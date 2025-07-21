Die 13 besten KI-Schreibtools für 2026

KI-Schreibtools sind echte Wegbereiter. Als eine der frühesten Anwendungen der generativen KI können KI-Schreibtools Autoren dabei helfen, neue Ideen zu entwickeln, die Erstellung von Inhalten zu beschleunigen und sogar ganze Artikel für Sie zu recherchieren, zu schreiben und zu bearbeiten.

Brauchen Sie ein Video-Skript? Eine Gliederung für eine Präsentation? Eine Kapitel-für-Kapitel-Zusammenfassung Ihres Buches? Ein gutes KI-Schreibtool erledigt das für Sie!

Doch bei der Vielzahl an verfügbaren Optionen kann die Auswahl des richtigen Tools schwieriger erscheinen als das Verfassen der Inhalte selbst.

Ich habe stundenlang die beliebtesten KI-Tools für das Schreiben getestet, um herauszufinden, welche dem Hype gerecht werden.

Einige eignen sich hervorragend für das Brainstorming Ihrer nächsten großen Idee. Andere helfen Ihnen dabei, Schreibblockaden zu überwinden oder Entwürfe schneller zu überarbeiten.

Der Trick besteht darin, das Tool zu finden, das zu Ihrem Workflow passt, und nicht umgekehrt. Dieser Leitfaden stellt die besten KI-Tools vor, damit Sie weniger Zeit mit Rätselraten und mehr Zeit mit dem Erstellen verbringen können.

Tool Wichtigste Features Am besten geeignet für Preise* ClickUp Kombiniert die Leistungsfähigkeit mehrerer LLMs in einem Workspace, automatisiertes Aufgabenmanagement und Zusammenarbeit in Echtzeit Kleine Teams, mittelständische Unternehmen und Großunternehmen. Hervorragend geeignet für KI-integrierten Inhalt und Projektmanagement Free-Plan verfügbar, benutzerdefinierte Anpassung für Unternehmen ChatGPT Vielseitige Erstellung von Inhalten, Ideenfindung und Recherche Funktionsübergreifende Teams. Funktioniert als KI-gestützter Assistent für das Schreiben und Recherchieren Free-Plan, kostenpflichtige Pläne ab 20 $/Monat Jasper Benutzerdefinierte Leitfäden zur Markenstimme und Vorlagen für Marketingtexte Mittelständische bis große Unternehmen. Unterstützt Marketing- und Kreativteams beim KI-gestützten Content-Marketing Bezahlte Pläne beginnen bei 49 $/Monat Copy.ai Workflow-Automatisierung für Blogs, E-Mails und Anzeigen Kleine bis mittelgroße Teams. Ideal für KI-gestütztes Copywriting in großem Umfang Free-Plan, kostenpflichtige Pläne ab 49 $/Monat Rytr Auswahl von Tonfall und Sprache sowie eine integrierte Plagiatsprüfung Freiberufler und kleine TeamsIdeal für budgetbewusste Teams, die nach KI-gestützten Textlösungen suchen Free-Plan, kostenpflichtige Pläne ab 9 $/Monat Grammarly Schreib-Feedback in Echtzeit sowie Vorschläge zu Grammatik, Zeichensetzung und Tonfall Kleine Teams, mittelständische Unternehmen und Großunternehmen. Ideal für Teams in der Business-Kommunikation, die Wert auf Klarheit, Tonfall und Korrektheit legen Free-Plan, kostenpflichtige Pläne ab 30 $/Monat Gemini Datengestützte Schreibunterstützung und multimodales Verständnis des Inhalts Mittelständische bis große Unternehmen. Ideal für KI-gestützte Schreibhilfe und Recherche Free-Plan, kostenpflichtige Pläne ab 19,99 $/Monat Sudowrite Tools zur Erstellung von Handlungen und Zeichen mit Support für gemeinsames kreatives Schreiben Kleine Studios, Verlage und Kreativteams. Funktioniert als KI-Schreibpartner für narrative Inhalte Bezahlte Pläne beginnen bei 19 $/Monat Anyword KI-Texte für Anzeigen, Landingpages und E-Mails sowie Echtzeit-Bewertung und -Optimierung Mittelständische bis große Unternehmen. Ideal für datengesteuerte Marketing-Teams Bezahlte Pläne beginnen bei 49 $/Monat QuillBot KI-gestützte Umformulierung und Zusammenfassung mit Grammatik- und Plagiatsprüfung Einzelautoren, akademische Fachbereiche. Hilft beim Umschreiben, Paraphrasieren oder Zusammenfassen von Inhalten mit KI Free-Plan, kostenpflichtige Pläne ab 4,17 $/Monat Wordtune KI-basiertes Umschreiben mit Variationen in Tonfall und Stil sowie tools zur Erweiterung oder Zusammenfassung Kleine bis mittelgroße Teams. Hilft Teams dabei, die Klarheit und den Ton in der Geschäftskommunikation zu verbessern Free-Plan, kostenpflichtige Pläne ab 13,99 $/Monat Writer KI-gestütztes Schreiben im Einklang mit den Markenrichtlinien UnternehmenIdeal für Markenkonsistenz und die Einhaltung von Schreibrichtlinien 14-tägige Testversion, kostenpflichtige Pläne ab 39 $/Monat Writesonic KI-Blog-/Artikelgenerator mit SEO-Optimierung Kleine bis mittelgroße Teams: Hilft Produktteams dabei, SEO-Blogs, Landingpages usw. zu skalieren. Free-Plan, kostenpflichtige Pläne ab 20 $/Monat

Worauf sollten Sie bei einem KI-Schreibtool achten?

