die 10 besten Things 3-Alternativen für Aufgabenmanagement im Jahr 2024

Es gibt drei Dinge, die uns an Things 3 gefallen: Die übersichtliche Benutzeroberfläche, mehrere Kalenderintegrationen und es klingt wie eine Trilogie klassischer Monsterfilme - hat jemand Things 1 und 2 gesehen? 🧟‍♀️

Aber auch unsere Lieblingsdinge haben ihre Schwächen, und Things 3 bildet da keine Ausnahme. Zugänglichkeit, Preisgestaltung, Gesamtfunktionalität und fehlende Funktionen für die Zusammenarbeit lassen bei Things 3\ viel zu wünschen übrig.

was tun Sie also?

Sie suchen nach einer Alternative, die jede Funktionslücke schließt - und noch mehr. Und wir sind hier, um Ihnen zu helfen!

Mit all den produktivitätsanwendungen kann die Suche nach einer anderen Lösung überwältigend sein. Wir helfen Ihnen mit dieser Liste der neun besten Things 3-Alternativen dabei, Ihre Optionen zu sortieren.

Worauf sollten Sie bei einer Things 3 Alternative achten?

Things 3 ist nur innerhalb des Apple-Ökosystems verfügbar, d. h. Sie benötigen einen Mac, ein iPhone oder ein iPad, um es zu nutzen. Und da es keine webbasierte App gibt, können Sie nur von Ihren Geräten auf Ihre Aufgabenlisten zugreifen - nicht von jedem Gerät mit Internetzugang.

Notizen schnell notieren, mit umfangreichen Bearbeitungsfunktionen formatieren und Einträge in verfolgbare Aufgaben umwandeln, auf die Sie von überall aus zugreifen können

Obwohl für Things 3 keine laufende Abonnementgebühr anfällt, gibt es auch keine kostenlose Version dieser App. Außerdem müssen Sie für jedes Ihrer iOS-Geräte eine separate Gebühr entrichten (49,99 $ für Ihren Mac, 19,99 $ für Ihr iPad und 9,99 $ für Ihr iPhone oder Ihre Apple Watch, insgesamt also 80 $).

Außerdem gibt es keine Funktionen für die Zusammenarbeit, so dass diese App besser für Einzelpersonen als für Teams geeignet ist. Selbst Einzelpersonen, die einen Strandurlaub mit ihren besten Freunden planen wollen, müssen sich möglicherweise anderweitig umsehen, um alle auf dieselbe Seite zu bringen. 🏝️

Wenn wir nach der besten Alternative zu Things 3 suchen, wollen wir eine App, die ähnliche Stärken hat, aber weniger Nachteile. Hier ist unsere Checkliste mit Funktionen und Merkmalen, die jede gute to-Do-Listen-App sollte bieten:

Benutzerfreundliches Design

To-do-Listen-Vorlagen für eine schnelle Einrichtung

Eine Webanwendung

Funktionen für die Zusammenarbeit

Kostenlose oder erschwingliche Pläne

Die 10 besten Things 3-Alternativen für 2024

Hier sind einige unserer Lieblingsalternativen zu Things 3. Obwohl keine von ihnen in braunen Papierpaketen mit Schnüren verpackt ist, bieten diese neun Apps eine starke Kombination der oben genannten Funktionen und umfassen Optionen für iOS-, Android- und Microsoft-Nutzer.

Erstellen Sie übersichtliche, multifunktionale To-Do-Listen, um Ihre Ideen einfach zu verwalten und von überall aus zu arbeiten - mit einer ClickUp Aufgaben-Checkliste

ClickUp ist nicht nur ein Aufgabenmanagement-Tool, sondern ein ganzer Werkzeugkasten. 🛠️

Während To-Do-Listen-Apps für Einzelpersonen entwickelt wurden und projektmanagement-Tools sind für Teams gebaut, ClickUp ist für beides gebaut. Seine leistungsstarken Funktionen sind skalierbar, um Projekte jeder Größe zu bewältigen. Egal, ob Sie eine Wohnungssuche oder eine Produkteinführung organisieren wollen, ClickUp hilft Ihnen dabei, alles zu erledigen.

