de gestión de proyectos nTask facilita la colaboración, planificación y gestión de las tareas diarias. Con nTask, puede asignar recursos, generar presupuestos e informes financieros y ajustar los hitos de las tareas.

nTask no se detiene ahí.

También ofrece potentes funciones de gestión de reuniones para que pueda celebrar reuniones rápidas desde cualquier lugar.

nTask funciones clave

Capacidad para gestionar reuniones, establecer agendas y fijar reuniones periódicas

Seguimiento de la gestión de riesgos con una matriz de riesgos

Un cronómetro para el seguimiento de su tiempo a distancia

nTask contras

Carece de funciones avanzadas de (elaboración de) informes para equipos más grandes

Se arrastra al adjuntar o subir archivos grandes

nTask precios

Básico: Free Forever, 100 MB hasta 5 miembros del equipo, ilimitados entornos de trabajo y tareas, reuniones, control de tiempo,seguimiento de problemas* Premium: 3 $/mes/usuario, 5 GB de almacenamiento

Business: 8 $/mes/usuario, 10 GB de almacenamiento, roles y permisos personalizados, incorporación gratuita, guardar filtros personalizados

Enterprise: Precios personalizados, 100 GB de almacenamiento, control de permisos, elaboración de informes avanzados, gestor de cuentas dedicado

valoraciones de nTask

G2 : 4.4/5 (16 opiniones)

: 4.4/5 (16 opiniones) Capterra: 3.9/5 (19 reseñas)

Opiniones de clientes sobre nTask

"Está bien de valor y la versión Free ofrece bastantes funciones incluyendo la colaboración multiagente. La interfaz no es muy intuitiva y me encontré prefiriendo otras soluciones o excel a esta ya que no es tan fácil previsualizar la información." - Revisión G2 "Mirando al otro lado de las monedas, nTask en general es un producto impresionante, pero hay algunos bloques de tropiezo. Ofrece integraciones limitadas y una curva de aprendizaje empinada. Uno puede enfrentarse a algunos problemas cuando se utiliza por primera vez. La función de vista de Calendario debería ser más elaborada. El nivel de gastos aumenta con el nivel del plan. También es difícil elaborar (de) informes. Los diseños parecen anticuados" - Revisión G2

10. Pipedrive

vía Pipedrive La función principal de Pipedrive es una plataforma CRM. Este software le permite crear un canal de ventas y hacer avanzar las ofertas por el embudo.

La mayor ventaja de utilizar Pipedrive es su capacidad de IA, que te ayuda a automatizar tareas y cerrar más equipos de ventas.

Funciones clave de Pipedrive

El pipeline de ventas visual de arrastrar y soltar te permite conocer tu situación de ventas de un vistazo

Filtra y categoriza los clientes potenciales para un seguimiento más personalizado

Puedes añadir fases y campos personalizados a tu pipeline

Informes en tiempo real para ajustar correctamente tus prioridades

Contras de Pipedrive

Necesitas software adicional para gestionar aspectos como el marketing avanzado por correo electrónico

Las funciones de CRM están limitadas a equipos pequeños y medianos

Precios de Pipedrive

Esencial: 9 $/usuario/mes, gestión de calendarios y proyectos, personalización y migración de datos limitadas, 30 campos personalizados

Avanzado: 19 $/usuario/mes, sincronización de correo electrónico con plantillas y programación, envío de correo electrónico a grupos, seguimiento de clics, creación de flujos de trabajo, 100 campos personalizados

Profesional:39 $/usuario/mes, llamadas y seguimiento con un solo clic, gestión y creación de documentos de enseña, proyecciones de ingresos, 1000 campos personalizados

Enterprise: 59 $/usuario/mes, informes avanzados y personalizados, mayores preferencias de seguridad, campos personalizados ilimitados

Valoraciones sobre Pipedrive

G2 : 4.2/5 (1.523 opiniones)

: 4.2/5 (1.523 opiniones) Capterra: 4.5/5 (2.402 opiniones)

