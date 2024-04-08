Aha! vs. Jira: Welches Projektmanagement tool ist das beste im Jahr 2025

In der komplizierten Choreographie des Jonglierens mit mehreren Aufgaben, Terminen und Verantwortlichkeiten kann man leicht den Blick für das große Ganze verlieren. Wenn Sie jedoch ein Management-Tool für die Organisation verwenden, wird das Chaos plötzlich zu einem Muster, das es Ihnen ermöglicht, klar zu sehen, wo Ihr Geschäft steht und wohin es sich entwickelt. 👀

Egal, ob Sie ein Einzelprojekt oder ein Team leiten, Projektmanagement-Software hilft Ihnen beim Planen, Budgetieren, Nachverfolgen und Analysieren der Leistung Ihres Projekts. Aha! und Jira bieten jeweils eigene Lösungen, die Ihnen helfen, Einzelziele zu erreichen, ein Markenimperium aufzubauen oder Arbeitsabläufe zu harmonisieren. Aber gibt es noch einen Konkurrenten, der mit ihnen konkurrieren oder sie sogar übertreffen könnte? 🤔

Lassen Sie uns zunächst die Vor- und Nachteile von Aha! gegenüber Jira untersuchen. Zu erledigen ist ein Überblick über die jeweiligen Features, Preise und Eindrücke der Benutzer, um herauszufinden, welches Tool am besten abschneidet. Und wer weiß, vielleicht stoßen wir bei unseren Recherchen auf eine andere Projektmanagement-Software, die genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist!

Was ist Aha?

Aha! ist ein praktisches Tool, das Unternehmen dabei hilft, ihre Strategien zu formulieren, zu planen, zu priorisieren und zu präsentieren, wodurch jeder Prozess rationalisiert und effizienter wird. Wenn Ihr Unternehmen eine Planung auf höherer Ebene und einen umfassenden Überblick über die Produktstrategie benötigt, unterstützt Sie Aha! mit einem robusten Toolkit bei Ihrer Arbeit. ⚒️

Aha! Features

Egal ob Sie Ihre strategische Vision verbessern, innovative Ideen sammeln, Notizen verwalten oder eine fehlerfreie Produktfreigabe sicherstellen, Aha! steht Ihnen zur Seite. Lassen Sie uns einen tieferen Einblick in das Arsenal der Tools und Features von Aha! gewinnen, die Sie von der Konzeption bis zum Abschluss Ihres Projekts begleiten.

1. Strategische Planung

Möchten Sie Ihr Produkt auf die allgemeinen Ziele Ihres Geschäfts abstimmen? Mit den Vorlagen für die strategische Planung von Aha! können Sie Ihre Arbeit priorisieren, indem Sie die Zukunft und Ihren Platz darin visualisieren.

Mit Aha! können Sie die Einzigartigkeit Ihres Produkts auf dem Markt artikulieren und verstehen, was es von anderen unterscheidet. Mit Aha! kann das Team des Produktmanagements tief in die Kundenbedürfnisse eindringen, indem es detaillierte Benutzer-Personas erstellen damit Ihr Produkt sie gut bedient.

Möchten Sie Ihre Konkurrenten nachverfolgen? Aha! bietet ausführliche Profile und Visualisierungen.

Und wenn es darum geht, quantifizierbare, zeitgebundene Ziele einzustellen, hilft Ihnen Aha! bei der Verbindung von taktischer Arbeit mit dem, was am wichtigsten ist. Darüber hinaus können Sie kritische Initiativen identifizieren und Ihren Aufwand und Ihr Budget so ausrichten, dass Sie eine große Wirkung erzielen. Das Strategy Feature von Aha! ermöglicht Ihnen intelligente, zielgerichtete Entscheidungen zu treffen!

2. Ideen-Portal

Das Ideenportal ist ein einzigartiger digitaler Workspace, der Innovationen fördert und einen konstruktiven Zyklus von Feedback ermöglicht.

Hier können Ihre Kunden, Partner und Mitarbeiter neue Ideen einreichen, über bestehende Ideen abstimmen und sich an Diskussionen beteiligen. Sie können jede Idee mithilfe von Tags und benutzerdefinierten Feldern organisieren und überprüfen.

