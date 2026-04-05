Las 12 mejores herramientas de IA para Mac en 2026

A todo el mundo le encantan las herramientas de IA. Al fin y al cabo, ¿quién no querría liberarse de las tareas repetitivas y ahorrar tiempo?

Datos recientes muestran que el 88 % de las empresas ya han integrado la IA en al menos una función clave y, para los usuarios de Mac, ese cambio es personal: los chips de la serie M5 ofrecen ahora una mejora fotográfica con IA hasta 4,7 veces más rápida y una productividad en el dispositivo tres veces mayor por cada carga que los principales competidores en el sector de los PC.

Este cambio está transformando la forma en que utilizamos nuestros dispositivos, permitiendo que los modelos de IA funcionen más rápido y de forma más segura en MacBooks e iMacs sin depender de servidores en la nube.

Si eres usuario de Apple, ya disfrutas de acceso a aplicaciones para Mac de alta calidad. Para garantizar que tu experiencia siga siendo fluida mientras pruebas increíbles herramientas de IA, aquí tienes una lista de las mejores herramientas de IA para Mac, muchas de ellas con un plan Free.

Aquí tienes una breve panorámica de nuestra selección de las mejores herramientas de IA para Mac:

ClickUp Superagentes autónomos, búsqueda empresarial, voz a texto, múltiples modelos de IA y gestión de proyectos con IA Equipos que necesitan un «centro de comandos» de IA todo en uno para tareas y documentos Plan gratuito disponible; personalizaciones disponibles para corporaciones ChatGPT Los usuarios avanzados y los investigadores dan prioridad a la privacidad de los datos y al procesamiento local. Lluvia de ideas, investigación en profundidad y razonamiento de alto nivel Plan Free disponible; Plus a 20 $ al mes; Pro a 200 $ al mes Grammarly Pro Autoría con IA (detección de contenido humano frente a IA), transformación de estilos e integración en todo el sistema macOS Escritores profesionales y equipos que necesitan una voz de marca coherente y precisión Plan Free; el plan Pro cuesta desde 12 $ al mes (facturación anual) Elephas Super Brain (base de conocimientos personal), funciona de forma local/sin conexión y ofrece análisis de YouTube y PDF Usuarios avanzados e investigadores que dan prioridad a la privacidad de los datos y al procesamiento local Plans from 14,99 $ per month MacWhisper Transcripción 100 % en el dispositivo (Whisper Large-v3 Turbo), rótulos de hablantes y procesamiento por lotes Periodistas y profesionales del ámbito médico y jurídico que necesitan transcripciones seguras y privadas Plan Free; licencia Pro desde 29 $ (pago único) o 8,99 € al mes Notion IA Agentes de IA personales que ejecutan más de 10 pasos secuenciales en todo tu entorno de trabajo Gestiona documentos, wikis y bases de datos con automatización autónoma Plan Free; acceso a la IA desde 20 $ al mes por usuario DeepL Traducción con alto contexto + DeepL Write Pro para la edición estilística basada en IA Equipos internacionales y traductores que necesitan matices «humanos» en más de 30 idiomas Plan Free; planes de pago desde 8,99 $ al mes Cursor IA Chatear con reconocimiento del código base, refactorización en lenguaje natural y reglas de cursor para la guía de estilo. Desarrolladores que buscan un IDE nativo de IA (basado en VS Code) para macOS Plan gratuito; Pro a 20 $ al mes; Empresa a 40 $ al mes Siri Apple Intelligence con reconocimiento de pantalla y herramientas de escritura en todo el sistema Control manos libres del ecosistema de Apple y automatización básica de tareas locales Gratis (incluido con macOS) DiffusionBee Generación de texto a imagen Stable Diffusion totalmente sin conexión, optimizada para los chips de la serie M Artistas y diseñadores preocupados por la privacidad que crean arte con IA de forma gratuita Free Limitless (antes Rewind) Resúmenes de reuniones con computación confidencial y memoria de «IA personal» a través de la web o el escritorio Captura e indexación de reuniones y actividad digital Free en su versión básica; funciones Pro desde 19 $ al mes Bearly IA Escritores profesionales y equipos que necesitan una voz de marca coherente y precisión Estudiantes y analistas que necesitan asimilar rápidamente grandes cantidades de texto o vídeo Plan Free; Pro a 20 $ al mes; Analyst a 60 $ al mes

Si estás buscando herramientas de IA que te ayuden a escribir, organizar notas o generar imágenes en el ecosistema de Apple, dedica un poco más de tiempo a comprobar si ofrecen las siguientes funciones:

✅ Prioriza la compatibilidad con macOS, iPhone y iPad para garantizar que tu asistente de IA funcione en todos los dispositivos del ecosistema de Apple

✅ Elige herramientas optimizadas para ejecutarse localmente, reducir el retraso y evitar el uso compartido innecesario de datos en la nube

✅ Busca aplicaciones que se integren fácilmente con las aplicaciones básicas de Mac, como Notas, Fotos y Safari, sin necesidad de cambiar constantemente de una a otra ni de realizar la configuración.

✅ Asegúrate de que las herramientas de IA ofrezcan interfaces claras e intuitivas y tengan compatibilidad con flujos de trabajo creativos habituales, como la redacción, la generación de imágenes, la transcripción o la gestión de tareas.

✅ Busca un plan Free o una licencia de por vida y comprueba si la herramienta tiene compatibilidad con el procesamiento de IA en el dispositivo o una infraestructura en la nube segura para una mayor privacidad y rendimiento.

📖 Lee también: Las mejores aplicaciones de listas de tareas para Mac

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y sin sesgos hacia ningún proveedor, por lo que puedes confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real de los productos. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

Independientemente de cuál sea tu especialidad o necesidad, estas herramientas de IA para Mac están diseñadas para complementar las capacidades de tu dispositivo y ayudarte a ser más creativo y eficiente.