Bei der Vielzahl an KI-Tools – wie finden Sie diejenigen, die das Schreiben tatsächlich erleichtern, ohne dass Sie das Gefühl haben, in einem Meer aus KI-generierten Inhalten unterzugehen?

Darauf sollten Sie achten:

Inhaltsqualität: Wählen Sie ein KI-Schreibtool, das klare, präzise und ansprechende Inhalte generieren kann, die zu Ihrem individuellen Stil und Ton passen – ganz gleich, ob Sie einen lockeren, witzigen oder sachlichen Stil bevorzugen ✅

Benutzerdefinierte Anpassung an Ihren Schreibstil: Niemand mag Inhalte, die für alle gleich sind. Suchen Sie nach tools, mit denen Sie Tonfall, Format und Stil so lange anpassen können, bis alles genau richtig klingt ✅

Mehrsprachiger Support: Wenn Sie für ein weltweites Publikum schreiben, stellen Sie sicher, dass das tool Inhalte in verschiedenen Sprachen und Kontexten generieren kann ✅

Nahtlose Integration: Egal, ob Sie in Google Docs, WordPress oder einer anderen Plattform schreiben – prüfen Sie, ob das Tool eine Verbindung zu Ihren bevorzugten Apps hat ✅

Benutzerfreundlichkeit: Sie sollten kein Tutorial benötigen, um herauszufinden, wie man ein paar Zeilen Text generiert. Die besten tools sind einfach, intuitiv und helfen Ihnen, schneller mit dem Schreiben loszulegen ✅

Preise, die zu Ihren Bedürfnissen passen: Free-Pläne eignen sich hervorragend, um das Angebot auszuprobieren, aber wenn Sie dafür bezahlen, stellen Sie sicher, dass Sie Features erhalten, die Ihnen tatsächlich helfen ✅

Wie wir Software bei ClickUp bewerten Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, wissenschaftlich fundierten und herstellerunabhängigen Verfahren, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir bei ClickUp Software bewerten.

Schauen wir uns an, wie sie in Bezug auf Features und Benutzerfreundlichkeit abschneiden. Einige bieten kostenlose Versionen an, die Sie vor dem Kauf ausprobieren können. Generative KI-Tools können jedoch voreingenommene und ungenaue Inhalte produzieren, daher ist es wichtig, die Ergebnisse sorgfältig zu prüfen.

1. ClickUp (Am besten geeignet für KI-integriertes Content- und Projektmanagement)

Nutzen Sie mit ClickUp Aufgabenmanagement, Zusammenarbeit in Echtzeit, Workflow-Automatisierung und KI-gestützte Schreibunterstützung

Denken Sie einmal über Ihren aktuellen Schreibprozess nach. Wahrscheinlich jonglieren Sie mit mehreren Apps: eine für den Entwurf, eine andere für Feedback und noch eine ganz andere für das Projektmanagement. Anstrengend, oder?

Genau hier setzt ClickUp , die Alleskönner-App für die Arbeit, neue Maßstäbe. Lassen Sie uns einen Blick auf den umfangreichen Funktionsumfang werfen.

ClickUp Brain

Eines der Highlights von ClickUp ist der KI-persönliche Assistent ClickUp Brain. Er hilft Ihnen dabei, mit natürlichen Sprachbefehlen überzeugende Inhalte zu verfassen, und geht noch einen Schritt weiter, um:

Erstellen Sie mühelos Entwürfe für Inhalte, Kommentare und Nachrichten, die genau auf Ihre spezifischen Bedürfnisse und Ihren Stil zugeschnitten sind

Erstellen Sie Gliederungen für den Inhalt und generieren Sie vollständige Entwürfe mit ClickUp Brain

Erstellen Sie prägnante Zusammenfassungen langer Dokumente, Aufgaben oder Diskussionen, um Zeit zu sparen und Projektdokumentationen zu erstellen

Fassen Sie lange Dokumente im Handumdrehen mit ClickUp Brain zusammen

Verfeinern und verbessern Sie Ihre Texte mit KI-gestützten Vorschlägen für Klarheit, Grammatik, Branding und Stil

Korrigieren Sie Grammatikfehler, erklären Sie Konzepte und übersetzen Sie Inhalte mit ClickUp Brain

Das ist nur die Spitze des Eisbergs für ClickUp Brain. Was Sie brauchen, ist eine leistungsstarke KI, die die Leistungsfähigkeit von KI-Agenten und mehreren generativen KI-Modellen mit dem gesamten Kontext Ihres umfassenden Arbeitsökosystems verbindet. Und genau das bietet ClickUp Brain. Als KI-gestütztes neuronales Netzwerk verbindet es nahtlos Aufgaben, Dokumente und Personen über die Wissensdatenbank Ihres Unternehmens und verbundene Apps hinweg – bei voller Gewährleistung von Datenschutz auf Unternehmensniveau. Schreiben und Dokumentieren werden 10-mal intelligenter und effizienter. Nutzen Sie Ihre Stimme, um Aufgaben zu erstellen, Meetings zusammenzufassen, Nachfassaktionen zu automatisieren oder Bilder mit „Talk to Text“ zu generieren

Suchen und rufen Sie Informationen aus jeder verbundenen App ab und setzen Sie diese dann mithilfe von KI um

Chatten Sie mit den neuesten KI-Modellen wie ChatGPT, Claude und Gemini für Code-Schreiben, Schreiben, komplexe Schlussfolgerungen und mehr, ohne zwischen Apps wechseln zu müssen

Erstellen Sie Bilder, Aufgaben, Nachrichten, Projekte und mehr – ganz ohne Prompt-Engineering oder manuelle Eingaben. Optimieren Sie die Erstellung von Inhalten mit ClickUp Brain MAX Gehen Sie noch einen Schritt weiter mit ClickUp Brain MAX, einem speziellen KI-Desktop-Begleiter, der KI, Suche und Automatisierung in allen Arbeitsanwendungen vereint, eine neue Ära der kontextbezogenen KI einläutet und dem Chaos unverbundener KI-Tools ein Ende setzt. ClickUp beseitigt die KI-Zersplitterung vollständig. ClickUp Brain bietet die Nutzung mehrerer Gen-KI-Modelle wie Claude, ChatGPT und Gemini, sodass Sie mit Brain die besten Antworten erhalten. Es ist auch nicht notwendig, mehrere LLMs zu verwenden.