Lo que dicen los clientes sobre Pipedrive

"He sido durante muchos años un gran fan de Pipedrive debido a lo fácil que es configurarlo y utilizarlo en el día a día. Era fácil de ajustar, jugar y crear tu propio sistema sin tener que recurrir a un tonto socio de implementación de Salesforce y su coste. Se bloquea, se bloquea un poco más y se vuelve a bloquear. Al servicio de atención al cliente no le importa lo más mínimo y acabas con varios elementos del sistema que no funcionan, lo que hace que la plataforma sea redundante. Incluso con varios problemas planteados, sigo sin poder hablar con alguien a través de la pantalla compartida y solo me envían por la ruta del chatbot una y otra vez." - Reseña de G2 "Es bastante sencillo de usar, comparado con otras soluciones similares. Pasamos de un CRM caro con un montón de funciones potentes (que nunca utilizamos) a Pipedrive que realmente utilizamos a diario. La incorporación fue bastante sencilla. Soporte al cliente: ¡genial! No es ideal para el modelo de ingresos recurrentes. Nuestros clientes tienen que renovar sus contratos anualmente, así que tenemos que crear nuevos clientes potenciales para cada año, aunque se trate del mismo cliente. Pero puede ser que seamos nosotros los que no hemos encontrado una forma mejor de pendiente." - Reseña de Capterra Check out these

11. Plutio

vía Plutio Plutio combina la gestión de proyectos, la gestión de tareas diarias y las ventas en una plataforma intuitiva. Es una app bastante flexible y puede funcionar tanto para un emprendedor en solitario como para un equipo en una empresa más grande.

Y si has estado buscando un software localizado, Plutio puede ser tu respuesta. Este software todo en uno para la gestión de pequeñas empresas funciona en más de 25 idiomas.

Funciones de Plutio

Plantillas para sus proyectos, tareas, facturas, contratos de ventas y propuestas

Crear paneles para cada usuario, para que todos vean lo que es relevante para ellos

Facturación automática y uso compartido de recibos

Contras de Plutio

No está pensado para equipos grandes

Pocas integraciones de pago

Precios de Plutio

Solo: 19 $, invitar hasta 3 clientes

Estudio: 39 $, invita a clientes ilimitados, 10 colaboradores

Agencia: 99 $, clientes ilimitados, 30 colaboradores

Enterprise: Precios personalizados, clientes ilimitados, inicio de sesión único, incorporación personalizada, gestor de cuenta dedicado

Valoraciones sobre Plutio

G2: 4,5/5 (45 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (147 opiniones)

Opinión de los clientes sobre Plutio

"Plutio es una forma rentable de trabajar con equipos remotos y tiene un montón de funciones que Trello no tiene, como el control de tiempo y cálculo de costes, propuestas o facturación. A veces, el sistema se actualiza con lentitud, pero todavía no ha sufrido ninguna caída importante. A veces también es confuso filtrar los resultados y no se actualizan automáticamente" -

/ref/ https://www.g2.com/survey\_responses/plutio-review-5303410 Revisión G2 /%href/

"Las funciones son sólidas. Las pocas cosas que aún no están presentes están en la hoja de ruta. A veces las solicitudes de compatibilidad se responden rápidamente - en una hora o así, pero a veces podría ser días. A medida que Plutio crece, espero ver compatibilidad adicional" - Reseña de Capterra Check out these

12. Proofhub

vía Proofhub Proofhub es una plataforma de gestión de proyectos que simplifica la planificación y gestión de los mismos.

Con Proofhub, puedes crear flujos de trabajo personalizados, tableros de tareas y debates en grupo. Además, puedes deshacerte de unas seis apps y plataformas cambiando a esta estación de un solo hub para tus proyectos.

Funciones clave de Proofhub

Múltiples vistas para tu proyecto, incluyendo kanbans, gráficos de) Gantt, vistas de tabla y Calendario,

Plantillas para simplificar la planificación y ejecución del proyecto

Agenda diaria para un objetivo de equipo compartido

Campos personalizados para sus tareas

Contras de Proofhub

La curva de aprendizaje inicial puede ser empinada, cortesía de las muchas funciones

Es difícil controlar el tipo y la frecuencia de las notificaciones

Precios de Proofhub

Esencial: 45 $/mes, 40 proyectos, usuarios ilimitados, 15 GB de almacenamiento,

Control definitivo: 89 $/mes, proyectos ilimitados, usuarios ilimitados, 100 GB de almacenamiento, roles personalizados, rótulo blanco

Valoraciones de Proofhub

G2: 4,9/5 (59 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (63 opiniones)