1. ClickUp (la mejor opción para una productividad unificada basada en IA y flujos de trabajo autónomos)

Prueba ClickUp AI gratis Obtén información sobre tu entorno de trabajo, genera ideas, prioriza tareas, crea contenido y toma mejores decisiones con la IA nativa de ClickUp

¿Y si tus compañeros de equipo de todos los departamentos pudieran acceder a una única fuente de información veraz para todo, desde ventas y marketing hasta productos y finanzas? Imagina una solución tecnológica que sirva como CRM, gestor de proyectos y asistente de IA, todo en uno.

Puedes hacer cualquier pregunta basada en los datos del ecosistema, y una IA integrada te responderá utilizando los datos de tu entorno de trabajo compartido.

En esencia, estamos describiendo ClickUp en este momento. Como el primer entorno de trabajo de IA convergente del mundo, reúne tus tareas, documentos y comunicaciones bajo un mismo techo, impulsado por una IA sensible al contexto que comprende todo tu trabajo.

Redacta contenido, gestiona tareas y encuentra respuestas en segundos con ClickUp Brain

Para los usuarios de Mac que desean unificar su trabajo en todos los dispositivos, ClickUp es la herramienta de IA perfecta.

El corazón del sistema es ClickUp Brain, un asistente de IA nativo que conecta tareas, documentos, personas y herramientas, ayudándote a avanzar más rápido sin perder claridad.

ClickUp Brain va más allá del típico chatbot al estilo ChatGPT. Es un asistente de IA que funciona directamente en tu entorno de trabajo.

¿Necesitas redactar un correo electrónico, un resumen de una reunión o una propuesta de presupuesto? Solo tienes que pedirlo. La IA comprende al instante el contexto de tu tarea o documento y genera un texto inteligente y relevante.

Y no solo eso, ClickUp Brain también hace las veces de gestor de conocimientos y gestor de proyectos. Analiza tus tareas de ClickUp, documentos, paneles y chats de ClickUp para capturar respuestas específicas del contexto, lo que te ayuda a encontrar detalles del proyecto, decisiones, hilos de conversación o wikis dentro de ClickUp (y aplicaciones externas conectadas) sin tener que cambiar de pestaña.

También automatiza los flujos de trabajo de los proyectos, generando reuniones diarias, desgloses de tareas, informes de progreso, actualizaciones de estado y cronogramas basados en tus datos existentes de ClickUp. Al comprender el contexto específico de tu entorno de trabajo, Brain consolida el conocimiento y optimiza la gestión de tareas.

💡 Consejo profesional: Con ClickUp Brain MAX, puedes llevar todas las capacidades de Brain a tu escritorio. Cambia sin esfuerzo entre modelos de lenguaje de gran tamaño de primer nivel, como ChatGPT, Claude, Gemini y muchos más, a través de un menú desplegable en la barra de herramientas de IA. ¿Necesitas un asistente de voz que transcriba tu voz a texto? ¡Talk to Text, integrado en Brain MAX, te lo pone fácil! Dicta notas, tareas e incluso documentos completos, y aparecerán limpios, con formato y pulidos en tu entorno de trabajo de ClickUp, cuatro veces más rápido que escribiéndolos tú mismo.

Automatiza los flujos de trabajo con ClickUp Super Agents y Automatizaciones

Los Super Agents de ClickUp son compañeros de equipo de IA inteligentes y sensibles al contexto que automatizan flujos de trabajo complejos dentro de tu entorno de trabajo. Detectan eventos clave —como notas de reuniones, envíos de formularios, actualizaciones de tareas o consultas por chat— y toman de forma autónoma las medidas adecuadas basándose en las instrucciones.

Al igual que tus compañeros humanos, estos agentes son capaces de realizar razonamientos complejos y mejoran con comentarios detallados, que almacenan en su memoria infinita. Puedes asignarles tareas, hacerles menciones en el chat y en los hilos de comentarios, e incluso enviarles mensajes privados para pedirles ayuda.

No te limites a planificar: ejecuta flujos de trabajo complejos de principio a fin con los Super Agents de ClickUp

¿Pero qué pasa con los flujos de trabajo sencillos y repetitivos?

Para flujos de trabajo basados en reglas o del tipo «si... entonces», te recomendamos utilizar ClickUp Automatizaciones.

📌 Supongamos que quieres pasar a la siguiente fase de la producción de tu contenido. Quieres empezar a publicar el contenido que has creado con Brain y guardado en Docs. Necesitas asignar el contenido a los editores, que lo revisen y mejoren su calidad, y luego enviarlo a los diseñadores, subirlo a tu CMS y realizar un control de calidad final antes de publicarlo.

Automatiza tareas repetitivas como asignar acciones, enviar correos electrónicos o actualizar estados con ClickUp Automatizaciones

Las automatizaciones de ClickUp te permiten asignar automáticamente estas tareas, moverlas entre fases o enviar correos electrónicos de actualización basados en desencadenantes y condiciones claramente definidos; por ejemplo, cuando se aprueba un documento o se alcanza la fecha límite.

Haz más con la gestión de proyectos basada en IA

Las funciones de gestión de proyectos de ClickUp también cuentan con compatibilidad con una IA sensible al contexto.

Genera subtareas, listas de control y acciones relevantes basadas en descripciones de tareas, notas de reuniones o comentarios, lo que te ahorrará horas de trabajo manual. Dentro de cualquier tarea de ClickUp, también puedes utilizar sugerencias basadas en IA para aclarar metas, resumir el progreso o redactar actualizaciones al instante. Haz preguntas como «¿Cuáles son mis tareas atrasadas?» o «¿En qué debería priorizar mi trabajo?» y obtén respuestas útiles desde tu entorno de trabajo.

Optimiza tu agenda con sugerencias de IA para priorizar tareas a través de ClickUp Brain

Los campos personalizados con IA, como AI Assign y AI Prioritize, rellenan automáticamente la propiedad y la urgencia de las tareas basándose en el contenido o en indicaciones. El calendario con IA de ClickUp planifica tu día de forma inteligente, asignando tareas de tu lista de tareas pendientes y colas de prioridad según su urgencia y el esfuerzo requerido. Juntas, estas herramientas ayudan a los equipos a pasar de la planificación a la ejecución de forma rápida, centrada y optimizada por IA.