Diese Plattform bietet kreative Bereiche, wie ClickUp-Whiteboards und Docs, auf denen Sie Ihre Ideen sammeln können, und Projektboards, auf denen Sie verschachtelte Aufgaben-Checklisten und weisen sie anderen Mitgliedern zu.

Mit einer intuitiven Benutzeroberfläche, die Drag-and-Drop-Funktionen und Hunderte von dynamischen Aufgabenverwaltungsfunktionen wie Tags, Checklisten und benutzerdefinierte Felder umfasst, können Sie Ihren Workflow auf Ihre Weise organisieren. Und mit den ClickUp Desktop-, webbasierten und mobilen Apps für iPhone oder Android haben Sie überall Zugriff auf Ihre Arbeit.

Beste Eigenschaften

ClickUp's Vorlagenbibliothek mit über 1.000 vorgefertigten Ressourcen für jeden Anwendungsfall, darunter dieAufgabenmanagement-Vorlage und dieVorlage zur Erledigung von Aufgaben um Ihre Aufgabenliste schnell einzurichten

ClickUp-Dokumente sind ideal zum Brainstorming und Organisieren IhrerClickUp-Aufgaben. Wenn Sie die GTD-Methode (Getting Things Done) zur Aufgabenverwaltung verwenden, hilft Ihnen Docs, während der Ideenerfassungsphase organisiert zu bleiben

Mit den Funktionen zur Zusammenarbeit können Sie anderen Personen Aufgaben und Fälligkeitstermine zuweisen. Sie können auch Kommentare hinterlassen, chatten und Dokumente gemeinsam bearbeiten

Integrierte Zeiterfassung hilft Ihnen zu sehen, wie lange verschiedene Aufgaben dauern, und Entscheidungen über zukünftige Fälligkeitstermine zu treffen

Integrationen machen es einfach, Ihre ClickUp-Aufgabenliste mit Ihrer Apple-, Outlook- oder Google-Kalender-App zu verbinden

Beschränkungen

Da ClickUp so viele anpassbare Funktionen hat, kann es für Erstnutzer eine Lernkurve geben

Nicht alle Funktionen von ClickUp sind in der kostenlosen Version verfügbar

Preisgestaltung

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7 pro Benutzer pro Monat

$7 pro Benutzer pro Monat Geschäftskunden: $12 pro Benutzer pro Monat

$12 pro Benutzer pro Monat Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8,350+ Bewertungen)

4.7/5 (8,350+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,720+ Bewertungen)

2. Workflowy

über Workflowy Das Motto von Workflowy lautet: "Eine einfachere Art, Ihre Arbeit zu organisieren" Die Einfachheit ist bei weitem die größte Stärke von Workflowy.

Mit dieser Aufgabenverwaltungs-App können Sie verschachtelte Aufzählungslisten erstellen. So können Sie Ihre übergeordneten Aufgaben in einer Liste organisieren und dann jeden Aufzählungspunkt in Unteraufgaben aufteilen, indem Sie eine verschachtelte Liste unter Ihrer Hauptaufgabe hinzufügen.

Sie können Aufzählungspunkte in weitere Verschachtelungen aufteilen, so dass Sie Unteraufgaben, Unter-Unteraufgaben, Unter-Unter-Unteraufgaben und so weiter hinzufügen können.

Workflowy ist als Web-App, als Desktop-App für Windows, MacOS und Linux und als mobile App für iOS oder Android verfügbar.

