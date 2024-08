las 10 mejores aplicaciones de gestión de tareas para usuarios de Mac en 2024

¿Tu lista diaria de tareas pendientes se parece más a un montón de garabatos maníacos en un bloc de notas o a un torrente de notas en un documento de Google?

No es el único.

Las aplicaciones de gestión de proyectos ayudan a profesionales ocupados como tú a dar sentido al montón de tareas, proyectos y seguimientos que tienes entre manos.

¿El inconveniente?

No todos los programas de gestión de proyectos son compatibles con los dispositivos Apple o MacOS. No hay nada más desalentador que encontrar la app de tareas perfecta para darte cuenta de que no funciona con tu ordenador o teléfono. 👀

Pero no te preocupes: hemos terminado el trabajo para encontrar las mejores apps de tareas pendientes para usuarios de Mac. Le mostraremos cómo detectar una app de gestión de tareas de calidad y le ayudaremos a iniciar su búsqueda con una lista de las mejores apps de gestión de tareas para usuarios de Mac.

¿Qué debe buscar en las aplicaciones de gestión de tareas para Mac?

Las apps de gestión de tareas no solucionarán todas tus problemas de productividad pero sin duda simplificarán tu jornada laboral al poner de relieve qué tareas o proyectos son más importantes .

Entre las funciones de gestión de tareas de alta calidad se incluyen:

Compatibilidad multiplataforma: En primer lugar, la aplicación debe ser compatible con tu iPhone, iPad, Mac y otros dispositivos Apple. Las apps basadas en web suelen ser una apuesta segura porque funcionan en la nube, no en tu dispositivo local. También debes tener en cuenta la compatibilidad con dispositivos Android u ordenadores Windows. Después de todo, estás trabajando con otras personas para gestionar tareas, y es poco probable que todos usen Mac

En primer lugar, la aplicación debe ser compatible con tu iPhone, iPad, Mac y otros dispositivos Apple. Las apps basadas en web suelen ser una apuesta segura porque funcionan en la nube, no en tu dispositivo local. También debes tener en cuenta la compatibilidad con dispositivos Android u ordenadores Windows. Después de todo, estás trabajando con otras personas para gestionar tareas, y es poco probable que todos usen Mac Integraciones: El software de gestión de tareas y proyectos es impresionante por sí solo, pero es aún más potente cuando se integra con otras herramientas de tu pila tecnológica. Busca herramientas que ofrezcan integraciones con Slack, Evernote, Excel, Gmail, Outlook o Google Calendar. Cuanto menos tengas que cambiar de plataforma, más tiempo tendrás para centrarte en tu trabajo

El software de gestión de tareas y proyectos es impresionante por sí solo, pero es aún más potente cuando se integra con otras herramientas de tu pila tecnológica. Busca herramientas que ofrezcan integraciones con Slack, Evernote, Excel, Gmail, Outlook o Google Calendar. Cuanto menos tengas que cambiar de plataforma, más tiempo tendrás para centrarte en tu trabajo Interfaz de usuario sólida: Probablemente no dispongas de horas de tiempo extra. Ahorra tiempo y molestias eligiendo una app, aplicación de gestión de tareas fácil de usar y que no requiera formación. Debe incluir múltiples vistas, como la vista Kanban o la vista de (diagrama de) Gantt, para informarte rápidamente de lo que tienes programado para el día

Ordene sus tareas de forma rápida y sencilla, y cree vistas en cascada con un solo clic para ir por delante y priorizar lo importante

Las 10 mejores aplicaciones de gestión de tareas para usuarios de Mac

Siempre puedes gestionar las tareas a través de notas adhesivas o en una app para tomar notas, pero estas opciones no te obligan a rendir cuentas y, desde luego, no permiten la colaboración en equipo.

La buena noticia es que existen en el mercado multitud de herramientas de gestión de tareas de alta calidad específicas para usuarios de Mac. Aquí tienes 10 de nuestras favoritas de todos los tiempos. 🌻

Vea las más de 15 vistas de ClickUp para personalizar su flujo de trabajo según sus necesidades

ClickUp es la herramienta de gestión de tareas mejor valorada del mundo, y no es difícil saber por qué. Tareas de ClickUp integra proyectos, notas de reuniones e informes de estado en su flujo de trabajo. Reúna todo su trabajo en un mismo lugar en una plataforma intuitiva que se adapta a la forma en que prefiere trabajar.

