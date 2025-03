die 10 besten KI-Tools zur Verbesserung des Schreibens für fehlerfreie Inhalte

Es ist spät, Sie überarbeiten Ihren Entwurf, und irgendetwas kommt Ihnen komisch vor. ist es der Ton? Sind die Sätze zu klobig?_

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung

Hier ist eine kurze Übersicht über die besten KI-Tools zur Verbesserung des Schreibens:

ClickUp (Am besten geeignet für die Erstellung von KI-gestützten Inhalten) Grammarly (am besten für umfassende Schreibhilfe) ProWritingAid (am besten geeignet für eingehende Stil- und Strukturanalysen) DeepL Write (am besten für hochwertige Übersetzungen und Überarbeitungen) HyperWrite (Bestens geeignet für die Erstellung kreativer Inhalte) QuillBot (am besten für Umschreibungen und Zusammenfassungen) Scribbr (Bester Support für akademisches Schreiben) YouWrite (am besten für personalisiertes Schreibfeedback) Originality.ai (Am besten geeignet für die Erkennung von Plagiaten und die Authentifizierung von Inhalten) Easy Peasy KI (Am besten für die schnelle Erstellung von Inhalten)

Worauf sollten Sie bei Schreibverbesserern achten?

Nicht alle Tools zur Verbesserung des Schreibens haben die gleichen Fähigkeiten. Einige zeichnen sich durch Grammatikprüfungen aus, während andere auf die Verbesserung des Tons oder die Vereinfachung komplexer Ideen spezialisiert sind.

Bei so vielen Optionen ist es wichtig zu wissen, welche Features Sie bevorzugen sollten. Hier sind einige Features, die Ihr Schreibverbesserer haben muss. 👀

✅ Fehlererkennung: Grammatik-, Interpunktions- und Rechtschreibprobleme effektiv erkennen und korrigieren

✅ Verbesserung der Lesbarkeit: Vorschläge, um Ihren Inhalt klarer und ansprechender zu gestalten

✅ Anpassung des Tonfalls: Hilfe bei der Anpassung Ihres Schreibstils an Ihr Einzelziel

✅ Anpassungsoptionen: Anpassung der Empfehlungen an Ihre individuellen Schreibpräferenzen

✅ Einfache Integration: Reibungslose Zusammenarbeit mit Ihren bestehenden Tools oder Workflows

✅ Detaillierte Einblicke: Feedback zu Struktur, Kohärenz und Gesamtwirkung

🧠 Fun Fact: Der längste Roman, der je geschrieben wurde, ist Auf der Suche nach der verlorenen Zeit (À la recherche du temps perdu) von Marcel Proust. Er umfasst erstaunliche 1,2 Millionen Wörter und gilt als einer der längsten je veröffentlichten Romane.

Die 10 besten Tools zur Verbesserung des Schreibens

Mit dem richtigen Schreibwerkzeug können Sie Ihren Inhalt von gut zu außergewöhnlich machen. aber welches tool sollten Sie wählen?

Hier ist eine Liste der 10 besten Tools zur Verbesserung von Texten, die Grammatik, Stil und Lesbarkeit verbessern.

Machen Sie sich bereit für die besten Tools zur Verbesserung des Schreibens! 💪

1. ClickUp (Das Beste für die Erstellung von KI-gestützten Inhalten)

Das erste Tool auf der Liste, ClickUp , die Alles-App für die Arbeit, ist eine ausgezeichnete Wahl für Teams, die eine Plattform suchen, die KI-gestützte Tools für die Erstellung von Inhalten und die Verwaltung von Aufgaben integriert.

Eines der herausragenden Features ist ClickUp Gehirn clickUp's eingebauter KI-Assistent. 🤩

Benötigen Sie eine ausgefeilte Version Ihres E-Mail-Entwurfs? Diese KI Korrekturlese-Tool stellt sicher, dass Ihre Botschaft professionell ist und mit Ihrer Absicht übereinstimmt. Sie schreiben einen Marketingtext? Es macht Vorschläge, um Ihre Worte überzeugend und zielgruppenorientiert zu formulieren.

ClickUp Brain

ClickUp Brain ausprobieren

Einfach Text auswählen und seine Qualität mit ClickUp Brain verbessern

Direkt in das ClickUp-Ökosystem integriert, bietet das KI-Inhaltsgenerator bietet Teams eine Lösung zum Vereinfachen, Umschreiben und Verfeinern von Inhalten.

ClickUp Brain nimmt auch die benutzerdefinierte Anpassung ernst.