Opinión de los clientes sobre Proofhub

"La función de debates y notas hace que la colaboración durante las sesiones de brainstorming en grupo sea muy eficaz. Una vez que lo combinamos con la mensajería instantánea directa y los chats de grupo, se crea la mezcla perfecta entre colaboración y gestión de la comunicación para garantizar una productividad óptima del equipo. La gestión de las notificaciones puede resultar laboriosamente difícil de pendiente. Te abruma fácilmente y te distrae de centrarte en elementos específicos a la vez." - Reseña de Capterra "A través de ProofHub pude gestionar tanto mi equipo interno como el de mi cliente en la misma plataforma. Mi función favorita era la posibilidad de crear Tableros de tareas (Tablero Kanban) y asignar tareas a diferentes personas. También podía permitir que algunas de esas tareas sólo fueran vistas por mi equipo, mientras que otras podían ser vistas por el cliente. Acababan de implantar la función de Calendario cuando empecé a utilizar ProofHub. Creo que necesitan un poco más de trabajo para que fluya más fácilmente. Resultaba difícil añadir todo al calendario y seguir el ritmo. Definitivamente una curva de aprendizaje" - Revisión G2 Check out these

13. Dubsado

vía Dubsado Dubsado es la plataforma que mantiene a tu equipo en flujo. Con esta práctica app, puedes crear flujos de trabajo, programar citas y gestionar proyectos de principio a fin.

Funciones de Dubsado

Gestiona fácilmente las relaciones con los clientes con correos electrónicos integrados, portales de clientes y tableros de tareas

Pagos recurrentes y recordatorios de pago para una mayor automatización

El programador permite a los clientes reservar una llamada desde los formularios de su sitio web

Contras de Dubsado

Uso compartido de documentos limitado, ya que no se pueden compartir fuera del entorno de trabajo del proyecto

Curva de aprendizaje pronunciada

No tiene app, aplicación móvil

Precios de Dubsado

Starter: 200 $/año, proyectos y clientes ilimitados, formularios y plantillas de correo electrónico, facturación y pago

Premier: 400 $/año, todo en starter plus, flujos de trabajo automatizados, formularios de captación de clientes potenciales ilimitados

Valoraciones de Dubsado

G2 : 4.4/5 (53 opiniones)

: 4.4/5 (53 opiniones) Capterra: 4.3/5 (27 reseñas)

¿Qué opinan los clientes de Dubsado?

"Me encanta la forma en que todo está organizado en torno a los proyectos. El formulario de captación de clientes potenciales ha sido una forma estupenda de agilizar las consultas. Estaba juntando varias herramientas gratuitas, y el coste de Dubsado merece la pena para poder integrar cosas a medida que crece mi empresa. Contras: Definitivamente hay una curva de aprendizaje y tienes que ver un montón de vídeos para averiguar cómo ajustar las cosas de manera óptima. Los vídeos son útiles, ¡pero es mucho!" - Reseña de Capterra "No parece estar construido para las empresas que tienen más de unos pocos empleados o que utilizan subcontratistas que pueden necesitar comunicarse con los clientes si desea realizar un seguimiento de todas las comunicaciones." - Revisión G2

14. Trello

vía Trello Has oído hablar de Trello mientras buscaba la mejor herramienta de gestión de empresas. Es una popular plataforma de gestión de proyectos y tareas con prácticas funciones.

La interfaz es moderna y sencilla, y la curva de aprendizaje no es tan compleja como la de la mayoría de los programas de gestión de proyectos.

Funciones clave de Trello

Una enorme comunidad y plantillas para simplificar el uso de Trello

Mucha integración de terceros para ampliar la función

Aplicaciones móviles intuitivas para ayudarte a trabajar sobre la marcha

Precio razonable para las funciones que ofrece

Contras de Trello

Falta de flexibilidad para equipos grandes

Las funciones de (elaboración de) informes son básicas

Almacenamiento limitado

Precios de Trello

Free Forever: tarjetas ilimitadas, hasta 10 tableros, 10MB de tamaño de archivo por subida, fondos personalizados, apps móviles, 250 comandos por entorno de trabajo

Estándar: 5 $/usuario/mes, tableros ilimitados, 250 MB por carga de archivo, búsquedas guardadas, campos personalizados, listas de control avanzadas, invitados de un solo tablero

Premium: 10 $/usuario/mes, múltiples vistas (panel, cronograma, vista mapa y vista tabla), compatibilidad con prioridades, exportación sencilla de datos

Enterprise: 17,50 $/usuario/mes, permisos para toda la organización, gestión de Tableros públicos, invitados de varios Tableros

Valoraciones de Trello

G2 : 4.4/5 (12.685 opiniones)

: 4.4/5 (12.685 opiniones) Capterra: 4.5/5 (21.085 opiniones)

