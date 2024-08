die 10 besten ProWritingAid-Alternativen im Jahr 2024

Schriftsteller sind akribisch. Wir verbringen unzählige Stunden damit, Sätze zu formulieren, uns über die Wortwahl den Kopf zu zerbrechen, Fehler zu korrigieren und lästige grammatikalische Fehler zu beseitigen.

An dieser Stelle kommen Tools wie ProWritingAid ins Spiel, die uns helfen, Fehler zu finden und unsere Arbeit zu verfeinern. Aber wussten Sie, dass es eine ganze Welt von Grammatikprüfungs-Alternativen gibt, die darauf warten, entdeckt zu werden?

ProWritingAid ist ein praktisches Hilfsmittel für Schriftsteller, aber es ist nicht die einzige Option, die es gibt. Egal, ob Sie nach einer preisgünstigeren Alternative suchen, nach speziellen Funktionen wie KI-Schreibhilfe oder ein kostenloses Tool, das auf einen anderen Schreibstil zugeschnitten ist, gibt es eine perfekte ProWritingAid-Alternative, die darauf wartet, entdeckt zu werden.

Worauf sollten Sie bei einer ProWritingAid-Alternative achten?

Die ideale ProWritingAid-Alternative hängt allein von Ihren Schreibbedürfnissen ab. Hier sind einige wichtige Merkmale und Faktoren, die Sie berücksichtigen sollten:

Erweiterte Funktionen vs. Grundbedürfnisse: Achten Sie auf eine Vielzahl von Funktionen, um Ihre Schreibfähigkeiten zu verbessern. Viele Tools enthalten Plagiatskontrollen, um die Originalität zu gewährleisten. KI-Schreiben ist eine praktische Funktion, und Tools, die bei der kreativen Ideenfindung, dem Umschreiben von Sätzen und der Erstellung verschiedener Schreibstile helfen können, sind ein großer Pluspunkt

Integration: Wählen Sie ein KI-Schreibprogramm, das sich mit Ihrer bevorzugten Schreibsoftware integrieren lässt. Achten Sie auf Optionen, die Browser-Erweiterungen, Desktop-Apps oder Integrationen mit gängigen Schreibplattformen anbieten

Preispunkt: Entscheiden Sie, ob ein kostenloser Plan mit grundlegenden Funktionen ausreicht oder ob Sie die erweiterten Funktionen benötigen, die von kostenpflichtigen Abonnements angeboten werden. Einige Tools bieten sogar Optionen für einen einmaligen Kauf an

Zielgruppe: Suchen Sie nach Tools, die sich an bestimmte Schreibstile oder Branchen richten. Sie können sie mit Funktionen und Merkmalen auswählen, die auf Ihre individuellen Schreibziele abgestimmt sind

Wenn Sie Ihren Schreibprozess und Ihre Prioritäten kennen, können Sie die Optionen für ProWritingAid-Alternativen eingrenzen und eine schreibwerkzeug das Ihren Arbeitsablauf beim Schreiben perfekt ergänzt.

Die 10 besten ProWritingAid-Alternativen für 2024

Wir stellen Ihnen die 10 besten ProWritingAid-Alternativen für 2024 vor und untersuchen ihre Stärken und Schwächen, damit Sie eine fundierte Entscheidung treffen können:

1. ClickUp

Best für KI-gestütztes Schreiben

mit dem anpassbaren Dashboard und der Docs-Funktion von ClickUp können Sie Ihre Erkenntnisse über das Schreiben nachverfolgen ClickUp geht über das herkömmliche Projektmanagement hinaus und bietet eine Reihe von Funktionen, die darauf ausgerichtet sind, Teams zu unterstützen und ihre Arbeitsabläufe zu verbessern. Ein besonderes Highlight ist ClickUp Docs clickUp Docs ist ein leistungsstarkes Werkzeug zur Erstellung von Dokumenten und zur Zusammenarbeit. Es unterstützt die nahtlose Zusammenarbeit, indem es Teammitgliedern die Möglichkeit gibt, Kommentare zu hinterlassen, Überarbeitungen zu verfolgen und sicherzustellen, dass alle auf der gleichen Seite sind.

Und jetzt wird es spannend: ClickUp Docs lässt sich nahtlos integrieren mit ClickUp Gehirn , ein KI-gesteuerter Schreibassistent, der als Grammatik-Guru und Stil-Coach fungiert.