ClickUp-Whiteboards

ClickUp Whiteboards ist die kreative Arbeitsfläche für Brainstorming, virtuelles Whiteboarding und visuelle Erklärvideos.

Nutzen Sie ClickUp-Whiteboards, um Content-Ergebnisse zu planen und den gesamten Inhalt-Prozess abzubilden

Auf Whiteboard können Sie Blog-Trichter skizzieren, Customer Journeys abbilden und einen kompletten Redaktionskalender planen. Außerdem kann Ihr Team Ideen hinzufügen, live kommentieren und sogar Haftnotizen direkt auf Whiteboard in Aufgaben umwandeln.

ClickUp Dokumente

Und ja, das Verfassen von Inhalten ist eine Sache, aber wirklich ansprechende Inhalte entstehen aus vielfältigen Perspektiven und einer gründlichen Bearbeitung.

Mit ClickUp Docs erhalten Sie einen gemeinsamen Space, in dem Sie genau das tun können: Teammitglieder taggen, Kommentare und Feedback hinterlassen und Aufgaben in Aktionspunkte umwandeln, um Ihren Content-Workflow organisiert und kollaborativ zu gestalten.

Erstellen Sie übersichtlich formatierte Dokumente mit ClickUp Docs

Docs hilft auch bei der Planung des Inhalts und der Erstellung von Briefings. Öffnen Sie es während Ihrer Brainstorming-Sitzung, um schnell Notizen zu machen und Ideen festzuhalten, damit Sie nichts vergessen, was besprochen wurde.

Sobald Sie erledigt haben, können Sie Ihre Ideen ganz einfach ausarbeiten und in Docs vollständige Briefings für jeden Inhalt erstellen. Die umfangreichen Formatierungsoptionen wie Tabellen, Aufzählungszeichen und Kopfzeilen eignen sich hervorragend, um das Briefing zu strukturieren und Termine, zugewiesene Autoren, Veröffentlichungsdaten und vieles mehr zu organisieren.

ClickUp-Vorlage zur Skalierung der Produktion von Inhalt

Außerdem erleichtern die Vorlagen von ClickUp die Erstellung benutzerdefinierter Briefings für verschiedene Inhaltstypen erheblich.

Die ClickUp-Vorlage zur Skalierung der Content-Produktion wurde beispielsweise entwickelt, um Autoren, Editors und Content-Teams dabei zu helfen, ihren Content-Produktionsprozess zu skalieren.

Kostenlose Vorlage herunterladen Optimieren Sie die Skalierung von Inhalten mit der ClickUp-Vorlage zur Skalierung der Content-Produktion

Diese Vorlage hilft Ihnen dabei:

Organisieren und priorisieren Sie zukünftige Projekte zum Inhalt, indem Sie einen zentralen hub für Blog-Briefings, Kommentare und sogar Live-URLs einrichten

Führen Sie die Nachverfolgung und Verwaltung von Inhalten während des gesamten Produktionszyklus ganz einfach mithilfe der Status-Informationen für Aufgaben in der Blog-Datenbank durch

Passen Sie Attribute wie Inhaltstyp, Veröffentlichungsdatum und Autor an, damit die Vorlage genau auf Ihren spezifischen Content-Workflow abgestimmt ist

Ebenso vereinfacht die ClickUp-Vorlage für den Content-Kalender die Planung, Organisation und Nachverfolgung meines gesamten Prozesses der Content-Erstellung, sodass jeder Beitrag pünktlich veröffentlicht wird und mit den von mir angestrebten Marketingzielen übereinstimmt.

Die besten Features von ClickUp

Wählen Sie aus der Bibliothek von ClickUp mit über 1000 Vorlagen , um Ihren Prozess der Erstellung von Inhalt ganz einfach in Gang zu bringen

Erstellen Sie Aufgaben mit ClickUp Aufgaben und benutzerdefinierten Status wie „In Prüfung“, „Konzept“, „In Entwicklung“ usw., um den Fortschritt jedes einzelnen Inhalts zu verfolgen.

Nutzen Sie ClickUp-Automatisierungen , um den Ablauf des Content-Workflows zu automatisieren, Content-Anfragen zu optimieren und Genehmigungen zu verwalten

Einschränkungen von ClickUp

Die funktionsreiche Benutzeroberfläche kann für neue Benutzer etwas überwältigend sein

Preise für ClickUp

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Was mir an ClickUp am besten gefällt, sind die Anpassungsmöglichkeiten und die Flexibilität. Ob es darum geht, maßgeschneiderte Workflows für verschiedene Teams (wie Marketing und Webentwicklung) zu erstellen, benutzerdefinierte Felder zur Nachverfolgung spezifischer Projektdetails zu nutzen oder sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren – ClickUp ermöglicht es mir, die Lösung genau an unsere Bedürfnisse anzupassen. Es hilft dabei, alles an einem Ort zu bündeln, was das Projektmanagement und die Kommunikation zwischen den Teams nahtlos gestaltet. Außerdem sparen uns die Integrationen und Automatisierungen so viel Zeit, dass wir uns auf das Wesentliche konzentrieren können.