Opiniones de clientes sobre Trello

"Nos encanta su aspecto visual: los diferentes Tableros te permiten apreciar cada proyecto individualmente. Puedes ir modificando el orden de los elementos o dar prioridad a alguna tarea poniéndola en la parte superior. Es un software muy básico y fácil de usar. Si tienes un proyecto grande, Trello no es la solución. Este software está dirigido sobre todo a pequeñas operaciones y pequeñas agencias creativas. Si necesitas hacer un seguimiento del desarrollo de software, no es la mejor opción." - Reseña de Capterra "Trello no es tan fácil de usar como parece. Lleva un poco de tiempo acostumbrarse a él, por lo que no es ideal para alguien que quiere empezar con sus proyectos de inmediato utilizando Tableros. Pero aparte de la curva de aprendizaje, Trello es excelente y no le encuentro ningún problema." - Reseña de G2

15. Connecteam

A través de Connecteam Connecteam es un versátil software móvil para la gestión de empresas y servicios de campo que permite a las empresas gestionar a sus empleados, independientemente de si trabajan a distancia o sobre el terreno. El software incluye una matriz de funciones, como gestión de tareas, programación y herramientas de comunicación para fomentar el trabajo en equipo y agilizar las operaciones de la empresa.

Además de estas funciones estándar, Connecteam también ofrece opciones avanzadas como el seguimiento de la asistencia, informes de tiempo y gastos y herramientas de nóminas. Por eso es ideal para pequeñas empresas que necesitan una gestión global de sus empleados.

Connecteam también proporciona un conjunto de herramientas de análisis y elaboración de informes que le permiten tomar decisiones informadas basadas en datos para el crecimiento de su Enterprise.

Funciones clave de Connecteam

Los informes de fin de turno promueven la colaboración entre empleados y directivos

La función de reloj de fichar le ayuda a supervisar eficazmente el rendimiento de los empleados

La mensajería para todo el equipo permite una conexión (a internet) fluida con su equipo

Contras de Connecteam

Gran cantidad de personalizaciones que pueden resultar abrumadoras

Los datos están segmentados entre las diferentes partes de la aplicación, lo que te obliga a tener que ir a una nueva pantalla para encontrar lo que necesitas

En zonas con mala conexión (a internet), el rendimiento del software puede ralentizarse

Precios de Connecteam

Business: $0

$0 Básico: $29/mes para los primeros 30 usuarios

$29/mes para los primeros 30 usuarios Avanzado: $49/ mes para los primeros 30 usuarios

$49/ mes para los primeros 30 usuarios Experto: $99 por los primeros 30 usuarios

Valoraciones de Connecteam

G2: 4.3/5 (39 opiniones)

4.3/5 (39 opiniones) Capterra: 4.8/5 (222 opiniones)

16. TimeCamp

vía TimeCamp TimeCamp es un completo software de gestión empresarial que ofrece un amplio intervalo de funciones para ayudar a las empresas a gestionar sus operaciones con eficacia.

Su control de tiempo, gestión de proyectos, y herramientas de gestión de recursos permiten a las empresas optimizar su productividad, mientras que sus funciones de facturación y elaboración de informes proporcionan información valiosa sobre el rendimiento de la empresa.

La interfaz fácil de usar y las opciones de personalización de TimeCamp facilitan a las empresas la adaptación del software a sus necesidades específicas.

Funciones clave de TimeCamp

Control de tiempo automático

Gestión de tareas, seguimiento del progreso de los proyectos y herramientas de colaboración en equipo

Informes y análisis para generar informes detallados y obtener información valiosa sobre diversos aspectos de su empresa

Contras de TimeCamp

Interfaz complicada para nuevos usuarios

Los paneles no son personalizables

Flexibilidad limitada

Precios de TimeCamp

TimeCamp ofrece tres planes de precios. El plan básico cuesta a partir de 7 por usuario y mes.

Valoraciones de TimeCamp

Capterra: 4.7/5 (530+ opiniones)

4.7/5 (530+ opiniones) G2: 4.7/5 (170+ opiniones)

17. Odoo

A través de Odoo Odoo es un software de gestión empresarial todo en uno que ofrece un amplio intervalo de funciones para ayudar a las empresas a gestionar sus operaciones con eficacia. Proporciona una matriz de funciones para gestionar diferentes aspectos de una empresa. La estructura de Odoo es modular, lo que significa que las empresas pueden empezar con unas pocas aplicaciones y añadir más a medida que crecen.