Denken Sie an Brainstorming-Sitzungsnotizen, Projektvorschläge oder Marketingtexte, die alle auf einer zentralen, zugänglichen Plattform untergebracht sind.

fragen Sie den KI-Schreiber von ClickUp Brain und nutzen Sie seine Vorschläge, um bestehende Entwürfe zu verfeinern oder kreative Ideen zu entwickeln

Ob Grammatikkorrektur, stilistische Verfeinerung oder Verbesserung der Klarheit, ClickUp Brain fungiert als Ihr virtueller Redakteur, der Ihnen hilft, Ihre Texte zu verfeinern und eine professionelle, wirkungsvolle Botschaft zu gewährleisten. Sie können den AI Writer von ClickUp Brain an die Arbeit schicken und Inhalte für E-Mails, Dokumente oder sogar kreative Brainstorming-Sitzungen entwerfen.

Die besten ClickUp-Funktionen

Erstellen Sie beeindruckende Dokumente, Wikis und Wissensdatenbanken mit einer großen Auswahl an vorgefertigten Vorlagen

Arbeiten Sie in Echtzeit mit Ihrem Team zusammen, weisen Sie Aufgaben und Fristen in Dokumenten zu

Nutzen Sie die robusten Formatierungs- und Bearbeitungsfunktionen von ClickUp Doc, um professionell aussehende Inhalte zu erstellen

Beseitigen Sie Tipp- und Grammatikfehler mit den umfassenden Grammatikkorrekturfunktionen von ClickUp Brain

Verfeinern Sie Ihren Schreibstil mit Vorschlägen zum Satzbau, zur Wortwahl und zur allgemeinen Klarheit

Nahtlose Zusammenarbeit innerhalb von ClickUp mit den KI-Funktionen von ClickUp Brain

ClickUp Einschränkungen

ClickUp Brain ist eine kostenpflichtige Zusatzfunktion

KlickUp Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Hinzufügen zu jedem bezahlten Plan für $7 Workspace pro Mitglied pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,000+ Bewertungen)

2. Grammarly

Bester Allround-Grammatik-Checker

via Grammarly Grammarly zeichnet sich als etabliertes und benutzerfreundliches Grammatikprüfprogramm . Während Sie tippen, wird Ihr Text analysiert, und mögliche Grammatik-, Rechtschreib- und Zeichensetzungsfehler werden erkannt und hervorgehoben. Dieses unmittelbare Feedback ermöglicht es Ihnen, Probleme noch während des Schreibens zu beheben, um sicherzustellen, dass Ihre Nachricht geschliffen und professionell ist.

Grammarly bietet Vorschläge für mehr Klarheit und Prägnanz und hilft Ihnen, Ihre Satzstruktur und Wortwahl zu verbessern. Grammarly eignet sich für eine Vielzahl von Schreibstilen und -zwecken. Ganz gleich, ob Sie eine formelle Geschäfts-E-Mail, einen lockeren Blog-Beitrag oder ein kreatives Werk verfassen, Grammarly kann seine Vorschläge so anpassen, dass Ihr Text dem beabsichtigten Tonfall und der Zielgruppe gerecht wird.

Grammarly beste Eigenschaften

Führen Sieechtzeit-Korrekturlesengrammatik, Rechtschreibfehler und Zeichensetzung prüfen

Erhalten Sie erweiterte Vorschläge für Klarheit, Satzstruktur und Wortschatzerweiterung

Finden Sie die perfekten Wörter mit den Thesaurus-Vorschlägen von Grammarly und erweitern Sie Ihren Wortschatz

Stellen Sie die Originalität mit der Plagiatsprüfung von Grammarly sicher, die umfangreiche Online-Datenbanken durchsucht, um potenzielle Duplikate von Inhalten zu erkennen

Bewahren Sie die Markenkonsistenz, indem Sie die Stilrichtlinien Ihres Unternehmens in Grammarly integrieren, damit die Stilvorgaben automatisch befolgt werden

Grammarly Einschränkungen

Die kostenlose Version bietet nur begrenzte Funktionen und enthält keine Plagiatsprüfung oder erweiterte Stilvorschläge

Findet nicht immer nuancierte grammatikalische Fehler, Grammatik- und Interpunktionsfehler oder versteht komplexe Satzstrukturen

