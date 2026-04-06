Holen Sie mit ClickUp AI mehr aus Gemini heraus

ClickUp oder Gemini? Sie müssen sich nicht entscheiden.

Ihr Team nutzt Google Workspace, und Gemini ist darin integriert. Das macht ClickUp noch wertvoller, nicht weniger.

Gemini ist die KI-Ebene für Googles Apps für Produktivität: intelligentere E-Mails, bessere Dokumente, Zusammenfassungen von Meetings. ClickUp AI ist die Intelligenz-Ebene für die Art und Weise, wie Ihre Teams ihre Arbeit tatsächlich verwalten: Projekte, Sprints, Dashboards, teamübergreifende Koordination und autonome Agenten.

Gemini verfeinert die Artefakte. ClickUp AI koordiniert das System, dem diese Artefakte dienen. Zusammen decken sie jeden Bereich und jeden Benutzer ab.

Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie Sie mit ClickUp AI mehr aus Gemini herausholen können.

💡 Benötigen Sie Hilfe dabei, herauszufinden, wie sich ClickUp AI und Gemini in Ihre Workflows integrieren lassen?

So funktioniert ClickUp AI

ClickUp AI ist eine umfassende Suite von KI-Funktionen, die in die Plattform integriert ist, in der Ihre Teams bereits ihre Arbeit verwalten.

Anstatt KI als separates Add-ON zu behandeln, das keinen Bezug zu Ihrer Arbeit hat, bietet Ihnen ClickUp den weltweit ersten konvergierten KI-Arbeitsbereich – in dem KI Ihre Aufgaben, Dokumente und Unterhaltungen genau versteht, um Ihnen in jedem Teil Ihres Workflows relevante, kontextbezogene und zeitsparende Unterstützung zu bieten.

Die Zukunft der Arbeit ist Konvergenz + KI

Das macht es möglich:

ClickUp Brain

ClickUp Brain ist die integrierte Intelligenz-Ebene in ClickUp. Sie macht den gesamten Workspace für jeden Benutzer und jedes verbundene tool intelligenter.

Finden Sie in Sekundenschnelle alles, was Sie in Ihrem ClickUp-Workspace benötigen – fragen Sie einfach ClickUp Brain

@erwähne Brain : Stellen Sie sich Brain als Ihren intelligenten Assistenten vor, der rund um die Uhr für Sie da ist. Sie können Brain wie einen Teamkollegen in jeder Aufgabe, jedem Dokument oder beim Chatten markieren, um bei Bedarf Unterstützung zu erhalten. : Stellen Sie sich Brain als Ihren intelligenten Assistenten vor, der rund um die Uhr für Sie da ist. Sie können Brain wie einen Teamkollegen in jeder Aufgabe, jedem Dokument oder beim Chatten markieren, um bei Bedarf Unterstützung zu erhalten.

Ambient Answers : In ClickUp beantwortet die KI Fragen automatisch in Chat- und Kommentarthreads, sodass Menschen nicht den Kontext wechseln und dies selbst zu erledigen haben : In ClickUp beantwortet die KI Fragen automatisch in Chat- und Kommentarthreads, sodass Menschen nicht den Kontext wechseln und dies selbst zu erledigen haben

Kontextintelligenz : Die kontextbezogene KI von Brain überwacht alle Arbeiten, um Wissensdatenbanken kontinuierlich zu erfassen und zu aktualisieren

Unternehmensweite Suche : Stellen Sie eine Frage in natürlicher Sprache und erhalten Sie Antworten aus Aufgaben, Dokumenten, Chats, Kommentaren und Anhängen. Berücksichtigt die Berechtigungen des Workspace : Stellen Sie eine Frage in natürlicher Sprache und erhalten Sie Antworten aus Aufgaben, Dokumenten, Chats, Kommentaren und Anhängen. Berücksichtigt die Berechtigungen des Workspace

KI-benutzerdefinierte Felder: Felder, die sich basierend auf dem Aufgabeninhalt automatisch ausfüllen: Stimmung, Bewertung der Priorität, Kategorisierung und Zusammenfassungen. Keine Eingabeaufforderung erforderlich