Funciones clave de Odoo

CRM (Customer Relationship Management) módulo ayuda a las empresas a gestionar sus interacciones con los clientes y la tubería de ventas de manera eficiente

La gestión de inventario permite a las empresas realizar un seguimiento de sus niveles de inventario, controlar los movimientos de existencias y gestionar sus almacenes de manera eficaz

Amplio conjunto de herramientas para gestionar sus finanzas

Contras de Odoo

Curva de aprendizaje

Los usuarios a menudo necesitan aclaraciones sobre el modelo de precios, ya que cada app y usuario adicional se añade al coste

Precios de Odoo

Gratis: Para una sola app

Para una sola app Estándar: $24.90/mes por usuario

$24.90/mes por usuario Personalizado: $37.40/mes por usuario

Valoraciones de Odoo

G2: 4.2/5 (más de 200 opiniones)

4.2/5 (más de 200 opiniones) Capterra: 4.2/5 (600+ opiniones)

18. Honeybook

vía Honeybook Honeybook es un gestión de clientes que proporciona herramientas de facturación, contratos y programación. Honeybook es una gran opción para las pequeñas empresas que buscan un software de gestión empresarial.

Honeybook tiene elementos de finanzas, automatización de marketing y comunicación para ayudar a las empresas a manejar las tareas de gestión de sus clientes de manera eficiente.

Funciones clave de Honeybook

La función de gestión de clientes de HoneyBook ayuda a las empresas a gestionar la información, la comunicación y los proyectos de sus clientes

Automatización del flujo de trabajo para agilizar las tareas repetitivas

Funciones de colaboración en equipo para que los equipos puedan trabajar juntos

Contras de Honeybook

Personalización limitada

Curva de aprendizaje pronunciada

Precios de Honeybook

Inicial: 12,80 $/mes por usuario

12,80 $/mes por usuario Básico: 25,60 $/mes por usuario

25,60 $/mes por usuario Premium: 52,80 $/mes por usuario

Valoraciones de Honeybook

G2: 4.5/5 (más de 100 opiniones)

4.5/5 (más de 100 opiniones) Capterra: 4.8/5 (500+ opiniones)

19. Jira

A través de Atlassian Jira es una popular herramienta de gestión de empresas que proporciona a los equipos una plataforma de colaboración para gestionar proyectos, flujos de trabajo y tareas. Se diseñó originalmente para equipos de desarrollo de software, pero su estructura flexible permite utilizarla en diversas industrias y sectores.

Funciones clave de Jira

Cambiar entre las vistas de flujo de trabajo Kanban o Scrum

Constructor de automatización de flujos de trabajo para simplificar el trabajo

Compatibilidad con metodologías ágiles

Contras de Jira

Es posible que Jira no resulte útil a los no desarrolladores

No dispone de funciones de mensajería instantánea o videoconferencia para la gestión de la empresa

Precios de Jira

Gratis: Hasta 10 usuarios

Hasta 10 usuarios Estándar: 7,75 $/mes por usuario

7,75 $/mes por usuario Premium: 15,25 $/mes por usuario

15,25 $/mes por usuario Enterprise: Contactar para precios

Valoraciones de Jira

G2: 4.3/5 (5,200+ opiniones)

4.3/5 (5,200+ opiniones) Capterra: 4.4/5 (13,200+ opiniones)

20. Wrike

A través de Wrike Wrike es una herramienta de gestión empresarial basada en la nube diseñada para ayudar a los equipos a agilizar sus flujos de trabajo y mejorar la colaboración. Proporciona a los usuarios un conjunto completo de funciones de gestión de proyectos, incluida la gestión de tareas, la planificación de proyectos, la colaboración de equipos y la elaboración de informes.

Funciones clave de Wrike

Funciones de gestión de tareas que permiten a las empresas crear, asignar y realizar el seguimiento de tareas en múltiples proyectos y equipos

más de 400 integraciones

Elaboración de informes sobre proyectos que proporciona a las empresas información valiosa sobre el rendimiento de sus proyectos

Contras de Wrike

Interfaz rica en funciones que puede resultar compleja para los nuevos usuarios

Personalización limitada

Precios de Wrike

**Gratis/a

Equipo: 9,80 $/mes por usuario

9,80 $/mes por usuario Business: 24,80 $/mes por usuario

24,80 $/mes por usuario Enterprise: Contactar para precios

Contactar para precios Pinnacle: Contactar para precios

Valoraciones y reseñas de Wrike

G2: 4,2/5 (más de 3.400 opiniones)

4,2/5 (más de 3.400 opiniones) Capterra: 4.3/5 (2,300+ opiniones)