Establezca tareas periódicas, asigne tareas a compañeros de trabajo (o incluso a contratistas), cree campos personalizados o hilos de comentarios en cada tarea: ClickUp lo hace todo. La plataforma incluye dependencias de tareas, herramientas de gestión del tiempo y subtareas para organizar incluso los planes de trabajo más complejos en tareas procesables. 🤩

Esta app de gestión de tareas para Mac viene incluso con un Bloc de notas para que puedas hacer una lluvia de ideas sobre los siguientes pasos. Hacemos que sea muy fácil convertir tus notas en tareas con un solo toque, para que nunca más tengas que hacer doble entrada.

Las mejores funciones de ClickUp

Recordatorios: No se olvide nunca de ninguna tarea. Personaliza la frecuencia y las opciones de envío de tus notificaciones de ClickUp. Recibe notificaciones por correo electrónico, escritorio o móvil, y sí, todo funciona en MacOS e iOS

No se olvide nunca de ninguna tarea. Personaliza la frecuencia y las opciones de envío de tus notificaciones de ClickUp. Recibe notificaciones por correo electrónico, escritorio o móvil, y sí, todo funciona en MacOS e iOS Plantillas: No hay necesidad de perder su valioso tiempo creando tareas o listas cuando comienza un nuevo proyecto. O bien utilizar un ready-madePlantilla de gestión de tareas de ClickUp o cree la suya propia

No hay necesidad de perder su valioso tiempo creando tareas o listas cuando comienza un nuevo proyecto. O bien utilizar un ready-madePlantilla de gestión de tareas de ClickUp o cree la suya propia Prioridades: Una lista interminable de sus tareas diarias no es útil, ¿verdad? Sabemos que algunas tareas son más urgentes que otras, por eso ClickUp incluye la función de codificación por colores de las tareas

Una lista interminable de sus tareas diarias no es útil, ¿verdad? Sabemos que algunas tareas son más urgentes que otras, por eso ClickUp incluye la función de codificación por colores de las tareas Vistas: En lugar de obligarle a seguir la forma de hacer las cosas de ClickUp, la plataforma se adapta a su forma de trabajar. ClickUp viene con 15 vistas en total, incluyendo vista Tablero, vista Lista, vista Caja, vista Calendario, vista Tabla, vista Cronograma y vista Pizarra, todo para ayudarle a gestionar múltiples proyectos

En lugar de obligarle a seguir la forma de hacer las cosas de ClickUp, la plataforma se adapta a su forma de trabajar. ClickUp viene con 15 vistas en total, incluyendo vista Tablero, vista Lista, vista Caja, vista Calendario, vista Tabla, vista Cronograma y vista Pizarra, todo para ayudarle a gestionar múltiples proyectos Automatización : Recorte las tareas repetitivas de su flujo de trabajo con complejas funciones de automatización cuando actualice o cree tareas

: Recorte las tareas repetitivas de su flujo de trabajo con complejas funciones de automatización cuando actualice o cree tareas Personalización: Cree una lista de tareas personales o utilice las funciones de gestión de tareas para gestionar mejor las tareas de departamentos y equipos

Limitaciones de ClickUp

Funciones como ClickUp AI sólo están disponibles para suscriptores de pago

Precios de ClickUp

Free Forever (Gratis para siempre)

(Gratis para siempre) Ilimitado: 7 $/mes por usuario

7 $/mes por usuario Business: 12 $/mes por usuario

12 $/mes por usuario Business Plus: 19 $/mes por usuario

19 $/mes por usuario Enterprise: Consultar precios

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 8.000 opiniones)

4,7/5 (más de 8.000 opiniones) Capterra: 4.7/5 (3,000+ opiniones)

2. Cosas 3

A través de Cosas 3 Things 3 es una sencilla pero potente app de gestión de tareas que combina las tareas personales y las relacionadas con el trabajo en un solo lugar. Si estás buscando una herramienta para hacer un seguimiento de los KPI de tu trabajo y de tus tiempos de entrenamiento para la maratón, Things 3 es la tuya.

Things 3 también tiene una versión para móvil. Sin embargo, la app de escritorio para Mac tiene añadidos como la integración de atajos, que automatiza tus flujos de trabajo. También hay un modo oscuro y widgets que hacen que destaque en comparación con otras apps.