📮 ClickUp Insight: 47 % der Teams messen die Auswirkungen von KI nicht, und nur 10 % führen die Nachverfolgung der Ergebnisse anhand echter Metriken durch. In vielen Fällen sehen Führungskräfte oft nicht, wo KI-Tools einen Wert liefern – wenn überhaupt. ClickUp Brain ändert das, indem es KI in einen einheitlichen Workspace integriert, in dem jede Aktion, jede Aktualisierung und jede Ausgabe miteinander verbunden sind. Und die Auswirkungen sind sichtbar: Mehr als 150.000 Unternehmen, darunter Booking.com, T-Mobile, Logitech, IBM und Fortinet, nutzen ClickUp Brain, um messbare Ergebnisse zu erzielen. Teams berichten von bis zu 88 % Kosteneinsparungen, 1,1 eingesparten Tagen pro Woche und einer dreimal schnelleren Aufgabenbearbeitung, da Brain Dutzende von isolierten Tools durch eine einzige KI ersetzt, die über den gesamten Workflow hinweg funktioniert.

Super-Agenten

Super Agents in ClickUp sind die weltweit ersten Agenten auf menschlichem Niveau. Das bedeutet, dass sie genau wie Menschen zu komplexem Denken und zur autonomen Ausführung von Aufgaben fähig sind. Sie können sie wie KI-Teamkollegen behandeln. Konfigurieren Sie sie mit Anweisungen, Auslösern, Tools, Wissen und Speicher über den Super Agent Builder von ClickUp.

Nutzen Sie den No-Code-Super-Agent-Builder von ClickUp, um Ihren benutzerdefinierten Agenten in wenigen Minuten zu starten

Sie können sie markieren, ihnen Aufgaben zuweisen, ihnen im Chat eine Direktnachricht senden und sie sogar direkt an Ihrem Arbeitsplatz mit @ erwähnen. Sie werden selbstständig die notwendigen Schritte unternehmen, um die zugewiesene Arbeit abzuschließen.

Und das Beste daran? Sobald Sie den Agenten erstellt haben, müssen Sie ihn nicht mehr bei jedem Schritt anweisen. Außerdem können Sie ganz natürlich mit ihm chatten, um seine Ergebnisse zu verfeinern.

🎥 Sehen Sie sich dieses Video an, um weitere Informationen über die Erstellung und Arbeit mit Super-Agenten zu erhalten:

Für jede Abteilung in Ihrem Unternehmen stehen mit ClickUp Accelerator vorgefertigte Agent-Pakete bereit:

Abteilung Agenten Projektmanagement Intake-Agent, Zuweisungs-Agent, PM-Agent, Live-Antworten-Agent Marketing Brief Agent, Inhalt Agent, Brand Agent, Live Intel Agent Produkt & Technik PRD-Agent, Triage-Agent, Codegen-Agent, Live-Answers-Agent HR Onboarding-Agent, Pulse-Check-Agent, Trainer-Agent, Live-Answers-Agent Führung Zielerinnerungs-Agent, Abstimmungs-Agent, Schlüsselergebnis-Agent, Statusaktualisierungs-Agent Vertrieb Benutzerdefinierte Agenten für Vertriebs-Workflows

Bell Direct beweist, dass man mit ClickUp kein technisches Team benötigt, um KI sinnvoll einzusetzen.

Mithilfe von ClickUp Super Agents automatisierte das Team einen durchgängigen Workflow für die Erfassung und Triage, ohne Code zu schreiben oder neue tools hinzuzufügen.

Das Ergebnis:

🌟 20 % Steigerung der betrieblichen Effizienz📌 Täglich werden über 800 E-Mails in Echtzeit sortiert✅ Kostenlose Kapazitäten für 2 Vollzeitmitarbeiter, die sich nun intensiver strategischer Arbeit widmen können

💡 Möchten Sie ähnliche Effizienzsteigerungen für Ihr Team erzielen?

Autopilot und Ambient Agents

Dies sind ständig aktive Agenten, die im Hintergrund laufen, ohne dass sie dazu aufgefordert werden. Denken Sie an:

Jeden Morgen generierte Dashboard-Zusammenfassungen

Status-Updates ohne Check-ins

Aufgaben werden automatisch nach Priorität sortiert und weitergeleitet

Überfällige Elemente werden markiert und eskaliert

Daten, die kontinuierlich im gesamten Workspace angereichert werden

Zertifizierte Agenten

Für Workflows, bei denen der Einsatz so hoch ist, dass eine benutzerdefinierte Lösung erforderlich ist, entwerfen und implementieren die Forward Deployed Engineers von ClickUp einen Agenten, der genau auf die spezifischen Prozesse Ihres Unternehmens zugeschnitten ist. Mit Certified Agents erhalten Sie ein erstklassiges Setup sowie unbegrenzte Nutzungsmöglichkeiten.