Beste Eigenschaften

Das einfache Design macht diese App unglaublich benutzerfreundlich, ohne Lernkurve oder Anlaufzeit

Intuitive Funktionen für die Zusammenarbeit ermöglichen es Ihnen, jeden in Ihre Liste einzuladen, indem Sie einen Link freigeben, und Sie können jedem Ihrer Mitwirkenden reine Anzeige- oder Bearbeitungsrechte erteilen

Beschränkungen

Workflowy verfügt über begrenzte Formatierungsoptionen, was die Unterscheidung zwischen Ihren Aufgaben auf einen Blick erschweren kann

Die Benutzeroberfläche ist nicht so einfach zu bedienen wie viele der anderen Anwendungen auf dieser Liste, und Sie müssen möglicherweise eine Reihe von Tastenkombinationen lernen, um diese Plattform effektiv zu nutzen

Preisgestaltung

Basic: Kostenlos

Kostenlos Pro: 4,99 $ pro Monat

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (20+ Bewertungen)

4.4/5 (20+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (10+ Bewertungen)

3. Google-Aufgaben

über Google TasksBoard Wenn Sie bereits in Google Workspace eingearbeitet sind, dann Google-Aufgaben könnte sich leicht in Ihren bestehenden Arbeitsablauf einfügen.

Während sich die Nutzer früher darüber beschwerten, dass Google Tasks einige der wichtigsten Funktionen anderer Aufgabenlisten vermissen ließ (z. B. die Synchronisierung mit Ihrer Kalender-App), haben die jüngsten Updates große Verbesserungen mit sich gebracht. Diese App verkörpert also wirklich das Mantra "Wenn es beim ersten Mal nicht klappt ...". 🏅

Jetzt werden alle Aufgaben, die Sie über Google Mail erhalten, Termine, die Sie zu Google Calendar hinzufügen, oder Erinnerungen, die Sie über Google Assistant einstellen, in Echtzeit zur Aufgaben-App hinzugefügt. Sie müssen also nicht mehr zwischen verschiedenen Apps hin und her springen. 🏓

Wenn Sie jetzt Google Tasks aufrufen, sehen Sie alle Ihre täglichen Aufgaben an einem Ort. Da es von Google entwickelt wurde, ist es eine großartige App für Android-Nutzer, aber es gibt auch Apps für iOS und Desktop.

Beste Funktionen

Wenn Sie bereits Mitglied im Google-Ökosystem sind, können Sie dank der Echtzeit-Synchronisierung mit anderen Google-Apps alle Ihre Aufgaben ganz einfach an einem Ort organisieren

Freigabefunktionen, die der Freigabe in Google Text & Tabellen ähneln, ermöglichen es Ihnen, andere zum Anzeigen oder Bearbeiten Ihrer Listen einzuladen

Kanban-Boards ermöglichen es Ihnen, den Fortschritt Ihrer Aufgaben zu verfolgen oder Ihre Aufgabenlisten nach Themen zu organisieren

Beschränkungen

Google Tasks ist definitiv eine To-Do-Listen-App und kein Projektmanagement-Tool. Es gibt keineprojektmanagement-Kalenderund die Funktionen sind nicht fortschrittlich genug, um komplexe Projekte zu organisieren

Wenn Sie mehr als ein Google-Konto verwenden, z. B. getrennte berufliche und private Konten, können Sie nicht alle Ihre Aufgaben an einem Ort sehen. Sie müssen das Aufgaben-Konto jedes Google-Kontos separat überprüfen

Preise

Kostenlos

Bewertungen und Rezensionen

G2: Keine Bewertungen vorhanden

Keine Bewertungen vorhanden Capterra: Keine Bewertungen vorhanden

4. 2Do

über 2Do 2Do ist eine funktionsreiche To-Do-Listen-App mit einer Benutzeroberfläche, die selbst Designer bewundern.

Trotz der Möglichkeit, zu sortieren, zu filtern, zu markieren, Orte hinzuzufügen, Datumsbereiche festzulegen und Stapel zu bearbeiten, ist eines der beeindruckendsten Dinge an 2Do, dass es so viele Funktionen in ein so klares Layout einpasst. 🧹

Sie können diese App verwenden, um eine einfache To-Do-Liste oder ähnliche Things 3 einzurichten, Sie können sie verwenden, um eine Getting Things Done (GTD) Produktivitätsplan, in dem Sie Ihre Ideen festhalten und prioritäten für Ihre Arbeit setzen .