Los usuarios de Mac también pueden personalizar vistas, aplicar filtros y supervisar la capacidad del equipo con paneles visuales basados en IA.

💡 Consejo profesional: Añade tarjetas de IA (como StandUp, Team StandUp o tarjetas Brain personalizadas) a tus paneles para obtener información en tiempo real y rica en contexto, que resume automáticamente la actividad del equipo, los proyectos o los KPI. Incluso puedes crear una tarjeta Brain de IA personalizada con tu propia indicación para destacar actualizaciones clave del proyecto o obstáculos. Estas tarjetas permanecen conectadas a tu entorno de trabajo y se pueden actualizar manualmente para reflejar los datos actuales.

Además, la sincronización en tiempo real entre dispositivos (incluidos iOS y iPadOS) convierte a ClickUp en una herramienta diaria fiable tanto para creadores como para equipos.

Las mejores funciones de ClickUp

asistente de IA para redactar contenido, generar respuestas en Utiliza ClickUp Brain como tuen ClickUp Chat y resumir tareas y conversaciones

Asigna los superagentes de ClickUp a resultados específicos en lugar de solo a tareas. Por ejemplo, un agente de planificación diaria puede analizar de forma autónoma los datos del entorno de trabajo, como tus tareas, menciones y mensajes directos, y crear un plan de trabajo diario personalizado para ti.

Pulsa ⌥ + K para acceder a la búsqueda Enterprise de ClickUp , que analiza tu entorno de trabajo y las aplicaciones conectadas en busca de respuestas

Graba, transcribe y analiza las conversaciones de las reuniones con con el tomador de notas con IA de ClickUp AI

Automatiza las tareas repetitivas con agentes autónomos e inteligentes y más de 100 plantillas y recetas de automatización personalizables

Genera imágenes con IA sin salir de tu entorno de trabajo con ClickUp Brain

Gestiona mejor tus proyectos con vistas personalizables, tareas, subtareas y metas

Se integra a la perfección con tus aplicaciones favoritas de Mac, desde Google Drive y Outlook hasta Figma y GitHub.

Limitaciones de ClickUp

Para lograr la «ejecución autónoma», tu entorno de trabajo requiere una jerarquía estructurada (carpetas, listas y documentos) para que el Superagente tenga una «percepción clara del entorno».

La ejecución de flujos de trabajo autónomos de varios pasos consume créditos de IA; los equipos con gran volumen de trabajo deberían optar por el nivel Enterprise para obtener la máxima capacidad.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2 : 4,7/5,0 (más de 11 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5,0 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Un usuario de Reddit dice:

Sinceramente, ClickUp Brain me ahorra un montón de idas y venidas. Sé que hay herramientas de IA con una versión gratuita bastante eficiente, pero el cambio constante entre pestañas acaba pasando factura. Y, sinceramente, cuando estoy en mi zona de trabajo profundo, esto es lo último que quiero hacer. Yo uso la IA principalmente para escribir cosas, ya que trabajo en el sector de los contenidos. También realiza la edición de lo que he escrito (¡es increíble!). Otra cosa que me ayuda mucho es Docs. Me encantan las opciones de formato, sobre todo esas tiras. ¡Son monísimos!

Sinceramente, ClickUp Brain me ahorra un montón de idas y venidas. Sé que hay herramientas de IA con una versión gratuita bastante eficiente, pero el cambio constante entre pestañas acaba pasando factura. Y, sinceramente, cuando estoy en mi zona de trabajo profundo, esto es lo último que quiero hacer.

Yo uso la IA principalmente para escribir cosas, ya que trabajo en el sector de los contenidos. También realiza la edición de lo que he escrito (¡es increíble!). Otra cosa que me ayuda mucho es Docs. Me encantan las opciones de formato, sobre todo esas tiras. ¡Son monísimos!

📮ClickUp Insight: Cuando se preguntó qué haría que los agentes de IA fueran realmente útiles, la respuesta más frecuente no fue la velocidad ni la potencia. Casi el 40 % de los encuestados afirmó que necesita un agente que comprenda a la perfección el contexto de su trabajo. Lo cual tiene sentido, ya que la mayoría de los agentes de IA fallan cuando no entienden por qué se tomaron las decisiones o cómo se supone que debe tener el flujo del trabajo. Dado que los Super Agents conservan el contexto, recuerdan decisiones pasadas y funcionan de forma continua, son capaces de actuar con mucha más fiabilidad que los agentes basados en indicaciones. Trabajan a partir de un historial del entorno de trabajo dinámico, permanecen activos a medida que el trabajo evoluciona y operan dentro de límites de permisos claros y con registros de auditoría. Cuando la inteligencia comprenda el trabajo y lo lleve a cabo de forma segura, por fin sentirás que estás trabajando con un compañero virtual en el que realmente puedes confiar.

2. ChatGPT (Ideal para la creación de contenido, la lluvia de ideas y la investigación en profundidad)

vía ChatGPT

Si eres creador de contenido, consultor o investigador y trabajas con macOS e iOS, probablemente ya conozcas ChatGPT.

Sin duda, es una de las herramientas de IA más versátiles para Mac, ya que simplifica todo, desde la generación de ideas hasta la depuración de código.

El GPT-5.4 de OpenAI ha redefinido ChatGPT como un motor «pensante». La aplicación de escritorio para Mac ha ido más allá de un simple cuadro de texto para permitir que la IA vea tu pantalla, navegue por tu navegador (a través de ChatGPT Atlas) e interactúe directamente con las aplicaciones de Mac para completar tareas de investigación o programación de varios pasos.