ClickUp Brain nimmt nicht nur allgemeine Bearbeitungen vor, sondern stimmt Ihre Inhalte auf Ihre Rolle und Ihre Schreibanforderungen ab. Marketingexperten können zum Beispiel Call-to-Action-Anweisungen verfeinern, während Projektmanager Hilfe bei der Erstellung prägnanter und dennoch überzeugender Berichterstellungen erhalten können. Das Tool passt sich an Ihre Ziele an, so dass jeder Beitrag, den Sie schreiben, besser ist als der letzte.

ClickUp Docs

Fügen Sie Ihren Inhalten mit ClickUp Docs umfangreiche Formate hinzu

Für Projekte im Team, ClickUp Dokumente hebt die Zusammenarbeit auf eine ganz neue Ebene. Sie können an einem Ort Ideen sammeln, Inhalte entwerfen und Feedback austauschen, während ein KI-Autor neben Ihnen in Ihrem Dokument arbeitet.

Die Bearbeitung in Echtzeit sorgt dafür, dass alle Beteiligten an einem Strang ziehen, und erleichtert die gemeinsame Erstellung und Verfeinerung von Inhalten. Docs ermöglicht außerdem ein reichhaltiges Formatieren von Text, einschließlich Tabellen, Bildern und eingebetteten Multimediainhalten, wodurch Ihre Daten noch ansprechender werden.

Kombinieren Sie das mit den Marketing-Tools von ClickUp, und Sie haben alles, was Sie brauchen, um Kampagnen zu planen, überzeugende Inhalte zu schreiben und Ihren Fortschritt zu verfolgen - alles auf einer Plattform.

Beste Features von ClickUp

Vorgefertigte Prompts: Zugriff auf über 100 benutzerdefinierte Prompts zur Vereinfachung des Schreibens für Rollen wie Marketing, Technik und Kundensupport

Zugriff auf über 100 benutzerdefinierte Prompts zur Vereinfachung des Schreibens für Rollen wie Marketing, Technik und Kundensupport Zusammenarbeit in Echtzeit: Arbeiten Sie in Echtzeit an Dokumenten, um sofortiges Feedback und Anpassungen zu ermöglichen

Arbeiten Sie in Echtzeit an Dokumenten, um sofortiges Feedback und Anpassungen zu ermöglichen Automatisierungsfunktionen: Automatisierte Erstellung von Inhalten und sich wiederholende Aufgaben, um sicherzustellen, dass Sie die Fristen einhalten

Automatisierte Erstellung von Inhalten und sich wiederholende Aufgaben, um sicherzustellen, dass Sie die Fristen einhalten Steigern Sie die Qualität Ihrer Inhalte: Erhalten Sie rollenspezifische Vorschläge zur Anpassung von Ton, Stil und Struktur für eine bessere Wirkung

ClickUp Limitierungen

Umfangreiche Features und benutzerdefinierte Optionen können für Anfänger überwältigend sein und erfordern Zeit und Aufwand, um sie vollständig zu beherrschen

Die mobile App bietet möglicherweise nicht denselben Grad an Funktionen wie die Desktop-Version

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäft: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Zu jedem bezahlten Plan hinzufügen für $7/Monat pro Benutzer

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,000+ Bewertungen)

2. Grammarly (am besten für umfassende Schreibhilfe)

über Grammarly Grammarly ist eine vielseitige KI-gestütztes Grammatikprüfprogramm

wurde entwickelt, um die Kommunikation auf verschiedenen Plattformen zu verfeinern und zu verbessern. Sie bietet Echtzeitkorrekturen von Grammatik, Rechtschreibung und Zeichensetzung mit Vorschlägen für Klarheit und Tonfall, um sicherzustellen, dass Ihre Texte wirkungsvoll bleiben.

Grammarly beste Features

Erhalten Sie kontextbezogene Synonyme, um Ihren Wortschatz zu erweitern und die Genauigkeit zu erhalten

Verbessern Sie Ihre Texte durch Echtzeit-Feedback für verbesserte Grammatik, Stil und Flow

Integrierbar mit Plattformen wie Scrivener, Google Docs und Microsoft Word

Verbessern Sie die Satzvielfalt, indem Sie überflüssige Wörter und sich wiederholende Strukturen erkennen

Grammatische Limitierungen

Es funktioniert nicht gut bei Dokumenten, die mehrere Sprachen, nicht-englische Begriffe oder Elemente wie Tabellen enthalten

Manchmal interpretiert es den Kontext eines Satzes falsch, was zu falschen Vorschlägen führt

Grammarly Preise

Free Forever

Pro: $30/Monat pro Benutzer

$30/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Grammarly Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (7000+ Bewertungen)

4.7/5 (7000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (9000+ Bewertungen)

Wissenswertes: Die erste Schreibmaschine wurde 1868 von Christopher Latham Sholes erfunden, lange vor der modernen Computertastatur. Schreibmaschinen revolutionierten das Schreiben, da sie es den Menschen ermöglichten, viel schneller zu tippen als handschriftlich.