2Do vermarktet sich selbst als persönlicher Aufgabenmanager und ist definitiv für die Produktivität des Einzelnen und nicht für die Produktivität des Teams konzipiert. Diese App ist für die einsamen Wölfe dieser Welt. 🐺

Sie ist auch am besten für Mac-Benutzer geeignet. Diese Plattform begann als to-Do-Liste für Mac und iOS-Geräte, aber es gibt sie jetzt auch als Android-App. Die Desktop-Version ist weiterhin nur für MacOS verfügbar.

Beste Eigenschaften

Standortbezogene Benachrichtigungen erinnern Sie an Aufgaben wie "Lebensmittel einkaufen" oder "Reinigung abholen", wenn sie in der Nähe und leicht zu erledigen sind

Erweiterte Planungsfunktionen machen es einfach, wiederkehrende Aufgaben in beliebiger Häufigkeit einzurichten

Dank der erweiterten Suche können Sie mehrere Projekte und Hunderte von Aufgaben gleichzeitig planen, ohne eine einzige Aufgabe aus den Augen zu verlieren

Einschränkungen

Das Preismodell von 2Do ist dem von Things 3 sehr ähnlich, d.h. es gibt keine kostenlose Version. Sie zahlen eine einmalige Gebühr und können das Programm auf bis zu fünf Geräten installieren

Es gibt keine Funktionen zur Zusammenarbeit, d.h. Sie können andere nicht einladen, Ihre Listen zu bearbeiten oder Aufgaben zuzuweisen

Preisgestaltung

Einzelbenutzerlizenz: $49.99

$49.99 Mehrbenutzerlizenz: $149.99

Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.5/5 (2+ Bewertungen)

3.5/5 (2+ Bewertungen) Capterra: Keine Bewertungen vorhanden

5. Vorbei

über Vorbei Wenn Gamification die einzige Möglichkeit ist, Sie davon zu überzeugen, etwas zu tun, können wir das verstehen. Wir alle brauchen manchmal ein wenig zusätzliche Motivation. Die Gone-App bietet diese Motivation, indem sie wie ein Countdown-Timer in einem Produktivitätsspiel funktioniert. ⏱️

Sobald du eine Aufgabe hinzufügst, ist sie nur 24 Stunden lang in deiner Liste verfügbar, bevor sie wieder verschwindet. Erledige alle deine Aufgaben, um den Tag zu gewinnen.

Du wirst benachrichtigt, wenn Aufgaben verschwinden, damit du sie noch rechtzeitig erledigen kannst. Und am Ende der Woche erhalten Sie eine Punktzahl, die zeigt, wie viel Prozent Ihrer Aufgaben Sie innerhalb von 24 Stunden erledigt haben. Dieses System kann Ihnen eine bessere Vorstellung davon vermitteln, wie viel Sie an einem Tag schaffen können, und Ihnen helfen, stärkere workload-Management fähigkeiten nach und nach.

Beste Eigenschaften

Das Gamification-Element dieser App kann Sie dazu motivieren, mehr Aufgaben zu erledigen

Das einfache Design der Checkliste ist leicht zu handhaben und erfordert keine Lernkurve

Der 24-Stunden-Zeitplan hilft Ihnen, sich auf Ihre täglichen Aufgaben zu konzentrieren und sich nicht zu überfordern

Beschränkungen

Gone ist nur als mobile App für iOS-Geräte verfügbar. Sie ist nicht für Desktop- oder Android-Geräte verfügbar, und Sie können nur von Ihrem iPhone oder iPad aus darauf zugreifen - nicht von einem Gerät mit Internetanschluss