Los nuevos modelos GPT-5.4 mini y nano ofrecen respuestas ultrarrápidas y económicas para uso móvil y de escritorio, mientras que el nivel GPT-5.4 Pro ofrece las puntuaciones de razonamiento más altas jamás registradas para la investigación científica y la síntesis de datos complejos.

Las mejores funciones de ChatGPT

Accede a múltiples modelos de IA con distintos niveles de rendimiento para entradas de texto, imagen, audio y archivos.

Realiza búsquedas exhaustivas en la web y en formatos de archivo como PDF y hojas de cálculo mediante la síntesis automatizada de fuentes.

Integra herramientas como Zapier, Canva y Wolfram Alpha a través de complementos GPT para ampliar tu entorno de trabajo en Mac sin tener que cambiar de aplicación.

Realiza búsquedas web en tiempo real con citas directas, sustituyendo de forma eficaz a los motores de búsqueda tradicionales para consultas complejas.

Limitaciones de ChatGPT

Las funciones avanzadas como «Uso del ordenador» requieren amplios permisos que pueden suponer un obstáculo para los sectores altamente regulados.

A veces se producen errores en los resultados; los datos pueden estar desactualizados si no se habilita la navegación en tiempo real

Funciones de colaboración organizativa limitadas en comparación con las plataformas orientadas a equipos

Precios de ChatGPT

Free

Plus : 20 $ al mes por usuario

Pro : 200 $ al mes por usuario

Equipo : 25 $ al mes por usuario

Enterprise: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de ChatGPT

G2 : 4,7/5,0 (más de 730 opiniones)

Capterra: 4,5/5. 0 (más de 140 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ChatGPT?

Un usuario de Capterra dice:

Me ha resultado increíblemente útil en proyectos de investigación breves para profundizar en temas concretos, con el fin de obtener una perspectiva diferente o cambiar de enfoque cuando me quedaba bloqueado mentalmente.

Me ha resultado increíblemente útil en proyectos de investigación breves para profundizar en temas concretos, con el fin de obtener una perspectiva diferente o cambiar de enfoque cuando me quedaba bloqueado mentalmente.

📖 Lee también: ¿Quieres respuestas de IA más inteligentes o una mejor generación de imágenes que ChatGPT? Este blog sobre las mejores alternativas y competidores de ChatGPT desglosa las mejores herramientas por caso de uso.

3. Grammarly (la mejor para la edición, la corrección y la recepción de comentarios sobre el estilo de redacción)

vía Grammarly

Si eres de esos usuarios de Mac que trabajan con palabras todo el día —ya sean correos electrónicos, blogs o presentaciones—, Grammarly es el asistente de IA que querrás tener a tu lado.

Grammarly te ayuda a detectar errores ortográficos, pulir tu redacción y comunicarte con claridad. Aunque la versión gratuita ya es un potente corrector gramatical, Grammarly Premium añade sugerencias inteligentes que van más allá de las correcciones superficiales. Hablamos de ediciones que tienen en cuenta el contexto, ajustes de tono, metas de redacción e incluso comprobaciones de plagio.

Con el lanzamiento de Grammarly Authorship, la aplicación ofrece ahora un registro verificado de tu proceso de redacción, diferenciando con códigos de color lo que has escrito tú y lo que ha generado la IA, una función esencial para estudiantes y profesionales en la era de los detectores de IA.

Los usuarios de Mac pueden acceder a Grammarly a través de la aplicación de escritorio nativa de macOS, extensiones de navegador o integraciones con aplicaciones como Word y Documentos de Google.

Las mejores funciones de Grammarly

Utiliza revisores de gramática, ortografía y puntuación basados en IA directamente en Word, Documentos de Google o aplicaciones de macOS

Obtén sugerencias en tiempo real sobre claridad, tono, voz y expresión, basadas en tus metas de redacción personalizadas

Analiza tus textos en busca de plagio en miles de millones de páginas web para garantizar la originalidad.

Obtén información sobre la redacción y puntuaciones de rendimiento con informes detallados sobre legibilidad y engagement

Reescribe al instante un documento completo para adaptarlo a la voz de una marca concreta o a una guía de estilo académico

Limitaciones de Grammarly

Las sugerencias de redacción avanzadas y la detección del tono están disponibles únicamente con el plan Premium.

La detección de plagio requiere conexión a Internet y no ofrece compatibilidad con el uso sin conexión.

La revisión en tiempo real puede sufrir un ligero retraso en documentos largos o en entornos con poco ancho de banda

Precios de Grammarly

Free

Premium : 12 $ al mes por usuario

Enterprise: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Grammarly

G2 : 4,7/5,0 (más de 10 500 opiniones)

Capterra: 4,7/5,0 (más de 7100 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Grammarly?

Un usuario de G2 dice:

Ahora la IA está integrada. Me gusta su herramienta de paráfrasis, que reescribe el texto con el estilo que yo quería. El corrector gramatical Grammarly ha mejorado aún más. El chat con IA es muy útil. Incluye funciones como Revisión por expertos, Reacciones de los lectores, Humanizador, Buscador de citas, Verificador de datos, Detector de IA, Verificador de plagio y Calificador de IA que ayudan a producir textos naturales, precisos y de alta calidad.

Ahora la IA está integrada. Me gusta su herramienta de paráfrasis, que reescribe el texto con el estilo que yo quería. El corrector gramatical Grammarly ha mejorado aún más. El chat con IA es muy útil. Incluye funciones como Revisión por expertos, Reacciones de los lectores, Humanizador, Buscador de citas, Verificador de datos, Detector de IA, Verificador de plagio y Calificador de IA que ayudan a producir textos naturales, precisos y de alta calidad.

✨ Dato curioso: El director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, cree que la IA tendrá un impacto mayor en la humanidad que la electricidad o el fuego. Es una afirmación audaz, sobre todo si tenemos en cuenta que el fuego nos permitió cocinar los alimentos y la electricidad nos trajo Internet.