3. ProWritingAid (am besten für eine gründliche Stil- und Strukturanalyse)

über ProWritingAid ProWritingAid ist ein leistungsfähiges Tool für die gründliche Analyse von Stil und Struktur. Es bietet umfassende Berichterstellungen zu Grammatik, Lesbarkeit, überstrapazierten Wörtern und Satzstruktur, und hilft den Benutzern, ihre Inhalte zu verfeinern.

ProWritingAid beste Features

Paraphrasieren Sie Inhalte, um sie formell, informell, länger, kürzer und flüssiger zu machen

Verwenden Sie "Sparks Edit", um die Lesbarkeit und den Fluss zu verbessern, die Zeitform zu ändern und sensorische Details hinzuzufügen

Fügen Sie mit "Sparks Continue" neue Dialoge und fesselnde Analogien hinzu

ProWritingAid Limits

Es liefert manchmal falsche Vorschläge oder Korrekturen

ProWritingAid Preise

Free

Premium: $30/Monat

$30/Monat Premium Pro: $36/Monat

ProWritingAid-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (40+ Bewertungen)

4.5/5 (40+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (400+ Bewertungen)

4. DeepL Write (Am besten für hochwertige Übersetzungen und Rewriters)

über DeepL Schreiben DeepL Schreiben ist ein rewriter-Tool

das sich durch hochwertige Übersetzungen auszeichnet. Es ist ideal für mehrsprachige Autoren oder diejenigen, die Inhalte in verschiedenen Sprachen verfeinern möchten. Die intuitive KI des Tools stellt sicher, dass Ihr Text die beabsichtigte Bedeutung beibehält und gleichzeitig die Klarheit und den Tonfall verbessert.

DeepLWrite beste Features

Verbessern Sie Ihren Text mit KI-Vorschlägen zu Wortwahl, Formulierung und Tonfall in Echtzeit

Verbessern Sie die Klarheit Ihres Textes unter Beibehaltung Ihres einzigartigen Schreibstils

Korrigieren Sie Probleme mit Rechtschreibung, Grammatik und Zeichensetzung sofort

Profitieren Sie von sofortigen Vorschlägen, die Ihnen helfen, Ihren Text während der Bearbeitung zu verbessern

DeepLWrite Beschränkungen

Beschränkung der Anzahl der möglichen Verwendungen des Datei-Features, was die Flexibilität für Benutzer mit häufigem Dokumentbearbeitungsbedarf limitiert

Limitierte Features für die Sprachübersetzung

Preise für DeepLWrite

Free

Pro: $16.50/Monat pro Benutzer

$16.50/Monat pro Benutzer Business: Benutzerdefinierte Preise

DeepLWrite Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (50+ Bewertungen)

4.6/5 (50+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (100+ Bewertungen)

🧠 Fun Fact: Das teuerste Manuskript, das je verkauft wurde, ist der Codex Leicester von Leonardo da Vinci, der 1994 von Bill Gates für 30,8 Millionen Dollar gekauft wurde. Das Manuskript enthält Leonardos Notizen und Skizzen zu Wissenschaft, Astronomie und Anatomie.

5. HyperWrite (Beste Lösung für die Erstellung kreativer Inhalte)

über HyperWrite HyperWrite spezialisiert sich als KI-Text-Generator

für kreative Inhalte. Er kann Echtzeit-Recherchen durch die Suche in Millionen von wissenschaftlichen Artikeln und Abhandlungen nutzen, um Sie mit genauen und aktuellen Informationen zu versorgen.

Ganz gleich, ob Sie Ideen sammeln, Marketingtexte verfassen oder einen Roman schreiben, dieses Tool passt sich Ihrem Stil an und liefert hilfreiche Vorschläge.