Was mir an ClickUp am besten gefällt, sind die Anpassungsmöglichkeiten und die Flexibilität. Ob es darum geht, maßgeschneiderte Workflows für verschiedene Teams (wie Marketing und Webentwicklung) zu erstellen, benutzerdefinierte Felder zur Nachverfolgung spezifischer Projektdetails zu nutzen oder sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren – ClickUp lässt sich genau an unsere Bedürfnisse anpassen. Es hilft dabei, alles an einem Ort zu bündeln, was das Projektmanagement und die Kommunikation zwischen den Teams nahtlos macht. Außerdem sparen uns die Integrationen und Automatisierungen so viel Zeit, dass wir uns auf das Wesentliche konzentrieren können.

🎥 Video ansehen: Erfahren Sie, wie Sie ClickUp Brain für KI-basiertes Schreiben nutzen können

💡 Profi-Tipp: Nutzen Sie einen benutzerdefinierten Autopilot-Agenten im ClickUp-Chat als Ihren KI-Schreibassistenten. Richten Sie ihn so ein, dass er als Auslöser dient, wenn jemand einen Entwurf veröffentlicht, und lassen Sie ihn diesen mithilfe von ClickUp Brain automatisch umschreiben, korrigieren oder den Ton verbessern. Sie können ihm Zugriff auf Ihre in Docs gespeicherten Markenrichtlinien gewähren, damit er die Texte im richtigen Kontext bearbeiten kann.

2. ChatGPT (Am besten geeignet für KI-gestütztes Schreiben und Recherchieren)

via ChatGPT

ChatGPT wurde von OpenAI entwickelt und ist ein KI-gestützter Schreibassistent, der anhand von Eingabeaufforderungen Blogbeiträge, E-Mails und Social-Media-Beiträge erstellen kann.

Es ist zwar ein großartiges kostenloses KI-Schreibtool, um Ideen zu entwickeln und Schreibblockaden zu überwinden, doch erfordert es nach wie vor eine menschliche Note, um das Ergebnis zu verfeinern. Es ist zwar nützlich für den Einstieg, doch müssen Sie den Inhalt stets überprüfen und an menschliche Standards anpassen.

Die besten Features von ChatGPT

Übersetzen Sie Inhalte in über 90 Sprachen, ohne dass Kontext und Bedeutung verloren gehen

Laden Sie Eingaben in jedem beliebigen Format hoch – Text, Bild und in manchen Fällen sogar Sprache

Fassen Sie lange Artikel, Forschungsberichte und Transkripte mit ChatGPT zusammen

Limit von ChatGPT

Langsamer und umständlicher Kundensupport

Die Website hängt sich häufig auf, und die Reaktionszeiten können manchmal recht langsam sein.

Preise für ChatGPT

Free Forever

Plus : 20 $/Monat

Pro : 200 $/Monat

Team : 30 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu ChatGPT

G2 : 4,7/5 (über 600 Bewertungen)

Capterra: 4,5 (über 100 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ChatGPT?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Mein Prozess beim Verfassen von Inhalten ist schneller und besser geworden. Je detaillierter meine Eingabe ist, desto bessere Ergebnisse erhalte ich. Ich kann sogar das Format der Antwort auswählen.

Mein Prozess beim Verfassen von Inhalten ist schneller und besser geworden. Je detaillierter meine Eingabe ist, desto bessere Ergebnisse erhalte ich. Ich kann sogar die Auswahl des Formats der Antwort vornehmen.

🔍 Wussten Sie schon? ChatGPT verzeichnet über 4,79 Milliarden Besuche pro Monat. Das ist eine Menge KI-Begeisterung! Wie schneidet es also im Vergleich zu Grammarly ab? Finden wir es heraus in ChatGPT vs. Grammarly!

3. Jasper (Am besten geeignet für KI-gestütztes Content-Marketing)

via Jasper

Jasper eignet sich hervorragend zur Erstellung von Inhalten für Marketingkampagnen und hilft bei der Erstellung von Blogbeiträgen, Werbetexten, Video-Skripten und Inhaltsgerüsten.

Ein herausragendes Feature ist die Möglichkeit, Inhalte an spezifische Markenrichtlinien anzupassen, was besonders für Teams hilfreich ist, die auf einen einheitlichen Ton und einheitliche Botschaften angewiesen sind.

Allerdings nutzt Jasper zwar KI-Modelle, um die Erstellung von Inhalten zu beschleunigen, erfordert aber dennoch eine Feinabstimmung, um sicherzustellen, dass das Ergebnis die Stimme und Strategie einer Marke wirklich widerspiegelt. Ich habe festgestellt, dass dieses Tool am besten funktioniert, wenn es mit einem soliden redaktionellen Prozess kombiniert wird.

Die besten Features von Jasper

Erstellen Sie Inhalte mit vorgefertigten Vorlagen für Langform-Inhalte, Marketingtexte und Social-Media-Beiträge

Vereinfachen Sie komplexe Texte mit dem Feature „Erkläre es mir wie einem Fünftklässler“

Einschränkungen von Jasper

Einige Benutzer berichten, dass die Ergebnisse von Jasper zu allgemein gehalten sind und es ihnen an Kreativität mangelt

Abrechnung und Abonnement sind recht komplex und können besonders schwierig sein, wenn Sie versuchen, Ihr Konto zu kündigen

Preise für Jasper

Creato r: 49 $/Monat pro Benutzer

Pro : 69 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Jasper

G2 : 4,7/5 (über 1000 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 1.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Jasper?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Ich nutze Jasper, um mein Schreiben zu unterstützen – es liefert mir Ideen und bewahrt mich vor Schreib-Blöcken.