4. Elephas (Ideal para la gestión del conocimiento y la recuperación de documentos personales)

vía Elephas

Si alguna vez has perdido tiempo revisando archivos PDF, notas de reuniones o artículos guardados tratando de recordar dónde viste algo, Elephas es justo lo que necesitas en tu Mac.

Diseñado específicamente para macOS e iOS, Elephas organiza tus archivos, resume el contenido y te ayuda a obtener información relevante cuando la necesites.

¿Una de sus mayores ventajas? La privacidad. Elephas se ejecuta localmente en tu Mac, por lo que no tienes que subir archivos confidenciales a la nube a menos que tú lo decidas. Te permite elegir entre integraciones sin conexión y basadas en la nube, con total trazabilidad de las fuentes utilizadas en cualquier respuesta generada por IA.

Las mejores funciones de Elephas

Organiza y recupera información en distintos formatos (PDF, vídeos, audio) con Super Brain en macOS e iOS

Resumir vídeos de YouTube y páginas web, o haz preguntas de seguimiento sobre ellos directamente

Resalta texto en cualquier aplicación de Mac (Mail, Slack, Pages) y utiliza un atajo de teclado para reescribir, resumir o continuar la idea utilizando tu propia base de conocimientos.

Cambia entre el procesamiento local y en la nube según tus necesidades de privacidad

Limitaciones de Elephas

La aplicación para iOS no permite borrar el historial de chat

Aún no hay un filtro detallado para la selección de varios documentos dentro de un mismo Brain.

Menos integraciones de terceros en comparación con las herramientas más habituales

Precios de Elephas

Estándar : 9,99 $ al mes por usuario

Pro : 19,99 $ al mes por usuario

Pro+: 29,99 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Elephas

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: 4,7/5,0 (más de 75 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Elephas?

Un usuario de Capterra dice:

La plataforma me conquistó el día que simplemente pregunté si había alguna forma de cambiar la app a portugués de Brasil en los ajustes del teclado del iPhone, y el desarrollador me dijo que lo investigaría. Por arte de magia, unos días después, sin ningún aviso, añadió la función.

La plataforma me conquistó el día que simplemente pregunté si había alguna forma de cambiar la app a portugués de Brasil en los ajustes del teclado del iPhone, y el desarrollador me dijo que lo investigaría. Por arte de magia, unos días después, sin ningún aviso, añadió la función.

📖 Lee también: Las mejores aplicaciones para tomar notas en Mac

5. MacWhisper (la mejor opción para la transcripción de audio en el propio dispositivo en Mac)

vía MacWhisper

Si necesitas transcribir reuniones, podcasts o conferencias con frecuencia, pero no quieres arriesgarte a que tus archivos salgan de tu ordenador, MacWhisper es una aplicación de transcripción ligera pero potente, diseñada exclusivamente para macOS.

Gracias al modelo Whisper de OpenAI, MacWhisper procesa todo el audio localmente en tu Mac, lo que elimina la necesidad de transcripciones en la nube o servidores externos.

Esto las hace ideales para periodistas, terapeutas, investigadores y cualquier persona que trabaje con grabaciones confidenciales. Solo tienes que arrastrar y soltar tus archivos de audio o vídeo en la app, aplicación, y obtendrás una transcripción limpia en cuestión de minutos.

Lo mejor es que ofrece compatibilidad con más de 100 idiomas y funciona con un amplio intervalo de formatos, incluidos MP3, WAV, M4A, MOV y MP4.

Las mejores funciones de MacWhisper

Elimina automáticamente las palabras de relleno para obtener transcripciones más claras

Identifica quién ha dicho qué, incluso en entornos ruidosos, gracias a la identificación de hablantes de alta precisión

Busca, resalta y reproduce con sincronización fluida dentro del visor de transcripciones

Intégralas con ChatGPT o DeepL mediante claves de API para mejorar la utilidad de las transcripciones

No se envía ningún dato desde tu Mac, por lo que cumple plenamente con las estrictas normativas de privacidad (HIPAA, RGPD).

Limitaciones de MacWhisper

Requiere un Mac potente (8 GB o más de RAM) para los modelos de transcripción avanzados

No hay versión de prueba gratuita disponible para la versión Pro

La precisión de la transcripción puede variar según el idioma y la claridad del audio

Precios de MacWhisper

MacWhisper Free

MacWhisper (1 licencia) : 64 € al mes por usuario

MacWhisper (5 licencias) : 269 € al mes por usuario

MacWhisper (10 licencias) : 490 € al mes por usuario

MacWhisper (50 licencias): 2199 € al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de MacWhisper

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

📖 Lee también: Formas de organizar archivos y carpetas en un Mac

6. Notion IA (ideal para combinar notas, documentos, tareas y bases de datos)

a través de Notion IA

Notion te permite capturar ideas, organizar conocimientos, gestionar proyectos y colaborar con tu equipo, todo en un solo lugar.

En el corazón de Notion se encuentra un potente editor basado en bloques. Puedes arrastrar, soltar, incrustar y reorganizar cualquier elemento, desde texto e imágenes hasta tablas, tableros Kanban, calendarios y bases de datos personalizadas.

Y no se trata solo de contenido estático: el asistente de IA integrado de Notion te ayuda a redactar resúmenes, generar ideas para contenido, extraer acciones a realizar y traducir páginas completas. Es capaz de analizar todo tu entorno de trabajo para establecer conexiones entre un proyecto de tu base de datos, un documento de tu wiki y una conversación en tu espacio de equipo.

Los agentes de IA de Notion también pueden realizar tareas secuenciales, como «Leer las últimas tres notas de reunión y actualizar el estado del proyecto en la base de datos».

Las mejores funciones de Notion

Rellena automáticamente las propiedades de una base de datos, como resumir un documento extenso en una sola celda o extraer «tareas pendientes» en una propiedad de selección múltiple

Colabora en tiempo real mediante menciones, comentarios y espacios compartidos para el equipo

Incrusta cualquier cosa: documentos de Google Docs, archivos de Figma, vídeos, calendarios o mapas

Crea wikis, paneles de control de proyectos y sistemas de tareas con miles de plantillas

Limitaciones de Notion

Modo sin conexión con límite, lo que puede suponer un obstáculo para los usuarios que se desplazan y necesitan la IA pero disponen de poca conexión (a internet).