👀 Wussten Sie schon? Der Certified Agent von ClickUp erzielte in einem direkten Vergleich von umsetzungsreifen Projektplänen 96 von 100 Punkten. Der nächste Wettbewerber erreichte 61 Punkte, während die meisten anderen im Bereich von 40 bis 50 Punkten blieben. Praktisch gesehen könnten Teams in einem einzigen Schritt von der Idee über den Plan zur Umsetzung gelangen, und das mit minimalem manuellem Aufwand. Das ist es, was den Certified Agent in diesem Vergleich auszeichnet.

KI-Meetings

Mit dem ClickUp-Kalender und dem KI-Notetaker können Teams Meetings im Kontext planen und Notizen automatisch erfassen.

Lassen Sie ClickUp AI Ihre Meetings automatisieren – von der Terminplanung über das Protokollieren bis hin zur Zusammenfassung

Verwenden Sie Befehle in natürlicher Sprache, um Team-Kalender auf Verfügbarkeit zu überprüfen und Meetings zu planen

Nehmen Sie direkt aus ClickUp heraus an Meetings teil, ohne die Registerkarte wechseln zu müssen

Erhalten Sie automatische Notizen zu Meetings in Ihrem ClickUp-Posteingang – mit Beschreibungen der Sprecher, Zusammenfassungen, wichtigen Themen und hervorgehobenen Entscheidungen

Die KI extrahiert Aktionspunkte aus Meeting-Notizen und wandelt sie in nachverfolgbare ClickUp-Aufgaben um

Die Nachverfolgung ist mit dem entsprechenden Projekt verknüpft

Zusammenfassungen werden im entsprechenden ClickUp-Space veröffentlicht

Jeder Meeting-Teilnehmer hat Sichtbarkeit darüber, was besprochen wurde, was als Nächstes zu tun ist und wer dafür verantwortlich ist.

📮ClickUp Insight: Gehören Sie zu den 16 % der Umfrageteilnehmer, die ihre Meetings als „äußerst ineffektiv“ bewerten, oder vielleicht zu den glücklichen 12 %, die sie als „super effektiv“ einstufen? Wenn Sie wie die meisten Teams sind, liegen Sie wahrscheinlich dazwischen – 35 % der Befragten geben Meetings eine neutrale Bewertung von 3/5, was darauf hindeutet, dass sie zwar nicht völlig versagen, aber auch keinen maximalen Wert liefern. ClickUp transformiert die Effektivität von Meetings in jeder Phase! Planen Sie mit kollaborativen Tagesordnungen, halten Sie Entscheidungen mit dem KI-Notetaker fest und wandeln Sie Diskussionen in umsetzbare Aufgaben um – alles auf einer Plattform. 💫 Echte Ergebnisse: Teams, die die Meeting-Management-Features von ClickUp nutzen, berichten von einer satten 50-prozentigen Reduzierung unnötiger Unterhaltungen und Meetings!

Mehrere KI-Modelloptionen auf einer Plattform

ClickUp ist modellunabhängig. Benutzer können direkt über die ClickUp-Symbolleiste zwischen ChatGPT, Claude (einschließlich Opus 4.6), Gemini und 14 weiteren führenden KI-Modellen von Google, OpenAI und Anthropic umschalten, ohne die Plattform verlassen zu müssen.

Nutzen Sie mit ClickUp Brain mehrere KI-Modelle zum Preis von einem

Brain nutzt diese Modelle für die Workspace-Intelligenz, und Super-Agenten können jedes verfügbare Modell nutzen. Administratoren können festlegen, welche Modelle pro Workspace verfügbar sind.

Das bedeutet, dass Ihr Team bereits die Intelligenz von Gemini in ClickUp nutzt, zusammen mit allen anderen innovativen Modellen, die auf den gesamten Arbeitsgraphen angewendet werden: Aufgaben, Dokumente, Chat, Dashboards, Clips, Ziele und Formulare.