Eingeschränkte Funktionalität für kreative Texte, bei denen unkonventionelle Stile und technische Texte als Rechtschreibfehler markiert werden können

Grammarly Preise

Kostenloser Plan

Premium : $30/Monat

: $30/Monat Business: $25/Monat pro Benutzer

Grammarly Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (8.400+ Bewertungen)

: 4.7/5 (8.400+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (7,000+ Bewertungen)

3. Slick Write

Fokus auf Klarheit und Prägnanz

via Slick Write Slick Write analysiert Ihren Text und bietet aufschlussreiche Vorschläge, um Ihren Text zu verbessern. Es identifiziert und beseitigt Redundanzen, die Ihren Text erdrücken können. Darüber hinaus gibt es Empfehlungen zur Verbesserung des Satzflusses und der allgemeinen Lesbarkeit, damit Ihr Text direkt auf den Punkt kommt und bei Ihrem Publikum ankommt.

Das Tool konzentriert sich nicht nur auf die Korrektur von grammatikalischen Fehlern. Es weiß, dass klare und prägnante Texte der Schlüssel zu effektiver Kommunikation sind. Dieses kostenlose Tool hilft Ihnen, Sätze zu formulieren, die leicht zu verstehen sind und einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Egal, ob Sie ein erfahrener Autor sind oder gerade erst anfangen, Slick Write kann ein wertvoller Bestandteil Ihres Schreibwerkzeugkastens sein.

Slick Write beste Eigenschaften

Analysieren Sie Ihre Satzstruktur und machen Sie Verbesserungsvorschläge für den Fluss und die Prägnanz

Eliminieren Sie sich wiederholende Phrasen und aufgeblähte Sätze mit der Redundanz-Erkennungsfunktion von Slick Write

Verwenden Sie die vorgeschlagenen Synonyme und Alternativen, um die Wirkung Ihres Textes zu verbessern

Verschaffen Sie sich ein klares Bild von der Komplexität Ihres Textes mit Slick Write's Readability Score

Einschränkungen von Slick Write

Eingeschränkter Funktionsumfang im Vergleich zu kostenpflichtigen Grammatikprüfern (keine Grammatikprüfung über grundlegende Fehler hinaus)

Feedback kann sich wiederholen, besonders bei längeren Texten

Fehlende erweiterte Funktionen wie Plagiatsprüfung oder genrespezifische Vorschläge

Begrenzte Integrationsmöglichkeiten (hauptsächlich webbasierte Tools)

Slick Write Preise

Kostenlose Nutzung

Slick Write Bewertungen und Rezensionen

G2: NA

NA Kapitelra: Nicht genug Bewertungen

4. Linguix

AI-gestützter Schreibassistent

/via *[_Linguix](https://linguix.com)* Linguix nutzt die Kraft der künstlichen Intelligenz, um Ihren Schreibstil zu analysieren, verbesserungswürdige Bereiche zu identifizieren und aufschlussreiche Vorschläge zu unterbreiten, die Ihre gesamte Botschaft verbessern. Grammatik ist zwar eine wichtige Grundlage, aber Linguix weiß, dass sie nur ein Teil des Puzzles ist.

Durch die Konzentration auf Stil, Klarheit, Flüssigkeit und sogar mehrsprachige Unterstützung bietet Linguix eine umfassende Lösung für jeden, der sein Schreiben verbessern möchte. Egal, ob Sie ein erfahrener Autor sind oder Ihre Reise gerade erst beginnen, Linguix kann Sie begleiten.

Linguix beste Eigenschaften

Analysieren Sie Ihren Schreibstil und erhalten Sie Vorschläge zur Verfeinerung Ihrer Sprache, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft klar und prägnant ist und die beabsichtigte Wirkung erzielt

Eliminieren Sie unnötige Komplexität und formulieren Sie Sätze, die mühelos fließen.

