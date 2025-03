Cómo grabar pantalla en Mac con audio sin esfuerzo

Conozca a Mark. Mark se propuso crear un tutorial detallado en vídeo para su equipo. Le dio a "grabar" en su Mac y todo parecía perfecto hasta que se dio cuenta de que faltaba el audio.

La grabación captaba cada clic y cada desplazamiento, pero era casi inútil sin el sonido de su voz. ¿Le suena familiar? Muchos usuarios de Mac se enfrentan al mismo problema cuando intentan grabar la pantalla con audio, ya sea el audio del sistema, la entrada del micrófono o ambos.

Por suerte, macOS cuenta con herramientas integradas como QuickTime Player, además de aplicaciones de terceros para simplificar el proceso. Si eres uno de los más de 100 millones de usuarios de Mac en todo el mundo, ¡aquí se explica cómo grabar la pantalla en Mac con audio!

🧠 Dato divertido: En el logotipo original de Apple, diseñado por el cofundador Ronald Wayne en 1976, aparecía Sir Isaac Newton sentado bajo un manzano.

Cómo grabar pantalla en Mac con audio Grabación de pantalla en tu Mac es más fácil cuando conoces las herramientas y ajustes adecuados.

De forma predeterminada/a, macOS graba capturas de pantalla sin audio. Sin embargo, puedes utilizar la barra de herramientas de captura de pantalla integrada en el sistema operativo, QuickTime Player o varias aplicaciones de terceros compatibles para capturar audio en tus grabaciones.

En primer lugar, veamos algunas opciones de grabación de pantalla en el propio macOS.

Uso de la barra de herramientas de captura de pantalla

La barra de herramientas de captura de pantalla es una función integrada en macOS que ofrece una manera fácil de grabar toda la pantalla o una parte seleccionada junto con el audio.

1. Abrir la barra de herramientas de captura de pantalla

Pulsa Comando + Mayúsculas + 5 en tu teclado

La barra de herramientas de captura de pantalla aparecerá en la parte inferior de su pantalla con opciones para capturar o grabar su pantalla

vía Apple

2. Seleccione la opción de grabación

Seleccione:

Grabar toda la pantalla: Capturar toda la pantalla

Grabar parte seleccionada: Arrastre y seleccione el área específica que desea grabar

3. Activar la grabación de audio

Haga clic en Opciones en la barra de herramientas

En la sección Micrófono, seleccione la entrada de audio deseada (por ejemplo, Micrófono interno o Micrófono externo)

Asegúrese de que la opción de audio está activada para grabar sonido

4. Iniciar la grabación

Haga clic en Grabar en la barra de herramientas y realice las acciones que desee grabar

5. Detener la grabación

Cuando haya terminado de grabar, pulse de nuevo Comando+Control+Escape o Mayúsculas+Comando+5 y, a continuación, el icono Detener grabación de la barra de menús

6. Guardar la grabación

Su grabación se guardará automáticamente en la ubicación predeterminada (normalmente el escritorio) o en la carpeta que haya seleccionado en Opciones

Usar QuickTime Player

QuickTime Player es la aplicación de reproducción multimedia predeterminada/a incluida con macOS. Conocido por su simplicidad y flexibilidad, también es fantástico para capturar grabaciones de pantalla con audio.

1. Abrir QuickTime Player

Busca e inicia QuickTime Player desde la carpeta Aplicaciones, o puedes utilizar la búsqueda de Spotlight para lo mismo

2. Elija Nueva grabación de pantalla

En la barra de menús, haga clic en Archivo y seleccione Nueva grabación de pantalla

La función de grabación de pantalla se abrirá con una pequeña barra de control

3. Active la grabación de audio

Haga clic en la flecha pequeña situada junto al botón Grabar

En el menú desplegable, seleccione la fuente de audio (por ejemplo, el micrófono interno u otros dispositivos de salida de sonido disponibles)

4. Personalizar el área de grabación

Decide si quieres grabar toda la pantalla o un área específica. Haz clic en cualquier lugar del escritorio para grabar toda la pantalla

Para grabar una parte específica, arrastre el cursor para resaltar el área deseada

5. Iniciar la grabación

Haga clic en el botón rojo "Grabar" para iniciar la grabación y realice las tareas que desee capturar en pantalla

a través de Apple

6. Detener grabación

Haga clic en el icono Detener grabación de la barra de menús (un pequeño cuadrado dentro de un círculo) en la parte superior de la pantalla o pulse Comando + Control + Esc

7. Guardar la grabación

En cuanto termines de grabar, QuickTime Player abrirá automáticamente el archivo grabado para previsualizarlo

A continuación, haz clic en Archivo > Guardar para asignar un nombre a la grabación y guardarla en la ubicación que prefieras

👀 ¿Sabías que? QuickTime Player estuvo disponible inicialmente para las plataformas macOS y Windows. Sin embargo, Apple descontinuó la versión de Windows en 2016 debido a la disminución de la necesidad de una versión multiplataforma.