Verschwindende Aufgaben können dazu führen, dass einige Punkte auf Ihrer Aufgabenliste durch die Maschen fallen oder dass Sie sie mehrmals neu eingeben müssen, bevor Sie sie erledigen können

Preisgestaltung

Kostenlos

Bewertungen und Rezensionen

G2: Keine Bewertungen vorhanden

Keine Bewertungen vorhanden Capterra: Keine Bewertungen vorhanden

6. Akiflow

über Akiflow Diese App ist für die Supertasker da draußen. 🦸

So sehr ein software für die Aufgabenplanung da es sich um eine Aufgabenliste handelt, hilft Ihnen Akiflow, Ihre Aufgaben und Ihren Kalender gleichzeitig im Blick zu behalten. Es lässt sich auch mit anderen Projektmanagement-Tools wie ClickUp, Asana, Trello, Jira und Todoist integrieren, sodass Sie Ihre Aufgaben von mehreren Plattformen importieren und Akiflow verwenden können, um jede Aufgabe zu organisieren, zu priorisieren und zu planen.

Diese App ist eine gute Wahl für Benutzer, die eine extrem detaillierte Aufschlüsselung ihrer Tage wünschen. Sie ist als Web-App oder als Desktop-App für Mac oder Windows verfügbar. Mobile Apps für iOS und Android befinden sich derzeit im Beta-Test.

Beste Eigenschaften

Mit der Zeitblockierung können Sie Elemente aus Ihrer Aufgabenliste per Drag-and-Drop in Ihren Kalender ziehen, um jede Aufgabe sofort zu planen

Die Posteingangs- und Kalenderfunktion vereinfacht das Sammeln und Planen Ihrer Aufgaben, indem sie Ihre Aufgabenliste und Ihren Kalender Seite an Seite anzeigt

Integrationen ermöglichen es Ihnen, Aufgaben aus Ihren meistgenutzten Apps wie Slack, Gmail, Notion und ClickUp zu importieren, damit Sie weniger Zeit mit der Zusammenstellung Ihrer Aufgaben verbringen müssen

Einschränkungen

Es gibt zwar eine siebentägige kostenlose Testversion, aber keinen kostenlosen Plan, und die monatlichen Gebühren sind im Vergleich zu anderen To-Do-Listen-Apps hoch

Viele Benutzer finden, dass die Funktionen besser funktionieren füraufgabenverwaltung als für das Projektmanagementsie benötigen also möglicherweise ein anderes Tool, wenn Sie komplexe Teamprojekte planen

Preisgestaltung

Monatlicher Plan: $24.99 pro Monat

$24.99 pro Monat Jahresplan: $14.99 pro Monat

Bewertungen und Rezensionen

G2: 5/5 (30+ Bewertungen)

5/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (50+ Bewertungen)

Sehen Sie sich unsere Liste von nahem an *Alternativen zu Akiflow*

7. Microsoft zu tun

über Microsoft zu tun Im Jahr 2015 kaufte Microsoft Wunderlist, eine der beliebtesten To-Do-Listen-Apps zu dieser Zeit. Sie übernahmen die wichtigsten Funktionen von Wunderlist und integrierten sie in Microsoft To Do und stellte die erste App zugunsten von To Do ein, das sich in das Ökosystem von Microsoft 365 integriert.

Wenn also alles, was Sie tun, über dieses Ökosystem läuft, dann wird sich Microsoft To Do symbiotisch in Ihren Arbeitsablauf einfügen.

Dieses Programm spielt gut zusammen mit Microsoft Planer und Outlook und fügt in Planner zugewiesene Aufgaben oder in Outlook markierte E-Mails automatisch zu Ihrer To-Do-Liste hinzu. Auch wenn diese App für 365-Nutzer am sinnvollsten ist, ist sie auch für iOS und Android verfügbar.