Zugang zur mehrsprachigen Unterstützung für Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Polnisch und Portugiesisch

Sie erhalten Grammatik- und Klarheitsvorschläge für mehrere Sprachen, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft auch über die Grenzen hinweg verstanden wird und ankommt

Umformulierung der Satzstruktur unter Beibehaltung der Bedeutung mit der Paraphrasierungsfunktion

Empfangen Sie intelligente Vorschläge für Synonyme und alternative Formulierungen

Integration mit verschiedenen Plattformen wie Google Docs, Gmail und Webbrowsern

Linguix Einschränkungen

KI-Vorschläge können manchmal übervorsichtig sein oder den beabsichtigten Ton des Textes verfehlen

Begrenzte Rückmeldung zu Plagiaten im Vergleich zu speziellen Plagiatsprüfern

Preise von Linguix

Kostenloser Plan

Personal Pro: $15/Monat

$15/Monat Geschäftlich: $40/Monat

Linguix Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (120+ Bewertungen)

4.5/5 (120+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (90+ Bewertungen)

5. PaperRater

Geschneidert für akademisches Schreiben

{vom *[_PaperRater](https://www.paperrater.com)* PaperRater kennt die besonderen Herausforderungen des akademischen Schreibens und bietet Funktionen, die sich direkt an diese Zielgruppe richten. Es ist eine Grammatikprüfung, die speziell zur Unterstützung von Studenten und Akademikern entwickelt wurde, indem sie Fehler aufspürt und Verbesserungsvorschläge für akademische Arbeiten anbietet.

PaperRater ist Ihr Verbündeter, wenn Sie eine Hausarbeit schreiben, ein Forschungsvorhaben ausarbeiten oder Ihre Dissertation fertigstellen. Nutzen Sie die Funktionen, um grammatikalische Fehler zu erkennen und zu korrigieren, den Wortschatz zu erweitern und die korrekte Formatierung von Zitaten sicherzustellen.

PaperRater - die besten Funktionen

Identifizieren Sie Grammatikfehler, die in akademischen Texten häufig vorkommen, mit speziell trainierten Algorithmen

Stellen Sie sicher, dass Ihre Aufsätze, Forschungsarbeiten und anderen Dokumente ausgefeilt und fehlerfrei sind

Erhalten Sie Synonyme und alternative Formulierungen, die häufig in akademischen Texten verwendet werden, um Ihre Kommunikation auf die nächste Stufe zu heben

Sie erhalten eine Anleitung für Zitate, die Ihnen hilft, häufige Formatierungsfehler zu vermeiden und sicherzustellen, dass Ihre Referenzen klar und präzise sind

Integration mit gängigen Tools wie Slack und HubSpot

PaperRater Einschränkungen

Eingeschränkte Funktionen in der kostenlosen Version, Plagiatsprüfung und Zitiervorschläge sind den kostenpflichtigen Versionen vorbehalten

Das Feedback kann auf einen formalen akademischen Stil ausgerichtet sein, der nicht für alle Arten von Texten geeignet ist

Es fehlen erweiterte Funktionen wie KI-gestützte Schreibvorschläge oder genrespezifisches Feedback

PaperRater Preise

Kostenloser Plan

Premium: $14.95/Monat

PaperRater Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (20+ Bewertungen)

4.5/5 (20+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (10+ Bewertungen)

6. Ingwer

Grammatikprüfung mit einem Twist

via Ingwer Ginger ist eine leistungsstarke Grammatik- und Rechtschreibprüfung, aber seine Möglichkeiten gehen weit über die grundlegende Fehlererkennung hinaus. Dieses innovative Tool hilft Ihnen bei der Erstellung klarer, prägnanter und ansprechender Inhalte, die bei Ihrem Publikum Anklang finden.

Seine robuste Korrektur-Engine identifiziert und korrigiert Fehler, von Tipp- und Zeichensetzungsfehlern bis hin zu komplexeren grammatikalischen Problemen. Darüber hinaus bietet Ginger auch Funktionen, mit denen Sie Ihren Schreibstil und Ihre Klarheit verbessern können.

Die besten Funktionen von Ginger

Erhalten Sie aufschlussreiche Vorschläge, die Ihnen helfen, Sätze umzuformulieren, um sie klarer und prägnanter zu formulieren, mit dem in Ginger integrierten Paraphrasierungswerkzeug

Verwenden Sie das integrierte Wörterbuch, um Synonyme und alternative Formulierungen zu finden

Hören Sie sich Ihren Text mit der Text-to-Speech-Funktion laut vorlesen

Mit der mehrsprachigen Unterstützung, die in den kostenpflichtigen Tarifen verfügbar ist, können Sie ein globales Publikum ansprechen. So können Sie effektiv kommunizieren