Mit der Möglichkeit, einzelne Beiträge zu bewerten und im Hinblick auf Ihre Ziele zu analysieren, können Sie schnell herausfinden, was für Ihr Publikum am wichtigsten ist.

Und Sie müssen sich keine Gedanken über manuelle Aktualisierungen machen; das Benachrichtigungssystem von Aha! hält Ihre Community auf dem Laufenden!

Schließlich ist die Umsetzung von Top-Ideen in konkrete Aufgaben nur einen Klick entfernt, so dass Sie nahtlos integrieren können kundenfeedback in Ihre Planung ein.

3. Notizen

Aha! bietet einen zentralen Hub für die Erfassung und Organisation wichtiger Informationen, von Meeting-Agenden und Kundeninterviews bis hin zu Brainstorming-Sitzungen und Retrospektiven. Es ermöglicht Teams, ihr Wissen, ihre Prozesse und Konzepte in einem internen Wiki zu dokumentieren. Sie können unbegrenzt viele Notizen und Whiteboards erstellen und diese für einen einfachen Zugriff in Ordnern sortieren.

Der eingebaute KI-Schreibassistent im Aha! Text Editor ist ein weiteres geschätztes Feature, das das Schreiben von Aufgaben wie Produktankündigungen und Notizen beschleunigt.

Nahtlose Teamarbeit in Echtzeit wird ermöglicht durch live-Zusammenarbeit mit visuellen Hinweisen, während externer Input über verknüpfbare Links gesammelt werden kann. Neben der Zusammenarbeit im Team bietet Aha! die Flexibilität von persönlichen Notizen und Whiteboards für individuelle Überlegungen und Ideen.

4. Freigabe-Management

Mit Aha!'s freigabe-Management tools können Sie eine nahtlose Produktbereitstellung gewährleisten und dabei den gesamten Prozess übersichtlich und kontrolliert gestalten.

Durch den Aufbau eines Gantt-Diagramm können Sie jeden Meilenstein, jedes Datum und jede Abhängigkeit visuell nachverfolgen, was ideal für die Koordinierung größerer Aufwände wie Produkteinführungen ist.

Die Vorlagen von Aha! standardisieren den Lieferprozess und ermöglichen einen konsistenten Ansatz für die Planung und Detaillierung von Phasen, Meilensteinen und To-Dos.

Mit der Möglichkeit, Abhängigkeiten einzustellen und interaktive Karten und Berichte zur Visualisierung komplexer Beziehungen zu verwenden, können Sie Blockaden vermeiden und Ihre Pläne auf Kurs halten.

Der Kapazitätsbericht hilft Ihnen bei der Bewältigung des Workloads Ihres Teams, indem er Ihnen ermöglicht, die Arbeit für einen optimalen Fortschritt umzuplanen oder neu zuzuweisen.

Gleichzeitig wird ein

Diagramm für den Ausbrand

bietet Echtzeiteinblicke in Ihre Fortschritte und hilft Ihnen, Anpassungen vorzunehmen und zukünftige Pläne zu erstellen. Und mit dem Kalenderbericht können Sie wichtige Termine nachverfolgen, Ihre täglichen Aufgaben visualisieren und alle Beteiligten auf dem Laufenden halten.

Aha! Preisgestaltung

Aha! Notebooks: Beginnt bei $9/Monat pro Benutzer

Beginnt bei $9/Monat pro Benutzer Develop: Ab $9/Monat pro Benutzer

Ab $9/Monat pro Benutzer Aha! Ideas: Ab 39 $/Monat pro Benutzer

Ab 39 $/Monat pro Benutzer Aha! Roadmaps: Ab $59/Monat pro Benutzer

*Alle aufgelisteten Preise beziehen sich auf ein jährliches Abrechnungsmodell

Was ist Jira?

Jira ist eine vielseitige Plattform, die in erster Linie zum Planen, Zuweisen und Nachverfolgen dient software-Entwicklungsprojekte . Es ermöglicht agilen Teams, schnell zu liefern und Bugs effizient zu verwalten.

Ursprünglich auf Software-Entwicklungsteams ausgerichtet, hat sich Jira zu einem umfassenden software für das Projektmanagement die für jede Branche geeignet ist. Dennoch stellt sie einige nicht-technische Benutzer vor Herausforderungen, die sie zu alternativen zu suchen aufgrund von Problemen mit der Zugänglichkeit.