Precios de Notion

Free

Plus : 12 $ al mes por usuario

Empresas : 24 $ al mes por usuario

Enterprise: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Notion

G2 : 4,7/5,0 (más de 6000 opiniones)

Capterra: 4,7/5,0 (más de 2500 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Notion?

Un usuario de G2 dice:

He descubierto que Notion IA es realmente extraordinario en mi uso diario. Su capacidad para ayudarme con la redacción y la creación de contenido es impresionante. Es como tener un asistente a mi disposición que entiende exactamente lo que quiero hacer.

He descubierto que Notion IA es realmente extraordinario en mi uso diario. Su capacidad para ayudarme con la redacción y la creación de contenido es impresionante. Es como tener un asistente a mi disposición que entiende exactamente lo que quiero hacer.

✨ Dato curioso: En Stanford, la IA se ha convertido en una especialidad. El número de cursos relacionados con la IA se disparó de 25 en 2010 a 77 en 2020, lo que demuestra lo rápido que está evolucionando este campo.

📮 Dato de ClickUp: Los equipos con problemas de rendimiento son 4 veces más propensos a utilizar más de 15 herramientas, mientras que los equipos de alto rendimiento optimizan su trabajo utilizando solo 9 o menos. Entonces, ¿por qué no simplificarlo aún más? ClickUp combina tareas, proyectos, documentos, wikis, chat y llamadas en una única plataforma, impulsada por IA para reducir el trabajo rutinario. Está diseñada para cualquier equipo, te ayuda a tener una visión global y te libera para que puedas centrarte en lo que realmente importa.

7. DeepL (La mejor opción para traducir documentos con gran precisión mediante inteligencia artificial)

vía DeepL

Si tu flujo de trabajo en Mac incluye cambiar de idioma, DeepL puede ser tu aliado de confianza. Esta herramienta es un motor de traducción automática neuronal (NMT) de gran precisión que entiende el contexto, los matices y el tono como pocos.

Los usuarios de Mac ahora también disfrutan de una experiencia con doble motor: el clásico DeepL Translator para más de 100 idiomas y el nuevo DeepL Write Pro. Este asistente de IA integrado utiliza modelos de lenguaje a gran escala (LLM) para ofrecer mejoras estilísticas en tiempo real, garantizando que tu comunicación empresarial suene segura, diplomática o sencilla, según tus metas.

La aplicación de escritorio permite traducir archivos rápidamente mediante arrastrar y soltar sin necesidad de un navegador. Además, toda la traducción se realiza de forma local (versión Pro), por lo que tus datos confidenciales nunca salen de tu dispositivo.

Las mejores funciones de DeepL

Traduce documentos completos (DOCX, PPTX, PDF) conservando el formato

Mantén un tono de marca coherente con las funciones de uso compartido en equipo

Usa Clarify para aclarar frases complicadas durante la traducción

Intégralas con aplicaciones de macOS y herramientas CAT para flujos de trabajo fluidos

Limitaciones de DeepL

La versión gratuita tiene un límite en el tamaño de los archivos y en las traducciones de documentos editables

Menos idiomas con compatibilidad que Google Translate

Precios de DeepL

Free

Starter : 10,49 $ al mes por usuario

Avanzado : 34,49 $ al mes por usuario

Ultimate : 68,99 $ al mes por usuario

Enterprise: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de DeepL

G2 : 4,6/5,0 (más de 50 opiniones)

Capterra: 4,7/5,0 (más de 140 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre DeepL?

Un usuario de G2 dice:

Utilizo esta aplicación para el trabajo con francés, inglés y alemán en mis traducciones. A veces necesito traducir al francés frases o palabras con menciones en otros idiomas.

Utilizo esta aplicación para el trabajo con francés, inglés y alemán en mis traducciones. A veces necesito traducir al francés frases o palabras con mención en otros idiomas.

📖 Lee también: Las mejores herramientas de IA para la gestión de proyectos

8. Cursor IA (Ideal para desarrolladores que desean un control profundo sobre los flujos de trabajo de programación con IA)

vía Cursor

Cursor IA es un entorno de desarrollo integrado (IDE) completo basado en VS Code con funciones avanzadas que parecen hechas a medida para desarrolladores profesionales.

Esta herramienta potencia cada línea de código para los usuarios de Mac que desean mejorar su entorno de desarrollo con generación inteligente de código, ayuda para la depuración en tiempo real y refactorización de múltiples archivos.

A diferencia de las herramientas ligeras que solo ofrecen funciones de autocompletado, Cursor te permite chatear directamente con la IA para actualizar archivos, refactorizar servicios, corregir errores o incluso crear estructuras para nuevas funciones.

Las mejores funciones de Cursor IA

Genera, refactoriza y depura código mediante la función de chat en lenguaje natural

Utiliza cursorrules para guiar el comportamiento y las preferencias de estilo de la IA.

Gestiona los cambios entre archivos con ediciones en varias pestañas y mensajes de confirmación generados por IA

Intégralas directamente con las extensiones de VS Code y tus flujos de trabajo actuales

Limitaciones de Cursor IA

Ejecutar agentes de IA de alto contexto de forma local puede afectar a la duración de la batería y a la RAM del Mac (se recomiendan 16 GB o más).

El modo Agente a veces afecta a archivos no deseados si no se le dan instrucciones precisas

Las barras laterales «Chat» y «Composer» pueden resultar abrumadoras para los principiantes en comparación con la sencilla configuración de VS Code.

Precios de Cursor IA

Hobby : Gratis

Pro : 20 $ al mes por usuario

Empresas: 40 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Cursor IA

G2 : 4,5/5 (más de 40 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Cursor IA?