Integration mit verschiedenen Plattformen, einschließlich Microsoft Word, Gmail und Webbrowsern

Einschränkungen durch Ingwer

Vorschläge zur Umformulierung von Sätzen können manchmal unnatürlich oder unbeholfen sein

Text-zu-Sprache-Funktionen erfassen den beabsichtigten Tonfall nicht immer perfekt

Preise für Ingwer

Kostenloser Plan

Premium: $7.99 /Monat

Ginger Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (35+ Bewertungen)

4.3/5 (35+ Bewertungen) Capterra: 4/5 (80+ Bewertungen)

7. Quillbot

Meister der Umformulierung

via {\an8}Ich weiß, dass ich nicht der Einzige bin, der sich mit dem Quillbot beschäftigt Quillbot ist ein Paraphrasierungswerkzeug, das Ihnen hilft, Sätze umzuschreiben und dabei ihre ursprüngliche Bedeutung beizubehalten. Es ist eine großartige Option für alle, die Plagiate vermeiden oder einfach einen bestehenden Text umformulieren möchten, um ihn klarer und abwechslungsreicher zu gestalten.

Es ist Ihre zentrale Anlaufstelle für kreatives Paraphrasieren und umfassendes Verfeinern von Texten. Dieses innovative Tool geht über den einfachen Austausch von Synonymen hinaus. Es bietet eine Reihe von Umschreibungsmodi, die auf Ihre speziellen Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Quillbot beste Eigenschaften

Wählen Sie aus mehreren Umschreibungsmodi, darunter "Standard" für subtile Änderungen und "Fluency" für kreativere Umschreibungen

Schreiben Sie mit dem Standard-Modus raffinierte Umschreibungen, die das Wesentliche Ihres Originaltextes beibehalten

Erstellen Sie kreativere Umschreibungen im "Fluency"-Modus, mit dem Sie neue Wege finden, Ihre Ideen auszudrücken

Stellen Sie sicher, dass Ihr paraphrasierter Text mit dem Formal-Modus einen anspruchsvollen und geschliffenen Ton beibehält

Im Kreativmodus haben Sie Zugriff auf einzigartige und originelle Umformulierungen, die sich perfekt für ein Brainstorming oder die Entwicklung neuer Ideen eignen

Passen Sie die Synonymstufe für individuelle Umschreibungen an

Einschränkungen durch Quillbot

Die kostenlose Version bietet nur begrenzte Umschreibungen und keine Grammatikprüfung

Übermäßiges Vertrauen auf Synonyme kann manchmal zu unnatürlichen Formulierungen führen, die eine manuelle Bearbeitung erfordern

Begrenzte Funktionalität für komplexe Texte oder kreative Texte, die einen bestimmten Ton erfordern

Quillbot Preise

Gratisplan (begrenzte Umschreibungen)

(begrenzte Umschreibungen) Monatlich: $9,95/Monat

$9,95/Monat Halbjährlich: $6,66/Monat

$6,66/Monat Jährlich: $4.99/Monat (jährlich abgerechnet)

Quillbot Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (25+ Bewertungen)

4.4/5 (25+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (130+ Bewertungen)

8. Wordtune

Umformulierung mit Flair

via Wordtune Wie Quillbot konzentriert sich Wordtune auf Grammatikfehler und hilft Ihnen, Sätze unter Beibehaltung ihrer ursprünglichen Bedeutung neu zu schreiben. Allerdings legt Wordtune neben der Klarheit auch Wert darauf, den Ton und den Stil Ihres Textes beizubehalten.

Wordtune weiß, dass der Tonfall eine entscheidende Rolle für eine effektive Kommunikation spielt. Ganz gleich, ob Sie einen humorvollen Blog-Beitrag oder ein formelles Geschäftsangebot verfassen, die Funktionen von Wordtune zur Erkennung und Bewahrung des Tons stellen sicher, dass Ihr beabsichtigter Ton während des gesamten Umschreibungsprozesses konsistent bleibt.