Jira Features

Jira ist vollgepackt mit vielseitigen Tools wie agilen Boards, Problemverfolgung und umfangreichen optionen zur Automatisierung . Im Folgenden finden Sie einige der wichtigsten Features der Software, die dafür sorgen, dass Ihr Team ausgerichtet, informiert und effizient arbeitet.

1. Zeitleisten

Bei Jira ist die Zeitleiste nicht nur ein Add-On, sondern ein zentrales Feature für die Planung des Projektverlaufs. Sie ermöglicht es Teams, ihre Arbeit an übergeordneten Zielen auszurichten und Produkte vorhersehbarer zu veröffentlichen. Von der Nachverfolgung des Fortschritts in Echtzeit bis hin zur Planung im Hinblick auf kritische Termine und Leistungen bietet sie einen umfassenden Überblick über das gesamte Projekt. Karte der Abhängigkeiten innerhalb eines Teams hilft dabei, potenzielle Blocker zu identifizieren und zu berücksichtigen, um sicherzustellen, dass Ihre plan für das Projekt ist so reibungslos wie möglich. Mit der Möglichkeit, Ihre Arbeit bis zur epischen Ebene zu leiten, werden die Beteiligten immer mit den wichtigsten Details auf dem Laufenden gehalten, was eine nahtlose Planungserfahrung ermöglicht.

2. Agile Entwicklung

Die agilen Entwicklungsfunktionen von Jira unterstützen Teams bei der Zerlegung großer, komplexer Projekte in überschaubare Teile.

Die leistungsstarken Scrum- und Kanban Boards helfen Ihnen, Ihre Arbeit auf übersichtliche, flexible und vollständig anpassbare Weise zu visualisieren. Sie fungieren als zentrale Hubs, die einen Überblick über den aktuellen Status und die zukünftige Richtung des Projekts geben. Scrum Boards sind hervorragende Tools für die Visualisierung von Sprints, während Kanban-Boards die Phasen des Workflows abbilden. Das Besondere an den Boards von Jira ist, dass sie sich mit wenigen Klicks aktualisieren lassen und den Projektmanagern somit Space für andere wichtige Aufgaben zur Verfügung steht. Sie eignen sich nicht nur hervorragend für die Förderung der Teamarbeit, sondern sorgen auch dafür, dass jeder für seine Ergebnisse verantwortlich ist.

3. Nachverfolgung von Fehlern

Die Wurzeln von Jira liegen in nachverfolgung von Fehlern innerhalb des Softwareentwicklungsprozesses und verfügt über eine ausgeprägte Expertise in diesem Bereich. Ganz gleich, ob es um die Verwaltung alltäglicher Aufgaben oder die Bewältigung unerwarteter Pannen geht, Jira macht die Überwachung, Aufzeichnung und Behebung von Fehlern außergewöhnlich einfach.

Die Schönheit dieses Features liegt in seiner Einfachheit und Effizienz, da alle Probleme, einschließlich Bugs, in einem einzigen Board angezeigt werden können. Dieses optimierte Layout bedeutet, dass die Priorisierung von Fehlerkorrekturen mit nur einem Klick erfolgen kann, so dass das Team ausgerichtet bleibt und sich auf die Lieferung von Qualität konzentriert.

4. Automatisierung

Jiras automatisierung verwandelt Ihren Workflow in einen rationalisierten und intelligenten Prozess. Die einfache Drag-and-Drop-Funktion sorgt für zusätzliche Effizienz, reduziert das Risiko menschlicher Fehler und spart wertvolle Zeit.

Mit diesem intuitiven Feature können Sie benutzerdefinierte Regeln und Auslöser erstellen, um die Zuweisung von Aufgaben, Statusaktualisierungen und sogar den Versand von Benachrichtigungen an Beteiligte zu automatisieren.

Die Erstellung einer Automatisierungsregel ist ein Kinderspiel und erfordert keine Kenntnisse im Bereich Code. Es steht Ihnen ein Bereich mit Vorlagen, Anleitungen und Videos zur Verfügung, mit denen Sie die Automatisierung leicht in Ihren täglichen Workflow integrieren können.