Nos gusta Things 3 porque muestra tu lista de tareas pendientes y eventos del calendario en una sencilla vista Hoy. También puedes añadir la vista Esta tarde si necesitas ayuda para gestionar tu rutina nocturna, algo imprescindible tanto para las mariposas sociales como para los padres que trabajan. 🦋

Las 3 mejores funciones de Things

La función de extensión compartida permite crear tareas con contenido de otras apps y sitios web

Things 3 combina las tareas pendientes con una vista de calendario para que puedas saber rápidamente lo que te espera en el día

Things 3 está disponible tanto para escritorio como para dispositivos móviles, lo que permite sincronizar todos tus dispositivos Apple

Límites de Things 3

Algunos usuarios se sienten frustrados por la falta de personalización del formato en comparación con otras aplicaciones de gestión de tareas

Things 3 ya no es compatible con la sincronización con dispositivos que no sean de Apple, que antes era una opción en Things 2

Las capacidades y funciones clave de gestión de proyectos no son tan robustas como las de otros programas de esta lista

Precios de Things 3

$49.99

Valoraciones y reseñas de Things 3

G2: 4.4/5 (20+ reseñas)

4.4/5 (20+ reseñas) Capterra: 4.9/5 (130+ opiniones)

mira esto

https://clickup.com/es-ES/blog/70910/cosas-3-alternativas/ cosas 3 alternativas /%href/

!

3. Todoist

A través de Todoist Todoist es a partes iguales una aplicación de gestión de tareas y una aplicación de listas de pendientes. Mira lo que hay en tu lista de tareas pendientes con las vistas Hoy y Próximo, o configura tus propias vistas con filtros personalizados para ver tus tareas de forma diferente.

/ref/ https://clickup.com/es-ES/blog/21993/mejores-alternativas-a-todoist/ Todoist viene con un montón de funciones /%href/

incluyendo tareas periódicas, subtareas, tareas de prioridad, recordatorios (sólo plan Pro) y colaboración. Si no eres un fan de su vista de Tareas, Todoist te permite usar una vista Tablero Kanban.

Las mejores funciones de Todoist

El reconocimiento de lenguaje natural hace que sea fácil rellenar detalles

Los filtros personalizados te permiten ordenar las tareas por proyecto o prioridad

Puedes añadir comentarios o subir archivos para dar más contexto a cada tarea

Límites de Todoist

Tienes que pagar por un plan Pro si quieres recordatorios de tareas

Todoist tiene opciones de vista limitadas comparado con otros programas de gestión de tareas y proyectos

Precios de Todoist

Gratis

Pro: $4/mes por usuario, facturado anualmente

$4/mes por usuario, facturado anualmente Business: $6/mes por usuario, facturado anualmente

Todoist valoraciones y comentarios

G2: 4.4/5 (750+ opiniones)

4.4/5 (750+ opiniones) Capterra: 4.6/5 (2,200+ opiniones)

4. Airtable

A través de AirtableAirtable es una app, aplicación de productividad para corporaciones. Esta plataforma sin código está pensada sobre todo para equipos de programación, pero cualquiera puede utilizar sus potentes funciones.

Lo bueno de Airtable es que puedes crear una app de gestión de tareas personalizada para los miembros de tu equipo, e incluso convertirla en un producto de trabajo para compartir con los demás. 🙌

Airtable también viene con IA nativa. Por ejemplo, puedes darle a la IA indicaciones como "Imagina que eres un director de marketing y escribe un resumen del producto" Obviamente, debes revisar lo que genera la IA, pero integrar la IA con una app de gestión de tareas es bastante ingenioso.

Las mejores funciones de Airtable

Airtable tiene una base de datos relacional que sincroniza tus datos con otros sistemas, reuniendo toda tu información en un único sistema

Las Automatizaciones de Airtable le permiten personalizar los flujos de trabajo con lógica desencadenante y de acción

Límites de Airtable

Airtable tiene un montón de campanas y silbatos por lo que podría no ser un ajuste para las pequeñas empresas o nuevas empresas

Algunos usuarios dicen que los (elaboración de) informes y gráficos no son muy personalizables

Precios de Airtable

**Gratis/a

Plus: $10/asiento por mes, facturado anualmente

$10/asiento por mes, facturado anualmente Pro: 20 $/asiento al mes, facturados anualmente

20 $/asiento al mes, facturados anualmente Enterprise: Contactar para precios

Valoraciones y reseñas de Airtable

G2: 4,6/5 (más de 2.100 opiniones)

4,6/5 (más de 2.100 opiniones) Capterra: 4.7/5 (1,800+ opiniones)

Aprende sobre la mejores herramientas de desarrollo para usuarios de Mac !

5. Pendiente de Microsoft

A través de Microsoft Puede parecer extraño utilizar una app, aplicación de gestión de tareas de Microsoft para dispositivos Mac. Pero si trabajas en una empresa amante de Microsoft y no quieres renunciar a tu Mac, Microsoft To Do es un gran compromiso.