Problemas comunes con la grabación de pantalla en Mac

Grabación de la pantalla en un Mac es generalmente sencillo, pero los usuarios se enfrentan a algunos problemas comunes:

Algunas apps, especialmente aquellas con contenido protegido (piense en plataformas de streaming), pueden bloquear la grabación de pantalla para evitar el uso compartido no autorizado . Si encuentras algún problema en los ajustes de grabación, es probable que se deba a estas medidas de protección

. Si encuentras algún problema en los ajustes de grabación, es probable que se deba a estas medidas de protección QuickTime Player no es compatible con la grabación con webcam , lo que puede ser una verdadera decepción si tu objetivo escrear vídeos más atractivos e interactivos para tus proyectos

, lo que puede ser una verdadera decepción si tu objetivo escrear vídeos más atractivos e interactivos para tus proyectos la grabación de pantalla de macOS se siente anticuada, limitando su calidad de grabación a 1080p . Aunque 1080p puede funcionar en la mayoría de los casos, la ausencia de opciones de mayor resolución como 4K es notable

. Aunque 1080p puede funcionar en la mayoría de los casos, la ausencia de opciones de mayor resolución como 4K es notable En cuanto a la exportación de tus grabaciones, QuickTime Player sólo es compatible con el formato .mov exclusivo de Apple. No puedes grabar en pantalla con las herramientas predeterminadas en formatos más utilizados como .mp4, .wmv o .mkv; tendrás que convertir el archivo primero

exclusivo de Apple. No puedes grabar en pantalla con las herramientas predeterminadas en formatos más utilizados como .mp4, .wmv o .mkv; tendrás que convertir el archivo primero Otro límite es que todas las grabaciones se almacenan localmente en tu dispositivo. A diferencia de las herramientas basadas en la nube,tus vídeos grabados están atados a un sistema, y compartirlos puede convertirse en un engorro

**Lea también 15 ejemplos de vídeos de formación para el desarrollo de los empleados

Otras Herramientas para la Grabación de Pantalla en Mac

Aunque las herramientas integradas como QuickTime Player y la barra de herramientas de captura de pantalla son excelentes para la grabación básica de pantalla en dispositivos Mac, a veces puede que necesite más flexibilidad o funciones para sus necesidades de grabación.

Por ejemplo, si está trabajando en tutoriales, vídeos de juegos o presentaciones profesionales, querrá funciones avanzadas como la mezcla de audio, opciones de edición y capacidades de transmisión en directo.

Para acceder a estas funciones avanzadas necesitas software de terceros o una extensión de terceros. Veamos algunas de las mejores del mercado

1. OBS Studio

vía Estudio OBSOBS Studio (Open Broadcaster Software) es un software gratuito, de código abierto, que se ha convertido en uno de los favoritos de creadores de contenidos y profesionales. Es muy apreciado por su flexibilidad y sus sólidas prestaciones.

Este programa ligero tiene algunas funciones favoritas de los usuarios:

Soporta grabación de pantalla y streaming en directo

Permite grabar audio interno, audio del sistema y entrada de micrófono

Permite personalizar la grabación con múltiples escenas, superposiciones y transiciones

Ofrece opciones para grabar a altas velocidades de fotogramas y resoluciones

OBS Studio es ideal para jugadores, educadores y cualquiera que desee grabaciones de calidad profesional sin gastarse un céntimo. Sin embargo, su interfaz puede resultar abrumadora para los principiantes.

2. Camtasia

vía Camtasia Una de las herramientas ofrecidas por los especialistas en captura y grabación de pantallas TechSmith, Camtasia es una app premium de terceros perfecta para profesionales que desean una solución todo en uno para la grabación de pantalla y la edición de vídeo.

Puedes utilizar esta herramienta para capturar grabaciones sin problemas gracias a lo siguiente:

Interfaz fácil de usar para grabar toda la pantalla o partes seleccionadas

Editor integrado para añadir anotaciones, animaciones y efectos

Soporte para grabación de audio desde múltiples fuentes como micrófonos y sonido del sistema

Música y recursos gratuitos/a para mejorar tus grabaciones

Camtasia es ideal para crear tutoriales, seminarios web y vídeos vídeos de formación . Es fácil de usar para principiantes, pero es caro.