Jira Preise

Free für bis zu 10 Benutzer

für bis zu 10 Benutzer Standard: $7,75/Monat pro Benutzer

$7,75/Monat pro Benutzer Premium: $15.25/Monat pro Benutzer

$15.25/Monat pro Benutzer Enterprise: Ab 134.500 $ pro Jahr

Ab 134.500 $ pro Jahr Rechenzentrum: Beginnt bei 42.000 US-Dollar pro Lizenz

Aha! Vs. Jira: Features im Vergleich

Die Antwort auf das Dilemma Jira vs. Aha! hängt von den spezifischen Anforderungen Ihres Projekts und den allgemeinen Bedürfnissen Ihrer Organisation ab.

Die Verwendung von Aha! anstelle von Jira könnte die bessere Idee sein, wenn Ihre Aufgaben eher in Richtung strategischer Planung und Kundeninteraktion gehen, produktmanagement und die funktionsübergreifende Zusammenarbeit.

Andererseits könnte Jira besser geeignet sein, wenn sich Ihre Projekte um die Softwareentwicklung nach einer agilen Methodik drehen.

Um Ihnen bei der Auswahl des besten Tools für Ihre spezifischen Anforderungen zu helfen, haben wir die beiden Plattformen anhand von drei grundlegenden Kriterien miteinander verglichen: Berichterstellung, Roadmapping und Integration.

Berichterstellung

Aha! legt großen Wert auf ein umfassendes Datenmanagement und bietet über 200 Standardfelder, unbegrenzt benutzerdefinierte Felder und die Möglichkeit, maßgeschneiderte Berichte und visuelle Diagramme zu erstellen. Aha! analysiert auch das Kundenfeedback und bewertet den Fortschritt im Hinblick auf strategische Ziele, indem es spezifische Berichte zur Verbesserung der Produktivität des Teams erstellt.

Jira hingegen benutzerdefiniert seine Berichterstellung, um den Anforderungen der folgenden Unternehmen gerecht zu werden

agiles Projektmanagement

. Es konzentriert sich auf die Analyse von Problemen und die Nachverfolgung von Zielen und Fortschritten in Sprints und bietet über 15 Berichterstellungen, die bei der Entscheidungsfindung in Echtzeit helfen.

Beide Plattformen bieten wertvolle Einblicke, sind aber auf unterschiedliche organisatorische Anforderungen in verschiedenen Kontexten ausgerichtet. Es ist ein Unentschieden.

Roadmapping

Aha!

zeichnet sich durch Roadmapping aus

indem es sich auf die strategische Ausrichtung konzentriert. Es verfügt über Tools zur Definition, Visualisierung und Verwaltung der Produktentwicklung, einschließlich einzigartiger Features wie der Produktwert-Scorecard und benutzerdefinierter interaktiver Roadmaps.

Die Advanced Roadmaps von Jira ermöglichen die Nachverfolgung des Fortschritts in Echtzeit über mehrere Teams und Projekte hinweg und bieten einen detaillierten Überblick über Abhängigkeiten und Kapazitäten.

Während beide Plattformen leistungsstarke Roadmapping-Funktionen bieten, liegt der Schwerpunkt von Aha! auf der strategischen Verknüpfung, einem

große Auswahl an Roadmap-Vorlagen

, und die flexible Benützerdefinition macht es zu einem Vorteil.

Wenn Ihr Unternehmen jedoch Tausende von Benutzern auf mehreren Ebenen hat, sollten Sie Aha! mit Jira Align (einem separaten Produkt der Atlassian-Suite) vergleichen, anstatt sich die Advanced Roadmaps von Jira Software anzusehen. Da Jira Align in der Lage ist, Organisationen in großem Umfang zu unterstützen, könnte es die bessere Lösung für Sie sein.

Integrationen

Aha! lässt sich in über 30 gängige Tools (einschließlich Jira!) integrieren, was die Benutzerfreundlichkeit auf verschiedenen Plattformen verbessert. Für spezifischere Anforderungen bietet Aha! die Möglichkeit, benutzerdefinierte Integrationen über seine API zu erstellen und unterstützt grundlegende Interaktionen zwischen Tools mit Zapier .

Jira hebt die Integration jedoch auf eine andere Ebene. Es gewinnt diese Runde, weil es über 3.000 Integrationsoptionen in mehr als 35 Kategorien bietet. Sie decken einen breiten Bereich von Anwendungsfällen ab, von Projektmanagement und CRM bis hin zu spezielleren Bereichen wie Abhängigkeitsmanagement, Sicherheit und Workflow.