HyperWrite beste Features

Benutzerdefinierte Ausgaben, die Ihren eigenen Stil und Ihre eigene Stimme widerspiegeln

Automatisierung sich wiederholender Aufgaben wie das Erstellen von E-Mails oder das Brainstorming von Überschriften

Nutzen Sie kreative KI-Tools, um mit minimalem Aufwand Artikel, Skripte und mehr zu verfassen

Erweitern Sie Ideen, generieren Sie Absätze und machen Sie sogar Vorschläge für die Entwicklung eines vollständigen Artikels oder einer Geschichte

HyperWrite Beschränkungen

Die Ergebnisse können sich wiederholen und sind weniger originell

Im Vergleich zu anderen Tools dauert die Erstellung von Inhalten länger

HyperWrite Preise

Free

Premium: $19.99/Monat pro Benutzer

$19.99/Monat pro Benutzer Ultra: $44.99/Monat pro Benutzer

6. QuillBot (Am besten für Umschreibungen und Zusammenfassungen)

über QuillBot QuillBot ist bekannt für seine Features zum Paraphrasieren und Zusammenfassen, die sich an Studenten, Fachleute und Ersteller von Inhalten richten. Es bietet mehrere Modi zur Anpassung von Tonfall, Stil und Sprachfluss, um sicherzustellen, dass Ihr Text sowohl originell als auch ausgefeilt ist.

Die integrierte Grammatikprüfung und die Integrationsoptionen des Tools machen es zu einem vielseitigen Werkzeug für die Verfeinerung schriftlicher Arbeiten.

QuillBot beste Features

Erstellen von Zitaten mit einem benutzerfreundlichen Tool für akademische und berufliche Zwecke

Bewertung der Lesbarkeit mit Vorher-Nachher-Vergleichen, um die Klarheit des Inhalts zu messen

Verdichten Sie lange Texte zu prägnanten Zusammenfassungen, damit Sie komplexe Inhalte schnell erfassen können

Stellen Sie sicher, dass Ihre Arbeit original und authentisch ist, indem Sie mögliche Plagiate erkennen

QuillBot-Einschränkungen

Manchmal sind die Ergebnisse ungenau, insbesondere bei der Erkennung von Plagiaten

Limit der Wortanzahl für das Paraphrasierungs-Tool

QuillBot Preise

Free

Monatlich: $9.95/Monat pro Benutzer

$9.95/Monat pro Benutzer Halbjährlich: $6,66/Monat pro Benutzer

$6,66/Monat pro Benutzer Jährlich: $2.50/Monat pro Benutzer

QuillBot-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (30+ Bewertungen)

4.4/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

🔍 Wussten Sie schon? William Shakespeare wird die Prägung von über 1.700 Wörtern in der englischen Sprache zugeschrieben, darunter so populäre Begriffe wie "eyeball", "bedroom" und "swagger"

7. Scribbr (Bester Support für akademisches Schreiben)

über Scribbr Scribbr ist mit seinen Features auf das akademische Schreiben zugeschnitten und bietet Tools wie Plagiatserkennung, Grammatikprüfung und Unterstützung beim Zitieren. Es hilft, den logischen Flow beizubehalten und stellt sicher, dass Ihre Arbeit akademischen Standards entspricht.

Scribbr konzentriert sich auf Aufsätze und Dissertationen und erleichtert die Erstellung präziser und gut strukturierter wissenschaftlicher Inhalte.

Die besten Features von Scribbr

Erzeugen Sie präzise Zitate in verschiedenen Stilen, einschließlich APA, MLA und Chicago

Schreibressourcen mit Anleitungen und Best Practices für Studenten und Wissenschaftler

Nutzen Sie Plagiatstools, um Ihren Text mit einer umfangreichen akademischen Datenbank zu vergleichen

Unterstützung beim Korrekturlesen mit KI-gestützten Tools, die Fehler oder Unstimmigkeiten aufspüren

Scribbr-Einschränkungen

Es gibt manchmal irrelevante Quellen an

Funktioniert nicht gut mit verschiedenen Dokumenttypen

Scribbr Preise

Benutzerdefinierte Preise

Scribbr-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (200+ Bewertungen)

4.8/5 (200+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

🔍 Wussten Sie schon? Die Gutenberg-Bibel, gedruckt um 1455 von Johannes Gutenberg, gilt als das erste große Buch, das mit beweglichen Lettern gedruckt wurde. Diese Erfindung wird als einer der Schlüssel in der Geschichte des Schreibens und des Verlagswesens angesehen.

8. YouWrite (Das Beste für personalisiertes Schreibfeedback)

über Trend Hunter YouWrite verfeinert Ihren Schreibprozess, indem es Inhalte erzeugt, die auf Ihre individuellen Bedürfnisse und Vorlieben zugeschnitten sind. Es verfügt über mehrere Modi, wie z. B. Recherche, Kreativ oder Genius, um auf bestimmte Anwendungsfälle einzugehen.

Legen Sie den Ton, die Zielgruppe oder den Stil fest, und Sie erhalten benutzerdefinierte Vorschläge, die zu verschiedenen Kontexten passen, z. B. zu professionellen E-Mails oder kreativen Schreibprojekten.