📚 Lesen Sie auch: Externe KI-Modelle von ClickUp nutzen

Was Google Gemini zu bieten hat

Gemini ist eine leistungsstarke KI-Familie, die in das gesamte Google-Ökosystem integriert ist. In Verbindung mit ClickUp bietet sie Teams, die in Google Workspace arbeiten, einen echten Wert:

Gemini in Gmail : Entwürfe für Antworten erstellen, E-Mail-Threads zusammenfassen, Antwortvorschläge unterbreiten. KI, die dort funktioniert, wo Ihr Team kommuniziert

Gemini in Docs : Hilft beim Verfassen und : Hilft beim Verfassen und Zusammenfassen von Dokumenten sowie beim Erstellen von Inhalten. Beschleunigt die Erstellung von Dokumenten

Gemini in Sheets : Formeln generieren, Daten analysieren, Diagramme erstellen. Reduziert die manuelle Arbeit bei der Tabellenkalkulation

Gemini in Meet : Erhalten Sie Zusammenfassungen von Meetings, Transkriptionen und eine Extraktion von Aktionselementen. Erfasst, was gesagt wurde

Gemini Code Assist/Jules : KI-Codierungsunterstützung in der IDE und asynchroner Codierungsagent mit Schwerpunkt auf Anwendungsfällen für Entwickler

NotebookLM: Ein Forschungsassistent, der Informationen aus hochgeladenen Quellen zusammenfasst

Gemini kann über MCP mittels Gemini CLI (94,7K GitHub-Sterne, vollständige MCP-Unterstützung mit lokalen und Remote-Servern) und Gemini Code Assist (Agent-Modus mit MCP in VS Code) eine Verbindung zu ClickUp herstellen, wodurch Entwickler von ihrem Terminal und ihrer IDE aus auf ClickUp-Daten zugreifen können. Google bietet außerdem Jules (asynchroner Coding-Agent), Antigravity (Agent-basierte Entwicklerplattform) und Workspace Studio (No-Code-Automatisierung für Google-Apps mit Gems-Integration) an.

Das ist eine gute Sache. ClickUp wird zum Kontextsystem, aus dem Gemini-basierte tools lesen und in das sie schreiben können. ClickUp-Kunden sind sich einig:

Vier Gründe, warum ClickUp und Gemini zusammen besser sind

Vergessen Sie die Wahl zwischen KI und Aktion. Gemini und ClickUp bilden einen Hochgeschwindigkeitskreislauf, in dem Erkenntnisse und Umsetzung Hand in Hand gehen. Während Gemini die Welt um Sie herum verarbeitet, erfasst ClickUp sie und sorgt dafür, dass Ihre besten Ideen mit der Geschwindigkeit Ihrer Gedanken umgesetzt werden.

So geht’s:

1. Mit Gemini verfeinern, mit ClickUp koordinieren

⭐️ Gemini ist besonders gut darin, die Nutzung einzelner Google-Apps zu verbessern: ein übersichtlicherer E-Mail-Entwurf, ein zusammengefasstes Dokument, eine bessere Präsentationsfolie. Das sind ausgefeilte Ergebnisse.

🧠 ClickUp ist der Ort, an dem diese Artefakte in das System der Arbeit eingebunden werden:

Die E-Mail, an deren Entwurf Gemini mitgewirkt hat, betrifft ein in ClickUp nachverfolgtes Projekt

Das Dokument ist mit einer Aufgabe mit einer Frist verknüpft

Die Zusammenfassung des Meetings generiert Folgeaufgaben mit Mitarbeitern

Die Präsentation fließt in eine Kampagne ein, deren Nachverfolgung auf einem Dashboard erfolgt

Und ClickUp verfügt bereits über einige dieser Funktionen: Verbinden Sie Ihr E-Mail-Konto und senden/empfangen Sie E-Mails direkt aus ClickUp heraus, verknüpft mit Aufgaben und Projekten, und bitten Sie Brain, die E-Mail mit dem vollständigen Projektkontext im Hintergrund zu entwerfen. Erstellen Sie ClickUp-Dokumente, die im ClickUp-Workspace gespeichert sind und den Kontext der übergeordneten Aufgaben beibehalten. Halten Sie Meetings ab, wobei KI-gestützte Notizen und Aktionspunkte direkt in Ihren Posteingang geliefert werden.

Dank des konvergenten KI-Workspaces von ClickUp müssen Sie ClickUp für viele der Aktivitäten, die Gemini in separaten Google-Apps verbessert, nicht verlassen.

Es stimmt, dass Gemini einzelne Inhalte verbessert. Aber ClickUp AI macht die Arbeit rund um diese Inhalte sichtbar, nachverfolgbar und mit Automatisierung versehen.