Ein weiteres Plus ist die nahtlose Integration mit anderen Tools innerhalb des Atlassian-Ökosystems. Beispiele hierfür sind Trello (auch inspiriert durch das Kanban-System ) und Confluence (ein weiteres Tool für die Zusammenarbeit im Team mit Schwerpunkt auf Wissensmanagement) ).

Aha! Vs. Jira auf Reddit

Die Digital-Kenner auf Reddit haben sich zu Jira vs. Aha! geäußert. Sie erkennen die einzigartigen Stärken jedes Tools an, wobei Aha! für seine Karten und Jira für seine Flexibilität gelobt wird, wenn auch mit einigen Vorbehalten.

Der allgemeine Tenor scheint zu sein, dass Aha! vor allem dann glänzt, wenn

in Verbindung mit Jira verwendet wird

:

in unserem Unternehmen haben wir begonnen, AHA! für Initiativen und Roadmapping zu verwenden. Ich war skeptisch, ein weiteres Tool zusätzlich zu Jira einzuführen. Aber ich muss sagen, es war ein Segen. Es bietet eine viel bessere Schnittstelle für die Planung von Features und Initiativen und ist auch in die entsprechenden Jira Epics integriert._

Auf der anderen Seite kann die Anpassungsfähigkeit von Jira

zu Frustration führen

wenn es falsch gehandhabt wird. Nicht das tool, sondern der Umgang mit ihm macht den Unterschied aus:

das eigentliche Problem von Jira ist, dass es zu flexibel ist und dadurch alle Arten von dummen Verwaltungsaufgaben hinzugefügt werden können, aber wenn man sich an die Regeln hält, finde ich es wirklich gut

Meet ClickUp: Die beste Alternative zu Aha! und Jira

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Workflow an Ihre Bedürfnisse anzupassen

Mit einer ansprechenden Mischung aus Anpassung, Benutzerfreundlichkeit, integrierten Funktionen und Erschwinglichkeit, ClickUp hebt sich als würdige Alternative zu traditionellen Systemen wie Jira ab. Ohne die Notwendigkeit eines formellen Administrators ermöglicht ClickUp jedem Mitglied des Teams, die Plattform zu konfigurieren und zu optimieren.

Das Fehlen starrer Workflow-Strukturen erhöht die Flexibilität bei der Verwaltung komplexer Software Development Life Cycles (SDLC) und ermöglicht es Teams, benutzerdefinierte Flows ohne administrative Engpässe zu erstellen.

Einfacher Sprint und backlog-Verwaltung mit Tagging-Funktionen zur effizienten Organisation von Aufgaben und zum Filtern von Ansichten weiter verbessern. ClickUp bietet den Luxus einer benutzerdefinierten Automatisierung und eines perfekten agilen Workflows.

Die Gantt Diagramme von ClickUp sorgen für Klarheit und Produktivität

Gantt-Diagramm in ClickUp zur Darstellung von Aufgaben und wichtigen Meilensteinen eines Projekts

Mit ClickUp können Teams fesselnde Gantt-Diagramme erstellen, um verbundene Aufgaben, Fälligkeitsdaten und Abhängigkeiten zu visualisieren. Egal, ob Sie ein erfahrener Projektmanager sind oder gerade erst anfangen, die Gantt-Ansicht hilft Ihnen, die Zeit zu überwachen, die für die Erledigung von Aufgaben benötigt wird, Verantwortlichkeiten zu überprüfen und zu verstehen, wie einzelne Aufgaben und Meilensteine miteinander in Beziehung stehen.

Welche Einstellungen ClickUp's Gantt-Ansicht zeichnet sich dadurch aus, dass sie verhindert, dass Aufgaben weiterverfolgt werden, ohne dass bestimmte Arbeiten abgeschlossen sind, und so einen besseren Überblick über mögliche Hindernisse oder Probleme auf dem kritischen Pfad bietet. ClickUp stellt sicher, dass Sie Aufgaben einfach planen, Termine eintragen, Speicherorte ausfindig machen aufgaben-Abhängigkeiten und die Arbeit den richtigen Mitgliedern des Teams zuweisen, alles in der Ansicht des Gantt-Diagramms.