Un usuario de Reddit comparte:

Cuando sé lo que tengo que crear, solo tengo que describir las funciones correctamente y organizarlo todo, y luego el programa se encarga del trabajo pesado de implementar las funciones y, a veces, de solucionar las incidencias. Hace poco hice un proyecto de 6000 dólares que pensé que me llevaría más de un mes. Con Cursor, tuve listo el MVP en una semana después de planificarlo todo.

Cuando sé lo que tengo que crear, solo tengo que describir las funciones correctamente y organizarlo todo, y luego el programa se encarga del trabajo pesado de implementar las funciones y, a veces, de solucionar las incidencias. Hace poco hice un proyecto de 6000 dólares que pensé que me llevaría más de un mes. Con Cursor, tuve listo el MVP en una semana después de planificarlo todo.

📖 Lee también: Cómo usar la IA para las tareas cotidianas

9. Siri y Apple Intelligence (ideal para usuarios de Apple que buscan asistencia de IA sin necesidad de usar las manos)

vía Apple

Siri ha dejado atrás por fin su reputación de «cronómetro y meteorólogo» para convertirse en un auténtico agente del sistema impulsado por Apple Intelligence. El «nuevo Siri», que funciona en macOS Tahoe, cuenta con reconocimiento de pantalla, lo que le permite entender lo que estás viendo y realizar acciones en todas las aplicaciones.

Con un procesamiento avanzado del lenguaje natural, gestión de datos en el propio dispositivo y una profunda integración en todo el ecosistema de Apple, Siri es ahora una potente herramienta de productividad. Tanto si utilizas un MacBook, un Apple Watch o las gafas Vision Pro, Siri resume documentos, crea Genmoji e incluso traduce idiomas en tiempo real.

La mayor novedad es App Intents, que permite a Siri acceder al interior de aplicaciones de terceros para realizar tareas, como «Siri, busca ese recibo del martes pasado en mi correo y añádelo a mi carpeta de gastos en ClickUp».

Las mejores funciones de Siri

Interpreta y responde a consultas de voz complejas y de varios pasos con conciencia contextual

Resalta texto en cualquier aplicación de Mac para reescribirlo, corregirlo o resumirlo al instante utilizando los modelos locales de Apple, que dan prioridad a la privacidad.

Traduce conversaciones en tiempo real en varios idiomas

Controla tu Mac, iPhone, Apple Watch, HomePod y Apple Vision Pro con comandos de voz

Usa la cámara de tu Mac o capturas de pantalla para identificar objetos, traducir texto del mundo real o incluso crear eventos de Calendario a partir de una foto de un folleto.

Limitaciones de Siri

Limitado al ecosistema de Apple; no disponible en plataformas que no sean de Apple

Aunque ha mejorado mucho, Siri sigue teniendo dificultades en ocasiones con solicitudes lógicas muy complejas y de varios pasos en comparación con agentes especializados como ChatGPT Atlas.

Precios de Siri

Gratis: Incluido como parte fundamental de macOS para todo el hardware de Mac compatible

Valoraciones y reseñas de Siri

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

📖 Lee también: Ideas de indicaciones de arte con IA para despertar tu creatividad

10. DiffusionBee (la mejor aplicación para Mac para la generación de imágenes con IA sin conexión)

vía DiffusionBee

DiffusionBee es una herramienta gratuita y sin conexión que permite a los usuarios de Mac generar arte con IA y modificar imágenes directamente en sus equipos, sin necesidad de Internet.

Mientras que muchas herramientas web han adoptado sistemas de créditos mensuales restrictivos, DiffusionBee se mantiene fiel a sus raíces «gratis y privadas». Ahora está totalmente optimizada para los motores neuronales M4 y M5, lo que permite a los usuarios generar imágenes de alta resolución y calidad profesional en segundos utilizando únicamente la potencia interna de su Mac.

Los artistas y diseñadores que busquen una alternativa segura y gratuita a Midjourney o DALL·E apreciarán la sencilla configuración y las personalizaciones avanzadas de DiffusionBee, que estimulan la creatividad sin comprometer la privacidad.

Las mejores funciones de DiffusionBee

Genera imágenes a partir de indicaciones de texto detalladas totalmente sin conexión

Modifica imágenes existentes añadiendo, eliminando o transformando objetos

Mejora la resolución de las imágenes sin perder calidad

Personaliza la generación utilizando indicaciones negativas y pasos de difusión

Utiliza un boceto o una foto ya existente como plantilla para guiar el resultado creativo de la IA

Limitaciones de DiffusionBee

Aunque funciona en Macs con Intel, realmente requiere un chip Apple Silicon (M1 o posterior) para ofrecer una experiencia fluida y de alta velocidad.

La interfaz y los controles de salida están menos pulidos en comparación con las herramientas de pago

Compatibilidad limitada con flujos de trabajo colaborativos o en tiempo real

Precios de DiffusionBee

Free

Valoraciones y reseñas de DiffusionBee

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

📖 Lee también: Cómo grabar la pantalla en Mac con audio

11. Limitless (La mejor opción para la gestión local del conocimiento personal basada en IA)

vía Limitless

Limitless (antes Rewind IA) es un completo motor de memoria agentiva para tu Mac. Diseñado para ejecutarse localmente, registra todo, desde reuniones hasta sesiones de navegación, y convierte tu actividad digital en conocimiento organizado y consultable sin comprometer tu privacidad.

Si estás cansado de resumir reuniones a mano, perder el hilo de tus notas o buscar sin fin ese fragmento que viste la semana pasada, Rewind convierte tu Mac en un archivo con función de búsqueda.

El ecosistema se basa en el Limitless Pendant, un dispositivo hardware portátil que se sincroniza con tu Mac para capturar conversaciones del mundo real e integrarlas en tu base de conocimientos digital con la seguridad de la «informática confidencial».

Las mejores funciones sin límites

Analiza automáticamente tu Calendario y prepara un «documento informativo» para cada próxima llamada basándose en tu historial digital.