Así es: Microsoft To Do funciona en dispositivos Mac. 💻 Microsoft Pendiente es una aplicación de gestión de tareas multiplataforma, lo que significa que usted es libre de planificar las tareas de trabajo, ya sea en su escritorio Mac oa través de la aplicación móvil. No tiene automatizaciones ni funciones avanzadas como otros programas de gestión de tareas y proyectos para usuarios de Mac.

Pero si lo que quieres es una app de tareas sin complicaciones ni curva de aprendizaje, Microsoft To Do puede ser la tuya.

Las mejores funciones de Microsoft Pendiente

Microsoft To Do se integra con Tareas de Outlook para reunir todas tus tareas en un solo lugar

La app está disponible para iPhone, Android, Windows y la web

Limitaciones de Microsoft To Do

Necesita una suscripción a Microsoft 365 para acceder a Microsoft To Do

Precios de Microsoft To Do

Microsoft 365 Business Basic: $6/mes por usuario, facturado anualmente

$6/mes por usuario, facturado anualmente Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/mes por usuario, facturación anual

12,50 $/mes por usuario, facturación anual Microsoft 365 Business Premium: 22 $/mes por usuario, facturación anual

22 $/mes por usuario, facturación anual Microsoft 365 Apps for Business: 8,25 $/mes por usuario, facturación anual

Valoraciones y reseñas de Microsoft Pendiente

G2: 4,4/5 (más de 60 opiniones)

4,4/5 (más de 60 opiniones) Capterra: 4,6/5 (2.700+ opiniones)

6. OmniPlan

A través de OmniGroup OmniPlan es una app de gestión de tareas exclusiva de Apple que puede utilizar en dispositivos móviles y de escritorio. Si su trabajo está sujeto a plazos o es sensible al tiempo, OmniPlan le mantiene a usted y a su equipo en el buen camino. 📈

OmniPlan también se tira en múltiples calendarios del equipo para la programación libre de conflictos. El Análisis de Valor Ganado incorporado también le proporciona información procesable sobre el presupuesto, el progreso y el valor de su proyecto.

Lo que hace que OmniPlan sea único es que puede comprarlo una vez y poseerlo realmente, lo que es increíble en la era del SaaS. Es caro, pero lo compra una vez y obtiene acceso universal para Mac, iPhone y iPad. Tendrás todas las actualizaciones de la versión 4 incluidas, pero deberás volver a comprarlo para las actualizaciones de versiones futuras.

OmniPlan mejores funciones

OmniPlan incluye tresplantillas de gestión de proyectos para su rápida configuración* Puede ajustar las fechas de inicio y finalización de cada tarea

OmniPlan incluye un panel de control multiproyecto para que pueda ver todos sus proyectos a un alto nivel

Limitaciones de OmniPlan

Algunos usuarios experimentan incidencias y retrasos cuando trabajan con muchos datos o tareas

Otros usuarios dicen que la plataforma carece de elementos llamativos que hacen que otro software de gestión de tareas agradable

Precios de OmniPlan

Suscripción: $19.99/mes por usuario

$19.99/mes por usuario Licencia estándar v4: $199.99 por única vez

$199.99 por única vez Licencia Pro v4: $399.99 por única vez

Valoraciones y reseñas de OmniPlan

G2: 4.5/5 (15 opiniones)

4.5/5 (15 opiniones) Capterra: 4.3/5 (19 opiniones)

7. Trello

Vía TrelloTrello es la app de tablero Kanban digital por excelencia, pero hoy en día ofrece mucho más que vistas de tablero. Para utilizar Trello, configura un Tablero para cada proyecto, construye una lista de pasos para el proyecto y crea tarjetas que representen cada tarea. A medida que avanzas en el proyecto, arrastra y suelta las tarjetas en cada fase de la lista.

Al estar tan centrado en los pasos, Trello es ideal para proyectos con múltiples fases o traspasos. Es ideal para la programación, la creación de contenidos, la incorporación y mucho más. ⚒️

Si lo tuyo no son los tableros Kanban, Trello también incluye otras vistas, como la del Cronograma y la del Calendario.

Las mejores funciones de Trello

Trello tiene docenas de integraciones con herramientas populares como Slack y Jira

Automatización del mayordomo es una función sin código disponible en todos los Tableros de Trello para acelerar tu flujo de trabajo

Limitaciones de Trello

Algunos usuarios desean automatizaciones más avanzadas

La versión gratis, gratuita/a limita el tamaño de los archivos y las integraciones

Precios de Trello

Gratuito

Estándar: $5/mes por usuario, facturado anualmente

$5/mes por usuario, facturado anualmente Premium: $10/mes por usuario, facturado anualmente

$10/mes por usuario, facturado anualmente Enterprise: Contactar para precios

Valoraciones y reseñas de Trello

G2: 4.4/5 (13,300+ opiniones)

4.4/5 (13,300+ opiniones) Capterra: 4.5/5 (22,600+ opiniones)

8. GoodTask

A través de GoodTask GoodTask es una app, aplicación de gestión de tareas para Mac basada en Recordatorios y Calendarios de Apple. Si ya utiliza Recordatorios y Calendarios en su Mac, GoodTask se integrará en sus procesos de trabajo como si fuera mantequilla.