Ich nutze Jasper, um mein Schreiben zu unterstützen – es liefert mir Ideen und bewahrt mich vor Schreib-Blöcken.

🔎 Wussten Sie schon? Laut einer CMO-Umfrage verzeichneten Unternehmen, die KI im Marketing einsetzen, einen Umsatzanstieg von 6,2 %, eine Steigerung der Kundenzufriedenheit um 7 % und eine Senkung der Marketingkosten um 7,2 %.

4. Copy.ai (Am besten geeignet für KI-gestütztes Copywriting in großem Umfang)

Ich habe Copy.ai für Marketing- und Vertriebsinhalte genutzt und finde, dass es ein zuverlässiges tool ist, um schnell Entwürfe zu erstellen und Aufgaben zu automatisieren.

Mit über 90 Copywriting-Tools, die auf Anwendungsfällen basieren, hilft es dabei, die Erstellung von Inhalten zu beschleunigen und die Kundenansprache zu personalisieren, was sich hervorragend für den Skalierung Ihres Aufwands eignet.

Die besten Features von Copy.ai

Erstellen Sie Texte in Ihrem ganz eigenen Stil mit Voicecopy.KI

Versehen Sie Informationen in Ihrer Infobase mit Tags, um nicht jedes Mal den Kontext angeben zu müssen

Fassen Sie Transkripte mit dem tool „Summarize-to-Brief“ zu Inhaltszusammenfassungen zusammen

Einschränkungen von Copy.ai

Die Plattform kann instabil sein, wobei häufig Fehler auftreten

Die generierten Inhalte verfügen möglicherweise nicht über genaue Quellenangaben, sodass eine gründliche Überprüfung der Fakten erforderlich ist

Preise für Copy.ai KI

Free Forever

Starter : 49 $/Monat

Advanced : 249 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Copy.KI

G2 : 4,7/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 60 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Copy.ai?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Ich finde die Benutzeroberfläche des Tools übersichtlich und benutzerfreundlich. Ich nutze Copy.ai für Social-Media-Beiträge und Produktbeschreibungen, Blog-Einleitungen und Website-Texte.

Ich finde die Benutzeroberfläche des Tools übersichtlich und benutzerfreundlich. Ich nutze Copy.ai für Social-Media-Beiträge und Produktbeschreibungen, Blog-Einleitungen und Website-Texte.

😵‍💫 Sie wissen nicht, was Sie Ihr KI-Schreibtool fragen sollen? Hier sind die besten KI-Schreibanregungen für Marketer und Autoren, um den Einstieg zu finden!

5. Rytr (Am besten geeignet für KI-gestütztes Copywriting mit kleinem Budget)

via Rytr

Rytr ist ein praktisches tool zum Erstellen schneller Entwürfe für Blogs, Werbetexte, Social-Media-Beiträge und E-Mails. Besonders hervorzuheben ist seine Fähigkeit, Textbeispiele zu analysieren und einen bestimmten Stil nachzuahmen, wodurch sich das Ergebnis natürlicher anfühlt und nicht offensichtlich wie von einer KI generiert wirkt.

Die Plattform bietet zudem verschiedene Stiloptionen, sodass Sie Ihre Texte an unterschiedliche Zielgruppen und Projekte anpassen können. Auch wenn dies den Prozess zweifellos beschleunigt, profitiert der Inhalt dennoch von einer gewissen menschlichen Feinschliff, um ihn wirklich zur Geltung zu bringen.

Die besten Features von Rytr

Erstellen Sie Inhalte für über 40 Anwendungsfälle, von Blogbeiträgen bis hin zu Produktbeschreibungen

Verbessern Sie Ihren Schreibflow mit der KI-Autovervollständigung für Sätze und Absätze

Erstellen Sie Inhalte in über 30 Sprachen für ein globales Publikum

Limit von Rytr

Erfordert detaillierte Schreibvorgaben, um zufriedenstellende Ergebnisse zu erzielen

Benutzer können ihr monatliches Kontingent schnell ausschöpfen, wenn bei kostenpflichtigen Plänen keine Limiteinstellungen festgelegt sind

Preise für Rytr

Free Forever

Unbegrenzt : 9 $/Monat

Premium: 29 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Rytr

G2 : 4,7/5 (über 800 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Rytr?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Es ist einfach zu bedienen, bietet ein nahtloses Schreiberlebnis und generiert hochwertige Inhalte. Die Benutzeroberfläche ist im Vergleich zu anderen KI-Schreibprogrammen wirklich gut. Die Ergebnisse sind ordentlich.

Es ist einfach zu bedienen, bietet ein nahtloses Schreiberlebnis und generiert hochwertige Inhalte. Die Benutzeroberfläche ist im Vergleich zu anderen KI-Schreibprogrammen wirklich gut. Die Ergebnisse sind ordentlich.

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6. Grammarly (Die beste KI-Schreibsoftware für ausgefeilte, fehlerfreie Texte)

via Grammarly

Grammarly ist ein wichtiges Tool im Arsenal jedes Content-Erstellers. Es ist ein guter KI-Schreibpartner, der Ihnen hilft, Ihre Botschaft prägnant, grammatikalisch korrekt und ansprechend zu vermitteln.

Sie können die KI von Grammarly für die Erstellung von Dokumenten, das Verfassen von E-Mails, die Überarbeitung von Berichten und sogar die Optimierung von Social-Media-Beiträgen nutzen.