Wordtune beste Eigenschaften

Nutzen Sie mehrere Umschreibmodi: Optionen wie "Lässig", "Formell" und "Kurz" erfüllen unterschiedliche stilistische Anforderungen

Erhalten Sie Synonymvorschläge, um die Satzvielfalt zu erhöhen, ohne dass der Sinn verloren geht

Nutzen Sie die Leistung des Zusammenfassers, um sofortige Zusammenfassungen zu erstellen und dabei viel Zeit und Ressourcen zu sparen

Beibehaltung des beabsichtigten Tons (z. B. humorvoll, ernst) während der Überarbeitung mit der Tonalitätserkennungsfunktion

Erforschen Sie alternative Formulierungen, entdecken Sie neue Wege, Ihre Ideen auszudrücken, und bringen Sie frischen Wind in Ihren Text

Greifen Sie auf AI Answers zu, um unterwegs mehr zu wissen und zu lernen - mit Expertenwissen aus glaubwürdigen Quellen

Wordtune-Einschränkungen

Wie andere paraphrasierungswerkzeuge komplexe Sätze müssen möglicherweise bearbeitet werden, um die Genauigkeit nach dem Umschreiben sicherzustellen

Begrenzte Funktionalität zur Erkennung von Plagiaten (besser geeignet für Paraphrasierung als für die Erstellung von Originalinhalten)

Wordtune Preise

Kostenloser Plan (begrenzte Anzahl von Umschreibungen pro Tag)

(begrenzte Anzahl von Umschreibungen pro Tag) Premium : $24.99/Monat

: $24.99/Monat Unbegrenzt : $37.50/Monat

: $37.50/Monat Business: Benutzerdefinierte Preise (zusätzliche Funktionen für Teams)

Wordtune Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (170+ Bewertungen)

: 4.6/5 (170+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (70+ Bewertungen)

9. Kopie.ai

Ihre kreative Content-Maschine

via Kopieren.ai Copy.ai ist nicht Ihre Standard-Rechtschreibung und grammatikprüfprogramm . Es handelt sich um einen KI-Schreibassistenten, der Sie bei der Erstellung kreativer Textformate für Marketing, Beiträge in sozialen Medien und andere Inhalte unterstützt. Es geht nicht nur um vorgefertigte Inhalte. Er bietet auch Tools für Brainstorming und Ideengenerierung, um Ihren kreativen Fluss anzukurbeln.

Für diejenigen, die mehr Optionen für die Inhaltserstellung, erweiterte Funktionen und höhere Output-Limits suchen, gibt es kostenpflichtige Pläne, die auf die Bedürfnisse von wachsenden Unternehmen, Inhaltserstellern und Marketingagenturen zugeschnitten sind. Egal ob Sie Solopreneur, Content Marketing Manager oder Inhaber einer Kreativagentur sind, Copy.ai kann Ihren Content-Erstellungsprozess verändern.

Copy.ai beste Eigenschaften

Generieren Sie Einleitungen für Blogbeiträge, Überschriften für soziale Medien, Produktbeschreibungen und vieles mehr

Erstellen Sie fesselnde Einleitungen und strukturierte Gliederungen, um Ihren Blog zu leiten und das Engagement der Leser sicherzustellen

Generieren Sie einprägsame Überschriften für soziale Medien, die Aufmerksamkeit erregen und Besucher auf Ihre Profile lenken

Verwenden Sie Vorlagen für E-Mail-Marketing-Texte, Werbevarianten und sogar kreative Romanvorlagen

Wählen Sie aus verschiedenen Textsorten wie überzeugend oder informativ

Integrieren Sie sich in einige Marketing- und Content-Management-Plattformen

Sie erhalten eine kostenlose Version mit eingeschränkten Funktionen, während die kostenpflichtigen Versionen mehr Optionen und Funktionen für die Inhaltserstellung bieten

Copy.ai Einschränkungen

Die generierten Inhalte müssen möglicherweise bearbeitet und fein abgestimmt werden, damit sie perfekt zu Ihrer Marke und Ihren spezifischen Anforderungen passen

Dem Output kann es manchmal an Originalität mangeln oder er enthält sachliche Ungereimtheiten, die eine sorgfältige Überprüfung erfordern

Begrenzte Grammatikprüfung und Bearbeitungsfunktionen (besser geeignet für die Erstellung von Inhalten als für das Korrekturlesen)

Copy.ai Preise

Kostenloser Plan

Pro: $36/Monat

$36/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Copy.ai Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (170+ Bewertungen)

4.7/5 (170+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (60+ Bewertungen)

10. Jaspis

KI-gestützte Erstellung von Langform-Inhalten

via Jasper.ai Jaspis ist ein KI-Schreibassistent der mehr kann als nur Grammatik überprüfen und bearbeiten. Er zeichnet sich durch die Erstellung langer Inhalte aus, was ihn zu einem wertvollen Werkzeug für Blogger, Vermarkter und andere macht. Sagen Sie Jasper, was Sie brauchen, und beobachten Sie, wie er hochwertige, relevante Inhalte erstellt, die perfekt auf Ihre Vision abgestimmt sind.