Beste Eigenschaften

Das Layout dieser App sieht aus wie einetagesplanerso dass Sie sich Ihren Tag und Ihre Woche in einem vertrauten Format vorstellen können

Es ist einfach, wiederkehrende Aufgaben zu planen, sogar mit einem benutzerdefinierten Zeitplan

Sie können Aufgaben gemeinsam bearbeiten, indem Sie sie direkt aus To Do oder aus Microsoft Planner heraus anderen Personen zuweisen

Beschränkungen

To Do verfügt zwar über einige Optionen zur Anpassung des visuellen Layouts der App, die Optionen sind jedoch begrenzt, und viele Benutzer bemängeln, dass es nicht genügend erweiterte Formatierungsfunktionen gibt

Es gibt keine integrierte Kalenderansicht, so dass Sie Ihre Aufgaben nur im Listenformat sehen können

Preisgestaltung

Kostenlos

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (60+ Bewertungen)

4.4/5 (60+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (2,750+ Bewertungen)

8. Taskade

über TaskadeTaskade bewegt sich auf der Grenze zwischen einer App zur persönlichen Aufgabenverwaltung und einer App zur Verwaltung von Teamprojekten - mit Funktionen, die irgendwo zwischen diesen beiden liegen. 🤸‍♂️

Es ist eine gute Wahl für einzelne Superuser oder kleine Teams. Große Teams könnten jedoch feststellen, dass die Funktionen nicht robust genug sind.

Wenn Sie jemand sind, der seine Aufgabenliste hauptsächlich von seinem mobilen Gerät aus konsultiert, dann werden Sie das native App-Design von Taskade lieben. Sie läuft schnell und bietet Optionen für Widgets, mit denen Sie Ihre Aufgaben und den Projektfortschritt visualisieren können.

Die mobile App ist für iOS und Android verfügbar. Es gibt auch Desktop-Apps für Mac, Windows und Linux sowie Browser-Erweiterungen für Chrome, Firefox und Edge.

Beste Eigenschaften

Taskade macht es einfach, sowohl Ihre beruflichen als auch Ihre privaten Aufgaben in einer App zu verwalten, mit separaten Bereichen für jeden Teil Ihres Lebens

Die Funktionen zur Zusammenarbeit umfassen nicht nur die Möglichkeit, Aufgaben an Teamkollegen zuzuweisen, sondern auch eine In-App-Videoanruf-Funktion, mit der Sie sich von Angesicht zu Angesicht unterhalten können

Die App verfügt über leistungsstarke Funktionen zur Erstellung von Notizen für Brainstorming und Dokumentation oder für die Erfassungsphase Ihres Getting-Things-Done-Prozesses

Gliederungsfunktionen zur Verwaltung von Aufgaben

Beschränkungen

Taskade bietet nur wenige Integrationen an, so dass Sie die meisten Ihrer Aufgaben manuell hinzufügen müssen, anstatt sie automatisch importieren zu lassen

Viele Benutzer geben an, dass sie gerne mehr Anpassungsoptionen sehen würden und sagen, dass sich die Oberfläche unübersichtlich anfühlen kann

Preisgestaltung

Kostenlos

Starter: $4 pro Monat

$4 pro Monat Plus: $8 pro Monat

$8 pro Monat Pro: $19 pro Monat

$19 pro Monat Geschäftskunden: 49 Dollar pro Monat

49 Dollar pro Monat Ultimate: 99 $ pro Monat

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (25+ Bewertungen)

4.7/5 (25+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (45+ Bewertungen)

9. Todoist

über Todoist Eine einfache, übersichtliche und organisierte App zur Aufgabenverwaltung, Todoist ist eine einfach zu verwendende Option.

Sie können eine einfache tägliche Checkliste erstellen oder Sie können mehrere Projekte hinzufügen und für jedes Projekt eine eigene Checkliste erstellen. Es gibt einfache Freigabefunktionen. Und Sie können andere Personen zu Ihren Projekten einladen und Ihre Aufgaben an Familienmitglieder oder Teammitglieder delegieren.