Die besten Features von Grammarly

Nutzen Sie den Absatzgenerator , um ganze Absätze im Hinblick auf Klarheit, Tonfall und Lesbarkeit umzuschreiben

Erstellen Sie benutzerdefinierte Nachrichtenvorlagen, mit denen Ihre Teams schnell auf E-Mails antworten können

Nutzen Sie Grammarlys Authorship, um Ihre Inhalte anhand glaubwürdiger Quellen zu kategorisieren

Limitierungen von Grammarly

Kann starr sein und lässt wenig Raum für den persönlichen Stil des Autors

Das Umformulieren von Sätzen kann sich manchmal unnatürlich anfühlen

Neigt dazu, übermäßig formelle Änderungen vorzuschlagen, die dem Text seine persönliche Note nehmen können

Preise für Grammarly

Free Forever

Premium : 30 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 25 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Grammarly

G2 : 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 7.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Grammarly?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Grammarly ist für mich mehr als nur ein Schreibassistent geworden – es ist ein zentraler Bestandteil meiner beruflichen Kommunikation. Es unterstützt mich in jeder Phase meines Schreibprozesses, vom Aufzeichnen erster Gedanken bis zur Verfeinerung der endgültigen Botschaft.

Grammarly ist für mich mehr als nur ein Schreibassistent geworden – es ist ein zentraler Bestandteil meiner beruflichen Kommunikation. Es unterstützt mich in jeder Phase meines Schreibprozesses, vom Aufzeichnen erster Gedanken bis zur Verfeinerung der endgültigen Botschaft.

7. Gemini (Am besten geeignet für KI-gestützte Suche und Erstellung von Inhalten)

via Gemini

Gemini ist der allwissende Freund, wenn es um Recherche, das Schreiben und die Bewältigung kniffliger, tiefgreifender Fragen geht. Seit dem Flash 2.0-Update ist es noch besser, viel schneller und präziser geworden und verarbeitet Texte, Bilder und sogar Code mit Leichtigkeit.

Die besten Features von Gemini

Erstellen Sie multimodale Inhalte mit Text, Bildern und Audio für ansprechende Erlebnisse

Unterstützen Sie Programmierprojekte mit Gemini Code Assist, das bis zu 180.000 Code-Vervollständigungen pro Monat bietet

Limitierungen von Gemini

Gemini kann bei der Zusammenfassung von Videos Schwächen zeigen

Liefert in einigen Instanzen unvollständige oder wenig hilfreiche Antworten

Es fehlt ein tiefgreifendes Verständnis für hochspezialisierte oder Nischenthemen

Preise für Gemini

Kostenlos mit einem Google-Konto

Google KI Pro : 19,99 $/Monat

Google KI Ultra: 249,99 $/Monat

Gemini-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,4/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Gemini?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Es ist sehr benutzerfreundlich. Wenn ich eine E-Mail für meine Clients verfasse, ist es sehr hilfreich, um die Professionalität meiner Nachrichten zu wahren.

Es ist sehr benutzerfreundlich. Wenn ich eine E-Mail für meine Clients verfasse, ist es sehr hilfreich, um die Professionalität meiner Nachrichten zu wahren.

😎 Freundliche Erinnerung: Die Integration von KI in Word-Dokumente, beispielsweise durch die Verwendung von Google Gemini in Docs, kann Ihr Schreiben so sehr beschleunigen, dass Sie bis zu 66 % Ihrer Zeit sparen können. Das sind vier zusätzliche Stunden, um einen Kaffee zu trinken, eine Serie zu schauen oder endlich Ihren Posteingang aufzuräumen!

8. Sudowrite (Bester KI-Schreibpartner für Belletristik)

via Sudowrite

Sie kommen bei einer Szene nicht weiter? Sie finden nicht die richtigen Worte? Sudowrite wurde entwickelt, um allen Autoren von Belletristik zu helfen. Es ist, als würde ein frischer Blick auf Ihr Schreiben fallen, der Vorschläge für die Bearbeitung macht, Sätze verfeinert und Sie aus kreativen Sackgassen herausholt.

Mit über 1.000 Plugins können Sie die Vorschläge nach Ihrem Stil formen. Es wird Ihren Roman zwar nicht für Sie schreiben (wo bliebe da der Spaß?), aber es wird den Prozess wesentlich reibungsloser gestalten – und vielleicht sogar ein wenig spannender.

Die besten Features von Sudowrite

Erstellen Sie umfassende Erzählungen mit der Story Engine

Verbessern Sie sensorische Details mit der Funktion „Beschreiben“

Verfeinern Sie Ihre Texte mit dem Rewrite-Tool

Limitierungen von Sudowrite

Begrenzte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten mit einer einfachen Benutzeroberfläche

Bietet weniger Integrationen mit Tools von Drittanbietern

Preise für Sudowrite

Hobby und Studenten : 19 $/Monat

Professional : 29 $/Monat

Max: 59 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Sudowrite

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Sudowrite?

Hier ist eine Bewertung auf Reddit:

Sudowrite hat mir geholfen, meine Handlung zu überarbeiten, und jetzt schreibe ich das Buch selbst in demselben rasanten Tempo, in dem ich den ersten Band der Reihe geschrieben habe. Allein schon für diese Hilfe hat es sich absolut gelohnt.

Sudowrite hat mir geholfen, meine Handlung zu überarbeiten, und jetzt schreibe ich das Buch selbst in demselben rasanten Tempo, in dem ich den ersten Band der Reihe geschrieben habe. Allein schon für diese Hilfe hat es sich absolut gelohnt.

😎 Wissenswertes: Der Kurzfilm „Sunspring “ aus dem Jahr 2016 wurde vollständig von einem KI-Bot unter Verwendung neuronaler Netze geschrieben.