Die Gantt-Diagramme von ClickUp sind nicht nur ein Tool für den internen Gebrauch. Führungskräfte und Clients schätzen die Übersichtlichkeit der Gantt-Diagramme in Präsentationen, da sie ohne unnötige Komplexität einen Überblick auf hohem Niveau bieten. Ganz gleich, ob Sie planen, terminieren oder alles in Ihrem Workspace im Auge behalten möchten, die Gantt-Ansicht von ClickUp ist ein unverzichtbares Hilfsmittel für hochproduktive Teams.

Visualisierung des Fortschritts: Optimieren Sie Ihren Workflow mit der Board-Ansicht von ClickUp

Ziehen Sie eine beliebige Aufgabe in die nächste Spalte, um ihren Status automatisch mit ClickUps Kanban-ähnlicher Ansicht des Boards zu aktualisieren ClickUp's Board-Ansicht ist ein bemerkenswertes Visualisierungstool, das entwickelt wurde, um Teams ein klares und präzises Workflow-Management zu ermöglichen. Durch die Nutzung von die Prinzipien von Kanban es organisiert Aufgaben in anpassbaren Spalten wie Zu erledigen, In Bearbeitung und Erledigt. Die Drag-and-Drop-Funktion ermöglicht es Ihnen, Aufgaben mühelos durch Phasen zu verschieben, während Limits für den Fortschritt einen kontrollierten und effizienten Prozess ermöglichen.

Die Board-Ansicht von ClickUp bietet außerdem innovative Features wie den Me Mode, der sich auf die Ihnen zugewiesenen Aufgaben konzentriert, und den Mobile App Support für die Verwaltung von unterwegs. Die Integration von ClickUp Automatisierungen ist eine große Zeitersparnis, denn es automatisiert alltägliche Aufgaben auf der Grundlage bestimmter Kriterien.

Von der individuellen Priorisierung von Aufgaben bis hin zur kontinuierlichen Verbesserung von Workflows ist die Board-Ansicht von ClickUp ein vielseitiges Tool, das sich an Teams jeder Größe anpasst und die Zusammenarbeit und Produktivität auf nahtlose und ansprechende Weise verbessert.

Mit der ClickUp Vorlage für die Produkt-Roadmap auf dem Weg zum Erfolg

Nutzen Sie ClickUp's Product Roadmap Template, um einen umfassenden Überblick über den Lebenszyklus Ihres Produktes zu erhalten ClickUp's Vorlage für die Produkt-Roadmap wurde entwickelt, um Klarheit in den komplizierten Prozess der produktentwicklung . Von der ersten Idee bis zur erfolgreichen Markteinführung bietet es eine umfassende Ansicht des gesamten Lebenszyklus. Mit der Möglichkeit, Fortschritte zu visualisieren, Aufgaben aufzuschlüsseln, Ressourcen zuzuweisen und wichtige Aspekte wie Priorität und Status im Auge zu behalten, ist es ein unverzichtbares Tool in der Werkzeugkiste eines jeden Produktmanagers. 🧰

Diese Vorlage bietet nicht nur eine anschauliche Zeitleiste für den Plan zur Bereitstellung der Features, sondern hilft auch dabei, potenzielle Risiken zu ermitteln und die Beteiligten über Ziele und Vorgaben auf dem Laufenden zu halten. Ganz gleich, ob Sie eine neue mobile App oder eine Neugestaltung einer Website planen, die anpassbaren Ansichten, Status und Felder von ClickUp helfen Ihnen dabei, im Budget und im Zeitplan zu bleiben.

Das perfekte Gleichgewicht finden mit ClickUp

Aha! und Jira sind starke Konkurrenten auf dem Gebiet des Projektmanagements. Aha! ist bekannt für seine robuste Strategie- und Roadmap-Planung, während Jira sich durch eine detaillierte Nachverfolgung von Aufgaben und ein agiles Workflow-Management auszeichnet.

Wenn keine dieser beiden Optionen genau das ist, was Sie suchen, und Sie eine anpassbare, benutzerfreundliche Alternative benötigen, die das Beste aus beiden Welten vereint, sollten Sie sich ClickUp ansehen. Melden Sie sich für den Free Forever-Plan von ClickUp an und verändern Sie Ihren Workflow jetzt! ⏭️