3. Vmaker

vía Vmaker ¿Buscas una herramienta ligera y moderna? Vmaker es una excelente opción para grabaciones rápidas de pantalla. Es una herramienta basada en la nube diseñada para la colaboración y la creación de contenidos.

Utilice la interfaz de usuario intuitiva de la herramienta para:

Grabar vídeo, audio, e incluso webcam alimenta simultáneamente

Programar grabaciones y establecer recordatorios

Almacenar y compartir tus grabaciones fácilmente con almacenamiento en la nube

Realiza recortes y anotaciones básicas con un editor ligero

Vmaker es perfecto para equipos que colaboran a distancia o para personas que crean vídeos cortos para redes sociales o presentaciones.

4. Loopback

vía Loopback Si alguna vez has tenido problemas con la grabación de audio interno en un Mac, Loopback por Rogue Amoeba es un gran software de terceros. Aunque no es un grabador de pantalla tradicional para macOS, es una potente herramienta para gestionar fuentes de audio sin problemas.

Usted encontrará esta herramienta particularmente útil para:

Combinar el audio del sistema y la entrada del micrófono en un solo dispositivo virtual para la grabación

Capturar audio interno de alta calidad para podcasts y tutoriales en vídeo

Integrar y compartir sus grabaciones con otras herramientas como OBS Studio y QuickTime Player

Si tiene problemas para grabar el audio del sistema en un Mac, Loopback puede salvarle la vida. Es ideal para grabar audio interno mientras transmites en directo o grabas un tutorial.

Sin embargo, es una herramienta para usuarios avanzados.

5. Loom

vía Loom Una de las herramientas más utilizadas para grabaciones personales rápidas, Loom es una opción popular para los usuarios que necesitan una forma rápida y sin complicaciones de compartir vídeos y grabar en un Mac.

Ofrece una interfaz intuitiva y es perfecto para la comunicación en equipos remotos y permite grabar y compartir al instante.

Loom ha crecido en popularidad gracias a un producto integral que le permite:

Grabar la pantalla y la webcam a la vez para darle un toque personal

Compartir grabaciones al instante con un enlace

Colaborar con equipos con funciones de comentarios y retroalimentación

Resaltar áreas importantes durante las grabaciones con herramientas de dibujo

La sencillez de Loom y su funciones de colaboración lo convierten en el favorito de equipos remotos, educadores y profesionales.

6. Snagit

vía Snagit La otra herramienta de captura y grabación de pantalla de TechSmith, Snagit , se centra en la facilidad de uso y las capturas de pantalla de alta calidad. Es perfecto para usuarios que desean combinar la grabación de pantalla con imágenes con anotaciones.

Snagit se centra en la grabación simplificada, que le da la capacidad de:

Capturar toda la pantalla, la parte seleccionada o áreas de desplazamiento

Anotar grabaciones con texto, flechas y efectos

Recortar y combinar clips con un editor de vídeo básico

Crear guías prácticas, demostraciones y presentaciones con facilidad

Snagit es ideal para profesionales que crean tutoriales o documentación visual. Su enfoque en la simplicidad y los resultados pulidos lo convierten en una herramienta de confianza para principiantes y expertos.

7. ClickUp

La mayoría de las herramientas de terceros te permiten grabar la pantalla y el audio fácilmente, pero eso es todo lo que son: software de grabación.

Si busca una solución de grabación de pantalla que vaya más allá de la captura de vídeo y le permita integrar sin esfuerzo sus grabaciones en su flujo de trabajo, ClickUp es tu respuesta.

ClickUp es the everything app for work que combina la gestión de proyectos, la gestión de conocimientos y el chat, todo ello impulsado por IA que te ayuda a trabajar de forma más rápida e inteligente.

Conocida por sus funciones de gestión de proyectos, ClickUp va más allá más allá de la función básica de grabación de pantalla con ClickUp Clips una función muy útil que simplifica la colaboración en equipo y aumenta la productividad.

¿Qué es ClickUp Clips?

Revolucione su flujo de trabajo de grabación de pantalla con ClickUp Clips Clips de ClickUp te permite grabar y compartir tu pantalla directamente dentro de tu espacio de trabajo. Es una herramienta de productividad que reduce las distancias de comunicación para que todo el mundo esté de acuerdo.