9. Anyword (Am besten geeignet für datengesteuerte Marketingtexte)

via Anyword

Anyword ist ein KI-Tool zur Erstellung von Inhalten, das das Verfassen von Marketingtexten ein bisschen unterhaltsamer macht. Sie können es nutzen, um Texte zu optimieren, den Ton an verschiedene Zielgruppen anzupassen oder sogar schon vor der Veröffentlichung einen Eindruck davon zu bekommen, wie gut ein Beitrag ankommen könnte.

Das ist ideal für jene Momente, in denen Sie jedes Wort hinterfragen oder auf eine leere Seite starren und einfach nur einen soliden Ausgangspunkt brauchen. Es übernimmt zwar nicht die ganze Arbeit für Sie, beschleunigt den Prozess aber definitiv.

Die besten Features von Anyword

Erstellen Sie datengestützte Texte mit vorausschauenden Leistungsbewertungen

Unterstützen Sie die Erstellung mehrsprachiger Inhalte in über 30 Sprachen

Lässt sich direkt mit Google Ads, Meta Ads und all Ihren Social-Media-Konten integrieren

Limitierungen von Anyword

Anyword unterstützt in erster Linie Englisch, was für Benutzer, die Hilfe bei Inhalten in anderen Sprachen benötigen, eine Einschränkung darstellen könnte.

Aufgrund des Limits an Zeichen ist das tool für umfangreiche Blogs möglicherweise schwer zu nutzen

Preise für Anyword

Starter : 49 $/Monat

Datengesteuert : 99 $/Monat

Geschäft : 499 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Anyword-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,8/5 (über 1000 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 300 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Anyword?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Anyword hilft meinem Team und mir, die Brainstorming-Phase hinter uns zu lassen und mit nur wenigen Klicks überzeugende Texte zu erstellen. Insbesondere beim Verfassen von Anzeigen haben wir Zeit gespart, und die Möglichkeit, einen eigenen Tonfall zu kreieren, hat dabei erheblich geholfen.

Anyword hilft meinem Team und mir, die Brainstorming-Phase hinter uns zu lassen und mit nur wenigen Klicks überzeugende Texte zu erstellen. Insbesondere beim Verfassen von Anzeigen haben wir Zeit gespart, und die Möglichkeit, einen eigenen Tonfall zu kreieren, hat dabei erheblich geholfen.

10. QuillBot (Das beste KI-Tool für Paraphrasierung und Zusammenfassung)

via QuillBot

QuillBot ist eine solide Ergänzung für jedes Schreib-Toolkit, besonders wenn Sie Ihren Text überarbeiten müssen. Es bietet Tools für Paraphrasierungen, Plagiatsprüfungen, Grammatikprüfungen, Übersetzungen, Zusammenfassungen und sogar Zitate.

Ich finde es besonders nützlich, wenn ich etwas umformulieren möchte, ohne dass es sich dabei roboterhaft anhört. Es ist nicht perfekt (manchmal vereinfacht es die Dinge zu sehr), aber wenn man es richtig einsetzt, spart es eine Menge Zeit und sorgt für prägnante Texte.

Die besten Features von QuillBot

Recherchieren, schreiben und optimieren Sie Entwürfe mit dem integrierten KI-Assistenten Quillbot Flow

Erstellen Sie mühelos korrekte Zitate mit dem Citation Generator

Benutzerdefinierte Umformulierung mit verschiedenen Modi, wie z. B. „Standard“, „Flüssigkeit“ und „Kreativ“.

Limit von QuillBot

Es erzeugt manchmal sich wiederholende oder unsinnige Texte, die einer sorgfältigen Überprüfung bedürfen

Erweiterte Features wie erweiterte Grammatik und verschiedene Paraphrasierungsstile erfordern ein kostenpflichtiges Abonnement

Preise für QuillBot

Free Forever

Premium : 4,17 $/Monat

Team-Plan: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu QuillBot

G2 : 4,3/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 100 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über QuillBot?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Es ist einfach zu bedienen, bietet eine Auswahl an verschiedenen Sprachen und verfügt über viele weitere tools wie einen Paraphrasierer, einen Plagiatsprüfer und vieles mehr, was Quillbot zu einem Komplettpaket für Autoren macht.

Es ist einfach zu bedienen, bietet eine Auswahl an verschiedenen Sprachen und verfügt über viele weitere tools wie einen Paraphrasierer, einen Plagiatsprüfer und vieles mehr, was Quillbot zu einem Komplettpaket für Autoren macht.

💡 Profi-Tipp: Nutzen Sie KI-Vorlagen, um Ihren Prozess der Inhaltserstellung erheblich zu vereinfachen. Eine KI-Vorlage für Blogbeiträge kann Marketern beispielsweise dabei helfen, Kampagnenziele, Kernbotschaften und Kanäle für ihre Blogs schnell zu skizzieren.

11. Wordtune (Das beste KI-Tool zum Umschreiben und zur Verbesserung der Verständlichkeit)

via Wordtune

Wordtune ist eine KI-Schreibsoftware, die das Schreiben ein wenig weniger frustrierend macht. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, etwas richtig zu formulieren, klingen die Vorschläge zur Überarbeitung tatsächlich ganz natürlich.

Die integrierten Vorlagen helfen dabei, den Prozess zu beschleunigen, insbesondere wenn Sie nicht bei Null anfangen möchten. Die kostenlose Version eignet sich gut für schnelle Überarbeitungen und zum Überwinden von Schreibblockaden.