Diese App funktioniert mit einer Vielzahl von persönlichen Produktivitätsstrategien, darunter GTD und die Pomodoro-Technik. Sie können damit zwar auch einfache Teamprojekte organisieren, aber es ist eher ein Aufgabenmanagement-Tool als ein Projektmanagement-Tool.

Todoist ist als Desktop-App für Mac, Windows oder Linux, als mobile App für iOS oder Android und als Browser-Erweiterung für Chrome, Firefox, Edge und Safari erhältlich.

Beste Eigenschaften

Durch die Eingabeaufforderungen in natürlicher Sprache können Sie eine neue Aufgabe oder einen benutzerdefinierten wiederkehrenden Zeitplan erstellen, indem Sie einfach eingeben, was Ihnen in den Sinn kommt

Mit der Funktion Projekte können Sie separateto-Do-Listen für Ihr Arbeitsleben, Ihr Privatleben und andere Kategorien* Mit der Funktion Karma können Sie Ihre Produktivität anhand von Grafiken und Diagrammen, die die Erledigungsrate Ihrer Aufgaben anzeigen, visuell verfolgen

Beschränkungen

Erinnerungen sind in der kostenlosen Version nicht verfügbar

Begrenzte Integrationen erschweren die Verbindung mit Ihren E-Mail-, Kalender- oder Notizen-Apps

Preise

Anfänger-/Starter-Plan: Kostenlos

Kostenlos Pro Plan: $4 pro Monat

$4 pro Monat Business Plan: $6 pro Mitglied pro Monat

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (760+ Bewertungen)

4.4/5 (760+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (2,250+ Bewertungen)

10. TickTick

über TickTick TickTick ist eine beliebte App zur Aufgabenverwaltung, die Einzelpersonen und Teams hilft, organisiert und produktiv zu bleiben. Mit TickTick können Benutzer To-Do-Listen erstellen, Erinnerungen einstellen, Aufgaben planen und mit anderen zusammenarbeiten.

Beste Eigenschaften

Eingebaut Pomodoro-Timer * Erinnerungen für Zeitpläne zusammen mit standortbasierten Warnungen

Verfügbar für iOS (iPhone & iPad) und Android

Beschränkungen

Keine native Kalendersynchronisation

Begrenzte Integrationsmöglichkeiten

Die kostenlose Version ist auf nur 99 Aufgaben beschränkt (wir wünschten, es wäre zumindest eine runde Zahl 😏)

Preisgestaltung

Der Basisplan kann für $27,99 pro Jahr zum Premiumplan aufgerüstet werden

Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.8/5 (80+ Bewertungen)

4.8/5 (80+ Bewertungen) G2: 4.5/5 (80+ Bewertungen)

Das Richtige finden, um Dinge zu ersetzen 3

Man sagt, die besten Dinge im Leben sind kostenlos, und Sie können ClickUp - eine der besten Things 3-Alternativen - jetzt kostenlos nutzen.

Mit ClickUp haben Sie die Möglichkeit, Ihren Arbeitsbereich nach Ihren Vorstellungen zu organisieren. Sie können getrennte Aufgabenlisten für Ihr Arbeits- und Privatleben erstellen und To-Dos so organisieren, dass Sie Ihre langfristigen Ziele erreichen.

Außerdem stehen Ihnen mehr als 1.000 anpassbare Vorlagen zur Verfügung, die Sie durch die Aufgaben führen, die mit den wichtigsten Momenten im Leben verbunden sind. Ganz gleich, ob Sie Ihr erstes Haus abschließen, Ihre Hochzeit planen oder einen Inhaltskalender für Ihren Blog erstellen, ClickUp hilft Ihnen dabei, alles, was Sie tun müssen, zu erledigen.

Es ist die perfekte App für die Planung der kleinen Dinge, der großen Dinge und all der Dinge, die dazwischen liegen. Testen Sie ClickUp noch heute kostenlos .