Claro, GoodTask ofrece listas de control de tareas simples. Pero también gestiona toda la ámbito de trabajo para proyectos complejos. Integra todos los eventos del Calendario junto con tus tareas para que gestiones todos tus pendientes sin sudar la gota gorda. 💪

Las mejores funciones de GoodTask

GoodTask viene con widgets para iPhone y Apple Watch para la gestión de tareas sobre la marcha

Listas inteligentes filtran las tareas con categorías autogeneradas

Añadir tareas rápidamente con acciones rápidas y fragmentos de texto

Limitaciones de GoodTask

GoodTask sólo está disponible para dispositivos Apple

Carece de automatizaciones más avanzadas y funciones de plantilla ofrecidas por otro software de gestión de proyectos para Mac

Precios de GoodTask

$39.99

Valoraciones y reseñas de GoodTask

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. TickTick

A través de TickTick TickTick se presenta como una app de gestión de tareas para el trabajo y la vida: te mantendrá al tanto de tus propósitos de Año Nuevo y de las fechas límite del trabajo.

Este software de gestión de tareas viene con cinco vistas de calendario diferentes. Si necesitas ayuda para gestionar tu agenda, esta aplicación tiene la potencia necesaria para hacerlo. También permite la colaboración en equipo con otros usuarios. Así que si necesitas ayuda con ejecución del proyecto tickTick también se encarga de ello.

TickTick mejores funciones

TickTick sincroniza a través de 10 plataformas diferentes

TickTick se integra con Siri y entradas de voz para reducir el tecleo

"Alerta molesta" es una función divertida pero útil que no dejará de recordarte tareas megaimportantes hasta que estén terminadas

TickTick límites

Algunos usuarios informan de incidencias y retrasos en la app, aplicación móvil de TickTick

Otros usuarios dicen que los recordatorios de tareas llegan a través de notificaciones en sus dispositivos, pero que preferirían recordatorios por correo electrónico

Precios de TickTick

Gratuito

Premium: $27.99/año

Valoraciones y reseñas de TickTick

G2: 4,5/5 (más de 80 opiniones)

4,5/5 (más de 80 opiniones) Capterra: 4.7/5 (100 opiniones)

10. Sunsama

A través de SunsamaSunsama se anuncia como una app de gestión de tareas para Mac que te mantendrá tranquilo y productivo a través de un plan de tareas intencional. Es una solución de gestión de tareas ideal para cualquiera que esté tratando de disfrutar de un poco de equilibrio entre la vida laboral y personal. 🧘

Si estás intentando volver a casa para el partido de Johnny a las 7 de la tarde, ajusta la hora de finalización a las 5 de la tarde en Sunsama. La aplicación gestionará tu tiempo y tus tareas pendientes para que salgas del trabajo a la hora correcta.

Sunsama mejores funciones

Sunsama extrae datos de otros gestores de tareas, como Trello y Asana, así como de correos electrónicos de Gmail y Outlook

Programa tareas en tu calendario con Timeboxing para que nadie interrumpa tu trabajo importante

Límites de Sunsama

Sunsama ofrece una (versión de) prueba gratuita de dos semanas, pero no tiene una opción gratuita

Precios de Sunsama

Free Trial (versión de prueba gratuita)

(versión de prueba gratuita) Suscripción anual: $16/mes por usuario, facturado anualmente

$16/mes por usuario, facturado anualmente Suscripción mensual: 20 $/mes por usuario, facturación anual

Valoraciones y reseñas de Sunsama

G2: N/A

N/A Capterra: 4.6/5 (20 opiniones)

La app de gestión de tareas para Mac que lo hace todo

Hay muchos programas de gestión de tareas y proyectos para Mac. Pero si usted está en el negocio de conseguir las cosas terminadas (y rápido), ir con ClickUp.

ClickUp combina control de tiempo, herramientas de colaboración, listas de tareas, plantillas y mucho más en un solo lugar. En lugar de pasar por diferentes plataformas para todo, llevar todo su trabajo en un solo lugar para ahorrar tiempo como nunca antes. 🏆

Comprueba las ventajas por ti mismo y configurar un entorno de trabajo de ClickUp gratis, gratuito/a .