Das Tool fungiert als Ihr KI-Copilot und bietet ein umfassendes Funktionspaket, mit dem Sie den Prozess der Inhaltserstellung optimieren, Ihre Texte verbessern und das Content Marketing dominieren können. Es unterstützt Sie bei der Erstellung von qualitativ hochwertigem Longform-Content von Grund auf oder mithilfe vorgefertigter Vorlagen.

Die besten Funktionen von Jasper

Generieren Sie lange Inhaltsformate: Erstellen Sie Blogbeiträge, Website-Texte, Artikel und vieles mehr von Grund auf oder mit Hilfe von Vorlagen

Erstellen Sie Inhalte im "Boss-Modus", indem Sie einfache Befehle und Anweisungen eingeben

Wiederverwendung alter Blog-Beiträge, Auffrischung von Website-Texten und Sicherstellung, dass Ihre Content-Bibliothek frisch und ansprechend bleibt

Optimieren Sie Ihre Inhalte für Suchmaschinen und erzielen Sie Erfolge im Content Marketing

Wählen Sie aus einer breiten Palette von Inhaltsstilen und -tönen

Schreiben Sie bestehende Inhalte neu und verbessern Sie sie mit dem Content Improver Tool

Wählen Sie aus mehreren Inhaltsstilen und -tönen

Jasper Einschränkungen

Es gibt eine Lernkurve für Anfänger

Die generierten Inhalte müssen möglicherweise bearbeitet werden, um Genauigkeit, Sachlichkeit und perfekte Übereinstimmung mit Ihrer Marke zu gewährleisten

Begrenzte Grammatikprüfung und Bearbeitungsfunktionen (besser geeignet für die Erstellung von Inhalten als für das Korrekturlesen)

Jasper Preise

Creator: $39/Monat (jährliche Abrechnung)

$39/Monat (jährliche Abrechnung) Teams: 99 $/Monat (jährliche Abrechnung)

99 $/Monat (jährliche Abrechnung) Business: Benutzerdefinierte Preise

Jasper Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (1200+ Bewertungen)

4.7/5 (1200+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (1800+ Bewertungen)

Finden Sie Ihre perfekte ProWritingAid Alternative

Wie Sie sehen, gibt es keine pauschale Antwort auf die Frage nach ProWritingAid-Alternativen. Die Wahl des idealen Tools hängt von Ihren spezifischen Bedürfnissen und Ihrem Schreibstil ab. Ganz gleich, ob Sie sich nach einer detaillierten Grammatikanalyse, KI-gestützten Schreibvorschlägen oder einem Tool zur Verbesserung der Satzklarheit sehnen - es gibt eine Option, die Ihr Schreibspiel verbessern kann.

Wir empfehlen Ihnen, die kostenlosen Testversionen und Demos zu nutzen, die viele dieser Tools anbieten. So können Sie experimentieren und herausfinden, welche Plattform am besten zu Ihrem Arbeitsablauf passt. Der wichtigste Faktor ist, ein Schreibwerkzeug oder einen Begleiter zu finden, mit dem Sie sich klar, selbstbewusst und wirkungsvoll ausdrücken können. ClickUp kann all dies und noch viel mehr. Die wahre Stärke von ClickUp liegt in der Synergie seiner Funktionen.

ClickUp Docs bietet eine kollaborative Plattform für die Erstellung Ihrer Inhalte, während ClickUp Brain Ihnen in Echtzeit Hilfestellung gibt, um die Qualität zu verbessern. Mit den robusten Projektmanagement-Funktionen, Kommunikationswerkzeugen und Aufgabenmanagement-Funktionen von ClickUp haben Sie eine umfassende Lösung, um Ihren Workflow zu optimieren und Ihre Ziele zu erreichen.

Also, worauf warten Sie noch? Erforschen Sie ClickUp noch heute!