Die besten Features von Wordtune

Formulieren Sie Sätze mit kontextbezogenen Umschreibungsvorschlägen neu, einschließlich Argumenten und Schlussfolgerungen

Verleihen Sie Ihren Texten mit Editor Spices Humor, Betonung oder einen lockeren Ton

Erstellen, erweitern oder verfeinern Sie Texte mit KI

Limitierungen von Wordtune

Beschränkt Benutzer des Free-Plans auf 10 KI-Generierungen pro Tag

Es unterstützt zwar mehrere Sprachen, ist jedoch für nicht-englische Inhalte nicht so effektiv.

Preise für Wordtune

Free Forever

Advanced : 13,99 $/Monat

Unbegrenzt: 19,99 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Wordtune

G2 : 4,6/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 70 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Wordtune?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Wordtune ist eine hervorragende Wahl für jeden Autor, dem es an Worten und Motivation zum Schreiben mangelt. Das Tool orientiert sich an dem, was bereits geschrieben wurde, und generiert weitere Sätze. Wir können diese Sätze auch mithilfe integrierter Umschreibungsoptionen anpassen, die uns dabei helfen, den Ton der Sätze festzulegen.

Wordtune ist eine hervorragende Wahl für jeden Autor, dem es an Worten und Motivation zum Schreiben mangelt. Das Tool orientiert sich an dem, was bereits geschrieben wurde, und generiert weitere Sätze. Wir können diese Sätze auch mithilfe integrierter Umschreibungsoptionen anpassen, die uns dabei helfen, den Ton der Sätze festzulegen.

12. Writer (Am besten geeignet für KI-Schreibunterstützung und markenkonforme Inhalte)

via Writer

Writer ist eher ein KI-Co-Pilot für geschäftliche Workflows als nur ein Schreibtool. Es kann Fragen beantworten, Erkenntnisse gewinnen, Inhalte übersetzen und sogar Bilder analysieren. Was mir am meisten aufgefallen ist, ist, wie ernst es Sicherheit und Datenschutz nimmt, mit Bereitstellungsoptionen, die den globalen Datenschutzstandards entsprechen.

Die besten Features von Writer

Erstellen Sie präzise Inhalte aus proprietären Daten mithilfe eines Wissensgraphen

Erstellen Sie Apps mit einem Drag-and-Drop-Editor ohne Code-Aufwand

Automatisieren Sie Compliance-Prüfungen für alle Inhalte

Limit für Autoren

Limit Nicht-Enterprise-Pläne auf 5 Benutzer, ohne die Möglichkeit, weitere hinzuzufügen

Häufige Updates machen die App manchmal ziemlich unberechenbar

Preise für Writer

14-tägige kostenlose Testversion

Starter : 39 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen von Autoren

G2 : 4,3/5 (über 80 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Writer?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Das Design ist elegant, professionell und übersichtlich – es handelt sich um eine benutzerfreundliche App mit verschiedenen Zugriffsmöglichkeiten (Erweiterungen, Web-App, Desktop). Sie lässt sich gut in die von uns verwendeten Marketing-Systeme integrieren und war einfach zu implementieren.

Das Design ist elegant, professionell und übersichtlich – es handelt sich um eine benutzerfreundliche App mit verschiedenen Zugriffsmöglichkeiten (Erweiterungen, Web-App, Desktop). Sie lässt sich gut in die von uns verwendeten Marketing-Systeme integrieren und war einfach zu implementieren.

👀 Wissenswertes: Wissensgraphen können Absätze analysieren und Verbindungen zwischen Themen, Unterthemen und Konzepten aufzeigen. Das macht sie zu praktischen Tools beim Verfassen von Aufsätzen, da diese strukturierte Visualisierung tatsächlich als Vorlage dienen kann, um Ideen zu ordnen und einen logischen Flow zwischen den Konzepten zu gewährleisten.

13. Writesonic (Am besten geeignet für das Verfassen von KI-Artikeln und für Marketingzwecke)

via Writesonic

Writesonic bietet einige nützliche KI-Features für die Erstellung von Inhalten, die Analyse von Mitbewerbern und die Recherche. Es lässt sich mit Ahrefs, Google Analytics und WordPress integrieren, wodurch es einfacher wird, Echtzeitdaten abzurufen und Inhalte zu planen, ohne zwischen mehreren tools hin- und herwechseln zu müssen.

Die besten Features von Writesonic

Nutzen Sie Features wie SEO-Checker und Themencluster zur Optimierung

Nutzen Sie Chatsonic (einen KI-Chatbot) für Unterstützung in Echtzeit

Erstellen Sie mit Botsonic benutzerdefinierte KI-Chatbots ohne Code

Limit von Writesonic

Der Support reagiert nicht sehr schnell, und die Bearbeitung von Abfragen verzögert sich oft

Die Artikelgenerierung ist etwas veraltet

Preise für Writesonic

Free Forever

Einzel : 20 $/Monat

Lite: 49 $/Monat

Standard : 99 $/Monat

Professional: 249 $/Monat

Advanced: 499 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Writesonic

G2 : 4,7/5 (über 2.000 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 2.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Writesonic?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Ich finde es toll, wie Writesonic die größten Herausforderungen von Autoren und Content-Erstellern versteht: das Verfassen eines Artikels, der sowohl SEO-freundlich ist als auch über einen 10-stufigen und einen 4-stufigen Artikelgenerator verfügt, damit Autoren mit nur einer Schaltfläche wertvolle Inhalte produzieren können.

Ich finde es toll, wie Writesonic die größten Herausforderungen von Autoren und Content-Erstellern versteht: das Verfassen eines Artikels, der sowohl SEO-freundlich ist als auch über einen 10-stufigen und einen 4-stufigen Artikel-Ersteller verfügt, damit Autoren mit nur einer Schaltfläche wertvolle Inhalte produzieren können.

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