Die besten Features von YouWrite

Schreiben Sie mit Leichtigkeit Betreffzeilen, Texte für Landing Pages und Bildunterschriften für soziale Medien

Fügen Sie den Anwendungsfall, den Tonfall, die Zielgruppe und die Details der Nachricht in die vorgefertigte Vorlage ein, um Inhalte zu erstellen

Verwenden Sie die Optionen im Kreativmodus, um Gedichte und Drehbücher zu erstellen

YouWrite Beschränkungen

Fehlende erweiterte Recherchefunktionen

Benutzer, die eigenständige Apps bevorzugen, finden das Tool unpraktisch, da es in You.com integriert ist

YouWrite Preise

Free

Pro Plan: $20/Monat pro Benutzer

$20/Monat pro Benutzer Team Plan: $30/Monat pro Benutzer

$30/Monat pro Benutzer Enterprise Plan: Benutzerdefinierte Preise

YouWrite Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

9. Originality.ai (Am besten für Plagiatserkennung und Authentifizierung des Inhalts)

über Originalität.ki Originality.ai ist ein Wächter für die Integrität von Inhalten, der duplizierte oder von der KI generierte Texte mit Präzision identifiziert. Es wurde für Geschäfte und akademische Einrichtungen entwickelt und legt den Schwerpunkt auf die Einhaltung ethischer Schreibpraktiken.

Originality.ai beste Features

Identifizieren SieKI-generierte Inhalte aus von Menschen erstellten Inhalteneinschließlich Text aus GPT-4

Kombinieren Sie Plagiatserkennung mit KI-Originalitätsprüfungen, um die Einzigartigkeit des Inhalts zu gewährleisten

Erleichtern Sie die Zusammenarbeit mit Features zur Team-Verwaltung, so dass Geschäfte mehrere Benutzer von einem einzigen Konto aus beaufsichtigen können

Ansicht detaillierter Originalitätsbewertungen über ein übersichtliches, intuitives Dashboard mit leicht zugänglichen Features

Originality.ai Beschränkungen

Benutzer haben sich beschwert, dass sich die Ergebnisse ändern, wenn sie Absätze oder Abschnitte verschieben

Das Tool verwechselt manchmal echte menschliche Texte mit KI-generierten Inhalten, was zu falsch positiven Ergebnissen führt

Preise für originality.ai

Zahlung zum Mitnehmen: $30 für 3.000 Guthaben

$30 für 3.000 Guthaben Pro: 14,95 $/Monat pro Benutzer

14,95 $/Monat pro Benutzer Enterprise: 179 $/Monat pro Benutzer

Originality.ai Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

10. Easy Peasy KI (am besten für die schnelle Erstellung von Inhalten)

über Kinderleichte KI Easy Peasy AI ist eine leichtgewichtige copywriting tool für Benutzer, die schnell und einfach Hilfe bei der Erstellung von Blogs, Bildunterschriften oder Produktbeschreibungen benötigen. Es ist eine großartige Option für Autoren, die eine unkomplizierte, schnörkellose Herangehensweise suchen, um Ideen und Inhalte zu generieren.

Easy Peasy KI beste Features

Mehr als 90 Vorlagen zur Auswahl, um Ihren Schreibprozess zu rationalisieren

Nutzen Sie die KI-unterstützte Audiotranskription und erstellen Sie detaillierte Zusammenfassungen, Beschreibungen und Notizen

Generieren Sie Bilder, die Ihren Text ergänzen und Ihren Inhalt mit visuell ansprechenden Grafiken ansprechender machen

Easy Peasy KI Limits

Benutzer haben sich über die Genauigkeit des Modells beschwert

Die benutzerdefinierten Optionen können für Benutzer, die einen stark personalisierten Inhalt wünschen, einschränkend sein

Easy Peasy KI Preise

Free

Starter: $16/Monat pro Benutzer

$16/Monat pro Benutzer Unlimited 50: $24/Monat pro Benutzer

$24/Monat pro Benutzer Unlimited: $32/Monat pro Benutzer

Schreibprojekte mit ClickUp verfeinern und verwalten

Die Wahl des richtigen KI-Tools zum Schreiben kann Ihre Inhalte erheblich verbessern, egal ob Sie Ihren Tonfall schärfen, die Klarheit verbessern oder Ihren Schreibprozess beschleunigen wollen. Von Grammatikprüfern bis hin zu ausgefeilten Stilverbesserern bieten Tools wie Grammarly, Easy Peasy KI und QuillBot beeindruckende Features, die dafür sorgen, dass Ihre Texte ausgefeilt und effektiv sind.