Ya sea que esté guiando a un compañero de equipo a través de una tarea, demostrando una función o proporcionando retroalimentación, ClickUp Clips facilitará todo el proceso para usted.

Aquí tiene un vídeo de ClickUp Clips que le ayudará a entenderlo mejor:

Aquí tienes algunas funciones increíbles que te ayudarán a capturar grabaciones en un Mac, así como a hacer mucho más:

1. Grabar pantalla y compartir al instante

ClickUp Clips te permite grabar la pantalla y la webcam simultáneamente. Para añadir un toque personal, puedes superponer tu vídeo mientras explicas tu proceso.

Una vez grabados, los Clips se guardan automáticamente en su entorno de trabajo de ClickUp, para que su equipo pueda acceder a ellos al instante.

Utilice ClickUp Clips para grabar sus pantallas de forma inteligente

2. Adjunte grabaciones de pantalla a las tareas

Aquí es donde ClickUp realmente brilla. A diferencia de los grabadores de pantalla independientes, puede adjuntar directamente sus Clips a tareas o proyectos específicos. Por ejemplo:

Grabe un informe de incidencias y vincúlelo a una tarea de desarrollo

Demuestre un proceso y adjunte la grabación a un módulo de formación de equipos

Proporcione comentarios visuales sobre un diseño o documento y vincúlelos a la tarea correspondiente

Redefina su forma de grabar y colaborar con ClickUp Clips

3. Colabore con equipos utilizando grabaciones

La colaboración se realiza sin esfuerzo cuando sus grabaciones de pantalla están centralizadas en ClickUp. Su equipo puede:

Ver los Clips directamente dentro de la tarea o hilo de comentarios

Dejar comentarios, hacer preguntas o proporcionar actualizaciones en tiempo real

Asegurarse de que todo el mundo está sincronizado sin necesidad de enviar correos electrónicos interminables

4. Aproveche la IA en sus grabaciones

Las funciones de IA de ClickUp le permiten aprovechar al máximo sus grabaciones con indicaciones sencillas. Cerebro ClickUp puede transcribir automáticamente todos sus Clips, convirtiendo el contenido de vídeo en texto que puede consultarse fácilmente por todos los miembros del equipo.

Esto también hace que su contenido sea accesible para los miembros del equipo que prefieren leer en lugar de ver, mientras que le permite buscar palabras clave o frases específicas dentro de sus grabaciones para una navegación más rápida.

Obtenga las transcripciones más fluidas de sus grabaciones con ClickUp Brain

Vea cómo Brain transcribe con facilidad:

5. Almacenamiento seguro y centralizado

Mantenga todas sus grabaciones seguras y organizadas dentro del espacio de trabajo seguro de ClickUp.

Acceda a los Clips directamente desde sus tareas o proyectos asociados

Elimine la necesidad de almacenamiento externo o plataformas de terceros

Asegúrese de que las grabaciones sólo están disponibles para los miembros del equipo autorizados

ClickUp es perfecto para equipos, educadores y profesionales que deseen combinar la grabación de pantallas con una gestión de proyectos sin fisuras.

💡 Consejo profesional: Añada una breve lista de control basada en texto o un esquema a su tarea en ClickUp antes de pulsar grabar. Terminada la tarea, adjunte su Clip directamente a la tarea y utilice la función de transcripción de ClickUp Brain para crear un resumen escrito para facilitar la consulta .

Buenas prácticas para la grabación de pantalla en Mac

Crear grabaciones de pantalla de alta calidad en tu Mac implica algo más que pulsar el botón de grabación. Para garantizar que sus grabaciones sean claras, profesionales y eficaces, tenga en cuenta las siguientes buenas prácticas:

Planifique el contenido antes de empezar a grabar

Elija un archivoque se ajuste a tus necesidades. QuickTime Player y Screenshot Toolbar son más adecuados para las funciones básicas, y para las funciones avanzadas, considera apps de terceros como Camtasia y ClickUp

Decide si vas a grabar el audio del sistema, la entrada del micrófono o ambos, y asegúrate de que los ajustes y las fuentes de audio están correctamente configurados

Vigila la duración de la grabación. Las grabaciones largas pueden dar lugar a archivos de gran tamaño y requerir una edición de vídeo más exhaustiva

Elige el formato de archivo y la resolución adecuados para tu público. Asegúrate de que el vídeo final sea accesible y mantenga la calidad en distintos dispositivos y plataformas

Y lo más importante, ¡recuerda revisar tus grabaciones cuando hayas terminado para asegurarte de que todo el vídeo y el audio se han capturado correctamente!