2. Konvergierter Arbeitsgraph vs. isolierte App-Intelligenz

⭐️ Die KI von Gemini ist über Google-Apps verteilt, und jede Instanz arbeitet in ihrem eigenen Kontext. Die KI in Gmail weiß nichts über die KI in Sheets. Die Zusammenfassung eines Meetings in Meet wird nicht automatisch mit einem Projekt verknüpft.

🧠 ClickUp AI sieht das große Ganze:

Brain bietet Kontext über Aufgaben, Dokumente, Chats, Dashboards, Clips, Ziele und Formulare hinweg

Super Agents sind Auslöser für Änderungen, die an beliebiger Stelle im Workspace vorgenommen werden

Benutzerdefinierte KI-Felder fassen Informationen aus Ihrem gesamten Workspace zusammen

Die Enterprise-Suche umfasst alle Datentypen – nicht nur in ClickUp, sondern auch in verbundenen Apps, einschließlich, wenn wir das so sagen dürfen, Ihres Google Workspace.

Wenn jemand Brain fragt: „Wie ist der Status von Projekt X?“, greift Brain auf alle relevanten Quellen zurück. Gemini kann nur innerhalb der Google-App antworten, die Sie gerade verwenden.

Gewinnen Sie wichtige Erkenntnisse, Nachfassaktionen, Projekt-Updates und Fortschritte aus Ihrem Workspace und verbundenen Apps mit ClickUp Brain

3. Autonome Agenten vs. unterstützende Features

⭐️ Gemini in Workspace ist in erster Linie reaktiv: Sie bitten es, etwas zu erledigen, und es erledigt es. „Fasse dieses Dokument zusammen.“ „Entwirf diese E-Mail.“ „Erstelle eine Formel.“ Google Workspace Studio bietet grundlegende Funktionen der Automatisierung, diese sind jedoch auf Auslöser und Aktionen von Google-Apps beschränkt.

🧠 ClickUp AI ist proaktiv:

Autopilot-Agenten laufen rund um die Uhr, ohne dass sie dazu aufgefordert werden, und fassen Dashboard-Daten zusammen, liefern Status-Updates und Eskalationen bei Überfälligkeiten.

Super-Agenten sind Auslöser für Workflow-Ereignisse: Eine Änderung des Status aktiviert einen Agenten, eine versäumte Frist führt zu einer Eskalation und eine neue Aufgabe wird automatisch zugewiesen.

Zertifizierte Agenten sind für komplexe, risikoreiche Workflows konzipiert, die kontinuierlich ablaufen, ohne dass sie jedes Mal von Menschen als Auslöser verwendet werden müssen.

Erstellen und implementieren Sie verschiedene Arten von KI-Agenten aus einem einzigen Workspace heraus: ClickUp

The Workspace becomes more intelligent every hour without anyone actively intervening.

4. Kontext-Flow, der beide Systeme intelligenter macht

ClickUp AI erweitert den Arbeitsbereich kontinuierlich: Brain fasst Projekte zusammen, benutzerdefinierte KI-Felder klassifizieren Aufgaben und Wissensdatenbanken werden automatisch aktualisiert. Wenn Ihr Team Gemini zusammen mit ClickUp nutzt, fließt der erweiterte Kontext zwischen beiden Systemen.

Das ist der sich verstärkende Kreislauf:

ClickUp vs. Gemini: Das richtige KI-Tool für den richtigen Anwendungsfall

Anwendungsfall Das beste tool Warum Entwurf und Zusammenfassung von E-Mails Gemini in Gmail Im Kontext, genau dort, wo die Unterhaltung stattfindet Erstellung von Dokumenten Gemini in Dokumenten Hilf mir beim Schreiben, Zusammenfassen und Umformatieren Formeln in Tabellenkalkulationen Gemini in Sheets Von natürlicher Sprache zu Formeln, Datenanalyse Meeting-Protokoll Gemini in Meeting Automatische Erfassung, Erstellung von Zusammenfassungen Zusammenfassung der Forschungsergebnisse NotebookLM Analyse aus mehreren Quellen, Audio-Übersichten Aktualisierungen zum Status des Projekts ClickUp AI Immer verfügbar, automatisch aus tatsächlichen Aktivitäten generiert Sprint-Planung und -Nachverfolgung ClickUp AI Workload-Ausgleich, Erkennung von Hindernissen, Dashboards Teamübergreifende Koordination ClickUp AI Vollständiger Arbeitsablauf, Abhängigkeiten, Ziele Fragen zur Arbeit Für die Organisation sichtbar, auf Workspace-Ebene verwaltet Sofortige Antworten aus Aufgaben, Dokumenten, Chats und Kommentaren Aufgabenverteilung und Triage Super-Agenten Ereignisgesteuert, Workspace-orientiert, basierend auf Berechtigungen Aufgaben zur Nachbereitung von Meetings KI-Meetings Aktionspunkte werden zu nachverfolgbaren Aufgaben im Projekt Hintergrundüberwachung Autopilot-Agenten Rund um die Uhr, ohne Aufforderung, immer aktiv Benutzerdefinierte Workflows für kritische Aufgaben Zertifizierte Agenten Speziell entwickelt, FDE-unterstützt, unbegrenzt Gemeinsame Team-Workflows Super-Agenten Für die Organisation sichtbar, auf Workspace-Ebene verwaltet

🔑 Wichtige Erkenntnis: Gemini verwaltet die Intelligenz auf App-Ebene innerhalb von Google Workspace. ClickUp AI verwaltet die Intelligenz auf Arbeitsebene für das gesamte Unternehmen. Mit diesen beiden Lösungen decken Sie jeden Bereich und jeden Benutzer ab.

Was das für Ihr Unternehmen bedeutet

Für jedes Team-Mitglied

Eine KI, die sofort nach dem Öffnen von ClickUp funktioniert – ohne Google-spezifisches Setup und ohne Abhängigkeit von dem E-Mail-Client, den sie verwenden. Brain beantwortet ihre Fragen, Agenten übernehmen repetitive Aufgaben, Benutzerdefinierte Felder klassifizieren Aufgaben automatisch und Meeting-Notizen werden zu nachverfolgbaren Aufgaben.

Für Benutzer von Google Workspace

Gemini macht Gmail, Docs, Sheets und Meet intelligenter. ClickUp AI verknüpft die mit diesen Tools erstellten Inhalte mit den Projekten, Sprints und Dashboards, die die Geschäftsergebnisse verfolgen. Gemini verfeinert das Ergebnis. ClickUp AI sorgt dafür, dass es zu Ergebnissen führt.

Für IT und Führungskräfte

Eine regulierte KI-Plattform mit denselben SSO-Anmeldeinformationen, Berechtigungen und Compliance-Richtlinien wie der Rest von ClickUp. ISO 42001-zertifiziert für KI-Management, keine Datenspeicherung durch KI-Partner und zentralisierte Verwaltungskontrollen. Die Governance von Gemini ist mit der Google Workspace-Verwaltung verknüpft. Die Governance von ClickUp AI deckt die Arbeitsmanagement-Ebene eigenständig ab .

Zur KI-Strategie

ClickUp ist modellunabhängig und umfasst Gemini 3 Pro, GPT-5.2, Claude Opus 4.5, o3 sowie 14 weitere KI-Modelle von Google, OpenAI und Anthropic. Ihr Team erhält bereits die Intelligenz von Gemini in ClickUp zusammen mit allen anderen innovativen Modellen. Die KI-Ebene bleibt konsistent, unabhängig davon, welches zugrunde liegende Modell für die jeweilige Aufgabe am besten geeignet ist.

Wie ClickUp und Gemini über MCP verbunden sind: Die Architektur

Verwandeln Sie Erkenntnisse in konkrete Maßnahmen mit Gemini und ClickUp AI KI

Google Gemini ist die KI-Ebene für Ihre Apps zur Steigerung der Produktivität. Mit ClickUp AI wird die Arbeit im gesamten Unternehmen verwaltet, automatisiert und beschleunigt.

Brain macht den Workspace von innen heraus intelligenter

Super Agents stellen jedem Team KI-Teamkollegen zur Seite, die rund um die Uhr im Einsatz sind

Gemini erweitert die Google-Apps, die Ihr Team bereits nutzt

Zusammen ergeben sie

Bei der Einführung von KI in Ihrem Unternehmen muss es nicht um die Wahl zwischen ClickUp AI und Gemini gehen. Gemini kümmert sich um App-Intelligenz. ClickUp AI kümmert sich um Arbeitsintelligenz. Wenn Sie beide zusammenbringen, schließen Sie die Lücke zwischen Wissen und Handeln.