Hazle a la IA una pregunta como: «¿Qué prometí enviar al equipo de marketing el jueves pasado?», y ella encontrará la respuesta en tus reuniones, correos electrónicos y chats.

Deja que un asistente de IA te ayude a resumir contenidos, redactar correos electrónicos o responder preguntas

Haz copias de seguridad automáticas de tu trabajo y recupéralo tras un fallo del sistema

Limitaciones sin límites

Dado que utiliza un procesamiento seguro en la nube para el razonamiento de alto nivel, no es «100 % local» como la aplicación heredada/a original de Rewind.

Precios sin límites

Free

Pro: 19 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas ilimitadas

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

🧠 ¿Sabías que? Gartner prevé que la IA se encargará del 80 % de las tareas de gestión de proyectos para 2030, pero eso no significa que tu trabajo esté en peligro. En el futuro, la gestión de proyectos y la IA trabajarán juntas para liberar a los gestores de proyectos y que puedan centrarse en la estrategia, no en las hojas de cálculo.

12. Bearly IA (Ideal para la lectura rápida, el resumen y la productividad en la investigación)

vía Bearly IA

Bearly IA es como un asistente de investigación que vive en tu Mac.

Su principal punto fuerte es el resumen de alta densidad: puede tomar un vídeo de YouTube de 60 minutos, un PDF de 50 páginas o un largo hilo de reseñas de Amazon y resumirlos en puntos clave prácticos en menos de cinco segundos.

El nuevo «Modo Analista» permite a la IA realizar análisis en profundidad de las tendencias del sector mediante la búsqueda en la web en tiempo real y la síntesis de múltiples fuentes en un único informe de investigación con referencias.

Las mejores funciones de Bearly IA

Accede a más de 50 indicaciones de expertos predefinidas para tareas específicas como «crítica de artículos científicos», «generador de textos de marketing» o «explicador de código».

Sube docenas de archivos a la vez y pide a la IA que busque contradicciones o temas comunes en todo el conjunto

Accede a un «modo incógnito» para tus consultas, en el que tus consultas y documentos se cifran y nunca se almacenan en sus servidores.

Accede mediante el atajo de teclado (Ctrl+Shift+P) y la extensión de Chrome para una multitarea fluida

Limitaciones de Bearly IA

Se necesita la extensión de Chrome para resumir páginas web.

La interfaz puede parecer básica en comparación con herramientas de gestión del conocimiento personal (PKM) más estructuradas

Precios de Bearly IA

Free

Pro : 20 $ al mes por usuario

Analyst: 60 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Bearly IA

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Bearly IA?

Una reseña de G2 dice:

Lo que más me gusta de Bearly.ai es su eficaz función para simplificar tareas complejas como resumir artículos, generar contenido y organizar ideas. El hecho de poder descargarlo en mi Mac supone un gran cambio, ya que ya no tengo que ir a su página web. Me ayuda a escribir artículos para mi cliente.

Lo que más me gusta de Bearly.ai es su eficaz función para simplificar tareas complejas como resumir artículos, generar contenido y organizar ideas. El hecho de poder descargarlo en mi Mac supone un gran cambio, ya que ya no tengo que ir a su página web. Me ayuda a escribir artículos para mi cliente.

📖 Lee también: Las mejores aplicaciones de gestión de tareas para usuarios de Mac

Aquí tienes algunas herramientas de IA adicionales para usuarios de Mac, diseñadas para integrarse en tu flujo creativo o de productividad sin ningún esfuerzo:

Descript : Edita vídeos y podcasts mediante la edición del texto, con transcripción, grabación de pantalla y voces en off generadas por IA integradas.

Raycast : Aumenta la productividad de tu Mac con una barra de comandos basada en IA que te ayuda a buscar, iniciar y realizar tareas más rápidamente mediante la automatización

CleanShot X : Captura capturas de pantalla y graba la pantalla de tu Mac con anotaciones inteligentes, desenfoque de fondo y compatibilidad con el historial del portapapeles

Dale un impulso «Mac-nificente» a tu productividad con ClickUp

Con el lanzamiento de macOS Tahoe y la llegada de los chips de la serie M5, la brecha entre «usar una herramienta» y «colaborar con un agente» finalmente está cerrada.

Entonces, ¿por qué conformarse con un simple chatbot de IA que solo «habla»?

Si eres usuario de Mac y quieres sacar el máximo partido a tu dispositivo Apple, ClickUp es sin duda una de las mejores herramientas de IA para Mac. ¿Por qué? ClickUp Brain y los Super Agents pueden integrarse en tu flujo de trabajo y ejecutar tareas de varios pasos mientras duermes.

Aquí te lo explica el analista de mejora de procesos empresariales de Airbnb:

ClickUp ofrece muchas funciones en un solo lugar, como gestión de proyectos, opciones para la lluvia de ideas, gestión de tareas, planificación de proyectos, gestión de documentación, etc. Sin duda nos ha facilitado la vida, ya que es fácil de usar. Pudimos gestionar mejor el trabajo, realizar el seguimiento y la elaboración de informes con facilidad, y gracias a las reuniones rápidas sobre el progreso, la planificación futura resultó sencilla.

ClickUp ofrece muchas funciones en un solo lugar, como gestión de proyectos, opciones para la lluvia de ideas, gestión de tareas, planificación de proyectos, gestión de documentación, etc. Sin duda nos ha facilitado la vida, ya que es fácil de usar. Pudimos gestionar mejor el trabajo, realizar el seguimiento y la elaboración de informes con facilidad, y gracias a las reuniones rápidas sobre el progreso, la planificación futura resultó sencilla.

Además de ofrecer un plan Free Forever y más de 1000 plantillas para que puedas empezar de inmediato, es compatible con macOS, iPhone y iPad, y utiliza procesamiento de IA en el dispositivo para optimizar la velocidad y la privacidad.

¿A qué esperas? ¡Regístrate en ClickUp ahora mismo!